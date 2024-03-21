ما هي الإنتاجية السامة؟ كيفية التغلب عليها ومنعها

إن السعي لتحقيق الإنتاجية في مكان العمل أمر طبيعي، ولكي تزدهر المؤسسات، فإن إيجاد طرق لتحسين أداء العمل يجب أن تكون دائمًا أولوية. ولكن هناك دائمًا خطر التمادي في ذلك. عندما يتحول الأمر إلى إنتاجية سامة، فإنك لا تبتعد فقط عن بيئة عمل صحية - بل يمكن أن تؤثر بشكل خطير على الصحة العقلية والبدنية لمكان عملك بأكمله.

كيف تجد هذا التوازن؟

يبدأ الأمر بفهم معنى الإنتاجية السامة في الواقع. ومن هناك، يتعلق الأمر بتحديد العلامات التي تشير إلى الوقت الذي يعاني فيه فريقك من الإنتاجية السامة وفهم أسبابها. وبالطبع، يجب أن يؤدي كل ذلك إلى خطوات فعالة مصممة خصيصاً للتغلب على الإنتاجية السامة.

ما هي الإنتاجية السامة؟

كما يوحي اسمها، الإنتاجية السامة هي ظاهرة مهنية تتمثل في أخذ الإنتاجية إلى حد أنها تطغى على جميع جوانب الحياة الأخرى.

هناك دائمًا بنود على قائمة المهام التي يجب القيام بها. نحن نعيش في ثقافة تكافئ أعضاء الفريق الذين يعملون بإنتاجية دائمة. ولكن عندما يقف هذا الانشغال المستمر في طريق الصحة البدنية والعقلية للفرد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية بل قد يكون ضارًا.

فكّر في الموظفين الذين يسهرون طوال الليل لأنهم يشعرون بالذنب حيال موعد نهائي قادم، أو العاملين عن بُعد الذين يشعرون بالذنب لقضاء وقت فراغهم في محاولة تحقيق توقعات غير واقعية. ثم فكر في ثقافة الزحام التي تحاول أن تغرس في نفوس الموظفين أن أخذ فترات راحة أو تخصيص وقت لحياتك الشخصية يعيق النجاح الوظيفي.

لا ينبغي أبدًا الخلط بين الإنتاجية السامة و أخلاقيات العمل . إن الدافع لإنجاز الأمور هو سمة جديرة بالإعجاب. تبدأ المشاكل عندما يبدأ هؤلاء عادات العمل تصبح عدم القدرة على إدارة وقتك والحاجة إلى إعطاء الأولوية للعمل على كل شيء آخر.

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علامات وأسباب الإنتاجية السامة ## علامات وأسباب الإنتاجية السامة

ليس من السهل دائماً تحديد العلامات التي تشير إلى أنك أو فريقك تعاني من الإنتاجية السامة. ويصبح ذلك أكثر صحة عندما تكون ثقافة شركتك قد غرست الدافع لإنجاز المهام قبل أي شيء آخر. ومع ذلك، يمكن أن تساعدك بعض العلامات على فهم متى يصبح الميل الطبيعي نحو الإنتاجية غير صحي.

تجاهل التوازن بين العمل والحياة الشخصية

راقب ساعات العمل لنفسك ولكل عضو في الفريق. إن عدم التوازن بين العمل والحياة الشخصية هو أحد أكثر أعراض الإنتاجية السامة شيوعًا.

هناك العديد من الأسباب لهذا الارتباط. يمكن أن تتسبب مشاعر الذنب الكامنة في استمرار الموظفين في تفقد بريدهم الإلكتروني، خاصة (ولكن ليس فقط) عندما يعملون عن بُعد. ستسمع أيضًا أعضاء الفريق يقولون إنهم يجدون المزيد من الوقت للعمل خارج ساعات العمل العادية عندما لا يزعجهم زملاؤهم.

المنافسة غير الصحية والمقارنات داخل فريقك

يمكن أن تصبح أخلاقيات العمل القوية فخاً خطيراً عندما تتحول إلى منافسة. فالعضو الذي يعمل لساعات أطول أو يقلل من أولوية حياته العائلية لمجرد أنه يريد الوصول إلى قمة الجدول يمكن أن يضر بصحته النفسية بشكل خطير.

