أفضل 10 بدائل React لمطوري الواجهة الأمامية في 2025

لم تعد بحاجة إلى برمجة كل شيء من الصفر لإنشاء واجهات مستخدم رائعة. بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام مكتبة جافا سكريبت مفتوحة المصدر مثل React لانتقاء واختيار المكونات التي تريدها ثم تجميعها معًا.

React هي مكتبة جافا سكريبت مفتوحة المصدر مصممة من أجل بناء واجهات المستخدم . على الرغم من أنها ليست إطار عمل، إلا أنها يمكن أن تساعد في تطوير تطبيقات الويب - إنها مثل بناء واجهة مستخدم من اللبنات الأساسية. توفر React الكتل، وتمكنك من تجميعها معًا وتحافظ على تنظيمها. يمكنك أيضًا استخدام React Native لبناء تطبيقات الجوال.

كانت React و React Native معيارًا لبناء واجهات المستخدم. ومع ذلك، فهما ليسا الوحيدين المتوفرين - توفر بدائل React أطر عمل وأدوات ووظائف مختلفة قد تروق لبعض المطورين.

تعرّف على المزيد حول ما يجب أن تبحث عنه في بدائل React وعشرة من أفضل الخيارات التي يمكنك تجربتها هذا العام.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل React؟

عند مراجعة بدائل React، ستحتاج إلى النظر في بعض الأمور:

نطاق مشروعك: حدد ما إذا كان مشروعك صغير أو كبير الحجم. بعض بدائل React مثالية للمشاريع الصغيرة، بينما توفر بدائل أخرى إطار عمل شامل لتطبيقات أكبر. ستحتاج أيضًا إلى النظر في احتياجات الأداء الخاصة بك، حيث يمكن لبعض بدائل React توفير مزايا أداء أفضل بفضل أحجام الحزم الخفيفة والعرض الفعال.

حدد ما إذا كان مشروعك صغير أو كبير الحجم. بعض بدائل React مثالية للمشاريع الصغيرة، بينما توفر بدائل أخرى إطار عمل شامل لتطبيقات أكبر. ستحتاج أيضًا إلى النظر في احتياجات الأداء الخاصة بك، حيث يمكن لبعض بدائل React توفير مزايا أداء أفضل بفضل أحجام الحزم الخفيفة والعرض الفعال. احتياجات فريقك: قم بتقييم خبرة فريقك مع أطر عمل جافا سكريبت. قد تختلف منحنيات التعلم، لكن اكتساب مهارات جديدة قد يفيد المشاريع المستقبلية. ضع في اعتبارك تفضيل مطوريك للتحكم في واجهة المستخدم - بعض بدائل React تمنحك تحكمًا كاملًا، بينما توفر بدائل أخرى الحد الأدنى من المرونة.

قم بتقييم خبرة فريقك مع أطر عمل جافا سكريبت. قد تختلف منحنيات التعلم، لكن اكتساب مهارات جديدة قد يفيد المشاريع المستقبلية. ضع في اعتبارك تفضيل مطوريك للتحكم في واجهة المستخدم - بعض بدائل React تمنحك تحكمًا كاملًا، بينما توفر بدائل أخرى الحد الأدنى من المرونة. الميزات التي تريدها: تتنوع الأنظمة التي تقدمها بدائل React، وستحتاج إلى معرفة ما تحب (وما لا تحب) عندما تبدأ البحث عن بديل. فبعضها يتميز بمجتمعات حيوية ومجموعات أدوات واسعة النطاق، مما يوفر المزيد من الخيارات للتطوير. تأكد من أن البديل المختار يتوافق مع احتياجات مشروعك الخاصة.

أفضل 10 بدائل React لاستخدامها في 2024

1. مضاءة

عبر مضاءة Lit هو بديل خفيف الوزن ل React لبناء مكونات الويب. على عكس React، لا يوفر إطار عمل كامل ولكنه يوفر أدوات لبناء واجهة مستخدم رائعة.

يقدّم Lit بدائل لمكونات React التي تكون معيارية وقابلة للصيانة بسهولة، مع معالجة DOM فعالة. لديها إطار عمل أخف وزنًا ومنحنى تعليمي أقل من React.

