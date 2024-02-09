إتقان نموذج كوتر للتغيير المكون من 8 خطوات للتنفيذ الفعال

إذا كان هناك شيء واحد يفهمه المسؤولون التنفيذيون في مجال الأعمال فهو هذا: ما نجح في الماضي قد لا ينجح في المستقبل.

وبصراحة، فإن الفشل في إجراء تغييرات قد يكون له آثار كارثية - حتى أنه قد يتسبب في إغلاق الشركات. مثال على ذلك؟ في عام 2023 وحده فشلت 3,200 شركة خاصة مدعومة بالمغامرة -حتى عندما كانت مدعومة بتمويل قدره 27 مليار دولار.

في حين أن استخدام نفس الأدوات أو التكنولوجيا أو الهيكل التنظيمي أو العمليات الداخلية إلى الأبد سيجعل العمل (والحياة!) أسهل بالتأكيد، إلا أن هذا ليس طريقًا قويًا للنجاح. بدلاً من ذلك، يحتاج قادة الشركات إلى أن يكونوا على استعداد للتكيف مع الزمن المتغير، وتحديد مجالات التحسين المحتملة باستمرار. 👊

لا يعد تنفيذ التغييرات على مستوى الشركة أمرًا بسيطًا أبدًا، ولهذا السبب تعتمد المؤسسات على نماذج مجربة وصحيحة. ومن أكثر الطرق التي يتم اختيارها نموذج كوتر للتغيير المكون من 8 خطوات، والذي تم تطويره من قبل د. جون كوتر في عام 1995 وتمت مراجعته عدة مرات منذ ذلك الحين.

فيما يلي نتعمق في كل خطوة من خطوات نموذج كوتر ومزاياه وعيوبه وكيفية تطبيق النموذج في مؤسستك.

ما هو نموذج كوتر المكون من 8 خطوات للتغيير؟

تحفيز التغيير داخل المنظمة هو توازن دقيق. إذا قمت بإحداث التغيير بسرعة كبيرة، فمن المحتمل أن تقابل بعراقيل وصدود وموظفين ساخطين. ولكن إذا قمت بتنفيذ التغيير ببطء شديد، فقد لا تحقق أهدافك.

وهنا بالتحديد يأتي دور نموذج كوتر للتغيير المكون من 8 خطوات. 🙌

تم تطوير هذا النموذج من قبل جون ب. كوتر، الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال ومؤلف العديد من إدارة التغيير كتب، بما في ذلك قيادة التغيير، و تسريع و التغيير.

استند كوتر في أبحاثه على 100 منظمة تمر بالتغيير، ولاحظ الاستراتيجيات التي نجحت وتلك التي فشلت. وأسفرت النتائج التي توصل إليها عن عملية من ثماني خطوات، مما ساعد المؤسسات على النجاح في تنفيذ عمليات جديدة أو التكنولوجيا أو التغييرات الأخرى.

يعتبر نموذج كوتر مورداً أساسياً في إدارة التغيير، أي إطار عمل يساعد الأفراد والشركات على تبني التغيير. وعلى غرار نماذج إدارة التغيير الأخرى، يساعد نموذج كوتر للتغيير المكون من 8 خطوات في تنفيذ تحسين العملية وإعداد الموظفين ودعمهم، وتحديد الخطوات اللازمة نحو التغيير.

## 8 خطوات في نموذج كوتر للتغيير

يقدم نموذج كوتر المكون من 8 خطوات دليلاً تفصيلياً حول كيفية تنفيذ الشركات للتغييرات بفعالية - سواء كانت تلك التغييرات بالقيادة أو الأدوات والتكنولوجيا، أو خطوط الإنتاج. تتضمن الخطوات الثمانية ما يلي.

