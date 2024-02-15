فيج جام مقابل مورال: أي السبورة التعاونية هي الأفضل؟

هل تتصارع مع كوابيس المواعيد النهائية للتسليم الفائتة أو تسعى جاهدًا للوصول إلى ذروة الإبداع في جلسات فريقك؟ A أداة جيدة للسبورة البيضاء والمخططات الانسيابية هو ما تحتاجه.

سواء كنت بحاجة إلى إنشاء مخططات تنظيم رقمية توأم معقدة، أو إتقان أتمتة العمليات على مستوى المؤسسات، أو ببساطة البحث عن مساحة سلسة للعصف الذهني، فإن اختيار السبورة البيضاء المثالية يمكن أن يبسط حياتك.

فيج جام ومورال من أدوات الأعمال الشائعة التي يعتمد عليها الناس في مثل هذه الحالات. ويمكننا مساعدتك في اختيار الأنسب منها.

لكن منشور المدونة هذا لا يتعلق فقط باختيار أداة السبورة البيضاء المناسبة؛ بل يتعلق باستكشاف الإمكانيات التي تشجع سير العمل التعاوني وتبرز ابتكارات فريقك.

تعمق معنا بينما نقوم بتشريح الميزات الفريدة لهذه الأدوات، ونماذج التسعير، وملاحظات المستخدمين في العالم الحقيقي. دعنا نكتشف أي من المنصتين - FigJam أو Mural - ستكون الأفضل لك ولفريقك.

ما هو فيج جام؟

عبر فيجام FigJam هو حل Figma للتفكير والتعاون الجماعي البسيط والفعال.

يتميّز فيج جام ببساطته وسهولة استخدامه كأداة شائعة للتعاون المرئي في الوقت الفعلي، خاصة للفرق البعيدة. يمكنك استخدامه للبناء على الأفكار الأولية، وتوضيح وتنفيذ مهام سير العمل المعقدة، وتسهيل محادثات الفريق، ومواءمة تخطيط مشروعك مع توقعاتك.

تدعو واجهة FigJam البديهية جميع أعضاء الفريق، التقنيين وغير التقنيين، إلى المساهمة ومشاركة أفكارهم. لا تنسى - يمكنك الاختيار من بين أكثر من 300 قالب موجود لبدء تصميم السبورة البيضاء.

ميزات ### FigJam

يوفر FigJam أكثر من مجرد مساحة فارغة وواسعة لخيالك. فيما يلي أهم ميزات الأداة:

1. ملاحظات لاصقة تفاعلية

عبر فيج جام تجعل الملاحظات اللاصقة الافتراضية من FigJam اجتماعاتك عبر الإنترنت أكثر إبداعاً. فهي تساعد حتى الفرق متعددة الوظائف تبسيط العمل التعاوني.

باستخدام FigJam، يمكنك أنت وفريقك نشر الأفكار وتنظيمها وتحديد ما هو أكثر أهمية.

عند التخطيط للمشاريع، استخدم الملاحظات لتخطيط ما تحتاج إلى القيام به، وتصفية الأفكار والمهام حسب الحاجة الملحة أو الأهمية، والبدء في تنفيذها. هذه الخطوات تجعل إجراءات العمل الأساسية شفافة، ويشعر الجميع بالمشاركة.

2. قوالب مصممة مسبقاً

عبر فيج جام تساعد قوالب FigJam الجاهزة فرق العمل على العمل بشكل أسرع وأفضل.

بدلاً من البدء من الصفر، يمكنك استخدام تخطيطات جاهزة لأشياء مثل:

بدء مشروع ما

تخطيط سير العمل

إدارة الاجتماعات

تخطيط الجداول الزمنية

على سبيل المثال، تسهّل القوالب إعداد هيكلية تستند إلى منهجية التطوير منخفضة التعليمات البرمجية عند إطلاق ميزة منتج جديد.

