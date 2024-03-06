كيفية تحسين نسبة الكفاءة التسويقية (MER)

ما هي ميزانيتك التسويقية؟

وما مقدار المبيعات التي حققتها؟

إن النسبة بين هذين الاثنين - إجمالي الإيرادات وإجمالي ميزانية التسويق - هي نسبة كفاءة التسويق لديك. بالنسبة لأي مسوّق أو صاحب عمل أو وكالة يتطلع إلى تحسين إنفاقه بالدولار، فإن نسبة كفاءة التسويق (MER) هي مقياس نجم الشمال.

تخبرك نسبة الكفاءة التسويقية بوضوح ما إذا كانت أنشطتك التسويقية تستحق العناء. في منشور المدونة هذا، دعنا نرى كيف.

ما هي نسبة كفاءة التسويق (MER)؟

نسبة كفاءة التسويق هي نسبة إجمالي مبيعاتك إلى إجمالي إنفاقك التسويقي. كلما زادت نسبة كفاءة التسويق لديك، كانت كفاءتك أفضل.

نسبة كفاءة التسويق = إجمالي الإيرادات/إجمالي الإنفاق التسويقي

على سبيل المثال، إذا أنفقت 120,000 دولار على الإعلانات والتسويق وحققت مبيعات بقيمة 900,000 دولار، فإن نسبة كفاءة التسويق لديك هي 900,000/120,000 = 7.5. هذا يعني أنك تكسب 7.5 أضعاف الإيرادات من إنفاقك التسويقي.

إذا كنت تعتقد أنك تقوم بالفعل بحسابات عائد الاستثمار، فأنت على حق. كل فريق تسويق يحسب العائد على الاستثمار (ROI) على إنفاقه بطرق مختلفة.

العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) يقيس العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) الإيرادات المتحققة مقابل كل دولار يتم إنفاقه على الإعلانات

يقيس العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) الإيرادات المتحققة مقابل كل دولار يتم إنفاقه على الإعلانات القيمة الدائمة للعميل (CLV) تقيس مقدار الإيرادات المحققة لكل عميل على مدار فترة شرائه منك

تقيس مقدار الإيرادات المحققة لكل عميل على مدار فترة شرائه منك تستخدم شركات البرمجيات كخدمة معدل الاحتفاظ بالعملاء (CRR)، وهي النسبة المئوية للعملاء الذين يبقون مع الشركة في نهاية فترة معينة

في حين أن كل هذه المقاييس رائعة، إلا أنها لا تقيس كفاءة جهود التسويق في مجملها. على سبيل المثال، يركّز العائد على الإنفاق الإعلاني على مستوى القناة وإجمالي الإنفاق الإعلاني. بينما تشمل قيمة عمر العميل عدة سنوات.

تجيب نسبة الكفاءة التسويقية على سؤال واحد أكثر أهمية: هل تحقق جميع جهودنا التسويقية مجتمعة إيرادات إيجابية؟

دور MER في التسويق الرقمي

على عكس القنوات التقليدية مثل التلفزيون أو الإعلانات المطبوعة، جلب التسويق الرقمي معه القدرة على جمع البيانات وتحليلها لتحسين النتائج. يمكنك الدخول في التفاصيل الدقيقة لكل عنوان رئيسي أو كل عنوان URL في حملتك الإعلانية.

يجب أن يُترجم هذا الهوس بالتفاصيل أيضًا إلى فهم التأثير الكلي لجهودك. فبينما قد يكون أداء إعلانك الاجتماعي هو الأفضل، كيف يمكننا أن نعرف أن إعلانات تجديد النشاط التسويقي على البحث لم تؤثر على العميل؟

هنا يلعب MER دورًا حاسمًا.

عرض 360 درجة: يقيس معدل كفاءة التسويق أداء جميع الأنشطة التسويقية مجتمعة. وهذا يأخذ في الاعتبار جميع الجهود التسويقية المباشرة وغير المباشرة التي بُذلت في تلك السنة.