مرة أخرى، يصعب تتبع هذا الأمر وتحديده في بيئات العمل عن بُعد. مع العمل عن بُعد، قد لا يكون من السهل مراقبة ما إذا كان أحد أعضاء الفريق يميل إلى تخطي وجبات الطعام أو فترات الراحة لمجرد التقدم في العمل.

ابحث عن العلامات الأكثر عمومية لهذا المستوى غير الصحي من المنافسة. يمكنك أن ترى ذلك في كثير من الأحيان في المحادثات المبردة والتعليقات غير المباشرة.

توقعات مفروضة ذاتيًا لجميع المهام التي تحتاج إلى حلها على الفور

تُعرف هذه الظاهرة أيضًا باسم التحيز في العمل، وتنبع هذه الظاهرة من عدم القدرة على إدارة المهام في إطار زمني مناسب. يمكن أن يجد الموظفون الذين ينهون المهام أو يردون على رسائل البريد الإلكتروني على الفور صعوبة في وضع الحدود. كما يفشلون في تخصيص وقت لساعاتهم خارج العمل أو المهام الاستراتيجية طويلة الأجل.

وغالبًا ما يعاني هؤلاء الموظفون من عدم وجود تنظيم أكثر تنظيماً خطة إنتاجية . لكنهم قد يشعرون أيضًا بالضغط أو الذنب بشأن قائمة مهامهم. ومن ثم، سوف يتطلعون إلى مكافحة هذا الضغط من خلال الإنتاجية السامة.

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4 أسباب شائعة لضعف الإنتاجية ## 4 أسباب شائعة لضعف الإنتاجية

يمكن أن تأتي الإنتاجية السامة من مجموعة واسعة من المصادر. يستحق كل منها قضاء بعض الوقت لبناء توقعات إنتاجية أكثر صحة لك ولفريقك.

1. ثقافة الزحام

عندما يقوم قادة الأعمال يقترحون 18 ساعة عمل في اليوم ، فمن الواضح أن بعض ميول الإنتاجية السامة على الأقل تأتي من ثقافتنا التجارية الأكبر. إن فكرة أن الأشخاص الناجحين يعملون بجد أكثر من أي شخص آخر لتحقيق النجاح يمكن أن تجعل من الصعب وضع توقعات واقعية تشجع على الإنتاجية مع الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة.

2. ثقافة الشركة

يمكن أيضًا العثور على الأسباب الثقافية الأكبر للإنتاجية السامة في العديد من أماكن العمل الفردية. فالقادة التنظيميون وقادة الفرق الذين يعملون لساعات طويلة ويعطون الأولوية لإنجاز المهام قبل أي شيء آخر يكون لهم تأثير سلبي على فرقهم، الذين يشعرون بالذنب عندما لا يحذون حذوهم. عندما تفشل ثقافة شركتك في وضع الحدود، يمكن أن تصبح الإنتاجية السامة متوطنة.

3. العمل عن بُعد

أدت الزيادة في عدد الأشخاص الذين يعملون عن بُعد إلى العديد من الفوائد. ولكنه أدى أيضًا إلى شعور المزيد من الأشخاص بأنهم مضطرون للعمل خارج ساعات عملهم المعتادة. وقد أدى وجود العمل والبريد الإلكتروني في متناول يدك من خلال هاتفك المحمول والأجهزة الأخرى إلى تسريع الحاجة إلى الشعور بالإنتاجية في جميع الأوقات، حتى لو كان ذلك على حساب رفاهيتك.

4. السمات الداخلية

أخيرًا، يمكن أن تنشأ بعض جوانب الإنتاجية السامة من أنماط الشخصية. فالموظفون الأكثر تنافسية، على سبيل المثال، من المرجح أن يقدّروا الإنتاجية أكثر من الأجزاء الأخرى من حياتهم. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد ذوي القيمة الذاتية المنخفضة الذين يحتاجون إلى الشعور بالإنتاجية ليشعروا بالتقدير في مكان العمل.