فهي تمنحك طريقة سريعة لتنظيم المشاريع والعمليات دون البناء من الألف إلى الياء. تساعد القوالب الفرق على تبسيط أنظمتها وتحسين طريقة عملها. إنها ميزة رائعة في FigJam توفر الوقت والجهد.

3. التعاون في الوقت الحقيقي

عبر فيج جام تمكّن ميزة التعاون في الوقت الفعلي الفرق المتفرقة من العمل معاً دون تأخير.

تؤكد هذه الميزة على أهمية الفرق المختلطة وتدعم مرونة العمليات المؤسسية من خلال السماح لأعضاء الفريق بمشاركة الرؤى والتحديثات على الفور. وبفضل الصوت المدمج والدردشة المباشرة والتعليقات، تخلق الميزة مساحة تفاعلية للمشاركة النشطة. تضيف الرموز التعبيرية والطوابع لمسة إنسانية.

عند إدارة مشاريع الامتثال التنظيمي أو إجراء ندوات عبر الإنترنت لتوثيق التدريب باستخدام FigJam، على سبيل المثال، يمكن لكل مشارك المساهمة بنشاط والوصول الفوري إلى أحدث المعلومات.

4. أدوات السبورة البيضاء القابلة للتخصيص

عبر فيج جام يتيح FigJam لكل فريق تصميم السبورة البيضاء الخاصة به حسب احتياجاته الخاصة. وهذا يخلق مساحة مثالية للتفكير من خلال الخطط والأفكار.

يمكنك تصميم مساحة عمل فريدة من نوعها مناسبة تمامًا لمشروعك. بالنسبة للمشاريع المعقدة، يمكنك استخدام FigJam كتوأم رقمي برنامج التنظيم لتصور سير العمل ومعرفة المخاطر وتتبع التقدم المحرز في المبادرات الاستراتيجية.

تسعير برنامج FigJam

المبتدئين: مجانًا

مجانًا احترافي: 3 دولارات شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

3 دولارات شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) المؤسسة: 5 دولارات شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

5 دولارات شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) مؤسسة: 5 دولارات/شهرًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

يشتهر FigJam بسهولة استخدامه وتكامله مع Figma، وهو يتناسب بسهولة مع العديد من مهام سير عمل التصميم. ومع ذلك، فإن الفرق التي تبحث عن وظائف إضافية أو ديناميكيات تعاون مختلفة لديها عالم من بدائل FigJam في متناول أيديهم.

وأحد هذه البدائل هو Mural.

ما هو Mural؟

عبر جدارية الجدارية عبارة عن لوحة رقمية شاملة مساحة عمل للتعاون البصري التي تحول جلسات العصف الذهني إلى نتائج قابلة للتنفيذ.

تُعد Mural، المعروفة بأتمتة العمليات على مستوى المؤسسات، مثالية لتبسيط المشاريع الكبيرة والمبادرات الاستراتيجية والفرق المختلطة والبعيدة.

فهو يُمكِّن المستخدمين من مشاركة الخطط على لوحة تفاعلية بالسحب والإفلات، وإضافة التعليقات والتعليقات التوضيحية والوصول إلى مئات الأيقونات والصور المتحركة لإشراك أنشطة بناء الفريق.

إنه متعدد الاستخدامات ويدعم كل شيء بدءاً من الامتثال التنظيمي إلى الأحداث الافتراضية في بيئة سحابية.

ميزات جدارية

فيما يلي أهم ميزات Mural التي يجب مراعاتها لاحتياجات تخطيط مشروعك:

1. أدوات التعاون المرئي

عبر جدارية تم تصميم الجدارية لتحقيق الوضوح والكفاءة. يمكن للفرق إنشاء محتوى مرئي ومشاركته بسهولة، بدءاً من المخططات الانسيابية و ملاحظات الاجتماع إلى مهام سير عمل المشروع الكاملة والتفاعلية الخرائط الذهنية .

هذه الميزة ضرورية لتخطيط العمليات المؤسسية وتخطيط القدرات، حيث يجتمع الأفراد من مختلف التعيينات لتبادل الأفكار.

