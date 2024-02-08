ملخص كتاب "مدير الدقيقة الواحدة": رؤى ذهبية من الكتاب

ما الذي يميز المدير العظيم عن البقية؟ هذا ما يحاول بطل رواية مدير الدقيقة الواحدة اكتشافه.

فبمجرد أن يعثر على مدير الدقيقة الواحدة الفخري، يدرك أنه من الممكن أن يحصل على نتائج متميزة وموظفين منتجين وراضين عن التوازن بين العمل والحياة . وهو يلتقط دماغ المدير لمعرفة كيفية تحقيق هذا الثالوث المقدس للتميز الإداري، وهذا ما يشكل العمود الفقري لهذا الكتاب. ⏱️

ألفه كين بلانشارد وسبنسر جونسون عام 1982، ويكشف هذا الكتاب الخيالي القصير عن التقنيات المختبرة للقادة الاستثنائيين، مع التركيز على كيفية تحقيق أقصى استفادة من فريقك بأقل قدر من التوجيهات.

إذا كنت مضغوطاً لضيق الوقت، اقرأ ملخص كتاب "مدير الدقيقة الواحدة" واكتشف أهم ما جاء فيه. التزم بالنهاية، وسنستكشف أيضاً كيفية تطبيق هذه المبادئ ضمن انقر فوق , a حل مجاني لإدارة المشاريع الذي يساعدك على السير جنبًا إلى جنب مع فلسفة الكتاب.

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ملخص كتاب "مدير الدقيقة الواحدة" في لمحة سريعة

عن طريق: أمازون لنبدأ من البداية: تعرّفنا قصة "مدير الدقيقة الواحدة" على شاب في طريقه للعثور على مدير فعال والتعلم منه. كان معظم المدراء الذين يعرفهم إما يركزون على النتائج فقط أو يديرون الأشخاص فقط. وكان هدفه أن يتتبع الشخص الذي يوازن بين هذين الجانبين، والأهم من ذلك أنه على استعداد لمشاركة المعرفة.

وبعد أن عثر على مدير قد ينطبق عليه هذا الوصف، قام بزيارته. في البداية، أصيب الشاب بالذهول من سلوك المدير وممارساته الغريبة بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، بدا المدير جاداً ونادراً ما كان يتحدث إلى موظفيه. ومع ذلك، كان قادرًا على إبقائهم راضين وتحقيق نتائج إيجابية باستمرار. 🤔

بدا هذا وكأنه أسلوب إدارة غير طبيعي بالنسبة للشاب. ولم يفهم الرجل سبب تسميته بـ "مدير الدقيقة الواحدة" - وما الذي يجعله يتسم بهذا الأسلوب - إلا في وقت لاحق، بعد التحدث إلى ثلاثة من موظفي المدير.

وقد شارك كل واحد من الموظفين سرًا مهمًا من أسرار مدير الدقيقة الواحدة، وهو ما يشكل جوهر الكتاب. دعونا نستعرض الأسرار الثلاثة - التي تعتبر التقنيات الثلاث للإدارة الفعالة - أدناه:

1. أهداف الدقيقة الواحدة

كان أول موظف تحدث إليه الشاب هو السيد ترينيل. وكشف أن المدير يحرص دائمًا على أن يكون الجميع على نفس الصفحة عندما يتعلق الأمر بالمسؤوليات. 📖

بعد أن يتفق المدير والموظف على ما يجب القيام به، يتم تكليف الأخير بـ كتابة الأهداف. لا يستغرق كل هدف أكثر من صفحة واحدة ولا يتضمن أكثر من 250 كلمة، ولا يتطلب الأمر أكثر من دقيقة واحدة للقراءة.

ولتحديد الأولويات في هذه الدقيقة الواحدة لتحديد الأهداف، يستخدم الموظفون والمدير قاعدة 80-20 أو مبدأ باريتو والذي يشير إلى أن 80% من النتائج تنبع من 20% من مدخلات الفريق. والهدف من ذلك هو التركيز على نسبة الـ 20%، مما يؤدي عادةً إلى تحقيق أهداف أقل قيمة على مجموعة غير منظمة من المهام.

تنجح أهداف الدقيقة الواحدة لأن المدير يضع أيضًا معايير واضحة لقياس أداء الموظف . وهذا لا يترك مجالاً لعدم اليقين ويمكّن كل موظف من تقييم إنتاجه على مدار اليوم.

2. مدح دقيقة واحدة

موظفنا التالي هو السيد ليفي. لقد شاركنا أن المدير يراقب عن كثب أي شخص لديه وظيفة جديدة في الشركة. والفكرة ليست في الإدارة التفصيلية للموظفين، ولكن الفكرة هي ألا يدير المدير الموظفين بشكل دقيق، بل أن يسمح للمدير بأن يلاحظهم وهم يقومون بعمل صحيح ويثني عليهم على الفور.

لا داعي لإضاعة الوقت في الحديث - فالمدح في دقيقة واحدة موجز وفعال. المدير

يستغرق بضع لحظات لتقديم تفاصيل محددة حول ما برع فيه الموظف

مشاركة الملاحظات الإيجابية حول كيفية تقديم العمل فائدة دائمة للشركة

يتوقف قليلاً حتى لا يبدو المديح آلياً أو غير صادق

ينهي المديح بتشجيع الموظف على الاستمرار في العمل الجيد

على الطرف الآخر من الطيف، قد ينتظر المدير العادي مراجعة الأداء السنوية لمشاركة الملاحظات الإيجابية. هذا ليس فعالاً بنفس القدر لأن الموظف قد ينسى كل شيء عن العمل الذي يحتاج إلى تعزيز. 😅

3. دقيقة واحدة من التوبيخ

كان آخر شخص تحدث معه الرجل هو السيدة براون التي أخبرته عن أهمية التوبيخ المناسب لدقيقة واحدة. ينطبق الكثير من النصائح حول توبيخ الدقيقة الواحدة على هذه الحالة أيضًا.

على سبيل المثال، يدرك الموظف أن المدير سوف تتبع تقدمهم وتقديم ملاحظات منتظمة. مع تحديد العواقب مسبقًا، يقوم المدير بتوبيخ السلوك السلبي فور ملاحظته. ويكون محدداً بشأن الخطأ الذي حدث وكيف يشعر حياله، مما يعطي الموظف فهماً جيداً للمكان الذي يأتي منه.

في النصف الثاني من التوبيخ الذي يستغرق دقيقة واحدة، يحرص المدير على أن ينتهي اللقاء بملاحظة إيجابية. فهو يتيح للموظف أن يعرف أنه يقدّر عمله حتى لو لم يكن أداؤه بنسبة 100% طوال الوقت. ومن الناحية المثالية، يتفهم الطرفان الإيحاءات ويستطيعان الضحك في نهاية المحادثة. 😄

ملاحظة: لتخفيف اللهجة، تم تبديل مفهوم توبيخ دقيقة واحدة إلى إعادة توجيه دقيقة واحدة في الطبعات اللاحقة من الكتاب، الذي أصبح الآن مدير الدقيقة الواحدة الجديد.

الوجبات الرئيسية: مدير الدقيقة الواحدة من تأليف كين بلانشارد وسبنسر جونسون

من خلال استخدامه الإبداعي للقصص الرمزية والسرد القصصي الشبيه بالقصص ذات الصلة بالقصة، يقدم كتاب One Minute Manager العديد من اللآلئ من الحكمة الإدارية، وكلها مدعومة بالعلم وقابلة للتطبيق في العديد من المواقف. 🦉

دعنا نقرأ عن بعض أبرز النصائح الواردة في الكتاب:

1. استخدم لغة واضحة

كثيرًا ما يستخدم الكتاب عبارة بعبارات لا لبس فيها عند وصف الكيفية التي يجب على المديرين التواصل مع الموظفين سواء بتوجيههم أو مدحهم أو توبيخهم.

وفقًا للكتاب، يجب على المدير عدم وضع افتراضات حول ما يعرفه الموظفون. بل يجب أن يقدم المعلومات بلغة شفافة لتسهيل فهمها. وبهذه الطريقة، يمكن للموظفين تحديد أهداف واضحة لأنفسهم والعمل بمزيد من الدقة والثقة.

2. تأكد من تطابق سلوكك مع كلماتك

لقد واجه معظمنا مديرًا واحدًا على الأقل من المديرين الذين يصعب التعامل معهم. فهم دائمًا ما يكونون في وضع صاخب ولا يوجد لديهم وقت للضعف أو العواطف، حتى عندما لا يكون الفريق في حالة ذهنية جيدة.

يوصي مدير الدقيقة الواحدة بالعكس - فالمدير الفعال صادق بشأن مشاعره ونواياه. هذا هو القائد الذي يزرع الثقة والأمان بين الموظفين بدلاً من التلاعب بهم أو الكذب عليهم لتحقيق غاية ما.

وبسبب هذا النهج الصادق، يكون أعضاء الفريق أكثر تحفيزًا للمساهمة في تحقيق الأهداف. حتى أنهم يحذون حذوه ويسعون إلى أن يكونوا صادقين في تواصلهم.

3. فصل السلوك غير المرغوب فيه عن الشخص

يؤكد المدير في الكتاب مرارًا وتكرارًا أنه عندما تقديم ملاحظات سلبية للموظفين ، يجب أن يكون التركيز على تحديد السلوك المحدد، وليس المطالبة بقيمته الفردية. فالهدف هو القضاء على السلوك غير المنتج أو السلبي، وليس على الشخص.

وللسبب نفسه، يقوم المدير بعد توبيخ الموظف بكلمات لطيفة بعد توبيخه لإعلامه بأن جهوده محل تقدير. عندما ينتهي من مراجعته لأداء الموظف، يمضي قدماً، واثقاً من قدرة الموظف على تحمل مسؤولية الانتكاسة والتعافي من الموقف. 🏀

4. تسهيل الاستقلالية

ينتقد المديرون في الكتاب القادة الذين يفترضون أن الموظفين يعرفون ما يفعلونه ويتركونهم لأجهزتهم الخاصة، ليقوموا بتوبيخهم لاحقًا عندما يحدث خطأ ما. وفي حين لا ينبغي للمديرين أن يديروا الموظفين بشكل دقيق، إلا أنه يجب عليهم تدريب موظفيهم أو تقديم التعليمات لهم إذا كانوا يريدون أن يروهم ينجحون بشكل مستقل.

ولتوضيح كيفية القيام بذلك، يستحضر مدير الدقيقة الواحدة مفهومًا نفسيًا معروفًا جيدًا وهو التشكيل . فبدلاً من أن يتوقع المدير من الموظف أن ينجز مهمة ما على أكمل وجه على الفور، يقوم المدير بتهيئة الموظف لتحديد السلوك المرغوب وغير المرغوب فيه.

وبمرور الوقت، يمكن للموظف إكمال المهمة وحتى مراجعتها من تلقاء نفسه، مما يقلل من الحاجة إلى الإشراف الإداري المفرط.

5. معاملة الجميع على أنهم فائزون محتملون

يميل العالم إلى تصنيف الأفراد كرابحين وخاسرين. وعادةً ما يرغب المديرون في توظيف "الفائزين" فقط لأنهم يعتقدون أن هؤلاء الأفراد من المرجح أن يساهموا بشكل إيجابي في أهداف الشركة . وفقًا لمدير الدقيقة الواحدة-إنه نهج مقيد وغير مجدٍ.

يعتقد مدير الدقيقة الواحدة أن كل شخص يمكن أن يكون فائزًا إذا أتيحت له الفرصة. وعلى الرغم من أنه من الطبيعي أن نصنف، إلا أنه يجب ألا ندع هذا الميل يجعلنا غير فعالين، خاصة أثناء التوظيف. بدلاً من إضاعة الوقت في البحث عن المرشح المثالي، يجب على المدير الاستثمار في تدريب الموظفين و مساعدتهم جميعًا على أن يصبحوا جميعًا لاعبين في الفريق الفائز. 🏆

6. اجعل الناس يشعرون بالرضا

إذا كانت بيئة العمل عدائية، مع كثرة حوادث عدم احترام المدير لهم، فإن الموظفين يشعرون بالقلق وعدم التقدير، وتكون الإنتاجية آخر ما يشغل بالهم. ولكن أحد الإنجازات البارزة للمدير الذي يعمل لدقيقة واحدة هو أن موظفيه يبدون سعداء في العمل.