1. خلق إحساس بالإلحاح

من أكثر الجمل المتكررة التي تُسمع في بيئة الشركات هي: "حسنًا، هذه هي الطريقة التي اعتدنا القيام بالأمور بها دائمًا" 🙅

الموظفون هم أشخاص - والأشخاص لديهم عادة القيام بما هو مريح. لتشجيع منظمة بأكملها على إجراء تغييرات جادة، ستحتاج إلى القيام ببعض الإقناع الشديد. إذا كنت بحاجة إلى إلهام موظفيك للعمل، ففكر في اتخاذ الإجراءات التالية:

ابدأ حوارًا: قم بإجراء محادثات مفتوحة وصادقة مع أصحاب المصلحة والبائعين والعملاء والموظفين حول سبب ضرورة التغيير

قم بإجراء محادثات مفتوحة وصادقة مع أصحاب المصلحة والبائعين والعملاء والموظفين حول سبب ضرورة التغيير ضع أهدافًا جديدة: وضع رؤية واضحة للمستقبل، مع توضيح الفرص التي تنتظرك على الجانب الآخر من التغيير

وضع رؤية واضحة للمستقبل، مع توضيح الفرص التي تنتظرك على الجانب الآخر من التغيير اجمع بيانات الصناعة: ادعم حجتك بشأن الحاجة إلى التغيير من خلال جمع القياسات الكمية والنوعية على حد سواء

2. بناء تحالف إرشادي

لا يمكن إتمام التغيير بواسطة شخص واحد. بدلاً من ذلك، أنت بحاجة إلى مجموعة من الأشخاص المخلصين لرؤيتك المستقبلية للعمل كوكلاء للتغيير في مؤسستك.

فكر في وكلاء التغيير على أنهم مديرو المشروع لإحداث التغيير. فهم الأشخاص الذين سيتواصلون مع جميع أصحاب المصلحة، ويقومون بتعيين المهام، ويحصلون على تأييد الفريق التنفيذي، ويضمنون إنجاز البنود في الوقت المحدد. باختصار، سيقومون بتوجيه مؤسستك خلال كل خطوة من خطوات عملية التغيير.

عند انتخاب هؤلاء القادة، ضع في اعتبارك ما يلي:

لا تتبع التسلسل الهرمي التنظيمي: في الواقع، من الأفضل في بعض الأحيان عدم تضمين فريق من المديرين التنفيذيين بنسبة 100%. وبدلاً من ذلك، قم بتوظيف أشخاص ذوي خبرات متنوعة ومستويات أقدمية مختلفة

في الواقع، من الأفضل في بعض الأحيان عدم تضمين فريق من المديرين التنفيذيين بنسبة 100%. وبدلاً من ذلك، قم بتوظيف أشخاص ذوي خبرات متنوعة ومستويات أقدمية مختلفة إشراك جميع الأقسام: لضمان نجاح التغيير، احرص على إشراك ممثلين من كل قسم، بمهارات وخبرات مختلفة

لضمان نجاح التغيير، احرص على إشراك ممثلين من كل قسم، بمهارات وخبرات مختلفة ابحث عن الشغف: في بعض الأحيان، لا يكون أفضل وكلاء التغيير هم الأشخاص الذين يتمتعون بأكبر قدر من الخبرة، بل أولئك الذين لديهم شغف واضح برؤية التغيير

3. تشكيل رؤية استراتيجية

لإحداث تغيير فعال، يحتاج فريقك إلى التوافق على رؤية واحدة واضحة. (ونعم، عندما تبدأ هذه العملية، سيغرق فريقك بالأفكار والأهداف المحتملة. إنها مهمتك أن تتخلص من هذه الفوضى!)

قدم توضيحًا حول كيفية اختلاف المستقبل عن مبادراتك السابقة. وأظهر دليلاً على كيفية إفادة هذه التغييرات الجديدة لثقافة الشركة أو المبيعات أو العمليات اليومية. للبدء، ضع في اعتبارك المطالبات التالية:

حدد قيمك: مع تحالفك التوجيهي، حدد القيم الأساسية لتحقيق التغيير داخل الشركة

مع تحالفك التوجيهي، حدد القيم الأساسية لتحقيق التغيير داخل الشركة قم بكتابة رؤيتك: اكتب بيان رؤية قصير ومختصر من جملتين يوفر الوضوح لشركتك بأكملها

اكتب بيان رؤية قصير ومختصر من جملتين يوفر الوضوح لشركتك بأكملها تحقق من لغتك: إذا كنت ستسأل أصحاب المصلحة لديك، "ما هي رؤيتنا للتغيير؟" هل ستتلقى إجابات مختلفة إلى حد كبير؟ احرص على أن يكون تحالفك واضحًا بشأن الرؤية وكرر نفس اللغة مع أعضاء الفريق الآخرين

4. تجنيد جيش من المتطوعين

بمجرد أن تكون لديك استراتيجيتك ورؤيتك في مكانها الصحيح، تحتاج إلى توصيل تلك الرؤية. وأفضل الأشخاص لقيادة هذه المهمة هم أولئك المتحدون وراء الفرصة المستقبلية.

