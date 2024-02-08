غريب الأطوار مقابل. لوسيدكارت: ما هي أداة الرسم التخطيطي الأفضل؟

لا ينبغي أن يشعرك استخدام أدوات الرسم التخطيط وكأنك تمشي على حبل مشدود بدون عمود توازن. أنت بحاجة إلى منصة تجعل وضع أفكارك على الورق أسهل. يجب أن تعمل أداتك على تبسيط سير عملك وليس تعقيده.

هذا هو السبب في أن Whimsical و Lucidchart هما الأوائل في مجال الرسم التخطيط والتعاون الرقمي في عام 2024.

في البداية، يوفر Whimsical البساطة والوضوح البصري. إنه مثالي لأولئك الذين يرغبون في التخلص من الفوضى. أما Lucidchart، من ناحية أخرى، فهي منصة غنية بالميزات لمن يهتمون بالتفاصيل. إنها مثالية للمخططات الانسيابية المعقدة والتخطيط المعقد.

يتعلق الاختيار بين Whimsical و Lucidchart بمواءمة تفضيلاتك مع سير عمل فريقك لتحقيق التعاون والكفاءة المثلى.

وإذا لم تكن متأكدًا من الأداة التي تريد استخدامها، فستساعدك هذه المناقشة بين Lucidchart و Whimsical.

ما هو Whimsical؟

عبر غريب الأطوار غريب الأطوار هو منصة تعاون مرئي مصممة لتبسيط كيفية مشاركة الفرق للأفكار والمعلومات. تساعدك المنصة في جوهرها على تحويل الأفكار المجردة إلى مخططات ملموسة وإطارات سلكية وخرائط ذهنية.

وتكمن قوة المنصة في بساطتها، مما يجعلها مفضلة للمحترفين الذين يفضلون واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام في أداة الرسم التخطيطي الخاصة بهم.

يشجع تصميم Whimsical على العمل الجماعي، مما يحول الأفكار الفردية بسرعة إلى جهود تعاونية. يمكنك الاعتماد على ميزاته مثل اللوحات البيضاء التعاونية والملاحظات اللاصقة من أجل العصف الذهني الجماعي و خطة المشروع نينغ

تم تصميم Whimsical أيضًا لأولئك الذين يحتاجون إلى التقاط الأفكار وتطويرها بسرعة بطريقة منظمة وجذابة بصريًا. وسواء كنت ترسم تصميم موقع إلكتروني جديد أو ترسم خطة مشروع معقدة، فإنه يوفر بيئة خالية من الفوضى حيث يتعايش الإبداع والوضوح.

ويعني تصميمه البديهي أنك تقضي وقتاً أقل في تعلم الأداة ووقتاً أطول في رعاية ما يهمك حقاً، أي أفكارك.

كما يوفر Whimsical أيضاً إعدادات أذونات شاملة لحماية المعلومات الحساسة، وهو أمر بالغ الأهمية للفرق الكبيرة. هذا الجانب مفيد بشكل خاص للمؤسسات الكبيرة حيث قد يحتاج أعضاء الفريق المختلفون إلى وصول متفاوت إلى بيانات المشروع.

ميزات Whimsical

Whimsical هو أكثر من مجرد أداة رسم تخطيطي؛ فهو مركز للتعاون الإبداعي. فيما يلي بعض ميزاته المميزة:

سبورة بيضاء تعاونية

عبر غريب الأطوار غريب الأطوار اللوحات البيضاء تعيد تعريف العصف الذهني التفاعلي مع ميزات مثل اللوحة اللانهائية، وعناصر السحب والإفلات، والتحرير المشترك المباشر.

يمكن للفرق رسم المفاهيم والتعليق عليها وتصورها في الوقت الفعلي مع القدرة على دمج الصور والمستندات في اللوحات البيضاء. وهذا يعزز التعاون السلس حتى بالنسبة للفرق المتفرقة جغرافياً.

