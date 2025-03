أفضل 10 كتب للرؤساء التنفيذيين: فتح الرؤى القيادية للنجاح

هل تعلم أن وارن بافيت يوصي بقراءة 500 صفحة في اليوم؟ أو أن بيل جيتس يلتهم 50 كتابًا سنويًا؟ ماذا عن حقيقة أن مارك كوبان يقضي 3 ساعات يومياً في قراءة الكتب؟

بعض القادة الأكثر نجاحاً في العالم يأخذون قراءتهم بجدية على محمل الجد. وهناك سبب وجيه لذلك. فمع التطورات الجديدة التي تجلب التحولات في كل مكان - من التكنولوجيا إلى سلاسل التوريد إلى النظام العالمي نفسه - أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يعطي الرؤساء التنفيذيون الأولوية للتعلم والتطوير المستمر. كتب الرؤساء التنفيذيين طريقة رائعة للقيام بذلك! 📖

تتطلب إدارة الأعمال التجارية اليوم معرفة متعددة الجوانب. من الضروري معرفة التاريخ وعلم النفس البشري بقدر أهمية معرفة استراتيجية الأعمال والقيادة. يلجأ قادة الأعمال إلى كتب الرؤساء التنفيذيين كوسيلة لتجميع رؤى ووجهات نظر قيّمة حول هذه الموضوعات.

فيما يلي بعض فوائد قراءة الكتب للرؤساء التنفيذيين:

البقاء في الطليعة: من خلال قراءة الكتب، يمكن للرؤساء التنفيذيين البقاء على اطلاع على التقنيات والاتجاهات والتحديات الجديدة و تكييف استراتيجيات النمو الخاصة بهم وفقًا لذلك

توسيع المعرفة والمهارات: توفر الكتب المعرفة حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالقيادة مثل إدارة المشاريع والتمويل والتواصل والتفاوض. يمكن أن يساعد ذلك الرؤساء التنفيذيين على توسيع نطاق مهاراتهم وأن يصبحوا قادة شاملين

تنمية التفكير النقدي: يمكن أن تؤدي قراءة المواد المعقدة والصعبة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي، مما يمكّن الرؤساء التنفيذيين من إدارة المشاكل وتقييم الخيارات المختلفة واتخاذ قرارات سليمة

تحسين مهارات التواصل: يمكن أن تؤدي قراءة الكتب المكتوبة جيدًا إلى تحسين فهمك للغة وكيفية استخدامها بفعالية كقائد. كما أن العديد من كتب الرؤساء التنفيذيين تقدم إرشادات حول التواصل المتعاطف والفعال أيضاً

كن مصدر إلهام: حتى لو لم تكن مديرًا تنفيذيًا تنفيذيًا بعد، فإن القراءة عن العوامل التي تجعل الناس ناجحين وكيف يتغلبون على التحديات يمكن أن تكون مصدرًا قويًا للإلهام. أثناء سعيك لبناء مسيرة مهنية ناجحة, كتب الإدارة والقيادة يمكن أن تكون حافزًا قويًا

من خلال جعل القراءة عادة منتظمة، يمكنك إطلاق العنان للرؤى القيادية, صقل أسلوبك في الإدارة ، والحصول على أفكار جديدة ونصائح قابلة للتنفيذ، وتحقيق الأهداف التنظيمية في نهاية المطاف.

فهم قيمة الكتب بالنسبة للرؤساء التنفيذيين

تم تصميم كتب الرؤساء التنفيذيين لأي شخص يرغب في التفوق في مؤسسته. ويشمل ذلك المؤسسين، وقادة الأعمال الجدد، وكبار المديرين التنفيذيين، وأولئك الذين يطمحون إلى أن يكونوا في أدوار مماثلة!

