مؤتمرات إدارة المشروعات لتعزيز مهاراتك في عام 2025

مديرو المشاريع هم نجوم الروك الذين ينظمون المهام والموارد والجداول الزمنية بسلاسة لتحقيق أهداف محددة.

إنهم العقول المدبرة وراء التنفيذ الناجح للمشروع، ومؤتمرات إدارة المشاريع هي المكان الذي يذهبون إليه للارتقاء بمستواهم. ⬆️ 🚀

تسلط هذه المقالة الضوء على 10 فعاليات لا تريد أن تفوتك. تعرّف على أفضل مؤتمرات إدارة المشاريع لعام 2024 التي ستُقام في عام 2024.

أهمية مؤتمرات إدارة المشاريع

إن البقاء في صدارة المنافسة هو أكثر من مجرد هدف مهني؛ إنه ضرورة استراتيجية لمديري المشاريع. المؤتمرات هي مراكز تلتقي فيها المعرفة والابتكار والتعاون لتشكيل مستقبل هذا المجال الديناميكي.

فيما يلي، قمنا بتسليط الضوء على بعض الطرق العديدة التي يمكن أن تساعد مؤتمرات إدارة المشاريع في جعل عام 2024 أفضل عام لك حتى الآن.

بناء شبكة علاقات ناجحة

تعمل المؤتمرات كمحفزات لفرص التواصل. تساعدك جلسات التواصل، والمحادثات العفوية أثناء تناول القهوة، واللقاءات المصادفة مع قادة الصناعة على إقامة علاقات ذات مغزى مع زملائك من المتخصصين في المشاريع لدفع حياتك المهنية إلى الأمام.

طوّر مهاراتك

توفر مؤتمرات إدارة المشاريع فرصة التعرّف على وجهات نظر متنوعة وتحديات واقعية وورش عمل عملية. التقِ بمحترفي الصناعة ذوي التفكير المماثل، واصقل مهاراتك، وحوّل النظريات إلى خبرات عملية تساعدك على التوفيق بين أهداف إدارة المشاريع والجداول الزمنية والموارد مثل المحترفين.

مشاركة المعرفة

تجمعات من مديري المشاريع المخضرمين وقادة الفكر تمهد الطريق لتبادل شغوف للأفكار وأفضل الممارسات. استخدم هذه الفعاليات الاجتماعية للوصول إلى كنز دفين من الخبرات ودراسات الحالة والمنهجيات التي لن تجدها في الكتب المدرسية.

ابقَ في صدارة الاتجاهات

تتغير الاتجاهات في غمضة عين، ويمكن أن تساعدك مؤتمرات إدارة المشاريع على استباق الاتجاهات (والبقاء على هذا المنحى). احصل على رؤية من أعلى إلى أسفل لما يشكل الصناعة، من أحدث برنامج مجاني لإدارة المشاريع للتعمق في المنهجيات الناشئة

قائمة شاملة لأفضل مؤتمرات إدارة المشاريع في عام 2024

فيما يلي، قمنا بتسليط الضوء على سبعة أحداث لا يمكن تفويتها وثمانية إشارات شرفية لـ 15 مؤتمرًا رائعًا لملء تقويمك لهذا العام. 📅✨

1. ندوة إدارة المشاريع

الموعد: 18-19 أبريل 2024

المكان: كوليدج بارك، ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: 525 دولارًا أمريكيًا (سعر الحضور المبكر)

شخصيًا أو افتراضيًا: تتوفر خيارات الحضور الشخصي والافتراضي والهجين

إن ندوة إدارة المشاريع تجمع خبراء الصناعة معًا كل عام منذ عام 2014 . اختر من بين خيارات الحضور الشخصي والافتراضي والمختلط، وهو تنسيق مستوحى من فعالية ندوة إدارة المشاريع 2020 الافتراضية المتميزة خلال الجائحة.

يمكن للحاضرين الحصول على وحدات تطوير مهني (PDUs) لتجديد شهادات محترفي إدارة المشاريع (PMP)، بالإضافة إلى ثروة من المعرفة حول مواضيع مثل:

إدارة المخاطر

العمليات المالية

المنهجيات المرنة والرشيقة

إدارة البرامج الفيدرالية

إدارة المشاريع 4.0

قيمة الفضول

هل تريد المزيد من الوقت لاستكشاف منطقة مترو واشنطن العاصمة والتواصل مع المحترفين؟

استمتع بالقمتين المتتاليتين من خلال الجمع بين ندوة إدارة المشاريع والمؤتمر السنوي الثاني عشر لأبحاث IPMA الموضح أدناه.

