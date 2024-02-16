أفضل 10 تكاملات لـ Gmail لتعزيز إنتاجية البريد الإلكتروني

حقيقة طريفة: Gmail هو منصة البريد الإلكتروني المفضلة لدى واحد من كل ثلاثة مستخدمين للبريد الإلكتروني حول العالم ! صندوق البريد الوارد في Gmail هو صندوق بريد Gmail هو قوة إنتاجية كبيرة مع مساحة تخزين كبيرة وميزات أمان متكيفة مثل تصفية الرسائل غير المرغوب فيها.

تصميمه البديهي وبريده الإلكتروني المدمج أدوات التنظيم تجعلها مناسبة للاستخدام الشخصي والمهني. ولا ننسى الخدمات المساعدة من مساحة عمل جوجل مثل Google Drive وتقويم Google وتقويم Google وGoogle Meet وGoogle Tasks وغيرها من الخدمات التي تزيد من قيمتها.

ومع ذلك، خارج حدود صندوق الوارد الخاص بك، هناك بحر من الإمكانات غير المستغلة. ونحن هنا لمساعدتك في فتح إمكانيات جديدة يقدمها حساب Gmail الخاص بك. ستعمل عمليات تكامل Gmail التي نحن على وشك مشاركتها على تحويل صندوق الوارد الخاص بك إلى مركز إنتاجية يمكّنك من تحقيق المزيد.

وفي هذا الصدد، دعنا نبدأ!

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكاملات Gmail؟

قبل الغوص في عمليات تكامل Gmail المختلفة التي يمكن أن ترتقي بصندوق الوارد الخاص بك إلى المستوى التالي، اسمح لنا بشرح الأساس المنطقي وراء اختياراتنا. إن فهم المنطق وراء توصياتنا سيساعدك أيضًا على اتخاذ قرار مستنير إذا كنت ترغب في استكشاف تكاملات Gmail الأخرى. فكر في هذا كدليل سريع.

فيما يلي بعض المعايير التي أخذناها في الحسبان أثناء تقييم مدى ملاءمتها لمهام سير عمل Gmail الشائعة:

التوافق : سواء كنت تستخدم Gmail على سطح المكتب أو على جهازك المحمول، يجب أن تكون الوظيفة الإضافية متوافقة مع الإصدار المعني

: سواء كنت تستخدم Gmail على سطح المكتب أو على جهازك المحمول، يجب أن تكون الوظيفة الإضافية متوافقة مع الإصدار المعني التكلفة : النظر في نموذج تسعير التكامل وإجراء تحليل شامل للتكلفة والفائدة لحساب مقدار القيمة التي تجلبها لسير عملك

: النظر في نموذج تسعير التكامل وإجراء تحليل شامل للتكلفة والفائدة لحساب مقدار القيمة التي تجلبها لسير عملك سهولة الاستخدام : يجب أن يكون التكامل سهل الإعداد، ويفضل أن يكون ذلك ببضع نقرات فقط، وأن يكون بواجهة سهلة الاستخدام

: يجب أن يكون التكامل سهل الإعداد، ويفضل أن يكون ذلك ببضع نقرات فقط، وأن يكون بواجهة سهلة الاستخدام الموثوقية : اختر عمليات التكامل من مطورين أو شركات حسنة السمعة

: اختر عمليات التكامل من مطورين أو شركات حسنة السمعة الأمان : الأمان: تحقق من إجراءات الأمان المختلفة لحماية صندوق الوارد في Gmail من الاختراقات والتهديدات عبر التطبيق المدمج

: الأمان: تحقق من إجراءات الأمان المختلفة لحماية صندوق الوارد في Gmail من الاختراقات والتهديدات عبر التطبيق المدمج خصوصية البيانات : نظرًا لأن تكامل التطبيق سيمنح الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بك، تحقق من توافقه مع معايير خصوصية البيانات. راقب أيضًا الأذونات المطلوبة عن كثب

: نظرًا لأن تكامل التطبيق سيمنح الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بك، تحقق من توافقه مع معايير خصوصية البيانات. راقب أيضًا الأذونات المطلوبة عن كثب التخصيصات : يجب أن يوفر التكامل درجة من المرونة، مما يسمح لك بتخصيصه أو تهيئته ليتوافق مع متطلباتك بدقة