فيما يلي بعض الطرق التي تساهم بها كتب الرؤساء التنفيذيين في نجاح القيادة:

بناء فرق عمل قوية وتعزيز التعاون: يتعمق هذا الموضوع المشترك في استراتيجيات مثل التواصل الفعال والتفويض والتمكين وبناء الثقة. من خلال تطبيق هذه المفاهيم، يمكن للرؤساء التنفيذيين تعزيز العمل الجماعي وزيادة الإنتاجية وإطلاق العنان الإمكانات الكاملة لفرقهم

صنع القرار الاستراتيجي وإدارة المخاطر: في ظل اقتصاد عالمي مضطرب، يتحكم القادة العظماء في مهارات القيادة والتحكم في مهارات القيادة لتجاوز حالة عدم اليقين واتخاذ القرارات الحاسمة عندما يحتاجون إلى ذلك. تحتوي كتب الرؤساء التنفيذيين على معلومات حول الأطر التحليلية واستراتيجيات تقييم المخاطر وتطوير الرؤية طويلة الأجل. يمكن لقادة الأعمال الاعتماد على هذه الدروس لقيادة شركاتهم نحو النمو المستدام

الابتكار والقدرة على التكيف: توضح العديد من كتب الرؤساء التنفيذيين كيف يمكن لقادة الأعمال تبني التغيير ورعاية الإبداع وتجربة أفكار جديدة. فمن خلال بناء ثقافة الشركة التي تتمحور حول الابتكار، يمكنهم الاستجابة لتحولات السوق، واغتنام الفرص، والحفاظ على الميزة التنافسية

القيادة الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية للشركات: عادةً ما يدير الشركات المزدهرة قادة أعمال يتفوقون في اتخاذ القرارات والممارسات المستدامة وإشراك أصحاب المصلحة. ومن خلال اتباع هذه المبادئ، يمكن للرؤساء التنفيذيين بناء الثقة مع الموظفين والعملاء والمجتمع

النمو الشخصي والمرونة: إن الرعاية الذاتية وإدارة الإجهاد والتوازن بين العمل والحياة الشخصية لا تقل أهمية بالنسبة للرؤساء التنفيذيين عن أي شخص آخر. فمن خلال الاعتناء بأنفسهم عقليًا وجسديًا وروحيًا، يمكن لقادة الأعمال تطوير المرونة والتعاطف والتوازن الذهني في ظل الضغوط الشديدة

الكتب الموصى بها للرؤساء التنفيذيين وتأثيرها

إذا كنت تبحث عن توصيات لكتب الرؤساء التنفيذيين لتعزيز مهاراتك القيادية و التنمية الشخصية فقد جئت إلى المكان الصحيح!

إليك قائمتنا لأفضل 10 كتب للرؤساء التنفيذيين للنجاح في القيادة. ✍🏻

1. الاختلالات الخمسة للفريق من تأليف باتريك لينسيوني

عبر أمازون

المؤلف: باتريك لينسيوني

باتريك لينسيوني عدد الصفحات: 230 صفحة

230 صفحة سنة النشر: 1994

1994 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات و49 دقيقة

3 ساعات و49 دقيقة مثالي ل: المديرين التنفيذيين ومديري الأعمال والقادة الطموحين

المديرين التنفيذيين ومديري الأعمال والقادة الطموحين التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



يُعد كتاب لينسيوني درسًا رئيسيًا في بناء فرق عمل عالية الأداء.

ويكشف فيه عن الاختلالات الخمسة التي تخلق فرقاً ضعيفة الأداء. إن انعدام الثقة، والخوف من الصراع، وانعدام الالتزام، وتجنب المساءلة، وعدم الاهتمام بالنتائج، كل منها عقبة رئيسية يناقشها لينسيوني.

ومن خلال قصة آسرة، يقدم لينسيوني أدوات عملية لبناء وحدة متماسكة يتم فيها تقدير الثقة والنزاع والالتزام والمساءلة والنتائج. إنه دليل بناء الفريق متخفياً في شكل قصة مثيرة للصفحات.

يقدم هذا الكتاب أدوات عملية للقادة وأعضاء الفريق. ويقدم استراتيجيات قابلة للتنفيذ لبناء ثقافة متماسكة وشركة ناجحة، حيث التواصل مفتوح والاحترام متبادل.

اقتباس من الكتاب:

الأمر بهذه البساطة. عندما لا يعبّر الناس عن آرائهم ويشعرون بأنه قد تم الاستماع إليهم، فإنهم لن ينخرطوا في العمل حقًا.

