أفضل 10 كتب يمكن أن تساعدك في إدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

إخلاء مسؤولية: تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات عن أدوات واستراتيجيات الإنتاجية. ولا يُقصد منها أن تكون بديلاً عن المشورة الطبية المتخصصة أو التشخيص أو علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو أي حالة صحية أخرى

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط هو اضطراب عقلي شائع يصيب الأطفال بشكل عام. وتشير التقديرات إلى أن 8.4% من الأطفال و2.5% من البالغين مصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ومن المعروف أن اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط يؤثر على حياة الفرد الشخصية والمهنية. تشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

عدم القدرة على الجلوس بثبات

التململ باستمرار

عدم القدرة على التركيز على المهام

الإفراط في الكلام أو الحركة الجسدية

عدم القدرة على انتظار دوره

السلوك الاندفاعي

يمكن أن يبدو التعايش مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط في كثير من الأحيان مثل تجميع أحجية معقدة. ومع ذلك، هناك أداة بسيطة لكنها قوية تقدم العزاء واستراتيجيات للتعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط وإدارته بشكل أفضل.

الكتب 📚

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 كتب لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، وهي مصممة خصيصًا لتمنحك استراتيجيات مدعومة علميًا لتعمل بشكل أفضل. يمكن لهذه الكتب التي ألفها خبراء، أن تعطيك دليلاً ليس فقط للتعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، بل للازدهار معه.

هذه الكتب أفضل من كتب المساعدة الذاتية المعتادة. من الأساليب العملية إلى وجهات النظر الثاقبة والقصص ذات الصلة، يساعدك كل فصل منها على استعادة الانتباه والعثور على التركيز.

أفضل الكتب للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

لفهم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع فرط الحركة ونقص الانتباه والتعامل معه بشكل أفضل، يجب أن يكون اكتساب المعرفة نقطة البداية. تقدم هذه الكتب معلومات مفيدة للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط.

1. الاندفاع إلى التشتت: التعرف على اضطراب نقص الانتباه والتكيف معه منذ الطفولة وحتى مرحلة البلوغ من تأليف إدوارد م. هالويل

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلفون: إدوارد م. هالويل، جون ر. راتي

إدوارد م. هالويل، جون ر. راتي عدد الصفحات: 319 صفحة

319 صفحة سنة النشر: 1995

1995 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات

6 ساعات التقييمات: أمازون: 4.7/5 جودريدز: 4.1/5



هذا دليل ممتاز للمصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD). يجمع المؤلفان، وهما طبيبان نفسيان متمرسان، بين الخبرة السريرية والتفهم التعاطفي.

لا يرى الكتاب اضطراب نقص الانتباه كتحدٍ بل كمصدر محتمل للطاقة والإبداع.

من خلال القصص ذات الصلة والنصائح العملية، يمكّنك هذا الكتاب من احتضان رحلة اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وتشتت الانتباه وشق طريق نحو حياة أكثر تركيزاً وإنجازاً.

باستخدام الكثير من الأبحاث والتجارب الشخصية، يحطم المؤلفان الصور النمطية ويعطيان نظرة مهتمة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط لجميع الأعمار.

اقتباس من الكتاب

بينما نحتاج جميعًا إلى هيكل خارجي في حياتنا - درجة ما من القدرة على التنبؤ والروتين والتنظيم - فإن المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يحتاجون إلى ذلك أكثر بكثير من معظم الناس. إنهم يحتاجون إلى هيكل خارجي كثيرًا لأنهم يفتقرون إلى الهيكل الداخلي.