على سبيل المثال، في جلسة التخطيط الاستراتيجي، يمكن للفرق في جلسة تخطيط استراتيجي رسم خريطة مرئية لعمليات الأعمال الخاصة بهم لفهمها ومواءمتها بشكل واضح ومشاركتها مع الفرق أو الأشخاص الآخرين. ويتم كل ذلك دون المساس بأمان الملفات.

2. عمليات التكامل المتقدمة

عبر جدارية لا توجد شركة تعمل بأداة واحدة فقط، ومورال تعرف ذلك! وهذا هو السبب في أنه يتكامل مع أدوات مثل Microsoft Teams وGoogle Workspace وWebex وZoom، مما يعزز من قدرات التعاون.

تعمل عمليات التكامل هذه على تحسين إدارة سير العمل وهي ضرورية لأتمتة العمليات على مستوى المؤسسة، مما يضمن ترابط جميع الأدوات والبيانات.

وهي مفيدة بشكل خاص للفرق التي تعتمد على الموارد التقنية والتحسين المستمر في عملياتها.

3. ميزات التيسير الديناميكي

عبر جدارية من خلال ميزات مثل التصويت والمؤقتات ووضع العرض التقديمي، يعزز Mural اجتماعات الفريق واتخاذ القرارات. يشجع هذا النهج التواصل المفتوح والإبداع داخل المجموعة.

يمكنك الحفاظ على التركيز والالتزام بالجدول الزمني من خلال توقيت أنشطة الفريق، وضمان الاتساق بين جميع المشاركين، وتأمين المعلومات السرية، وقفل اللوحة لمنع التفكير الجماعي.

تُعد ميزة التيسير الديناميكي مثالية لإدارة الاجتماعات عبر الإنترنت، وتيسير جلسات الكمبيوتر عن بُعد، وضمان فعالية إدارة المشروع.

4. الاقتراع والتصويت التفاعلي

عبر جدارية تعمل Mural على رفع مستوى مشاركة الفريق من خلال ميزات الاقتراع والتصويت التفاعلي. وهذا مفيد بشكل خاص في تحديد أولويات المهام أو اتخاذ القرارات الرئيسية خلال المبادرات الاستراتيجية.

تخيل فريقاً يناقش ميزات مختلفة لبرنامج جديد لإدارة الجمعيات. يتيح لهم استطلاع الرأي في Mural التصويت بسرعة ورؤية النتائج في الوقت الفعلي، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بطريقة ديمقراطية وفعالة.

يعزز هذا النهج التحول السريع وتكافؤ الفرص لجميع المشاركين.

تسعير Mural

مجاناً: مجاناً

مجاناً الفريق+: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو الأعمال: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو (تُدفع سنويًا)

17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل عضو (تُدفع سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

على الرغم من أن قدرات Mural تجعله مرشحاً قوياً لإدارة المشاريع المعقدة، إلا أن الفرق التي تستكشف الأدوات المختلفة قد لا تزال تبحث عن بدائل Mural التي تتماشى مع احتياجاتهم الفريدة.

أحد البدائل هو انقر فوق وهي منصة شاملة لإدارة المشاريع والتعاون المرئي. قبل أن نتحدث عن ClickUp، دعنا نأخذ بضع دقائق للمقارنة بين Mural و FigJam، وجهاً لوجه.

فيج جام مقابل مورال: مقارنة الميزات

فيما يلي مقارنة سريعة بين ميزات FigJam وميزات Mural:

ميزات فيج جام جدارية التعاون المرئي نعم نعم القوالب مصممة مسبقًا وبديهية واسعة النطاق وقابلة للتخصيص التعاون في الوقت الفعلي نعم نعم نعم نعم عمليات التكامل تقتصر على نظام فيجما البيئي متقدم، مع منصات متعددة أدوات التيسير المؤشر في الوقت الحقيقي، والتعليقات الاقتراع، والتصويت، والمؤقتات التخطيط والرسم نعم نعم نعم نعم التنظيم واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام مساحات عمل مرنة، أطر متعددة السعر خطط مجانية ومدفوعة متدرجة خطط مجانية ومدفوعة متدرجة

قدرات التكامل

يعد التكامل مع الأدوات الأخرى قوة خارقة لأي برنامج، ويستخدم كل من Mural و FigJam هذه القوة بشكل مختلف.

