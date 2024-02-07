أفضل 10 عمليات تكامل للخطافات الإلكترونية لربط تطبيقاتك في 2025

الأتمتة هي أفضل صديق للمطور، أليس كذلك؟ إذا كنت مبرمجاً أو مسؤول نظام أو محترفاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، فمن المحتمل أنك تعرف الخطافات الإلكترونية.
نعم، إنهم العمال المعجزة التي تسمح للتطبيقات بإرسال رسائل (رسائل خطاف الويب) بشكل مستقل إلى تطبيقات أخرى.
عندما يتم إشعار تطبيق المحاسبة الخاص بك بعملية دفع جديدة من خلال PayPal، أو عندما يتم توجيه مكالماتك إلى رقمك عبر Twilio، أو عندما تتلقى تنبيهات على Slack حول الطلبات الجديدة التي يتم وضعها في حساب WooCommerce الخاص بك - بفضل خطافات الويب.
ومع ذلك، مع وجود العديد من المهام عبر الإنترنت برامج التشغيل الآلي المتاحة، قد يكون من الصعب اكتشاف البرنامج المناسب لعملك. لتبسيط الأمور، قمنا بتجميع أفضل 10 عمليات تكامل خطافات الويب لربط تطبيقاتك في عام 2024.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكامل خطافات الويب؟
عند العمل مع تكامل خطافات الويب، يجب عليك مراعاة عدة عوامل لضمان التواصل الفعال والتبادل الآمن للبيانات بين الأنظمة المختلفة. فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي يجب البحث عنها:
- تنسيق الحمولة: أحد الاعتبارات الأولى هو تنسيق الحمولة والمحتوى. استخدم خطاطيف الويب التي تدعم تنسيقات البيانات المستخدمة على نطاق واسع مثل JSON أو XML، وتأكد من أن الوثائق توفر رؤى واضحة حول بنية الحمولة وحقول البيانات
- المصادقة والأمان: تضمن مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات وتشفير البيانات تأمين الاتصال باستخدام بروتوكولات مثل HTTPS. هذا لا يحمي البيانات فحسب، بل يضمن أيضًا أن الأطراف المصرح لها فقط هي التي يمكنها التفاعل مع عناوين URL الخاصة بخطاف الويب. لذا اختر خطافات الويب التي تستخدمها
- آلية إعادة المحاولة: تضمن آلية إعادة المحاولة القوية أن يظل نقل البيانات قابلاً للاعتماد عليه حتى في مواجهة حالات الفشل المؤقتة.
- أنواع الأحداث: عمليات التكامل التي تسمح لك بتحديد أنواع الأحداث وتوظيف الفلاتر لتضييق نطاق البيانات التي تؤدي إلى تشغيل عنوان URL الخاص بخطاف الويب لتحسين الكفاءة من خلال تقليل نقل البيانات غير الضرورية
- خيارات التخصيص: من المهم تضمين رؤوس مخصصة في الطلبات والمرونة في تخصيص الحمولة. فهي تحافظ على توافق عمليات التكامل الخاصة بك بشكل مثالي مع متطلبات تطبيقك
- تحديد المعدل: تمنع سياسات تحديد المعدل إساءة الاستخدام أو الاستخدام المفرط. يساعد تطبيق حدود المعدل في الحفاظ على سلامة تكامل خطاف الويب وأدائه
- بيئة الاختبار: وجود بيئة اختبار مخصصة أو بيئة اختبار مخصّصة مثل بيئة الاختبار في العديد منبرنامج حملة الرسائل النصية القصيرة مفيد للغاية. فهو يسمح لك بمحاكاة أحداث خطاف الويب والتأكد من التكامل المناسب قبل النشر في بيئة الإنتاج.
ضع إشارة مرجعية على هذه القائمة لتقييم عمليات تكامل خطاف الويب مقابل متطلبات تطبيقك.
أفضل 10 عمليات تكامل خطاف الويب لاستخدامها في عام 2024
مع تزايد الطلب على عمليات تكامل خطاف الويب عالية الجودة في عام 2024، حرصنا على أن تلبي قائمتنا لأفضل 10 عمليات تكامل خطاف ويب احتياجات متنوعة. نحن على يقين من أنك ستجد في إحداها ما يناسب مشاريعك بشكل مثالي.