: يجب أن يوفر التكامل درجة من المرونة، مما يسمح لك بتخصيصه أو تهيئته ليتوافق مع متطلباتك بدقة الدعم : استكشف جودة الدعم الذي يوفره تكامل Gmail. أثناء القيام بذلك، تحقق من قنوات دعم العملاء المتاحة

: استكشف جودة الدعم الذي يوفره تكامل Gmail. أثناء القيام بذلك، تحقق من قنوات دعم العملاء المتاحة التحديثات : عمليات التكامل التي تتلقى تحديثات منتظمة لمعالجة مشكلات الأمان والتوافق. ابحث عن شيء يخضع للتحسين المستمر

: عمليات التكامل التي تتلقى تحديثات منتظمة لمعالجة مشكلات الأمان والتوافق. ابحث عن شيء يخضع للتحسين المستمر التقييمات والمراجعات: هذه حسابات مباشرة من مستخدمين آخرين. استخدمها لتكوين فكرة واقعية عن تجربة المستخدم

10 تكاملات Gmail التي يجب استخدامها في عام 2024

الآن بعد أن أصبح لديك بعض المعلومات الأساسية عن كيفية إنشاء هذه القائمة، دعنا نستكشف عمليات التكامل المختلفة التي سترفع من تجربة Gmail.

1. انقر فوق

ClickUp هو أداة شاملة لإدارة المشاريع، وGmail هو مركز تواصل شامل في مكان العمل. وعلى هذا النحو، فإن الجمع بين ClickUp وGmail هو تطابق مصنوع في السماء.

لذا، استخدمه لتمكين فريقك من التعاون، وتنظيم المهام وإدارتها، وتتبع التقدم المحرز، ومشاركة الملفات، وتحقيق الأهداف.

إليك بعضًا من أفضل ميزات ClickUp التي تجعلها واحدة من أفضل تكاملات Gmail:

البحث الشامل ClickUp Universal Search

البحث الشامل في ClickUp يساعدك في العثور على كل شيء مرة واحدة

على الرغم من أن Gmail لديه وظائف بحث رائعة, البحث الشامل في ClickUp أفضل. في أفضل الأحوال، يبحث Gmail من خلال صندوق الوارد وسجلات محادثة Google.

ومع ذلك، فإن ميزة البحث الشامل تفحص النظام البيئي الرقمي بأكمله، من ClickUp إلى _جميع تطبيقاته المدمجة. والآن، اعثر على ما تبحث عنه ببضع نقرات فقط!

ClickUp AI

اكتب رسائل البريد الإلكتروني في وقت قصير مع ClickUp AI

سواء كنت تقوم بصياغة رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، أو إنشاء نصوص من مرفقات Gmail الصوتية، أو إنشاء ملخص لرسالة بريد إلكتروني طويلة، فإن ClickUp AI يمكنه القيام بذلك. ClickUp AI هو مساعد قوي يدعم الكتابة ويجعل البريد الإلكتروني قابلاً للتنفيذ.

وبفضل مُلخِّصه المدمج وقدراته الذكية في إنشاء المحتوى، يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني ببضع نقرات. ومن ناحية أخرى، فهو أداة لإدارة المعرفة بنفس القدر من القدرة على استخلاص القيمة من جميع مرفقات Gmail وتسلسلات أو سلاسل رسائل البريد الإلكتروني لتوفير وقتك.

إدارة المهام

تحويل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل إلى مهام باستخدام ClickUp

كمنصة متكاملة لإدارة المشاريع، تأتي ClickUp مجهزة بالعديد من إدارة المهام الأنشطة. ولكن هل تعلم أن بإمكانك استخدام ClickUp لتحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ من صندوق بريد Gmail الخاص بك؟

وبالمثل، يمكنك إرفاق رسائل البريد الإلكتروني بمهمتك على ClickUp. وبمجرد أن تجد هذه المهام طريقها إلى منصة ClickUp، فإن التحكم الذي تتمتع به في مهمة جوجل للعار! لا بد أن يوفر لك هذا التكامل السلس مع Gmail ساعات من العمل، ويقلل من التشتت ويحد من التبديل بين السياقات - وهو ما يعزز الإنتاجية!

الإشعارات والتذكيرات

ابقَ على المسار الصحيح مع التذكيرات السريعة والسهلة باستخدام ClickUp

يستطيع Gmail اكتشاف الأحداث والمواعيد والحجوزات وما إلى ذلك تلقائيًا وإضافتها إلى تقويم جوجل . ومع ذلك، عند توصيل Gmail بـ ClickUp، ستحصل على إشعارات وتذكيرات في الوقت المناسب بشأن الأمور المعلقة. وهذا يضمن سير كل شيء بسلاسة.