FigJam

تستفيد FigJam من تكاملها مع بيئة Figma، مما يوفر تجربة متماسكة لفرق التصميم والنماذج الأولية التي تستخدم بالفعل نظام Figma البيئي.

الجدارية

تفتخر Mural بمجموعة واسعة من عمليات التكامل مع أدوات الطرف الثالث مثل Microsoft Teams وSlack وGoogle Drive وAdobe وAsana وGithub وFigma. وهذا يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات للفرق التي تحتاج إلى أداة يمكن أن تتناسب مع مجموعة التقنيات المتنوعة.

التعاون

عندما تصبح المشاريع رشيقة، فإن التعاون ليس مجرد ميزة، بل هو ضرورة.

تقدم كل من Mural و FigJam أفضل ما لديهما لضمان عمل الفرق معًا بسلاسة، ولكن دعنا نرى كيف يتعاملان مع التعاون.

فيج جام

يقدم FigJam تجربة تعاون تتمحور حول المستخدم وتركز على البساطة والفورية. أدوات التعاون في الوقت الحقيقي بديهية، مما يسمح لأعضاء الفريق بالبدء في العمل معًا بأقل قدر من الإعداد.

هذه الفورية مثالية للفرق التي تقدر التفاعلات السريعة وجلسات العصف الذهني العفوية.

جدارية

يوفر Mural نهجاً أكثر تنظيماً للتعاون. وهو يتضمن ميزات التحرير والتيسير في الوقت الفعلي مثل ميزات التصويت والمؤقت، والتي يمكن أن توجه جلسات تواصل أكثر تنظيماً وتركيزاً.

بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى إدارة عمليات سير العمل المعقدة والجلسات التعاونية التفصيلية، فإن مجموعة ميزات Mural هي قوة كبيرة.

في حين أن كلتا الأداتين تتفوقان في حقوقهما، إلا أن Mural ستكون مثالية للفرق التي تحتاج إلى جهود تعاونية مفصلة وموجهة، في حين أن FigJam قد تكون الأداة الفائزة لأولئك الذين يسعون إلى العمل الجماعي المباشر والمرن.

القوالب

القوالب هي السقالات التي تحقق الكفاءة والاتساق في مساحات العمل الرقمية، وتقدم كل من FigJam و Mural هذه القوالب بأساليبها المتميزة.

FigJam

قوالب FigJam ممتعة وعملية، وهي مصممة لبدء مشاريعك بسرعة وإبداع.

وهي تتألف من أكثر من 300 تخطيط مصمم مسبقًا، بما في ذلك مجموعات الأطر السلكية وخرائط طريق تطوير المنتجات وقوالب التخطيط الفصلي وتصميمات الأيقونات.

وهي سهلة الاستخدام وتأتي بدون منحنى تعليمي.

جدارية

مكتبة قوالب Mural قوية ومتنوعة، مصممة لتلبية مختلف السيناريوهات المعقدة. يمكنك الاختيار من بين القوالب الرشيقة والعصف الذهني والتعليم والتصميم.

وهي مفيدة بشكل خاص للجلسات المنظمة التي تتطلب مستوى أعمق من التفاصيل والتخصيص.

عندما يتعلق الأمر بالقوالب، قد يحتل Mural الصدارة في جلسات الفريق الشاملة والموجهة نحو التفاصيل، بينما يتألق نموذج FigJam لأولئك الذين يبحثون عن إعداد سريع وسهل الاستخدام.

