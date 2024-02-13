قيادة INTJ: الاستفادة القصوى من نقاط قوتك في مكان العمل

حديثاً مقال على HBR يقول أن أكبر تحديين يواجههما القادة اليوم هما: "المتطلبات المتناقضة مثل إنجاز المزيد بموارد أقل، وخفض التكاليف مع الابتكار" و"الوتيرة غير المسبوقة للتغيير المزعزع"

ولكي تكون قائدًا جيدًا في هذه الأوقات، لا يكفي أن تكون لديك مهارات إدارية وخبرة في هذا المجال. فأنت بحاجة إلى الوعي الذاتي وعقلية النمو أيضًا. يعد مؤشر مايرز بريغز لنوع الشخصية (MBTI) أداة مفيدة تساعدك على فهم نوع شخصيتك بشكل أفضل، حتى تتمكن من الاستثمار في تنمية نقاط قوتك. دعنا نرى كيف.

مؤشر مايرز-بريجز لتقييم الشخصية ## مؤشر مايرز-بريجز لتقييم الشخصية

يعد مؤشر مايرز بريغز لتقييم الشخصية من أكثر أدوات تقييم الشخصية شيوعًا في الوقت الحالي. وتستخدمه المؤسسات في جميع أنحاء العالم لفهم فرقها وتصميم برامج التطوير المهني.

تم تطويره في الأصل في عام 1943 من قبل كاثرين كوك بريجز وابنتها إيزابيل بريجز مايرز، وهو اختبار نفسي يصنف الأفراد إلى 16 نوعاً من الشخصيات بناءً على أربعة أزواج من التفضيلات:

الانبساطية (E) مقابل الانطوائية (I): كيفية توجيه/استقبال الطاقة

الاستشعار (S) مقابل الحدس (N): كيف تستقبل المعلومات

التفكير (T) مقابل الشعور (F): كيف تتخذ القرارات

الحكم (J) مقابل الإدراك (P): كيف تتعامل مع العالم الخارجي

بناءً على تفضيلاتك وأنماطك السلوكية في هذه الأبعاد الأربعة، يمكنك أن تكون أيًا من الأنواع الستة عشر التالية.

المصدر: ويكيبيديا

فهم نوع شخصية INTJ

INTJ تعني الانطواء والحدس والتفكير وإصدار الأحكام. إذا كنت من أصحاب شخصية INTJ، فمن المحتمل أن تكون تفضيلاتك:

الانطواء : أنت شخصية متحفظة أو شخصية خاصة تفكر في الأمور بهدوء من خلال الملاحظة والتحليل

: أنت شخصية متحفظة أو شخصية خاصة تفكر في الأمور بهدوء من خلال الملاحظة والتحليل الحدس : أنت تتخيل الاحتمالات وتبني على أفكار مبتكرة مع التركيز على الصورة الكبيرة

: أنت تتخيل الاحتمالات وتبني على أفكار مبتكرة مع التركيز على الصورة الكبيرة التفكير : أنت شخص يتسم بالتفكير: أنت تتبع التفكير المنطقي وتقدر الإنصاف. أنت متزن ومنطقي

: أنت شخص يتسم بالتفكير: أنت تتبع التفكير المنطقي وتقدر الإنصاف. أنت متزن ومنطقي التحكيم: أنت تعتمد على القواعد والهياكل لتوجيه السلوك، وتضع خططاً واضحة وتصمم على تنفيذها الدراسات تشير إلى أن ما يزيد قليلاً عن 2% من السكان هم من أصحاب الشخصية INTJ، مما يجعلك أحد أندر أنواع الشخصيات. إن مؤسسة مايرز بريجز تعرّف شخصية INTJ على النحو التالي. يرون بسرعة الأنماط في الأحداث الخارجية ويطورون وجهات نظر تفسيرية بعيدة المدى. عند الالتزام، ينظمون عملاً وينفذونه. متشككون ومستقلون، ولديهم معايير عالية من الكفاءة والأداء لأنفسهم وللآخرين

بعض الكلمات التي ترتبط عادةً بشخصيات INTJ هي: موجه نحو الرؤية، ومنطقي، وناقد، وحاسم، وحازم، وهي صفات أصبحت من سمات القادة الناجحين.

