أفضل 10 عمليات تكامل للخطافات الإلكترونية لربط تطبيقاتك في 2025

الأتمتة هي أفضل صديق للمطور، أليس كذلك؟ إذا كنت مبرمجاً أو مسؤول نظام أو محترفاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، فمن المحتمل أنك تعرف الخطافات الإلكترونية.

نعم، إنهم العمال المعجزة التي تسمح للتطبيقات بإرسال رسائل (رسائل خطاف الويب) بشكل مستقل إلى تطبيقات أخرى.

عندما يتم إشعار تطبيق المحاسبة الخاص بك بعملية دفع جديدة من خلال PayPal، أو عندما يتم توجيه مكالماتك إلى رقمك عبر Twilio، أو عندما تتلقى تنبيهات على Slack حول الطلبات الجديدة التي يتم وضعها في حساب WooCommerce الخاص بك - بفضل خطافات الويب.

ومع ذلك، مع وجود العديد من المهام عبر الإنترنت برامج التشغيل الآلي المتاحة، قد يكون من الصعب اكتشاف البرنامج المناسب لعملك. لتبسيط الأمور، قمنا بتجميع أفضل 10 عمليات تكامل خطافات الويب لربط تطبيقاتك في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكامل خطافات الويب؟

عند العمل مع تكامل خطافات الويب، يجب عليك مراعاة عدة عوامل لضمان التواصل الفعال والتبادل الآمن للبيانات بين الأنظمة المختلفة. فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي يجب البحث عنها:

تنسيق الحمولة: أحد الاعتبارات الأولى هو تنسيق الحمولة والمحتوى. استخدم خطاطيف الويب التي تدعم تنسيقات البيانات المستخدمة على نطاق واسع مثل JSON أو XML، وتأكد من أن الوثائق توفر رؤى واضحة حول بنية الحمولة وحقول البيانات

أحد الاعتبارات الأولى هو تنسيق الحمولة والمحتوى. استخدم خطاطيف الويب التي تدعم تنسيقات البيانات المستخدمة على نطاق واسع مثل JSON أو XML، وتأكد من أن الوثائق توفر رؤى واضحة حول بنية الحمولة وحقول البيانات المصادقة والأمان: تضمن مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات وتشفير البيانات تأمين الاتصال باستخدام بروتوكولات مثل HTTPS. هذا لا يحمي البيانات فحسب، بل يضمن أيضًا أن الأطراف المصرح لها فقط هي التي يمكنها التفاعل مع عناوين URL الخاصة بخطاف الويب. لذا اختر خطافات الويب التي تستخدمها

تضمن مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات وتشفير البيانات تأمين الاتصال باستخدام بروتوكولات مثل HTTPS. هذا لا يحمي البيانات فحسب، بل يضمن أيضًا أن الأطراف المصرح لها فقط هي التي يمكنها التفاعل مع عناوين URL الخاصة بخطاف الويب. لذا اختر خطافات الويب التي تستخدمها آلية إعادة المحاولة: تضمن آلية إعادة المحاولة القوية أن يظل نقل البيانات قابلاً للاعتماد عليه حتى في مواجهة حالات الفشل المؤقتة.

تضمن آلية إعادة المحاولة القوية أن يظل نقل البيانات قابلاً للاعتماد عليه حتى في مواجهة حالات الفشل المؤقتة. أنواع الأحداث: عمليات التكامل التي تسمح لك بتحديد أنواع الأحداث وتوظيف الفلاتر لتضييق نطاق البيانات التي تؤدي إلى تشغيل عنوان URL الخاص بخطاف الويب لتحسين الكفاءة من خلال تقليل نقل البيانات غير الضرورية

عمليات التكامل التي تسمح لك بتحديد أنواع الأحداث وتوظيف الفلاتر لتضييق نطاق البيانات التي تؤدي إلى تشغيل عنوان URL الخاص بخطاف الويب لتحسين الكفاءة من خلال تقليل نقل البيانات غير الضرورية خيارات التخصيص: من المهم تضمين رؤوس مخصصة في الطلبات والمرونة في تخصيص الحمولة. فهي تحافظ على توافق عمليات التكامل الخاصة بك بشكل مثالي مع متطلبات تطبيقك

