15 استراتيجية تسويق SaaS لاكتساب العملاء (والاحتفاظ بهم)

من المتوقع أن ينمو سوق SaaS العالمي من 257.47 مليار دولار أمريكي إلى 1298.92 مليار دولار أمريكي بين عامي 2023 و2030.

هذه زيادة بنسبة 403% في سبع سنوات فقط! وفي حين أن هذا يشير إلى وتيرة النمو المذهلة لصناعة البرمجيات كخدمة SaaS، إلا أنه يعني أيضًا المزيد من المنافسة على شركات البرمجيات كخدمة.

في هذا السياق، يجب على صانعي القرار إعادة التفكير في استراتيجيات تسويق البرمجيات كخدمة للبقاء في صدارة المنافسين الآخرين. لأنه في سوق مزدحم، لن تحقق مناهج التسويق النمطية المتعبة والمكررة في مجال البرمجيات كخدمة النتائج التي يسعون إليها.

الخبر السار هو أن المساعدة في الطريق. لقد قمنا بتجميع قائمة تضم أكثر 15 استراتيجية تسويق SaaS فعالية لمساعدتك في الحصول على ميزة رائدة. تحتوي القائمة أيضًا على طرق مؤكدة لإسعاد العملاء الحاليين واكتساب عملاء جدد لتنمية علامتك التجارية SaaS.

قبل أن نغوص في التفاصيل، دعنا أولاً نفهم ما هو تسويق SaaS وكيف يختلف عن أنواع التسويق الأخرى.

فهم التسويق SaaS

البرمجيات كخدمة، أو البرمجيات كخدمة، هو نموذج توزيع برمجيات قائم على السحابة حيث يصل العملاء إلى البرنامج عبر الإنترنت، عادةً عن طريق دفع رسوم اشتراك. وهو يتناقض مع نموذج تسليم البرمجيات التقليدي، حيث يقوم العملاء بعملية شراء لمرة واحدة لشراء واستخدام برنامج ما.

يشير تسويق البرمجيات كخدمة إلى استراتيجيات التسويق التي شركات SaaS لزيادة الوعي بالعلامة التجارية واكتساب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين. يحاول مسوّقو SaaS إنشاء تجارب سلسة ومتعددة القنوات وذات قيمة مضافة لعملائهم أثناء ترويجهم وبيعهم لحلول البرمجيات القائمة على السحابة.

للحصول على عائد استثمار جيد على جهودك التسويقية للبرمجيات كخدمة SaaS، تحتاج إلى فهم جمهورك المستهدف، والتأكيد على نقاط البيع الفريدة لمنتجك (USPs)، وبناء خطة تسويق SaaS تمنح عملاءك ما يريدونه عندما يريدونه.

وهذا يتطلب الكثير من البحث وتحليل البيانات والتنسيق بين أعضاء فريق تسويق البرمجيات كخدمة - وهو أمر برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp يسهل بشكل مثالي.

استخدم برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp لتخطيط وتنفيذ تسويق SaaS الخاص بك

بغض النظر عن خطة تسويق SaaS التي اخترتها، ستساعدك منصة تسويق ClickUp على تشغيلها بشكل أفضل.

وبهذا، دعنا نتعمق في أفضل استراتيجيات التسويق SaaS لعام 2024.

15 استراتيجيات تسويق SaaS الفائزة

نظرًا لأن سوق SaaS العالمي لا يُظهر أي علامات على التباطؤ، يجب على شركات SaaS أن تتحول إلى تقنيات تسويق SaaS القائمة على البيانات وغير التقليدية للحفاظ على قدرتها التنافسية.

فيما يلي 15 من أكثر استراتيجيات تسويق البرمجيات كخدمة فعالية يمكنك تنفيذها لأعمالك التجارية B2C أو B2B SaaS:

1. وضع خطة تسويق استراتيجية

تحتاج إلى خطة قبل أن تغوص فرق التسويق الخاصة بك في SaaS الحملات التسويقية . وبشكل أكثر تحديدًا، أنت بحاجة إلى خطة تسويقية استراتيجية تتماشى مع أهداف أعمال SaaS الخاصة بك، ومحددة بوضوح OKRs ومؤشرات الأداء الرئيسية، وتتناسب مع ميزانيتك التسويقية.