1. كليك أب
قم بتوصيل تطبيقاتك المفضلة مع تكامل ClickUp Webhooks للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي
ClickUp ليس مجرد حل شامل لإدارة المشاريع، بل هو الخيار الأفضل للفرق التي تتطلع إلى دمج خطافات الويب في سير العمل.
مع تكامل ClickUp Webhooks ، يمكنك تسهيل الاتصال السلس بين ClickUp وتطبيقاتك الأخرى، وتعزيز الأتمتة وتبادل البيانات في الوقت الفعلي، وزيادة قدرتك على التعاون. الجزء الأفضل؟ ليس عليك أن تكون محترفاً في البرمجة للقيام بذلك، ولا أن تقوم بتنزيل أي تطبيقات خارجية.
يتيح لك ClickUp الاشتراك في أكثر من 30 حدثًا باستخدام خطافات الويب التي تتصل مباشرةً بواجهة برمجة تطبيقات ClickUp. ترسل لك هذه الميزة إشعارات في الوقت الفعلي عند إجراء تغييرات على التسلسل الهرمي أو المهام أو الأهداف في ClickUp.
تمكّنك ميزة البحث الشامل في ClickUp أيضًا من تحديد موقع المعلومات بسرعة عبر التطبيقات المتصلة وحتى ملفاتك المحلية من مركز مركزي. تعمل ميزة توسيع نطاق البحث على تحسين العملية بشكل أكبر، بحيث لا تضطر إلى البحث في جميع تطبيقاتك بشكل فردي للعثور على معلومة ما.
وسِّع نطاق البحث فائق السرعة ليشمل تطبيقاتك المفضلة مع البحث الشامل من ClickUp
يُمكّن نهج ClickUp الاستباقي في إدارة المشاريع والتزامه بالميزات سهلة الاستخدام فرق العمل من التنقل في المشاريع بسرعة وبأقل جهد ممكن.
قم بتوصيل جميع تطبيقاتك المفضلة في مكان واحد مع ClickUp
ClickUp أفضل الميزات
- أتمتة المهام والسماح ل ClickUp بالتحدث إلى تطبيقاتك المفضلة في الوقت الفعلي باستخدام تكامل Click Up Webhooks
- ابحث عن التطبيقات والملفات على الفور عبر التطبيقات باستخدام خاصية البحث الشامل من ClickUp
- تخصيص مساحة العمل الخاصة بك لتتناسب مع الاحتياجات والتفضيلات الفريدة لفريقك
- اختبر التنقل السلس في الواجهة مع تصميم ClickUp سهل الاستخدام
- اشترك في أكثر من 30 حدثًا من أحداث خطافات الويب للبقاء على اطلاع دائم بمهامك
قيود ClickUp
- قد يستغرق الأمر بعض الوقت للاعتياد على واجهة ClickUp بسبب ميزاتها المتعددة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
2. جداول بيانات جوجل
عبر سوق Google Workspace Marketplace كان معظمنا قد استخدم جداول بيانات Google مرة واحدة على الأقل، وذلك بفضل واجهته سهلة الاستخدام لإنشاء جداول البيانات وتحريرها والتعاون في إعدادها. إنها أداة قوية مفيدة لحالات استخدام متعددة للأفراد والشركات.
يمكنك القيام بكل شيء بدءًا من تخطيط الميزانية الشهرية إلى تتبع أداء الموقع الإلكتروني على جداول البيانات. يضفي استخدام خطافات الويب المزيد من القوة على جداول بيانات Google.
وبالاستفادة من Google Apps Script أو خدمات الجهات الخارجية مثل Zapier، يمكن للمستخدمين إنشاء عمليات تكامل وسير عمل مخصصة تتفاعل مع أحداث جداول البيانات في الوقت الفعلي.