أفضل ميزات #### Lit

خفيف الوزن بشكل لا يصدق، لذلك ستحصل على أوقات تحميل وأداء أفضل، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

توافق ممتاز مع مختلف المتصفحات لتطوير الويب بمرونة وسهولة الصيانة

توفر الواجهة البسيطة المخادعة خيارات متقدمة أيضاً، بما في ذلك القوالب وطرق دورة الحياة المخصصة

القيود المضاءة

إنه مجتمع أصغر بكثير (لكنه لا يزال ينمو!) من مجتمع React، لذلك سيكون لديك عدد أقل من الأدوات والخيارات للعب بها

تسعير #### مضاءة

مجاني

تقييمات ومراجعات #### Lit

G2: 4.1/5 (أكثر من 10 تقييمات)

2. جحيم

عبر جيثب Inferno هي مكتبة جافا سكريبت خفيفة الوزن تشبه React. وهي توفر عرضًا مدمجًا من جانب الخادم (SSR) مع مزايا أداء تحميل كبيرة. تركيز Inferno على الأداء يعني أنه يُصيِّر أسرع من React، خاصةً على واجهات الويب الديناميكية ذات المكونات الكثيرة.

أفضل ميزات إنفيرنو

تعطي الميزات الأساسية لـ Inferno الأولوية للأداء، وسرعات العرض السريعة تجعلها جذابة لتطبيقات الويب الكبيرة

أحجام الحزم الصغيرة وتحميل الصفحات بسرعة فائقة بفضل العرض المدمج من جانب الخادم

يقدم Inferno الآن ميزات ودعم مدمج للرسوم المتحركة

قيود #### قيود Inferno

نظرًا لأنه نظام تطوير أحدث، لا تزال الكثير من الأدوات قيد التطوير، لذا ستحتاج إلى التحلي بالصبر

تسعير إنفيرنو

الداعم: 5 دولارات شهرياً

5 دولارات شهرياً الراعي: 100 دولار شهريًا

100 دولار شهريًا يقبل المساهمات لمرة واحدة أو متكررة بمبالغ أخرى

تقييمات ومراجعات جحيم

ن/أ

3. سفيليت

عبر سفيليت Svelte هو إطار عمل جافا سكريبت متقدم لبناء تطبيقات الويب. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لهذا الإطار الخفيف الوزن في أنه يقوم بتجميع الشيفرة البرمجية الخاصة بك في وقت الإنشاء، مما ينتج عنه حزم أصغر لأداء أسرع.

كما أنه يلغي الحاجة إلى المعالجة اليدوية لنموذج كائن المستند DOM لأنه يقوم تلقائيًا بتشغيل التحديثات على واجهة المستخدم بناءً على بياناتك. ومثل React JS، تشجع Svelte البنية القائمة على المكونات، مما يجعل شفرتك البرمجية أكثر تنظيمًا وقابلية للصيانة.

أفضل ميزات #### Svelte

سهل الاستخدام بالنسبة لمطوري React، مما يسمح لهم ببناء واجهات مستخدم بسرعة من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام، مثل React

يُنشئ HTML الخاص بك تلقائيًا، مما يجعل تطبيقاتك أكثر عالمية مع DOM افتراضي يتم تحديثه تلقائيًا

يمكن أن تساعدك تجربة التطوير سهلة الاستخدام في استكشاف الأخطاء وإصلاحها أثناء إنشاء تطبيقات الويب

قيود Svelte

كإطار عمل جافا سكريبت أحدث، هناك نظام بيئي أصغر مبني حوله، لذلك سيكون لديك موارد أقل لإنشاء تطبيقات الويب

تسعير #### Svelte

مجاني

Svelte التقييمات والمراجعات

ن/أ

4. Htmx

عبر Htmx Htmx هي مكتبة جافا سكريبت تستخدم لبناء تطبيقات الويب التفاعلية. بدلاً من استخدام أدوات وأطر عمل معقدة، تضيف Htmx وظائف مباشرة إلى HTML الخاص بك، مما يحافظ على سرعة الأداء وأوقات التحميل. وهي مثالية للتطبيقات ذات الصفحة الواحدة أو المشاريع الصغيرة الأخرى.

Htmx أفضل الميزات

سهل الاستخدام مع بعض الخبرة الأساسية في HTML، حتى لو لم يكن لديك الكثير من المعرفة بجافا سكريبت

رائع لإنشاء عمليات إرسال النماذج التلقائية وأشرطة التقدم على تطبيقات الويب

يتكيف بسهولة مع الأطر واللغات الخلفية المختلفة لأنه لا يعتمد على الخادم

قيود Htmx

على الرغم من أنه سهل الاستخدام نسبيًا، إلا أن الميزات الأكثر تعقيدًا قد تتطلب الكثير من الوقت والجهد لتعلمها

تسعير #### Htmx

مجاناً

Htmx التقييمات والمراجعات

ن/أ

5. الدردار

عبر الدردار Elm هي لغة برمجة وظيفية لبناء تطبيقات ويب موثوقة وسهلة الصيانة. إحدى ميزات Elm الأساسية هي اكتشاف الأخطاء أثناء وقت التحويل البرمجي مما يمنع العديد من المشاكل في وقت التشغيل. تستخدم إلم مفاهيم البرمجة الوظيفية للحصول على شيفرة برمجية أنظف وأسهل تعليلًا.