من المهم تضمين رؤوس مخصصة في الطلبات والمرونة في تخصيص الحمولة. فهي تحافظ على توافق عمليات التكامل الخاصة بك بشكل مثالي مع متطلبات تطبيقك تحديد المعدل: تمنع سياسات تحديد المعدل إساءة الاستخدام أو الاستخدام المفرط. يساعد تطبيق حدود المعدل في الحفاظ على سلامة تكامل خطاف الويب وأدائه

تمنع سياسات تحديد المعدل إساءة الاستخدام أو الاستخدام المفرط. يساعد تطبيق حدود المعدل في الحفاظ على سلامة تكامل خطاف الويب وأدائه بيئة الاختبار: وجود بيئة اختبار مخصصة أو بيئة اختبار مخصّصة مثل بيئة الاختبار في العديد من برنامج حملة الرسائل النصية القصيرة مفيد للغاية. فهو يسمح لك بمحاكاة أحداث خطاف الويب والتأكد من التكامل المناسب قبل النشر في بيئة الإنتاج.

ضع إشارة مرجعية على هذه القائمة لتقييم عمليات تكامل خطاف الويب مقابل متطلبات تطبيقك.

أفضل 10 عمليات تكامل خطاف الويب لاستخدامها في عام 2024

مع تزايد الطلب على عمليات تكامل خطاف الويب عالية الجودة في عام 2024، حرصنا على أن تلبي قائمتنا لأفضل 10 عمليات تكامل خطاف ويب احتياجات متنوعة. نحن على يقين من أنك ستجد في إحداها ما يناسب مشاريعك بشكل مثالي.

1. كليك أب

قم بتوصيل تطبيقاتك المفضلة مع تكامل ClickUp Webhooks للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي

ClickUp ليس مجرد حل شامل لإدارة المشاريع، بل هو الخيار الأفضل للفرق التي تتطلع إلى دمج خطافات الويب في سير العمل.

مع تكامل ClickUp Webhooks ، يمكنك تسهيل الاتصال السلس بين ClickUp وتطبيقاتك الأخرى، وتعزيز الأتمتة وتبادل البيانات في الوقت الفعلي، وزيادة قدرتك على التعاون. الجزء الأفضل؟ ليس عليك أن تكون محترفاً في البرمجة للقيام بذلك، ولا أن تقوم بتنزيل أي تطبيقات خارجية.

يتيح لك ClickUp الاشتراك في أكثر من 30 حدثًا باستخدام خطافات الويب التي تتصل مباشرةً بواجهة برمجة تطبيقات ClickUp. ترسل لك هذه الميزة إشعارات في الوقت الفعلي عند إجراء تغييرات على التسلسل الهرمي أو المهام أو الأهداف في ClickUp.

تمكّنك ميزة البحث الشامل في ClickUp أيضًا من تحديد موقع المعلومات بسرعة عبر التطبيقات المتصلة وحتى ملفاتك المحلية من مركز مركزي. تعمل ميزة توسيع نطاق البحث على تحسين العملية بشكل أكبر، بحيث لا تضطر إلى البحث في جميع تطبيقاتك بشكل فردي للعثور على معلومة ما.

وسِّع نطاق البحث فائق السرعة ليشمل تطبيقاتك المفضلة مع البحث الشامل من ClickUp

يُمكّن نهج ClickUp الاستباقي في إدارة المشاريع والتزامه بالميزات سهلة الاستخدام فرق العمل من التنقل في المشاريع بسرعة وبأقل جهد ممكن.

قم بتوصيل جميع تطبيقاتك المفضلة في مكان واحد مع ClickUp

ClickUp أفضل الميزات

أتمتة المهام والسماح ل ClickUp بالتحدث إلى تطبيقاتك المفضلة في الوقت الفعلي باستخدام تكامل Click Up Webhooks

ابحث عن التطبيقات والملفات على الفور عبر التطبيقات باستخدام خاصية البحث الشامل من ClickUp

تخصيص مساحة العمل الخاصة بك لتتناسب مع الاحتياجات والتفضيلات الفريدة لفريقك

اختبر التنقل السلس في الواجهة مع تصميم ClickUp سهل الاستخدام

اشترك في أكثر من 30 حدثًا من أحداث خطافات الويب للبقاء على اطلاع دائم بمهامك

قيود ClickUp

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للاعتياد على واجهة ClickUp بسبب ميزاتها المتعددة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. جداول بيانات جوجل

عبر سوق Google Workspace Marketplace كان معظمنا قد استخدم جداول بيانات Google مرة واحدة على الأقل، وذلك بفضل واجهته سهلة الاستخدام لإنشاء جداول البيانات وتحريرها والتعاون في إعدادها. إنها أداة قوية مفيدة لحالات استخدام متعددة للأفراد والشركات.