الآثار السلبية للإنتاجية السامة في مكان العمل

إنها ليست مجرد خبرة نظرية. في أسوأ حالاتها، يمكن للإنتاجية السامة أن تؤثر بشكل خطير على فريقك بأكمله. وتتراوح هذه الآثار من تدهور الصحة النفسية إلى زيادة معدل دوران الموظفين، ومن المفارقات أن تكون فرق العمل أقل إنتاجية.

الإرهاق في مكان العمل عبر فريقك

الإرهاق الوظيفي يعني الشعور بالإرهاق الجسدي والعاطفي للموظفين إلى حد القلق والاكتئاب. إنه النتيجة الأكثر أهمية والأكثر ضررًا للإنتاجية السامة. يمكن أن تؤدي الحاجة إلى مواصلة العمل في جميع الأوقات بسبب التوقعات غير الواقعية (داخليًا أو خارجيًا) وعدم القدرة على وضع حدود إلى مشاكل صحية نفسية كبيرة تتجاوز الفوائد قصيرة الأجل لإنجاز المهام.

تدهور الصحة البدنية والعقلية

يميل الموظفون الذين يعانون من الإنتاجية السامة إلى أن يكونوا أقل صحة. وبسبب الإرهاق جزئيًا (ولكن أيضًا كنتيجة بسيطة لعدم إعطاء الأولوية لحياتهم الشخصية)، تبدأ صحتهم العقلية وصحتهم البدنية في التدهور. وبالإضافة إلى الآثار الأخلاقية الشديدة، فإن ذلك يعني أيضًا زيادة عدد أيام الإجازات المرضية، والحاجة إلى الراحة، وارتفاع احتياجات التأمين الصحي.

تراجع التعاون

عندما يعمل فريقك في ظل ثقافة الإنتاجية السامة، يبدأون في أن يكونوا على حافة الهاوية باستمرار. يؤدي عدم قدرتهم على إدراك أن إنجاز الأمور ليس كل شيء إلى مشاكل شخصية ويمكن أن يعيق بشكل خطير قدرتهم على العمل معًا. ويبدأون في عزل أنفسهم، مما يمنع مؤسستك من جني ثمار البيئة التعاونية.

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شلل عبء العمل شلل عبء العمل يحدث عندما يكون لديك الكثير من الأعمال التي عليك القيام بها لدرجة أنك تستمر في تأجيلها. نظرًا لأنك تشعر بالإرهاق المستمر ولا تعرف من أين تبدأ، فإنك تميل إلى عدم القيام بأي شيء، مما يتعارض مع أهدافك الإنتاجية. يمكن أن تؤدي الثقافة أو الدافع الداخلي الذي يدفعك باستمرار إلى زيادة عبء العمل إلى جعل فريقك غير قادر على إنهاء هذا العمل.

نصائح وطرق لتجنب الإنتاجية السامة

قد يكون هذا الأمر منتشراً بالفعل في مؤسستك، أو قد ترى بوادره الأولى فقط. وفي كلتا الحالتين، ليس من المبكر أبداً مكافحة الإنتاجية السامة.

قد يتطلب كل موقف نهجاً مختلفاً قليلاً لاتخاذ هذه الخطوة. في بعض الأحيان، قد تحتاج في بعض الأحيان إلى توفير أخصائي صحة نفسية لكل عضو من أعضاء الفريق. ومع ذلك، يمكن أن تنطبق هذه النصائح على أي جهد لمكافحة الإنتاجية السامة والمساعدة في ضمان الرفاهية النفسية لفريقك مع إفادة مؤسستك بأكملها.

1. تشجيع التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية

ضع حدودًا واضحة بين العمل والوقت الشخصي لموظفيك كلما أمكن ذلك. تأكد من أنهم يعرفون أن حياتهم الشخصية مهمة بقدر أهمية إنتاجيتهم في العمل. قم بإعادة توجيه الموظفين الذين يستمرون في الضغط من أجل الإنتاجية بلطف بينما لا يعملون في ساعات العمل المحددة لهم.