يمكن أن تكون عناوين URL المخصصة لخطاطيف الويب رائعة أداة إنتاجية للمطورين نظرًا لأنها تتيح الاتصال المباشر والتكاملات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محددة. تشمل المزايا زيادة الكفاءة والتعاون في الوقت الفعلي والوظائف المتقدمة. ويتضافر ذلك معًا لجعل جداول بيانات Google أداة فعّالة لإدارة البيانات والأتمتة.
أفضل ميزات جداول بيانات Google Sheets
- الحصول على تحديثات فورية للبيانات
- إنشاء مشغلات قائمة على الأحداث باستخدام خطافات الويب
- أتمتة المهام المتكررة
قيود جداول بيانات جوجل
- الاعتماد على الخدمات الخارجية أثناء فترة التوقف، مما يؤثر على موثوقية تحديثات البيانات
- قد تشكل مخاطر أمنية إذا لم يتم تنفيذها وإدارتها بشكل صحيح
تسعير جداول بيانات جوجل (كجزء من مساحة عمل جوجل)
- مجانًا إلى الأبد
- مبتدئ الأعمال: 6$/شهرًا لكل مستخدم
- الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الأعمال الإضافية: 25 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات جداول بيانات جوجل
- G2: 4.7/5 (90+ تقييمات)
- Capterra: 4.6/5 (12,950+ تقييم)
3. جي ميل
عبر جوجل كلاود أحدث Gmail، أكثر منصات البريد الإلكتروني شيوعًا، ثورة في مجال التواصل بفضل واجهته سهلة الاستخدام، واكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها، وميزات الفرز والتصفية المتقدمة لصندوق الوارد. من خلال دمج خطافات الويب، يتحول Gmail إلى أداة تواصل أكثر قوة.
إليك بعض الإمكانيات التي تتاح لك مع خطافات الويب في Gmail:
- الحصول على إشعارات لرسائل البريد الإلكتروني الجديدة لاتخاذ إجراءات
- استخراج محتوى البريد الإلكتروني والمرفقات في التطبيق
- أتمتة مهام سير العمل مثل أحداث التقويم من رسائل البريد الإلكتروني
- التكامل مع تطبيقات أخرى مثل CRM باستخدام بيانات البريد الإلكتروني
- إنشاء روبوتات دردشة مدربة على رسائل البريد الإلكتروني
- مزامنة رسائل البريد الإلكتروني عبر الأجهزة
- نسخ رسائل البريد الإلكتروني المهمة احتياطيًا إلى التخزين السحابي
يسهّل تكامل خطافات الويب في Gmail نقل البيانات ومزامنتها في الوقت المناسب، مما يحسّن إدارة البريد الإلكتروني.
أفضل ميزات Gmail
- تلقي إشعارات فورية لرسائل البريد الإلكتروني الجديدة
- أتمتة الردود على البريد الإلكتروني
- الوصول إلى مركز مركزي لمزامنة البيانات
- الاستفادة من خطافات الويب لتخصيص مهام سير عمل Gmail
قيود Gmail
- التخصيص التلقائي المحدود
- قد يتسبب في زيادة تحميل الإشعارات
تسعير #### Gmail
- مجاني
- مبتدئ الأعمال: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم
- الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الشركة بلس: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Gmail
- G2: 4.7/5 (90+ تقييمات)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 12,900 تقييم)
4. خط
عبر الخط يستخدم تطبيق LINE، وهو تطبيق مجاني للتواصل الفوري على الأجهزة الإلكترونية، تكامل خطافات الويب لتعزيز ميزاته الأصلية.
تتيح عمليات تكامل خطاف الويب في LINE إمكانية الإشعارات الفورية بالرسائل الجديدة والردود التفاعلية والتكامل السلس مع الأنظمة الخارجية عبر واجهات برمجة التطبيقات.
يمكن للمطوّرين تسخير هذه العناصر التقنية لبناء تجارب مخصّصة وتشغيل الأحداث بناءً على تفاعلات المستخدم ومزامنة محادثات LINE مع المنصات الأخرى.
على سبيل المثال، يمكن لتطبيق توصيل الطعام استخدام تكامل خطاف الويب الخاص بـ LINE لإرسال إشعارات إلى المستخدمين عندما يكون الطلب جاهزًا؛ ويمكن لتطبيق التجارة الإلكترونية القيام بالأمر نفسه عند استلام الدفع، إلخ.