باتريك لينسيوني

الوجبات الرئيسية

يلعب القادة دورًا حاسمًا في إرساء ثقافة فريق عمل سليمة يساهم بناء الثقة، وتعزيز النزاعات الصحية، وضمان الالتزام، وتعزيز المساءلة، وتحديد أولويات النتائج في تماسك الفريق لمساعدة الشركة على تحقيق النجاح، يركز القادة العظماء على معالجة الاختلالات الوظيفية في فريقهم وتحويل ديناميكيات الفريق

ما يقوله القراء:

"بصفتي مستشارًا عمل مع مئات الفرق في المؤسسات الكبيرة والصغيرة، يمكنني أن أشهد أن النموذج الموضح في كتاب "الاختلالات الخمسة للفريق" دقيق في تشخيصه الجذري لخلل وظائف الفريق، وهو منتشر مثل الطبيعة البشرية نفسها."

2. الاتفاقات الأربعة لدون ميغيل رويز

عبر أمازون

المؤلف: دون ميغيل رويز

دون ميغيل رويز عدد الصفحات: 160 صفحة

160 صفحة سنة النشر: 1997

1997 الوقت المقدر للقراءة: 2 ساعة و40 دقيقة

2 ساعة و40 دقيقة مثالي ل: القادة على جميع المستويات

القادة على جميع المستويات التقييمات: 4.7/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



من كان يظن أن كتابًا للمساعدة الذاتية يستند إلى حكمة التولتيك القديمة يمكن أن يكون مؤثرًا جدًا للقادة الطموحين؟

هذا الكتاب هو كتاب الرئيس التنفيذي لأنه يقدم أربع اتفاقيات بسيطة لكنها قوية يمكن أن تغير حياتك بشكل جذري وتؤدي إلى مزيد من السعادة والسلام الداخلي والحرية الشخصية.

الاتفاقات الأربعة هي: كن دقيقًا في كلامك، ولا تأخذ أي شيء على محمل شخصي، ولا تضع افتراضات، وابذل قصارى جهدك دائمًا.

هذه الاتفاقات ليست حلولاً سهلة، بل هي رحلة لاكتشاف الذات مدى الحياة. تتحداك كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات أن تتخلى عن معتقداتك التي تحد من ذاتك وتتبنى إمكاناتك الحقيقية.

اقتباس من الكتاب:

لا شيء يفعله الآخرون بسببك. ما يقوله الآخرون ويفعلونه هو إسقاط لواقعهم الخاص، حلمهم الخاص. عندما تكون محصنًا ضد آراء الآخرين وأفعالهم، لن تكون ضحية معاناة لا داعي لها

دون ميغيل رويز

الوجبات الرئيسية

تحدث بنزاهة وصدق أدرك أن تصرفات الآخرين وكلماتهم تتعلق بهم أكثر مما تتعلق بك أنت إدراك أن الافتراضات يمكن أن تؤدي إلى سوء الفهم والمعاناة غير الضرورية السعي للتميز في كل ما تفعله، ولكن عليك أن تدرك أن أفضل ما لديك قد يختلف من يوم لآخر

ما يقوله القراء:

"في تقليد كاستانيدا، يقطر رويز حكمة التولتيك الأساسية، معبراً بوضوح ووضوح عما يعنيه أن يعيش الرجال والنساء كمحاربين مسالمين في العالم الحديث."

3. لينكولن عن القيادة بقلم دونالد ت. فيليبس

عبر أمازون

المؤلف: دونالد ت. فيليبس

دونالد ت. فيليبس عدد الصفحات: 188 صفحة

188 صفحة سنة النشر: 1992

1992 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات

3 ساعات مثالي ل: الرؤساء التنفيذيين والقادة الطموحين

الرؤساء التنفيذيين والقادة الطموحين التقييمات: 4.8/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



يُقال إن هذا الكتاب هو أول كتاب يستكشف المبادئ القيادية الفريدة لإبراهام لينكولن، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتمد الكتاب على حياة لينكولن وخطاباته وأفعاله ليقدم دروسًا ورؤى حول القيادة الفعالة قال لينكولن ذات مرة: "أنا أمشي ببطء، ولكنني لا أمشي إلى الوراء أبدًا" يُظهر الكتاب كيف كان الرئيس لينكولن مثالاً يُحتذى به في أسلوب القيادة المتأنية والمتقدمة. كما يسلط الضوء على تركيزه على النزاهة والتواصل الواضح والشفاف - وهو مفهوم راسخ الآن في عالم الأعمال.

من خلال الحكايات والحكم الخالدة، يظل هذا الكتاب دليلًا كلاسيكيًا لتدريب الرؤساء التنفيذيين يحث الرؤساء التنفيذيين على القيادة بعزم ومرونة.