تتبّع مقاييس نجاحك من خلال نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) من ClickUp

لذا، ابدأ بتحديد أهداف تسويقية واضحة وقابلة للقياس، مثل أهداف الإيرادات واكتساب العملاء وأرقام الاحتفاظ بالعملاء. بمجرد أن تحدد أهدافك، قم بإجراء تحليل متعمق للمنافسين وحدد USP الخاص بك.

يجب أن تحتوي خطتك أيضًا على قنوات التسويق الأكثر فعالية للتواصل مع جمهورك المستهدف. على الرغم من أنك قد تعتمد بشكل كبير على بضع قنوات فقط للتوزيع، إلا أنه من الأفضل استخدام مزيج من القنوات التي يستهلك فيها جمهورك المحتوى عادة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين محركات البحث، والبريد الإلكتروني، والمجتمعات المتخصصة، والفعاليات والندوات عبر الإنترنت، والعلاقات العامة، وما إلى ذلك.

بمجرد أن تقرر القنوات، قم بإنشاء استراتيجية تسويق محتوى SaaS تغطي رحلة العميل بأكملها، بدءًا من التواصل مع العملاء إلى اكتسابهم والاحتفاظ بهم.

هل يبدو هذا كثيرًا؟ إنه كذلك. تطوير خطة تسويق استراتيجية يمكن أن تكون مملة وتتطلب جهدًا كبيرًا، ولكن ClickUp هنا لمساعدتك.

مع قالب خطة التسويق الاستراتيجي لـ ClickUp يمكنك تحديد مشاعر المشتري وتقييمها، وتحديد أهداف واضحة لفريقك، وإنشاء خطة تسويق قابلة للتنفيذ لأعمال SaaS الخاصة بك.

استخدم نموذج خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp لتخطيط أهداف قابلة للتنفيذ لفريقك

تمكّنك خطة التسويق من ClickUp أيضًا من تحديد جمهورك المستهدف بوضوح، وتحديد القنوات الأكثر فعالية للتواصل، والحفاظ على مزامنة جميع أنشطتك التسويقية، وقياس التقدم المحرز، وتعديل خطة تسويق SaaS الخاصة بك حسب الحاجة.

2. تحديد ملف تعريف العميل المثالي

من العناصر الحيوية لخطة تسويق البرمجيات كخدمة B2B SaaS الفعالة ما يلي بناء ملف تعريف العميل المثالي (برنامج المقارنات الدولية).

يساعدك برنامج المقارنات الدولية المدروس جيدًا على تحديد المشاكل التي يعاني منها عملاؤك أكثر من غيرها. كما يمكّنك أيضًا من مواءمة منتجاتك وأسعارك مع احتياجات عملائك وتصميم استراتيجيات تسويقية ناجحة.

من خلال حملة تسويق SaaS التي تركز على برنامج المقارنات الدولية SaaS، يمكنك زيادة التواصل مع العملاء، وإعدادهم والاحتفاظ بهم وتوليد الإيرادات.

ابدأ ببناء العديد من شخصيات المشترين التي تناسب علامتك التجارية، باستخدام البيانات في الوقت الفعلي وأبحاث السوق. حدد الخصائص الديموغرافية الأساسية مثل العمر والجنس والدخل والموقع والمسمى الوظيفي.

ثم احصل على إجابات لأسئلة مثل ما هي التحديات التي يواجهها هؤلاء العملاء؟ ما هي أهدافهم، وكيف يمكن لمنتجات SaaS الخاصة بي حلها؟ ما هي طرقهم المفضلة لاستهلاك المحتوى (المدونات ومقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت والنشرات الإخبارية وما إلى ذلك)؟ وأين يقضون وقتهم على الإنترنت؟ استخدم هذه المعلومات لتحسين فهمك لعملاء SaaS لديك.

بمجرد فهمك لجمهورك المستهدف، يمكنك تطوير استراتيجية تسويق SaaS التي ستشركهم بشكل فعال.

يمكن أن يكون البحث وإنشاء قوالب شخصية المشتري عملاً شاقًا، لكن قالب شخصية المستخدم من ClickUp يمكن أن يبسط الأمور. باستخدامه، يمكنك إنشاء ملفات تعريف العملاء وإدارتها وتتبعها في مكان واحد.

استخدم قالب شخصية المستخدم من ClickUp لتتبع الملفات الشخصية للعملاء وفهم جمهورك المستهدف بشكل أفضل

علاوة على ذلك، يتيح قالب شخصية المستخدم من ClickUp للمصممين والمطورين والمسوقين تصميم تجارب مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المستهدفين.