كما يمكن للشركات أيضاً استخدام تكامل خطاف الويب لإنشاء روبوتات دردشة LINE التي تتفاعل مع المستخدمين عند تشغيل إجراء ما. من الممكن أيضاً تنفيذ الاستبيانات والتسجيلات وتوليد العملاء المحتملين عن طريق إرسال رسائل LINE من عمليات إرسال النماذج.
وبالتالي، فإن خطافات الويب LINE ترفع من قدرتك على إنشاء تجارب تواصل مبتكرة وتفاعلية وفي الوقت الفعلي.
أفضل ميزات LINE
- احصل على إشعارات فورية حول الرسائل والتحديثات الجديدة
- إنشاء روبوتات دردشة آلية تشارك في محادثات تفاعلية مع المستخدمين
- تصميم تجارب مستخدمين مخصصة، وتخصيص التفاعلات والمحتوى بناءً على محفزات محددة
قيود الخط
- تخصيص محدود لروبوتات الدردشة الآلية
تسعير #### الخط
- خفيف: مجانًا مع ما يصل إلى 500 رسالة
- قياسي: 50 دولارًا أمريكيًا مع ما يصل إلى 10,000 رسالة
- القسط: 150 دولارًا أمريكيًا مع ما يصل إلى 40,000 رسالة
تقييمات ومراجعات الخط
- G2: مراجعات غير كافية
- Capterra: مراجعات غير كافية
5. تي بي-لينك تابو
عبر رابط tp-link تعمل TP-Link، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية الذكية، على تحويل الأتمتة المنزلية بتقنيات متقدمة. يتكامل نظام كاميرا TP-Link Tapo اللاسلكية مع خطافات الويب، مما يوفر تحكمًا وأتمتة لا مثيل لها.
يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات فورية ومزامنة أجهزة Tapo مع الأنظمة الخارجية من خلال الاستفادة من خطافات الويب. يمكن للمطورين الاستفادة من إمكانياته التقنية لصياغة مهام سير عمل الأتمتة المخصصة، وتشغيل الأحداث بناءً على تغيرات حالة الجهاز، وضمان التحديثات في الوقت الفعلي.
على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين التفاعل مع أجهزة Tapo باستخدام IFTTT كـ "وسيط". يمكن لـ IFTTT إرسال طلبات خطاف الويب إلى سيناريو "إنشاء" يبدأ بعنوان URL مخصص. ويمكنه أيضًا تلقي خطافات الويب التي تأتي من تطبيق Make HTTP.
فيما يلي بعض الطرق الإضافية التي يمكن من خلالها استخدام خطافات الويب مع أجهزة TP-Link Tapo المنزلية الذكية:
- الحصول على إشعارات عندما تكتشف كاميرات Tapo الأمنية الحركة
- تشغيل/إطفاء الأضواء والمفاتيح عند اكتشاف المستشعرات لظروف مثل تغيرات درجة الحرارة
- إنشاء مساعدين صوتيين للتحكم في أجهزة Tapo باستخدام أوامر اللغة الطبيعية
- إنشاء لوحات معلومات مراقبة تسحب الحالة المباشرة من أجهزة Tapo
- توصيل بيانات جهاز Tapo بأنظمة الصيانة التنبؤية
تتيح خطافات الويب TP-Link Tapo سهولة التكامل لتطوير أتمتة وتحكم مخصصين لبناء نظام بيئي للمنزل الذكي.