يمكنك القيام بكل شيء بدءًا من تخطيط الميزانية الشهرية إلى تتبع أداء الموقع الإلكتروني على جداول البيانات. يضفي استخدام خطافات الويب المزيد من القوة على جداول بيانات Google.

وبالاستفادة من Google Apps Script أو خدمات الجهات الخارجية مثل Zapier، يمكن للمستخدمين إنشاء عمليات تكامل وسير عمل مخصصة تتفاعل مع أحداث جداول البيانات في الوقت الفعلي.

يمكن أن تكون عناوين URL المخصصة لخطاطيف الويب رائعة أداة إنتاجية للمطورين نظرًا لأنها تتيح الاتصال المباشر والتكاملات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محددة. تشمل المزايا زيادة الكفاءة والتعاون في الوقت الفعلي والوظائف المتقدمة. ويتضافر ذلك معًا لجعل جداول بيانات Google أداة فعّالة لإدارة البيانات والأتمتة.

أفضل ميزات جداول بيانات Google Sheets

الحصول على تحديثات فورية للبيانات

إنشاء مشغلات قائمة على الأحداث باستخدام خطافات الويب

أتمتة المهام المتكررة

قيود جداول بيانات جوجل

الاعتماد على الخدمات الخارجية أثناء فترة التوقف، مما يؤثر على موثوقية تحديثات البيانات

قد تشكل مخاطر أمنية إذا لم يتم تنفيذها وإدارتها بشكل صحيح

تسعير جداول بيانات جوجل (كجزء من مساحة عمل جوجل)

مجانًا إلى الأبد

مبتدئ الأعمال: 6$/شهرًا لكل مستخدم

6$/شهرًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 25 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

25 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات جداول بيانات جوجل

G2 : 4.7/5 (90+ تقييمات)

: 4.7/5 (90+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (12,950+ تقييم)

3. جي ميل

عبر جوجل كلاود أحدث Gmail، أكثر منصات البريد الإلكتروني شيوعًا، ثورة في مجال التواصل بفضل واجهته سهلة الاستخدام، واكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها، وميزات الفرز والتصفية المتقدمة لصندوق الوارد. من خلال دمج خطافات الويب، يتحول Gmail إلى أداة تواصل أكثر قوة.

إليك بعض الإمكانيات التي تتاح لك مع خطافات الويب في Gmail:

الحصول على إشعارات لرسائل البريد الإلكتروني الجديدة لاتخاذ إجراءات

استخراج محتوى البريد الإلكتروني والمرفقات في التطبيق

أتمتة مهام سير العمل مثل أحداث التقويم من رسائل البريد الإلكتروني

التكامل مع تطبيقات أخرى مثل CRM باستخدام بيانات البريد الإلكتروني

إنشاء روبوتات دردشة مدربة على رسائل البريد الإلكتروني

مزامنة رسائل البريد الإلكتروني عبر الأجهزة

نسخ رسائل البريد الإلكتروني المهمة احتياطيًا إلى التخزين السحابي

يسهّل تكامل خطافات الويب في Gmail نقل البيانات ومزامنتها في الوقت المناسب، مما يحسّن إدارة البريد الإلكتروني.

أفضل ميزات Gmail

تلقي إشعارات فورية لرسائل البريد الإلكتروني الجديدة

أتمتة الردود على البريد الإلكتروني

الوصول إلى مركز مركزي لمزامنة البيانات

الاستفادة من خطافات الويب لتخصيص مهام سير عمل Gmail

قيود Gmail

التخصيص التلقائي المحدود

قد يتسبب في زيادة تحميل الإشعارات

تسعير #### Gmail

مجاني

مبتدئ الأعمال: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gmail

G2 : 4.7/5 (90+ تقييمات)

: 4.7/5 (90+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 12,900 تقييم)

4. خط

عبر الخط يستخدم تطبيق LINE، وهو تطبيق مجاني للتواصل الفوري على الأجهزة الإلكترونية، تكامل خطافات الويب لتعزيز ميزاته الأصلية.