اقتباس من الكتاب:

ألتقط الفكرة بحاستين. ولكنني عندما أقرأ بصوت عالٍ أسمع ما يُقرأ وأراه، وبالتالي أدركها بحاستين وأتذكرها بشكل أفضل، إن لم أفهمها بشكل أفضل.

دونالد ت. فيليبس

أهم الوجبات الرئيسية

القادة العظماء يجسدون الصفات والقيم التي يتوقعونها من أعضاء فريقهم بناء الثقة من خلال الشفافية والسلوك الأخلاقي أمر بالغ الأهمية للقيادة الفعالة ونجاح الأعمال يجب على القادة أن يكونوا قادرين على صياغة رؤية مقنعة وحشد فريقهم نحو أهداف مشتركة

ما يقوله القراء:

"اشتريت هذا الكتاب لأنني كنت مدفوعًا بمحادثة حول تواضع خطاب لينكولن في جيتيسبيرغ. أردت قراءة المزيد عن قيادة لينكولن خلال الحرب الأهلية. كان هذا الكتاب جيدًا. لقد قام المؤلف بعمل رائع في مشاركة قيادة لينكولن في قيادة بلادنا خلال واحدة من أحلك الأوقات في تاريخنا."

4. البيع الاستراتيجي الجديد من تأليف روبرت ب. ميلر وستيفن إ. هيمان وتاد توليا

عبر أمازون

المؤلفون: روبرت ب. ميلر وستيفن إ. هيمان وتاد توليا

روبرت ب. ميلر وستيفن إ. هيمان وتاد توليا عدد الصفحات: 448 صفحة

448 صفحة سنة النشر: 1985

1985 الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات و24 دقيقة

8 ساعات و24 دقيقة مثالي ل: فرق المبيعات واستراتيجيي المبيعات وقادة المبيعات الطموحين

فرق المبيعات واستراتيجيي المبيعات وقادة المبيعات الطموحين التقييمات: 4.4/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



إذا كنت تبحث عن كتب المديرين التنفيذيين التي يمكن أن تغير لعبة المبيعات الخاصة بك بشكل كبير، فقد يكون هذا الكتاب هو الكتاب المناسب لك.

يحتوي هذا الكتاب الكلاسيكي على نهج ديناميكي لتعزيز المبيعات وتحسين مهارات البيع. فهو يقدم مفهوم "الفوز-الفوز" - وهو المفهوم الذي حوّل الشركة المتواضعة التي كانت وراء كتاب البيع الاستراتيجي الأصلي، ميلر هايمان، إلى شركة رائدة عالميًا في مجال تطوير المبيعات، مع موظفين مرغوبين وقائمة عملاء مثيرة للإعجاب.

يقدم الكتاب أفكارًا تبدو بسيطة ولكنها غالبًا ما يتم تجاهلها مثل "لا يمكنك البيع لشخص لا يستطيع الشراء". وهو يرشدك من خلال تكتيكات وعمليات البيع، مع أهداف قابلة للتنفيذ التي تساعدك على فهم احتياجات العملاء والتنقل في عالم الأعمال وبيئة المبيعات المتغيرة باستمرار.

اقتباس من الكتاب:

يشتري الناس عندما، وفقط عندما يرون تناقضًا بين الواقع والنتائج المرجوة

روبرت ب. ميلر، وستيفن إ. هيمان، وتاد توليجا

الوجبات الرئيسية

البيع يعني فهم عملية شراء العميل ومواءمة استراتيجية المبيعات الخاصة بك وفقًا لذلك لا يتعلق الأمر فقط بإجراء عملية بيع بل ببناء علاقات طويلة الأمد والحفاظ عليها إدراك أن حالات البيع المختلفة تتطلب أساليب مختلفة في البيع

ما يقوله القراء:

"لقد قرأت البيع الاستراتيجي لأول مرة منذ 30 عامًا، واتصلت بالمؤلفين ونفذت الاستراتيجية. وفي غضون 18 شهرًا ضاعفنا الإيرادات وبعد 20 عامًا قمنا ببيع الشركة إلى شركة في بورصة نيويورك. كانت القيمة الرئيسية لشركتنا هي عملية البيع التي قمنا بها. لقد قرأت الكتاب عشرات المرات وأصبح دليلاً مرجعياً لي."