أفضل ميزات TP-Link Tapo من TP-Link Tapo
- تلقي إشعارات في الوقت الحقيقي حول حالة الأجهزة المنزلية الذكية
- توصيل أجهزة TP-Link Tapo بأنظمة خارجية لتحقيق التكامل السلس ومزامنة البيانات
- مراقبة استهلاك الطاقة وإنفاق الطاقة في الوقت الفعلي
قيود TP-Link Tapo
- واجه بعض المستخدمين أخطاء في البرامج الثابتة
تسعير TP-Link Tapo
- تجربة مجانية لمدة 30 يومًا
- الأسعار الأساسية: 39.99 دولارًا للكاميرا الواحدة سنويًا أو 144.99 دولارًا لخمس كاميرات سنويًا
- القسط: 4.99 دولار شهريًا لكاميرا واحدة أو 8.99 دولار شهريًا لكاميرتين
تقييمات ومراجعات TP-Link Tapo TP-Link Tapo
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: مراجعات غير كافية
6. ريديت
عبر ريديت رديت هو مجتمع ديناميكي على الإنترنت يزدهر بمشاركة المستخدمين والمناقشات المتنوعة. يتكامل Reddit مع خطافات الويب لتزويد المطورين بأدوات قوية للتحديثات في الوقت الفعلي والأتمتة.
للقيام بذلك، يجب عليك إنشاء تطبيق مطور Reddit، وإنشاء رموز وصول، وإعداد نقطة نهاية خطاف ويب على النظام الأساسي المختار.
من خلال الاشتراك في أحداث محددة والتعامل مع بيانات خطاف الويب الواردة، يمكنك تلقي إشعارات فورية على المنشورات الجديدة أو التعليقات أو كلمات رئيسية محددة من خلال خطافات الويب Reddit.
يعمل هذا التكامل النشط على تسهيل إنشاء روبوتات مخصصة، وأتمتة الإشراف على المحتوى، وتشغيل الأحداث بناءً على أنشطة المجتمع.
يستخدم المطوّرون إعدادات خطاف الويب لتحسين تجارب المستخدمين, تحرير الرمز وتبسيط تدفق المعلومات، وإنشاء تطبيقات تفاعلية تستجيب ديناميكيًا لمحتوى Reddit المتطور باستمرار. يضمن تنفيذ تدابير الأمان والاختبار الشامل تكاملاً آمناً وعملياً.
أفضل ميزات Reddit
- احصل على إشعارات فورية للمنشورات الجديدة أو التعليقات أو أنشطة subreddit المحددة
- أتمتة الإشراف على المحتوى من خلال إنشاء روبوتات مخصصة يتم تشغيلها من خلال عنوان URL الخاص بخطاف الويب
- إنشاء تطبيقات تفاعلية تستجيب ديناميكيًا لأنشطة المجتمع
- تخصيص مشغلات الأحداث وتخصيص إشعارات مخصصة لتفاعلات المجتمع المحددة
قيود Reddit
- يمكن أن تكون الصيانة مكلفة
- غير مناسب لعمليات التكامل المعقدة التي تتطلب اتصالاً ثنائي الاتجاه أو حذف البيانات
تسعير #### ريديت
- مجاني للأبد
- Reddit Premium: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Reddit
- G2: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)
- Capterra: مراجعات غير كافية
7. سويتش بوت
عبر سويتش بوت SwitchBot عبارة عن نظام بيئي مبتكر للأجهزة المنزلية الذكية يتكامل مع خطافات الويب من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به، مما يسهل الأتمتة المتقدمة. وعلى وجه التحديد، يتيح التكامل التواصل مع منصات مثل مساعد المنزل عند تغير حالة الجهاز.
تتضمن العملية قيام مستشعر SwitchBot باكتشاف تغيير الحالة وإرسال رسالة إلى SwitchBot Hub، الذي يتصل بعد ذلك بخادم SwitchBot API. يقوم الخادم بتسجيل عنوان URL لخطاف ويب يشير إلى مساعد الصفحة الرئيسية، مما يضمن تحديثات في الوقت الفعلي.
لاستخدام SwitchBot API، يجب عليك إرسال توقيع مصادقة متخصص في الرأس، مفصّل في وثائق واجهة برمجة التطبيقات. بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم اشتراكات HA Cloud، يعمل إعداد عنوان URL لخطاف الويب على تحسين التكامل عن طريق تقليل مكالمات واجهة برمجة التطبيقات.
