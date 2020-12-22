زمن الدورة الزمنية مقابل المهلة الزمنية: الدليل النهائي

الفضول حول الاختلافات بين وقت الدورة ووقت الرصاص_؟

زمن الدورة و المهلة الزمنية من المقاييس المهمة المستخدمة في عملية الإنتاج. بينما يخبرك زمن الدورة بالوقت الذي يستغرقه إكمال مهمة ما، فإن زمن المهلة هو الوقت المستغرق بين تقديم الطلب والتنفيذ.

_نحن نعرف، نحن نعرف

يبدو هذان الوقتان مربكين للغاية ولا يختلفان كثيرًا.

لكن لا تقلق.

فالتمييز بينهما ليس صعبًا مثل محاولة فهم المكونات المختلفة لوجبة ماستر شيف.

_الملح الصخري؟ ملح كوشير؟ ملح وردي؟

سنتناول في هذه المقالة التعريفات المختلفة لـ زمن المهلة مقابل زمن الدورة وكيفية حساب وتتبع كل مقياس دون عناء.

لنبدأ. ليس هناك وقت لإهداره!

ملاحظة: الأقسام القليلة الأولى عبارة عن توضيحات موجزة عن ماهية الدورة والمهلة الزمنية. إذا كان لديك بالفعل فهم جيد لكلا المقياسين، فيمكنك _ أن التخطي إلى قسم المقارنة.

ما هو زمن الدورة؟

الدورة الوقت هو الوقت المستغرق لإنهاء دورة عملية واحدة، من البداية إلى النهاية. وعلى الرغم من أن "_العملية" تشير عادةً إلى عملية الإنتاج في التصنيع، إلا أنها يمكن أن تكون أي نشاط متكرر أيضًا، مثل الرد على مكالمات العملاء.

يُعرّف زمن الدورة أيضًا بأنه مقدار الوقت الذي يعمل فيه الفريق فعليًا على المنتج حتى يصبح جاهزًا للتسليم للعميل.

وبما أن كلمة التسليم جعلتنا نفكر في البيتزا، فلماذا لا نستخدم طلب البيتزا كمثال هنا.

في سياق زمن الدورة، تشير كلمة "طلب" إلى طلب العميل لمنتج أو خدمة.

لذلك بالنسبة لمطعم بيتزا، فإن زمن الدورة هو الوقت المستغرق لإعداد بيتزا واحدة لذيذة.

_فقط تأكد من عدم وجود أناناس عليها

لمعرفة فوائد قياس دورة الدورة وقت مقياس ،

**_تحقق من دليلنا المتعمق :: تحليل داخلي أو الفريق الافتراضيtakt على مدار يوم واحد

حد WIP :: تعيين حدود العمل قيد التقدم (WIP) للإشارة إلى وجود الكثير من العمل تحت حالة معينة

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ما هي الفروق بين وقت الدورة ووقت الإنجاز ووقت الإنجاز؟

فإن فهم الفرق بين الدورة الزمنية ووقت الاستجابة ووقت الإنجاز ليس صعبًا مثل تحديد الأطباق في تحدي اختبار التذوق الأعمى لماستر شيف

إذا كنت لا تزال في حيرة من أمرك، فلا تقلق!

لقد قمنا بتلخيص الاختلافات الرئيسية بين وقت المهلة مقابل وقت الدورة مقابل وقت الاستهلاك في هذا الرسم البياني المفيد:

الدورة الوقت وقت المهلة وقت الإنجاز وقت التكرير ما الذي يساعدك به يساعد في تقدير معدل الإنتاج يساعد في التنبؤ بوقت انتظار العميل أو الزبون يحسب المعدل الذي يجب أن تعمل به لتلبية الطلب ما الذي يأخذه في الاعتبار يأخذ في الاعتبار وقت الإنتاج الفعلي فقط يأخذ في الاعتبار عملية الإنتاج بأكملها، بدءًا من استلام الطلبات وحتى معالجة المبيعات يركز على الحد الأقصى للوقت الذي يجب أن يقضيه الفريق في تسليم عنصر العمل كيف تستخدمه الشركات يجب أن تهدف الشركات إلى تقليل زمن دورة التشغيل لتلبية الطلبات الأكبر من أجل إرضاء العملاء بشكل أفضل، يجب أن تكون المهل الزمنية منخفضة يمكن مقارنة زمن الإنتاج مع زمن الدورة لفهم قدرات الإنتاج المعادلة زمن الدورة = إجمالي زمن الإنتاج/عدد الوحدات المنتجة المهلة الزمنية = تاريخ التسليم - تاريخ استلام الطلب زمن الدورة = إجمالي زمن الإنتاج/طلب العميل

أسئلة وأجوبة حول وقت الدورة والمهلة الزمنية والوقت المستغرق

ابحث في وقت الدورة أو المهلة الزمنية، ومن المحتمل أن تصادف مصطلحات مثل الإنتاجية وتدفق القيمة وغير ذلك.

_الآن، ما هي؟

لا داعي للقلق، إليك هذه الدورة التدريبية السريعة لإزالة شكوكك:

1. ما الفرق بين مهلة التصنيع ومعدل الإنتاجية؟

من وجهة نظر العميل، مهلة التصنيع مهلة التصنيع هي الوقت بين تقديم الطلب واستلامه.

من ناحية أخرى، معدل الإنتاجية هو من منظور الإنتاج ويقيس معدل مرور المواد الخام أو وحدة التصنيع خلال العملية.

2. ما هو تخطيط مسار القيمة؟

في التصنيع الليّن، مسار القيمة هو سلسلة من الأنشطة ذات القيمة المضافة التي تخلق منتجًا أو نتيجة إجمالية للعملاء أو أصحاب المصلحة.

تخطيط مسار القيمة هو طريقة تقوم من خلالها بتصور جميع الخطوات الأساسية في مسار القيمة باستخدام مخطط انسيابي. ويساعدك المخطط (المعروف باسم خريطة تدفق القيمة) على تحديد وتقليل/إزالة الخطوات غير الضرورية في تدفق القيمة، مما يجعله أكثر كفاءة.

3. ما هي العوامل التي تؤثر سلبًا على الوقت المستغرق؟

خمسة عوامل رئيسية تؤثر سلبًا على المهل الزمنية هي:

خطوة عملية غير ضرورية في تدفق الإنتاج

الإدارة غير الفعالة للمخزون

نفاذ مخزون المخزون الذي قد يتسبب في اختناق الإنتاج

تباين المهل الزمنية بين البائعين/الموردين المختلفين

أحداث لا يمكن التنبؤ بها مثل عدم توفر المواد الخام بشكل مفاجئ

4 - كيف يمكنك تقليل وقت دورتك؟

لا يؤدي تقليل وقت الدورة الزمنية إلى تحسين رضا العملاء فحسب، بل سيعزز أيضًا إنتاجية فريقك.

لذا إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل وقت الدورة الزمنية:

حدد كل قصة المستخدم والهدف بوضوح

شجع الفرق على الاكتفاء الذاتي وتحمل المسؤولية والعمل بأقل قدر ممكن من الملاحظات

استخدم طريقة الحد من WIP للقضاء على تعدد المهام

أتمتة الأعمال اليدوية المتكررة

اعتماد نهج رشيق مثل سكروم استخدم أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp لإدارة العمليات بسهولة!



5. ما هو الهدف الرئيسي لـ Agile؟

الهدف الرئيسي لـ رشيق الهدف الرئيسي للمنهجية هو مساعدة الفرق على بناء وتقديم منتجات عالية الجودة في أقصر وقت ممكن. لهذا الغرض, المقاييس الرشيقة (مثل وقت الدورة والمهلة الزمنية) والأدوات (مثل العمل المتراكم السريع ) المساعدة في تحسين العملية. اقرأ المزيد عن إدارة المشاريع الرشيقة.

خاتمة

في المطبخ، معرفة كيف ستتعامل مع الوصفة (من التحضير إلى التزيين) لا يمنع كوارث الطهي فحسب، بل سيجعل العملية بأكملها أكثر كفاءة.

وهنا يأتي دور الأوقات المختلفة مثل وقت الدورة، والوقت المستغرق، والوقت المستغرق، والوقت المستغرق.

يعد فهم وتتبع كل مقياس أمرًا بالغ الأهمية لتبسيط أي عملية إنتاج أو عملية تصنيع، سواء كان ذلك في تسليم البرامج أو إرضاء العملاء الجائعين في الوقت المحدد.

ومع ذلك، فإن استخدام ساعات الإيقاف لتوقيت كل عملية ليس فعالاً على الإطلاق.

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