5. من جيد إلى عظيم لجيم كولينز

عبر أمازون

المؤلف: جيم كولينز

جيم كولينز عدد الصفحات: 300 صفحة

300 صفحة سنة النشر: 2001

2001 الوقت المقدر للقراءة: 4 ساعات و59 دقيقة

4 ساعات و59 دقيقة مثالي ل: القادة الطموحين

القادة الطموحين التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



إذا كنت تبحث عن كتاب يلهمك للارتقاء بنموذج عملك من جيد إلى عظيم، فهذا هو الكتاب. إنه كتاب لا بد من قراءته للرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين والقادة الطموحين الذين يرغبون في تحقيق التميز الدائم.

يحث كولينز قادة الصناعة على مواجهة الواقع بقوله: "واجه الحقائق القاسية ولكن لا تفقد الثقة أبدًا." ويحلل كيف حققت بعض الشركات قفزة إلى التميز في الأعمال، كاشفاً عن مبادئ رئيسية مثل "من أولاً، ثم ماذا" - وهو ما يعني الحصول على الأشخاص المناسبين قبل تحديد الاتجاه.

كما يقدم المؤلف أيضًا مبادئ خالدة مثل "مفهوم القنفذ" وأهمية إشراك الأشخاص المناسبين في الحافلة. لا تتعلق العظمة بالنمو فحسب، بل تتعلق بتعزيز الممارسة المستدامة للتميز.

هذا الكتاب مليء بالحكمة العملية والنصائح المفيدة للقادة الذين يرغبون في بناء مؤسسات استثنائية ودائمة.

اقتباس من الكتاب:

العظمة ليست وليدة الظروف. فقد اتضح أن العظمة هي إلى حد كبير مسألة اختيار واعٍ وانضباط

جيم كولينز

الوجبات الرئيسية

بناء شركة رائعة يبدأ بتعيين الأشخاص المناسبين في المقاعد (المناصب) المناسبة تواجه الشركات العظيمة الحقائق القاسية التي تواجهها بثقة وثبات لكنها تحافظ على إيمانها الراسخ بأنها ستنتصر في النهاية تحقيق العظمة ليس حدثًا لمرة واحدة بل عملية مستمرة

ما يقوله القراء:

"هذا الكتاب الذي ألفه جيم كولينز هو أحد أنجح الكتب التي يمكن العثور عليها في قسم "الأعمال" في متجر الكتب الضخم المحلي، وبالنظر إلى أنه يزعم أنه يخبرك كيف تأخذ شركة جيدة فقط وتجعلها عظيمة، فليس من الصعب أن ترى لماذا قد يكون الأمر كذلك."

6. أغرب سر من تأليف إيرل نايتنجيل

عبر أمازون

المؤلف: إيرل نايتنجيل

إيرل نايتنجيل عدد الصفحات: 44 صفحة

44 صفحة سنة النشر: 1956 (كتسجيل للكلمات المنطوقة)

1956 (كتسجيل للكلمات المنطوقة) الوقت المقدر للقراءة: 1 ساعة و5 دقائق

1 ساعة و5 دقائق مثالي ل: القادة الطموحين

القادة الطموحين التقييمات: 4.8/5 (أمازون) 4.4/5 (جودريدز)



أغرب سر من تأليف إيرل نايتنجيل هو جوهرة تحفيزية للقادة الصاعدين الذين يتطلعون إلى كشف سر نجاح الأعمال.

يقول نايتنجيل: "نحن نصبح ما نفكر فيه"، مؤكداً على قوة التفكير الإيجابي في تحقيق أهدافك. يشجع هذا الكتاب الرؤساء التنفيذيين على وضع أهداف واضحة والعمل على تحقيقها من خلال التأكيدات الإيجابية والسلوكيات الإيجابية.

على الرغم من أن عمر الكتاب يقارب 70 عامًا، إلا أن حكمة الكتاب الخالدة تتوافق مع النصائح الحديثة حول قوة التأكيدات ولوحات الرؤية وتحديد الأهداف. وهو يوضح كيف يمكن للتركيز المتعمد أن يساعدك على تطوير عقلية قيادية، مما يقودك إلى نجاح مذهل وإنجازات تحويلية.

اقتباس من الكتاب:

حتى لو احترق منزلنا يمكننا إعادة بنائه. لكن الأشياء التي حصلنا عليها مقابل لا شيء، لا يمكننا استبدالها أبداً.