من خلال إنشاء مهام ذات حالات مخصصة مثل "مفتوح" و"مكتمل"، يمكنك تتبع التقدم المحرز في كل جانب من جوانب إنشاء الملف الشخصي للمستخدم - بدءًا من البحث الأولي وحتى ظهور الشخصية النهائية. يمكنك تصنيف النموذج الخاص بك بناءً على المتغيرات الديموغرافية مثل الفئة العمرية والحالة الاجتماعية وما إلى ذلك.

تعامل مع مهامك بكفاءة مع قالب خطة مشروع SaaS من Click

استخدام إدارة SaaS برنامج لأتمتة وتبسيط سير عملك أثناء عملك عبر قواعد البيانات والأدوات البرمجية لبناء برنامج المقارنات الدولية الخاص بك.

3. الاستفادة من تحسين محركات البحث (SEO)

يعمل تحسين محركات البحث على تحسين ظهور موقعك الإلكتروني، وبالتالي برنامجك على محركات البحث، مما يجعله جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية تسويق SaaS الخاصة بك. يمكن تقسيم عملية تحسين محركات البحث إلى فئتين: تحسين محركات البحث على الصفحة وتحسين محركات البحث خارج الصفحة.

يتضمن تحسين محركات البحث على الصفحة تحسين الكلمات الرئيسية، وإنشاء محتوى عالي الجودة، والربط الداخلي، والعناوين المحسّنة، والتأكد من أن موقعك الإلكتروني يحتوي على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

يركز تحسين محركات البحث خارج الصفحة على بناء روابط عالية الجودة، وإنشاء حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، والتعاون مع المؤثرين في مجال عملك ومجال تخصصك للترويج لمنتجك، ووضع خطة لتوزيع المحتوى.

تساعدك مُحسّنات محرّكات البحث على إنشاء محتوى يُصنّفه محركات البحث في مرتبة عالية، مما يزيد من ظهورك في أعلى النتائج على صفحة نتائج محرك البحث (SERP) والترويج لمنتج SaaS الخاص بك.

يساعد ذلك على جذب حركة المرور العضوية إلى موقعك الإلكتروني وإشراك العملاء المحتملين المهتمين بالمحتوى ذي الصلة.

يمكنك إجراء اختبار A/B، أو اختبار إصدارات مختلفة من موقعك الإلكترونيّ لتحسين أداء موقعك الإلكترونيّ ومواءمة تسويق المحتوى مع استراتيجية تحسين محركات البحث.

حدد المواعيد النهائية وتتبع تصنيفاتك وإدارتها من خلال قالب إدارة وأبحاث تحسين محركات البحث في ClickUp

تذكّر الاستفادة من برنامج تسويق المحتوى و برنامج تسويق المنتجات لإنشاء محتوى محسن وتشغيل حملات تسويق SaaS فعالة. يمكن أن يساعد استخدام الأدوات المناسبة في تقليل عبء العمل على فرق تسويق SaaS لديك بقدر كبير.

4. نشر التسويق بالإحالة

التسويق بالإحالة هو بالضبط ما يبدو عليه - الاستفادة من الإحالات الشفوية والتوصيات من عملائك الحاليين لزيادة اكتساب العملاء.

تحقق من برنامج الإحالة الخاص بـ ClickUp واستخدم ما يناسب أعمال SaaS الخاصة بك

تُظهر الأبحاث أن الإحالات من الأشخاص الذين نثق بهم هي الطريقة الأكثر فعالية لتوليد عملاء محتملين. ومع ذلك، فإن 29% من العملاء يحيلون شركة بعد تجربة إيجابية، على الرغم من أن 83% منهم على استعداد للقيام بذلك. وهذا يعني أن العديد من شركات SaaS تفشل في تحقيق أقصى استفادة من تسويق الإحالة.

تتمثل إحدى طرق تشجيع المزيد من الإحالات في تقديم حوافز لعملائك، مثل الخصومات أو المنتجات المجانية أو الهدايا. ومع ذلك، يختلف كل نشاط تجاري عن الآخر، لذا اختبر استراتيجيات تسويق الإحالة المختلفة واعرف ما هو الأفضل لعملائك المحتملين.

بمجرد معرفة ذلك، قم بنشر برنامج تسويق الإحالة الأمثل واجعله جزءًا من استراتيجية نمو SaaS الخاصة بك.