المخططات الانسيابية والإطارات السلكية

عبر غريب الأطوار تعمل مخططات Whimsical الانسيابية والإطارات السلكية على تبسيط تعقيد العمليات وتخطيطات التصميم. وبفضل الأشكال المتعددة القابلة للتخصيص والموصلات القابلة للتخصيص التي تستقر في مكانها في وقت قصير، يمكنك تجميع المخططات التي تبدو مصممة باحترافية بسرعة.

إذا كنت تفضل عدم إنشاء المخططات الانسيابية أو الأطر السلكية من الصفر، يمكنك أيضًا اختيار المضي قدمًا باستخدام القوالب العديدة المتاحة.

تتيح لك أداة التأطير السلكي هذه إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي لموقع الويب والتطبيق بسرعة، مع عناصر تفاعلية لاختبار تجربة المستخدم.

الملاحظات اللاصقة والخرائط الذهنية

عبر غريب الأطوار تُعد الملاحظات اللاصقة والخرائط الذهنية مثالية لالتقاط الأفكار وتنظيمها بشكل عفوي من أجل وضوح وفهم أفضل.

يمكنك ترميز الملاحظات اللاصقة في Whimsical وتوصيلها بالألوان، مما يحول جلسات العصف الذهني إلى خرائط طريق قابلة للتنفيذ. توفر الخرائط الذهنية هيكلة هرمية مع فروع قابلة للتعديل، مما يتيح للفرق التوسع في المفاهيم واستكشاف العلاقات بين الأفكار المختلفة.

قدرات التصدير

عبر غريب الأطوار قم بتنزيل اللوحات البيضاء والمخططات الانسيابية والإطارات السلكية بتنسيقات مختلفة مثل PDF أو PNG أو مباشرة إلى برامج العروض التقديمية باستخدام إمكانيات التصدير في Whimsical.

لن تقلق مرة أخرى بشأن العثور على التنسيق المناسب لمشاركة عملك - سواء للمراجعات الداخلية أو العروض الخارجية.

تسعير Whimsical

المبتدئ: مجانًا

مجانًا المحترف: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

إذا كنت لا تزال تستكشف بدائل لـ Whimsical يمكنك التفكير في خيارات مثل Miro. ومع ذلك، فإن فهم الفروق الدقيقة بين غريب الأطوار وأدوات مثل Miro ضرورية لتحديد الأنسب لاحتياجات فريقك الخاصة.

ما هو Lucidchart؟

عبر لوسيدتشارت Lucidchart هي أداة تخطيطية متعددة الاستخدامات مصممة للمحترفين. إنه حل شامل للتواصل والتعاون المرئي معروف بمرونته ومجموعة ميزاته الشاملة.

يمكنك استخدامه لإنشاء مخططات معقدة ومفصلة لأغراض مختلفة، من المخططات التنظيمية إلى مخططات الشبكة. تكمن قوتها في قدرتها على التكيف والتكامل مع العديد من الأدوات والمنصات الأخرى، مما يجعلها مفضلة في البيئات التي يكون فيها التعاون وتصور البيانات أمرًا بالغ الأهمية.

إذا كنت تبحث عن أداة ديناميكية للتعامل مع المخططات المعقدة، فقد يلبي Lucidchart احتياجاتك. وهي مفيدة بشكل خاص للفرق التي تحتاج إلى التعاون في مشاريع معقدة، حيث تقدم تحديثات وتعديلات في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم المجموعة الشاملة من الأشكال والأيقونات في Lucidchart العديد من التطبيقات الاحترافية. تجعل هذه المكتبة العثور على المرئيات المثالية لاحتياجاتك التخطيطية أسهل، من المخططات الهندسية التقنية إلى الخرائط الذهنية التعليمية.

سواءً كنت تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو المبيعات أو أي مجال آخر يعتمد على التواصل المرئي الواضح، فإن Lucidchart توفر الأدوات اللازمة لإضفاء الحيوية على بياناتك وأفكارك.