إدوارد م. هالويل

مدفوعون إلى التشتت أهم الوجبات الرئيسية:

تأثير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط: الغوص في استكشاف شامل لتأثير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الطفولة إلى مرحلة البلوغ

الغوص في استكشاف شامل لتأثير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الطفولة إلى مرحلة البلوغ التعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط: استخلص استراتيجيات التعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في مختلف جوانب الحياة

استخلص استراتيجيات التعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في مختلف جوانب الحياة تحويل التحديات إلى نقاط قوة: تعلم كيفية تحويل تحديات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى إيجابيات

ماذا يقول القراء:

"كان هذا الكتاب نقطة تحول بالنسبة لي في حياتي... بعد قراءة هذا الكتاب، خلصت إلى أنني بحاجة إلى المضي قدمًا أخيرًا كشخص بالغ وتشخيصي رسميًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين وتجربة خيار الدواء... لقد تحسنت حياتي المهنية كثيرًا، وتحسنت حياتي الشخصية أيضًا."

روب فوس

2. تحمل مسؤولية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين بقلم راسل باركلي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف : راسل باركلي

: راسل باركلي عدد الصفحات: 294 صفحة

294 صفحة سنة النشر: 2010

2010 الوقت المقدر للقراءة : 5 ساعات

: 5 ساعات التقييمات: أمازون: 4.5/5 جودريدز: 3.9/5



إن أكثر المشاكل شيوعًا التي يواجهها البالغون المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتخطيط في الوقت المناسب. يقدم الخبير الشهير راسل أ. باركلي استراتيجيات عملية لإدارة الأعراض والحد من تأثيرها.

يتضمن الدليل أدوات التقييم الذاتي وتمارين بناء المهارات وإجابات على الأسئلة الشائعة حول العلاج. إنه مورد قيّم للبالغين الراغبين في استعادة السيطرة على حياتهم.

اقتباس من الكتاب

في كثير من الأحيان نتفاعل مع سلوكيات أطفالنا، وغالباً ما يكون ذلك بدافع الاندفاع، دون مراعاة للعواقب ودون خطة لما نحاول تحقيقه. في تلك الحالات، نحن نتصرف دون أن نختار التصرف بوعي

راسل أ. باركلي

تحمل مسؤولية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط لدى البالغين:

الفهم الشامل: اكتساب فهم شامل لتأثير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين في مختلف مجالات الحياة

اكتساب فهم شامل لتأثير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين في مختلف مجالات الحياة الإدارة الفعالة: تعلم استراتيجيات عملية لإدارة الأعراض وتأثيراتها الضارة

تعلم استراتيجيات عملية لإدارة الأعراض وتأثيراتها الضارة الاستفادة من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع فرط النشاط: اكتشف إرشادات حول استخدام اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لصالحك في البيئات الشخصية والمهنية

ماذا يقول القراء:

"كتاب جيد من شخص يعرف. أعتقد أن الأشخاص الذين يحتشدون حول "القوى الخارقة" لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط هم من هم بجواره. هذا المؤلف لا يغلّف رسالته بالصوف القطني، فمن يبحث عن علم النفس المدلل مخطئ هنا. أخيرًا كتاب يحتوي على نصائح قابلة للتنفيذ في جميع المواقف."."_

جوناس فورستر

3. العقول المبعثرة: أصول اضطراب نقص الانتباه والشفاء منه بقلم غابور ماتي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: غابور ماتي

غابور ماتي عدد الصفحات: 376 صفحة

376 صفحة سنة النشر: 2000

2000 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات

6 ساعات التقييمات: أمازون: 4.7/5 جودريدز: 4.4/5



اكتشفوا أصول اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط في كتاب "عقول مبعثرة" لغابور ماتي يقدم الكتاب وجهة نظر مقنعة ورحيمة حول هذا الاضطراب.

ينظر ماتيه، وهو طبيب وكاتب مشهور، إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط على أنه أكثر من مجرد حالة عصبية. فهو يرى أنه تفاعل معقد بين العوامل البيولوجية والبيئية والنفسية.

هذا الكتاب مفيد في فهم كيفية تأثير تجارب الطفولة المبكرة على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط.