5. بناء حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي

تُعد وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة قوية لشركات SaaS لبناء السلطة وتوليد العملاء المحتملين والنمو بشكل أسرع. لم يعد الأمر مقتصرًا على شركات البرمجيات كخدمة B2C SaaS فقط، فاليوم حتى شركات البرمجيات كخدمة B2B تستخدم منصات التواصل الاجتماعي للتواصل والتفاعل مع جمهورها المستهدف، وعرض شخصية علامتها التجارية، وإظهار قيمة منتجاتها.

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مثل معظم استراتيجيات تسويق البرمجيات كخدمة أخرى، يبدأ التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، وفهم برنامج المقارنات الدولية، واختيار المنصات المناسبة.

على سبيل المثال، لينكد إن وتويتر هما منصتان شائعتان على وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق عبر البرمجيات كخدمة بين الشركات (B2B SaaS)، وقد يجد مسوقو البرمجيات كخدمة بين الشركات (B2C SaaS) المزيد من الجاذبية على فيسبوك وإنستجرام.

قبل البدء في النشر، قم بتحسين صفحة شركتك وملفك الشخصي باستخدام الكلمات الرئيسية والصور والروابط ذات الصلة. أنشئ تقويمًا متسقًا لوسائل التواصل الاجتماعي يحدد وتيرة وتوقيت ونوع المحتوى الذي ستنشره على كل منصة.

ثم أنشئ محتوى جذابًا وذا قيمة مضافة لمنشوراتك. العب بأشكال مختلفة مثل مقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت لتسليط الضوء على ميزات منتج SaaS الخاص بك.

وأخيراً، ركز على الجانب "الاجتماعي" لوسائل التواصل الاجتماعي. روّج للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون مثل المراجعات والتقييمات والتعليقات. هذا يرسخك كعلامة تجارية موثوق بها ويعزز سلطتك ومصداقيتك بين جمهورك المستهدف.

6. استخدم التسويق القائم على المجتمع

يتعلق التسويق القائم على المجتمع بالتفاعل مع المجموعات عبر الإنترنت ذات الاهتمام أو الهدف المشترك المتعلق بمنتج SaaS الخاص بك.

من خلال المشاركة النشطة في هذه المجتمعات، يمكنك تعزيز سلطة علامتك التجارية والتفاعل مع العملاء المحتملين وبناء ولاء العملاء.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المجتمعات التي يمكنك الاستفادة منها في جهودك التسويقية SaaS:

العضوية (المجتمعات التي تنشأ بشكل طبيعي، مثل Reddit وQuora)

المدعوم (المجتمعات التي أنشأتها شركات SaaS، مثل مجموعات فيسبوك)

العلامة التجارية (المجتمعات التي أنشأتها شركة SaaS وتحافظ عليها، مثل قناة Slack)

يسمح لك نهج التسويق القائم على المجتمع بالتفاعل والتفاعل مع المستخدمين في الوقت الفعلي. وهو يساعد على جعل علامتك التجارية SaaS أكثر ارتباطاً بالعملاء، ويبني السلطة، ويحسن تجربة العملاء، ويزيد الوعي بالعلامة التجارية، ويولد عملاء محتملين مؤهلين للمبيعات.

7. تنفيذ أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أحد أكثر قنوات توليد العملاء المحتملين فعالية لشركات SaaS. وهو ينطوي على إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة إلى جمهور مقسم إلى شرائح بناءً على سلوكهم أو تفضيلاتهم أو التركيبة السكانية.

إعداد المعلمات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التلقائية من خلال أتمتة البريد الإلكتروني لـ ClickUp يمكنك استخدام التسويق برنامج التشغيل الآلي لتشغيل رسائل البريد الإلكتروني وتخصيصها بناءً على إجراءات عملائك.

على سبيل المثال، إذا قام أحد العملاء بالتسجيل عن طريق الإحالة، يمكن أن تكون هناك سلسلة من ثلاث رسائل بريد إلكتروني للإعداد,

ترحب بهم في المنتج وتمنحهم مكافأة إحالة (مثل خصم أو شهر مجاني على الاشتراك) يطلعهم على أهم ثلاث ميزات للمنتج في حالة استخدامهم للمنتج يحفزهم على استخدام المنتج أو نشر المزيد من المعلومات عنه

غالبًا ما يلجأ مسوقو SaaS إلى أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني نظرًا لقدرته على استضافة محتوى جذاب طويل، ورعاية العملاء المحتملين، والاحتفاظ بالعملاء الحاليين، وزيادة التحويلات على نطاق واسع.

