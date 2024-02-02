إيفرنوت مقابل. تودويست: أيهما أفضل في عام 2025؟

نحن نعلم أن دماغك يفيض بالأفكار والمهام ومقتطفات من التألق. أنت تتلاعب بخطط السفر، وأهداف التوفير، والمواعيد النهائية للمشاريع، وغير ذلك الكثير! أنت تستحق القليل من المساعدة.

لا بد أنك فكرت في تدوين الملاحظات و تطبيقات إدارة المهام التي تكون مفيدة أثناء عملك على أشياء متعددة في حياتك.

تتوفر تطبيقات رائعة لتدوين الملاحظات في السوق، لكن اختيار التطبيق المناسب لاحتياجاتك قد يستغرق وقتاً وجهداً. كل واحد منا فريد من نوعه - وهذا يعني أن تجربها كجزء من روتينك اليومي لترى مدى اندماجها في تدفقك الحالي.

تظهر الأدوات الشائعة مثل Evernote و Todoist كخيارات سهلة. ولكننا ندرك أنك ترغب في اتخاذ قرار مستنير.

لذا استعدوا للمواجهة في تدوين الملاحظات: تودويست ضد إيفرنوت. ستستكشف عرضًا تفصيليًا لميزاتهما وأسعارهما ودعمهما وغير ذلك.

في النهاية، سنعرض أيضًا منافسًا آخر قد يفاجئك.

ما هو إيفرنوت؟

عبر إيفرنوت Evernote هو تطبيق متعدد الاستخدامات لتدوين الملاحظات وإدارة المهام. وهو مصمم للأرشفة، ويتيح لك إنشاء ملاحظات غنية بالصور والمقاطع الصوتية ومحتوى الويب المحفوظ.

يمتلك Evernote قاعدة مستخدمين مثيرة للإعجاب تصل إلى 250 مليون مستخدم، منهم 10% من المستخدمين المدفوعين. يشتهر بتعدد استخداماته في تدوين الملاحظات، فهو منصة شاملة تساعد في تنظيم الأفكار وتدوينها.

هذا تدوين الملاحظات هو الحل الأمثل لمن يستخدمون أجهزة متعددة. فهو يتيح لك تنظيم الملاحظات في دفاتر ملاحظات افتراضية، ووضع علامات عليها، وإضافة التعليقات التوضيحية، والبحث، والتحرير، والتصدير بسهولة.

كما يتيح للمستخدمين التعاون ومشاركة المعرفة في الوقت الفعلي ضمن سياقات شخصية أو مهنية.

إليك ملخص سريع لميزاتها الجديرة بالملاحظة:

الملاحظات اليومية

عبر إيفرنوت يمكنك تسجيل الأفكار في Evernote بأشكال مختلفة. ستتمتع بالمرونة في استخدام النصوص البسيطة أو الصور أو التسجيلات الصوتية أو حتى قصاصات الويب لإنشاء ملاحظات متنوعة ومتعددة الوسائط حسب حاجتك.

يمكنك تنظيم الملاحظات في دفاتر الملاحظات لتلبية احتياجاتك المتنوعة واستخدام خيارات التنسيق لجعلها تبدو أنيقة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يقوم بمزامنة جميع ملاحظاتك عبر جميع أجهزتك بحيث يمكنك الوصول إليها في جميع الأوقات، حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

التعاون

عبر إيفرنوت Evernote فعال للغاية عندما يتعلق الأمر ببناء الفريق. فهو يتيح لك العمل ومشاركة المعلومات مع أعضاء الفريق الآخرين دون عناء. وتتتبع ميزة المزامنة التلقائية التقدم المحرز وتضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة.

يجعل Evernote مشاركة الملاحظات أمراً سهلاً. فسواء كانت جداول أعمال الاجتماعات، أو أفكار التصميم، أو خطط السفر، أو التقارير، أو قوائم المهام، يمكنك مشاركتها دون عناء.

عندما تتم مشاركة ملاحظة في Evernote، يمكن للمستلمين الوصول إليها مباشرةً من قسم "تمت مشاركتها معي" في التطبيق، مما يضمن تحديثات في الوقت الفعلي لأحدث إصدار كلما فتحوا المذكرة.

التوافق عبر المنصات

عبر إيفرنوت يمكنك العمل عبر منصات مختلفة، بما في ذلك ويندوز وماك وiOS وiOS وأندرويد ومتصفحات الويب. يتيح لك ذلك الوصول إلى المعلومات والملاحظات متى وأينما تريد، بغض النظر عن جهازك.

يمكنك أيضًا استخدام Evernote لإدارة المشاريع لأنه يتكامل مع أدواتك الحالية، مما يعزز الإنتاجية دون عناء. يمكنك الربط مباشرةً بتقويم Google وSlack وMicrosoft Teams للحصول على تجربة محسّنة.

تنظيم مخصص

عبر إيفرنوت باستخدام Evernote، يمكنك إنشاء دفاتر ملاحظات لتصنيف المحتوى الخاص بك باستخدام ميزة العلامات. يتيح لك ذلك الوصول إلى المعلومات بسرعة عند الحاجة، مما يجعل تجربة تدوين الملاحظات فعالة.

العلامات في Evernote هي بمثابة كلمات رئيسية لملاحظاتك، مما يسهل العثور عليها. استخدم العلامات عندما تندرج الملاحظة في أكثر من فئة أو إذا كنت تريد تصفية النتائج في دفتر ملاحظات معين حسب كلمة رئيسية. وهي مفيدة لربط الملاحظات بالفئات أو الذكريات أو المواقع.

إيجابيات إيفرنوت

ميزة بحث بديهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الحصول على المعلومات الصحيحة من ملاحظاتك بسرعة وموثوقية

يوفر العديد من قوالب قابلة للتخصيص ويتيح لك أيضًا إنشاء قالبك من البداية

سلبيات Evernote

يتأثر الأداء بسبب التأخر في بعض الأحيان

ما هو Todoist؟

عبر تودويست تودويست هو تطبيق إدارة المهام مصمم للمستخدمين لتنظيم وتخطيط أنشطتهم اليومية. على عكس أدوات قائمة المهام التقليدية، فهو يقدم خدمة قائمة على السحابة يسهل الوصول إليها وإدارتها والمهام عبر أجهزة متعددة.

يتميز التطبيق بهيكل تصميم بسيط يعتمد واجهة سهلة الاستخدام. يمكنك تحديد تواريخ الاستحقاق وتعيين الأولويات لإدارة عبء العمل بشكل أفضل.

دعنا نتعمق في بعض ميزاته الرئيسية:

إنشاء المهام

عبر تودويست يمكن أن يساعدك Todoist في تدوين مهامك بسرعة. أدخل أي شيء في حقل المهام في Todoist واختبر خاصية التعرف على اللغة الطبيعية الفريدة من نوعها، حيث يقوم على الفور بتعبئة قائمة مهامك.

يقوم Todoist بتصنيف مهامك تلقائيًا إلى طرق عرض اليوم والمهام القادمة وعروض التصفية المخصصة، مما يساعدك على تحديد أولويات عملك المهم.

يمكنك التعامل مع العديد من المهام بكفاءة من خلال تحديد عدة مهام في وقت واحد. يتيح لك ذلك إعادة الجدولة السريعة أو تحديد الأولويات أو النقل أو التحرير على دفعات، مما يتيح لك التركيز على أمور أكثر أهمية.

كما يتيح لك أيضًا إنشاء المهام باستخدام الكمبيوتر أو الهاتف أو أي جهاز.

تكامل البرامج

عبر تودويست يدعم Todoist العديد من عمليات تكامل البرامج لربط التطبيق بأدوات أخرى. تساعد عمليات التكامل هذه على تبسيط سير العمل.

كما تتيح لك التعاون بشكل أكثر فعالية من خلال تحويل الرسائل من أدوات تواصل الفريق إلى مهام قابلة للتنفيذ دون التبديل بين التطبيقات.

تتضمن بعض أمثلة التكامل PomoDone و Slack و Time Doctor و Timetrap و Zapier و Zendesk. يمكنك أيضًا تخصيص Todoist بميزات إضافية داخل التطبيق.

التبعيات

عبر تودويست التبعيات هي ميزة أخرى مفيدة لإدارة المشاريع التي يوفرها Todoist إذا كنت تستخدم تكاملاً مثل Ganttify. فهو يتيح لك عرض مشاريع متعددة ضمن مخطط جانت واحد، وإنشاء تبعيات المهام، وتحديد تواريخ البدء والانتهاء لكل مهمة.

عندما يكون هناك تأخير في مهمة ما، يمكنك تعديل التاريخ في مخطط جانت، وسيتم تحديث جميع المهام التابعة وفقًا لذلك. أثناء تعيين التبعيات بين المهام، يمكنك إكمال المهام بالترتيب الصحيح، مما يضمن عدم إعاقة المهام غير المكتملة.

تظل مخططات جانت ومشاريع Todoist محدثة باستمرار بفضل المزامنة ثنائية الاتجاه. يمكنك على الفور مشاركة جدول زمني للقراءة فقط مع العملاء أو الزملاء لتوصيل حالة المشروع والتقدم المحرز فيه.

يوفر استخدام مخطط Gantt مع Todoist طريقة قيّمة لدمج مشاريع متعددة والحصول على نظرة عامة شاملة.

إعداد الميزانية

عبر تودويست تعاونت Todoist مع تطبيق YNAB (أنت بحاجة إلى ميزانية) المعروف لتطوير قالب مفصّل.

يرشدك هذا القالب إلى تنظيم الشؤون المالية، وتقليل الديون، وتحقيق أهداف الادخار، وتنمية عادة وضع ميزانية مستدامة.

يمكنك أيضًا تعيين ميزانيات للمهام أو المشاريع وتتبع الإنفاق بانتظام مقابل الميزانيات للتأكد من أنك على المسار الصحيح.

إيجابيات تودويست

لغة بديهية وطبيعية لإنشاء المهام وجدولتها وتحديد أولوياتها

تحتوي الخطة المجانية على ميزات كافية لإدارة المشاريع

سلبيات Todoist

تتطلب اتصالاً ثابتًا بالإنترنت

ما هي الاختلافات بين Evernote و Todoist؟

يُستخدم Evernote في المقام الأول لتدوين الملاحظات، في حين أن Todoist هو تطبيق لقائمة المهام عبر المنصات. ولكن في نهاية المطاف، يقومان بأشياء متشابهة، مما قد يسبب الحيرة عند اختيار أحدهما. لذلك، قمنا بتفصيل الاختلافات من أجلك:

1. سهولة الاستخدام

أثناء استخدام أداة إدارة المشاريع، فإن آخر شيء تريده هو واجهة مستخدم ثقيلة. دعنا نجري مقارنة سريعة بين هذين التطبيقين.

إيفرنوت

Evernote سهل الفهم للغاية. يمكنك النقر على "إضافة ملاحظة" للبدء والبدء في الكتابة أو إضافة صورة أو مقطع صوتي أو فيديو. ستجد شريط تنقل في الجزء السفلي يساعدك في إنشاء قائمة مرجعية وقوالب جاهزة للبدء. العملية سلسة ومباشرة للغاية.

لقد قاموا مؤخراً بتغيير العلامة التجارية للوحة التحكم الخاصة بهم. تبدو لوحة التحكم الآن مزدحمة بجميع ملاحظاتك في مكان واحد. لكن التطبيق يحافظ على اتصال ملاحظاتك من خلال مزامنة أجهزة متعددة وتطبيقات أخرى.

تودويست

يريدك Todoist أن تتفوق في اللحظة التي تبدأ فيها. لقد قاموا بدمج دليل تفصيلي خطوة بخطوة يرشدك إلى كل ما تحتاج إلى معرفته.

يوفر معلومات ثاقبة حول إنشاء المشاريع والجداول الزمنية والمهام الفرعية والمهام المتكررة. كما يقدم أيضًا مجموعة متنوعة من القوالب لتناسب احتياجاتك.

ومثله مثل Evernote، يتكامل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى أيضًا. إذا كنت مستخدمًا متميزًا، فسيتم إخطارك عبر البريد الإلكتروني والهاتف في الوقت المحدد.

نقطة إضافية: عندما تكمل مهام أو مشاريع محددة، سيكافئك Todoist باستخدام نظام المكافآت المدمج الخاص بهم، كارما! يدرك أصحاب التطبيق أن العقل البشري ينجذب لإكمال مهامه إذا تمت مكافأته. تساعدك نقاط كارما هذه على تتبع إنتاجيتك بشكل أفضل.

2. إمكانية الوصول

يجب أن تكون أداة الإنتاجية سهلة الوصول وسهلة الاستخدام أينما ذهبت! لنرى كيف تعمل هذه الأدوات في هذا المجال.

إيفرنوت

يمكن الوصول إلى Evernote بسهولة، ويمكنك الوصول إلى ملاحظاتك باستخدام أي جهاز - الويب أو Android أو iOS. ولكنه محدود، حيث يمكنك استخدام جهازين فقط إذا كنت تستخدم خطتهم الأساسية.

تودويست

يركز Todoist على تطبيق الهاتف المحمول، مما يجعله متاحًا لأجهزة iOS وAndroid. سوف يدمج التذكيرات مع هاتفك، وسيتم إخطارك عند الحاجة.

3. الأسعار

بغض النظر عن الميزات التي ترغب فيها، عليك أن تبقى في حدود ميزانيتك. والحصول على أكثر الميزات المرغوبة في حدود ميزانيتك هو جزء أساسي من اختيار الأداة المناسبة.

إيفرنوت

يقدم Evernote خطة مجانية، مما يتيح لك تدوين أكبر عدد ممكن من الملاحظات. ومع ذلك، لن تتمكن من استخدام المهام، وسيقتصر الاستخدام على جهازين فقط.

تكاليفها الاحترافية أعلى قليلاً مقارنةً بـ Todoist، لكنها في نطاق معقول التكلفة.

مجانًا

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تودويست

يمكنك استخدام Todoist دون إنفاق فلس واحد.

مبتدئ: مجانًا

مجانًا المحترف: 4 دولارات شهريًا

4 دولارات شهريًا الشركات: 6 دولارات شهريًا لكل عضو

يقدمون خصمًا هائلاً بنسبة 70% للمعلمين والطلاب.

إيفرنوت مقابل. تودويست: هل لدينا بطل؟

Todoist و Evernote نوعان مختلفان جدًا من التطبيقات: الأول يتيح لك الأول البقاء على المهام، بينما يساعدك الثاني على التذكر. وكلاهما تطبيقان مؤهلان للغاية ومتوفران بإصدارات مجانية ومجهزان جيدًا للاستخدام اليومي.

ولكن في المواجهة، يحقق تودويست أداءً جيدًا بشكل ملحوظ، مع سهولة الاستخدام، وإمكانية وصول أكبر، وأسعار أفضل.

إيفرنوت مقابل. تودويست على رديت

انتقلنا إلى Reddit لفهم شعور المستخدمين حول استخدام تطبيقات الإنتاجية هذه. أوضح العديد من هؤلاء المستخدمين تفضيلهم لاستخدام Todoist.

"_تودويست يحتوي على عشرات الميزات الإضافية، قوي، وسهل الاستخدام، وسهل إعادة جدولة الأيام المشغولة، وسهل تحديد الأولويات، واستخدام لغة بسيطة، ويفهم المشاريع، والمهام الفرعية، والتنبيهات القابلة للتخصيص... إن تطبيق Evernote يتعلق بالقيام بمهام فردية، وليس التخطيط وتنفيذ الخطة."

"_أنا أستخدم Todoist و Todoist أكثر تطورًا وقوة. لدي مرشحات متقدمة بحيث تظهر مهام معينة ذات تسميات محددة فقط. أما EN فهو بسيط جدًا بالمقارنة."

لكننا وجدنا أيضًا بعض المستخدمين السعداء باستخدام Evernote:

"أفضل جزء في Evernote هو أن أدواته يمكن تعديلها واستخدامها كما وكيفما يختار أي فرد. كما أنه يوفر أيضًا شكلًا ديناميكيًا لسير العمل، لمساعدة المستخدمين على تغيير سير عملهم، إذا وجدوا شيئًا أكثر فائدة وإنتاجية، بدلاً من تقييدهم بسير عمل محدد..."

أفضل بديل لـ Evernote مقابل. بديل Todoist: ClickUp

Evernote و Todoist رائعان لتدوين الملاحظات وإدارة المهام. لكنك رأيت للتو أنه حتى مع وجود بعض أوجه التشابه، فإن كل أداة تلبي احتياجات محددة ومحدودة للغاية.

دعنا نقدم لك أداة يمكنها القيام بأكثر من مجرد تدوين الملاحظات وإدارة المهام.

ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة تتيح لك إدارة المشاريع وتدوين الملاحظات وتتبع التقدم المحرز. وهي مناسبة للغاية للطلاب، وأصحاب الأعمال الصغيرة، والعاملين في الشركات الكبيرة.

بينما يركز كل من Evernote و Todoist على البساطة، يتميز ClickUp بالعديد من الميزات وخيارات التخصيص. وهذا يجعله أفضل من Evernote و بديل Todoist .

إنها واحدة من أقوى أدوات إدارة المشاريع، على الرغم من أن مجموعة ميزاتها الواسعة وواجهتها الكثيفة قد تربك بعض المستخدمين.

دعنا نلقي نظرة على كيفية مساعدة ClickUp لك في عملك:

تعاون مع فريقك مستندات ClickUp يتيح لك

تحرير أي مستند مع فريقك حيث يقوم عدة أشخاص بتحرير مستند في وقت واحد.

تعيين الإجراءات لأعضاء الفريق بمجرد تعليق. تغيير النص في المستند إلى إجراءات وتعيينها للأفراد.

تعاون على المستندات مع فريقك، وأضف التعليقات، وأسند المهام إلى زملائك الأعضاء مباشرةً داخل مستند ClickUp Doc الخاص بك

شارك مستندك بسهولة من خلال عنوان URL وقم بإدارة أذونات التحرير بسهولة للفريق أو للضيوف.

للتفويض الفعال وإدارة المهام، ما عليك سوى ربط مستنداتك بالمهام. عزز سير العمل عن طريق إضافة عناصر واجهة مستخدم - كل ذلك دون عناء داخل محرر المستند.

إنشاء المهام وإدارتها

استخدم مهام النقر فوق المهام لتصور المهام وتنظيمها حسب الحالة أو الأولوية أو القسم.

ويتيح لك تعيين المهام لعدة أشخاص، وإضافة تعليقات، وتحويل التعليقات إلى مهام. وإذا كنت بحاجة إلى شرح شيء معقد، يمكنك إرفاق تسجيل شاشة، كل ذلك في مكان واحد.

إنشاء مهام وإدارتها وتصورها باستخدام مهام ClickUp Tasks

احصل على رؤية واضحة لمشاريعك من خلال طرق عرض متعددة، وإذا كانت هناك مهام ذات صلة، اجعلها واضحة أيضًا حتى لا تضطر إلى البحث عن الروابط.

تبسيط سير عملك

يقدم ClickUp أيضًا العديد من القوالب التي يمكنك تخصيصها حسب احتياجاتك. قالب إدارة المهام في ClickUp هو أداة واحدة تساعدك على إدارة المهام لكل فريق. كل ما عليك فعله هو ملء التفاصيل.

يوفر رؤية واضحة للمشروع ويتضمن حقولاً مخصصة مبنية مسبقاً لكل مهمة. كما أنه ينظم مهامك من خلال ثلاث قوائم: عناصر العمل، والأفكار، وقائمة المهام المتراكمة. وهذا يعني أنه يمكنك التخلص من الفوضى على شاشتك والتركيز على المهام في نفس الفئة.

تصور المهام ونظمها بفعالية باستخدام قالب إدارة المهام من ClickUp

هذه الأداة مفيدة في تحسين سير عملك وتتبع مهامك وتواريخ استحقاقها والمكلفين بها وتقدمها.

قم بإنشاء مركز المعرفة الخاص بك

سواءً كان مستندك بسيطاً أو معقداً، فإن ClickUp Docs ستساعدك في ذلك.

من خلال الروابط الخلفية التلقائية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا في كل مرة يذكر فيها المرء المحتوى ذي الصلة، يمكن للمرء بسهولة استكشاف جميع الروابط والمحتوى ذي الصلة من قسم العلاقات والروابط الخلفية المخصص في الشريط الجانبي.

بعد صياغة ملاحظاتك، استمتع بهيكل منظم من الأفكار المترابطة، مما يضمن ارتباط كل ملاحظة بموضوعات محددة.

إنشاء ملخصات ومهام وعصف ذهني باستخدام ClickUp AI

بالإضافة إلى ذلك، استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي واحد من أفضل أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي ، لمساعدتك على الكتابة بشكل أفضل من خلال إنشاء محتوى مفيد، وكونه محرر النسخ الشخصي الخاص بك، وتنسيق المحتوى الخاص بك بشكل مثالي. كما أنها تنشئ ملخصات وتنشئ المهام بناءً على السياق.

عندما تنخفض معنوياتك الإبداعية، اعتمد على ClickUp AI كرفيقك في العصف الذهني.

ClickUp هو أداة أكثر ثراءً بالميزات من Todoist أو Evernote، حيث يدعم حالات استخدام إضافية تتجاوز إدارة المهام وتدوين الملاحظات، وهو أكثر قابلية للتخصيص، ويوفر لك ميزات متقدمة أتمتة سير العمل القدرات

المزيد لتحبها في ClickUp

هناك الكثير مما ستساعدك ClickUp على القيام به:

التكامل: التكامل بسهولة مع تطبيقات الطرف الثالث الأخرى وربط الملاحظات أو المستندات بالمهام

التكامل بسهولة مع تطبيقات الطرف الثالث الأخرى وربط الملاحظات أو المستندات بالمهام الإشعارات: ذكر أو استدعاء الأفراد في قسم التعليقات وإرسال إشعارات لهم للحصول على التحديثات وغيرها من المعلومات المهمة

ذكر أو استدعاء الأفراد في قسم التعليقات وإرسال إشعارات لهم للحصول على التحديثات وغيرها من المعلومات المهمة التخصيص: قم بتخصيص مساحة العمل الخاصة بك عن طريق إنشاء مساحات ومجلدات تتيح لك تنظيم الملاحظات والمستندات بناءً على المشاريع والفرق

قم بتخصيص مساحة العمل الخاصة بك عن طريق إنشاء مساحات ومجلدات تتيح لك تنظيم الملاحظات والمستندات بناءً على المشاريع والفرق المرفقات: إرفاق الملفات أو أي وسائط متعددة بسهولة بملاحظاتك

إرفاق الملفات أو أي وسائط متعددة بسهولة بملاحظاتك الوصول عبر الهاتف المحمول: الوصول إلى تطبيق AccessClickUp على تطبيقات الأجهزة المحمولة و تحرير المستند الخاص بك أثناء التنقل

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