تطبيق متعدد المنصات

إدماج تطبيق ClickUp مع تطبيقات أخرى مثل Gmail_

يتوفر تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول وسطح المكتب والأجهزة الذكية القابلة للارتداء. كما أنه مدمج مع المساعد الصوتي والوظائف الإضافية للمتصفحات الشائعة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر التطبيق كإضافة للبريد الإلكتروني.

تضع قابلية النقل هذه تطبيق ClickUp على قدم المساواة مع تطبيق Gmail، مما يعني أنه يمكنك إنجاز العمل حتى أثناء التنقل!

أفضل ميزات ClickUp

الوصول إلى ClickUp عبر أجهزة متعددة، مثل الهاتف المحمول وسطح المكتب، إلخ.

الوصول إلى وظائف البحث المذهلة عبر البحث الشامل من ClickUp تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ بسهولة مذهلة

إنشاء نصوص من المرفقات الصوتية أو إنشاء ملخصات لرسائل البريد الإلكتروني الطويلة والشاقة

قيود النقر فوق

مع كثرة الخيارات والتخصيصات المتاحة، قد يبدو منحنى التعلُّم حاداً

قد يكون التسلسل الهرمي للمساحة والمجلد والقائمة والمهمة مربكًا بمجرد البدء في استخدامه لتخزين بيانات حساب Gmail الخاص بك

تسعير ClickUp

مجاني للأبد : $0

: $0 غير محدود : 7 دولارات لكل عضو، شهريًا

: 7 دولارات لكل عضو، شهريًا للأعمال : 12 دولارًا لكل عضو، شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو، شهريًا المؤسسات : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة ClickUp Brain (حل الذكاء الاصطناعي): 5 دولارات لكل عضو، شهرياً

تقييمات ومراجعات #### ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (9,240 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (4,007 تقييمات)

2. جداول بيانات جوجل

وظائف التعاون_ عبر جداول بيانات جوجلجداول بيانات جوجل هو تطبيق جداول بيانات مستند إلى السحابة وجزء من مساحة عمل Google. استخدم هذا التكامل مع Gmail لإجراء تحليلات البيانات وتصورها ببراعة أثناء إنشاء جداول البيانات وتحريرها والتعاون في جداول البيانات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات جداول بيانات Google

عمليات تكامل أصلية مع جميع المنتجات والخدمات على Google Workspace

إنشاء جداول البيانات وتحريرها وتنسيقها باستخدام مجموعة متنوعة من العمليات والوظائف

تحويل البيانات المتوفرة إلى رسوم بيانية ومخططات ومخططات ومخططات بيانية وغيرها من المرئيات

مشاركة جداول البيانات مع الآخرين مع الحفاظ على التحكم في الوصول الدقيق

قيود جداول بيانات Google Sheets

يوفر 10 ملايين خلية كحد أقصى، وهو ما يتضاءل مقارنةً ب 17 مليون خلية التي يوفرها Microsoft Excel

تعتمد بشكل كبير على السحابة والاتصال بالإنترنت

تنتقل قيود التخزين على Google Drive إلى جداول بيانات Google أيضًا

أسعار جداول بيانات جوجل

شخصي : $0

: $0 شركة قياسية: 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

تقييمات ومراجعات جداول بيانات جوجل

G2: 4.6/5 (42,316 تقييمًا) ل Google Workspace

Capterra: 4.7/5 (12,960 تقييمًا)

3. سلاك

Slack هي منصة تعاون ومراسلة جماعية شهيرة. عندما تربط Gmail بـ Slack، فإنك توسع الطبيعة غير المتزامنة للتواصل عبر البريد الإلكتروني من خلال زيادة الرسائل الفورية في الوقت الفعلي. إنه بديل ممتاز لـ Google Chat. حتى أنه يمكن أن يكون بمثابة بديل للبريد الإلكتروني !