الجيش التطوعي هو مجموعة من الأشخاص المتحدين في السعي لتحقيق أهداف مشتركة. هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن:

إيصال التغيير: سيقومون بإيصال استراتيجيتك إلى المنظمة الأكبر

سيقومون بإيصال استراتيجيتك إلى المنظمة الأكبر التعامل مع عقبات الطريق: سيتعامل جيش المتطوعين الخاص بك مع جميع المخاوف والمشاكل من الموظفين الآخرين

سيتعامل جيش المتطوعين الخاص بك مع جميع المخاوف والمشاكل من الموظفين الآخرين التمحور عند الضرورة: كما يعلم كل قائد تغيير، قد لا تكون خطتك الأولية خالية من العيوب. يجب أن ينشئ جيش المتطوعين لديك نظامًا لمراجعات الأداء والاجتماعات وعمليات المراجعة لإجراء التعديلات عند الضرورة

5. تمكين العمل من خلال إزالة العوائق

أي تغيير تنظيمي - سواء كنت تقوم بتعديل بيان مهمتك، أو الجمهور المستهدف، أو العمليات الداخلية - سيواجه عقبات على الطريق. لذلك، فإن الخطوة الحاسمة في نموذج التغيير المكون من ثماني خطوات لجون كوتر هي إزالة العقبات.

بمجرد وضع استراتيجية التغيير الخاصة بك، ستحتاج إلى التحقق باستمرار من العوائق. لضمان نجاح جهود التغيير الخاصة بك، اتخذ الإجراءات التالية:

تحقق من أولئك الذين يقاومون التغيير: سيكون هناك دائمًا أعضاء في الفريق يشعرون بالمرارة من تنفيذ التغيير. قم بعقد اجتماعات فردية مع هؤلاء الأفراد للمساعدة في تحديد نقاط الخلاف (وحلها)

سيكون هناك دائمًا أعضاء في الفريق يشعرون بالمرارة من تنفيذ التغيير. قم بعقد اجتماعات فردية مع هؤلاء الأفراد للمساعدة في تحديد نقاط الخلاف (وحلها) انظر خارج مبادرات التغيير : يمكن أن تحدث العوائق في أي مكان. فكر في مراجعة التوصيف الوظيفي، وأنظمة التعويضات أو المكافآت، ومراجعات الأقران، والهيكل التنظيمي للمضي قدماً في مشروع التغيير

: يمكن أن تحدث العوائق في أي مكان. فكر في مراجعة التوصيف الوظيفي، وأنظمة التعويضات أو المكافآت، ومراجعات الأقران، والهيكل التنظيمي للمضي قدماً في مشروع التغيير إزالة العوائق: في بعض الأحيان، ستضطر في بعض الأحيان إلى إزالة التهديدات المحتملة للتغيير - سواء كان ذلك بإزالة الأشخاص أو الأنظمة أو الأدوات والتكنولوجيا

6. توليد فوائد قصيرة الأجل فوائد

قد يستغرق تنفيذ هيكل التغيير واسع النطاق شهوراً (إن لم يكن سنوات). يمكن أن يكون هذا الجدول الزمني مليئًا بالإحباط والعوائق والنكسات - لذا لا تنسَ الاحتفال بكل فوز.

قسّم مشروعك التغييري الكبير إلى مراحل صغيرة الحجم. في كل مرة تنتقل فيها من من المشروع إلى المرحلة التالية، تذكر أن تكافئ فريقك الذي يعمل بجد. فكر في اتخاذ الخطوات التالية:

كافئ أعضاء فريقك : قم بإنشاء نظام لمكافأة الموظفين على تفانيهم وعملهم الجاد. (قد يكون ذلك عبارة عن إجازة بعد الظهر، أو إضافة يوم إضافي إلى إجازاتهم، أو بطاقة هدية)

