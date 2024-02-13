النماذج الذهنية: الأسلحة السرية لصنع القرار الذكي في اتخاذ القرارات الذكية

من شيء بسيط مثل اختيار ما نرتديه في العمل إلى شيء معقد مثل استراتيجية العمل التي يجب تنفيذها لتحقيق ميزة تنافسية، فإن اتخاذ القرارات جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. إن العقل البشري موصول بطريقة تجعلنا نتخذ العديد من هذه الخيارات لا شعوريًا، دون أن نعي ذلك! 🧠

ومع ذلك، لا تُتخذ جميع القرارات (أو يجب أن تُتخذ) بشكل لا شعوري - ففي بعض الأحيان، تنتج هذه القرارات عن تفكير وتحليل وتخطيط سليم. في مثل هذه الحالات، فإن نهج منظم لاتخاذ القرارات ضروري لاتخاذ القرارات الصحيحة أو وضع استراتيجية رابحة.

هذا النهج المنظم في التفكير والاستدلال هو ما يدور حوله مصطلح النماذج الذهنية. في هذه المقالة الشاملة، سنقدم لك أشهر 10 أمثلة للنماذج الذهنية، وسنرى كيف يمكن أن تساعدك في الحصول على النتيجة المرجوة في نقطة معينة. كما سنعرفك أيضًا على أداة إنتاجية لمساعدتك في تنفيذ أي نموذج ذهني في حياتك الشخصية والمهنية.

ما هي النماذج الذهنية؟

في أبسط العبارات الممكنة، النماذج الذهنية هي أدوات تفكير. إنها أطر معرفية منظمة تسمح للإنسان بتحليل أي موقف أو مشكلة مطروحة بشكل نقدي وعقلاني و اتخاذ قرارات مستنيرة .

فكر في النموذج الذهني على أنه تمثيل مبسط للواقع يساعدك على معالجة الأنظمة والمعلومات المعقدة لحل المشاكل بكفاءة.

كان المفكر البارز وشريك وارن بافيت، تشارلي مونجر، من أوائل المؤيدين للنماذج الذهنية. فقد قال إنه حتى ترى الحقائق معلقة معًا من خلال " شبكة من النظريات "، لا يمكنك فهمها. للتغلب على هذه النقاط العمياء، يجب عليك تطوير وتطبيق نماذج ذهنية مختلفة بوعي على البيانات والحقائق لفهمها وفهم خياراتك في أي موقف معين.

ضع في اعتبارك أن بعض النماذج الذهنية يمكن أن تكون سلبية أيضًا ويجب تجنبها. فمن الطبيعة البشرية تطوير نماذج ذهنية خاطئة أثناء المواقف العصيبة - على سبيل المثال، استجابة الكر والفر في مواجهة الخطر.

والآن، دعونا نلقي نظرة على أبرز 10 أطر عمل لتفسير المعلومات وفهم كيفية عمل العالم واتخاذ أفضل القرارات الممكنة في كل مرة!

10 نماذج ذهنية عليك تطبيقها (أو تجنبها!) في حياتك اليومية

هناك العشرات من النماذج الذهنية التي يمكن أن تساعدك على اتخاذ جميع أنواع القرارات . ولكن توخياً للإيجاز، اخترنا لك أبرز 10 منها لتحسين تفكيرك ومنطقك في المجالين الشخصي والمهني.

سنستكشف أيضًا كيف انقر فوق منصة مصممة ل تحسين أداء العمل و إنجاز الأمور ، يمكن أن يساعدك في تطبيق هذه النماذج الذهنية من خلال ميزات إدارة المشاريع والإنتاجية المتنوعة.

1. نظرية باي

تحاول نظرية باي التنبؤ باحتمالية وقوع أي حدث أو موقف من خلال تحليل البيانات ذات الصلة والتاريخية والعوامل الظرفية الأخرى التي قد تؤدي إليها. إنها الطريقة الرياضية للتنبؤ باحتمالية وقوع حدث ما بدلاً من الاعتماد على الافتراضات التي غالباً ما تكون غير صحيحة أو متحيزة. إليك ما تبدو عليه معادلة نظرية باي:

عن طريق: HowStuffWorks بعد أن تقيّم الاحتمالات الرياضية للنواتج المتعددة باستخدام نظرية باي، يمكنك استخدام ClickUp Whiteboards -ميزة اللوحات البيضاء الرقمية في ClickUp- لتحليل التأثير المحتمل لكل حدث.