المدفوعة بالنتائج: على عكس التكلفة لكل نقرة، والتكلفة لكل عميل، وما إلى ذلك، والتي هي مجرد مقاييس رائدة، فإن نسبة الكفاءة التسويقية تعالج النتيجة النهائية للأعمال. فهو يرسم صورة واضحة وموحدة للتسويق و مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات لقادة الأعمال

تركز على الأعمال: ترتقي MER بـ مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق من اكتساب/مشاركة العملاء إلى العائد بالدولار على كل إجراء تسويقي. يمكن لرؤساء التسويق أن يقولوا: "هذا هو مقدار الأموال التي جنيناها"، وهو أمر أكثر إقناعًا بكثير من "هذا هو عدد الأشخاص الذين نقروا على إعلان البحث الخاص بنا"

تقضي على مشاكل "الإسناد": كل فريق تسويق لديه نزاعات حول الإسناد - كل فريق تسويق لديه نزاعات حول الإسناد - كل من البحث، والبحث، والشبكات الاجتماعية، والأحداث، يريدون جميعًا المطالبة بعميل محتمل/بيع على أنه عميل محتمل. في الواقع، لا يمر أي عميل برحلة مباشرة وقصيرة عبر قناة واحدة.

يزيل سوق MER هذا التضارب من خلال التركيز على الكفاءة الإجمالية بدلاً من الإحالات الفردية. لذا، فإن حساب أسعار الصرف السوقية أقل تعقيدًا أيضًا. دعنا نلقي نظرة على كيفية القيام بذلك خطوة بخطوة.

كيفية حساب نسبة الكفاءة التسويقية لفريقك

يحتوي معدل كفاءة التسويق على عنصرين: الإيرادات والإنفاق. تتوقف دقة حسابك لنسبة كفاءة التسويق على اكتمال ودقة بيانات هذين العنصرين. ابدأ من هنا.

1. اجمع إيراداتك

يجب أن تشمل الإيرادات جميع الأرباح التي تُعزى إلى التسويق، من أرقام المبيعات المباشرة إلى تدفقات الإيرادات غير المباشرة مثل زيادة الوعي بالعلامة التجارية التي تؤدي إلى المبيعات.

ومع ذلك، إذا كانت لديك مبيعات من الإحالة المباشرة إلى المدير التنفيذي، فقد لا تُعزى إلى التسويق وبالتالي لا يتم تضمينها.

2. اجمع تكاليفك

من ناحية النفقات، ضع في اعتبارك كل عنصر من عناصر التكلفة المتعلقة بالتسويق. في حين أن الإنفاق الإعلاني هو أسهل النفقات، فكر جيدًا فيما إذا كنت تريد تضمين رواتب فريق التسويق، وتكاليف الأدوات، والرعاية، وخدمات الطرف الثالث، وما إلى ذلك.

3. قم بإجراء الحسابات

الآن، قم بقسمة إجمالي الإيرادات على إجمالي الإنفاق. هذا هو الجزء البسيط. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي إيراداتك 800,000 ومجموع نفقاتك 500,000 . فإن سعر الصرف الوسطي الخاص بك هو 800,000/500,000 = 1.6.

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إذا كنت تستخدم أداة مثل ClickUp لإدارة مشاريعك التسويقية، فسيكون هذا الحساب سهلاً للغاية داخل النافذة نفسها. مع وظائف الصيغة المتقدمة في ClickUp يمكنك إجراء العمليات الحسابية عند الحاجة!

هل 1.6 هو MER جيد بما فيه الكفاية؟ للإجابة على ذلك، تحتاج إلى سياق.

4. تحليل النتائج

من الناحية النظرية، يشير ارتفاع معدل سعر الصرف الوسطي إلى استراتيجية تسويق أكثر كفاءة، مما يشير إلى أن جهودك التسويقية تُترجم إلى إيرادات كبيرة. وعلى العكس، قد يشير انخفاض سعر الصرف السوقي إلى الحاجة إلى إعادة تقييم الاستراتيجية.

ومع ذلك، يعتمد ما هو مرتفع وما هو منخفض على عدة عوامل، مثل

دورة المبيعات: إذا كانت دورة المبيعات الخاصة بك ثلاثة أشهر، فلا معنى لحساب سعر الصرف السوقي كل شهر - فلن تتوافق الجهود المبذولة مع المبيعات خلال نفس الفترة.

الأداء السابق: هل قمت بزيادة سعر الصرف السوقي عن فترة القياس السابقة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت تبلي بلاءً حسناً.

معايير الصناعة: سعر الصرف السوقي ليس مقياسًا عالميًا لنقول 5 جيد أو 2 سيئ. الرقم الجيد في SaaS قد لا يكون جيدًا بما فيه الكفاية في التجارة الإلكترونية. لذا، افهم معايير الصناعة والمعايير الجغرافية.

