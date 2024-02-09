أفضل 6 مؤتمرات لإدارة المنتجات يجب حضورها في عام 2025

كقائد منتج، أنت تعرف مدى سرعة إدارة المنتج تغيرات الفضاء. تلوح الأفكار الجديدة والاستراتيجيات المبتكرة دائمًا في الأفق، ولكن الأمر متروك لك لتقديم هذه الأفكار الجديدة إلى فريقك. لا تقرأ أخبار الصناعة على أساس منتظم، المنتج مؤتمرات الإدارة هي أفضل طريقة للبقاء على اطلاع على كل ما هو مثير (وما ليس كذلك) في إدارة المنتجات.

مؤتمرات إدارة المنتجات هي تجمعات مهنية مصممة للأشخاص المشاركين في تطوير المنتجات. يستمر مجال تطوير المنتجات في النمو، ويزداد الطلب على إدارة المنتجات بشكل كبير.

سواء كنت تقود شركة ناشئة أو كنت قائداً متمرساً في شركة كبيرة، فإن حضور المؤتمرات سيمنح فريقك ثروة من المعرفة ومنصة لتبادل الأفكار مع خبراء الصناعة. 💡

في هذا الدليل، سنقوم بتحليل قيمة حضور مؤتمرات المنتجات، في حال احتجت إلى تبرير ذلك أمام المسؤولين الكبار.

سنقوم أيضًا بإدراج أفضل مؤتمرات المنتجات لعام 2024 ونوصي ببعض الأدوات والتقنيات المفيدة لكل شيء بدءًا من إدارة المؤتمرات إلى تتبع الحضور.

## قيمة مؤتمرات المنتجات

لا يمكن أن يحدث تطوير المنتجات وإدارتها في فراغ. فهي تزدهر بالابتكار، الأمر الذي يتطلب التواصل مع محترفين آخرين في مجال عملك. تمنح المؤتمرات المتخصصين في مجال المنتجات الفرصة لصقل مهاراتهم وتقديم المزيد من القيمة. ومن منا لا يريد أن يكون أفضل في عمله؟

تسمح لك مؤتمرات المنتجات أيضًا أنت وفريقك بما يلي:

التعرف على أحدث الاتجاهات واستراتيجيات المنتجات من قادة الصناعة

الانخراط في دراسات حالة ومناقشات حول تجربة المستخدم وتصميم المنتج وتخطيط خارطة الطريق

التواصل مع فرق المنتجات، ومصممي تجربة المستخدم، وكبار مسؤولي المنتجات، والمؤسسين المشاركين من شركات كبرى مثل Amazon وUber وLinkedIn وSlack

اكتساب رؤى من المتحدثين الرئيسيين لتصميم منتجات أفضل لعملائك

لا يمكنك محاكاة تجربة التواصل مع محترفين آخرين وجهاً لوجه. من الجيد قراءة منشورات الصناعة والاشتراك في التعليم المستمر، ولكن عندما تحتاج إلى تثقيف فريقك وإلهامه، فإن مؤتمرات إدارة المنتجات هي المكان المناسب.

6 مؤتمرات المنتجات التي يجب حضورها في عام 2024

إن حضور المؤتمرات الكبيرة يمنح فريقك المزيد من الفرص للتواصل والتعرف على أشياء جديدة ورائعة في مجال المنتجات. لا تغفل هذه المؤتمرات الرئيسية لإدارة المنتجات أثناء إعداد موسم مؤتمرات 2024.

1. ProductCon

التاريخ: 29 مايو 2024

29 مايو 2024 الموقع: مدينة نيويورك

مدينة نيويورك السعر: مجانًا المنتجكون هو من بنات أفكار مدرسة المنتجات، وهي مدرسة على الإنترنت الشهادة والتدريب المحور. هذا هو أكبر مؤتمر لإدارة المنتجات في العالم، حيث يستقطب أكثر من 100,000 مشارك كل عام. وهل ذكرنا أن التذاكر دائماً مجاناً؟ 🙌

يُعقد مؤتمر ProductCon أربع مرات في السنة، لذا إذا فاتتك الدورة الأخيرة، فلا تقلق. لديهم فعاليات مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في عام 2024، بما في ذلك:

لندن : 20 فبراير 2024

20 فبراير 2024 نيويورك : 29 مايو 2024

29 مايو 2024 أونلاين : أغسطس 2024

: أغسطس 2024 سان فرانسيسكو : 16 أكتوبر 2024

2. مؤتمر المنتج

التاريخ: 23-25 سبتمبر 2024

23-25 سبتمبر 2024 الموقع: كليفلاند، أوهايو

كليفلاند، أوهايو السعر: 845 دولارًا - 2,245 دولارًا أمريكيًا

تستضيف مجموعة المنتجات الجماعية " الصناعة مؤتمر المنتج " كل عام لمديري منتجات البرمجيات في جميع أنحاء العالم. يضم مؤتمر 2024 أكثر من 30 جلسة، ومناقشات مائدة مستديرة، وجلسات أسئلة وأجوبة، و(بالطبع) معرض المنتجات. يستضيفون أربع فعاليات على مدار العام، بما في ذلك:

نيويورك المدينة: 18 أبريل 2024

18 أبريل 2024 الشرق الأوسط وأفريقيا : 17-19 يونيو 2024

: 17-19 يونيو 2024 عالميًا ( كليفلاند ، أوهايو): 23-25 سبتمبر، 2024

23-25 سبتمبر، 2024 افتراضي: 17 أكتوبر، 2024

يحظى المؤتمر الافتراضي بأكبر عدد من الحضور، إلا أن مؤتمر كليفلاند هو الخيار الشخصي الأكثر جاذبية والذي يجذب مجتمعاً عالمياً من محترفي المنتجات.