اقتباس من الكتاب

إذن قبول الذات لا يعني الإعجاب بالذات أو حتى الإعجاب بالذات في كل لحظة من حياتنا، بل يعني التسامح مع كل مشاعرنا، بما في ذلك تلك التي تجعلنا نشعر بعدم الارتياح.

غابور ماتي

أهم النقاط الرئيسية في كتاب "عقول مبعثرة":

الرؤى النمائية والنفسية: اكتساب المعرفة حول الجوانب النمائية والنفسية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

اكتساب المعرفة حول الجوانب النمائية والنفسية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط العلاقة بالتاريخ الشخصي: استكشاف العلاقة بين التاريخ الشخصي وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

استكشاف العلاقة بين التاريخ الشخصي وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط استراتيجيات الشفاء والإدارة: اكتشف استراتيجيات لعلاج وإدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع التركيز على الصحة العاطفية و الوعي الذاتي #### ما يقوله القراء:

"لقد شعرت بذهول شديد بعد قراءة هذا الكتاب. كان الأمر أشبه بقراءة مذكراتي. لقد تم تشخيصي في مرحلة متأخرة من حياتي، وقد ساعدني هذا الكتاب كثيرًا على فهم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وإدراك أن السمات التي كنت أشعر بعدم الأمان تجاهها في صغري لها سبب وراءها وأنها طبيعية تمامًا."

ناندا

4. اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط 2.0 لإدوارد م. هالويل

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: إدوارد م. هالويل

إدوارد م. هالويل عدد الصفحات: 208 صفحة

208 صفحة سنة النشر: 2022

2022 الوقت المقدر للقراءة: 4 ساعات

4 ساعات التقييمات: أمازون: 4.6/5 جودريدز: 4.1/5



في حين أن معظم الناس يعرفون عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، إلا أن ما يغيب عن أذهانهم هو الجانب الإيجابي. يرجع بعض رواد الأعمال الناجحين والعقول المبدعة الفضل في إنجازاتهم إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

في كتاب "ADHD 2.0"، يشارك إدوارد م. هالويل استراتيجيات مدعومة علميًا للآباء والبالغين لتقليل التحديات وزيادة الفوائد في أي عمر. ويقدم نصائح مثل إيجاد التحديات المناسبة، وخلق بيئة صديقة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، وتحديد الميول العصبية واحتضانها، وتعزيز الروابط الإيجابية، وفهم خيارات الأدوية.

اقتباس من الكتاب

يحتاج التسامح إلى الذكاء والانضباط والخيال والمثابرة، بالإضافة إلى قوة نفسية خاصة، وهو ما يسميه الرياضيون الصلابة الذهنية ويسميه المحاربون الشجاعة.

إدوارد م. هالويل

أهم الوجبات الرئيسية لـ #### ADHD 2.0

العثور على التحديات الصحيحة: استخدام تقييمات السلوك لاكتشاف المهام التي تتماشى مع نقاط القوة الفردية

استخدام تقييمات السلوك لاكتشاف المهام التي تتماشى مع نقاط القوة الفردية إعادة تخيل البيئة المحيطة: تحديد عناصر محددة في مختلف البيئات لتعزيز الإبداع وروح المبادرة في عقل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

تحديد عناصر محددة في مختلف البيئات لتعزيز الإبداع وروح المبادرة في عقل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط قوة التواصل: نصائح لتأسيس علاقات إيجابية والحفاظ عليها، والتي تعمل كمضاد قوي للسلبية

ما يقوله القراء:

"هذا الكتاب هو كتابي المفضل لأي شخص مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. يشرح المؤلفان علم الدماغ الكامن وراء العديد من خصائص وتصرفات الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بطريقة يسهل فهمها. أنا أقدر التركيز، ليس على أوجه العجز، ولكن على نقاط القوة وكيفية تسخير الطريقة التي يعمل بها دماغك. هذا الكتاب مفيد بشكل خاص لأولياء أمور الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط حتى يتمكنوا من فهم أطفالهم بشكل أفضل ودعم نموهم بشكل إيجابي."