يمكنك البدء بتحديد الأوقات الدقيقة التي تتوقع أن يكون فريقك متاحاً فيها ومتى يمكنهم التركيز على وقتهم بدلاً من ذلك. تجنّب الرد على جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل على الفور لتقديم نموذج للسلوك الصحيح لفريقك. أكد على فوائد الوصول إلى العمل منتعشًا بسبب قضاء بعض الوقت بعيدًا عنه في المساء.

2. خلق ثقافة الإنتاجية الصحية

يتمثل جزء من مكافحة الإنتاجية السامة في رسم خطوط واضحة بين مفهوم الإنتاجية الصحية وما يعنيه أن تكون أكثر إنتاجية بشكل صحي بدلاً من ذلك. يجب أن يكون هذا على الأقل جزئيًا تعليميًا. يمكن أن تكون العديد من النقاط المذكورة أعلاه بالغة الأهمية حيث يمكنك مساعدة الموظفين على فهم كيف يمكن أن يؤثر العمل أكثر من اللازم على صحتهم البدنية والعقلية.

بناء هذه الثقافة يعني أيضاً أن تكون قدوة يحتذى بها. يجب على كل مشرف وقائد تتفاعل معه فرقك أن يمارس ما يعظ به، وأن يحترم الحدود، ويشجع النتائج الإيجابية دون الضغط عليهم أكثر من اللازم.

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3. تشجيع الوعي الذاتي والتأمل الذاتي

في بعض الأحيان، تكون أفضل طريقة لمحاربة الإنتاجية السامة هي النظر إلى الداخل. ابحث عن طرق لمساعدة موظفيك على تخصيص بضع دقائق لفحص ما إذا كانوا يعانون من ذلك. بالطبع، قد يكون هذا الأمر صعبًا، خاصة بالنسبة لأولئك غير المعتادين على هذا المفهوم.

بدلاً من ذلك، اطلب منهم أن يفحصوا مشاعرهم الكامنة وراء الإنتاجية السامة، مثل:

الإلحاح المستمر لإنجاز المزيد من العمل

الشعور بمتلازمة الدجال أو عدم الجدارة التي تحتاج إلى التعويض عنها بمزيد من العمل

الحاجة الداخلية المستمرة للتنافس مع الآخرين في الفريق

الشعور بالضغط من العمل إلى درجة أن أي راحة تؤدي إلى الشعور بالذنب فقط

إن مساعدة فريقك في الكشف عن هذه المشاعر وتشجيعهم على أخذها على محمل الجد يمكن أن يضمن عدم تجاهلها أو ببساطة العمل أكثر على علاج الأعراض بدلاً من المرض.

4. ممارسة الرعاية الذاتية

بطبيعة الحال، فإن فهم المشاعر التي قد تكمن وراء الإنتاجية السامة ليست سوى البداية. وتشمل الخطوة التالية التأكد من أن كل فرد في الفريق يعتني بنفسه.

لا يجب أن تكون الرعاية الذاتية معقدة. يمكن لنمط الحياة الصحي أن يساعد، وكذلك تشجيع الهوايات خارج العمل. حتى الأشياء البسيطة مثل قطع الاتصال بهاتفك الخلوي بين الحين والآخر وقضاء بعض الوقت الجيد في الانعزال التام عن العمل يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً.

تذكر بالطبع أن اختلاف المشاعر والأسباب الكامنة وراء الإنتاجية السامة تتطلب أنواعاً ومستويات مختلفة من الرعاية الذاتية. من فضلك لا تجبر فريقك على القيام بأنشطة قد لا تكون ذات صلة بهم؛ وبدلاً من ذلك، امنحهم المجال للعثور على أفضل الأنشطة والإجراءات الخاصة بهم.

5. شجع الاستراحات المنتظمة

تُظهر الأبحاث أن العمل دون توقف دون استراحة يضر بصحتك ويقلل من إنتاجيتك. لهذا السبب يشجع القادة العظماء فريقهم بأكمله على تخصيص فترات راحة في جدول أعمالهم، على الرغم من أنها قد تكون خطوة غير بديهية بالنسبة للبعض. ويشمل ذلك أي شيء بدءًا من الاستراحات القصيرة في يوم العمل المعتاد إلى التأكد من أن أعضاء فريقك يأخذون أيام إجازاتهم وإجازاتهم السنوية كل عام.