إيرل نايتنجيل

الوجبات الرئيسية

يجب علينا وضع أهداف واضحة ومحددة وتدوينها. كما يجب أن نراجعها يومياً ونتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيقها تؤدي الأفكار الإيجابية إلى نتائج إيجابية، في حين أن الأفكار السلبية تجذب السلبية الاتساق في الفكر والعمل أمر حيوي لتحقيق النجاح على المدى الطويل

ما يقوله القراء:

"يمكن القول إن إيرل هو أحد الآباء المؤسسين للتنمية الذاتية كمبنى. ومن ثم، إذا كنت ترغب في استكشاف قراءة حقيقية للمساعدة الذاتية، فلا تبحث أكثر من ذلك. كتاب رائع!"

7. من القوة إلى القوة لآرثر سي بروكس

عبر أمازون

المؤلف: آرثر سي بروكس

آرثر سي بروكس عدد الصفحات: 304 صفحة

304 صفحة سنة النشر: 2022

2022 الوقت المقدر للقراءة: 4 ساعات و24 دقيقة

4 ساعات و24 دقيقة مثالي ل: الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين

الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين التقييمات: 4.4/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



إنه شعور بالوحدة في القمة. وحتى الرؤساء التنفيذيون المخضرمون قد يعانون من الشعور بالعزلة والركود. وهذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد فيه كتاب من القوة إلى القوة، حيث يقدم خارطة طريق للتطوير الشخصي .

يحذر هذا الكتاب الرؤساء التنفيذيين من البقاء في نفس المكان لفترة طويلة جدًا. فهو يشجعهم على التكيف والابتكار إلى الأمام من خلال رؤى مثل "التطور أو الذوبان".

يستند الكتاب إلى تجارب المؤلف نفسه ومحاولاته للبقاء على صلة بالموضوع والمرونة ويشكل مصدراً جيداً للإرشاد والتوجيه.

اقتباس من الكتاب:

لكي تكون سعيدًا مع تقدمك في السن، تذكر: لا تضيف فقط بل اطرح

آرثر سي بروكس

الوجبات الرئيسية

النصف الثاني من الحياة ليس وقت التراجع، بل هو وقت الفرص والنمو. يمكنك الاستفادة من معرفتك وحكمتك وخبرتك المتراكمة لخلق قيمة ومعنى لنفسك وللآخرين تخلَّص من اعتمادك على النجاح الدنيوي والمكافآت الدنيوية وسعَ نحو الإنجاز الحقيقي بدلاً من ذلك للعثور على هدفك في النصف الثاني من حياتك، تحتاج إلى الإجابة عن أربعة أسئلة: ما الذي تجيده؟ ما الذي تحبه؟ ما الذي يحتاجه العالم؟ ما الذي يمكنك الحصول على أجر مقابله؟ إن التقاطع بين هذه العناصر الأربعة هو هدفك

ما يقوله القراء:

"بالنسبة لـ "المضربين" الناجحين هذا الكتاب هو ناصح مريح يطمئنك لتغيير حياتك إلى تركيز جديد. أمثلة بروك ومراجعه التاريخية مفيدة للغاية. إنه كتاب رائع للقراءة."

8. الرئيس التنفيذي المتميز من تأليف كارولين ديوار وسكوت كيلر وفيكرام مالهوترا

عبر أمازون

المؤلفون: كارولين ديوار وسكوت كيلر وفيكرام مالهوترا

كارولين ديوار وسكوت كيلر وفيكرام مالهوترا عدد الصفحات: 384 صفحة

384 صفحة سنة النشر: 2022

2022 الوقت المقدر للقراءة: 5 ساعات و10 دقائق

5 ساعات و10 دقائق مثالي ل: المديرين التنفيذيين والمديرين رفيعي المستوى

المديرين التنفيذيين والمديرين رفيعي المستوى التقييمات: 4.7/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



إذا كنت مهتمًا بالاطلاع على رؤى كبار الشركاء في شركة الاستشارات الإدارية الأكثر تأثيرًا في العالم، ماكنزي وشركاه، فعليك قراءة هذا الكتاب. يكشف كتاب الرؤساء التنفيذيون المتميزون المليء بالحكايات والمقابلات عن رؤى خفية حول كيفية تفكير القادة المعاصرين وعملهم وإدارتهم للصراعات.