إذا لم تكن معتادًا على اللوحات البيضاء، يمكنك الحصول على السبق باستخدام قالب مصفوفة الاحتمالات والتأثيرات ClickUp لرسم احتمالية وتأثير كل نتيجة على مستوى XY لسهولة التحليل. يمكن أن يساعدك ذلك في الحفاظ على توقعات واقعية واتخاذ قرارات مستنيرة بغض النظر عما يخبئه المستقبل.

سواء كنت تعمل على إطلاق منتج أو عملية داخلية، فإن نموذج ClickUp هذا سيساعدك على اتخاذ القرارات بثقة

2. تكلفة الفرصة البديلة

هناك تكلفة لكل قرار نتخذه من حيث البدائل المتروكة. يوفر تحليل تكلفة الفرصة البديلة نظرة ثاقبة لما قد يفوتك من خلال تحديد خيار معين في موقف معين. يمكّنك هذا الفهم من تقييم الميزة النسبية لخياراتك بطريقة محايدة وغير متحيزة.

يمكنك تحليل تكاليف الفرصة البديلة لأي خيار بسرعة من خلال انقر فوق عرض مخطط جانت البياني . استخدمه لإنشاء خرائط طريق مرئية مفصّلة لكل جانب مهم من جوانب عبء العمل وتحديد المهام التي قد تتأخر أو تُترك بسهولة إذا قررت القيام بعمل إضافي.

وبما أن مخططات جانت أيضًا تصور التبعيات ، يمكنك الحصول على صورة واضحة عن كل نشاط قد يتأثر بالتأخير في إكمال أي مهمة معينة.

قم بتوسيع الشريط الجانبي في طريقة عرض جانت في ClickUp لعرض المهام والمهام الفرعية

3. التكرار

قد تكون على دراية بهذا الأمر بالفعل - يشير مصطلح التكرار إلى وجود كمية إضافية من بعض الموارد الأساسية (أي جهاز أو موظف إضافي). وهو يوفر خطة احتياطية في حالة تعطل المورد الأساسي الذي تحتاجه قبل إكمال وظيفته المقصودة.

إليك ما يبدو عليه الأمر - إذا كنت قيّم أنك ستحتاج إلى 10 أشخاص لـ إدارة مشروع على متن 11-12\. احرص على أن يكون الأعضاء العشرة في الفريق الجديد خبراء في مجالات تخصصهم، وأن يكون لدى العضوين الآخرين فهم عام لكل ما يدخل في المشروع. يمكن لهذين الشخصين أن يحلا محلهما إذا مرض عضو آخر في الفريق أو تم نقله إلى مشروع آخر أو غادر الفريق.

إن خاصية ClickUp المدمجة ميزات إدارة المهام يمكن أن تساعدك على تطبيق عقلية التكرار في مشاريعك. مع مهام النقر فوق المهام يمكنك إنشاء مهام فرعية متعددة ضمن كل مهمة وتعيينها لأعضاء فريق مختلفين. عندما يتم تقسيم المهمة بين أعضاء الفريق المتعددين، تصبح المهمة أقل اعتمادًا على فرد واحد لإنجازها، وهذا هو الهدف من التكرار.

يمكنك أيضًا إضافة مستوى أولوية إلى كل مهمة والاحتفاظ بفريق احتياطي للتعامل مع المهام ذات الأولوية العالية في حالة عدم تمكن المكلفين الأصليين من إكمالها.

تعيين أولوية المهمة بسرعة داخل مهمة ما لتوصيل ما يحتاج إلى الاهتمام أولاً

4. التسلسل العكسي

إذا كنت تميل إلى الغرق في التفاصيل أثناء سعيك لتحقيق هدف ما، فقد يكون النموذج الذهني البسيط المسمى بالتسلسل العكسي هو ما تحتاجه تمامًا. فبدلاً من البدء من الخطوة الأولى والمضي قدمًا، يقترح عليك التسلسل العكسي أن تبدأ الأمور بهدفك النهائي.