6. وضع أهداف وتوقعات واقعية

آخر شيء تريد القيام به هو إضافة ضغوطات الفريق أو المؤسسة إلى الأسباب الداخلية للإنتاجية الضارة. يمكنك تجنب القيام بذلك من خلال التأكد من أن أهدافك وتوقعاتك تقع ضمن نطاق واقعي لما يمكن لكل عضو في الفريق إنجازه.

تستند أفضل الأهداف على الاتجاهات وتكون قابلة للقياس بطبيعتها. كما يجب أن تكون محددة قدر الإمكان وأن تشمل جميع أعضاء الفريق. وبهذه الطريقة، يمكن توزيع المساءلة بدلاً من أن تصبح مسؤولية شخصية لأي عضو من أعضاء الفريق.

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7. تشجيع التواصل المفتوح

في بعض الأحيان، يكون الشيء الأكثر وضوحًا والأكثر تحديًا للقادة وفرقهم في بعض الأحيان هو التحدث عن الأمور. فهو يميل إلى تحديد الأسباب والحلول المحتملة للإنتاجية السامة. ولكنه أيضًا أمر شخصي للغاية وينطوي على بعض الإدراكات الأولية القاسية.

لا يمكنك أن تجعل كل عضو في فريقك يتحدث عن مشاعره. ومع ذلك، يمكنك التشجيع على التواصل المفتوح، وإعلامهم بأن أي ضغوطات أو مشاعر بالذنب بسبب عدم العمل بما فيه الكفاية يمكن مناقشتها بصراحة. هذا النهج في التواصل المفتوح يفتح أيضًا سبلًا جديدة لمكان عمل أكثر تعاونًا، وهو حل طبيعي للإنتاجية السامة.

8. الاستفادة من أدوات الإنتاجية - بالطريقة الصحيحة

أخيرًا، لا تستهين بقوة أدوات الإنتاجية في مكان العمل لبناء سير عمل أفضل. أدوات مثل قوالب الإنتاجية و منصات إدارة المهام يمكن توحيد سير العمل، مما يساعد فريقك على فهم ما يجب القيام به والعمل معًا والحفاظ على إنتاجية جيدة.

وهنا يأتي دور ClickUp.

لا يتعلق الأمر فقط بميزات مثل مهام النقر فوق المهام أو انقر فوق قوائم المهام عبر الإنترنت والتي يمكن أن تضع خطوطًا واضحة لما يجب القيام به في أي وقت ومن عليه القيام به. يمكن لكل عضو من أعضاء الفريق أيضًا تحديد أولويات عمله من خلال ClickUp أولويات المهام إنشاء تسلسل هرمي واضح يحافظ على توازن أفضل بين العمل والحياة.

تذكر، عليك استخدام أدوات الإنتاجية هذه بالطريقة الصحيحة.

يجب أن تكون المهام موجودة في سياق مشاريع أكثر أهمية، مع استكمال سير العمل والتبعيات التي تساعد أعضاء فريقك على فهم السياق الأكبر للعمل. يجب على الفرق الاتفاق على أولويات المهام، ومشاركة الأولويات، وربط أهدافها مباشرةً بأهداف الفريق الأكبر والأهداف التنظيمية. ولكن عندما تقوم بذلك بشكل صحيح، فإن هذه الأدوات تبني ثقافة إنتاجية صحية مع فرصة أقل بكثير في أن تصبح ضارة أو سامة.

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نحن لا نقول أن ClickUp هو الحل السحري للإنتاجية السامة. فالمفهوم أعمق من أن تتمكن أي منصة برمجية واحدة من إخفائه. ولكن عندما يتصل بالحلول الأخرى، فإن امتلاك التكنولوجيا المناسبة و مهارات إدارة المهام يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في سعيك لمعالجة المشكلة.

وأفضل ما في الأمر أنه يمكنك البدء بالأداة المناسبة دون أي التزام طويل الأجل. اشترك في حساب ClickUp المجاني اليوم وابدأ في مكافحة الإنتاجية الضارة لك ولفريقك.