2. الثاني عشر IPMA مؤتمر البحوث

الموعد: 19-21 أبريل 2024

المكان: كوليدج بارك، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: 499 دولارًا (سعر الحجز المبكر)

شخصيًا أو افتراضيًا: شخصيًا

ال المؤتمر البحثي السنوي الثاني عشر للاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين من بين أكبر مؤتمرات إدارة المشاريع في أمريكا الشمالية هذا العام. موضوع المؤتمر هو إدارة المشاريع في عصر الذكاء الاصطناعي. وسوف يستكشف المؤتمر جميع جوانب التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع، بما في ذلك ما يلي

التعاون

الأطر الأخلاقية

كفاءات المشاريع الناشئة

نماذج التعلم

الاستدامة

فرق العمل

يضم هذا المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام متحدثين رئيسيين بارزين يتناولون مواضيع مثل تعظيم قيمة المشروع وتنوع فرق العمل وتأثير الذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع.

سوف نتوقف عن الفعاليات المتتالية بعد هذا المؤتمر، ولكن إذا كنت ترغب في مواصلة الاحتفال، فانتقل على متن طائرة إلى أورلاندو لحضور مؤتمر ProjectSummit \ *BusinessAnalystWorld الموضح أدناه. ✈️🗺️

3. قمة المشروع *BusinessAnalystWorld

الموعد: 22-24 أبريل 2024

المكان: أورلاندو، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: 2,209 دولار (أسعار الحجز المبكر)

شخصيًا أو افتراضيًا: شخصيًا ProjectSummit\*BusinessAnalystWorld أو PS\*BAW هو أكبر مؤتمر في أمريكا الشمالية لمديري المشاريع ومحللي الأعمال في عام 2024.

تقدم هذه الفعالية وحدات التطوير المستمر (CDUs) ووحدات التطوير المهني (PDUs) لكل ساعة تعلم؛ حيث تتاح للحاضرين لمدة أربعة أيام فرصة الحصول على ما مجموعه 26 ساعة معتمدة.

تم تصميم PS*BAW لقادة الفرق، ومديري المشاريع، ومنسقي المشاريع، ومديري المشاريع، ومديري المشاريع، والمديرين الاستراتيجيين، ومحللي الأعمال، وغيرهم.

لم يتم تحديد البرنامج الرسمي للفعالية حتى وقت كتابة هذا التقرير، ولكن من المؤكد أنك ستستمع إلى خبراء يمثلون كل القطاعات من جميع أنحاء العالم.

استعد للتسلح بأدوات ومهارات وتقنيات جديدة يمكنك تطبيقها على الفور في مكان عملك.

4. تجمع سكروم العالمي

الموعد: 19-22 مايو 2024

المكان: نيو أورلينز، لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: 1,400 دولار (سعر الحجز المبكر)

شخصيًا أو افتراضيًا: شخصيًا

التكلفة: شخصيًا أو افتراضيًا تجمع سكروم العالمي 2024 ، أو GSGNOLA24، يستضيفه تحالف سكرم في نيو أورليانز، ويعد بأن يكون أحد أكثر الأحداث متعة في العام.

سيتعلم الحاضرون من قادة أجايل العالميين، وسيحتفلون بإنجازاتهم، وسيحصلون على الموارد اللازمة لتسريع حياتهم المهنية.

سيضم مؤتمر GSGNOLA24:

جلسات تدريب شخصية

الخدمات المهنية

محادثات ثاقبة حول أحدث المنهجيات الرشيقة

حفلة يوم الإثنين لمساعدة الحاضرين على التواصل وإطلاق العنان لأنفسهم

يوم الثلاثاء رحلة بحث لاستكشاف المواقع التاريخية في جميع أنحاء الحي الفرنسي

بدأت هذه التجمعات في عام 2004 عندما اجتمع مجتمع سكرم في أول حدث تعاوني في عام 2004، وقد نمت هذه التجمعات بشكل أكبر كل عام. وهي مخصصة لجميع المهتمين بـ "سكروم" و"أجايل"، بغض النظر عن مجال عملهم.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنك التغلب على مؤتمر مع حفلة ومطاردة زبال في النهاية. 🍷🔎

5. Agile2024

الموعد: 22-26 يوليو، 2024

المكان: جريبفاين، تكساس (منطقة دالاس)، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: 1,849 دولارًا أمريكيًا (أسعار خاصة بالأعضاء فقط)

شخصيًا أو افتراضيًا: شخصيًا

مؤتمر تحالف أجايل السنوي, أجايل2024 يربط الأعضاء المتحمسين في مجتمعات أجايل في جميع أنحاء العالم. سيتعرف الحاضرون معًا على أحدث الأفكار والممارسات والاستراتيجيات التي تشكل تطوير البرمجيات الرشيقة.