أفضل الميزات

التواصل في الوقت الفعلي عبر الرسائل المباشرة

فرز المحادثات وإدارتها باستخدام القنوات والردود المترابطة

وضع علامات لجذب انتباه المستخدم إلى رسائل محددة

دعم أتمتة سير العمل باستخدام أداة إنشاء سير عمل مخصصة

قيود سلاك

تؤثر قيود المستخدم في التجمع على قابلية التوسع

يتم دفن سجل رسائلك في كل هذه الضوضاء ولا يمكن التنقل فيه بسهولة

يقوم الإصدار المجاني بحذف الرسائل تلقائيًا بعد 90 يومًا

التسعير البسيط

خطة مجانية : $0

: $0 إيجابي : 7.25 دولار شهريًا

: 7.25 دولار شهريًا الأعمال + : 12.50 دولارًا شهريًا

: 12.50 دولارًا شهريًا شبكة المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (32,269 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (23,161 تقييم)

4. ويب هوكس

ربط تطبيقين أو حدثين بإجراءات على Webhooks عبر متوسط تسمح خطافات الويب للتطبيقات بالتواصل مع بعضها البعض في الوقت الفعلي. للقيام بذلك، فإنها تستخدم آليات استدعاء API الأساسية. في الوقت نفسه، يمكنك استخدامها لإعداد مشغلات الأحداث لأتمتة سير العمل.

قم بتهيئة تكامل Gmail هذا لتنفيذ إجراءات، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا، استجابةً للأحداث المشغّلة، مثل عندما تتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على كلمة رئيسية محددة.

أفضل ميزات الخطافات الإلكترونية

إعداد الاتصال في الوقت الفعلي بين التطبيقات

يمكن استخدامه لإعداد إجراءات أو مشغلات مدفوعة بالأحداث لـ إدارة البريد الإلكتروني يحتوي على حمولات قابلة للتخصيص تسمح للمطورين بتخصيص المعلومات حسب متطلبات التطبيق

نقل آمن للبيانات باستخدام HTTPS

فعال في التعامل مع الطلبات الحساسة للوقت

قيود خطافات الويب

يتطلب العمل مع خطافات الويب وتصحيح الأخطاء مهارات تقنية متقدمة

عرضة لتهديدات واختراقات الأمن السيبراني عند عدم تنفيذها بشكل صحيح

تسعير خطافات الويب

غير متاح

تقييمات ومراجعات Webhooks

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

5. هايف

عرض لوحة القيادة عبر الخلية Hive هي منصة لإدارة المشاريع والتعاون تستخدم المهام ومشاركة الملفات والرسائل لإنشاء مساحة عمل رقمية للفرق. قم بتوصيل Gmail بـ Hive لتبسيط التعاون عبر البريد الإلكتروني من خلال إعداد صناديق البريد الوارد المشتركة وتخصيصات المهام والاتصالات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Hive

تسلسل هرمي مرن لإدارة فرق المشروع والأصول الأخرى داخل كل مشروع

إدارة مركزية للملفات من أجل تعاون سلس

إنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني وإدارتها على Hive

تعيين نقاط القصة للحصول على تقدير واقعي للوقت أو الجهد المبذول لإكمال مهمة ما

قيود Hive

وظائف محدودة على تطبيقات الأجهزة المحمولة

قد يقوم بتمكين إشعارات البريد الإلكتروني تلقائيًا، مما يُشعرك بالرسائل غير المرغوب فيها

يحتاج المستخدمون إلى Zapier حتى لعمليات التكامل الأساسية، مما يعني أن تكامل Gmail سيكون مكلفًا

تسعير

مجاني : $0

: $0 بداية : 1 دولار شهريًا، لكل مستخدم

: 1 دولار شهريًا، لكل مستخدم الفرق : 3 دولارات شهريًا، لكل مستخدم

: 3 دولارات شهريًا، لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (501 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (190 تقييم)

6. تكبير

مؤتمرات الفيديو عبر تكبير Zoom عبارة عن منصة مؤتمرات فيديو مستخدمة على نطاق واسع للاجتماعات الافتراضية والأحداث عبر الإنترنت والندوات عبر الإنترنت والعمل التعاوني. يتيح لك دمج Zoom مع Gmail الخاص بك جدولة مؤتمرات الفيديو أو استضافتها أو حضورها دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. يضيف هذا الترابط دفعة قوية للتنسيق والتعاون.