ميزات ### لوسيدتشارت

يتميز Lucidchart بخصائصه المصممة خصيصاً للرسم التخطيطي المفصل والتعاون الفعال. إليك بعض الميزات البارزة:

الرسوم البيانية القابلة للتخصيص

عبر لوسيدتشارت مخطط Lucidchart قابل للتخصيص بعمق، مع قوالب ذكية تتكيف أثناء عملك ومجموعة كبيرة من الأشكال المتوافقة مع معايير مختلفة (مثل UML و BPMN و ERD).

تعمل ميزات مثل التنسيق الشرطي وربط البيانات على إضفاء الحيوية على الرسوم البيانية وتحديث المرئيات تلقائيًا بناءً على البيانات الأساسية.

التعاون في الوقت الحقيقي

عبر لوسيدتشارت يتجاوز التعاون في الوقت الحقيقي في Lucidchart مجرد التحرير المشترك. الدردشة المتكاملة، والتعليق داخل المحرر، وإشعارات @الإشارة تجعل منه مساحة عمل تفاعلية.

يمكن لأعضاء الفريق تتبع التغييرات مع سجل المراجعة، مما يضمن الشفافية والمساءلة الكاملة في عملية التعاون.

التكامل مع الأدوات الأخرى

عبر لوسيدتشارت إمكانيات تكامل Lucidchart واسعة النطاق. حيث يتم تضمينها في تطبيقات مكان العمل الشائعة مثل Slack، وتقدم معاينات وتحديثات مباشرة في المحادثات.

يسمح لك توافقه مع Confluence و Jira بتحديث المخططات ديناميكيًا في الوثائق، بينما تعمل عمليات التكامل مع التخزين السحابي مثل Google Drive و Dropbox على تبسيط إدارة الملفات.

مكتبة واسعة النطاق

عبر لوسيدتشارت تفتخر مكتبة المنصة بمجموعة لا مثيل لها من الأشكال والأيقونات، مع مجموعات متخصصة لتصميم الشبكات، وتخطيط العمليات، وغيرها. تساعدك وظائف البحث المتقدمة في تحديد العناصر المرئية المناسبة بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح Lucidchart باستيراد صور SVGs وصور مخصصة، مما يمنحك الحرية الكاملة لتمثيل البيانات المعقدة بصرياً.

هذا التنوع يجعل Lucidchart مثاليًا لتخطيط المشاريع المتطورة والتصورات كثيفة البيانات. إنه مصمم للمستخدمين الذين يحتاجون إلى حل تخطيطي شامل وسهل التكامل.

إذا كنت غير متأكد من الاختيار بين لوسيدتشارت وبديله الشهير، ميرو نوصي بالمقارنة بين الاثنين لمعرفة نقاط القوة الفريدة وحالات الاستخدام في الرسم التخطيطي.

تسعير Lucidchart

مجاني

فردي: 7.95 دولار/شهريًا

7.95 دولار/شهريًا الفريق: 9.00 دولار لكل مستخدم/شهر

9.00 دولار لكل مستخدم/شهر المؤسسات: أسعار مخصصة

يعكس تسعير Lucidchart قابليته للتكيف، حيث يلبي احتياجات الجميع من المستخدمين الأفراد إلى الشركات الكبيرة. هل لا يزال لديك فضول بشأن الخيارات الأخرى؟ يمكنك استكشاف بدائل لوسيدتشارت المختلفة أيضًا.

غريب الأطوار مقابل. Lucidchart: مقارنة الميزات

تسلط المقارنة بين Whimsical و Lucidchart الضوء على نهجين مختلفين في الرسم التخطيطي والتعاون. يقدم الأول تجربة مبسطة وسهلة الاستخدام، بينما يقدم الثاني نهجًا شاملاً وموجهًا نحو التفاصيل.

ولكن هناك الكثير مما يجب استكشافه قبل اتخاذ القرار النهائي.

قارن بين ميزاتهما الرئيسية عن كثب، مع أمثلة لتوضيح كيفية أداء كل أداة في سيناريوهات العالم الحقيقي.

واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام

تعتبر واجهة المستخدم هي الباب الأمامي لأي تطبيق برمجي، حيث تمهد الطريق لمدى سهولة تنقل المستخدم واستخدامه للأداة. وتُترجم سهولة الاستخدام إلى منحنيات تعلّم أقصر واعتماد أسرع عبر الفرق.

غريب الأطوار

تجذب واجهة Whimsical البديهية أولئك الذين يفضلون البساطة والتصميم البسيط. على سبيل المثال، يمكن لفريق التسويق رسم مخطط انسيابي للحملة بسرعة دون تدريب مسبق، وذلك بفضل تصميم Whimsical المباشر.

Lucidchart

تلبي واجهة Lucidchart التفصيلية والقابلة للتخصيص احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن العمق والتنوع في أداة الرسم التخطيطي الخاصة بهم.

تعد هذه البيئة الغنية بالميزات مثالية للمستخدمين مثل محترفي تكنولوجيا المعلومات الذين يقومون بإنشاء مخططات شبكية معقدة. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتنقل وإتقان جميع ميزاتها لتحقيق أقصى استفادة من المنصة.

بينما توفر Lucidchart العمق، فإن بساطة Whimsical تجعلها أداة رابحة لأولئك الذين يعطون الأولوية لسهولة الاستخدام.

تعقيد المخطط وتخصيصه

تُعد القدرة على إنشاء مخططات تفصيلية ومخصصة أمرًا أساسيًا للأدوات المرئية، حيث تخدم مجموعة واسعة من التعقيدات في المشاريع.

سواءً كانت مخططات انسيابية بسيطة أو خرائط عمليات معقدة، يمكن أن يؤثر مستوى التخصيص بشكل كبير على المخرجات النهائية.

غريب الأطوار

تتفوق Whimsical في إنشاء مخططات انسيابية أساسية ولكنها جذابة بصريًا وإطارات سلكية وخرائط ذهنية. على سبيل المثال، يمكن لمصمم تجربة المستخدم إنشاء إطار سلكي سهل الاستخدام لموقع إلكتروني أو تطبيق، مع التركيز على العناصر الأساسية دون التورط في التعقيدات.

Lucidchart

من ناحية أخرى، تم تصميم Lucidchart للمخططات الأكثر تعقيداً. فمن خلال التخصيص المتقدم، يمكن لمدير المشروع أن يرسم تدفقات العمليات التفصيلية، ودمج مختلف نقاط البيانات والتفاصيل.

هذا التعقيد لا يقدر بثمن بالنسبة للمشاريع ذات المنحى التفصيلي، ولكنه قد يكون مبالغاً فيه بالنسبة للمهام الأكثر وضوحاً.

ويتفوق Lucidchart على Whimsical باعتباره الفائز في احتياجات الرسم التخطيطي المعقدة والغنية بالبيانات.

التكامل مع الأدوات الأخرى

في بيئة رقمية مترابطة، تشكل قدرة أداة الرسم التخطيطي على التكامل مع البرامج الأخرى جزءًا مهمًا من فائدتها. يمكن أن يؤدي التكامل الفعال إلى تبسيط سير العمل وتعزيز التعاون.

غريب الأطوار

قدرات التكامل في Whimsical محدودة إلى حد ما ولكنها كافية لتلبية الاحتياجات التعاونية الأساسية. قد يجد الفريق الصغير الذي يتعاون في خطة مشروع ما أن تكامله مع الأدوات الأساسية مثل Slack كافٍ لتلبية احتياجاته.

Lucidchart

تتألق Lucidchart في قدرتها على التكامل مع العديد من المنصات، بما في ذلك مجموعات المكاتب الرئيسية مثل Google Workspace وMicrosoft Office. وهذا يجعله أداة قوية للفرق الكبيرة أو المؤسسات التي تعمل عبر أنظمة برمجية متعددة.

ومن الأمثلة على ذلك أن يقوم فريق المبيعات بدمج مخططات Lucidchart مباشرة في نظام CRM الخاص بهم لتصور عمليات المبيعات بشكل أفضل.