أفضل ميزات SwitchBot
- الاستفادة من تدفق المعلومات الفوري والمتزامن
- تمكين الاتصال في الوقت الفعلي مع مساعد الصفحة الرئيسية، مما يسهل الأتمتة الديناميكية بناءً على تغيرات حالة الجهاز
- إعداد عناوين URL الخاصة بخطاف الويب لتقليل مكالمات واجهة برمجة التطبيقات لتلقي البيانات، وتحسين كفاءة تكامل SwitchBot
- تعزيز الأمان من خلال توقيع مصادقة متخصص في الرأس
قيود SwitchBot
- تفتقر ميزة الإمالة العمياء داخل SwitchBot إلى دعم نقطة نهاية خطاف الويب
- تعتمد على خادم واجهة برمجة التطبيقات، مما قد يؤثر على الاستجابة في حالة حدوث مشكلات متعلقة بالخادم
تسعير #### SwitchBot
- واجهة برمجة تطبيقات SwitchBot لتكامل MQTT: $21.78
تقييمات ومراجعات SwitchBot
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: مراجعات غير كافية
8. تويتش
عبر تويتش تستفيد منصة Twitch، وهي منصة بث مباشر بارزة، من خطافات الويب لأتمتة سير العمل الفعالة. يمكن للمطوِّرين إنشاء عمليات تكامل مخصصة من خلال استخدام عنوان URL لخطافات الويب الخاصة ب Twitch لتشغيل الأحداث لسيناريوهات مختلفة.
تتضمن بعض الأمثلة نشر خطافات الويب عندما يبدأ القائمون على البث المباشر، وإنشاء طلبات Zapier webhook URL من عمليات البث المباشر الجديدة على Twitch، وإعلام خطافات الويب حول المتابعين الجدد على Twitch أو بدء البث.
تتكامل خطافات الويب الخاصة ب Twitch مع خدمات مثل Integrately، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء حلول مخصصة لحالات الاستخدام غير القياسية. تستخدم خطافات الويب هذه رسائل HTTP POST مع بيانات JSON، مما يوفر مرونة في تنسيقات البيانات.
تمتد خيارات التكامل إلى أبعد من ذلك مع منصات مثل Onlizer Studio وIFTTT، مما يوفر موصلات مرئية لواجهة برمجة التطبيقات ل Twitch وخطافات الويب وتمكين الأتمتة الشاملة.
أفضل ميزات Twitch
- تشغيل الأحداث للبث المباشر الجديد، أو المتابعين، أو أنشطة Twitch المحددة الأخرى
- إنشاء عمليات تكامل مخصصة لتوصيل التطبيقات عن طريق إنشاء طلبات Zapier webhook URL من عمليات البث المباشر الجديدة على Twitch
- قم بتخصيص مجموعة متنوعة من عمليات التكامل من خلال قدرة Twitch على دعم رسائل HTTP POST مع بيانات JSON
قيود Twitch
- لا يمكن للمستخدمين استخدام http://localhost كرد اتصال
- الحد الأقصى لعدد الحالات التي يمكن إضافتها إلى خطاف الويب هو 200 حالة
تسعير #### Twitch
- المستوى الأول: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
- المستوى الثاني: 9.99$/شهرًا لكل مستخدم
- المستوى الثالث: 24.99$/شهرًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Twitch
- G2: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)
- Capterra: مراجعات غير كافية
9. إجراءات أليكسا بواسطة mkZense
عبر mkZense Alexa Actions من mkZense هي منصة متطورة للتشغيل الآلي للمنزل الذكي تعمل على تعزيز قدرات Alexa.
فهي تتيح لك إنشاء مهارات Alexa المخصصة وأتمتة الإجراءات التي يتم تنشيطها صوتيًا باستخدام خطافات الويب، مما يتيح لك التحكم الشخصي والمعقد في الأجهزة والخدمات المتصلة داخل النظام البيئي للمنزل الذكي.
يمكنك أيضاً بدء التشغيل التلقائي القوي مثل تشغيل إجراء الرطوبة العالية أو ضبط أوضاع المنزل. على سبيل المثال، عندما تكتشف الكاميرا حدث إنذار، يتيح التكامل إرسال إجراء IFTTT Trigger إلى أجهزة Alexa المتصلة.
لإعداد هذا التكامل، يجب عليك ربط خدمة إجراءات أليكسا بخدمة IFTTT باستخدام بيانات اعتماد Amazon، وإنشاء إجراءات Alexa الروتينية، واستخدام خيارات مشغّل IFTTT في مشغّلات Smarthome.