استكشاف الانبساطية والانطوائية في شخصيات INTJs

بينما تصف INTJ تفضيلاتك، فهذا لا يعني أنك لن تختبر أبداً السمة المعاكسة. على سبيل المثال، لا يعني تفضيل شخصية INTJ الانطوائية أنك غير اجتماعي أو غير منفتح. بل يعني ببساطة أنه عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات المهمة، فإنك تفضل توجيه طاقتك إلى الداخل والتفكير والتأمل.

يمكّنك حدسك الانطوائي من أن تكون صاحب رؤية، وترسم الروابط حيث لا يوجد أي شيء واضح، وتقوم بالعصف الذهني بنفسك. يبحث تفكيرك الانطوائي عن أطر منطقية لفهم العالم. وهذا يجعلك تحليلياً وموضوعياً.

نقاط القوة والتحديات التي تواجه قيادة INTJ

لا يهدف تقييم مؤشر MBTI إلى تصنيف الأشخاص كقادة جيدين أو سيئين. بل على العكس، إنه أداة لفهم الذات بشكل أفضل للاستفادة من نقاط القوة والعمل على مواجهة التحديات. بصفتك شخصًا من INTJ، لديك بعض نقاط القوة الفريدة التي يجب عليك الاستفادة منها.

نقاط القوة في أسلوب قيادة INTJ

التفكير الاستراتيجي

إن الأشخاص من ذوي الشخصية المتكاملة هم قادة بالفطرة ويتمتعون بتفكير استراتيجي طويل المدى. فأنت تقوم بعصف ذهني للاحتمالات، وتقييم النتائج المحتملة، وتحديد التحديات المحتملة، وإعداد خطة بديلة. وهذا لا يزيد من فرصك في النجاح فحسب، بل يجعلك أيضاً أكثر موثوقية عندما تسوء الأمور.

على سبيل المثال، إذا أصبح السوق صعبًا، فلن تكون الشخص الذي يدعو إلى تسريح الموظفين بتهور. بل ستبحث عن طرق مبتكرة لخفض التكاليف والإبحار في السوق، مما يجعلك قائداً يستحق المتابعة.

حل المشاكل بشكل مستقل

أنت شخص انطوائي ومفكر بديهي. وهذا يعني أنه عندما تواجهك المشاكل، ستعمل على حلها بنفسك، معتمداً على قدرتك على رؤية الأنماط والاحتمالات. لذلك

قراراتك مدروسة جيداً

تقدم أفكارك حلولاً مستدامة

مع مرور الوقت، من المرجح أن تكون استجاباتك سريعة للسيناريوهات/المشاكل المعروفة

التركيز والتصميم

تُعرف قيادة INTJ بالاندفاع والتصميم على تحقيق الأشياء. أنت مرن ومثابر على الأشياء التي تؤمن بها بقوة. توجهك نحو الهدف والتزامك سيبقيك على المسار الصحيح مهما طال الزمن.

على سبيل المثال، إذا كان هناك برنامج فضائي طموح أو مشاكل كبيرة في التعليم الابتدائي، فإن قادة INTJ هم الأنسب لأنهم سيكونون ملتزمين بالقضية وسيسعون لتحقيقها رغم المصاعب.

الفضول والغريزة

لتطوير حدسهم، يقضي قادة INTJ الكثير من الوقت في المراقبة واكتساب المعرفة حول العالم. أنت تتعلم بعمق وتفهم المبادئ والنظريات الأساسية. كما أنك تبقي نفسك على اطلاع دائم أيضاً.

كقائد، هذه السمات الشخصية لا تُقدّر بثمن لأنها تساعدك على رؤية الأفكار والروابط التي قد يفوتها الآخرون بسهولة. يمكنك قيادة الابتكار وبناء حلول مستقبلية متجذرة في الواقع.

معايير عالية للإنجاز

يتمتع قادة INTJ بمعايير عالية من الكفاءة والأداء. أنت تتوقع الأفضل من نفسك ومن حولك. وهذا يُمكّنك من تحسين القيمة التي تنشئها، وبناء ميزة تنافسية، وحشد المنظمة نحو مستويات أعلى.

تحديات ### تحديات أسلوب قيادة INTJ

هذه الخصائص نفسها التي تعتبر ممتازة بالنسبة للقائد يمكن أن تتحول إلى تحديات لا يمكن التغلب عليها إذا تُركت دون رادع. ويطلق إطار عمل مايرز بريجز على ذلك اسم "المبالغة" وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك.