ابدأ بتدوين جميع الخطوات اللازمة لإكمال الهدف - ولكن بترتيب عكسي. ما قد يكون عادةً الخطوة الأخيرة الآن يتصدر الآن قائمة المهام ، بينما تأتي الخطوة الأولى اسميًا في نهاية السطر.

على الرغم من أن العملية التطلعية قد تبدو مألوفة وبديهية أكثر، إلا أنها قد تغرقك أحيانًا في كل التفاصيل والخطوات الفردية بحيث تفقد الصورة الكبيرة. على النقيض من ذلك، فإن التسلسل إلى الوراء يبقي عينيك دائمًا على الجائزة. كما أنه يوفر لك أفضلية للوصول إلى أهدافك بشكل أكثر إبداعًا وكفاءة.

إنشاء أهداف قابلة للقياس للمهام والمشروعات مع التقدم التلقائي لتحقيق الأهداف بفعالية أكبر مع جداول زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس الكمي

يمكن أن يساعدك ClickUp في تنفيذ النموذج الذهني للتسلسل العكسي من خلال ميزة تتبع الأهداف تسمى أهداف النقر . استخدمه لتحديد الهدف الذي تريد تحقيقه، ثم قسّمه إلى المهام اللازمة لإكماله. للعمل بشكل عكسي من هدفك، قم بإعادة ترتيب المهام بترتيب تنازلي باستخدام إجراءات السحب والإفلات البسيطة.

5. مبدأ باريتو (قاعدة 80/20)

يدعي مبدأ باريتو أنه في معظم الحالات، 80% من التأثيرات تأتي من 20% فقط من الأسباب. لذلك، وفقًا لهذه القاعدة، يجب عليك تركيز مواردك ومخرجات طاقتك على تلك الأنشطة التي تحقق أكبر قيمة.

إذا كنت تدير عملاً تجاريًا ClickUp CRM يمكن أن يساعدك في دمج مبدأ باريتو في سير عملك من خلال إتاحة رؤى حول القيمة المحتملة لتفاعلات العملاء في الوقت الفعلي. يساعدك ذلك على تحديد العملاء المحتملين أو العملاء ذوي القيمة العالية الذين يستحقون أكبر قدر من الاهتمام والجهد. كما يمكنك بسهولة تتبع موقع هؤلاء العملاء المحتملين والعملاء المحتملين في خط أنابيب المبيعات لديك ومعرفة المسؤول عنهم تحت قسم "المُعيَّن" .

إدارة بيانات العميل والمهام الشخصية والاتصالات في ClickUp من أي جهاز

6. قانون تناقص العوائد (أو تناقص المنفعة الحدية)

هناك حد لكل شيء، بما في ذلك قدرة الاستثمار على توليد عوائد. ستصبح العوائد أكثر فأكثر تواضعًا إلى أن تصبح في النهاية صفرًا أو حتى ضارة في بعض الحالات.

يخبرنا قانون تناقص العوائد أنه بدلًا من الضغط على الأنشطة التي تجلب قيمة أقل تدريجيًا, يجب أن نركز على وقتنا وطاقتنا ومواردنا على الفرص التي يمكن أن تولد قيمة جديدة.

ولتحديد الجهود التي بدأت عوائدها في التضاؤل، يجب أن تكون لديك آلية تسمح بإجراء دراسة مقارنة للعوائد على مدى فترة من الزمن. لحسن الحظ، يمكنك استخدام ClickUp Dashboards ميزة لتتبع عوائد جميع استثماراتك وتصورها بمساعدة الرسوم البيانية الخطية. 📊

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحليل أي من قنوات المبيعات الخاصة بك تعطي عوائد متناقصة شهريًا، ما عليك سوى استيراد بيانات المبيعات لكل قناة للأشهر الستة الماضية إلى ClickUp وتصورها باستخدام المخططات الخطية على لوحة التحكم.