إجراءات أليكسا من mkZense أفضل الميزات
- تحقيق الأتمتة التي يتم تنشيطها صوتيًا لتحسين التحكم في المنزل الذكي
- إنشاء مهارات Alexa مخصصة من خلال خطافات الويب
- سهولة الاتصال بأجهزة وخدمات الجهات الخارجية
إجراءات أليكسا من خلال قيود mkZense
- مجاني إذا كنت تستخدم ثلاثة مشغلات أو أقل
- لا يمكن أن تحتوي أسماء المشغلات على أحرف غير إنجليزية
أليكسا أليكسا أكتشنز بواسطة mkZense التسعير
- مجانًا (حتى 3 مشغلات)
- الخطة المدفوعة: 5 دولارات/سنة
تقييمات ومراجعات Alexa Actions بواسطة mkZense
- G2: مراجعات غير كافية
- Capterra: مراجعات غير كافية
10. برقية
عبر برقية تيليجرام هو تطبيق مراسلة آمن معروف بمحادثاته المشفرة وميزاته المتعددة. من خلال توفير دعم لدمج خطافات الويب لتبادل البيانات بكفاءة مع تطبيقات الطرف الثالث، ينتقل تيليجرام من كونه عمليًا إلى فائق القوة.
كلما وقع حدثٌ ما وأُرسلت رسالة جديدة إلى بوت، يرسل تيليجرام طلبًا مع كائن التحديث إلى خادم المستخدم. يمكّن هذا التكامل المستخدمين من مشاركة البيانات عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات.
لإعداد خطافات الويب في تيليجرام يتبع المستخدمون عملية منظمة: الحصول على رمز تفويض، تهيئة جدول بيانات جوجل، إنشاء رصيف تحميل في رصيف التحميل، تخزين الروابط في متغيرات، إعداد خطاف الويب، تهيئة البوت وإنشاء طلب نشر HTTP.
يتطلب التكامل الناجح وجود منفذ خادم مفتوح مع خيارات 443 و80 و88 و88 و8443 المدعومة. يضمن ذلك إمكانية الوصول إلى البوت عبر عنوانه العام.
تيليجرام أفضل الميزات
- قم بإعداد طلب خطاف الويب بسهولة وابدأ باستخدامه في تطبيقك من خلال واجهة برمجة التطبيقات والوثائق البسيطة
- تخصيص الرسائل المضمنة والرسائل الآلية
- احصل على مساحة تخزين غير محدودة على الخادم
قيود تيليجرام
- يدعم المنافذ 443 و80 و88 و88 و8443؛ المنافذ الأخرى غير مدعومة لتكامل خطاف الويب
- يفرض مهلة زمنية لكل تحديث لخطاف الويب؛ ويعيد الإرسال إذا لم تتم معالجته بسرعة، مما قد يتسبب في تكرار المعالجة
تسعير تيليجرام
- مجاني للأبد
- القسط: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات تيليجرام
- G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,200 تقييم)
اختيار تكامل Webhooks المناسب لشركتك ## اختيار تكامل Webhooks المناسب لشركتك
تُعد خطافات الويب أدوات لا غنى عنها لتبادل البيانات في الوقت الفعلي والأتمتة. من تعزيز الاتصال في تعاون الفريق إلى تبسيط سير العمل في تطوير البرمجيات فإن إمكانات خطافات الويب لا حصر لها.
أفضل طريقة لمعرفة تكامل خطاف الويب المناسب لك هو اختباره (أو، هل يجب أن نقول، الاتصال؟). سوف تكتشف بسرعة أن ClickUp يتقدم على البقية بأميال.
إن الاستفادة من ميزات ClickUp المبتكرة أمر بالغ الأهمية لإجراء اتصالات سلسة عبر تطبيقات الويب الخاصة بك. بالإضافة إلى كونه برنامج قاعدة بيانات للشركات الصغيرة فإنه يبرز كواحد من أفضل أدوات الإنتاجية مع مجموعة متنوعة من الوظائف والاستخدامات.
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