رؤية غير واقعية

قائد INTJ هو قائد ذو رؤية. ومع ذلك، عندما يكون حدسك الانطوائي مبالغاً فيه، قد تتحول أفكارك إلى أفكار غير واقعية، دون وجود ضوابط وتوازنات من قبل فرقك. وعندما تكون أفكارك مرفوضة، قد تختار أيضاً أن ترى فقط البيانات التي تدعم نظرياتك، مما يجعلك مُصرّاً على موقفك.

الطبيعة الحكمية

يفضل قادة INTJ إصدار الأحكام على الإدراك بطبيعتهم. في حين أن هذا يمكن أن يكون حاسماً وواضحاً، إلا أنه يمكن أن يتحول بسهولة إلى "حكمي" وفي أقصى الحدود، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحكم على أعضاء الفريق أو الأفكار بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى تنفير أولئك الذين يعملون معك.

والأهم من ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى المبالغة في انتقاد نفسك والشعور بالنقص.

الأهداف المستحيلة

في محاولة لوضع معايير عالية للأداء، قد تضع في كثير من الأحيان أهدافًا مستحيلة. ونتيجة لذلك، فإنك تخاطر بإعداد نفسك وفريقك للفشل، مما يؤدي إلى إحباط معنويات الجميع في هذه العملية.

من المحتمل أن يُنظر إليك على أنك تسعى للكمال. وهذا يجعلك تتصيد الأخطاء وتهدر الوقت الذي قد لا يؤدي إلى نتائج متناسبة.

عدم التواصل

يقودك انطوائك إلى قضاء الكثير من الوقت مع نفسك، واستكشاف الأفكار والإمكانيات. كما أنك تتخذ القرارات مع نفسك. قد يبدو هذا وكأنك تسعى إلى أن تكون ذئباً وحيداً، غير راغب في التعاون أو التفويض، وتفشل في إدارة الفريق .

بدون شرح واضح لعملية اتخاذ القرار الخاصة بك، قد تبدو حلولك أيضًا معقدة بشكل غير ضروري لفرقك، مما يجعلهم يترددون في الالتزام بالقضية.

التعامل مع النزاعات وديناميكيات الفريق كقائد INTJ

بصفتك قائداً انطوائياً يفضل العمل بمفرده، فإن الأشخاص من ذوي الشخصية الانطوائية لا يقيمون علاقات شخصية في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، تجعلك خصائص التفكير والحكم على الأمور تجعلك ترى الأمور على أنها أبيض وأسود، ولا تفهم الطبيعة الخاصة للعلاقات الإنسانية.

لذا، يواجه أصحاب INTJs صعوبة في التعامل مع الصراعات، سواءً كانت صراعاتك الخاصة أو تلك التي تحدث بين شخصين في فريقك. غالباً ما تختار التجنب، وهو ما يضر بتماسك الفريق على المدى الطويل.

يمكن أن يتجاهل تفكيرك المنطقي البيانات النوعية المستقاة من التجارب الحياتية لمن هم على عكسك. وفي الفرق المتنوعة، يمكن أن يخلق ذلك بيئة عمل غير مرحب بها. علاوة على ذلك، أثناء تركيزك على التحليل، قد تهمل تأثير قراراتك على الآخرين، مما يؤدي إلى عواقب كارثية على صعيد العلاقات الشخصية.

مثل أي نوع من الشخصيات، لديك بعض نقاط القوة وبعض التحديات. باستخدام العمليات والأدوات الصحيحة، يمكنك بالتأكيد التغلب على نقاط ضعفك وأن تكون قائدًا عظيمًا. وإليك الطريقة.

كيف تتغلب على التحديات وتصبح قائداً ناجحاً من أصحاب شخصية INTJ

إن أبسط طريقة لتكون قائداً ناجحاً من INTJ هي الاستفادة من نقاط قوتك والعمل على التغلب على التحديات التي تواجهك. قد تكون بعض التغييرات التي تحتاج إلى إجرائها سلوكية، ولكن يمكن تحقيق الكثير من التغييرات من خلال الأداة الصحيحة لإدارة المشاريع مثل ClickUp.

إليك بعض استراتيجيات القيادة من شأنها أن تساعدك على النجاح كقائد من INTJ.

تواصل بوضوح

كعب أخيل في قيادة INTJ هو الانطواء، مما يجعلك تحتفظ بأوراقك بالقرب من قلبك. افهم ذلك ومارس بوعي التواصل الشفاف.

قم بعصف ذهني مع فريقك باستخدام أداة مثل ClickUp Whiteboard لتوضح لهم كيف توصلت إلى قراراتك.

تعاون ونظم أفكارك مع سبورات ClickUp Whiteboards

قم بإعداد العمليات للمهام المهمة. استخدم جزء "الحكم" من نوع شخصيتك لبناء أطر عمل وحواجز لتوجيه الفريق. شارك هذا على مستندات ClickUp وقم بتحديثه أثناء سيرك في رحلتك.

إنشاء مستندات تعاونية للعمل الجماعي السلس مع ClickUp Docs

انضم إلى المحادثات التي تجريها الفرق كجزء من يوم عملهم. راجع التعليقات على انقر فوق المهام لفهم تحدياتهم واحتياجاتهم بشكل أفضل.

التواصل الفعال عبر ClickUp

تفويض. قد يخبرك حدسك الانطوائي أن أفضل طريقة هي القيام بكل شيء بنفسك. وهذا غير صحيح على الإطلاق. تعلّم التفويض. استخدم مهاراتك القيادية في INTJ لكتابة وثائق شاملة لما تحتاج إلى القيام به وإعداد فريقك للنجاح. ClickUp AI أن يلخص لك هذا بذكاء لسهولة الرجوع إليه.

توليد دقيق

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بناء الضوابط والتوازنات

بدون الضوابط والتوازنات، يتعرض قادة INTJ لخطر الانجراف وراء أفكارهم. على سبيل المثال، قد تكون متحمسًا لإضافة GenAI إلى برنامج إدارة العمليات التي تقوم بتطويرها. لذا، تتصل برئيس قسم الهندسة لديك وتطلب منه بناء الميزة الجديدة في السباق القادم.

في رأيك، هذا أمر معقول لأنك فكرت في الأمر ملياً. ومع ذلك، بالنسبة لقائد الهندسة، هذه صدمة قاسية لأنها تعطل خطتهم وتربك فرقهم.

بصفتك شخصًا مدركًا لذاته، قم ببناء الضوابط والتوازنات. استخدم البيانات لتقييم مدى إمكانية تنفيذ فكرتك. لوحة معلومات ClickUp تقدم تقارير قابلة للتخصيص عبر نقاط بيانات متعددة لتمكينك من النظر في جميع العوامل المؤثرة.

احصل على لمحات عامة عالية المستوى لحملاتك باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتخصيص في ClickUp

قم بالعصف الذهني مع أحد المقربين منك للتأكد من واقعيتها. ناقشها مع جميع أصحاب المصلحة وادعُهم إلى قبولها. لا تأخذ "لا" على محمل شخصي. عندما يخبرك شخص ما أن فكرتك غير قابلة للتحقيق، ضع في اعتبارك وجهة نظر الشخص الآخر أيضًا.

استخدم أياً من عشرات قوالب إدارة مشروع ClickUp لإرشادك خلال تلك الرحلة.

الحكم على أساس البيانات

الحكم هو أيضًا طريقة لرؤية الأشياء. ويصبح الأمر ضارًا فقط عندما تحكم على الأشياء دون أن تكون متجذرًا في الواقع. لذا، استخدم حكمك لصالحك.

اجمع البيانات عبر الأبعاد. على سبيل المثال، بدلًا من الاعتماد على حدسك وحده في وصف فريق ما بأنه غير منتج أو غير فعال، استكشف تتبع الوقت البيانات. تصور تبعيات المهام على عرض مخطط جانت البياني لفهم التعقيدات قم بإعداد أهدافك على انقر فوق الأهداف وتتبع التقدم المحرز.

تتبع التقدم المحرز في كل هدف باستخدام طرق عرض مختلفة على ClickUp

ضع أهدافًا واضحة وقابلة للتحقيق

من مميزات قائد INTJ أنه يضع معايير عالية لنفسه ولفريقه في الوقت نفسه. اجعل معاييرك قابلة للتحقيق وطموحة لفريقك.