ومع ذلك، في حين أن التسويق عبر البريد الإلكتروني ضروري ل SaaS الخاص بك استراتيجية تسويق المحتوى فإن حملة البريد الإلكتروني الجيدة تتمحور حول نسخة جيدة. مع ClickUp AI يمكنك إنشاء نسخة أصلية ومقنعة وجذابة لمختلف مراحل عملية التخطيط التسويقي.

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp AI للحصول على استجابات ودعم فوري في أي جزء من عملياتك التسويقية. ستُنشئ لك الأداة ملخصات وتحديثات للمشروع في لحظات وأتمتة المهام المتكررة حتى تتمكن من قضاء وقتك بشكل منتج.

أتمتة مهام سير العمل وتوسيع نطاق أعمال SaaS الخاصة بك باستخدام ClickUp AI

8. إطلاق حملات الدفع بالنقرة المستهدفة

يُعد تحسين محركات البحث استثمارًا طويل الأجل. يستغرق بعض الوقت لإظهار النتائج. في هذه الأثناء، فكّر في إطلاق حملة PPC لنشاطك التجاري SaaS إذا كانت استراتيجية تحسين محركات البحث لديك لا تولد عملاء محتملين كافيين.

PPC، أو الدفع بالنقرة، هو شكل من أشكال الإعلان عبر الإنترنت حيث تقوم بالمزايدة على الكلمات الرئيسية وتدفع فقط عندما ينقر شخص ما على إعلانك.

يمكن أن تساعدك PPC على تحقيق عائد استثمار تسويقي أعلى من خلال الحملات الإعلانية المدفوعة، حيث يمكنك استهداف عملائك المثاليين بناءً على نواياهم وسلوكهم في البحث.

راقب نجاح حملاتك التسويقية من خلال نموذج خطة تقرير حملة الدفع لكل نقرة (PPC) من ClickUp

ومع ذلك، ليست كل قنوات الوسائط المدفوعة فعالة لمنصات B2B SaaS. فغالبًا ما تشهد شركات SaaS مستويات أعلى من الثقة والتحويل على Google، سواء مع إعلانات إعادة الاستهداف أو إعلانات البحث النصية العضوية.

سيكون من الأفضل أن تكون مجتهدًا في بحثك عن الكلمات الرئيسية التي تستهدفها على إعلانات جوجل. تأكد من تحقيق التوازن بين الكلمات الرئيسية طويلة الذيل ومصطلحات البحث الأوسع نطاقًا لتوليد حركة مرور إلى موقعك الإلكتروني والعملاء المحتملين المؤهلين للمبيعات.

أيضًا، أثناء تطوير استراتيجية الدفع لكل نقرة للتسويق SaaS، لا تنسَ إجراء اختبارات A / B على صفحاتك المقصودة لتحقيق أقصى استفادة من ميزانيتك.

9. تقديم تجارب مجانية

يمكن أن يكون تقديم نسخة تجريبية مجانية من منتجك لعملاء SaaS طريقة فعالة للغاية لتحويلهم إلى مشتركين يدفعون. وفقًا لدراسة 62% من شركات البرمجيات كخدمة تحصل على 10% على الأقل من عملائها المدفوعين من التجارب المجانية.

تقدم ClickUp نسخة مجانية. اطّلع على خطط تسعير ClickUp لمزيد من التفاصيل.

التجربة المجانية هي فرصة لتُظهر للعميل كيف يمكنك تلبية احتياجاته بالضبط دون استثمار من جانبه. إذا كانت لديهم تجربة إيجابية وقدمت لهم دعم عملاء متجاوب طوال الفترة التجريبية المجانية، فإنهم يكتسبون الثقة للتحول إلى نموذج الاشتراك المدفوع.

10. المتابعة مع العملاء المحتملين والعملاء

قد تبدو المتابعة مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين مهمة روتينية غير مألوفة، لكننا هنا لنخبرك أنها جزء أساسي من أي استراتيجية تسويق SaaS.

يعيش عملاء SaaS والعملاء المحتملون حياة مزدحمة. كما أنهم مغمورون بالرسائل الواردة من شركات SaaS التي تأمل في الحصول على قدم في الباب. عندما ترسل رسالة متابعة مخصصة إلى المكان الذي يتواجد فيه عملاؤك بالضبط في رحلة الشراء، فإنهم يشعرون بالتقدير ومن المرجح أن يتخذوا الخطوة التالية.