ولكن هناك شيء واحد مؤكد: إذا كان معدل سعر الصرف السوقي أقل من 1، فهذا يعني أنك تنفق أكثر مما تكسب. وهذا أمر جيد في معظم السيناريوهات.

5. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ

لا يقتصر تحليل MER على مجرد الإقرار بارتفاع أو انخفاض النسبة، بل أيضًا فهم ما تدل عليه هذه الأرقام بالنسبة لصحة وكفاءة التسويق في شركتك. استخدم MER مع المقاييس الأخرى.

استخدم مقاييس تكميلية: استفد من العائد على متوسط العائد على النفقات التسويقية والقيمة الدائمة للعميل للحصول على سياق أفضل. يوفر لك MER الكفاءة التسويقية الإجمالية، لكن ROAS يمنحك العائد على الاستثمار للقناة الإعلانية وحدها. يمكنك تحسين إنفاقك من خلال عرض العائد على متوسط العائد على النفقات كمقياس يندمج مع العائد على متوسط العائد على الإنفاق.

ضع في اعتبارك العوامل المساهمة: ضع في اعتبارك كيفية تأثير الحملات الإعلانية المختلفة ونقاط التواصل مع العملاء على معدل العائد على الإنفاق الإعلاني. على سبيل المثال، قد تحقق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي إيرادات أعلى من الإعلانات المطبوعة. قد تؤدي نقاط التواصل مع العملاء مثل الاستفسار المباشر إلى تحويلات أعلى بكثير من الزيارات العادية للموقع الإلكتروني. لاحظ القيم المتطرفة في بياناتك. استوعب انحرافاتها أيضًا.

تعمق في التفاصيل: قم بتكبير مقاييس التكلفة لكل إجراء (CPA) والتكلفة لكل ميل (CPM). تكلفة الاكتساب هي تكلفة اكتساب عميل يتخذ إجراءً محددًا، مثل إجراء عملية شراء أو الاشتراك في رسالة إخبارية. CPM هي التكلفة لكل ألف ظهور.

استخدم MER كنظرة شاملة لكفاءة التسويق لديك و CPA / CPM كتفاصيل دقيقة. إذا كانت تكلفة التكلفة لكل ألف ظهور مرتفعة بالنسبة لإجراء معين - على سبيل المثال الاشتراك في رسالة إخبارية يكلف أكثر من الانضمام إلى ندوة عبر الإنترنت - فقم بتحسين ميزانيتك التسويقية وفقًا لذلك.

على الرغم من أن مقياس MER مقياس ممتاز لأسباب مختلفة، إلا أنه لا يخلو من التحديات. دعنا نرى ما هي هذه التحديات وكيفية التغلب عليها.

التحديات التي تؤثر سلبًا على نسبة الكفاءة التسويقية

ينطوي حساب وتطبيق نسبة كفاءة التسويق على مجموعة فريدة من التحديات، مثل ما يلي.

جودة البيانات: يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة أو غير المكتملة إلى تشويه نسبة كفاءة التسويق إلى حد كبير، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مضللة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تجاهل دولارات التسويق غير المباشر إلى رسم صورة مشوهة للكفاءة.

مقياس العمليات: يُعد معدل سعر الصرف السوقي مقياسًا عالي المستوى. وهذا يعني أنه يحتاج إلى حساب جميع جهود التسويق وتكاليفه. في المؤسسة التي تنفق ملايين الدولارات عبر عشرات القنوات التسويقية، قد تغيب المعلومات الهامة عن المقياس، مما يؤثر سلبًا على مقياس السوق السوق المتوسطي للأصول.

ديناميكيات السوق المتغيرة: يمكن أن تؤثر عوامل مثل التقلبات الموسمية والتحولات الاقتصادية وسلوكيات المستهلكين المتطورة على فعالية حملة تسويقية معينة، مما يؤثر على سوق MER.

نماذج الإسناد: يمكن أن يؤثر النموذج الذي تختاره - مثل النقر الأول أو النقر الأخير أو اللمس المتعدد - على معدل العائد على القيمة السوقية. على سبيل المثال، إذا كانت النقرات الأولى هي نموذج الإسناد الخاص بك وكانت دورة المبيعات لديك مدتها 12 شهرًا، فلن تظهر نتائج جهودك في الفترة الزمنية الحالية.