تتيح عمليات تكامل خطاف الويب في LINE إمكانية الإشعارات الفورية بالرسائل الجديدة والردود التفاعلية والتكامل السلس مع الأنظمة الخارجية عبر واجهات برمجة التطبيقات.

يمكن للمطوّرين تسخير هذه العناصر التقنية لبناء تجارب مخصّصة وتشغيل الأحداث بناءً على تفاعلات المستخدم ومزامنة محادثات LINE مع المنصات الأخرى.

على سبيل المثال، يمكن لتطبيق توصيل الطعام استخدام تكامل خطاف الويب الخاص بـ LINE لإرسال إشعارات إلى المستخدمين عندما يكون الطلب جاهزًا؛ ويمكن لتطبيق التجارة الإلكترونية القيام بالأمر نفسه عند استلام الدفع، إلخ.

كما يمكن للشركات أيضاً استخدام تكامل خطاف الويب لإنشاء روبوتات دردشة LINE التي تتفاعل مع المستخدمين عند تشغيل إجراء ما. من الممكن أيضاً تنفيذ الاستبيانات والتسجيلات وتوليد العملاء المحتملين عن طريق إرسال رسائل LINE من عمليات إرسال النماذج.

وبالتالي، فإن خطافات الويب LINE ترفع من قدرتك على إنشاء تجارب تواصل مبتكرة وتفاعلية وفي الوقت الفعلي.

أفضل ميزات LINE

احصل على إشعارات فورية حول الرسائل والتحديثات الجديدة

إنشاء روبوتات دردشة آلية تشارك في محادثات تفاعلية مع المستخدمين

تصميم تجارب مستخدمين مخصصة، وتخصيص التفاعلات والمحتوى بناءً على محفزات محددة

قيود الخط

تخصيص محدود لروبوتات الدردشة الآلية

تسعير #### الخط

خفيف: مجانًا مع ما يصل إلى 500 رسالة

مجانًا مع ما يصل إلى 500 رسالة قياسي: 50 دولارًا أمريكيًا مع ما يصل إلى 10,000 رسالة

50 دولارًا أمريكيًا مع ما يصل إلى 10,000 رسالة القسط: 150 دولارًا أمريكيًا مع ما يصل إلى 40,000 رسالة

تقييمات ومراجعات الخط

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

5. تي بي-لينك تابو

عبر رابط tp-link تعمل TP-Link، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية الذكية، على تحويل الأتمتة المنزلية بتقنيات متقدمة. يتكامل نظام كاميرا TP-Link Tapo اللاسلكية مع خطافات الويب، مما يوفر تحكمًا وأتمتة لا مثيل لها.

يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات فورية ومزامنة أجهزة Tapo مع الأنظمة الخارجية من خلال الاستفادة من خطافات الويب. يمكن للمطورين الاستفادة من إمكانياته التقنية لصياغة مهام سير عمل الأتمتة المخصصة، وتشغيل الأحداث بناءً على تغيرات حالة الجهاز، وضمان التحديثات في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين التفاعل مع أجهزة Tapo باستخدام IFTTT كـ "وسيط". يمكن لـ IFTTT إرسال طلبات خطاف الويب إلى سيناريو "إنشاء" يبدأ بعنوان URL مخصص. ويمكنه أيضًا تلقي خطافات الويب التي تأتي من تطبيق Make HTTP.

فيما يلي بعض الطرق الإضافية التي يمكن من خلالها استخدام خطافات الويب مع أجهزة TP-Link Tapo المنزلية الذكية:

الحصول على إشعارات عندما تكتشف كاميرات Tapo الأمنية الحركة

تشغيل/إطفاء الأضواء والمفاتيح عند اكتشاف المستشعرات لظروف مثل تغيرات درجة الحرارة

إنشاء مساعدين صوتيين للتحكم في أجهزة Tapo باستخدام أوامر اللغة الطبيعية

إنشاء لوحات معلومات مراقبة تسحب الحالة المباشرة من أجهزة Tapo

توصيل بيانات جهاز Tapo بأنظمة الصيانة التنبؤية

تتيح خطافات الويب TP-Link Tapo سهولة التكامل لتطوير أتمتة وتحكم مخصصين لبناء نظام بيئي للمنزل الذكي.