حسناً، المدير الجيد يجعل موظفيه يشعرون بالسعادة. فهو يهتم بصدق برفاهيتهم ويعاملهم بلطف. يمكن أن يبدو ذلك

احترامهم أسلوب العمل والحدود

الاستماع إلى مخاوفهم

مشاركة الكلمات اللطيفة بغض النظر عن الأداء

القادة الذين يديرون الناس بعناية قادرون على تحقيق التعاون السلس في مكان العمل وجذب النتائج الإيجابية. 💗

7. مشاركة المعرفة

في الكتاب، قال كل واحد من الموظفين الثلاثة الذين تحدث معهم الشاب أنهم أصبحوا هم أنفسهم مدراء للدقيقة الواحدة. المفسدون أمامنا: في النهاية، يتبنى بطل الرواية أيضًا أسلوب إدارة الدقيقة الواحدة - ويؤلف كتابًا لنقل الحكمة إلى الجماعة.

يعلمنا هذا الجزء من الكتاب أهمية نشر المعرفة لتحقيق الأهداف المشتركة. من خلال مساعدة موظفيه على تبني أسلوبه في الإدارة، تمكن المدير من تبسيط العمليات وتوفير الكثير من الوقت والجهد على فريقه.

ومع وجود المزيد من الوقت والطاقة في أيديهم، انخفضت مستويات الإجهاد البدني والعاطفي لدى الموظفين وأصبحوا أكثر أمانًا. كما انخفضت مشاكل مثل التغيب عن العمل وارتفاع معدل الدوران بشكل كبير أيضًا.

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25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

مدير الدقيقة الواحدة اقتباسات شعبية

فيما يلي ثلاثة اقتباسات من مدير الدقيقة الواحدة التي وجدناها مؤثرة بشكل خاص.

التغذية الراجعة هي إفطار الأبطال

يعتقد مدير الدقيقة الواحدة أن التغذية الراجعة الإيجابية هي المحفز الأول للأشخاص. كما يوفر لنا الإفطار الوقود لبدء يومنا، تساعدنا التغذية الراجعة على إلقاء نظرة على أدائنا وتدفعنا للمبادرات للتعلم والتكيف والتحسن فيما نقوم به. 🍳

_نحن لسنا مجرد سلوكنا، بل نحن من يدير سلوكنا

يجب على المديرين التأكد من أن سلوكهم يتطابق مع أهدافهم. على سبيل المثال، حتى لو ضبطت موظفين غير منتجين في العمل، يجب ألا يكون رد فعلك مدفوعًا بالغضب بل يجب أن يكون متجذرًا في حقيقة أنك تريد تعزيز مكان عمل متناغم وموجه نحو النمو. 🌱

_الأهداف تبدأ السلوكيات، والنتائج تحافظ على السلوكيات

يلخص هذا الاقتباس، الذي صاغه الشاب في النهاية، فلسفة مدير الدقيقة الواحدة بأكملها. عندما يحدد الموظفون هدفًا، فإنهم يحددون أيضًا الاتجاه الصحيح للمكان الذي يريدون الوصول إليه. ومع الثناء والتوبيخ المناسب، يمكنهم البقاء على المسار الصحيح وتعلم كيفية الوصول إلى نقطة النهاية بشكل أسرع. 🏎️

قم بتطبيق مبادئ وتعليمات مدير الدقيقة الواحدة مع ClickUp

ليس من السهل دائمًا ترجمة التقنيات الثلاثة لمدير الدقيقة الواحدة من النظرية إلى التطبيق العملي لأنه من السهل أن تغمرنا الشكوك والمخاوف في مكان العمل. على سبيل المثال، كيف نجعل الفريق يشعر بالأمان عندما نتعرض لنكسة كبيرة؟

لهذا السبب بالضبط تحتاج إلى أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp . يأتي البرنامج مع ميزات تركز على الإدارة تتيح لك تبسيط العمليات ومراقبتها والحصول على صورة أكبر لأهدافك في جميع الأوقات. كما تساعدك ميزات الإنتاجية والاتصالات المدمجة فيه أنت وفريقك على توفير الوقت والالتزام بالمواعيد النهائية، ومواجهة التحديات بشفافية وثقة تامة 🌹

قم بتطبيق التقنيات الثلاث لإدارة الدقيقة الواحدة مع مجموعة إدارة المشاريع القوية من ClickUp

لو كان مدير الدقيقة الواحدة تحت تصرف ClickUp في الثمانينيات، هل كان من الممكن أن يكون لقبه مدير نصف دقيقة؟ ربما! 😊

دعنا نستكشف بعض أهم وظائف ClickUp التي ستساعدك على تطبيق مبادئ مدير الدقيقة الواحدة.

اجعل قاعدتك المعرفية مركزية وحدد التوقعات باستخدام ClickUp Docs مستندات ClickUp يسمح لك بإنشاء مساحة عمل شاملة حيث يمكن لكل موظف الحصول على معلومات عن الشركة,

محفظة المشروع والأدوار وإجراءات التشغيل الموحدة. فبدلاً من تدوين الملاحظات التي لا نهاية لها وإرسال رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا مع المدير، يبحث الموظفون عن أي شيء متعلق بالعمل، سواء كان مهام أو مستندات، باستخدام البحث الشامل الميزة

احصل على عرض سريع لجميع صفحاتك الفرعية المتصلة وعلاقاتك على مستندات ClickUp Docs لتظل منظمًا وتحافظ على اتصال العمل

بصفتك مديرًا، يمكنك تتبع مهامك بسرعة باستخدام ClickUp AI . يمنحك هذا المساعد الأصلي للذكاء الاصطناعي عشرات المطالبات الخاصة بالأدوار لإنشاء مستندات موجهة للموظفين وصقل المستندات الحالية من حيث الأسلوب والوضوح. يمكن لزملائك في الفريق أيضًا الاستفادة من أداة الذكاء الاصطناعي لتلخيص النصوص واستخراج عناصر الإجراءات.

اجعل جداول موظفيك أكثر وضوحاً من خلال إنشاء مهام داخل ClickUp -تقسيم مهام سير العمل الخاصة بهم إلى مهام فرعية أكثر قابلية للإدارة و قوائم تدقيق يومية وإضافة المعينين والتعليمات والعلامات و تسميات الأولوية . من خلال النقر على مهمة ما، يمكن للموظف الوصول إلى عرض المهمة المخصص بالكامل وجمع كل المعلومات التي يحتاجها للتنفيذ.

ضمن مهمة ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء قوائم تدقيق مفصلة وتنظيمها مع مجموعات من عناصر المهام التي يمكن تعيينها لمستخدمين آخرين

هذا ليس كل شيء - بفضل أتمتة ClickUp يمكنك قضاء وقت أقل في إدارة المهام من خلال أتمتة الإجراءات الإدارية مثل تغيير حالات المهام أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا الانتقال إلى العديد من طرق العرض للإجراءات الإدارية المختلفة، مثل

تتبُّع التقدم المرحلي للمهام باستخدام طريقة العرض الكلاسيكية عرض اللوحة التحقق من أعضاء الفريق الذين يعملون فوق طاقتهم أو غير المستغلة بشكل كافٍ على عرض عبء العمل باستخدام عرض مخطط جانت البياني



اطلع على أعباء عمل الفريق في لمحة سريعة لتفويض المهام أو إعادة تعيينها بشكل أفضل وفهم بسرعة من الذي لديه طاقة أقل أو أكثر من اللازم

وضع الأهداف وتتبع التقدم المحرز دون إدارة دقيقة

هل تتطلع إلى تحسين عمليات تحديد الأهداف في دقيقة واحدة؟ مع أهداف ClickUp ، يمكن لكل من المديرين والموظفين تحديد أهدافهم وتقسيمها إلى أهداف أصغر يسهل مراجعتها وقياسها.

قم بتنظيم الأهداف في مجلدات بناءً على ما تعمل عليه الفرق المختلفة في مؤسستك بشكل مستقل. يمكن لـ ClickUp تتبع تقدمك تلقائيًا، وعرض جميع النسب المئوية في مكان واحد حتى تتمكن دائمًا من معرفة ما وصلت إليه.

وضع أهداف قابلة للقياس للمهام والمشروعات مع التقدم التلقائي لتحقيق الأهداف بفعالية أكبر مع جداول زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس الكمي

يمكنك أيضًا إنشاء لوحة تحكم ClickUp باستخدام واحدة من أكثر من 50 بطاقة متاحة وإنشاء نظرة عامة مرئية لعمل فريقك وأدائه في الوقت الفعلي. يتيح لك ذلك تحديد نقاط القوة والاختناقات بسرعة وتقديم المديح وإعادة التوجيه الفوري والفعال.

عندما تعرف ما الذي يعمل، يكون من السهل أن توحيد العمليات و تحسين سير العمل بدقة أكبر. وبفضل أدوات إعداد التقارير الأصلية في ClickUp، يمكنك حتى تخطيط التدابير العلاجية بناءً على التقارير المدعومة بالبيانات والحفاظ على استقرار فريقك نسبيًا خلال الأوقات الصعبة.

يوفر ClickUp 3.0 عرضًا مبسطًا لرؤية عبء عمل فريقك بأكمله أو عبء عمل فرد ما للحفاظ على سير العمل

تقديم ملاحظات ذات مغزى والتعاون بشكل منتج

من المحتمل أن يحب مدير الدقيقة الواحدة قدرة ClickUp على تبسيط الاتصالات. توفر المنصة جميع الميزات التي تحتاجها لتشغيل صحي حلقات التغذية الراجعة داخل شركتك

كمدير، يمكنك استخدام التعليقات لمراجعة المهام وإثبات المستندات أو الملفات الأخرى. لإجراء مناقشة أكثر مباشرة وشخصية، يمكنك الاستفادة من عرض ClickUp Chat لمشاركة دقيقة واحدة من إعادة التوجيه أو المديح في مساحة أكثر استرخاءً.

اجمع اتصالات الفريق معًا في مساحة واحدة مع ClickUp Chat وشارك التحديثات واربط الموارد وتعاون دون عناء

نحن شخصياً نحب تضمين التغريدة في ClickUp للحصول على تعزيزات إيجابية سريعة للسلوكيات الإيجابية التي قد يتم تجاهلها في مراجعة الأداء السنوية، خاصةً للفرق البعيدة.

استخدم @الإشارات لجذب انتباه زملائك في الفريق إلى العناصر الموجودة في المهام وطرق عرض الدردشة والمُستندات

أظهر لفريقك أنك تُقدِّر رأيهم كقائد خلال جلسات العصف الذهني الفعالة. إلى جانب مشاركة الملاحظات بكفاءة، تعمل ClickUp أيضًا كمنصة تعاون شاملة، بفضل أدوات مثل السبورات البيضاء و الخرائط الذهنية حيث يمكنك تحليل العمليات ومناقشة الحملات والعمل على أفكار جديدة.

مكافأة: استكشف معرض قوالب ClickUp لتنزيل القوالب الجاهزة الملائمة للمدير.

إتقان أسلوب الإدارة في دقيقة واحدة مع ClickUp

تثير ملخصات الكتب اهتمامنا، لكننا نوصي دائماً بقراءة الكتاب الرئيسي قراءة كاملة. يقع كتاب "مدير الدقيقة الواحدة" في أكثر من 110 صفحات فقط ولا ينبغي أن يستغرق أكثر من بضع ساعات للانتهاء منه!

يقدم هذا الكتاب نصائح مفيدة لجميع القادة، ويساعدهم على أن يصبحوا أكثر كفاءة في استخدام الوقت دون المساس بالنتائج أو الرضا الوظيفي. ومع كتاب شامل أداة إدارة المشاريع مثل ClickUp، يسهل تطبيق هذه المفاهيم القيّمة. اشترك اليوم وقم بإعدادك أنت وفريقك للنمو! 🌾