تدفع عمليات المتابعة ذات الصلة في الوقت المناسب عملاءك المحتملين في دورة المبيعات. لذا احرص على إرسال رسائل متابعة تستند إلى تفاعلات سابقة وتقدم حلولاً تتماشى مع الاهتمامات الحالية للعملاء المحتملين.

عزز رضا العملاء باستخدام أداة إدارة علاقات العملاء من ClickUp ClickUp CRM يساعدك على تصور مسار المبيعات وخط سير المبيعات بالكامل، مما يجعل المتابعة أسهل وأكثر فعالية. يمكنك الاختيار من بين طرق العرض المختلفة، مثل طريقة عرض الجدول ولوحة كانبان وغيرها، لإدارة وتتبع علاقات العملاء بسهولة.

باستخدام برنامج SaaS CRM ، يمكنك أيضًا تتبع الحسابات وإدارتها، والتعاون مع أعضاء فريقك، وتبسيط أنشطة اكتساب العملاء، كل ذلك من خلال منصة واحدة.

11. احصل على عرض في مواقع قوائم SaaS

يتيح لك إدراج نشاطك التجاري SaaS في مواقع تقييم الشركات SaaS مثل G2 و Capterra التواصل مع العملاء المحتملين وعرض قيمة منتجك.

ترتبط هذه الاستراتيجية بالتسويق القائم على الإحالة، حيث يتخذ العملاء قرار الشراء بناءً على تجارب العملاء الآخرين.

تدعو مواقع المراجعة العملاء إلى تقديم تعليقات مفصلة حول البرنامج الذي يستخدمونه. إذا كان العملاء راضين عن منتجات SaaS الخاصة بك، يمكنك الاستفادة من المراجعات الإيجابية لتوليد عملاء محتملين.

يمكنك أيضًا مشاركة تفاصيل المنتج ودراسات الحالة وشهادات المستخدمين الآخرين الراضين على مواقع المراجعات هذه. كل ما سبق يساعد في بناء الثقة والعلامة التجارية لأعمال SaaS الخاصة بك.

12. الشراكة مع منصات SaaS الأخرى

التعاون عبر المنصات هو جزء من مستقبل صناعة البرمجيات كخدمة. يمكن أن تؤدي الشراكة مع شركة SaaS غير منافسة إلى تعزيز اكتساب عملاء B2B SaaS من خلال جعل منتجك أكثر سهولة في الاستخدام والتكامل.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير منتج SaaS لإرسال البريد الإلكتروني البارد، فيمكنك الدخول في شراكة مع منصة كشط البيانات والمشاركة في إدارة حملة تسويقية.

وبهذه الطريقة، تولد كلتا المنصتين SaaS المزيد من العملاء المحتملين حيث يتم عرضهم على عملاء محتملين مختلفين.

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13. تبسيط عمليات التسجيل

إن تسهيل عملية الاشتراك في منتجات SaaS الخاصة بك هي استراتيجية تسويقية منخفضة الجهد ولكنها عالية المردود. إن عملية التسجيل أو الإعداد الخالية من المتاعب والسهلة الاستخدام تشجع العملاء المحتملين الأكثر تشككًا على التفاعل معك.

من الممارسات الجيدة استخدام نماذج الاشتراك المزدوج، وأن يكون لديك دعوة موجزة وواضحة لاتخاذ إجراء على صفحة الاشتراك. أيضًا، قم بتحسين تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم (UX) من أجل سهولة التصفح وبديهية التصفح.

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14. تأكد من أن مقاطع الفيديو التجريبية مسوّرة

إذا كنت ترغب في تعزيز توليد عملاء محتملين لمنتج SaaS الخاص بك، يجب أن تفكر في وضع بوابات للفيديو التجريبي الخاص بك. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أن المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل هم فقط من يمكنهم الوصول إليه.

في حين أن فرق تسويق SaaS غالبًا ما تناقش مزايا وعيوب المحتوى المخصص، إلا أنها طريقة ممتازة لجمع بيانات العملاء المحتملين المهتمين. نظرًا لأن محتوى الفيديو المسور يقوم بتصفية أولئك غير المهتمين بمنتج SaaS الخاص بك، فإنه يعزز أيضًا جودة العملاء المحتملين.