تجعل خيارات التكامل الواسعة التي يوفرها Lucidchart أداة أكثر تنوعاً في بيئة متعددة المنصات.

تصور البيانات والتفاعل

غالباً ما تكمن قوة أداة الرسم التخطيطي في قدرتها على تصور البيانات والتفاعل معها بفعالية. تعمل هذه القدرة على تحويل البيانات الخام إلى معلومات ثاقبة وقابلة للتنفيذ.

يمكن أن تكون الطريقة التي تتعامل بها الأداة مع تصور البيانات والتفاعل معها عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة، خاصةً بالنسبة للمشاريع كثيفة البيانات.

غريب الأطوار

على الرغم من أنه يقدم أدوات أساسية لتصور البيانات، إلا أن قوة Whimsical لا تكمن في التعامل مع تفاعلات البيانات المعقدة. إنه أكثر ملاءمة لتصور الأفكار والمفاهيم بدلاً من الرسوم البيانية الثقيلة للبيانات.

Lucidchart

يتفوق Lucidchart في تصور البيانات، مما يسمح للمستخدمين بربط الرسوم البيانية مباشرةً بالبيانات المباشرة. هذه الميزة ذات قيمة خاصة لمحللي البيانات ومحترفي تكنولوجيا المعلومات الذين يحتاجون إلى التفاعل مع البيانات في الوقت الفعلي.

لتصور البيانات المتقدمة والتفاعل معها، تحتل Lucidchart الصدارة.

غريب الأطوار مقابل. لوسيدتشارت على رديت

دعونا ننتقل إلى ريديت لقياس مشاعر المستخدمين فيما يتعلق ب Whimsical ولوسيدتشارت.

غالبًا ما تسلط المناقشات حول Whimsical الضوء على طبيعته سهلة الاستخدام وميزاته التعاونية. يقدر الكثيرون بساطته وكيف يسهل العصف الذهني وتخطيط المشاريع.

"Whimsical رائع للعصف الذهني الجماعي. إنه سهل الاستخدام، و التعاون في الوقت الحقيقي يجعل العمل على المشاريع معًا أمرًا سهلاً للغاية."

من ناحية أخرى، يعد Lucidchart موضوعًا متكررًا للمحادثات على Reddit، حيث يؤكد المستخدمون على تعدد استخداماته وقدراته التكاملية. يلاحظ مستخدمو Reddit قدرته على التكيف مع مختلف أنواع المخططات وميزات التعاون السلس.

"لوسيدتشارت هو الخيار المفضل لدي للمخططات المعقدة. إنه مرن للغاية، والتعاون في الوقت الحقيقي يغير قواعد اللعبة لفريقنا."

كثيرًا ما تسلط مراجعات المستخدمين على Reddit الضوء على جودة دعم العملاء وموارد المجتمع التي يقدمها كل من Whimsical و Lucidchart.

وغالبًا ما يقدّر المستخدمون دعم Lucidchart الشامل ومكتبة البرامج التعليمية الواسعة النطاق، بينما يتم الإشادة ب Whimsical لنهجها المباشر وغير المنطقي لمساعدة المستخدم.

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Whimsical مقابل Lucidchart. لوسيدتشارت

إن Whimsical و Lucidchart رائعان في تقديم مساحة عمل للفرق للتعاون المرئي. ولكن لدينا شيء أفضل - ClickUp.

سواءً كنت من محبي بساطة Whimsical أو بساطة Lucidchart التفصيلية، فإن ClickUp سيبهرك بقدراته الواسعة التي تأتي في واجهة سهلة الاستخدام. فهو يلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات، مما يجعله خياراً ممتازاً للفرق والأفراد.

فيما يلي بعض الميزات التي تجعل ClickUp بديلاً جيدًا لكل من Whimsical و Lucidchart:

ClickUp السبورات البيضاء

تعاون ونظم أفكارك مع سبورات ClickUp البيضاء ClickUp Whiteboards ترتقي بالتخطيط البصري التعاوني. فهي توفر مساحة بديهية للعصف الذهني ورسم خرائط المشاريع الجماعية، على غرار Whimsical.