أجرى مؤلفا كتاب الرؤساء التنفيذيون المتميزون مقابلات متعمقة مع رؤساء بعض أنجح الشركات في العالم - بما في ذلك نتفليكس، وجي بي مورجان تشيس، وجنرال موتورز، وسوني. بالنسبة للطامحين في منصب الرئيس التنفيذي، فإن هذه النظرة الخاطفة على عقول الرؤساء التنفيذيين من الوزن الثقيل تجعل الكتاب كتابًا لا بد من قراءته.

يمكنك أيضًا اكتشاف استراتيجيات القيادة، وقواعد الفعالية التنظيمية، ونصائح حول الحفاظ على مشاركة مجلس الإدارة، وطرق الحفاظ على العلاقات مع أصحاب المصلحة.

اقتباس من الكتاب:

"رفع معنويات قادتك لا يحدث بين عشية وضحاها." - كارولين ديوار وسكوت كيلر وفيكرام مالهوترا

كارولين ديوار وسكوت كيلر وفيكرام مالهوترا

الوجبات الرئيسية

كن جريئًا وتقبّل حالة عدم اليقين وشكل مستقبل شركتك برؤية واضحة. الرؤساء التنفيذيون العظماء لا يحتاجون إلى إتقان كل جانب من جوانب العمل، ولكنهم يحتاجون إلى إدارة وتنسيق مجموعة متنوعة من المسؤوليات على الرغم من أهمية الأداء المالي، إلا أن أفضل الرؤساء التنفيذيين يدربون أيضًا على التركيز المتعمد على إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة

ما يقوله القراء:

"أعجبني حقًا كتاب "الرئيس التنفيذي المتميز" لكارولين ديوار. يمكن اعتباره بمثابة دورة مصغرة في ماجستير إدارة الأعمال، حيث تمتد قيمته إلى ما هو أبعد من المديرين التنفيذيين ويحتوي على دروس قيمة للجميع في الشركات الأمريكية. لقد سعت ديوار وشركاؤها في الكتابة إلى تأليف كتاب يفصّل الفرق بين الرؤساء التنفيذيين الذين لا بأس بهم وأولئك العظماء حقًا."

9. خريطة الثقافة لإيرين ماير

عبر أمازون

المؤلفون: إيرين ماير

إيرين ماير عدد الصفحات: 304 صفحة

304 صفحة سنة النشر: 2014

2014 الوقت المقدر للقراءة: 4 ساعات و48 دقيقة

4 ساعات و48 دقيقة مثالي ل: الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين

الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين التقييمات: 4.7/5 (أمازون) 4.3/5 (جودريدز)



هل أنت رئيس تنفيذي أو مدير تنفيذي في مجال الأعمال أو مدير تنفيذي في مجال الأعمال وتريد تحسين مهاراتك في التواصل بين الثقافات وتنمية أعمالك العالمية؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى قراءة كتاب إيرين ماير الذي يفتح عينيك.

يستكشف هذا الكتاب تحديات وفرص العمل مع أشخاص من ثقافات مختلفة. وبالاعتماد على أبحاثها المستفيضة، تكشف إيرين ماير أسرار التعاون الناجح عبر الثقافات المتنوعة.

ليس من غير المعتاد اليوم أن تتفاعل الشركات يومياً مع الشركاء وأصحاب المصلحة المنتشرين في مناطق جغرافية مختلفة. لكن قيادة شركة ما عبر شبكة معقدة من المعايير الثقافية وأساليب التواصل يمكن أن تكون صعبة.

وتصف ذلك بقولها: "إن فهم الاختلافات الثقافية هو أكثر من مجرد مهارة لطيفة؛ بل هي مهارة لا بد منها."

ويوفر كتاب ماير أداة إرشادية وبوصلة ثقافية للشركات التي تسعى إلى الازدهار في هذا النموذج.

اقتباس من الكتاب:

عندما تتفاعل مع شخص من ثقافة أخرى، حاول أن تشاهد أكثر وتستمع أكثر وتتحدث أقل. استمع قبل أن تتكلم وتعلم قبل أن تتصرف

إيرين ماير

الوجبات الرئيسية

الثقافات المختلفة لها تفضيلات مختلفة لأساليب التواصل، تتراوح بين الصريح والضمني فهم التوقعات الثقافية حول التغذية الراجعة يساعد في إدارة فرق العمل والأفراد بشكل أكثر فعالية مواءمة الاستراتيجيات الإقناعية مع التفضيلات الثقافية تعزز من فعاليتها

ما يقوله القراء:

"تروي لنا إيرين قصصًا، وتستخلص منها مبادئ، وتسهّل علينا فهم معنى العمل عبر الثقافات. لقد كانت تجربة تعليمية مبهجة في القراءة ووضع نفسي في العديد من المواقف الموصوفة في الكتاب."