أعضاء فريقك قم بإنشاء نظام لمكافأة الموظفين على تفانيهم وعملهم الجاد. (قد يكون ذلك عبارة عن إجازة بعد الظهر، أو إضافة يوم إضافي إلى إجازاتهم، أو بطاقة هدية) شارك كل إنجاز : قم بنشر كل فوز في جميع أنحاء الشركة. ضع في اعتبارك إنشاء قصص نجاح مصغرة ومشاركتها في اجتماع لجميع العاملين في الشركة

قم بنشر كل فوز في جميع أنحاء الشركة. ضع في اعتبارك إنشاء قصص نجاح مصغرة ومشاركتها في اجتماع لجميع العاملين في الشركة أنشئ قائمة محددة مسبقًا بـ عوامل النجاح: كيف يبدو النجاح (بخلاف إكمال المشروع بأكمله؟) كلما حققت هدفًا ما، تأكد من الاحتفال بذلك مع الشركة

7. الحفاظ على التسارع

بعد أن تحقق تلك الانتصارات في المراحل الأولى، كيف تحافظ على الزخم؟

اضمن النجاح لشركتك من خلال الضغط بقوة أكبر - أي عدم التخلي عن دواسة البنزين في سعيك للتغيير. كجزء من عملية كوتر المكونة من 8 خطوات، قم بالبناء على كل نجاح من خلال تنفيذ ما يلي:

مراجعة ومراجعة الجلسات: بعد كل فوز صغير، توقف وفكّر في نقاط الضعف في عمليتك. من هناك، يمكنك تحسين خطة مشروعك للمضي قدمًا

بعد كل فوز صغير، توقف وفكّر في نقاط الضعف في عمليتك. من هناك، يمكنك تحسين خطة مشروعك للمضي قدمًا قم بتبديل تحالفك: للحفاظ على الأفكار متجددة، قم ببناء تحالف قوي من خلال تبديل وكلاء التغيير

للحفاظ على الأفكار متجددة، قم ببناء تحالف قوي من خلال تبديل وكلاء التغيير إعادة تجديد عملية اتخاذ القرار: تعلم كيف يمكنك تبسيط عملية اتخاذ القرار بسرعة

8. إحداث التغيير

الخطوة الأخيرة في العملية؟ التأكد من أن تلك التغييرات التي عملت جاهدًا من أجلها تلتزم بها بالفعل_

لضمان بقاء التغييرات جزءًا من ثقافتك التنظيمية في المستقبل، اتخذ الإجراءات التالية:

اتبع نهجًا من الأعلى إلى الأسفل : يجب على المديرين التنفيذيين والإدارة العليا تذكير الموظفين بالتغييرات التنظيمية في الاجتماعات الفردية والخلوات في الشركة واجتماعات جميع الموظفين

الأعلى إلى الأسفل يجب على المديرين التنفيذيين والإدارة العليا تذكير الموظفين بالتغييرات التنظيمية في الاجتماعات الفردية والخلوات في الشركة واجتماعات جميع الموظفين قم بتبسيط قصص النجاح : قم بإنشاء دراسات حالة مصغرة لكل فوز، مع تذكير فريقك بمدى التقدم الذي حققته كمؤسسة

: قم بإنشاء دراسات حالة مصغرة لكل فوز، مع تذكير فريقك بمدى التقدم الذي حققته كمؤسسة العودة إلى قيمك ورؤيتك: للتأكد من ثبات كل تغيير، عد إلى رؤيتك. بهذه الطريقة، لن ينسى فريقك أبدًا سبب قيامك بهذه التغييرات في المقام الأول

## فوائد ومخاطر استخدام نموذج التغيير المكون من 8 خطوات لكوتر

ينطوي نموذج كوتر لإدارة التغيير المكون من ثماني خطوات على مزايا وعيوب. من المهم مراعاة كلاهما عند تحديد ما إذا كان النموذج مناسبًا لمؤسستك أم لا.