قسّم أهدافك الرؤيوية إلى مراحل قابلة للتحقيق

قم بإعداد كل خطوة كمهمة يمكن النقر عليها

أضف قوائم مراجعة لضمان استيفاء المعايير

قم بقياس التقدم المحرز وإجراء عمليات مراجعة منتظمة

عندما تشعر أنه لا يوجد شيء يعمل أو لا أحد يفي بمعايير أدائك، عد إلى البيانات الثابتة

هذه قوالب نطاق مشروع ClickUp يمكن أن تكون نقطة انطلاق رائعة لوضع الأهداف والحدود لمشروعك القادم.

اعمل بشكل وثيق مع فريقك

يحتاج القادة - سواء أكانوا من ذوي الشخصيات البارزة أم لا - إلى التأثير على الأشخاص وإقناعهم، والذين لديهم احتياجاتهم المهنية والنفسية والعاطفية التي يجب تلبيتها. استثمر في التدريب على مهارات الأشخاص لديك.

من السهل عليك كقائد INTJ أن تكون انتقاديًا. حاول ألا تكون مفرطًا في ذلك. حقق التوازن بين التقدير والنقد. افهم تفاوت أعضاء فريقك أساليب العمل المختلفة . الاعتراف بالإنجازات والاحتفاء بها من أجل تحفيز ورفع معنويات الفريق .

قم ببناء علاقات شخصية مع أعضاء فريقك المباشرين لتكوين فكرة عن كيفية عملهم مع بعضهم البعض. تحسين ديناميكيات الفريق من خلال إزالة الحواجز وتمكين الوصول.

أسئلة حول قيادة INTJ

1. ما هو أسلوب قيادة INTJ؟

أسلوب قيادة INTJ هو الطريقة التي يدير بها الأشخاص وفرق العمل من ذوي الشخصيات البارزة في مؤشر MBTI. ويتميز بالتفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات التحليلية والتركيز على الكفاءة.

يتسم قادة INTJ بالرؤية المستقبلية والتوجه المستقبلي، ويعتمدون على المنطق والبيانات لاتخاذ قرارات عقلانية. يميل نهجهم إلى أن يكون مباشراً وحازماً. يضعون معايير عالية ويتوقعون التميز من أنفسهم ومن فريقهم.

2. هل الأشخاص ذوو الشخصية المتكاملة هم مدراء جيدون؟

بالتأكيد. يمكن لأشخاص INTJs أن يكونوا مديرين ممتازين، نظراً لمجموعة فريدة من نقاط قوتهم وخصائصهم.

فتفكيرهم الاستراتيجي، ومهاراتهم التحليلية، وقدراتهم المستقلة في حل المشاكل، تؤهلهم بشكل جيد لقيادة الأعمال.

3. كيف يمكنني أن أصبح قائداً من أصحاب الشخصية المعنوية؟

بصفتك شخصًا من INTJ، استفد من نقاط قوتك الطبيعية واعمل على تقليل أوجه القصور لديك. ضاعف تركيزك على البيانات والتحليل، مع الاستثمار في العلاقات الإنسانية أيضاً. احصل على التدريب والدعم لتعزيز ذكائك العاطفي.

كن شفافًا بشأن عملياتك واصطحب فريقك في رحلة اتخاذ القرار. اطلب مدخلات من أعضاء الفريق واعمل بشكل تعاوني. استمع جيداً للمشاكل والأنماط غير الواضحة أو الظاهرة في فريقك.

قم بتعظيم نقاط قوتك كقائد من INTJ مع ClickUp

إن قيادة الأعمال اليوم ليست بالأمر السهل. فالعملاء يريدون تجارب أفضل بأسعار أرخص. يطالب المستثمرون بالتوسع على الرغم من تباطؤ السوق. تتطور التكنولوجيا بسرعة كبيرة لدرجة أن شيئًا ما قمت بتنفيذه في وقت مبكر من هذا العام يبدو قديمًا بالفعل.

باختصار، الأمور تتغير والمطالب تتزايد. إن السمات ذاتها التي تجعل من الأشخاص من ذوي الشخصية المتكاملة (INTJ) قادة عظماء يمكن أن تكون أيضاً سبباً في سقوطهم. وضوحك للصواب والخطأ يمكن أن يُنظر إليه بسهولة على أنه قفز إلى الاستنتاجات.

تغلب على هذه التحديات وعزّز نقاط قوتك من خلال التواصل بوضوح، واصطحاب فريقك في رحلة اتخاذ القرارات، والضغط على جانبك المنطقي. أداة إدارة المشاريع في ClickUp أن تساعدك في كل هذا وأكثر. جرّب بنفسك.

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