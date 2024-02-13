PRINCE2 مقابل PMP: أيهما أفضل لمديري المشاريع؟

في ظل توفر العديد من شهادات إدارة المشاريع، قد يبدو اختيار الشهادة المناسبة لك بمثابة رمي النرد. احصل على الرقم الصحيح، وستجد أن آفاقك المهنية سترتفع. أما أي شيء آخر ربما يجعلك تحاول مرة أخرى.

ومن بين بحر الخيارات المتاحة، فإن المشاريع في البيئات الخاضعة للرقابة (PRINCE2) و المحترف في إدارة المشاريع (PMP) هما شهادتان معروفتان. ومع ذلك، كيف يمكنك أن تقرر ما إذا كانت شهادة PMP أو PRINCE2 هي الأفضل لآفاقك المهنية في إدارة المشاريع؟

في هذه المقارنة بين شهادتي PRINCE2 وPMP، نستكشف الفروق الدقيقة بين شهادتي PMP وPRINCE2 التي تميزهما عن بعضهما البعض. بنهاية هذا المقال، ستكون في وضع أفضل لاتخاذ قرار مستنير.

## الفوائد العامة لشهادات إدارة المشاريع

سنناقش الفوائد المميزة لشهادات PRINCE2 وشهادات PMP لاحقًا. أولاً، دعنا نحصل على لمحة عامة عن فوائد شهادات إدارة المشاريع . وتشمل هذه الشهادات:

المصداقية المهنية : تُضفي شهادة إدارة المشاريع الشرعية على معرفتك ومهاراتك وخبراتك في مجال إدارة المشاريع وتعترف بها رسميًا. يمكنك حتى الحصول على شهادات معترف بها في المجال لإثبات فهمك الدقيق وخبرتك في قطاع معين

: تُضفي شهادة إدارة المشاريع الشرعية على معرفتك ومهاراتك وخبراتك في مجال إدارة المشاريع وتعترف بها رسميًا. يمكنك حتى الحصول على شهادات معترف بها في المجال لإثبات فهمك الدقيق وخبرتك في قطاع معين مجموعة مهارات محسّنة : يمتلك مديرو المشاريع المعتمدون أدوات وتقنيات ومنهجيات متقدمة لإدارة المشاريع بفعالية. يؤدي هذا التحسين في المهارات إلى تحسين نتائج المشاريع ورضا العملاء، مما يجعلها حالة مربحة للجميع

: يمتلك مديرو المشاريع المعتمدون أدوات وتقنيات ومنهجيات متقدمة لإدارة المشاريع بفعالية. يؤدي هذا التحسين في المهارات إلى تحسين نتائج المشاريع ورضا العملاء، مما يجعلها حالة مربحة للجميع آفاق أفضل للراتب : كسب شهادة إدارة المشاريع يمكن أن يفتح فرصًا وظيفية أو يحفز التقدم الوظيفي داخل المؤسسة الحالية. ويتوافق هذا النمو مع فرص أفضل في الراتب

: كسب شهادة إدارة المشاريع يمكن أن يفتح فرصًا وظيفية أو يحفز التقدم الوظيفي داخل المؤسسة الحالية. ويتوافق هذا النمو مع فرص أفضل في الراتب اعتراف عالمي : يتم قبول معظم شهادات إدارة المشاريع في جميع أنحاء العالم. وتسمح الشهادات المعترف بها عالميًا لمحترفي إدارة المشاريع بالعمل في بلدان أو مناطق جغرافية مختلفة

: يتم قبول معظم شهادات إدارة المشاريع في جميع أنحاء العالم. وتسمح الشهادات المعترف بها عالميًا لمحترفي إدارة المشاريع بالعمل في بلدان أو مناطق جغرافية مختلفة معرفة موحدة : بما أن المشروع مبادئ الإدارة تختلف، فإن الشهادات تضخ الاتساق من خلال أطر العمل وأفضل الممارسات المعمول بها. هذا التوحيد القياسي للمعرفة والمهارات يسهل على مديري المشاريع المعتمدين العمل في أي مكان