أفضل ميزات Zoom

إبرازات وملخصات وفصول ذكية لمعالجة تسجيلات Zoom بذكاء

النسخ المباشر لزيادة إمكانية الوصول

Zoom AI لصياغة ردود الدردشة أو البريد الإلكتروني والحصول على ملخص سريع للمناقشات

سبورة بيضاء للعصف الذهني والتعاون

هاتف Zoom Phone للوصول إلى خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت السحابية في جميع أنحاء العالم

قيود التكبير

يفتقر إلى التحكم في التعليقات في الوقت الفعلي، وهو ما قد يمثل مشكلة أثناء استضافة الأحداث الافتراضية علنًا

ضعف دعم العملاء

التكاليف الخفية وسياسات التسعير تزيد من تكلفتها

تسعير التكبير

فيما يلي أسعار Zoom One للمكالمات من الولايات المتحدة:

أساسي : $0

: $0 إحترافي : 149.90 دولارًا سنويًا، لكل مستخدم

: 149.90 دولارًا سنويًا، لكل مستخدم شركة : 219.90 دولارًا أمريكيًا في السنة، لكل مستخدم

: 219.90 دولارًا أمريكيًا في السنة، لكل مستخدم شركة بلس : 269.90 دولارًا أمريكيًا في السنة، لكل مستخدم

: 269.90 دولارًا أمريكيًا في السنة، لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات التكبير

G2: 4.6/5 (54,179 تقييمًا)

Capterra: 4.6/5 (13,742 تقييم)

7. EmailAnalytics

تحليلات نشاط البريد الإلكتروني عبر تحليلات البريد الإلكتروني يقدم EmailAnalytics رؤى مدعومة بالبيانات حول أنماط استخدامك للبريد الإلكتروني. يساعدك ذلك على فهم عادات وسلوكيات بريدك الإلكتروني لتحسين الإنتاجية. عندما تقوم بربط EmailAnalytics بحسابك على Gmail، يمكنك تصور نشاطك وأوقات الاستجابة وأهم جهات الاتصال. استخدم هذه المعلومات لتحسين تجربتك في Gmail.

أفضل ميزات EmailAnalytics

تتبع جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والمستلمة، وحظر رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها

استخدم تصنيفات التصنيف والمجلدات والفئات لتنظيم بريدك الإلكتروني وتحقيق صندوق الوارد صفر عرض أهم جهات الاتصال في قوائم المرسلين والمستلمين لديك

تعيين الأذونات والأدوار لتحديد أعضاء فريق البريد الوارد الذين يمكنهم الوصول إليه

تقارير أسبوعية عن أنشطة البريد الإلكتروني

قيود قيود EmailAnalytics

يفتقر إلى التصميم البديهي، حيث تبدو واجهة المستخدم ثقيلة وعتيقة

التقارير باستخدام تسميات Gmail، مما قد يؤثر على أدائه

تسعير EmailAnalytics

إيجابي : 15 دولارًا شهريًا، لكل صندوق وارد

: 15 دولارًا شهريًا، لكل صندوق وارد التواصل عبر البريد الإلكتروني B2B: 1000 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات EmailAnalytics

G2: 4/5 (4 مراجعات)

كابيترا: غير متاح

8. دروب بوكس

تخزين الملفات_ عبر دروب بوكس إذا لم تكن راضيًا عن Google Drive، فيمكن أن يكون Dropbox بديلاً ممتازًا. دروب بوكس هو منصة تخزين سحابية حيث يمكن للمستخدمين تحميل الملفات والمستندات ومشاركتها والتعاون. وباعتباره مدمجاً مع Gmail، فإنه يتيح للمستخدمين المشاركة والتعاون دون القلق كثيراً بشأن إدارة المستندات.

أفضل ميزات دروب بوكس

تلقي إشعارات بتحديثات التقدم والتغييرات على متطلبات المشروع والأنشطة الأخرى

مزامنة البيانات بتنسيقات وأحجام مختلفة عبر جميع الأجهزة

حماية الملفات لحماية الملفات من الحذف العرضي أو التعديلات غير المرغوب فيها أو الفيروسات

إنشاء الملفات وتحريرها ومشاركتها والتعاون في الوقت الفعلي وبكل سهولة

قيود صندوق الإسقاط

توفر الباقة المجانية 2 جيجابايت فقط من السعة التخزينية (كمرجع، يوفر Google Drive 15 جيجابايت مجانًا)

التخزين والتنظيم والبحث ليست بديهية، مما يجعل من الصعب تحديد موقع الملفات

أسعار دروب بوكس

بالإضافة : 9.99 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد)