ولكن ما ينفرد به ClickUp هو أنه يمكنك ربط المهام والمستندات والأهداف مباشرةً بهذه اللوحات، مما يسهل سير العمل بشكل شامل ومتكامل.

يحول هذا التكامل جلسات العصف الذهني إلى خطط مشاريع قابلة للتنفيذ، مما يثري عملية التخطيط بسياق أوسع.

والجزء الأفضل؟ ليس عليك التبديل بين أدوات التخطيط الخاصة بك, إدارة المهام ووثائق الاستراتيجية للقيام بذلك. كل ذلك موجود في مكان واحد مع ClickUp.

ClickUp Mind Maps

نظّم رؤيتك باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

يتيح لك كل من ClickUp و Whimsical تنظيم الأفكار والمهام والمشاريع وغيرها بشكل مرئي. يدعم كلاهما التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح لعدة أشخاص بالعمل على نفس الخريطة الذهنية في نفس الوقت.

لكن انقر فوق الخرائط الذهنية تتجاوز الوظيفة الأساسية لالتقاط الأفكار. فهي توفر بيئة ديناميكية حيث يمكنك ربط هذه الأفكار مباشرةً بسير عمل مشروعك.

ClickUp Docs

إنشاء مستندات تعاونية وتحريرها في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

التالي مستندات ClickUp ، منصة قوية لإنشاء المستندات والتعاون. إنها أكثر من مجرد محرر نصوص، إنها أداة لصياغة المستندات ومشاركتها و التعاون على المستندات بطريقة تتوافق مع سير عمل فريقك.

يمكن لعدة أشخاص المشاركة في تحرير المستند نفسه في ClickUp، على غرار Whimsical و Lucidchart. تظهر التغييرات في الوقت الفعلي.

باستخدام ClickUp، يمكنك الوصول إلى العديد من القوالب لتبسيط إنشاء المستندات وتتبع المشروع وإعداد التقارير المرحلية. هذه القوالب مصممة خصيصاً لتناسب دورك وحالة الاستخدام لتبسيط إدارة المشروع.

تقدم ClickUp أيضًا ميزة فريدة تسمى "المساحات"، والتي تسمح للفرق بإنشاء مساحات عمل مميزة لمختلف المشاريع أو الأقسام. تساعد هذه الميزة في الحفاظ على تنظيم العمل وتضمن تركيز أعضاء الفريق على المهام والمشاريع ذات الصلة بهم فقط.

بينما يقدم كل من Whimsical و Lucidchart مزايا فريدة من نوعها، تقدم ClickUp نفسها كأداة شاملة تجمع بين بساطة Whimsical والوظائف التفصيلية ل Lucidchart.

إنها منصة شاملة مصممة لأولئك الذين يبحثون عن التوازن بين سهولة الاستخدام والميزات الشاملة.

تسعير ClickUp

مجانًا للأبد: مجانًا

مجانًا غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولار/مستخدم شهريًا

12 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو مساحة العمل

ابحث عن أداة التخطيط المثالية لك

في سعينا للعثور على أفضل أداة رسم تخطيطي، قمنا باستكشاف الفروق الدقيقة بين Whimsical و Lucidchart و ClickUp. تقدم كل منصة نقاط قوة فريدة من نوعها تلبي احتياجات التعاون المرئي وإدارة المشاريع.

تتألق Whimsical ببساطتها وتصميمها البديهي. إنه رائع للعصف الذهني السريع والمشاريع المباشرة. يقدم Lucidchart رسم تخطيطي مفصل وقابل للتخصيص. إنه مثالي للتخطيط المعقد والمعقد.

يجمع ClickUp بين أفضل ما في هذين البرنامجين، مما يوفر تنوعًا لا مثيل له. إنها أداة شاملة، توازن بين سهولة الاستخدام والميزات الشاملة.

هل أنت مهتم بتحسين سير عمل فريقك؟ انضم إلى الآخرين الذين أقسموا على استخدام ClickUp. اشترك اليوم !