أفضل ميزات TP-Link Tapo من TP-Link Tapo

تلقي إشعارات في الوقت الحقيقي حول حالة الأجهزة المنزلية الذكية

توصيل أجهزة TP-Link Tapo بأنظمة خارجية لتحقيق التكامل السلس ومزامنة البيانات

مراقبة استهلاك الطاقة وإنفاق الطاقة في الوقت الفعلي

قيود TP-Link Tapo

واجه بعض المستخدمين أخطاء في البرامج الثابتة

تسعير TP-Link Tapo

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

الأسعار الأساسية: 39.99 دولارًا للكاميرا الواحدة سنويًا أو 144.99 دولارًا لخمس كاميرات سنويًا

39.99 دولارًا للكاميرا الواحدة سنويًا أو 144.99 دولارًا لخمس كاميرات سنويًا القسط: 4.99 دولار شهريًا لكاميرا واحدة أو 8.99 دولار شهريًا لكاميرتين

تقييمات ومراجعات TP-Link Tapo TP-Link Tapo

G2 : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية Capterra: مراجعات غير كافية

6. ريديت

عبر ريديت رديت هو مجتمع ديناميكي على الإنترنت يزدهر بمشاركة المستخدمين والمناقشات المتنوعة. يتكامل Reddit مع خطافات الويب لتزويد المطورين بأدوات قوية للتحديثات في الوقت الفعلي والأتمتة.

للقيام بذلك، يجب عليك إنشاء تطبيق مطور Reddit، وإنشاء رموز وصول، وإعداد نقطة نهاية خطاف ويب على النظام الأساسي المختار.

من خلال الاشتراك في أحداث محددة والتعامل مع بيانات خطاف الويب الواردة، يمكنك تلقي إشعارات فورية على المنشورات الجديدة أو التعليقات أو كلمات رئيسية محددة من خلال خطافات الويب Reddit.

يعمل هذا التكامل النشط على تسهيل إنشاء روبوتات مخصصة، وأتمتة الإشراف على المحتوى، وتشغيل الأحداث بناءً على أنشطة المجتمع.

يستخدم المطوّرون إعدادات خطاف الويب لتحسين تجارب المستخدمين, تحرير الرمز وتبسيط تدفق المعلومات، وإنشاء تطبيقات تفاعلية تستجيب ديناميكيًا لمحتوى Reddit المتطور باستمرار. يضمن تنفيذ تدابير الأمان والاختبار الشامل تكاملاً آمناً وعملياً.

أفضل ميزات Reddit

احصل على إشعارات فورية للمنشورات الجديدة أو التعليقات أو أنشطة subreddit المحددة

أتمتة الإشراف على المحتوى من خلال إنشاء روبوتات مخصصة يتم تشغيلها من خلال عنوان URL الخاص بخطاف الويب

إنشاء تطبيقات تفاعلية تستجيب ديناميكيًا لأنشطة المجتمع

تخصيص مشغلات الأحداث وتخصيص إشعارات مخصصة لتفاعلات المجتمع المحددة

قيود Reddit

يمكن أن تكون الصيانة مكلفة

غير مناسب لعمليات التكامل المعقدة التي تتطلب اتصالاً ثنائي الاتجاه أو حذف البيانات

تسعير #### ريديت

مجاني للأبد

Reddit Premium: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Reddit

G2 : 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

7. سويتش بوت

عبر سويتش بوت SwitchBot عبارة عن نظام بيئي مبتكر للأجهزة المنزلية الذكية يتكامل مع خطافات الويب من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به، مما يسهل الأتمتة المتقدمة. وعلى وجه التحديد، يتيح التكامل التواصل مع منصات مثل مساعد المنزل عند تغير حالة الجهاز.

تتضمن العملية قيام مستشعر SwitchBot باكتشاف تغيير الحالة وإرسال رسالة إلى SwitchBot Hub، الذي يتصل بعد ذلك بخادم SwitchBot API. يقوم الخادم بتسجيل عنوان URL لخطاف ويب يشير إلى مساعد الصفحة الرئيسية، مما يضمن تحديثات في الوقت الفعلي.

لاستخدام SwitchBot API، يجب عليك إرسال توقيع مصادقة متخصص في الرأس، مفصّل في وثائق واجهة برمجة التطبيقات. بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم اشتراكات HA Cloud، يعمل إعداد عنوان URL لخطاف الويب على تحسين التكامل عن طريق تقليل مكالمات واجهة برمجة التطبيقات.

أفضل ميزات SwitchBot

الاستفادة من تدفق المعلومات الفوري والمتزامن

تمكين الاتصال في الوقت الفعلي مع مساعد الصفحة الرئيسية، مما يسهل الأتمتة الديناميكية بناءً على تغيرات حالة الجهاز

إعداد عناوين URL الخاصة بخطاف الويب لتقليل مكالمات واجهة برمجة التطبيقات لتلقي البيانات، وتحسين كفاءة تكامل SwitchBot

تعزيز الأمان من خلال توقيع مصادقة متخصص في الرأس

قيود SwitchBot

تفتقر ميزة الإمالة العمياء داخل SwitchBot إلى دعم نقطة نهاية خطاف الويب

تعتمد على خادم واجهة برمجة التطبيقات، مما قد يؤثر على الاستجابة في حالة حدوث مشكلات متعلقة بالخادم

تسعير #### SwitchBot

واجهة برمجة تطبيقات SwitchBot لتكامل MQTT: $21.78

تقييمات ومراجعات SwitchBot

G2 : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية Capterra: مراجعات غير كافية

8. تويتش

عبر تويتش تستفيد منصة Twitch، وهي منصة بث مباشر بارزة، من خطافات الويب لأتمتة سير العمل الفعالة. يمكن للمطوِّرين إنشاء عمليات تكامل مخصصة من خلال استخدام عنوان URL لخطافات الويب الخاصة ب Twitch لتشغيل الأحداث لسيناريوهات مختلفة.

تتضمن بعض الأمثلة نشر خطافات الويب عندما يبدأ القائمون على البث المباشر، وإنشاء طلبات Zapier webhook URL من عمليات البث المباشر الجديدة على Twitch، وإعلام خطافات الويب حول المتابعين الجدد على Twitch أو بدء البث.

تتكامل خطافات الويب الخاصة ب Twitch مع خدمات مثل Integrately، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء حلول مخصصة لحالات الاستخدام غير القياسية. تستخدم خطافات الويب هذه رسائل HTTP POST مع بيانات JSON، مما يوفر مرونة في تنسيقات البيانات.

تمتد خيارات التكامل إلى أبعد من ذلك مع منصات مثل Onlizer Studio وIFTTT، مما يوفر موصلات مرئية لواجهة برمجة التطبيقات ل Twitch وخطافات الويب وتمكين الأتمتة الشاملة.

أفضل ميزات Twitch

تشغيل الأحداث للبث المباشر الجديد، أو المتابعين، أو أنشطة Twitch المحددة الأخرى

إنشاء عمليات تكامل مخصصة لتوصيل التطبيقات عن طريق إنشاء طلبات Zapier webhook URL من عمليات البث المباشر الجديدة على Twitch

قم بتخصيص مجموعة متنوعة من عمليات التكامل من خلال قدرة Twitch على دعم رسائل HTTP POST مع بيانات JSON

قيود Twitch

لا يمكن للمستخدمين استخدام http://localhost كرد اتصال

الحد الأقصى لعدد الحالات التي يمكن إضافتها إلى خطاف الويب هو 200 حالة

تسعير #### Twitch

المستوى الأول : 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المستوى الثاني : 9.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 9.99$/شهرًا لكل مستخدم المستوى الثالث: 24.99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Twitch

G2 : 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

9. إجراءات أليكسا بواسطة mkZense

عبر mkZense Alexa Actions من mkZense هي منصة متطورة للتشغيل الآلي للمنزل الذكي تعمل على تعزيز قدرات Alexa.

فهي تتيح لك إنشاء مهارات Alexa المخصصة وأتمتة الإجراءات التي يتم تنشيطها صوتيًا باستخدام خطافات الويب، مما يتيح لك التحكم الشخصي والمعقد في الأجهزة والخدمات المتصلة داخل النظام البيئي للمنزل الذكي.

يمكنك أيضاً بدء التشغيل التلقائي القوي مثل تشغيل إجراء الرطوبة العالية أو ضبط أوضاع المنزل. على سبيل المثال، عندما تكتشف الكاميرا حدث إنذار، يتيح التكامل إرسال إجراء IFTTT Trigger إلى أجهزة Alexa المتصلة.

لإعداد هذا التكامل، يجب عليك ربط خدمة إجراءات أليكسا بخدمة IFTTT باستخدام بيانات اعتماد Amazon، وإنشاء إجراءات Alexa الروتينية، واستخدام خيارات مشغّل IFTTT في مشغّلات Smarthome.

إجراءات أليكسا من mkZense أفضل الميزات

تحقيق الأتمتة التي يتم تنشيطها صوتيًا لتحسين التحكم في المنزل الذكي

إنشاء مهارات Alexa مخصصة من خلال خطافات الويب

سهولة الاتصال بأجهزة وخدمات الجهات الخارجية

إجراءات أليكسا من خلال قيود mkZense

مجاني إذا كنت تستخدم ثلاثة مشغلات أو أقل

لا يمكن أن تحتوي أسماء المشغلات على أحرف غير إنجليزية

أليكسا أليكسا أكتشنز بواسطة mkZense التسعير

مجانًا (حتى 3 مشغلات)

الخطة المدفوعة: 5 دولارات/سنة

تقييمات ومراجعات Alexa Actions بواسطة mkZense

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

10. برقية

عبر برقية تيليجرام هو تطبيق مراسلة آمن معروف بمحادثاته المشفرة وميزاته المتعددة. من خلال توفير دعم لدمج خطافات الويب لتبادل البيانات بكفاءة مع تطبيقات الطرف الثالث، ينتقل تيليجرام من كونه عمليًا إلى فائق القوة.

كلما وقع حدثٌ ما وأُرسلت رسالة جديدة إلى بوت، يرسل تيليجرام طلبًا مع كائن التحديث إلى خادم المستخدم. يمكّن هذا التكامل المستخدمين من مشاركة البيانات عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات.

لإعداد خطافات الويب في تيليجرام يتبع المستخدمون عملية منظمة: الحصول على رمز تفويض، تهيئة جدول بيانات جوجل، إنشاء رصيف تحميل في رصيف التحميل، تخزين الروابط في متغيرات، إعداد خطاف الويب، تهيئة البوت وإنشاء طلب نشر HTTP.

يتطلب التكامل الناجح وجود منفذ خادم مفتوح مع خيارات 443 و80 و88 و88 و8443 المدعومة. يضمن ذلك إمكانية الوصول إلى البوت عبر عنوانه العام.

تيليجرام أفضل الميزات

قم بإعداد طلب خطاف الويب بسهولة وابدأ باستخدامه في تطبيقك من خلال واجهة برمجة التطبيقات والوثائق البسيطة

تخصيص الرسائل المضمنة والرسائل الآلية

احصل على مساحة تخزين غير محدودة على الخادم

قيود تيليجرام

يدعم المنافذ 443 و80 و88 و88 و8443؛ المنافذ الأخرى غير مدعومة لتكامل خطاف الويب

يفرض مهلة زمنية لكل تحديث لخطاف الويب؛ ويعيد الإرسال إذا لم تتم معالجته بسرعة، مما قد يتسبب في تكرار المعالجة

تسعير تيليجرام

مجاني للأبد

القسط: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تيليجرام

G2 : 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,200 تقييم)

اختيار تكامل Webhooks المناسب لشركتك ## اختيار تكامل Webhooks المناسب لشركتك

تُعد خطافات الويب أدوات لا غنى عنها لتبادل البيانات في الوقت الفعلي والأتمتة. من تعزيز الاتصال في تعاون الفريق إلى تبسيط سير العمل في تطوير البرمجيات فإن إمكانات خطافات الويب لا حصر لها.

أفضل طريقة لمعرفة تكامل خطاف الويب المناسب لك هو اختباره (أو، هل يجب أن نقول، الاتصال؟). سوف تكتشف بسرعة أن ClickUp يتقدم على البقية بأميال.

إن الاستفادة من ميزات ClickUp المبتكرة أمر بالغ الأهمية لإجراء اتصالات سلسة عبر تطبيقات الويب الخاصة بك. بالإضافة إلى كونه برنامج قاعدة بيانات للشركات الصغيرة فإنه يبرز كواحد من أفضل أدوات الإنتاجية مع مجموعة متنوعة من الوظائف والاستخدامات.

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