FigJam مقابل Mural: من هو البطل؟

الحكم النهائي؟ يجب أن يقرر فريقك من يفوز بين Mural و FigJam. يفوز FigJam لسهولة الاستخدام وتآزر التصميم. يناسب العمل السريع والإبداعي داخل نظام فيجما البيئي.

يتفوق Mural بمجموعة أدواته المفصلة للمهام المعقدة والتكاملات المتنوعة. إنه مثالي لمشاريع الفريق البعيدة والمتعددة الأوجه.

اختر فيججام للبساطة ومورال للميزات الشاملة.

فيج جام مقابل مورال على ريديت

يعج موقع ريديت بتجارب المستخدمين وشهاداتهم حول FigJam و Mural. ويوفر مستخدمو ريديت، المعروفون بآرائهم غير المفلترة ورؤاهم العملية، معلومات كافية للاختيار بين هاتين الأداتين التعاونيتين.

على مواقع ريديت الفرعية المخصصة للإنتاجية والتصميم، يحظى فيج جام بالثناء على واجهته الأنيقة وتكامله مع فيجما، مما يجعله المفضل لدى عشاق التصميم الذين يتوقون إلى الانتقال السلس من الإطارات السلكية إلى السبورة التعاونية. وعلى العكس من ذلك، يتلقى Mural الإشادة بفضل مجموعة أدواته الشاملة وقابليته للتكيف، مما يجعله مناسبًا لتسهيل المشاريع التفصيلية واسعة النطاق.

يسلط Redditor Smegjunkey الضوء على فعالية Mural في مرحلة الاكتشاف، مشيرًا إلى أن "اللوحات البيضاء غير المحدودة والقوالب المحددة مسبقًا" أمر بالغ الأهمية لنقل الأفكار المعقدة بصريًا.

هذه المجموعة الواسعة من الميزات والتكاملات و الأدوات التعاونية مثل التصويت والتعليقات تجعل من Mural أداة مفضلة للفرق التي تحتاج إلى نهج أكثر تنظيماً في العصف الذهني والتخطيط.

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ FigJam مقابل Mural

اجمع الفرق واعمل معًا باستخدام ClickUp

إذا كنت لا تزال محتارًا بين بساطة فيج جام وإمكانيات Mural الشاملة، دعنا نقدم لك أداة تجمع بين أفضل ما في العالمين.

تعرّف على انقر فوق ، أداة التعاون المثلى حيث يجد كل مشروع طريقه إلى النجاح.

ClickUp ليست مجرد إضافة أخرى إلى مجموعة أدواتك الرقمية؛ إنها منصة شاملة تمزج بين التعاون السريع والبديهي الذي توفره منصة FigJam مع عمق وتعدد استخدامات Mural.

فكر في ClickUp على أنها جميع أدوات عملك الأساسية مجتمعة. يمكنك الوثوق بها لدمج سير عملك في نظام أساسي واحد، مع ميزات مثل اللوحات البيضاء الديناميكية وإمكانيات التوثيق التفصيلية وأدوات التخطيط الذهني الموسعة والمزيد.

ولكن هذا ليس كل شيء! مهام النقر فوق المهام تجعل إدارة مشاريعك أيضًا إدارة مشاريعك سهلة، مما يسمح لفريقك بالتركيز على ما هو مهم حقًا.

والنتيجة؟ يمكنك تجاوز المواعيد النهائية وتبسيط سير عملك وزيادة الإنتاجية، كل ذلك في بيئة واحدة سهلة الاستخدام.

كما تدعم أدوات ClickUp متعددة الاستخدامات ما يلي التفكير التصميمي منهجيات تساعد على وضع الأفكار والنماذج الأولية.

إنه الرفيق المثالي لأي مشروع، من المساعي الأكاديمية إلى التخطيط الشامل للأعمال.

ClickUp Whiteboards

تصوّر وتعاون وأنشئ على لوحة موحدة باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards هي أكثر من مجرد مساحة للعبث. فهي عبارة عن منصة ديناميكية غنية بالوسائط المتعددة لتبادل الأفكار وبناء الاستراتيجيات وتطوير سير العمل السريع. كما أنها مثالية لإنشاء لوحات المزاج التي تجعل رؤية فريقك تنبض بالحياة.

يمكنك إجراء عصف ذهني تعاوني على لوحة لا نهائية، وسحب المهام والمشاريع ذات الصلة لتخطيط سير العمل. تتكامل اللوحات البيضاء بسلاسة مع ميزات ClickUp الأخرى، مما يسمح لك بإرفاق الوسائط وإضافة التعليقات وتعيين عناصر الإجراءات والمزيد.

سواء كنت ترسم المخططات أو تربط العمليات أو تدمج الصور ومقاطع الفيديو، تحافظ لوحات ClickUp البيضاء على تفاعل الجميع مع أدوات التحرير في الوقت الفعلي. والنتيجة هي مساحة إبداعية مشتركة حيث يمكن للفرق الابتكار والتنظيم وتطوير المشاريع بتنسيق مرئي ديناميكي.

ClickUp Docs

إنشاء المستندات ومواقع الويكي والمزيد وتحريرها مع ClickUp Docs

تخيل أداة توثيق متعددة الاستخدامات لدرجة أنها لا تسمح لك بصياغة الأفكار ومشاركتها فحسب، بل تتيح لك أيضًا التعاون بشأنها في الوقت الفعلي. ClickUp Docs يفعل ذلك بالضبط! فهو يوفر تجربة تحرير نصية غنية تدعم جميع أشكال الوسائط والتضمين وحتى التعليمات البرمجية.

تساعدك مستندات ClickUp Docs، المعززة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي، على إنشاء محتوى لأدوار وحالات استخدام متعددة - بدءًا من إرشادات التصميم التفصيلية إلى خطط العمل خطوة بخطوة لإطلاق ميزة جديدة. الذكاء الاصطناعي في ClickUp مساعد الكتابة يقدم لك أيضًا اقتراحات لتحسين الأسلوب، ويتحقق من المحتوى، ويلخص لك المستندات المعقدة.

يؤدي إطلاق أفكار جديدة وتحسين المحتوى إلى تعزيز الإنتاجية والإبداع بشكل عام.

إنه الجسر بين بساطة تطبيقات تدوين الملاحظات وتعقيد أدوات إدارة المشاريع، مما يضمن أن تكون وثائقك شاملة بقدر ما هي سهلة المنال.

ClickUp Mind Maps

وضع استراتيجيات وتنظيم وربط الأفكار باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

استكشف تعقيدات مشاريعك باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية .

يُستخدم التنظيم المرئي والتخطيط الاستراتيجي لتقسيم الأفكار والمهام والمشاريع إلى مكونات مترابطة وسهلة الهضم.

سواءً كنت ترسم استراتيجية تسويق جديدة أو تنظم معالم مشروع جديد، توفر لك خرائط ClickUp Mind Maps الوضوح والتوجيه لدفع فريقك إلى الأمام.

أسعار ClickUp

مجانًا للأبد: مجانًا

مجانًا غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تجاوز اللوح الأبيض العادي

الأدوات العامة للسبورة البيضاء مثل FigJam و Mural لها مكانها، ولكن لماذا ترضى بحل محدود بينما يمكنك الوصول إلى منصة شاملة لإدارة المشاريع وتنظيم المهام وتحفيز إبداع الفريق؟

يتحقق ClickUp من كل مربع - السبورة البيضاء، والتوثيق، وإدارة المهام، والمزيد في مساحة عمل واحدة قوية.

فهو يجمع بين سهولة تطبيق FigJam والإمكانيات الشاملة لبرنامج Mural في برنامج واحد مرن وغني بالميزات لإدارة سير العمل.

لا تكتفِ بالسبورة البيضاء فقط - قم بإحداث ثورة في العمل الجماعي، مشروع واحد في كل مرة. اشترك في ClickUp اليوم!