كارولين داندا

5. هل تعني أنني لست كسولاً أو غبيًا أو مجنونًا؟ الكتاب الكلاسيكي للمساعدة الذاتية للبالغين الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه من تأليف كيت كيلي وبيجي راموندو

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: كيت كيلي وبيجي راموندو

كيت كيلي وبيجي راموندو عدد الصفحات: 464 صفحة

464 صفحة سنة النشر: 1993

1993 الوقت المقدر للقراءة: 7 ساعات

7 ساعات التقييمات: أمازون: 4.6/5 جودريدز: 3.9/5



يقدم كتاب "تقصدين أنني لست كسولاً أو غبياً أو مجنوناً؟" لكيت كيلي وبيجي راموندو نصائح مباشرة للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط. من خلال تجاربهما الشخصية، تقدم الكاتبتان معلومات دقيقة ونصائح عملية ودعم معنوي.

ويغطي الكتاب تحقيق التوازن، والتعامل مع العلاقات، وتحسين الذاكرة، وطلب المساعدة المهنية. إنه مرجع أساسي لأولئك الذين يواجهون تحديات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع فرط النشاط يومياً.

اقتباس من الكتاب

مع عدم القدرة على الحفاظ على التركيز، يحتاج العديد من المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إلى مواقف محفزة بشكل مكثف للحفاظ على اليقظة والانتباه. فبدون هذا التحفيز، يتشتت الانتباه، ويُقال للكثيرين منا أننا غير متحمسين.

كيت كيلي

هل تعني أنني لست كسولاً أو غبيًا أو مجنونًا؟

تحليل التوازن: فهم نقاط القوة والضعف لديك لتحقيق التوازن

فهم نقاط القوة والضعف لديك لتحقيق التوازن الانسجام الاجتماعي: تحسين العلاقات في المجموعات وفي العمل وفي البيئات الشخصية من خلال الحد من الخلاف والفوضى

تحسين العلاقات في المجموعات وفي العمل وفي البيئات الشخصية من خلال الحد من الخلاف والفوضى تقنيات التنظيم والذاكرة: تعلّم أساليب فعّالة للتنظيم وتحسين الذاكرة

ما يقوله القراء:

"يدحض هذا الكتاب الأسطورة القائلة بأن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط كسالى أو مجانين أو أغبياء. فهو يقدم نظرة ثاقبة لكل جانب من جوانب التعايش مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. يمكنني أن أصف هذا الكتاب بأنه دليل ميداني للتعايش مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. هناك الكثير من المعلومات الثاقبة والمفيدة في هذا الكتاب لأولئك الذين يعيشون مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط."

ديان

6. حلول التنظيم للأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه: نصائح وأدوات لمساعدتك على تولي مسؤولية حياتك والتنظيم بقلم سوزان سي بينسكي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: سوزان سي بينسكي

سوزان سي بينسكي عدد الصفحات: 192 صفحة

192 صفحة سنة النشر: 2006

2006 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات

3 ساعات التقييمات: أمازون: 4.3/5 جودريدز: 3.9/5



يدور كتاب "حلول تنظيمية للأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط" لسوزان سي بينسكي حول تحويل فوضى اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط إلى استراتيجيات حياتية بسيطة وسهلة المتابعة. وهو مصمم خصيصًا للتحديات التنظيمية الفريدة التي يواجهها القادة والأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

يقدم بينسكي، وهو مستشار تنظيمي ذو خبرة في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، حلولاً عملية سهلة التنفيذ. الهدف هو مساعدة - وليس جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة ل العقل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه .

اقتباس من الكتاب

اجعل أغراضك سهلة الوصول إليها وسهلة التوضيب. في منزل ADHD، سهولة التخزين لها الأسبقية على سهولة الاسترجاع. احتفظ بالأشياء في المكان الذي تستخدمها فيه، وقم بترتيب الممتلكات داخل مناطق النشاط أو "المناطق. امنح كل شيء "منزلاً"

سوزان سي بينسكي

حلول تنظيمية للأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه

تقنيات التنظيم المصممة خصيصاً: تعلم أساليب تنظيم عملية وفعالة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

تعلم أساليب تنظيم عملية وفعالة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الإدارة الفعالة للمساحة: تنفيذ استراتيجيات للتخلص من الفوضى وإدارة المساحة بكفاءة

تنفيذ استراتيجيات للتخلص من الفوضى وإدارة المساحة بكفاءة إدارة الوقت: تعلم نصائح إدارة الوقت مثل تقسيم الوقت إلى دقائق أو لحظات لتجنب المماطلة

ما يقوله القراء:

"لم أكن أتوقع أن يكون هذا الكتاب جيداً كما هو. لقد تم تحدي الأساليب المعتادة للتنظيم وإعادة النظر فيها من منظور اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، مع إدراك أن الأساليب الجديدة التي تم تكييفها يجب أن تكون بسيطة وسريعة وفعالة وإلا لن يتم إنجازها. لقد اشتريته لابني البالغ من العمر 18 عامًا والذي تم تشخيصه مؤخرًا، ولكن في الواقع، إنها طرق سيتم تبنيها من قبل جميع أفراد الأسرة لأنها بسيطة وسريعة. إنها صفقة جيدة حقًا!"

آرثر كادمان

7. النظام من الفوضى: المطحنة اليومية للبقاء منظمًا مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين بقلم جاكلين بول

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: جاكلين بول

جاكلين بول عدد الصفحات: 218 صفحة

218 صفحة سنة النشر: 2019

2019 الوقت المقدر للقراءة: 4 ساعات

4 ساعات التقييمات: أمازون: 4.6/5 جودريدز: 4/5



كتاب "النظام من الفوضى" لجاكلين بول يرشدك إلى فهم وظائف دماغك والتغلب على العقبات التي تواجهك بنفسك.

تشارك بول، مستفيدةً من تجاربها الشخصية وخبرتها كمدونة في مجال اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، نصائح عملية لمساعدتك على إنشاء نظام مخصص لإضفاء النظام على حياتك.

اقتباس من الكتاب

_تميل الحياة مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط إلى الفوضى، مما يجعلنا في حالة شبه دائمة من تصحيح المسار. من الآن فصاعدًا، لن تعرّف نفسك من الآن فصاعدًا بنجاحك هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، ولكن بكيفية قدرتك على شق طريقك للخروج من الفوضى والعودة إلى عربة التنظيم

جاكلين بول

النظام من الفوضى أهم النقاط الرئيسية:

نصائح تنظيمية عملية: احصل على نصائح قيمة للتنظيم اليومي مصممة خصيصاً للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

احصل على نصائح قيمة للتنظيم اليومي مصممة خصيصاً للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط إرشادات حول الروتين والأنظمة: احصل على إرشادات حول بناء الروتين والأنظمة المصممة خصيصًا لسمات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

احصل على إرشادات حول بناء الروتين والأنظمة المصممة خصيصًا لسمات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط حكايات من الحياة الواقعية: احصل على وجهة نظر صادقة ومرتبطة من خلال الحكايات الشخصية

ما يقوله القراء:

"لقد وضعت علامة على هذا الكتاب. أقدر أن المؤلف مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. الأمثلة قابلة للتطبيق تمامًا. أرجع إلى الكتاب باستمرار لمراجعة الاقتراحات. أحدها هو مسح صندوق الوارد إلى 0 كل بضعة أيام. هذا تحدٍ! كما أنني وضعت أجهزة لتدوين الملاحظات في جميع أنحاء المنزل بحيث يمكنني تدوين كل فكرة وخاطرة على الفور."