دور الأدب في التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار ## دور الأدب في التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار

يمكن للكتاب المناسب في اليد المناسبة أن يغير العالم. ينسب العديد من قادة العالم الفضل إلى شيء قرأوه في التأثير على مسار حياتهم. بالنسبة لقادة الأعمال، يمكن أن تكون الكتب وسيلة قوية لاستخلاص الدروس التي يمكن أن تزيد من تأثيرهم في مكان العمل.

بدءاً من التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات، وصولاً إلى التنقل في المراحل الانتقالية وتنفيذ التغيير في الإدارة، فإن كتب الرؤساء التنفيذيين تحتوي على الإجابات التي تحتاجها، إذا كنت تعرف أين تبحث.

على سبيل المثال، كتاب The *[أول 90 يوماً_]( https://clickup.com/blog/the-first-90-days-summary//)* لمايكل د. واتكينز أطرًا عملية واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لمواقف محددة.

عبر أمازون

المؤلف: مايكل د. واتكينز

مايكل د. واتكينز عدد الصفحات: 304 صفحة

304 صفحة سنة النشر: 2003

2003 الوقت المقدر للقراءة: 4 ساعات و45 دقيقة

4 ساعات و45 دقيقة مثالي ل: القادة الطموحين

القادة الطموحين التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



يعمل هذا الكتاب كخارطة طريق للقادة الجدد الذين يتولون مناصبهم، لا سيما خلال الأيام التسعين الأولى الحاسمة. يحدد واتكينز خمس مراحل رئيسية:

التأقلم: فهم السياق التنظيمي والثقافة واللاعبين الرئيسيين بسرعة التقييم: تحليل الوضع ونقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المواءمة: بناء العلاقات وتوصيل الرؤية واكتساب التأييد تقرير: تحديد الأولويات للمبادرات واتخاذ القرارات الحاسمة وتحديد الاتجاهات التسريع: تنفيذ القرارات وبناء الزخم وتحقيق المكاسب المبكرة

من خلال اتباع هذه المراحل والاستراتيجيات المصاحبة لها، يمكن للقادة اجتياز الفترة الانتقالية بفعالية وتجنب العثرات الشائعة ومساعدة شركتهم على النجاح.

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ماذا يجب أن أقرأ كرئيس تنفيذي؟

قد يكون اختيار الكتاب المناسب للمدير التنفيذي أمراً صعباً، فهناك العديد من الخيارات الرائعة! يعتمد الأمر على ما تأمل أن تتعلمه أو تحققه. يمكنك الاطلاع على كتب كلاسيكية مثل Start with Why لسيمون سينك، أو Dare to Lead لبرينيه براون، أو Mindset لكارول دويك.

2. ما هو كتاب الرئيس التنفيذي؟

"كتاب الرئيس التنفيذي" ليس نوعاً أو عنواناً محدداً، بل هو وسيلة لوصف الكتب التي تستهدف الرؤساء التنفيذيين. تقدم كتب الرؤساء التنفيذيين رؤى وإرشادات حول تحديات ومسؤوليات قيادة الأعمال. وهي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، من اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة الفريق إلى النمو الشخصي والرفاهية، وكلها تهدف إلى مساعدة الرؤساء التنفيذيين على التعامل مع تعقيدات أدوارهم وتحقيق النجاح.

3. ما هو أفضل كتاب للقادة التنفيذيين؟

لا يوجد كتاب واحد "أفضل" لجميع القادة التنفيذيين، حيث تعتمد مادة القراءة المثالية على احتياجاتك وأهدافك الفردية. ومع ذلك، إليك بعض الاقتراحات بناءً على الخيارات الشائعة ومجالات التركيز المختلفة: معضلة المبتكر من تأليف كلايتون م. كريستنسن، أو العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية من تأليف ستيفن ر. كوفي، أو بحث الإنسان عن المعنى من تأليف فيكتور فرانكل، وهي كتب جيدة للبدء.