تشمل مزايا نموذج كوتر ما يلي:

النموذج سهل الفهم نسبيًا

يوفر خارطة طريق واضحة ومنظمة لتنفيذ التغيير

يؤكد النموذج على التوحد حول الأهداف طويلة الأجل مع الاحتفال بالمكاسب قصيرة الأجل على طول الطريق

يركز النموذج على كسب التأييد من شركتك بأكملها، بما في ذلك الأشخاص المؤثرين وصغار الموظفين

هناك تركيز كبير على ترسيخ التغيير في ثقافة الشركة

تشمل عيوب نموذج التغيير المكون من ثماني خطوات ما يلي:

تم تصميمه بشكل أساسي للشركات الكبيرة وقد لا يكون مناسبًا لأصحاب الأعمال الصغيرة

مناسب عادةً للتسلسلات الهرمية التنظيمية الصارمة

النموذج جامد إلى حد ما، مما قد لا يناسب الطبيعة المعقدة للتغييرات التنظيمية

يتبع النموذج جدولًا زمنيًا خطيًا (في حين أن التغيير يمكن أن يكون أكثر تقلبًا مع التكرارات المتعددة)

لا يعالج النموذج العوامل النفسية والعاطفية التي ينطوي عليها التغيير، الأمر الذي قد يشكل تحدياً لأعضاء الفريق

نصائح للتنفيذ نموذج التغيير المكون من 8 خطوات لكوتر

قبل أن تتمكن من تنفيذ التغييرات على مستوى المؤسسة، تحتاج إلى الأدوات المناسبة. ولضمان إنشاء عملية سلسة نحو التغيير (والتأكد من استمرار هذه التغييرات)، اتبع هذه النصائح. 🤩

لا تخشى مراجعة العملية الخاصة بك

ما ينجح في البداية قد لا ينجح في المراحل الوسطى أو النهائية من مشروعك. عندما يحدث هذا الأمر في مؤسستك، عليك أن تتقبله. إنها فرصة مثالية لمراجعة عمليتك للأفضل.

لا تبدأ عملك من الصفر - اختر خيارات معدة مسبقًا من مركز القوالب أو أنشئ قالبك الخاص الذي يمكن لفريقك استخدامه

ضع في اعتبارك استخدام قوالب تحسين العمليات الخاصة ب ClickUp لتبسيط خطة مشروع التغيير الخاص بك.

### تحديد الأولويات بوضوح

مع معالم ClickUp ، يمكنك تحويل خطة مشروع التغيير الأكثر ترويعًا إلى أجزاء صغيرة الحجم قابلة للتحقيق.

تصور المعالم الرئيسية للمشروع باستخدام عرض جانت في ClickUp

سيتم تحديد المهام الحرجة بنص غامق وأيقونة ماسية. يضمن ذلك أن يكون الجميع على نفس الصفحة بشأن الأهداف الرئيسية.

يمكنك أيضًا عرض كيفية ارتباط معالمك الرئيسية ومساهمتها في أهداف المشروع الشاملة.

قسّم مشروعك إلى مراحل متعددة

المراحل المنهجية الرشيقة هو تكتيك شائع حيث يقوم المديرون التنفيذيون بتقسيم مشروع كبير إلى مراحل أصغر، تُعرف باسم سباقات السرعة. من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، يمكنك الحفاظ على تحفيز فريقك والاستمرار في الاحتفال بكل فوز صغير.

قم بإنشاء سير العمل الرشيق وقم ببناء نظام كانبان مرن لتصور عملك وتحسين إدارة المشروع باستخدام طريقة عرض اللوحة في ClickUp

باستخدام طريقة عرض اللوحة في ClickUp، يمكنك تطبيق منهجية Agile من خلال تقسيم مشروعك إلى مراحل أو سباقات سريعة وإنشاء سير عمل مرئي.

قم بإنشاء تصور مرئي لعملياتك

مع خاصية ClickUp التعاونية والمرئية للغاية أدوات تخطيط العمليات يمكن لفريقك الاتفاق على الجداول الزمنية والإشراف على التقدم المحرز وتبسيط العمليات.

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق بشكل تعاوني إلى إجراءات منسقة سبورة ClickUp's Whiteboard مثالية لهذا الغرض. فهي تساعد فريقك على العصف الذهني البصري ووضع الاستراتيجيات وإنشاء خرائط العمليات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم جميعًا التعاون على السبورة في الوقت الفعلي.