التركيز قصير المدى: MER غير مناسب للمراجعات الأسبوعية/الشهرية. الكفاءة الإجمالية لجهود التسويق لن تتغير يوميًا. من خلال التركيز المفرط على المكاسب قصيرة المدى، يمكن للفرق أن تستخدم MER بطرق لا يجب أن تكون كذلك.

دمج الجهود غير المتصلة بالإنترنت: يجمع MER بين جميع الجهود التسويقية. ومع ذلك، ليست كل الأنشطة التسويقية متساوية. بالنسبة للشركات التي تستخدم مزيجًا من استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت وغير المتصل بالإنترنت، فإن عدم استيعاب الطيف الكامل لهذه الجهود يمكن أن يؤثر على حساب السوق المتوسطي للأصول.

على الرغم من هذه التحديات، يمكن للمؤسسات قياس وتتبع وتحسين معدل العائد على القيمة السوقية لتحقيق نتائج أفضل. وإليك الطريقة.

تحسين نسبة الكفاءة التسويقية

إن أفضل طريقة لتحسين نسبة الكفاءة التسويقية هي الوصول إلى الأساسيات وتعزيز كل نشاط.

تحسين مشاركة العملاء

العميل المتفاعل هو عميل مشترٍ. ولتحسين نسبة تفاعل العملاء، استثمر في تحسين تفاعل العملاء عبر القنوات. قد يكون ذلك من خلال إنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يبقي العميل مهتمًا أو إجراء ندوات تعليمية عبر الإنترنت لبناء مجتمع.

تعزيز القيمة الدائمة للعميل

عادةً ما يتم حساب القيمة الدائمة للعملاء لفترة محددة. على سبيل المثال، لحساب MER للربع الأول من عام 2024، ستقوم بقسمة إجمالي الإيرادات من يناير إلى مارس 2024 على إجمالي الإنفاق التسويقي لنفس الفترة. يمكنك قياس القيمة الدائمة للعملاء مع مرور الوقت من خلال دمج معدلات الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات من العملاء المحتفظ بهم.

فهم وتطبيق أفضل الممارسات لاستخدام أسعار الصرف السوقية المتداولة

بعض أفضل الممارسات الشائعة الاستخدام هي:

بناء أنظمة لتتبع جهود التسويق ونتائجه بالكامل

جمع البيانات المتعلقة بالتسويق باستخدام أدوات لإدارة العلاقات مع العملاء وإدارة المشاريع

ضمان دقة بيانات التسويق من خلال إسناد المسؤولية إلى موظف/فريق عمليات التسويق

استخدام المقاييس الصحيحة لتقييم الأداء على MER

استخدام المقياس لرؤية الصورة الكبيرة وليس التحليل التفصيلي

استخدام التحليلات التنبؤية واختبار أ/ب مع MER

يعد مقياس MER مقياسًا رائعًا يشير إلى كفاءة جهودك، ولكنه لا يقدم سوى القليل للمساعدة في تحسين استثماراتك. على سبيل المثال، يعد مقياس MER عديم الفائدة إذا كنت ترغب في تحديد القناة التي يجب أن تعطيها الأولوية لأنها لا تأخذ في الحسبان الإسناد على الإطلاق.

ومع ذلك، فإن MER طريقة رائعة لتصميم مزيج التسويق الخاص بك لتحسين النتائج الإجمالية. هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه التحليلات التنبؤية واختبار A/B بشكل كبير.

التحليلات التنبؤية لتخطيط السيناريو: لنفترض أن مزيجك التسويقي يتكون من 30% بحث و30% وسائل التواصل الاجتماعي و40% شراكات. إذا كان هذا المزيج يخلق 4 أضعاف MER، يمكنك استخدام التحليلات التنبؤية لمحاكاة سيناريوهات بتركيبات مختلفة لتحسين النتائج.

اختبار أ/ب: إذا لم تكن مستعدًا لاستثمار أموال طائلة في أدوات التحليلات التنبؤية، فجرب اختبار A/B البسيط. استخدم مزيجين تسويقيين مختلفين لفترتين مختلفتين وقم بقياس نتائج MER. قم بالتحسين استنادًا إلى الخيار الذي يحقق عائدًا أكبر على القيمة السوقية.

لا تنسَ الحكمة التقليدية: الحملات التسويقية الأكثر فعالية هي تلك التي تحرك العميل المحتمل. استخدم التخصيص وتسويق العلاقات للتقرب من جمهورك. اختبر تأثير هذه الحملات على معدل العائد على العملاء المحتملين وضاعف من أفضلها، مستفيدًا من أدوات أتمتة التسويق.