يمكنك إضافة مخططات بيانية منفصلة لبيانات كل قناة من قنوات المبيعات، ومن ثم يمكنك بسهولة تحديد القناة التسويقية التي يتناقص عائد الاستثمار فيها بشكل متتابع منذ شهور.

قم بتمثيل أي مجموعة من القيم بصريًا باستخدام بطاقة المخطط الخطي المخصص في ميزة لوحة معلومات ClickUp

7. هامش الأمان

في حين أن التكرار يطلب منك الاحتفاظ بمخزون إضافي كإجراء احترازي ضد الأعطال المحتملة أو عدم توفر الموارد الحيوية، فإن هامش الأمان يدعو إلى دمج هامش أمان في تخطيطك. يضمن لك هذا الإجراء مرونة جهودك وقدرتها على تحمل الانتكاسات، وبالتالي تقليل مخاطر الفشل أو، في أسوأ الحالات، وقوع كارثة. 🧨

هناك طرق مختلفة لتطبيق هامش الأمان في حالات مختلفة. على سبيل المثال

أثناء بناء البنية التحتية العامة (مثل الجسور والسكك الحديدية وغيرها)، يتم تعيين الحدود القصوى عند مستوى أقل من السعة الإجمالية للهيكل

عند تحديد المواعيد النهائية للمشروع، يترك مديرو المشاريع الأذكياء بعض المساحة لإعادة الجدولة أو إعادة إسناد المهام إلى عضو آخر في حالة مرض أحد الأعضاء

عند وضع الخطط المالية، تقوم الشركات بتضمين هامش أمان معين في تقديرات المبيعات والتكاليف

يعتمد إطلاق إمكانات هذا النموذج العقلي على فن التنبؤ. لا يمكنك تحديد هامش الأمان إلا من خلال توقع النتائج المختلفة من خلال تحليل البيانات. يبسط ClickUp هذه العملية من خلال تقديم مجموعة من نماذج التنبؤ، بما في ذلك:

استخدم نموذج توقعات مبيعات ClickUp لتوقع مبيعاتك في شهر أو سنة

8. تأكيد التحيز

التحيز التأكيدي هو الميل إلى التفكير وتفسير المواقف بطريقة تلتزم بمعتقداتنا وأفكارنا القائمة بينما نرفض كل ما يتعارض معها.

وتحت تأثير هذا النموذج العقلي السلبي، قد نتجاهل جميع البيانات والأدلة العلمية التي تتعارض مع معتقداتنا المسبقة ونقبل الحقائق بشكل انتقائي لخلق وهم الواقع. وفي بعض الأحيان، يخترع الناس مبررات منطقية من فراغ لتبرير آرائهم.

الحل لتجنب هذا التحيز المعرفي ذو شقين:

الأول هو التواضع عليك أن تذكّر نفسك بأنه لا توجد حقائق عالمية باستمرار، ومهما كنت مثقفًا ومطلعًا، فلا يزال هناك الكثير مما لا تعرفه

والثاني هو اتخاذ قرارات مبنية على البيانات. وضع عمليات لجمع البيانات وتحليلها دون عيوب ثم الاعتماد على تلك البيانات في اتخاذ قراراتك

في حين أن الجزء الأول من الحل هو مهارة تحتاج إلى التدرب عليها، فإن ClickUp يمكنه مساعدتك في الجزء الثاني. يمكن أن تساعدك لوحات معلومات ClickUp Dashboards على فهم الأنماط والاتجاهات المخفية في بياناتك بسهولة بمساعدة العناصر المرئية المعروفة باسم البطاقات.

بينما يمكنك تلقائيًا تتبع بيانات المشروع على أداء الفريق والمهام المنتهية، يمكنك أيضًا استيراد البيانات من مصادر خارجية لتصورها وتحليلها. مع العشرات من أنواع البطاقات المدعومة، يمكنك اختيار التصور الذي يقدم بياناتك بأفضل طريقة ممكنة.

تتبع الصفقات بمرور الوقت باستخدام لوحات معلومات ClickUp

9. المرفق التفضيلي

يتعارض هذا النموذج العقلي إلى حد ما مع مبدأ باريتو. فبينما يشير الأخير إلى أنه يجب التركيز على تلك الـ 20% من الإجراءات التي تؤدي إلى 80% من النتائج، فإن الأول يدعو إلى اتباع نهج معاكس.

ويزعم نموذج التعلق التفضيلي أنه من خلال تخصيص المزيد من الموارد للجهود التي تؤدي بالفعل إلى غالبية النتائج، فإنك تزيد من قدرتها على تحقيق النتائج مع عدم إعطاء الأنشطة الأخرى فرصة عادلة للقيام بنفس الشيء.

إذن، كيف تختار بين هذين النهجين؟ حسنًا، التوازن هو المفتاح. قبل أن تتبنى مبدأ باريتو بالكامل وتكرس أفضل جهودك لحفنة من العملاء المحتملين أو الأنشطة، تأكد من تخصيص قدر عادل من الوقت والجهد والموارد لاختبار إمكانات تدفقات الإيرادات الأخرى.

10. شفرة حلاقة هانلون

الشك الذاتي متأصل بعمق في الطبيعة البشرية. وخير مثال على ذلك هو كيف يبحث المديرون وقادة فرق المبيعات عن الأخطاء عندما لا يغلقون صفقة محتملة أو عندما يكون هناك صمت من عميل متوقع واعد في مرحلة التفاوض. قد تفترض أن هناك خطأ ما في عملية المبيعات أو في منتجك/خدمتك جعل العميل المحتمل يتراجع. 🤔

في حين أن هذا قد يكون صحيحاً في بعض الأحيان، إلا أنه بالتأكيد ليس هو الحال في كل مرة. قد يتوقف العملاء المحتملون عن الاستجابة لأنهم مشغولون أو لأنهم يختبرون الأمور قبل تقديم التزام مالي. هذا ما تخبرنا به شفرة هانلون: _لا تنسب إلى سوء النية ما يمكن تفسيره بالإهمال

يمكن أن يساعدك ClickUp في تحديد ما إذا كان العملاء المحتملون المؤهلون للتسويق (MQLs) يتسربون بسبب بعض أوجه القصور من جانبك أو بسبب ترددهم أو عدم مسؤوليتهم. من خلال جمع بيانات التحويل من ClickUp CRM وتحليلها باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك تحديد ما إذا كان هناك اتجاه ثابت لتسرب العملاء المحتملين المؤهلين للتسويق أو ما إذا كانت هذه الحوادث مجرد حوادث فردية.

إذا كان هناك اتجاه، فأنت بحاجة إلى معرفة السبب (الأسباب) وراء ذلك وتحسين منتجك أو استراتيجيتك التسويقية. في بعض الأحيان، ستكون استراتيجيتك جيدة، وقد تضطر إلى تحسين عملياتك بدلاً من ذلك. ولكن إذا واجهتك حقائق معزولة هنا وهناك، فلا تقلق كثيرًا بشأنها!

قم بتطبيق أي نموذج ذهني في عملية اتخاذ القرار باستخدام ClickUp

يمكن للنماذج الذهنية التي قدمناها أن تساعدك على اتخاذ خطوات ذكية وخيارات أكثر حكمة. ويمكنك حتى أن تصنع نماذجك الذهنية الخاصة بك - المفتاح هو التأكد من أنها تستخدم بيانات دقيقة ونظرية منطقية للمساعدة في فهم شيء ما. لأنه عند اتخاذ قرارات حاسمة، فإن آخر شيء تريده هو الاعتماد على التخمين.

يمكن أن تساعدك ميزات ClickUp في التصور وإعداد التقارير وإدارة المهام وتنظيم المعلومات (أي مساحات المشروع المخصصة، والمستندات، وطرق العرض المتعددة، وما إلى ذلك) على اكتشاف الأنماط أو الرؤى المراوغة التي يمكنك استخدامها لتنفيذ أفضل النماذج الذهنية بشكل كامل في حياتك اليومية وعملك. اشترك في ClickUp اليوم وافتح الأبواب أمامك للتفوق في اتخاذ القرارات وحل المشكلات. ستشكرنا لاحقًا! 💪