احصل على نظرة متعمقة على كل ما يتعلق بـ"أجايل"، بما في ذلك ما يلي:

مقاييس وقياس الأجايل

أفضل الممارسات

استراتيجيات التحسين المستمر

أحدث الاتجاهات والتقنيات

هذه الفعالية هي الفعالية المثالية لممارسي الأجايل الذين يرغبون في التواصل والتحدث مع خبراء الصناعة حول كل ما يتعلق بإدارة المشاريع.

6. القمة العالمية لإدارة المشاريع

الموعد: 18-21 سبتمبر 2024

المكان: لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية

التكلفة: سيُعلن عنها لاحقًا (عادةً ما يتكون السعر من أربعة أرقام، ويحصل أعضاء معهد إدارة المشاريع على خصومات كبيرة)

شخصيًا أو افتراضيًا: شخصيًا

في القمة العالمية لمعهد إدارة المشاريع هي واحدة من أكبر قمم إدارة المشاريع لعام 2024. ستركز هذه الفعالية التي يستضيفها معهد إدارة المشاريع، على أفضل ممارسات إدارة المشاريع، وستتعمق في معايير PMP.

وحتى وقت كتابة هذه السطور، لا تزال الدعوة لتقديم الأوراق البحثية لهذا المؤتمر مفتوحة. وعلى الرغم من أن الأمور لم يتم تحديدها بعد، إلا أننا نعلم أنه ستكون هناك جلسات تركز على الذكاء الاصطناعي وفرص التعلم والأنشطة والمحادثات.

هل تريد عذراً للسفر دولياً هذا العام؟ اذهب إلى سلسلة القمة العالمية لمعهد مديري المشتريات في أوروبا في برلين، ألمانيا، في 10-11 أبريل 2024، أو مؤتمر معهد مديري المشتريات في أفريقيا في رواندا في 18-20 نوفمبر 2024.

7. FuturePMO

الموعد: 3 أكتوبر 2024

المكان: لندن، إنجلترا، أوروبا

التكلفة: 464 دولارًا أمريكيًا (سعر الحجز المبكر)

شخصيًا أو افتراضيًا: شخصيًا

مع موضوع مثل "العالم السحري لمكتب إدارة المشاريع" FuturePMO 2024 من ويلينغتون مضمونة النجاح. 🧙

إنه مؤتمر لمكتب إدارة المشاريع لمدة يوم واحد في لندن مصمم لجمع المتحدثين والمتخصصين الرائدين في هذا المجال في حدث تفاعلي ومثير.

صُمم هذا المؤتمر ليكون ملهمًا وغنيًا بالمعلومات وممتعًا و(قرع الطبول من فضلك) غير مخصص للمبيعات. يمكن للحاضرين الاجتماع والتعلم والمشاركة والنمو دون أن يتم بيع أي شيء لهم.

ففي النهاية، إذا كنت ستحضر، فقد دفعت بالفعل ثمن تذكرتك.

ستستمتع برؤى ومناقشات حول رؤى جادة حول إدارة إدارة مدراء المشتريات وإدارة إدارة الأداء والإدارة ممزوجة بأنشطة ممتعة لإبقاء الأمور مرحة.

إن FuturePMO 2024 هو الحدث السنوي الرئيسي الذي يُعقد في شهر أكتوبر من كل عام، ولكن هذه القمم تُعقد كل شهر وتستضيفها Microsoft في مكاتبها في لندن ومانشستر ودبلن. إذا لم تتمكن من حضور هذا الحدث، فراقب تقويمهم لتجد ما يناسبك.

8. مؤتمر إدارة المشاريع تنويهات مشرفة

هل تحتاج إلى المزيد من الخيارات لتجسيد خطتك لتحسين براعتك في إدارة المشاريع؟ تحقق من أحد مؤتمرات إدارة المشاريع الثمانية التي حصلت على تنويهات مشرفة:

# ## المعلومات الأساسية من مؤتمرات محترفي إدارة المشاريع

ستعمل مؤتمرات إدارة المشاريع على تعزيز معرفتك وتوسيع شبكة علاقاتك وإطلاعك على آخر المستجدات في مجال إدارة المشاريع. ولكن ماذا ستتعلم؟

تختار بعض المؤتمرات موضوعًا محددًا كل عام وتنظم برنامجها حوله. بينما تغطي مؤتمرات أخرى كل ما قد تحتاج إلى معرفته عن هذا المجال.

وبغض النظر عن كيفية تنظيم الحدث الذي ستحضره، ستحصل على أفكار مبتكرة حول مواضيع مثل:

منهجيات أجايل وسكرم

إدارة المحفظة

إدارة التغيير

إدارة المخاطر

استخدام خرائط الطريق للإدارة الفعالة للمشروع تخطيط الموارد وإدارتها

التطوير المهني

ال أفضل تطبيقات الجدولة والتكنولوجيا لإبقاء فريقك في المقدمة

إدارة الفرق وأصحاب المصلحة

الأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات وتخطيط المشاريع وإدارة المهام والتعاون

إدارة المشاريع في هندسة البرمجيات والتطوير

التوقعات المستقبلية حول إدارة المشاريع

تختلف التفاصيل بين الفعاليات، ولكن هذه بعض من أكثر مجالات التركيز شيوعًا.

على سبيل المثال، قد يضم أحد الأحداث ورشة عمل حول كيفية استخدام قوالب ملاحظات الاجتماع مع خبير في الموضوع، وقد يكون هناك اجتماع آخر قد يستغرق يوماً كاملاً من التعمق في رشيق وسكروم، وآخر قد يضم كلاهما (أو لا شيء)!

تحقق من جدول البرنامج للفعاليات التي تخطط لحضورها حتى تتمكن من اختيار مؤتمراتك وفقًا لذلك!

أثناء انتظارك لأول حدث مثير، نوصيك بتحسين معرفتك بما وصلت إليه الصناعة من خلال المدونات الصوتية لإدارة المشاريع حتى لا يفوتك أي شيء. ففي نهاية المطاف، أنت تريد أن تأخذ الأسماء وتشارك الملاحظات، لا أن تلعب دور المتابع.

تطبيق المعرفة من مؤتمر إدارة المشاريع

يمكن أن يكون تطبيق ثروة من المعرفة والحكمة حول أحدث الاتجاهات في إدارة المشاريع على بيئات العمل في العالم الحقيقي أمرًا مخيفًا. ولكن لا يجب أن يكون كذلك!

هناك عنصر أخير في تحقيق أقصى قيمة من مؤتمرات إدارة المشاريع هذه: برنامج إدارة المشاريع للأحداث . ☑️

هذا هو المكان انقر فوق يأتي في

دعنا نلقي نظرة على كيفية استخدام ClickUp بفعالية قبل وأثناء وبعد مؤتمر إدارة المشروع.

قبل مؤتمر إدارة المشروع قبل مؤتمر إدارة المشروع

عندما تخطط لحضور مؤتمر، ستحتاج إلى شراء تذكرتك وحجز رحلة طيران وتأمين حجوزات الفنادق. يمكنك إنشاء مهام بمواعيد نهائية لنفسك في ClickUp حتى لا تنسى.

إدارة المشاريع وتنظيمها وجدولة المهام عبر طريقة عرض التقويم المرنة للحفاظ على مزامنة الفرق

ثم، قبل بدء المؤتمر، استخدم عرض تقويم ClickUp لتتأكد من معرفة الجلسات التي تريد حضورها، والأماكن التي تحتاج إلى التواجد فيها، والوقت الذي تحتاج إلى التواجد فيه حتى تتمكن من الاستفادة من المؤتمر قدر الإمكان.

أنشئ لنفسك جدول أعمال لجلسات المؤتمر والفعاليات التي ستحضرها وتشارك فيها

قم بإقران عرض التقويم مع قالب جدول أعمال مؤتمر ClickUp لتغطية جميع القواعد الخاصة بك. بينما صُمم هذا القالب لتنظيم المؤتمرات، إلا أنه مفيد أيضًا للحضور.

خلال مؤتمر إدارة المشاريع

ستحصل على الكثير من المعلومات خلال المؤتمر. استخدم انقر فوق المفكرة لتدوين الملاحظات من المناقشات والخطابات وورش العمل. يمكنك لاحقاً تحويل هذه التدوينات إلى مستندات منظمة ومهام قابلة للتتبع يمكنك أنت وفريقك الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت.

تدوين الملاحظات وتحريرها بتنسيق غني وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع يمكن الوصول إليها من أي مكان في ClickUp Notepad

بعد مؤتمر إدارة المشروع

مع اجتماعات ClickUp يمكنك أنت وفريقك مناقشة ما تعلمته وتبادل الأفكار حول كيفية تطبيق هذه المعرفة على مشاريعك وعملياتك في العالم الحقيقي. يمكنك تعيين تعليقات لأعضاء الفريق وحتى إنشاء مهام متكررة للاجتماعات المستقبلية.

قم بتعيين المهام المتكررة لتبسيط عملك من خلال اختيار جدول اجتماعاتك ومعاينته في تقويمك في ClickUp

ولكن ليس عليك التوقف عند هذا الحد. ClickUp لإدارة المشاريع مما يعني أنه يمكنك استخدامه لجعل أعمالك اليومية أكثر تنظيماً وتعاوناً. اجمع فريقك معًا من خلال مهام سير العمل المتصلة، ومشاركة مستندات ClickUp، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، والمزيد.

فهو يحتوي على الأدوات التي تحتاجها لمساعدة كل عضو في فريقك على التحرك بشكل أسرع، والعمل بذكاء أكبر، وتوفير الوقت.

قسّم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

أوه نعم، هل ذكرنا أن ClickUp مجاني للاستخدام؟ إلى الأبد؟ نعم. لأننا هنا لمساعدتك، وليس العكس. #humblebrag

## أسئلة شائعة

إليك بعض الإجابات على الأسئلة الشائعة حول مؤتمرات إدارة المشاريع.

1. ما هو مؤتمر إدارة المشاريع؟

مؤتمر إدارة المشاريع هو فعالية متخصصة مصممة لربط المهنيين والخبراء والمتحمسين في هذا المجال. ستجتمعون للتحدث والتواصل وتبادل الرؤى واستكشاف أحدث الاتجاهات في إدارة المشاريع. تتميز المؤتمرات عادةً بمتحدثين رئيسيين وورش عمل وحلقات نقاش وفرص للتواصل، بالإضافة إلى مكافآت مثل حفلات ما بعد المؤتمر أو حتى رحلات صيد.

2. ما هي مزايا حضور مؤتمر إدارة المشاريع؟

يوفر حضور مؤتمر إدارة المشاريع فرصة للبقاء على اطلاع على أحدث الاتجاهات والمنهجيات وأفضل الممارسات في هذا المجال. كما أنها مراكز ضخمة للتواصل، مما يسمح للمهنيين بالتواصل مع أقرانهم وقادة الصناعة والموجهين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الحاضرون في ورش العمل والجلسات لتعزيز مهاراتهم واكتشاف حلول مبتكرة للمشاكل الشائعة تحديات إدارة المشاريع .

3. هل يمكنك الاستفادة من أدوات مثل ClickUp خلال المؤتمر؟

بالتأكيد! أدوات مثل ClickUp لا تقدر بثمن خلال مؤتمر إدارة المشاريع. فميزات إدارة المشاريع المتنوعة في ClickUp مثالية للجدولة والتخطيط وتدوين الملاحظات ومتابعة ما بعد المؤتمر.

ضمن مهمة ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء قوائم تدقيق مفصلة وتنظيمها مع مجموعات من عناصر المهام التي يمكن تعيينها لمستخدمين آخرين

قم بإنشاء مهام لتلخيص النتائج الرئيسية، وتحديد مواعيد نهائية للتقويم لتنفيذ الاستراتيجيات الجديدة، وتعيين مسؤوليات جديدة لأعضاء الفريق. يمكنك أيضاً استخدام إمكانيات التكامل في ClickUp لمشاركة رؤى المؤتمرات بسلاسة عبر المنصات المختلفة، مما يزيد من الكفاءة والتعاون. 🌐🔧

دَع التواصل يبدأ

بينما نختتم قائمتنا لأفضل المؤتمرات لمحترفي إدارة المشاريع لهذا العام، فإن رحلتك إلى (ومن خلال) هذه الفعاليات قد بدأت للتو.

لذا تحقق من التقويم الخاص بك، واحجز تذاكرك، وخطط لرحلاتك، واغتنم كل فرصة لرفع مستوى لعبتك في إدارة المشاريع. الأمر كله يتعلق بالبقاء على اطلاع وتواصل وإلهام.

الأمر متروك لك لتحويل الأفكار التي تكتسبها إلى نجاح قابل للتنفيذ. اتخذ الخطوة الأولى من خلال تحسين عمليات إدارة مشروعك باستخدام ClickUp، الأداة المثلى لتحويل نتائج المؤتمر إلى إنجازات على أرض الواقع.

هل أنت مستعد لتحقيق أهداف مشروعك؟ اشترك في ClickUp اليوم -إنه مجاني! 🌻💸