لماذا تزعج نفسك إذا لم تساعد MER القادة على اتخاذ قرارات محددة بشأن تخصيص الميزانية أو فعالية القناة؟ دعنا نكتشف ذلك.

MER في استراتيجية التسويق والتخطيط التسويقي

تُعد نسبة فعالية التسويق مقياسًا استراتيجيًا وليس تشغيليًا. إنه يلعب دورًا حاسمًا في إلقاء الضوء على الصورة الكبيرة. فهو يوفر نقطة انطلاق يمكن لفرق التسويق من خلالها تكبير المشاكل أو إيجاد فرص للتحسين.

ابدأ بـ ### ابدأ بـ MER

ابدأ بنسبة كفاءة التسويق أثناء المراجعات الفصلية/السنوية أو اجتماعات القيادة. استخدمه لإظهار التأثير المباشر للتسويق على الإيرادات.

قم بالمقارنة مع أدائك التسويقي السابق بالإضافة إلى معايير الصناعة. إذا كنت بعيدًا عن المقارنة المعيارية، فتعمق في الأمر وحدد السبب الجذري.

استخدمه لإظهار النمو

يلعب التسويق دورًا كبيرًا في نمو الأعمال التجارية، خاصةً في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة. استخدم MER لإظهار النمو - يمكن أن يؤدي التحسن الطفيف في MER إلى زيادة كبيرة في الإيرادات.

على سبيل المثال، بلغ إنفاقك التسويقي 100,000 دولار في العام الماضي، وبلغت إيراداتك 400,000 دولار، لذا فإن معدل سعر الصرف السوقي هو 4. هذا العام، حتى زيادة نقطة واحدة في سعر الصرف السوقي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الإيرادات بمقدار 100,000 دولار.

يمكن أن يكون هذا مؤثرًا بشكل خاص في قياس إنتاجية وكالة التسويق . من الواضح أن الوكالة التي تقدم أعلى MER هي الخيار الأفضل.

خطط لرؤيتك التسويقية

كنتيجة طبيعية، يمكنك أيضًا التخطيط لجهودك التسويقية بناءً على سعر السوق السائد في السوق. باستخدام نفس المثال أعلاه، إذا كان سعر الصرف السوقي الحالي هو 4 و هدفك التسويقي هو 800,000 دولار من الإيرادات، فأنت بحاجة إلى ميزانية تسويق قدرها 200,000 دولار.

انظر إليها كمجموع أجزائها

يحتاج التسويق الإعلاني الجيد إلى كل عملية تسويقية لتكون فعالة، بما في ذلك الإعلانات، وتحسين محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والشراكات، وأداء الفريق، وغير ذلك. بمجرد أن تعرف إجمالي MER الخاص بك، قم بتكبير مقاييس الكفاءة لكل عامل من العوامل/القنوات الخاصة بك.

لقد ناقشنا جميع الأفكار والعمليات الكبيرة حول سوق الصراف الآلي. قبل أن ننتهي، دعنا نناقش بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها اليوم لتحسين كفاءة التسويق لديك.

كيفية تحسين كفاءة التسويق عبر الإنترنت والوصول إلى أهدافك التسويقية

لقد قلنا مرارًا وتكرارًا أنه للحصول على مقاييس موثوقة، فأنت بحاجة إلى بيانات ذات جودة عالية. قم بإعداد أسس ذلك باستخدام أداة قوية لإدارة المشاريع مثل ClickUp.

قم بتوحيد معلوماتك

قم بتوحيد جميع معلوماتك التسويقية، مثل المهام والحملات والأهداف وأعضاء الفريق وعبء العمل، للحصول على سياق كامل. عادة، تستخدم الفرق عادةً أدوات إدارة المهام المختلفة، وأدوات إدارة علاقات العملاء, تطبيقات تتبع الأهداف إلخ، لأغراض محددة. يمكن أن يصبح دمج كل هذه المعلومات غير عملي.

أداة شاملة مثل مساحة عمل ClickUp لفرق التسويق تتيح كل ذلك وأكثر.

تحويل عمل الفريق إلى بيانات باستخدام ClickUp

تستخدم العديد من المؤسسات أيضًا ClickUp كإدارة علاقات العملاء الخاصة بهم مع إحضار بيانات علاقات العملاء من أجل تحسينها.

