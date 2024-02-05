‘التفكير، سريع وبطيء&8217; ملخص الكتاب: أهم الملاحظات والمراجعات

هناك الكثير مما يدور خلف الكواليس في عقولنا عند اتخاذ القرارات. يعمل عقلنا في وضعين متميزين - التفكير "السريع" البديهي والتفكير "البطيء" المتعمد. وهذان النظامان معًا هما السبب في أننا غالبًا ما نبالغ في تقدير قدرتنا على اتخاذ القرارات الصحيحة.

يستكشف دانيال كانيمان الحائز على جائزة نوبل هذا التفاعل الرائع في عمله الأساسي "التفكير السريع والبطيء". يستخدم الكتاب مبادئ الاقتصاد السلوكي ليوضح لنا كيف نفكر ويشرح لنا لماذا لا ينبغي لنا أن نصدق كل ما يخطر ببالنا.

في هذا الملخص الشامل لكتاب التفكير السريع والبطيء، نتعمق في النقاط الرئيسية التي استخلصناها من كتاب كانيمان الرائد، ونستكشف الاقتباسات الثاقبة التي تلخص حكمته، ونكتشف التطبيقات العملية باستخدام نماذج اتخاذ القرار في كتاب كليك أب.

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ملخص كتاب التفكير السريع والبطيء في لمحة سريعة

إذا كنت من الأشخاص الذين يستغرقون الكثير من الوقت لاتخاذ قرار ما أو يتخذون قرارات متسرعة تسبب الندم لاحقاً، فهذا الملخص التفكير السريع والبطيء مناسب لك.

يدور كتاب دانيال كانيمان التفكير السريع والبطيء حول نظامين هما الحدس والتفكير البطيء اللذان يساعداننا في تشكيل أحكامنا. ويرشدنا في الكتاب إلى مبادئ الاقتصاد السلوكي وكيف يمكننا تجنب الأخطاء عندما تكون المخاطر كبيرة.

وهو يفعل ذلك من خلال مناقشة كل شيء بدءاً من علم النفس البشري وصنع القرار إلى المقامرة في سوق الأسهم وضبط النفس.

يخبرنا الكتاب أن عقلنا يجمع بين نظامين: النظام 1، وهو نظام التفكير السريع، الذي يعمل دون عناء وبشكل غريزي، معتمداً على الحدس والتجارب السابقة. وعلى النقيض من ذلك، فإن النظام 2، وهو نظام التفكير البطيء، ينخرط في التحليل المنطقي المدروس الذي يتطلب في الغالب المزيد من الجهد.

يسلط كانيمان الضوء على "قانون الجهد الأقل"؛ فالعقل البشري مبرمج على اتخاذ المسار الأقل مقاومة، و حل المشاكل المعقدة يستنزف قدرتنا العقلية على التفكير. وهذا يفسر سبب عدم قدرتنا على التفكير بعمق في كثير من الأحيان عندما نكون متعبين أو متوترين.

كما يشرح أيضًا كيف يعمل كلا النظامين في وقت واحد للتأثير على تصوراتنا واتخاذ القرارات. يحتاج البشر إلى كلا النظامين، والمفتاح هو أن نكون على دراية بكيفية تفكيرنا حتى نتمكن من تجنب الأخطاء الكبيرة عندما تكون المخاطر كبيرة.

الوجبات الرئيسية من كتاب "التفكير السريع والبطيء" لدانيال كانيمان

1. العمل بسرعة دون الإفراط في التفكير

يتخذ النظام الأول للعقل البشري قرارات سريعة ويتفاعل بسرعة. عند لعب أي لعبة، يكون لديك بضع دقائق لتقرر خطوتك التالية؛ وتعتمد هذه القرارات على حدسك.

نحن نستخدم النظام 1 للتفكير والعمل بشكل بديهي أثناء حالات الطوارئ دون الإفراط في التفكير.

يتضمن النظام 1 التفكير التلقائي السريع الذي يفتقر إلى التحكم الإرادي. على سبيل المثال، عند إدراكك لتعابير وجه امرأة في موعد غرامي، تستنتج بشكل حدسي أنها غاضبة. ويمثل هذا مثالاً على التفكير السريع الذي يعمل بقليل من التحكم الإرادي.

2. إعطاء الاهتمام الكامل لجميع قراراتك المعقدة

يتطلب النظام الثاني من العقل البشري مزيدًا من الجهد للانتباه إلى التفاصيل والتفكير النقدي. النظام الثاني ينخرط في عمليات التفكير التأملي والمتعمد لحل المشكلات.

أنت تنخرط في التفكير المدروس والمنهجي إذا ما أُعطيت مشكلة قسمة لحلها، مثل 293/7. يعكس ذلك التفكير البطيء الذي يتطلب أنشطة ذهنية وجهداً واعياً.

عندما نواجه أي تحدٍ كبير أو نحاول إلقاء نظرة عميقة على المواقف من خلال توظيف النظام 2، يمكننا حل المواقف الحرجة من خلال تركيز انتباهنا على الموقف المطروح. وفي حين أن النظام الأول يولد الأفكار والحدس والانطباعات، فإن النظام الثاني مسؤول عن ممارسة ضبط النفس وتجاوز اندفاعات النظام الأول.

3. التحيزات المعرفية والاستدلالية

يناقش المؤلف التحيزات المعرفية والاستدلال في عملية اتخاذ القرار. وتؤثر التحيزات مثل الارتكاز، والتوافر، والتحيز التأكيدي، والثقة المفرطة في الثقة بشكل كبير على أحكامنا، وغالبًا ما تؤدي إلى خيارات دون المستوى الأمثل. الوعي بهذه التحيزات هو الخطوة الأولى نحو التخفيف من تأثيرها.

يشرح الكاتب ذلك بمشكلة المضرب والكرة. تبلغ تكلفة المضرب والكرة معًا 1.10 دولار أمريكي، ويزيد ثمن المضرب عن ثمن الكرة بدولار واحد. ما هي تكلفة الكرة؟

معظم الناس سيجيبون بـ 0.10 دولار، وهذا غير صحيح. يجبر الحدس والتفكير المتهور الناس على افتراض أن الكرة تكلف 10 سنتات. ولكن، بالنظر إلى المسألة رياضيًا، إذا كانت تكلفة الكرة 0.10 دولار وتكلفة المضرب 1 دولار إضافي، فهذا يعني أن تكلفة المضرب 1.10 دولار، مما يجعل المجموع 1.20 دولار، وهو أمر خاطئ. إنها مشكلة من النظام 2، تتطلب من العقل أن يرى أن كرة بقيمة 0.05 دولار زائد مضرب بقيمة 1.05 دولار يساوي 1.10 دولار.

وبالمثل، يفترض الناس في كثير من الأحيان أن حجم العينة الصغيرة يمكن أن يمثل بدقة صورة أكبر، مما يبسط إدراكهم للعالم. ومع ذلك، وكما يقول كانيمان، يجب تجنب الثقة في البيانات المبنية على بيانات محدودة.

تشكل الاستدلال والتحيزات تحديات في اتخاذ القرار بسبب النظام 1. يمكن أن يؤدي فشل النظام 2 في معالجة المعلومات بشكل فوري إلى اعتماد الأفراد على الانطباعات الفورية والمتحيزة للنظام 1، مما يؤدي إلى استنتاجات خاطئة.

4. نظرية التوقع

وفقًا ل نظرية التوقع لكاهنمان، يزن البشر الخسائر والمكاسب بشكل مختلف. يمكن للأفراد اتخاذ القرارات بناءً على المكاسب المتوقعة بدلاً من الخسائر المتوقعة.

وتوضيحًا لنظرية النفور من الخسارة هذه، يلاحظ كانيمان أنه عند الاختيار بين خيارين متساويين - أحدهما يتضمن مكاسب محتملة والآخر يتضمن خسائر محتملة - سيختار الناس الخيار الذي يتضمن مكاسب لأن هذه هي الطريقة التي يعمل بها العقل البشري.

5. تأثير الهبة

يسلط كانيمان الضوء أيضًا على ظاهرة نفسية تسمى تأثير الهبة، وتركز النظرية على ميلنا إلى إعطاء قيمة أعلى للأشياء لمجرد أننا نمتلكها. ولهذا التحيز آثار عميقة على المعاملات الاقتصادية والمفاوضات.

ويشرح المؤلف ذلك من خلال سرد قصة أستاذ جامعي كان يجمع النبيذ. كان الأستاذ يشتري زجاجات تتراوح قيمتها بين 35 دولارًا و100 دولار، ولكن إذا عرض عليه أحد طلابه شراء إحدى الزجاجات مقابل 1000 دولار، كان يرفض.

زجاجة النبيذ هي نقطة مرجعية، ومن ثم يسيطر علم النفس، مما يجعل الخسارة المحتملة تبدو أكثر أهمية من أي مكاسب مقابلة.

6. الانحدار إلى المتوسط

يتعمق كانيمان في مفهوم الانحدار إلى المتوسط، فغالبًا ما يتبع الأحداث المتطرفة نتائج أكثر اعتدالًا.

ويسمح إدراك هذا الاتجاه بالتنبؤات الدقيقة وتجنب التفاؤل أو التشاؤم غير المبرر. على سبيل المثال، يميل الرياضي الذي يبلي بلاءً حسنًا في قفزته الأولى إلى أن يكون أداؤه أقل من المستوى في المحاولة الثانية لأن ذهنه مشغول بالحفاظ على الصدارة.

7. مغالطة التخطيط

تسلط مغالطة مغالطة التخطيط الضوء على ميلنا المتأصل إلى التقليل من تقدير الوقت والتكاليف والمخاطر التي تنطوي عليها الإجراءات المستقبلية. يعد الوعي بهذه المغالطة أمرًا ضروريًا للتخطيط الواقعي للمشروع وتحديد الأهداف.

لنفترض أنك تستعد لمشروع قادم وتتوقع أن أسبوعًا واحدًا سيكون كافيًا لإكماله، نظرًا لخبرتك. ومع ذلك، عندما تبدأ المشروع، تكتشف تحديات جديدة.

علاوة على ذلك، تمرض أثناء مرحلة التنفيذ وتصبح أقل إنتاجية. أنت تدرك أن تفاؤلك أجبرك على سوء تقديرك لـ الوقت والجهد اللازمين للمشروع . هذا مثال على مغالطة التخطيط.

8. الخبرة البديهية

يستكشف كانيمان مفهوم الخبرة البديهية، مؤكدًا أن الإتقان الحقيقي في مجال ما يؤدي إلى أحكام بديهية.

لقد رأينا جميعًا أطباء لديهم عدة سنوات من الخبرة يتعرفون على المرض فورًا بناءً على الأعراض التي يظهرها المريض. ومع ذلك، حتى الخبراء معرضون للتحيز، وتساعد اليقظة المستمرة على تجنب أخطاء الثقة الذاتية.

9. تجربة الذات وتذكرها

يكتب كانيمان عن الذاتين، أي الذات التي تختبر الذات والذات التي تتذكر الذات.

لنحاول فهم ذلك من خلال تجربة واقعية. أنت تستمع إلى مقطوعة موسيقية مفضلة لديك على قرص مخدوش في نهايته ويصدر صوت صرير. قد تقول إن النهاية أفسدت تجربة استماعك للموسيقى. لكن هذا غير صحيح؛ فأنت استمعت إلى الموسيقى، ولا يمكن للنهاية السيئة أن تفسد التجربة التي حدثت بالفعل. هذا ببساطة أنت ببساطة تخطئ في الذكريات عن التجربة.

تعمل قواعد الذاكرة من خلال اكتشاف التفضيلات بناءً على التجارب السابقة. تلعب الذات المتذكرة دورًا حاسمًا في عملية اتخاذ القرار غالبًا ما تؤثر على الاختيارات وفقًا لتفضيلات الماضي. على سبيل المثال، إذا كانت لديك ذاكرة جيدة حول خيار سابق، وطُلب منك اتخاذ خيار مماثل مرة أخرى، فإن ذاكرتك ستؤثر عليك لاختيار نفس الشيء مرة أخرى.

من المهم التمييز بين الحدس والتجارب الفعلية. فالنفس التي تختبر الأحداث في الحاضر، بينما النفس التي تتذكر تشكل الاختيارات بناءً على الذكريات. إن فهم هذه الازدواجية يمنع التركيز المفرط على التجارب السلبية.

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25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

اقتباسات شائعة التفكير السريع والبطيء

فيما يلي بعض الاقتباسات المفضلة لدينا من ملخص التفكير بسرعة وببطء:

الوظيفة الرئيسية للنظام 1 هي الحفاظ على نموذج لعالمك الشخصي وتحديثه، والذي يمثل ما هو طبيعي فيه.

إحدى الوظائف الأساسية للنظام 1 هي تعزيز الرؤية العالمية التي نحملها في أذهاننا، والتي تساعدنا على تفسير العالم بانتظام، وتعكس ما يعتبر طبيعيًا في بيئتنا وتمييزه عما هو غير متوقع > لا يوجد شيء في الحياة مهم كما تعتقد أنه مهم أثناء تفكيرك فيه._

غالبًا ما تكون تصوراتنا للأهمية مبالغ فيها عندما نفكر بنشاط في شيء ما في الوقت الحالي. وغالبًا ما نفقد الصورة الأكبر من خلال قصر تفكيرنا على شيء واحد في الوقت الحالي

إن الوهم بأننا نفهم الماضي يعزز ثقتنا المفرطة في قدرتنا على التنبؤ بالمستقبل.**_

قد يعتقد العقل البشري أحيانًا أنه قادر على فهم الماضي بشكل كامل، مما يؤدي إلى الثقة المفرطة في التنبؤ بالأحداث المستقبلية. وغالبًا ما نقول لعقلنا باستمرار: "أنا أعرف كيف سينتهي هذا الموقف"، لأننا واجهنا موقفًا في الماضي جعلنا نفرط في الثقة بالنتيجة > من المرجح أن تتعلم شيئًا ما من خلال العثور على مفاجآت في سلوكك الخاص أكثر من سماع حقائق مفاجئة عن الناس بشكل عام.

إن اكتشاف الذات الشخصية من خلال الجوانب غير المتوقعة في سلوك المرء نفسه هو عملية تعلم أكثر فعالية من أن تُعرض عليه حقائق مفاجئة عن الناس بشكل عام. ففي نهاية المطاف، التجربة المعاشة هي المعلم الأفضل

< إن فكرة أن المستقبل لا يمكن التنبؤ به تقوضها كل يوم السهولة التي يتم بها تفسير الماضي.**_

غالبًا ما يبالغ الناس في تبسيط الماضي وتفسيره بثقة بسبب التحيز للإدراك المتأخر. ومع ذلك، فإن المستقبل لا يمكن التنبؤ به حقًا، ويميل البشر إلى التقليل من تعقيد الأحداث التاريخية

تطبيق تعلم التفكير السريع والبطيء مع ClickUp

إذا كنت قد استمتعت بهذا الملخص التفكير السريع والبطيء، فقد ترغب في قراءة ملخص قبعات التفكير الست . دعنا الآن نفهم كيف يمكنك تطبيق الدروس المستفادة من التفكير السريع والبطيء بشكل أكثر فعالية باستخدام ClickUp كـ برنامج لحل المشكلات .

منصة ClickUp لإدارة المشاريع وصنع القرار و قوالب خطة التواصل تبسيط وتحسين عملية التفكير الخاصة بك.

كليك أب قالب وثيقة إطار عمل صنع القرار يرشد المستخدمين من خلال عملية منظمة لاتخاذ القرارات، تتضمن كلاً من أنظمة التفكير السريع والمركّز. يطالب إطار عمل ClickUp هذا بالاعتبارات الحاسمة، مما يضمن اتباع نهج شامل في اتخاذ القرار.

سواءً كان الأمر يتعلق باختيار ميزات المنتج المناسبة أو إدارة المشاريع المعقدة، سيساعدك قالب وثيقة إطار عمل اتخاذ القرار من ClickUp على اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع.

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'التفكير السريع والبطيء' يتعمق في العقل البشري ويحاول فك شفرة علم النفس البشري. ويغطي النظامين المزدوجين للتفكير ومزالق التحيزات المعرفية التي تشكل عملية اتخاذ القرار لدينا.

يمكن أن تساعدك منصة ClickUp لإدارة المشاريع المزودة بقوالب معدة مسبقاً وبديهية في فهم هذه الفوضى. تتيح لك ClickUp تفكيك المشاريع المعقدة إلى مهام أكثر قابلية للإدارة.

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