جولي م سان دييغو

8. الازدهار مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين: مهارات لتقوية الأداء التنفيذي بقلم فيل بواسيير

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: فيل بويسيير

فيل بويسيير عدد الصفحات: 147 صفحة

147 صفحة سنة النشر: 2018

2018 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات

3 ساعات التقييمات: أمازون: 4.6/5 جودريدز: 3.8/5



إن تعزيز مهارات الأداء التنفيذي لدى البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط هو الموضوع الرئيسي لكتاب فيل بواسيير "الازدهار مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين"

يبحث هذا الكتاب الثاقب في إدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط من زاوية جديدة: التركيز على تعزيز الوظائف التنفيذية يبني العمليات المعرفية الضرورية للتنظيم الذاتي وتحقيق الأهداف.

يجمع بويسيير، وهو معالج مخضرم، بين معرفته المهنية والتطبيقات العملية الواقعية. وهذا ما يجعل الكتاب مورداً قيماً لأي شخص يهدف إلى تحسين مهارات الأداء التنفيذي لديه.

اقتباس من الكتاب

ابدأ بتقسيم المهمة إلى ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو المشروع الكامل، وينعكس في تاريخ الإنجاز المستهدف. المستوى 2 هو الأجزاء الكبيرة وتواريخ إنجازها المستهدفة. المستوى 3 هو المهام الفرعية الأصغر التي تشكل معًا الأجزاء الكبيرة

فيل بويسيير

الازدهار مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين:

أساليب التفكير المحسّنة: اكتشف طرق تحسين الذاكرة والتركيز ومهارات التنظيم

اكتشف طرق تحسين الذاكرة والتركيز ومهارات التنظيم التغلب على تحديات الأداء التنفيذي: تعلم طرق مواجهة التحديات الشائعة المتعلقة بالأداء التنفيذي في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

تعلم طرق مواجهة التحديات الشائعة المتعلقة بالأداء التنفيذي في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط تمارين الإدارة الذاتية: الانخراط في تمارين عملية لتحسين الإدارة الذاتية في الحياة اليومية

ماذا يقول القراء:

"يحتوي هذا الكتاب على تمارين جديدة صنعت العجائب في حياتي. أوصي بشدة بهذا الكتاب لأي شخص تقريبًا، وليس فقط لمن يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط الحركة."

ساب

9. وصفة اليقظة الذهنية للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه: برنامج من 8 خطوات لتقوية الانتباه وإدارة المشاعر وتحقيق أهدافك بقلم ليديا زيلوسكا

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلفة: ليديا زيلوفسكا

ليديا زيلوفسكا عدد الصفحات: 224 صفحة

224 صفحة سنة النشر: 2012

2012 الوقت المقدر للقراءة: 5 ساعات

5 ساعات التقييمات: أمازون: 4.5/5 جودريدز: 4.1/5



يدمج كتاب "وصفة اليقظة الذهنية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين" للكاتبة ليديا زيلوسكا بين تقنيات اليقظة الذهنية والاستراتيجيات التقليدية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في برنامج من 8 خطوات. يركز هذا الكتاب على تحسين الانتباه وتنظيم العواطف وتحقيق الأهداف الشخصية.

تقترح زيلوسكا، وهي طبيبة نفسية متخصصة في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع فرط النشاط، استخدام اليقظة الذهنية إلى جانب الأدوية والعلاجات التقليدية من أجل اتباع نهج شامل لإدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

اقتباس من الكتاب

يمكن للاستراتيجيات التي تبعث على الاسترخاء وتجديد النشاط أن تستعيد مخزون المرء من قوة الإرادة وبالتالي فهي مفيدة في علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. تشمل هذه الاستراتيجيات أوقات الاسترخاء مثل التأمل، أو المشاعر الإيجابية، أو الحديث مع النفس الذي يكون مشجعًا، أو وقت اللعب، أو ممارسة التمارين البدنية، أو فترات الراحة الكافية، أو حتى تناول وجبة خفيفة تزيد من نسبة الجلوكوز في الدم. كما يمكن للاستراتيجيات التحفيزية مثل التخيل أو التذكير الجسدي أو الحديث عن المكافآت المستقبلية أن تساعد أيضًا.

ليديا زيلوسكا

الوصفة الطبية لليقظة الذهنية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين:

خطة اليقظة الذهنية: استكشف خطة مبتكرة من 8 خطوات لليقظة الذهنية مصممة للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

استكشف خطة مبتكرة من 8 خطوات لليقظة الذهنية مصممة للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط تقنيات تحسين التركيز: تعلم طرق تحسين التركيز وإدارة العواطف وتحديد الأهداف

تعلم طرق تحسين التركيز وإدارة العواطف وتحديد الأهداف العلاجات المكملة للعلاجات التقليدية: فهم كيف يمكن لليقظة الذهنية أن تكمل العلاجات التقليدية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

ماذا يقول القراء:

"كان هذا الكتاب مفيدًا للغاية. لدي الآن دليل مرئي سيساعدني في التعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. أعمل على تكييف هذه الخطوات لتناسب حياتي اليومية."

ريجي

10. فهم جديد لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال والبالغين: إعاقات الوظائف التنفيذية بقلم توماس إي براون

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: توماس إي براون

توماس إي براون عدد الصفحات: 192 صفحة

192 صفحة سنة النشر: 2013

2013 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات

3 ساعات التقييمات: أمازون: 4.8/5 جودريدز: 4.2/5



يقدم كتاب توماس إي براون "فهم جديد لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال والبالغين: ضعف الوظائف التنفيذية" يقدم منظورًا رائدًا لهذه الحالة المعقدة. يبسط هذا الكتاب المتطور الفهم الحالي لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، ويقدم الأفكار الرئيسية والأبحاث العلمية الداعمة.

ويجيب عن أسئلة حول تركيز اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، وتطور الدماغ، والتغيرات التي تحدث عبر الأعمار. يستكشف الدكتور براون، وهو طبيب نفسي سريري وباحث بارز في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، العلاجات الفعالة ويفند الافتراضات الشائعة. يعد الكتاب مورداً قيماً للمهنيين الطبيين والمتأثرين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

اقتباس من الكتاب

غالباً ما يجد الآباء والمعلمون صعوبة في تصديق أن الطلاب الأذكياء جداً يمكن أن يكونوا مصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، خاصة إذا لم يكونوا من مثيري المشاكل.

توماس إي براون

فهم جديد لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال والبالغين:

فحص الإعاقات التنفيذية: الخوض في فحص تفصيلي لضعف الوظائف التنفيذية في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط

الخوض في فحص تفصيلي لضعف الوظائف التنفيذية في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط التأثير المعرفي عبر مراحل الحياة: فهم كيف يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط على العمليات المعرفية المختلفة في مراحل الحياة المختلفة

فهم كيف يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط على العمليات المعرفية المختلفة في مراحل الحياة المختلفة أفكار علاجية عملية: استكشف أفكارًا عملية لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط الحركة وتشتت الانتباه وإدارته بناءً على هذه الرؤية الجديدة

ماذا يقول القراء:

"مراجعة ممتازة واسعة النطاق للأبحاث الحديثة في هذا المجال المهم - على عكس بعض كتب الدجالين عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط. يفتح العينين. (وقد نشر كتباً أكثر حداثة بتركيزات مختلفة (قليلاً)، لكن هذا الكتاب يشكل بداية جيدة."

د. روبرت ج. باركر

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إدارة حياتك مع ClickUp

ركز على ما هو أكثر أهمية مع ClickUp إدارة المشاريع بعد استكشاف الاستراتيجيات الواردة في أفضل هذه الكتب لإدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، من الواضح أن التنظيم الفعال و إدارة المهام ضرورية للازدهار على الرغم من الحالة.

ويُعد ClickUp أداة لا تقدر بثمن في هذا السياق، حيث يكمل بشكل مثالي الأفكار والتقنيات المستفادة من هذه الكتب.