خطط لجهودك التسويقية

يتأثر MER بأمرين: إنتاجية فريقك وعائد الاستثمار على ميزانيات التسويق. تتبع كليهما مباشرةً داخل ClickUp.

طريقة عرض ClickUp Workload لتخصيص الموارد

عرض عبء العمل هو برنامج إدارة موارد التسويق الذي يتيح لك رؤية العمل الجاري والإنتاجية والتوافر

يُظهر لك عرض التقويم دورة حياة الحملات التسويقية

تتيح لك نظرة عامة على المشروع رؤية حالات جميع الأنشطة الجارية

إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، استخدم أيًا مما يلي قوالب خطة التسويق كنقطة انطلاق لك.

تنفيذ التسويق الفعال

اجعل ممارستك التسويقية فعالة باستخدام أداة شاملة لإدارة المشاريع. تستخدم الوكالات وفرق التسويق في جميع أنحاء العالم ClickUp لإنشاء حملات تسويقية فعالة وتنفيذها.

أهداف ClickUp Goals وتتبع التقدم المحرز

قسّم مشاريعك إلى مساحات عمل ومجلدات ومهام ومهام فرعية للبقاء منظمًا

تعيين المستخدمين للمهام لتحسين المساءلة. تحتوي مهام ClickUp أيضًا على وظائف دردشة مدمجة لتمكين الفرق من التعاون في السياق

حافظ على تركيزك على أهدافك مع أهداف ClickUp . تتبع تقدمك للحفاظ على توافق الفريق على ما هو مهم

تخلص من الانشغال باستخدام أدوات أتمتة التسويق مثل أتمتة ClickUp يمكنك أيضًا كتابة ملخصات إبداعية على مستندات ClickUp Docs وشاركها مع الوكالات والمستشارين كما تريد!

ابقَ على اطلاع على الأداء

احصل على تقارير في الوقت الفعلي عن نسبة كفاءة التسويق الخاصة بك مع لوحة معلومات ClickUp . قم بتخصيصها لتناسب احتياجاتك. انقر على العناصر المختلفة في لوحة التحكم لتكبير التقارير.

رؤى غنية مع لوحة معلومات ClickUp Dashboard

الأسئلة المتداولة حول نسبة كفاءة التسويق

1. ما هي نسبة كفاءة التسويق الجيدة؟

كقاعدة عامة، يمكن اعتبار أي شيء أعلى من ثلاثة نسبة كفاءة تسويقية جيدة. ومع ذلك، يمكن أن يختلف ذلك بشكل كبير بناءً على حجم المؤسسة وموقعها ومجال عملها وميزانيتها التسويقية وما إلى ذلك.

2. كيف يتم حساب الكفاءة التسويقية؟

يتم حساب كفاءة التسويق كنسبة إجمالي الإيرادات من التسويق إلى إجمالي نفقات التسويق. يعني انخفاض MER أن فرق العمل تحتاج إلى تحسين الإنفاق التسويقي.

3. ما هي كفاءة عملية التسويق؟

كفاءة عملية التسويق هي العوائد التي يمكن أن تحققها مقابل كل دولار يتم استثماره. ويتمثل الهدف الأساسي لقائد التسويق في زيادة الكفاءة إلى أقصى حد لتحسين نتائج الإيرادات.

تحسين نتائجك التسويقية باستخدام ClickUp

بالنسبة لأي مؤسسة متنامية، يُعد التسويق أحد أكبر النفقات بالنسبة لأي مؤسسة متنامية. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تجاهل العلاقة المباشرة بين الإيرادات والإنفاق التسويقي.

بينما يركز قادة التسويق على التكلفة لكل نقرة، والتكلفة لكل إجراء، وأداء الحملة، وما إلى ذلك، غالبًا ما يغفلون الصورة الأكبر، أي الفعالية التسويقية الإجمالية، لأنها عملية حسابية معقدة.

لا يجب أن تكون كذلك!

عندما تستخدم ClickUp كأداة لإدارة المشروع لمبادراتك التسويقية، فإنك تجمع البيانات اللازمة لحساب فعالية التسويق الإجمالية. والأكثر من ذلك؟ يمكنك استخدام الآلة الحاسبة المتقدمة لإجراء العمليات الحسابية أو السماح للوحة معلومات ClickUp بالنيابة عنك. بسّط تسويقك وحسّن كفاءتك. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .