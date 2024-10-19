الدليل الشامل لأفضل 10 برامج لتفويض المهام

مع تعدد المهام، والمواعيد النهائية الضيقة، والتداخل المستمر في المسؤوليات، كيف تضمن تركيز كل عضو من أعضاء فريقك على أفضل ما لديه من عمل دون الغرق في عبء عمل مرهق؟

تكمن الإجابة في التفويض الفعال للمهام.

يُحدث برنامج التفويض الصحيح ثورة في طريقة تعاون الفرق وتواصلها. فهي تضمن تدفق المهام بسلاسة من مرحلة إلى أخرى، بدءاً من تبسيط التواصل إلى الكفاءة، وصولاً إلى الكفاءة.

في هذه المدونة، سوف نستكشف أفضل 10 برامج لتفويض المهام لمساعدتك في تحويل إدارة المهام والتفويض في مكان عملك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تفويض المهام؟

عادةً ما يكون تفويض المهام ميزة أساسية في برنامج إدارة المهام . لذلك، فهي تساعد في الإدارة السلسة وتفويض العمل. من الضروري البحث عن الميزات التالية عند اختيار أحدها:

واجهة مستخدم بديهية: تأكد من أنها تتميز بتصميم سهل الاستخدام لسهولة اعتمادها. تقلل الواجهة البديهية من منحنيات التعلم وتعزز الكفاءة

تأكد من أنها تتميز بتصميم سهل الاستخدام لسهولة اعتمادها. تقلل الواجهة البديهية من منحنيات التعلم وتعزز الكفاءة أداة تعاون جماعي سلس : ابحث عن حل لإدارة المهام مع ميزات اتصال قوية تعزز تعاون الفريق وتوفر تحديثات في الوقت الفعلي وتوفر أيضًا آليات للتغذية الراجعة لتعزيز التنسيق

: ابحث عن حل لإدارة المهام مع ميزات اتصال قوية تعزز تعاون الفريق وتوفر تحديثات في الوقت الفعلي وتوفر أيضًا آليات للتغذية الراجعة لتعزيز التنسيق تتبع المهام: تحقق من تتبع المهام التي يمكن تصميمها لتتناسب مع سير عمل فريقك، مع خيارات مرنة للتصنيف وتحديد الأولويات وتتبع التقدم المحرز

تحقق من تتبع المهام التي يمكن تصميمها لتتناسب مع سير عمل فريقك، مع خيارات مرنة للتصنيف وتحديد الأولويات وتتبع التقدم المحرز قدرات التكامل : تأكد من أن الأداة يمكن دمجها مع الأدوات الشائعة برامج إدارة المشاريع والمنصات. يعمل التكامل السلس على تعزيز الإنتاجية الإجمالية و تبسيط العمليات إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: تتيح الواجهات المتوافقة مع الهاتف المحمول إدارة المهام أثناء التنقل. ويعزز الوصول إلى تطبيق إدارة المهام من أجهزة مختلفة المرونة والاستجابة

: تأكد من أن الأداة يمكن دمجها مع الأدوات الشائعة برامج إدارة المشاريع والمنصات. يعمل التكامل السلس على تعزيز الإنتاجية الإجمالية و تبسيط العمليات إعداد التقارير والتحليلات : ابحث عن الأدوات التي توفر تقارير قوية ورؤى حول أداء الفريق. يمكن أن تساعد الميزات التحليلية أيضًا في تحديد الاختناقات ومجالات التحسين

: ابحث عن الأدوات التي توفر تقارير قوية ورؤى حول أداء الفريق. يمكن أن تساعد الميزات التحليلية أيضًا في تحديد الاختناقات ومجالات التحسين دعم العملاء: يوفر أفضل برنامج لإدارة المهام خيارات دعم شاملة وسريعة الاستجابة بحيث يمكن حل المشكلات بسرعة.

## أفضل 10 برامج لتفويض المهام لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي أفضل 10 برامج لإدارة المهام لاستخدامها في عام 2024:

1. انقر فوق

تفويض المهام بسهولة وتتبع التقدم المحرز باستخدام طريقة عرض الفريق في ClickUp

ClickUp هو برنامج شامل لإدارة المشاريع يمكنه معالجة جميع جوانب المشروع، من إدارة المهام إلى تفويض المهام. كما أنه يعمل أيضًا كأداة مرئية لإدارة المهام ولديه أكثر من 15 طريقة لتصور سير العمل.

تتبع التقدم المحرز وعرض حالة المشروع بالكامل باستخدام ClickUp Dashboards

ClickUp's لوحات المعلومات المخصصة تمكّنك من إنشاء مخططات مخصصة، وتقييم قدرة الفريق، وتتبع جميع أنشطة المهام، والوصول إلى رؤى قيمة. يمكنك أيضًا تتبع التقدم المحرز من أي جهاز، وإضافة الملاحظات، وعرض التقارير من أي مكان باستخدام ميزات التتبع المتقدمة.

يمكنك أيضًا أتمتة مهامك الروتينية وتوفير الوقت باستخدام خاصية ClickUp أكثر من 100 عملية أتمتة مبنية مسبقًا أو تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك.

شاهد جميع أهدافك في مكان واحد باستخدام ClickUp

وهذا ليس كل شيء! فهو يساعدك على البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بالجداول الزمنية لتسليم المشروع من خلال أهداف ClickUp ميزة تتيح لك إنشاء أهداف قابلة للتتبع وإدارتها جميعًا في مكان واحد.

مع أكثر من 1000 عملية تكامل، تتيح لك الأداة الاتصال بمنصاتك المفضلة وضمان سير العمل بسلاسة. علاوة على ذلك، يمكنك تقسيم مهامك إلى مهام فرعية صغيرة يمكن إدارتها، مما يتيح لك سهولة التعاون والتنظيم. مع مهام ClickUp يمكنك بسهولة:

تنظيم المهام

تعيين المهام

تحديد أولويات المهام

إدارة المهام

تتبع التقدم المحرز في المهام الفردية والإجمالية

تعيين تبعيات المهام

يُعد الإصدار المجاني من ClickUp برنامجًا مجانيًا رائعًا لإدارة المهام، وهو برنامج مجاني رائع لإدارة المهام، ويوفر أهدافًا وحالات مهام مخصصة، ودعمًا على مدار 24 ساعة*7، وقوائم مراجعة للمهام، وغير ذلك الكثير.

أفضل ميزات #### ClickUp

تعيين أولويات المهام باستخدام نظام بسيط مرمز بالألوان، وفرز مهامك حسب تقدير الوقت، ودمجها مع تبعيات المهام

تعيين أولويات المهام لكل مهمة باستخدام ClickUp

اختر من بين طرق عرض ClickUp ال 15 التي تناسبك بشكل أفضل، مثل طريقة عرض المهام، والفريق، وطريقة عرض عبء العمل، والمزيد

التكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق وأداة، بما في ذلك Gmail و HubSpot و Slack و Zoom والمزيد، وتبسيط سير العمل

تحويل التعليقات إلى مهام فردية لتفويض المهام بشكل سريع

تعيين التعليقات كمهام باستخدام ClickUp 3.0

تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص بالكامل، ووزع عبء العمل على فريقك، وخصص الموارد بفعالية، وقيّم أهدافك في مكان مركزي

تتبع أعباء عمل فريقك باستخدام تقديرات الوقت؛ استخدم التذكيرات لتتبع المنجزات والإشعارات للبقاء على اطلاع دائم بآخر تطورات المهام

توفير الوقت وزيادة الكفاءة مع العديد من ClickUp قوالب المهام . تحقق منقالب إدارة مهام ClickUp يساعدك على البقاء منظمًا من خلال تجميع المعلومات تلقائيًا حسب الأولوية وحالة المهمة والقسم

حافظ على تنظيمك من خلال تجميع المعلومات تلقائيًا حسب الأولوية وحالة المهمة والقسم باستخدام قالب إدارة المهام من ClickUp

قيود النقر فوق

قد يكون من الصعب استخدامه للمبتدئين

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

يمكنك استخدام ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. تودويست

تنظيم المهام وإدارتها وتحديد أولوياتها وتفويضها باستخدام Todoist Todoist هو برنامج شائع لإدارة المهام والمشاريع يتيح تفويض المهام بسلاسة وتتبع التقدم المحرز دون عناء. يمكنك عرض جميع مهامك في مكان مركزي، وإدارة المهام والمشاريع المتعددة بكفاءة، والبقاء منظمًا.

يحتوي Todoist على واجهة مستخدم بسيطة وتطبيق جوال يضمن لك إمكانية الوصول إلى مهامك في أي وقت وفي أي مكان. تفضل الشركات الصغيرة والمستخدمون الأفراد تطبيق Todoist نظرًا لأسعاره المعقولة وسهولة الوصول إليه وواجهة المستخدم البسيطة.

أفضل ميزات Todoist

جدولة التذكيرات للمهام الفردية

استخدم 4 مستويات مرمزة بالألوان لتحديد أولويات المهام وإكمالها

شارك مهامك ومشاريعك مع أعضاء الفريق عبر البريد الإلكتروني

اجعل محادثاتك مركزية من خلال مناقشتها في التعليقات

احصل على إشعارات في الوقت الفعلي للبقاء على اطلاع دائم بجميع أنشطة المهام

استخدم طريقة عرض المهام للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالمهمة، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق والمهام الفرعية والتعليقات وما إلى ذلك.

الوصول إلى أكثر من 80 تكاملاً

قيود Todoist

قدرات محدودة لإدارة المشاريع والمهام المعقدة

عدم وجود ميزات مثل مخططات جانت، ولوحات كانبان، وما إلى ذلك.

أسعار تودويست

للمبتدئين

المحترفون: 5 دولارات شهريًا

الأعمال: 8 دولارات شهرياً لكل عضو

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 750 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

3. ProofHub

جعل العمل الجماعي سلسًا وسهلاً مع ProofHub أداة فعالة لإدارة المهام

ProofHub هي إدارة المهام و برنامج إدارة العمليات الذي يتيح التعاون الفعال بين أعضاء الفريق. يمكنك بسهولة تفويض المهام وتتبع تقدم أعضاء فريقك مع ProofHub.

يمكنك تعيين أهداف المشروع وإنشاء تعيينات المهام والمهام الفرعية، وتبسيط طلبات العمل، والتحكم الكامل في عمل فريقك. يوفر ProofHub أيضًا تقارير التقدم في الوقت الفعلي وعرضًا موحدًا لتقدم الفريق حتى تتمكن من تخصيص المهام بشكل مناسب.

أفضل ميزات ProofHub

تعيين المهام لأعضاء الفريق أو المجموعات الفردية

اختر من بين أربع طرق عرض فريدة لإدارة المهام

إنشاء تبعيات المهام لسير عمل مبسط

إدارة المهام والمشاريع المتعددة بسهولة باستخدام إجراءات مجمعة (حذف أو نقل أو أرشفة)

التواصل بفعالية من خلال المحادثات المركزية في سلاسل المهام

تتبع الوقت المستغرق في المهام لإدارة الوقت بفعالية

الاستفادة من التكامل مع بعض الأنظمة الأساسية، بما في ذلك Slack وDropbox وGoogle Drive

قيود بروفهاب

تكاملات محدودة

لا تتوفر سوى الخطط المدفوعة فقط

تسعير ProofHub

أساسي: 50 دولارًا شهريًا

التحكم المطلق: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ProofHub

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 90 تقييم)

4. ميستر تاسك

MeisterTask يتيح لك إضافة قوائم مراجعة إلى مهامك

تم تصميم MeisterTask خصيصًا لفرق العمل الرشيقة كوسيلة إدارة المشاريع الرشيقة البرمجيات. ومع ذلك، يمكن استخدامه من قبل فرق أخرى أيضًا. يحتوي البرنامج على واجهة مستخدم بديهية ولوحات قابلة للتخصيص تراقب تقدم المشروع بفعالية.

يتيح MeisterTask أيضًا تحديد أولويات المهام بشكل أفضل من خلال نظرة عامة أكثر شمولاً لمشاريع الفريق. يمكنك أيضًا إضافة أعضاء الفريق كمراقبين للمشروع وتعيين المهام مباشرةً.

أفضل ميزات برنامج مايستر تاسك

استخدم مهام MeisterTask Tasks كمركز اتصال مركزي

تتبع تقدم الفريق بشكل مرئي

إدارة المهام بفعالية باستخدام لوحات المشروع

تعيين قوائم تدقيق متعددة داخل المهام

الحصول على تقارير مفصلة مع رؤى قابلة للتنفيذ حول الإنتاجية وعبء العمل

الوصول إلى ميزات تتبع الوقت لإدارة الوقت بشكل أفضل

إضافة حقول مخصصة إلى المهام

إنشاء مهام متكررة

التكامل مع تطبيقات مثل Asana وOneDrive وGitHub وSlack والمزيد

قيود ميستر تاسك

إمكانيات محدودة لإعداد التقارير

تسعير MeisterTask

الأساسي: مجاني

احترافي: 8 دولارات

الأعمال: 14.50 دولارًا

للمؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات MeisterTask

G2: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,100 تقييم)

_مزامنة البيانات، وعرض جميع المهام المعلقة في مكان واحد، وتحسين الإنتاجية باستخدام

BIGContacts_

BIGContacts هو في المقام الأول إدارة علاقات العملاء التي توفر أيضًا ميزات فعالة لإدارة المهام. إنه يعزز إنتاجيتك وكفاءتك من خلال توفير منصة مركزية للمهام و تحليل العمليات . باستخدامه، يمكنك الحصول على عرض كامل لجميع مهامك وحالتها.

يمكنك أيضًا استخدام التقارير الذكية لمراقبة فعالية عملك واتخاذ التدابير اللازمة لتحسينه. علاوة على ذلك، يمكّنك BIGContacts من إنشاء سير عمل مخصص، ونقل المهام من خلال وظيفة السحب والإفلات في التقويم، وأتمتة إدارة المهام.

العمل بسهولة مع واجهة المستخدم البسيطة

استخدام قوائم المهام لتحديد الأولويات

تعيين المهام المتكررة

الوصول إلى إدارة علاقات العملاء من خلال الهاتف المحمول

تعيين المهام وتتبعها بسهولة

احصل على عرض التقويم الفردي والجماعي

تتبع المعلومات باستخدام الحقول المخصصة

أتمتة المهام والتذكيرات

قيود قيود جهات الاتصال الكبيرة

اشتكى بعض المستخدمين من محدودية الميزات

كما اشتكى البعض أيضاً من بطء النظام

الخطة المجانية: 0.00 دولار لما يصل إلى 100 جهة اتصال

خطة الأعمال: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل 1,000 جهة اتصال

تقييمات ومراجعات بيغ كونتاكتس

G2: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. هوبسبوت لإدارة المهام

HubSpot إدارة المهام_

يتيح لك رؤية جميع التفاصيل ذات الصلة في مكان واحد لتعزيز الكفاءة

HubSpot Task Management هو حل بسيط وسهل الاستخدام لإدارة المهام يتيح لك تفويض عملك بكفاءة. يقدم البرنامج كل شيء بدءاً من تعيين المهام إلى تلقي إشعارات حول تحديثات المهام.

أفضل ميزات HubSpot Task Management

تبسيط مهامك باستخدام لوحة تحكم المهام في HubSpot

التكامل مع مئات التطبيقات والمنصات

التواصل مع أعضاء الفريق من خلال دردشة الفريق الداخلية

استخدم قوالب البريد الإلكتروني لإرسال رسائل جماعية

إضافة مهام جديدة مباشرة من البريد الإلكتروني، وقوائم المهام، وسير عمل HubSpot

مزامنة التقويم مع HubSpot

قيود إدارة مهام HubSpot

يمكن تحسين القوالب

تتطلب ميزات إعداد التقارير مزيدًا من التحسين

تسعير هوب سبوت لإدارة المهام

أدوات مجانية

المبتدئين (المبيعات): 20 دولارًا شهريًا

احترافي (مبيعات): 500 دولار شهريًا

المؤسسات (المبيعات): 1500 دولار شهرياً، يتم دفعها سنوياً

تقييمات ومراجعات إدارة المهام HubSpot لإدارة المهام

G2: 4.5/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

7. تشانتي

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يتيح لك إنشاء مهام وتنظيمها أو تحويل رسالة إلى مهمة

تشانتي هي واحدة من أفضل أدوات التعاون التي تساعد في إدارة المهام. يمكنك استخدامه للمراسلة ومكالمات الفيديو وإدارة المهام. باستخدام Chanty، يمكنك تحويل أي رسالة إلى مهمة وتعيين تواريخ استحقاق وتعيينها لأعضاء فريقك. يمكنك أيضاً إنشاء مهمة من البداية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصفية المهام حسب معايير مختلفة واستخدام لوحة كانبان لتصور أفضل. يحتوي Chanty على واجهة مستخدم بسيطة تدعم العديد من عمليات التكامل لتبسيط العمليات التجارية.

أفضل ميزات تشانتي

تحويل أي نوع من الرسائل إلى مهام

تصفية المهام حسب الحالة والتواريخ والأشخاص

تعيين المهام لكل عضو من أعضاء الفريق وتحديد تواريخ الاستحقاق

إجراء مكالمات صوتية ومرئية

ناقش المهام في قنواتها ذات الصلة

تكامل مع تطبيقات مثل Zapier وOneDrive وJira وTrickllo والمزيد

قيود القيود الشانتي

لا يحتوي على مهام فرعية

عدم وجود تخصيص في التقويم

واجه بعض المستخدمين تحديات مع الإشعارات ومشاركة الشاشة

تسعيرة منخفضة

مجاني

الأعمال: 4 دولارات لكل مستخدم شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (40 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 مراجعة)

8. نوتيون

_العثور على جميع مهام مشروعك على لوحة تحكم مركزية وإدارة المهام بسهولة باستخدام

_/ref/ _https://www.notion.so/use-case/task-management Notion //%href/

يمكن لبرنامج إدارة المهام الرائع أن يتكيف مع أسلوب عملك والمتطلبات وتساعدك على البقاء على رأس جميع جوانب مهامك. و Notion هو بلا شك واحد منها. يتيح لك Notion إنشاء لوحة تحكم لإدارة المهام لعرض جميع المهام التي تحتاج إلى إدارتها بشكل شامل. يمكنك أيضًا استخدام برنامج إدارة المهام المجاني من Notion لتفويض المهام بفعالية.

أفضل ميزات برنامج Notion

فرز مهام المشروع حسب الأولوية والجداول الزمنية والفئة

الوصول إلى ميزات مثل التقويمات ولوحات كانبان ومخططات جانت وقوائم المهام والمزيد

اطلع على جدولك الزمني في لمحة سريعة باستخدام تقويم Notion Calendar

تتبّع التقدّم المحرز في مشروعك المركزي و لوحة تحكم مخصصة قيود الحركة

منحنى تعليمي حاد

إمكانيات التخصيص المحدودة

تسعير الحركة

مجاناً

زائد: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

9. مشروع بروفس

تصور مهامك وراقب تقدم الفريق باستخدام طريقة عرض مخطط جانت في Profs Project ProProfs Project هو برنامج جيد لإدارة المهام لإدارة المهام وتحديد أولوياتها وتفويضها. يمكنك بسهولة تتبع مهامك، وإنشاء مهام سير عمل مخصصة، وتعيين المهام لأعضاء الفريق المختلفين بناءً على قدراتهم. يمكنك أيضًا عرض مهامك ومشاريعك باستخدام مخططات جانت لتصور وفهم أفضل.