أفضل ميزات Elm

يلتقط الأخطاء أثناء التجميع، مما يمنع الكثير من مشاكل أخطاء وقت التشغيل

يسمح لك تصحيح الأخطاء أثناء السفر عبر الزمن بالرجوع بالزمن إلى الوراء في معالجتك، وإصلاح الخطأ، والمضي قدمًا بسلاسة

مترجم سهل الاستخدام مع الكثير من أدوات تصحيح الأخطاء المفيدة لمطوري الويب

قيود Elm

منحنى تعليمي حاد، حتى للمطورين ذوي الخبرة

تسعير إلم

مجاني

تقييمات ومراجعات الدردار

ن/أ

6. إعادة التجهيز

عبر إعادة التهيئة Retool عبارة عن منصة لبناء أدوات داخلية للشركات. يمكن للمطوّرين تصميم تطبيقات الويب التي تتصل بقواعد البيانات لإنشاء لوحات معلومات مخصصة، وأدوات إدارة البيانات، وسير العمل. يمكنك إنشاء تطبيق ويب بسرعة باستخدام واجهة السحب والإفلات الخاصة بالمنصة، ثم إضافة التحكم في الوصول وتشفير البيانات لتلبية احتياجات الأمان والامتثال.

ريتول أفضل الميزات

واجهة السحب والإفلات تجعل من السهل إنشاء التطبيقات دون كتابة التعليمات البرمجية من الصفر

ضوابط أمان وتوافق بيانات رائعة، مثالية لحماية بيانات المؤسسة

اتصال مرن بحيث يمكنك الاستفادة من مصادر بيانات متنوعة لإنشاء أدوات داخلية فريدة من نوعها

قيود إعادة التجهيز

واجهة مستخدم لطيفة للغاية

يلاحظ بعض المستخدمين وجود مشكلات في الأداء عند محاولة إنشاء تطبيقات أكبر حجمًا

تسعير #### Retool

مجاني

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم قياسي + 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم نهائي

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم قياسي + 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم نهائي الشركات: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قياسي + 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم نهائي

50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قياسي + 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم نهائي المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات إعادة التجهيز

G2: 4.6/5 (180+ تقييم)

4.6/5 (180+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

تحقق من هذه بدائل الأدوات !

7. ماركو

عبر ماركو ماركو هو محرك قالب لجافا سكريبت مصمم للعرض من جانب الخادم. إنه بديل رائع ل React إذا كنت تريد شيئًا يركز بالكامل على النمذجة. يستخدم ماركو أيضًا تقنية DOM الافتراضية لتحميل أسرع لصفحات الويب ويوفر ربط بيانات فعال لتطوير أبسط.

ماركو أفضل الميزات

العرض التدريجي يعني أن المستخدمين يرون المحتوى عندما يكون جاهزًا، لذلك هناك تأخير أقل من جانبهم

يسمح لك محرر VSCode الرائع بالحفاظ على التعليمات البرمجية مقروءة ومنظمة مع تمييز بناء الجملة والإكمال التلقائي والقدرة على الانتقال إلى الملفات المشار إليها بنقرة واحدة

تحديث واجهة المستخدم تلقائيًا استنادًا إلى تغييرات البيانات، مما يسهل إدارة مشاريع التطوير

قيود ماركو

خيارات تكامل محدودة (يمكن أن تتغير مع نمو المجتمع)

تسعير #### ماركو

مجانًا

تقييمات ومراجعات ماركو #### ماركو

G2: 4/5 (1+ تقييمات)

4/5 (1+ تقييمات) Capterra: 5/5 (أكثر من 3 مراجعات)

8. فانيلا JS

عبر فانيلا JS تتيح لك Vanilla JS استخدام Javascript بدون مكتبة أو إطار عمل خارجي. تمنحك تحكمًا كاملًا في واجهة المستخدم الخاصة بك، وبسبب الحد الأدنى من الجافا سكريبت، فهي واحدة من أسرع الخيارات وأخفها. ومع ذلك، فإن استخدام Vanilla JS يعني أنك لن تحصل على مزايا مكتبة React، لذا ستحتاج إلى بناء إطار عمل JS الخاص بك من الصفر.