من خلال دمج الاستراتيجيات التنظيمية من هذه القراءات مع ميزات ClickUp، يمكن للأفراد المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إنشاء نظام قوي لإدارة حياتهم اليومية وعملهم.

توفر الحالات المخصصة في ClickUp نظام تتبع مرئي يعكس الخطوات القابلة للتنفيذ الموصى بها في كتب مثل "تنظيم الحلول للأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه"

تساعد هذه الميزة على تقسيم المهام إلى أجزاء يمكن إدارتها، مما يقلل من المشاعر المربكة المرتبطة باضطراب نقص الانتباه و تعزيز التركيز -مستمدة من الأفكار الواردة في كتب مثل كتاب "الاندفاع إلى التشتت"

توفر الحقول المخصصة مستوى من التفاصيل والتصنيف يتوافق مع التقنيات التنظيمية التي تمت مناقشتها في كتاب "النظام من الفوضى" من خلال إضافة التفاصيل الأساسية وتصنيف المهام بطريقة مخصصة، يساعد ClickUp في الحفاظ على البيئة المنظمة الضرورية لمن يحتاجون إليها.

علاوة على ذلك، تتطابق طرق العرض المخصصة مع الاستراتيجيات القابلة للتكيف في كتاب "الازدهار مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين." سواء كنت تفضل القوائم أو اللوحات أو التقويمات، فإن ClickUp يتكيف مع أسلوبك المفضل، تمامًا مثل الأساليب المرنة الموصى بها في هذه الكتب لإدارة الجوانب المختلفة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

من خلال الجمع بين الرؤى المستقاة من هذه القراءات الأساسية مع ميزات ClickUp الديناميكية، يمكن للأفراد المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط إنشاء سير عمل أكثر تنظيماً وفعالية وقابلية للإدارة.

استكشف هذه الميزات وشاهد كيف يمكنها تحسين إنتاجيتك:

ClickUp إدارة المشاريع المخصصة : صمم إدارة مشروعك وفقًا لاحتياجاتك الخاصة

حقول ClickUp المخصصة : إضافة معلومات مفصلة ومخصصة إلى مهامك

مهام ClickUp : تبسيط إدارة مهامك اليومية بفعالية

ClickUp هو أكثر من مجرد أداة لإدارة المهام. إنها منصة شاملة تتكامل بسلاسة مع الاستراتيجيات والرؤى من أفضل كتب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط، وتقدم نهجاً شاملاً لإدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الحياة اليومية.

استخدام مهام النقر فوق المهام لتقسيم المهام المعقدة إلى إجراءات أصغر حجمًا وأصغر حجمًا

تسخير المعرفة والأدوات لإدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

قد يكون التعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مع فرط الحركة وتشتت الانتباه تحدياً، ولكن مع الدعم المناسب والتقنيات الذكية والأدوات المتنوعة يمكن أن يكون الأمر مجزياً أيضاً.

توفر الكتب العشرة التي قمنا باستكشافها رؤى واستراتيجيات وفهم لا تقدر بثمن، وهي بمثابة أدلة أساسية لأي شخص يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط الحركة. يقدم كل كتاب منظورًا فريدًا من نوعه، ويمدك بالمعرفة والنصائح العملية.

الجمع بين هذه الموارد الأدبية مع خاصية ClickUp الديناميكية الأدوات التنظيمية تخلق مزيجًا قويًا لإدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط بفعالية.

تكمّل ميزات مثل الحالات المخصصة، والحقول المخصصة، وطرق العرض المخصصة الاستراتيجيات والرؤى من هذه الكتب، مما يوفر إطارًا عمليًا لتطبيق ما تعلمته في حياتك اليومية.

تذكر أن إدارة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وفرط النشاط هي رحلة شخصية، وهذه الموارد موجودة هنا لدعمك وإرشادك وتمكينك في كل خطوة على الطريق.

إليك هذه المصادر لتجد الوضوح والتركيز والنجاح في إدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط النشاط!