وعلاوةً على ذلك، يوفر البرنامج تقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم رؤى قيمة حول تقدم المهام وحالة الفريق وتحديد الثغرات. كما يساعد أيضاً في تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها في وقت مبكر من العملية.

أفضل ميزات مشروع بروفس بروجكت

تعيين المهام وترتيب أولوياتها على لوحة تحكم مركزية

تعيين حالة المهمة (مفتوحة أو معلقة أو مكتملة) لسهولة تتبعها

احصل على تقارير ذكية عن أداء الفريق والمخاطر المحتملة

استخدم السحب والإفلات لتحديد أولويات المهام

تبسيط إدارة المهام وتحديد تواريخ البدء والاستحقاق

الحصول على إشعارات وتنبيهات في الوقت الفعلي

تقديم الملاحظات ذات الصلة لأعضاء الفريق بشأن كل مهمة ومهمة فرعية

أتمتة المهام المتكررة

تعيين طرق عرض متعددة حسب متطلباتك

قيود مشروع بروفس

واجه بعض المستخدمين صعوبات في الأتمتة

يمكن تحسين تكامل التطبيقات

تسعير مشروع بروفس بروفس

نسخة تجريبية مجانية لمدة 15 يومًا

الخطة الشهرية: 49.97 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات مشروع بروفس بروفس

G2: 4.4/5 (أكثر من 250 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

10. Any.do

Any.do يساعد في التواصل الرائع وتفويض المهام بفعالية

Any.do هو حل بسيط لإدارة المهام يناسب الجميع، بما في ذلك الأفراد والعائلات والفرق. يساعدك التطبيق على عرض تفاصيل يومك (أو وقت أطول) في لمحة واحدة.

يمكنك إنشاء قوائم مهام، وإضافة تذكيرات، وإنشاء المهام وتعيينها، وإنشاء تقاويم عبر أجهزة متعددة. يمكنك أيضًا إنشاء قوالب سير عمل جاهزة وتخصيصها لاستخدام أفضل.

أفضل ميزات Any.do

تعيين المهام والمهام الفرعية

اختر من بين التقويم وكانبان وطريقة عرض الجدول للحصول على رؤية شاملة لتقدم فريقك

الوصول إلى أكثر من 100 قالب مخصص لسهولة إنشاء المهام

احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 6,000 عملية تكامل، بما في ذلك Slack وZoom وTrillo وAsana وغيرها

تمكين الأتمتة لتعيين المهام وتواريخ الاستحقاق وتحديث الحالة تلقائياً

ترميز المهام بالألوان لسهولة التعرف عليها

تعيين مهام متكررة متقدمة ومخصصة ومتكررة

قيود Any.do

خدمة العملاء ليست متجاوبة بالقدر الذي يريده المستخدمون

واجه بعض المستخدمين صعوبة في ربط التطبيق بالتقويمات الخاصة بهم

تسعير Any.do

شخصي مجاني

بريميوم: 5 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا

عائلي: 8 دولارات شهريًا (ل 4 أعضاء)، تُدفع سنويًا

الفِرق: 8 دولارات شهرياً لكل عضو، ويتم إصدار فاتورة سنوياً

تقييمات ومراجعات Any.do

G2: 4.1/5 (190+ تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

## اعثر على برنامج تفويض المهام المناسب لفريقك

إن برنامج تفويض المهام هو أكثر من مجرد تمكين تفويض المهام بسهولة؛ فهو يعزز الروابط التي ترتقي بالعمل الجماعي. ولذلك، عند اختيار أداة تفويض المهام، اختر الأداة التي تناسب احتياجاتك وتعمل كأداة لإدارة المهام وإدارة المشاريع على حد سواء.

فكر في التحقق من مراجعاتها لمعرفة ما يقوله مستخدموها عنها. ابحث أيضًا عن خارطة الطريق الخاصة بهم واعرف ما إذا كانوا يطلقون ميزات جديدة بانتظام للبقاء على اطلاع دائم بالمتطلبات الحالية. قم دائماً بإجراء نسخة تجريبية مجانية (عندما تكون متاحة) قبل اختيار أحدها ودفع ثمنه.

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