أفضل ميزات فانيلا JS الفانيليا

عدم وجود مكتبات جافا سكريبت خارجية يعني أن هذا هو أخف إطار عمل متاح لتطبيقات الجوال والويب

يتمتع المطورون بالتحكم الكامل في التعليمات البرمجية، بحيث يمكنك تخصيص كل جانب من جوانبها بالكامل

رائع لتطوير المشاريع التي تحتاج للعمل على المتصفحات والمنصات القديمة

قيود فانيلا JS الفانيليا

هذه واحدة من أدوات التطوير الأقدم، لذا ستحتاج إلى تحديث التعليمات البرمجية يدويًا لتحديثها يدويًا لتظل محدثة بالمعايير الحديثة للأمان وحماية البيانات

تسعير #### Vanilla JS

مجاني

تقييمات ومراجعات Vanilla JS

ن/أ

9. هايبر آب

عبر جيثب Hyperapp هي مكتبة جافا سكريبت بسيطة لبناء واجهات مستخدم بسيطة وسهلة الصيانة. لا تحتوي المكتبة على هيكلية محددة بحيث يمكنك الاحتفاظ بالتحكم والمرونة في مشروعك. النظام سهل الاستخدام مثالي للمطورين الجدد الذين يرغبون في تعلم كيفية إنشاء تطبيقات الويب التقدمية.

Hyperapp أفضل الميزات

شبكة متوسعة باستمرار من المكتبات والأدوات والدعم بفضل مجتمع المطورين المتنامي

رائع لمطوري جافا سكريبت الجدد مع واجهة سهلة التعلم وقاعدة رموز صغيرة

الكثير من المرونة في كيفية تنظيم التعليمات البرمجية، بحيث يمكنك تخصيص البنية حسب الحاجة

قيود هايبر آب

رائع للمشاريع الصغيرة، لكن النظام البيئي الصغير يحد من إمكانية استخدامه لبناء مشروع أكبر

أسعار هايبر آب

مجاني

تقييمات ومراجعات Hyperapp Hyperapp

ن/أ

10. أوريليا

عبر أوريليا أوريليا هو إطار عمل جافا سكريبت معياري لإنشاء واجهات ويب حديثة وديناميكية. يركز الإطار على إنشاء تجربة مرنة للمطورين، مما يسمح لك باختيار المكونات الضرورية بحيث تظل أحجام الحزم صغيرة وقابلة للصيانة.

أوريليا أفضل الميزات

يمكنك استخدام JavaScript و HTML لإنشاء تطبيقات معقدة بسرعة

نظام بيئي ممتاز مع الإضافات وأدوات تصحيح الأخطاء والمزيد لتطوير أسرع وأسهل

يساعدك على إنشاء واجهة مستخدم سلسة مع تحديثات DOM الفعالة التي تجعل من السهل قراءة التعليمات البرمجية وصيانتها

قيود أوريليا

نظرًا لكونه إطار عمل أحدث، هناك عدد أقل من أفضل الممارسات الموضوعة في مجتمع أوريليا، مما قد يؤدي إلى إرباك المشروع إذا تم تمريره إلى مطورين جدد

تسعير أوريليا

مجاني

أوريليا التقييمات والمراجعات

G2: 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

أدوات أخرى للمطورين

أتمتة مهام سير العمل وقضاء المزيد من الوقت في التطوير باستخدام ClickUp AI

بديل React الجيد هو مجرد مكون واحد من مجموعة أدوات المطورين لديك. بالإضافة إلى إطار عمل أو مكتبة جافا سكريبت، ستحتاج إلى تضمين أدوات تساعد فريقك على العمل بشكل تعاوني وفعال. لذلك، هناك ClickUp.

ClickUp هي منصة قوية لإدارة المشاريع مثالية ل للمطورين وفرق البرمجيات . يمكنك إنشاء طرق عرض ومهام وعمليات سير عمل مخصصة تتوافق مع عملية التطوير الخاصة بفريقك . يحتوي على أدوات تعاونية مذهلة، بحيث يمكنك العمل كفريق واحد بغض النظر عن مكان أو زمان عملك.

يتكامل ClickUp أيضًا مع مجموعتك التقنية الحالية والعمل مع منصات مثل GitHub وGitLab وSlack، بحيث يكون لديك المزيد من أدواتك المفضلة في منصة مركزية.

ستحب أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp أيضًا! اجعل الذكاء الاصطناعي يعمل على صياغة خطط تطوير البرمجيات، أو تدوين ملاحظات الاجتماعات، أو تلخيص المقالات المعقدة نيابةً عنك. الأمر أشبه بوجود مساعد يعمل بجد إلى جانبك حتى تتمكن من التركيز على التطوير.

سواء كنت تقوم ببناء تطبيقات React صغيرة أو تطبيقات جوال معقدة، فإن ClickUp يساعدك على إبقائك على المسار الصحيح من خلال تبسيط سير عملك وإنشاء مساحة عمل تعاونية لفريقك.

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