: 9.99 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد) الأساسيات : 18 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد)

: 18 دولارًا شهريًا (مستخدم واحد) الأعمال : 20 دولاراً شهرياً، لكل مستخدم

: 20 دولاراً شهرياً، لكل مستخدم الشركة بلس : 26 دولاراً شهرياً، لكل مستخدم

: 26 دولاراً شهرياً، لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات صندوق الإسقاط

G2: 4.4/5 (23,002 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (21,503 تقييمات)

9. تودويست

إدارة المهام_ عبر تودويست Todoist هو تطبيق لإدارة المهام يساعد الشركات والأفراد على تنظيم المهام وترتيب أولوياتها بشكل فعال عناصر العمل على قوائم المهام الخاصة بهم. عند تكامله مع Gmail، يمكن لعملاء Todoist تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى عناصر إجراءات لتنظيم المهام وتحديد أولوياتها وتتبعها دون عناء

أفضل ميزات Todoist

إضافة سريعة لتحويل الأفكار أو المحتوى القابل للتنفيذ إلى مهام

إضافة تذكيرات باستخدام لغة طبيعية بدلاً من أدوات انتقاء التاريخ أو الوقت البالية

تتبع التواريخ المتكررة لتحديد العادات وتتبع المواعيد النهائية

تسميات لتصنيف وتجميع المهام المتشابهة

التعليق وتعيين المهام لتسهيل التعاون

قيود تودويست

يفتقر إلى التخصيص وقابلية التوسع كمنصات إدارة المشاريع الكاملة

المهام الفرعية غير موثوقة بعض الشيء

تعاون الفريق ليس سلسًا

تسعير Todoist

مبتدئ : $0

: $0 محترف : 4 دولارات شهريًا

: 4 دولارات شهريًا شركة: 6 دولارات شهرياً، لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Todoist

G2: 4.4/5 (771 تقييمًا)

4.4/5 (771 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (2,356 تقييم)

10. هيفر

إدارة صندوق الوارد في البريد الإلكتروني عبر هيفر Hiver عبارة عن منصة تعاون عبر البريد الإلكتروني تعمل على Gmail. وهي تستفيد من صناديق البريد الوارد المشتركة والميزات التعاونية للفرق لإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرد على رسائل البريد الإلكتروني الواردة وتعيين المهام وتبسيط التواصل.

يتيح لك ربط Gmail بـ Hiver إعداد فرق قادرة على التعامل مع دعم العملاء واستفسارات المبيعات ورسائل البريد الإلكتروني العامة.

أفضل ميزات Hiver

يدعم إدارة فعالة للبريد الإلكتروني مع صندوق الوارد المشترك، والتسميات، والمسودات، وجهات الاتصال، وما إلى ذلك.

هارفي، روبوت الذكاء الاصطناعي، لإغلاق المحادثات التي لا تتطلب إجراءً

أتمتة قائمة على قواعد قابلة للتكوين لمعالجة المهام الروتينية والمتكررة

إعداد تقارير وتحليلات قوية لقياس أداء خدمة العملاء

قيود هيفر

لا يمكن للمستخدمين إنشاء تذاكر دعم يدويًا ما لم تكن مرتبطة ببريد إلكتروني مستلم

يمكن أن يكون بطيئًا ومتأخرًا

تسعيرة هيفر

لايت : 10 دولارات شهريًا، لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا، لكل مستخدم محترف : 26 دولارًا شهريًا، لكل مستخدم

: 26 دولارًا شهريًا، لكل مستخدم لايت: 40 دولارًا أمريكيًا شهريًا، لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات هيفر

G2: 4.6/5 (934 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (117 تقييم)

## احصل على المزيد من حساب Gmail الخاص بك

هذه خاتمة لقائمة أفضل عمليات تكامل Gmail المتاحة لدينا. لقد حاولنا إنشاء قائمة شاملة تغطي مختلف المتطلبات والتطبيقات لتحسين تجربة Gmail الخاص بك.

وعلى الرغم من أن كل تكامل لـ Gmail له شيء فريد من نوعه، فإن ClickUp يقدم كل ذلك وأكثر. وبفضل هذه الميزات والوظائف القوية، يمكنك إعادة ابتكار صندوق الوارد في Gmail دون أن تثقل كاهل Google Drive الخاص بك وتحقيق المزيد.

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