: بما أن المشروع مبادئ الإدارة تختلف، فإن الشهادات تضخ الاتساق من خلال أطر العمل وأفضل الممارسات المعمول بها. هذا التوحيد القياسي للمعرفة والمهارات يسهل على مديري المشاريع المعتمدين العمل في أي مكان ميزة تنافسية : مع تحول إدارة المشاريع إلى مجال شديد التنافسية، يمكن للشهادة أن تمنح المهنيين ميزة تنافسية هم في أمس الحاجة إليها. حيث يفضل أصحاب العمل توظيف مدير مشروع معتمد على نظيره غير المعتمد

: مع تحول إدارة المشاريع إلى مجال شديد التنافسية، يمكن للشهادة أن تمنح المهنيين ميزة تنافسية هم في أمس الحاجة إليها. حيث يفضل أصحاب العمل توظيف مدير مشروع معتمد على نظيره غير المعتمد فرص التواصل : يتضمن التسجيل للحصول على شهادة إدارة المشاريع الانضمام إلى المنظمات المهنية التي تقدم مثل هذه البرامج. فهو يوفر فرصًا لمديري المشاريع للتواصل مع غيرهم من المهنيين المعتمدين وخبراء إدارة المشاريع ومواكبة الاتجاهات المتغيرة في هذا المجال

: يتضمن التسجيل للحصول على شهادة إدارة المشاريع الانضمام إلى المنظمات المهنية التي تقدم مثل هذه البرامج. فهو يوفر فرصًا لمديري المشاريع للتواصل مع غيرهم من المهنيين المعتمدين وخبراء إدارة المشاريع ومواكبة الاتجاهات المتغيرة في هذا المجال التعلم المستمر: غالباً ما تتطلب الشهادات المهنية الصيانة. هذه الحاجة إلى التطوير المهني والتعلم المستمر تشجع مديري المشاريع على البقاء على اطلاع دائم بأحدث ممارسات إدارة المشاريع

ما هي شهادة PRINCE2؟

_كيف تبدو شهادة PRINCE2 عبر نوفلفيستا يرمز PRINCE2 إلى PRojects IN Controlled Environments.

وهي منهجية معترف بها على نطاق واسع لإدارة المشاريع تضفي هيكلاً وقابلية للتطوير على إدارة المشاريع. ويتضمن نهجها القائم على العمليات تقسيم المشاريع إلى مراحل أصغر يمكن إدارتها مع عمليات وموضوعات ومبادئ محددة.

يتم دمج التغييرات التي يمكن تبريرها أو التي تقدم قيمة كبيرة للمشروع، مما يجعل هذه المنهجية مرنة للغاية وقابلة للتكيف. كما أنه يغرس إحساسًا قويًا بالمساءلة والملكية التي تضع الأساس لمشروع ناجح.

تم تطوير PRINCE2 من قبل أكسيلوس، وهو مشروع مشترك بين حكومة المملكة المتحدة وشركة كابيتا، وقد وجد استخداماً هائلاً في مشاريع الحكومة والقطاع العام. ومع ذلك، فقد اتسع نطاق انتشاره حيث يتمتع بشعبية لا بأس بها في أوروبا.

مزايا الحصول على شهادة PRINCE2

تتضمن بعض المزايا الرئيسية للحصول على شهادة PRINCE2 ما يلي:

يوفر نهجًا منهجيًا ومنظمًا لإدارة المشاريع، مما يحسن فرص النجاح

تتكيف مع المشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها ومتطلباتها المختلفة، مما يجعلها مناسبة للتعامل مع المشاريع من مختلف الصناعات والأعمال

يركز على أهداف المشروع ومواءمة أهداف العمل لإضافة قيمة للمؤسسة

يحدد الأدوار والمسؤوليات بوضوح لفريق المشروع ومدراء المشروع وأصحاب المصلحة الآخرين لفرض المساءلة وتقليل الغموض

يؤكد على إدارة المخاطر ويمكّن المؤسسات من تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها بفعالية

إنها شهادة تحظى بتقدير كبير، خاصةً في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا وأستراليا، ويمكنها تحسين فرص الحصول على راتبك

ما هي شهادة PMP؟

كيف تبدو شهادة PMP من خلال سبرينتزال إن شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) هي شهادة عالمية معترف بها في هذا المجال ويحكمها معهد إدارة المشاريع (PMI).

تشير شهادة PMP إلى مستوى عالٍ من الكفاءة في منهجيات وممارسات إدارة المشاريع. وتركز دورة PMP على عشرة مجالات معرفية تحددها مجموعة معارف إدارة المشاريع (PMBOK®).

وتوفر هذه المجالات رؤى شاملة في إدارة المشاريع وتدور حول التكامل والنطاق والجدول الزمني والتكلفة والجودة والموارد والتواصل والمخاطر والمشتريات وأصحاب المصلحة.

لا ترتبط شهادة PMP بأي منهجية رسمية لإدارة المشاريع. وتضفي هذه الحالة المنفصلة المرونة. ويعتمد محترفو إدارة المشاريع في برنامج إدارة المشاريع (PMP) على معرفتهم ومهاراتهم لإدارة دورة حياة إدارة المشروع من النهاية إلى النهاية - من تخطيط المشروع إلى إدارة التغيير إلى تنفيذ المشروع والإنجاز - وتعديله لتلبية متطلبات المشروع أو المؤسسة أو الصناعة.

مزايا الحصول على شهادة PMP

تتضمن بعض المزايا الرئيسية للحصول على شهادة PMP ما يلي:

لا ترتبط هذه الشهادة بأي منهجية محددة لإدارة المشاريع، مما يجعلها متعددة الاستخدامات للتطبيق في مختلف الصناعات وبيئات المشاريع

يغطي عشرة مجالات معرفية، مثل النطاق والتكلفة والوقت والجودة والجودة والمخاطر والتواصل وما إلى ذلك، لصقل تقنيات إدارة المشاريع

غالباً ما تكون شهادة PMP شرطاً أساسياً لشغل وظائف إدارة المشاريع في بلدان مثل الولايات المتحدة. كما أنها تحظى باعتراف عالمي واسع النطاق

تركز الشهادة على صقل مهارات مثل القيادة والتواصل وإدارة أصحاب المصلحة، وما إلى ذلك، وهي مهارات لا غنى عنها في ملف مدير المشروع

وهي تتطلب من المتخصصين في إدارة المشاريع الحصول على وحدات التطوير المهني (PDUs). يمهد هذا الشرط الطريق للتعلم والتحسين المستمر أثناء تطوير مهارات إدارة المشاريع

# # # # **PRINCE2 مقابل PMP: ما هي الاختلافات الرئيسية؟

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة أساسية عن شهادتي PMP و PRINCE2، دعنا نلقي نظرة على الاختلافات بينهما. فيما يلي مقارنة بين شهادتي PMP و PRINCE2 وجهاً لوجه عبر معايير مختلفة:

مقدمو الشهادات

أكسيلوس، وهي شركة مشتركة بين مكتب مجلس الوزراء في حكومة المملكة المتحدة وشركة كابيتا بي إل سي، وهي شركة تعهيد أعمال من القطاع الخاص، تدير PRINCE2.

يتم تقديم شهادات PMP من قبل معهد إدارة المشاريع (PMI)، وهي منظمة غير ربحية معترف بها عالميًا ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

تعمل كلتا المنظمتين على إدارة ووضع معايير الصناعة وأفضل الممارسات في إدارة المشاريع. ومع ذلك، فإن معهد إدارة المشاريع يتمتع بنطاق تأثير أكبر، وهو ما يُعزى إلى الجاذبية العالمية لشهادة PMP.

الميزة: PMP نظرًا للشعبية الأكبر لشهادة PMP.

أنواع الشهادات

شهادة PRINCE2 متوفرة على مستويين من التأهيل - التأسيسي والممارس. تعرّفك الشهادة التأسيسية على منهجية ومبادئ ومصطلحات PRINCE2. تتضمن شهادة الممارس تطبيق ما تعلمته في الدورة التأسيسية على الحياة العملية والمشاريع الواقعية في بيئة PRINCE2.

شهادة PMP هي شهادة واحدة مستقلة متاحة لأولئك الذين لديهم درجة معينة من الخبرة في إدارة المشاريع. وهي تغطي مجالات المعرفة الواسعة لتعليم إدارة المشاريع PMP وتعتبر شهادة اعتماد متقدمة.

الميزة: PRINCE2 لهيكل شهادتها المرن ذي المستويين.

المتطلبات الأساسية للشهادة

هذا هو المكان الذي تظهر فيه الاختلافات بين شهادتي PMP و PRINCE2 بشكل أكثر وضوحًا.

دورة PRINCE2 التأسيسية متاحة لأي شخص، بغض النظر عن خبرته في إدارة المشاريع. وبمجرد حصول مدير المشروع الطموح على الشهادة التأسيسية، يمكنه الحصول على شهادة ممارس PRINCE2.

من ناحية أخرى، فإن المتطلبات الأساسية للحصول على شهادة PMP مفصلة إلى حد ما. أولاً، تحتاج إلى درجة البكالوريوس لمدة أربع سنوات من كلية أو جامعة معترف بها أو ما يعادلها عالمياً.

ستحتاج أيضًا إلى 36 شهرًا من الخبرة في إدارة المشاريع في السنوات الثماني الأخيرة. ويزيد هذا الشرط إلى 60 شهراً لأي مدير مشروع حاصل على شهادة الثانوية أو الثانوية العامة. وأخيراً، يجب أن تكون حاصلاً على 35 ساعة من التعليم الرسمي لإدارة المشاريع أو شهادة CAPM.

ميزة: PRINCE2 لكونها في متناول الأفراد من جميع مستويات الخبرة.

تكلفة الامتحان

تكلفة امتحان شهادة PMP وشهادة PRINCE2 مفصلة أدناه:

تبلغ رسوم امتحان شهادة PMP 405 دولار أمريكي لأعضاء معهد إدارة المشاريع و555 دولار أمريكي لغير أعضاء المعهد. لاحظ أن عضوية معهد إدارة المشاريع تكلف 129 دولاراً سنوياً، مع 10 دولارات إضافية كرسوم طلب لمرة واحدة.

وتبلغ رسوم امتحان شهادة PRINCE2 (الإصدار السابع) 380 جنيه إسترليني للدورة التأسيسية و410 جنيه إسترليني لشهادة الممارس.

وإلى جانب تكلفة هذا الامتحان، قد تترتب على كلتا الشهادتين تكاليف إضافية للمواد الدراسية والدورات التحضيرية والامتحانات التدريبية.

الميزة: التعادل. اعتماداً على كفاءتك، تمنح شهادة PRINCE2 المرونة في الاختيار بين المستويين التأسيسي والممارس. كما أن سعرها أقل قليلاً من شهادة PMP. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن شهادة أكثر شمولاً وتقدماً في إدارة المشاريع، فإن شهادة PMP تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة بغض النظر عما إذا كنت تختار عضوية معهد إدارة المشاريع.

إطار عمل إدارة المشاريع

تصبح المقارنة بين شهادة PMP وشهادة PRINCE2 أكثر وضوحاً عندما تتصور الإطار العام لإدارة المشاريع.

فمع PRINCE2، يكون إطار إدارة المشروع أكثر:

منظم، حيث يتطلب إطار عمل واضح ومنظم لإدارة المشاريع

إرشادي، حيث يتم اتباع منهجية خطوة بخطوة في بيئات خاضعة للرقابة

مدفوعة بالعمليات، حيث يتم التركيز على تقسيم المشاريع إلى وحدات محددة جيداً ومقسمة إلى وحدات صغيرة الحجم

مرنة وقابلة للتكيّف، حيث تخضع لمبررات التغيير وقيمته المقترحة

تستند إلى أدوار ومسؤوليات واضحة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين

وعلى النقيض من ذلك، فإن إطار عمل إدارة المشاريع PMP هو

متعدد الاستخدامات لأنه لا يتوافق مع منهجية ثابتة أو محددة

وصفي، مع التركيز على عشرة مجالات معرفية للإدارة الفعالة للمشروعات

موحد للمعرفة والمهارات والتقنيات باستخدام دليل PMBOK

قابل للتكيف مع المتطلبات الخاصة بالصناعة أو الأعمال التجارية

التركيز على أن يكون مدير المشروع هو بطل المشروع

ميزة: ربطة عنق يختلف الاختيار المثالي لإطار عمل إدارة المشروع من حالة إلى أخرى. على سبيل المثال، قد تتطلب المشاريع التي تعتمد على العمليات أو المشاريع عالية التنظيم إطار عمل PRINCE2 خارطة طريق إدارة المشروع . من ناحية أخرى، قد تستفيد المشاريع متعددة الاستخدامات التي تتطلب قيادة قوية من مديري المشاريع من برنامج إدارة المشاريع.

شكل امتحان الشهادة

يتكون كل من امتحان شهادة PRINCE2 التأسيسي وامتحان PRAINCE2 التجريبي من أسئلة متعددة الخيارات. يحتوي الأول على حوالي 60 سؤالاً، بينما يحتوي الثاني على 68 سؤالاً ويتضمن بعض الأسئلة القائمة على السيناريوهات.

ويحصل المرشحون على ساعة (التأسيسي) أو ساعتين ونصف (الممارس) لإكمال الامتحان ويجب أن يحصلوا على 55% أو أكثر لاجتيازه. وفي حين أن الشهادة التأسيسية تتضمن اختباراً في كتاب مغلق، فإن اختبار الممارس هو اختبار كتاب مفتوح حيث يمكن للمرشحين الرجوع إلى دليل PRINCE2 الرسمي.

ويعد اختبار PMP أكثر شمولاً بكثير، حيث يتضمن بعض الأسئلة الظرفية وأسئلة أخرى متعددة الإجابات. ويحتوي شكل الامتحان على 180 سؤالاً مع حد زمني قدره 3 ساعات و50 دقيقة (230 دقيقة). لا يتم الكشف عن درجة النجاح ولكن يتم تحديدها من خلال تحليل نفسي.

الميزة: PRINCE2، ببساطة لأن الامتحان يحتوي على عدد أقل من الأسئلة ومدته أقصر. بالإضافة إلى أن الاختبار الأصعب من الاثنين هو اختبار الكتاب المفتوح، مما يرجح كفة الميزان لصالحه إلى حد كبير.

صلاحية الشهادة وتجديدها

تحمل شهادات PRINCE2، سواءً الشهادة التأسيسية أو شهادة الممارس، صلاحية مدى الحياة دون الحاجة إلى تجديدها.

شهادة PMP صالحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار. وعلاوة على ذلك، لتجديد هذه الشهادة، يجب أن يحصل مدير المشروع على 60 وحدة PDU في غضون ثلاث سنوات.

الميزة: تُعد شهادة PRINCE2، بصلاحيتها مدى الحياة وعدم وجود متطلبات تجديد، خيارًا ممتازًا لمحترفي إدارة المشاريع الذين يبحثون عن استثمار الوقت والمال والجهد لمرة واحدة. ومع ذلك، إذا كنت تعمل في صناعة ديناميكية، فقد يكون التعلم المستمر والجانب المستمر لشهادة PMP أكثر ملاءمة لك.

الطلب الجغرافي

إن الطلب الجغرافي على شهادة PMP وشهادة PRINCE2 هو عامل من عوامل منشأهما.

نظرًا لأن PRINCE2 لها جذور في المملكة المتحدة، فهي أكثر شعبية في البلاد والمناطق المحيطة بها في أوروبا. كما أنها تحظى بشعبية في أستراليا.

ومع وجود المقر الرئيسي لمعهد إدارة المشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن شهادة PMP تحظى بشعبية في أمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط.

الميزة: شهادة PMP بسبب انتشارها الأوسع ومعدلات اعتمادها العالمية الأعلى.

التطبيق

تتلخص المقارنة النهائية بين شهادة PMP و PRINCE2 في إمكانية تطبيقها.

غالباً ما تستخدم PRINCE2 من قبل الهيئات الحكومية والصناعات التي تتبع المعايير الأوروبية لإدارة المشاريع. وعلى هذا النحو، يقتصر نطاقها على مشاريع القطاع العام.

من ناحية أخرى، يُقبل برنامج إدارة المشاريع (PMP) على نطاق واسع من قبل الشركات متعددة الجنسيات بسبب توافقه مع المعايير الدولية لإدارة المشاريع. يمكن لمحترف إدارة المشاريع الحاصل على شهادة PMP أن يتناسب مع مختلف قطاعات الصناعة، من تكنولوجيا المعلومات إلى التصنيع إلى الرعاية الصحية إلى التمويل!

ميزة: تتميز شهادة PMP بتنوعها العالي وقابليتها للتطبيق في مختلف الصناعات وبيئات إدارة المشاريع.

PRINCE2 مقابل PMP: أيهما أكثر صعوبة؟

إن المقارنة بين PMP وPRINCE2 من حيث الصعوبة هي مقارنة ذاتية للغاية، حيث قد تختلف الصعوبة المتصورة من شخص لآخر اعتمادًا على خلفيته وخبرته وفهمه.

ومع ذلك، فإن كلا الاختبارين يحملان مجموعة من التحديات الخاصة بهما.

على سبيل المثال، فإن اختبارات PRINCE2 متجذرة أكثر في سيناريوهات العالم الحقيقي حيث يجب عليك تطبيق مبادئ إدارة المشاريع على الحياة العملية. وعلى الرغم من حصولك على الدليل، إلا أن نجاحك يعتمد على مهاراتك في حل المشاكل والتفكير النقدي لفهم إطار عمل PRINCE2 بالتفصيل واستخدام مفاهيمه لتنفيذ المشاريع.

وبالمثل، فإن اختبار شهادة PMP واسع النطاق ويغطي مختلف مجالات المعرفة في إدارة المشاريع والعمليات التي يغطيها دليل PMBOK®. وتتطلب الإجابة على أسئلته متعددة الاختيارات، خاصةً تلك التي تحتوي على إجابات متعددة، فهماً متعمقاً لمفاهيم إدارة المشاريع والصيغ والعمليات. ومما يزيد الأمر تعقيداً أنه اختبار كتاب مغلق، لذا يجب عليك حفظ كل شيء.

واستناداً إلى هذا الفهم العالي المستوى للامتحان، وتطلعاتك المهنية، وتقييمك الشخصي، يمكنك أن تقرر ما هو الأصعب.

PRINCE2 مقابل PMP: الراتب وآفاق العمل

الآن يأتي الجزء الأكثر إثارة في المقارنة بين PMP و PRINCE2 - أيهما يدفع أفضل؟ أو على الأقل فتح آفاق وظيفية في إدارة المشاريع بأجر أفضل؟

وفقاً ل مسح رواتب إدارة المشاريع (الإصدار 13) ، فإن المتخصصين في إدارة المشاريع المعتمدين من PMP في الولايات المتحدة يتقاضون ما بين 130,000 دولار إلى 150,000 دولار سنويًا. وهذا يمثل زيادة بنسبة 44% عن نظرائهم غير المعتمدين. وقد تصل هذه الزيادة في متوسط الراتب إلى 67% كما هو الحال في جنوب أفريقيا!

ولكن كيف هو الحال بالمقارنة مع PRINCE2؟

لتعويض التأثير والتباين الإقليمي، سنقارن الراتب المذكور أعلاه مع ما يتقاضاه مدير المشروع المعتمد من PRINCE2 في المملكة المتحدة.

وفقاً لـ جدول الرواتب ، يتقاضى مديرو المشاريع الحاصلون على شهادة PRINCE2 متوسط راتب سنوي قدره 44,322 جنيه إسترليني. وتعادل معدلات التحويل في يوم كتابة هذا المقال ما يعادل 56,329 دولاراً سنوياً.

ولمزيد من الاتساق، قمنا بالتحقق من أجور مديري المشاريع الحاصلين على شهادة PMP على جدول الرواتب واكتشفت أن متوسطه 92,690 دولارًا سنويًا.

لذا، أيًا كانت الطريقة التي ترى بها الأمر، فإن PMP يساعدك على كسب 2-3 أضعاف ما يمكن أن تكسبه PRINCE2. بالطبع، هذه أرقام تقريبية، وقد تكسب أكثر (أو أقل) اعتمادًا على خبرتك في إدارة المشاريع، ومجال عملك، ومتغيرات أخرى.

أما بالنسبة للآفاق الوظيفية، فقد رأينا بالفعل أن شهادة PMP تتمتع باعتراف عالمي واسع النطاق وقابلة للتطبيق في عدد لا يحصى من الصناعات. هذه الصفات عادةً ما تجعلها واعدة أكثر في تقديم آفاق وظيفية أوسع.

PRINCE2 مقابل PMP: أيهما يجب أن تختار؟

أخيراً، نحلل السؤال الأكثر إلحاحاً - PMP أم PRINCE2؛ أي من الشهادتين يجب أن تختار؟

للأسف، لا توجد إجابة مباشرة على هذا السؤال. فالاختيار بين شهادتي PMP و PRINCE2 يعتمد على أهدافك المهنية، وتفضيلاتك في مجال عملك، وموقعك الجغرافي، وما إلى ذلك.

يمكنك اختيار PMP إذا:

كنت تخطط للعمل على الصعيد الدولي، في أمريكا وأجزاء من آسيا وأفريقيا بشكل أساسي

كنت ترغب في الحصول على شهادة متعددة الاستخدامات قابلة للتطبيق في مجموعة متنوعة من أنواع المشاريع والصناعات

ترغب في اكتساب إتقان مجالات المعرفة العشرة الرئيسية في إدارة المشاريع من أجل مشروع ناجح

أن تكون منفتحاً على التعلم المستمر وصقل المهارات كل ثلاث سنوات

من ناحية أخرى، يمكنك اختيار شهادة PRINCE2 إذا كنت

كنت تهدف إلى الحصول على وظيفة في المملكة المتحدة أو أوروبا

كنت ترغب في العمل في القطاع الحكومي أو القطاع العام

كنت تفضل نهجاً منظماً وقائماً على العمليات في إدارة المشاريع

كنت ترغب في الاستثمار لمرة واحدة في جهودك للحصول على الشهادة

تعامل مع المعلومات المذكورة أعلاه كقاعدة عامة واستخدمها بطريقة إرشادية بحتة. من الناحية المثالية، يجب عليك البحث في سوق العمل، والنظر في اهتماماتك وخبراتك، ومراعاة قدراتك في الاختبارات المعنية لاتخاذ قرار أكثر تخصيصاً وشمولاً بين شهادتي PMP و PRINCE2.

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إليك الطريقة:

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يتطلب التحضير لامتحان PMP وامتحان PRINCE2 تعلمًا منظمًا. أولويات مهام ClickUp تساعدك ميزة تقسيم المنهج إلى مهام أصغر وتعيينها.

قم بإرفاق المواد الدراسية والملاحظات ذات الصلة بكل مهمة للرجوع إليها وتعيين تواريخ الاستحقاق والمواعيد النهائية. ثم أدوات مثل قوائم المهام، وقوائم المهام، و لوحة كانبان ستصور بصريًا خطتك الدراسية بحيث يمكنك الحصول على رؤية عالية المستوى والبقاء منظمًا أثناء الدراسة!

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تضفي استراتيجية تحديد الوقت هذه هيكلة واتساقًا على روتين مذاكرتك. من خلال تحليل أنماط وقتك، يمكنك أيضًا تحديد ساعات ذروة إنتاجيتك. استخدم قوالب الدراسة الموقوتة إذا كنت لا ترغب في البدء من الصفر.

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البحث عن حالات المهام أو تعيينها أو فرزها في طريقة عرض قائمة ClickUp لرؤية التقدم المحرز في جميع الأعمال تتبع الأهداف على ClickUp يساعد المتعلمين على تصور التقدم الذي أحرزوه والمعالم التي وصلوا إليها. كما يمكن أن يساعدك أيضًا على مقارنة تقدمك الفعلي بالتقدم المخطط له حتى تتمكن من توجيه استراتيجية التعلم الخاصة بك وفقًا لذلك. احتفل بالإنجازات الصغيرة، وحدد الاختناقات، واحصل على ملاحظات حول كيفية أدائك باستخدام أداة تتبع التقدم.

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أسئلة

1. هل شهادتا PMP وPRINCE2 متكافئتان؟

لا، إن شهادتي PMP (محترف إدارة المشاريع) و PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) هما شهادتان مختلفتان غير متكافئتين.

2. كيف يتم التدريب على شهادة PRINCE2؟ كيف يتم التدريب على شهادة PRINCE2؟

يحتوي اختبار شهادة PRINCE2 على مستويين - PRINCE2 Foundation، الذي يقدم مقدمة أساسية عن PRINCE2، و PRINCE2 Practitioner، الذي يركز على التطبيق العملي لمنهجيات PRINCE2 في العالم الحقيقي.

عادةً ما يتضمن التدريب على شهادة PRINCE2 حضور دورات معتمدة من مؤسسة تدريبية. وتغطي هذه الدورات مبادئ PRINCE2 والمصطلحات والموضوعات والعمليات. إلى جانب الجانب النظري، يغطي التدريب على الشهادة تمارين عملية حيث يطبق المتعلمون مبادئ PRINCE2 على مشاريع ومشاكل العالم الحقيقي.

**3. ما هو جدول أجور المتخصصين في PRINCE2 وPMP في جميع أنحاء العالم؟

جدول الأجور السنوية للمهنيين الحاصلين على شهادة PRINCE في مختلف المناطق الجغرافية هو

الولايات المتحدة الأمريكية 98,422 دولار أمريكي

كندا 89,009 دولار كندي

الهند 22,00,00,000 روبية هندية

المملكة المتحدة 54,634 جنيه إسترليني

أستراليا: 163،042 دولار أسترالي

جدول أجور المهنيين الحاصلين على شهادة PMP في جميع أنحاء العالم هو

الولايات المتحدة الأمريكية: 1,30,000 دولار أمريكي

كندا: 81,503 دولار كندي

الهند 17,70,000 روبية هندية

المملكة المتحدة: جنيه إسترليني 48,111 جنيه إسترليني

أستراليا: 150,503 دولار أسترالي

لاحظ أن هذه الأرقام إرشادية وتعتمد على المجال والخبرة والملف الشخصي وما إلى ذلك.

4. هل شهادة PRINCE2 تستحق العناء؟

تعتمد قيمة شهادة PRINCE2 على عوامل مثل موقعك الجغرافي وأهدافك المهنية والصناعات التي تعمل فيها. نظرًا لأن شهادة PRINCE2 تحظى بتقدير كبير في المملكة المتحدة وأوروبا وتستخدم إلى حد كبير في مشاريع الحكومة والقطاع العام، فقد تكون مفيدة إذا كانت تطلعاتك المهنية تتماشى مع هذه المناطق والصناعات.

5. كيف تسجل في اختباري PRINCE2 وPMP؟

يتضمن التسجيل لامتحان PRINCE2 الخطوات التالية:

اختر مؤسسة تدريب معتمدة (ATO)

احضر التدريب التأسيسي أو تدريب الممارسين لامتحان PRINCE2 لعدد ساعات محددة

التسجيل للامتحان من خلال منظمة التدريب أو معهد معتمد للامتحانات

للتسجيل لامتحان PMP، اتبع الخطوات الواردة أدناه: