‘فكر وازداد ثراءً&8217; ملخص: الوجبات الرئيسية والمراجعة

على مدار ما يقرب من 90 عامًا، كان كتاب فكر وازداد ثراءً لنابليون هيل واحدًا من أكثر كتب المساعدة الذاتية شعبية في جميع أنحاء العالم. نُشر الكتاب في عام 1937 في أعقاب الكساد العظيم، وقد بيعت منه حتى الآن 70 مليون نسخة ضخمة.

يعتبر هذا الكتاب هو الكتاب الأمثل للأفراد الذين يتطلعون إلى جذب وتنمية الثروة والنجاح. إذا لم تكن قد قرأته بعد وتتساءل عما إذا كان يستحق القراءة، فقد قمنا بالواجب المنزلي من أجلك.

عبر أمازون في هذه التدوينة، لن ندرس في هذه المدونة ملخص كتاب فكر وازداد ثراءً فحسب، بل سنناقش الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تطبيق المبادئ المذكورة في الكتاب مباشرة على حياتك.

ولكن قبل ذلك، إذا كنت مهتمًا بقراءة المزيد من ملخصات الكتب المشابهة لهذا الكتاب، يمكنك الاطلاع على مجموعتنا المنسقة من 25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها (بما في ذلك "فكر وازداد ثراءً") في مكان واحد. يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها من ClickUp Docs.

25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

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## ملخص كتاب فكر وازداد ثراءً في لمحة سريعة

بدأ هيل حياته المهنية كمحقق خاص لمجلة أعمال. وقد حفزته مقابلة مع الصناعي الأمريكي ورجل الأعمال الخيرية أندرو كارنيجي على البحث في حياة الأشخاص الناجحين وعاداتهم ومواقفهم.

وبعد أن درس حياة خمسمائة مليونير من أصحاب الملايين العصاميين، وضع فلسفة قانون النجاح التي حددت ثلاث عشرة خطوة لتحقيق الثروة (العاطفية والروحية والمالية).

الفكرة الأساسية لكتاب فكر وازداد ثراءً هي أنه إذا استطعت التحكم في عقلك، يمكنك التحكم في مصيرك. كل فصل من الكتاب مليء بالأفكار التي تغير طريقة تفكيرك في المال، والناس، وعلم النفس، والذات، بغض النظر عن مهنتك وعملك.

يؤكد هيل على أنه على الرغم من أن كل إنسان يفهم الغرض من المال، إلا أن التمني وحده لن يجلب الثراء. يحتاج المرء إلى رغبة قوية لاكتساب الثروة.

وعلاوة على ذلك، لا يكفي جمع المعرفة، سواء كانت معرفة عامة اكتسبها المرء في المدرسة أو خبرة متخصصة في مهارة معينة. من المهم تطبيق تلك المعرفة على المواقف الصحيحة للاستفادة منها.

ويتطرق الكتاب كذلك إلى أن قوة الإرادة عنصر حاسم في رحلة النجاح. لا بد أن تنشأ عقبات - والأشخاص الناجحون يعرفون كيف يتجاوزونها ويواصلون جهودهم.

ويؤكد هيل أيضًا على أهمية اختيار شريك الحياة الذي يدعم حقًا رغباتك والسعي لتحقيقها.

لقد أثرت دروس كتاب "فكّر وازداد ثراءً" وألهمت آلاف الناجحين منذ إطلاقه، ولا تزال المفاهيم القديمة تحظى بشعبية واسعة النطاق حتى اليوم، خاصة بين المتخصصين في مجال التمويل.

# # # # أهم الدروس المستفادة من كتاب فكر وازداد ثراءً لنابليون هيل

فيما يلي بعض من لآلئ الحكمة الخالدة التي يقدمها هذا الكتاب:

1. قوة العقل الباطن

إن عقلك الباطن هو المكان الذي يتحدد فيه مصير أهدافك من نواحٍ عديدة. يمكنك تكوين معتقدات وأساليب جديدة إيجابية من خلال إطلاق العنان لعقلك الباطن، وهنا يأتي دور الإيحاء التلقائي.

وهو يتضمن التحدث إلى نفسك وحث نفسك على تركيز أفكارك على ما ترغب في تحقيقه. يمكن أن يساعدك ذلك على تطوير ثقتك بنفسك والقيام بما هو ضروري لتحقيق رغباتك، سواء كانت مالية أو غير ذلك.

2. الإنجاز يبدأ بالرغبة

إذا كنت ترغب في تحقيق شيء ما، فأنت بحاجة إلى رغبة وحيدة متقدة لتحقيقه وخطة محددة لكيفية تحقيقه. يجب أن تضع مؤشرات الأداء الرئيسية المالية لقياس مدى تقدمك.

لا تُشتت تركيزك بأغراض متعددة ولا تعتبر الهزيمة المؤقتة عواقب سلبية - بل تعني أن هناك شيئًا ما مفقودًا في خطتك. يفتقر معظم الناس إلى استراتيجية سليمة لتجميع ثروة.

إليك خمس خطوات عملية للبدء:

ركز على الهدف الدقيق الذي تريد تحقيقه، واجعله محدداً وقابلاً للقياس

حدّد ما تنوي تقديمه مقابل ما ترغب في تحقيقه

حدد تاريخًا محددًا أو مهلة زمنية محددة لتحقيق هذا الهدف

وضع خطة محددة ووضعها موضع التنفيذ على الفور

كرر العبارة بصوت عالٍ مرتين في اليوم لتعزيز إيمانك

تذكر أن حلمك قد يستغرق عدة سنوات حتى يتحقق، لذا يجب أن ترغب بصدق وإخلاص في تحقيق ما تعمل على تحقيقه. عندها فقط يمكنك الاستمرار في ذلك. حافظ على المشاعر السلبية

3. استثمر في مجموعات العقل المدبر

يتحدث هيل في الكتاب عن كيفية قدرة العقل البشري على التقاط "ذبذبات الفكر" من العقول الأخرى من خلال الأثير، على غرار طريقة عمل البث الإذاعي. ويتحدث عن كيفية استخدام العواطف لتحسين قدرة عقلك على استقبال الذبذبات الصحيحة.

يعتمد ما أنت عليه على من تحيط نفسك به. يساعدك وجود مجموعة عقل مدبر موثوق به على أن تظل مسؤولاً عنك، وأن تشجعك مجموعة من الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وأن تتاح لك فرصة فريدة للاستفادة من مهاراتهم ووجهات نظرهم.

بشكل أساسي، استكمل مهاراتك بمهارات الأفراد الآخرين ذوي التفكير المماثل واكتسب المعرفة المتخصصة والثقة بالنفس التي تحتاجها لتحقيق أهدافك.

مجموعات العقل المدبر ليست فقط لخلق المساءلة المتبادلة. يتمتع الأعضاء بقدرات ووجهات نظر مختلفة ولكن لديهم دافع مشترك وهدف محدد

4. ممارسة العناد

يتم تعليمنا أن العناد شيء سيء. ومع ذلك، وفقًا لهيل، يعرف الأشخاص الأكثر نجاحًا كيفية اتخاذ القرارات التي يقتنعون بها ثم يلتزمون بها.

إذا كنت تعتقد أن شيئًا ما سينجح، فلا يوجد سبب لتغيير رأيك لمجرد أن شخصًا ما قال شيئًا سلبيًا أو واجهتك عقبة ما. ثق بنفسك وكن مثابرًا في سعيك لتحقيق هدفك أو غايتك. اجعل ذبذبات أفكارك إيجابية.