15. رفع الأسعار

الجودة ليست رخيصة. لماذا يجب أن يكون منتج SaaS الخاص بك مختلفًا؟ قد تعكس خطة التسعير الرخيصة منتج SaaS غير متطور. أما إذا كنت تبيع أفضل عروض البرمجيات كخدمة في فئتها، فيمكنك فرض رسوم أعلى.

يمكنك بيع عدد أقل من الوحدات عن طريق رفع الأسعار للوصول إلى أهداف إيراداتك. علاوة على ذلك، فإن زيادة السعر سيجعل خدمتك تبدو متميزة، وهذا يمكن أن يساعد في جذب عملاء ذوي قيمة عالية.

يُنصح بمراجعة نموذج تسعير SaaS الخاص بك استنادًا إلى اتجاهات التسويق في المجال ومعدلات تراجع العملاء، ولكن لا تقلل من قيمة ما عمل فريقك بجد لبناءه.

العلاقة بين تجربة المستخدم وتسويق البرمجيات كخدمة

تجربة المستخدم هي الانطباع العام والشعور الذي ينتاب المستخدمين عند التفاعل مع المنتج. تلعب تجربة المستخدم دورًا حاسمًا في تسويق البرمجيات كخدمة لأنها تؤثر بشكل مباشر على رضا العملاء وبالتالي على استراتيجيات التسويق.

تخلق واجهة المستخدم المصممة جيدًا انطباعًا أوليًا إيجابيًا عن منتج SaaS الخاص بك. إذا كان بإمكان عملائك المحتملين التنقل فيه بسهولة، فهم يعلمون أن بإمكانهم دمجه في سير عملهم الحالي. كما أنهم يعلمون أيضًا أن فرقهم ستبلغ عن منحنى تعليمي أكثر انسيابية أثناء التهيئة والتدريب، مما يعزز الإنتاجية في نهاية المطاف.

كما أن منتج SaaS الذي يتمتع بتجربة مستخدم رائعة يقل احتمال إزعاج المستخدمين أو تعطيلهم، مما يؤدي إلى تقليل الشكاوى وطلبات خدمة العملاء. ويساعد ذلك في تحقيق رضا العملاء، مما يزيد من القيمة الدائمة لكل عميل (LTV) ويزيد من احتمالية حفاظ العملاء على اشتراكاتهم أو زيادتها.

من من منظور تسويقي، يصبح المستخدمون الراضون مستخدمين مخلصين، ويصبح المخلصون على المدى الطويل مناصرين للعلامة التجارية الذين يروجون لمنتج SaaS الخاص بك ويساهمون في النمو العضوي.

وتصبح تجربة المستخدم المتفوقة عاملاً رئيسياً للتمييز في سوق مشبعة لجذب المستخدمين والاحتفاظ بهم. علاوة على ذلك، فإن تجربة المستخدم الإيجابية تقلل من معدلات الزبدة، مما يقلل من الحاجة إلى جهود إعادة الاستحواذ المستمرة.

الوضع الحالي لتسويق البرمجيات كخدمة والاتجاهات المستقبلية

أفضل استراتيجيات تسويق البرمجيات كخدمة هي تلك التي تعتمد على العائد على الاستثمار، والقابلة للتطوير، وسهلة التنفيذ. ولكن في مشهد الأعمال الديناميكي، يجب أن يكون مسوقو البرمجيات كخدمة مرنين ويتكيفون مع التغيرات المفاجئة في السوق.

التعاون عبر المنصات

هذا هو السبب في أن العديد من منصات SaaS تركز الآن على التعاون عبر المنصات من خلال التكامل مع منتجات وخدمات SaaS الأخرى.

تعمل عمليات التكامل SaaS على سد الفجوة بين مختلف حلول وأدوات SaaS . يتيح ذلك للمستخدمين العمل عبر منصات متعددة، وتوجيه بياناتهم بحرية، وأتمتة الإجراءات الهامة بسلاسة.

أمان البيانات

سيكون أمن البيانات أيضاً مجالاً للتركيز المتزايد. توقع أن تكون تدابير أمن البيانات والامتثال أكثر صرامة في المستقبل، خاصة بالنسبة للشركات التي تتعامل مع بيانات العملاء الحساسة.

الذكاء الاصطناعي (AI)

لا يكتمل تقرير الحالة المستقبلية دون ذكر الذكاء الاصطناعي. سيعتمد مسوقو SaaS بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في كل شيء بدءًا من كتابة الإعلانات إلى تقسيم العملاء إلى التخصيص إلى تحسين البحث بدون نقرات.

ولكن، كلمة للحكماء: أي أداة ذكاء اصطناعي لا تكون جيدة إلا بقدر جودة مستخدمها. لذلك يجب على مسوّقي SaaS رفع مستوى مهاراتهم الهندسية السريعة وإلمامهم بالذكاء الاصطناعي للحصول على المخرجات المطلوبة.

إن روبوتات الدردشة الآلية هي قناة أخرى ستستخدمها شركات SaaS لإثراء علاقاتها مع العملاء، على الرغم من أنها بالفعل جزء من كل موقع إلكتروني وجوال تقريبًا. ستزداد الدردشات انتشاراً، لكن مسوّقي SaaS سيبحثون عن طرق لإضفاء طابع شخصي على روبوتات الدردشة هذه. لأن العملاء، حتى عملاء B2B SaaS، يميلون إلى الاستجابة بشكل أفضل للروبوتات التي تبدو أكثر إنسانية.

اربح في عام 2024 باستخدام استراتيجيات تسويق SaaS الناجحة

يمكن لخطة تسويق SaaS المصممة جيدًا أن تغير قواعد اللعبة في أعمال SaaS الخاصة بك.

حاول تحقيق التوازن الصحيح بين التخصيص والتوسع من خلال الجمع بين الاستراتيجيات والأدوات. ثم تأكد من أن موظفيك لديهم المهارات اللازمة لإدارة هذه الأدوات. هذه هي الطريقة الوحيدة لنشر حملات SaaS التي تحقق النجاح في كل مرة.

وتتطلب إدارة فريق تسويق SaaS عالي الأداء فريق تسويق SaaS عالي الأداء يتطلب التفكير غير الخطي، والتنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين، واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

وقد تم تصميم ClickUp لتسهيل كل ذلك وأكثر. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم واحصل على إمكانية الوصول إلى جميع الأدوات والقوالب التي ستحتاج إليها لتنفيذ استراتيجية تسويق SaaS فعالة.

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. كيف يتم تسويق منتجات SaaS؟

يتم تسويق منتجات البرمجيات كخدمة من خلال العديد من قنوات التسويق التقليدية وغير التقليدية. تستخدم استراتيجيات تسويق البرمجيات كخدمة استراتيجيات تسويقية شائعة هي استخدام تحسين محركات البحث للظهور على الإنترنت، والاستفادة من وجود العلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في التسويق المجتمعي، واستخدام أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني لتوليد العملاء المحتملين.

إن تقديم تجارب مجانية، وتنفيذ برامج الإحالة، والشراكة مع منصات SaaS الأخرى هي أيضًا تكتيكات لتحسين فعالية حملات تسويق SaaS الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج المنتجات على مواقع مراجعة SaaS، وضمان تجربة مستخدم إيجابية، والتركيز على الاتجاهات المستقبلية مثل تكامل الذكاء الاصطناعي، كلها تساهم في نجاح استراتيجيات وحملات تسويق SaaS.

2. كيف يمكنك تسويق منتج SaaS كخدمة؟

لتسويق منتج SaaS بنجاح، من المهم فهم المستخدمين واحتياجاتهم.

ضع نموذج تسعير معقولاً ينصف منتجك ولكن مع مقارنته بمنافسيك. بعد ذلك، استفد من قنوات التسويق والإعلانات لاستهداف عملائك وفقًا لتفضيلاتهم وسلوكهم.

استثمر في التسويق عبر البريد الإلكتروني عالي الجودة والمخصص وبرامج التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإشراك عملائك عبر دورة حياة المبيعات.

3. ما هي استراتيجية تسويق البرمجيات كخدمة؟

استراتيجية تسويق SaaS هي خارطة طريق لشركات البرمجيات للتواصل مع العملاء والحفاظ عليهم. وهي تتضمن أشياء مثل التحدث إلى الجمهور المناسب، وعرض ما يجعل البرنامج مميزًا، واستخدام قنوات مختلفة مثل تحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي.

قد تتضمن استراتيجيات تسويق البرمجيات كخدمة الشائعة تقديم تجارب مجانية، والتفاعل مع المجتمعات عبر الإنترنت، وضمان تجربة مستخدم سلسة. الهدف الرئيسي هو خلق الوعي بمنتجك بين جمهورك المستهدف، والحصول على مستخدمين جدد، وبناء علاقات دائمة مع العملاء.