إنشاء دليل التسلسل الهرمي

يتيح لك التسلسل الهرمي في ClickUp تنظيم فرق شركتك ومشاريعها

مع التسلسل الهرمي لـ ClickUp تم تصميم المنصة لتبقيك منظماً بدءاً من الصورة الكبيرة وصولاً إلى التفاصيل. وهذا يعني أنه باستخدام المساحات والمجلدات والقوائم، يمكنك إنشاء عرض منظم للفرق والمشاريع. من هناك، يمكنك إضافة المهام والمهام الفرعية والمهام الفرعية المتداخلة وقوائم المراجعة لتنظيم العمل وتتبع وتعيين كل خطوة على طول الطريق.

التقاء فريقك في مكان تواجدهم

يستوعب أعضاء الفريق المختلفون المعلومات بطرق مختلفة. لحسن الحظ، مع إمكانية تخصيص طرق عرض ClickUp ، يمكنك التأكد من أن الجميع على اطلاع دائم على عمليات إدارة التغيير الخاصة بك.

توفر طرق عرض ClickUp التي يزيد عددها عن 15 طريقة عرض للمؤسسات حلاً لكل فريق

توفر طرق عرض ClickUp أكثر من 15 طريقة لاستيعاب المعلومات والمهام والأولويات. يمكن للموظفين استخدام طريقة عرض القائمة للاطلاع على مهام ذلك اليوم، أو إنشاء طريقة عرض التقويم لرؤية المشاريع في الأفق، أو استخدام طريقة عرض اللوحة لفهم مراحل كل مشروع.

لا تبدأ من الصفر

يمكن أن تكون المراحل الأولى من عملية إدارة التغيير مربكة. ساعد في بدء العمل من خلال استخدام قوالب إدارة التغيير في ClickUp .

قم بتبسيط التغييرات وإدارتها داخل مؤسستك باستخدام قالب جانت المباشر هذا

على سبيل المثال، مع قالب خطة إدارة التغيير من ClickUp يمكنك تخطيط التغييرات على مستوى المؤسسة ومراقبتها وتنفيذها. ومن خلال جدول زمني واضح، وتحليل إدارة المخاطر، وخطة التواصل مع أصحاب المصلحة، ستحصل على الأدوات اللازمة لإجراء التغييرات الهامة بنجاح.

## أسئلة شائعة

**1. ما هو نموذج كوتر المكون من 8 خطوات في التمريض؟

يعد تنفيذ التغييرات في مجال الرعاية الصحية عملية دقيقة. من خلال نموذج كوتر المكون من 8 خطوات، يمكن للممرضين والممرضات تنفيذ التغييرات في التكنولوجيا والعمليات والإجراءات والواجبات الوظيفية.

**2. ما هو عدد المراحل الموجودة في نموذج كوتر للتغيير؟

هناك ثمان مراحل في نموذج كوتر للتغيير: خلق شعور بالإلحاح، وبناء تحالف إرشادي، وتشكيل رؤية استراتيجية، وتجنيد جيش من المتطوعين، وتمكين العمل من خلال إزالة الحواجز، وتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، والحفاظ على التسارع، وإحداث التغيير.

**3. لماذا استخدام نموذج كوتر للتغيير المكون من 8 خطوات؟

نموذج كوتر للتغيير المكون من 8 خطوات هو إطار عمل لإدارة التغيير داخل المؤسسات. يمكنك استخدام الخطوات لجمع مجموعة متنوعة من أعضاء الفريق معًا لتحديد الأهداف وتطوير استراتيجية وتنفيذ التغييرات أو التحسينات اللازمة في العملية.

استخدم كليك أب لتنفيذ نموذج كوتر المكون من 8 خطوات للتغيير

يعد نموذج كوتر للتغيير المكون من 8 خطوات للتغيير طريقة مجربة ومثبتة لإحداث التغيير على مستوى المؤسسة. يشجع هذا النموذج قادة الشركة على وضع رؤية واضحة، وتحديد الأولويات، وتوظيف أفراد متحمسين لقيادة التغيير، والاحتفال بالإنجازات الصغيرة.

لضمان نجاح خطة إدارة التغيير الخاصة بك، استخدم ClickUp. ClickUp هي منصة الإنتاجية المتكاملة التي تساعد فرق العمل على العمل بكفاءة أكبر. تأتي ClickUp كاملة بأدوات لا غنى عنها مثل المعالم الرئيسية، وأدلة التسلسل الهرمي، وطرق العرض القابلة للتخصيص، وقوالب تخطيط العمليات لجعل التغييرات التي تجريها ثابتة. 👏👏

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