5. لا تخف من الفشل

الفشل، في كثير من الأحيان، هو نتيجة التردد والتسويف. يقول هيل إنه إذا كنت تسعى إلى النجاح الحقيقي، فعليك أن تتعلم أن تثق في حكمك، وأن تحافظ على مشورتك، وأن تتخذ قرارات ملموسة من أجل نموك.

الهدف هو ألا تسمح لنفسك بأن تتأثر بأي شخص (باستثناء المدخلات القيمة من مجموعة العقل المدبر الخاصة بك).

6. تحلى بعقلية إيجابية

يؤمن نابليون هيل إيمانًا راسخًا بأن امتلاك العقلية الصحيحة يمكن أن يساعدك على تحقيق أي شيء تريد تحقيقه.

وهذا أمر حيوي للتغلب على الحواجز التي غالبًا ما يفرضها العقل الواعي في شكل مفاهيم مسبقة أو افتراضات أو معتقدات مقيدة حول تحديد الأهداف.

من خلال التفكير المتكرر في الأفكار الصحيحة وتصور الحلم الذي تعمل على تحقيقه، يمكنك التغلب على المشاعر مثل الخوف وعدم الاقتناع وجذب الاهتزازات التي تحتاجها لبناء الثروة والنجاح.

استخدم قوالب تحديد الأهداف لتحديد أولويات المهام، وتحديد المعالم، والتأكد من أنك على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك.

Clickup يقدم قوالب معدة مسبقًا لتحديد الأهداف وتتبع التقدم

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## اقتباسات شائعة فكر وازداد ثراءً

هناك العديد من السطور التي لا تنسى في الكتاب. فيما يلي بعض من مقولاتنا الشخصية المفضلة من ملخص كتاب "فكر وازداد ثراءً":

إذا كنت لا ترى ثروات عظيمة في خيالك الإبداعي، فلن تراها أبداً في رصيدك المصرفي.

يسلط هذا الاقتباس الضوء على القدرة الفريدة للبشر على ابتكار أفكار جديدة والعمل عليها بقوة خيالهم.

ووفقاً لهيل، هناك نوعان من الخيال:

الأول هو الخيال الاصطناعي، الذي يصنع تركيبات جديدة من الأفكار والمفاهيم الموجودة سابقًا

والآخر هو الخيال الإبداعي، الذي يلتقط الذبذبات من الأثير ويتصل بما يسميه هيل "الذكاء اللامتناهي"، لخلق أفكار ومفاهيم جديدة

كلا النوعين من الخيال ضروريان لتحقيق أعمق رغباتك.

هناك صفة واحدة يجب على المرء أن يمتلكها لكي يفوز، وهي تحديد الهدف، ومعرفة ما يريده المرء، والرغبة الشديدة في امتلاكه.

فالرغبة هي نقطة الانطلاق لكل الإنجازات، ويجب أن يكون لديك هاجس مستهلك في أن تصبح ثرياً، وقناعة راسخة بأنك تستطيع أن تصبح ثرياً بخطة عمل واضحة. الإيمان هو الترياق الوحيد المعروف للفشل. تصور وآمن بتحقيق ما ترغب فيه. افعل ذلك بإيمان، وهو ما سيساعدك على تحويل أحلامك إلى معادلها المادي أو النقدي. قم بعمل تأكيدات أو اقتراحات منتظمة لعقلك الباطن لتقوية إيمانك. الثروات لا تستجيب للأمنيات. إنها تستجيب لخطط محددة، مدعومة برغبات محددة، من خلال المثابرة المستمرة. هناك نقطة أساسية في ملخص Think and Grow Rich وهي أن أكثر الناس نجاحاً يشتركون في القدرة على الوصول إلى القرارات بسرعة دون الالتفات إلى التأثيرات السلبية للآخرين من حولهم. ويؤكد هذا الاقتباس على اتخاذ القرارات. لا توجد حدود للعقل إلا تلك التي نعترف بها. عقلك الباطن هو حلقة الوصل بين العقل البشري المحدود والذكاء اللامتناهي للعقل الكوني. من خلال إطلاق العنان لقوته، يمكنك الحصول على الرؤى التي تحتاجها لتحويل أحلامك إلى واقع. إذا كنت تستطيع تخيل ذلك، يمكنك تحقيقه.

## طبّق ما تعلمته من فكر وازداد ثراءً مع النقر

كما يوضح هذا الملخص Think and Grow Rich، لا يمكنك أن تذهب بعيدًا في مجال تمويل الأعمال التجارية بدون استراتيجية. سواء كنت تضع توقعات التدفق النقدي إدارة ميزانيات المشاريع أو إدارة تعويضات الموظفين، أو إجراء تحليل للتكاليف، لا يمكنك إحراز تقدم إلا من خلال خطة عمل.

تتجاوز فلسفة هيل مجرد النصائح المالية؛ فهي تؤكد على قوة تحديد الأهداف والمثابرة لتحقيق الثروة. يمكن للنصائح المقدمة في الكتاب أن تساعد الفرق المالية على إدارة الموارد بفعالية وتحديد الفرص الجديدة والاستفادة منها.

الإنتاجية و منصة إدارة المشاريع مثل ClickUp يمكن أن تساعدك أنت وفريقك على تتبع الأهداف المالية، وإدارة سير العمل المالي، والعصف الذهني وتنفيذ الاستراتيجية، وغير ذلك الكثير.

إليك الطريقة:

1. حدد أهدافك وتصورها

سواء كنت ترغب في تحسين أهداف إيراداتك أو تقليل نفقات عملك أو تحسين هوامش الربح، تأكد من أن أهدافك محددة وقابلة للقياس وواقعية.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد تقليل التكاليف التشغيلية بنسبة 10% في عام 2024-2025. في هذه الحالة، يكون هدفك محددًا (تخفيض بنسبة 10%)، وقابلًا للقياس (تتبع تخفيضات التكلفة)، وواقعيًا (يمكن تحقيقه في إطار زمني محدد).

وهذا يتماشى مع تركيز هيل على قوة الرغبة ووجود هدف محدد.

لذلك، استخدم أهداف النقر لتحديد أهداف مالية واضحة. حدد أهداف المبيعات السريعة والأسبوعية، وقم بإدارة جميع أهدافك في مجلدات سهلة الاستخدام. أنشئ مجلدات لـ OKRs وبطاقات الأداء وغيرها من المجلدات المهمة فريق ز أولس .

مواءمة أهداف الفريق، وتعزيز التعاون، وضمان رؤية التقدم المحرز باستخدام ClickUp Goals.

قم بإعداد تذكيرات وإشعارات على ClickUp لتعزيز تركيز فريقك باستمرار على ما يجب عليهم إنجازه بشكل جماعي. قم بجدولة اجتماعات منتظمة لمناقشة التقدم المحرز، وهو ما يقودنا إلى النقطة التالية.

2. مواءمة الإجراءات مع الأهداف

يشدد هيل على أهمية وجود رغبة ملحة في تحقيق شيء ما ومواءمة جميع الإجراءات نحو هذا الهدف.

شجع أعضاء فريقك على استيعاب الأهداف المالية من خلال مراجعتها ومناقشتها بانتظام. اجتمع معهم لإعادة التأكيد على مهامهم وإجراءاتهم اليومية. اقرأ البيان المكتوب بصوت عالٍ. 🙌 قالب اجتماع كل الأيدي في ClickUp يساعد في تتبع القرارات الهامة وعناصر العمل من جميع الاجتماعات وتمكين الجميع من المساهمة بأفكارهم ووجهات نظرهم.

قم بإدارة الخدمات اللوجستية والوقت والتخطيط لاجتماع شركتك القادم بسهولة مع قالب اجتماع كل الأيدي من ClickUp

باستخدام هذا القالب يمكنك:

السماح بالتعديل المرن لجدول الأعمال

إنشاء تنسيق متسق لعرض التحديثات

ضمان تغطية المواضيع ذات الصلة في الاجتماع

إجراء اجتماعات أكثر كفاءة للبقاء على المسار الصحيح وإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل

كليك أب برنامج إعداد ميزانية الأعمال الصغيرة يراقب أهدافك المالية ويشرف على حساباتك ويحسب أرباحك لضمان عملية وضع ميزانية منظمة وفعالة.

3. هيكلة نهجك في الإدارة المالية

تتضمن الإدارة المالية التوفيق بين العديد من المهام الصعبة. ضع خطة محددة لتحقيق هدفك، وقسّم الأهداف إلى مهام محددة ومهام فرعية، وتابعها باستمرار.

على سبيل المثال، ينطوي تحسين التدفق النقدي للشركة على تقييم مستويات المخزون ومراجعة عمليات الفواتير وإعادة التفاوض على شروط الدفع مع الموردين.

قم بتكييف الخطة بناءً على ما ينجح وقم بإجراء التغييرات وفقًا لذلك. القوالب المالية لـ ClickUp تساعدك على البدء بسرعة. قوالب ميزانية المشروع و نماذج مقترحات المشاريع السماح لفرق الشؤون المالية والمحاسبة بتحليل الأداء المالي باستخدام أدوات التحليلات المرئية والتعاون في التخطيط المالي مع أصحاب المصلحة في مختلف الأقسام.

مع أدوات الذكاء الاصطناعي للمحاسبة ، وإدارة حسابات مؤسستك، وإنشاء تقارير قابلة للمشاركة، والسماح للذكاء الاصطناعي بملء التفاصيل كمساعد رقمي لك.

أطلق العنان لإبداعك مع شريكك الافتراضي للعصف الذهني ClickUp AI

4. كوِّن تحالف "العقل المدبّر" الخاص بك

استفد من القوة الذهنية الجماعية لفريقك من خلال تهيئة بيئة تعاونية حيث يمكن للجميع مشاركة أفكارهم وخبراتهم. على سبيل المثال، يمكنك تشكيل مجموعة لتحسين الميزانية لتطوير استراتيجيات توفر التكاليف في جميع أنحاء المؤسسة.

استخدم قالب شجرة القرار ClickUp لتحديد نقاط القرار الرئيسية التي ستؤثر على نتيجة هدفك، وتحليل الحلول المتاحة والمخاطر والمكافآت المرتبطة بها، واتخاذ القرار كفريق واحد بمزيد من الوضوح والثقة.

يساعدك نموذج ClickUp Decision Tree Template على تقييم كل مسار والنتائج المحتملة للمشاريع المعقدة بسرعة

حقق أهدافك المالية من خلال التركيز على الأشياء الصحيحة

ما يجعل كتاب فكر وازداد ثراءً كتابًا كلاسيكيًا محببًا هو أنه ليس مخصصًا للقراءة العامة فقط. يمكن لأي شخص في أي مرحلة من حياته المهنية تطبيق قانون النجاح على ظروفه الخاصة.

هناك المئات من الكتب والدورات التدريبية الممتازة اليوم حول ترقية حياتك، ولكن جميعها يمكن أن ترجع قناعاتها الأساسية إلى ما قاله هيل - أن النجاح يبدأ في العقل.

وسواء كنت تشق طريقك في طريقك إلى أعلى السلم الوظيفي، أو تسعى لجذب المزيد من الثروة، أو ببساطة تدير فريقاً مالياً بأهداف كبيرة لتحقيق أهداف الشركة، فإن كتاب فكر وتنمو غنياً لنابليون هيل هو حكمة خالدة ستعود إليها باستمرار. وإذا أعجبك هذا الملخص لكتاب فكر وازداد ثراءً، نقترح عليك أيضًا قراءة هذا الملخص عن سيكولوجية المال .

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