تتيح التذاكر التي تمت ترقيتها إمكانية الوصول إلى ورش عمل حصرية لمدة نصف يوم وتدريب جماعي. وهذا سعر باهظ يزيد عن 1500 دولار لكل تذكرة تمت ترقيتها، ولكن الحضور يشيدون باستمرار بجودة مؤتمر إدارة المنتجات هذا.

3. عالم المنتجات

التاريخ: 21-29 فبراير 2024

21-29 فبراير 2024 الموقع: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا (وعبر الإنترنت)

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا (وعبر الإنترنت) التسعير: 100 دولار - 1,590 دولارًا أمريكيًا عالم المنتجات يقدم مجموعة متنوعة رائعة من الجلسات على

100 دولار - 1,590 دولارًا أمريكيًا عالم المنتجات يقدم مجموعة متنوعة رائعة من الجلسات على أفضل ممارسات المقابلات

أدوار الفريق

دورة حياة تطوير المنتج

تصميم واجهة المستخدم

البرامج والتقنيات الجديدة

اختر مسارات المؤتمر حول دراسات الحالة، والمنهجيات، والبرمجيات والابتكار، وفرق المنتجات، والموائد المستديرة لمديري المنتجات. يتضمن الحدث ورش عمل شخصية من 21-23 فبراير، وماراثون هاكاثون عبر الإنترنت من 5-23 فبراير، وفعاليات مباشرة عبر الإنترنت من 27-29 فبراير.

4. القمة التي يقودها المنتج

التاريخ: 13-14 فبراير 2024

13-14 فبراير 2024 الموقع: أوستن، تكساس

أوستن، تكساس السعر: 999 دولارًا - 1,9999 دولارًا أمريكيًا

استمع إلى المحترفين في Upwork، وInld، وKeller Williams Realty، وGoodRx، وWallgreens في القمة التي يقودها المنتج هذا العام. سيركز مؤتمر إدارة المنتجات الذي يستمر لمدة يومين على موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء والنمو القائم على البيانات. تأتي جميع التذاكر مع إمكانية الوصول إلى الجلسات وفعاليات التواصل والطعام والتسجيلات عند الطلب وأرض المعرض. إذا قمت بالترقية إلى اشتراك PLA Pro+، ستحصل أيضاً على إمكانية الوصول إلى أطر عمل الشهادات، وبرنامج إرشادي، ومحتوى حصري، وبث مباشر.

5. قمة الرؤساء التنفيذيين للمنتجات

التاريخ: 20 مارس 2024

20 مارس 2024 الموقع: مدينة نيويورك

مدينة نيويورك التسعير: مجانًا - 1,999 دولارًا أمريكيًا

ال قمة الرئيس التنفيذي للمنتجات من المسلم به أن عدد الحضور في المتوسط 80 شخصًا كل عام، ولكن محتواه المتخصص يجعله مناسبًا للإدارة العليا. يتضمن المؤتمر هذا العام جلسات حول الإنتاجية والذكاء الاصطناعي التوليدي وبناء الثقافة.

إذا لم تتمكن من حضور الفعالية في مدينة نيويورك، فلديهم أيضاً فعاليات أخرى حول العالم في عام 2024، بما في ذلك:

أمستردام: 15 مايو 2024

15 مايو 2024 سان فرانسيسكو: 4 سبتمبر 2024

4 سبتمبر 2024 لندن: 20 نوفمبر 2024

6. مخيم المنتجات

التاريخ: يحدد لاحقًا

يحدد لاحقًا الموقع: أوستن، تكساس

أوستن، تكساس السعر: مجاناً مخيم المنتج يصف نفسه بأنه "مؤتمر غير منظم" أقل تنظيماً من الفعاليات الأخرى، لكنه لا يزال أحد أفضل مؤتمرات إدارة المنتجات لهذا العام. يصوت جميع الحاضرين على الجلسات التي يرغبون في رؤيتها - في الواقع، لن تعرف أي الجلسات ستُعقد حتى يوم انعقاد المؤتمر! لا يزال ProductCamp 2024 في مراحل التخطيط، لذا ترقبوا مؤتمر هذا العام.

نصائح لتنظيم وحضور مؤتمر المنتجات لفريقك

كما ترى، هناك الكثير من مؤتمرات إدارة المنتجات لفريقك في عام 2024. لكننا ندرك أن العثور على مؤتمر هو نصف المعادلة فقط: تحتاج أيضًا إلى الحصول على قيمة ملموسة من حضور المؤتمر. اتبع هذه النصائح للتخطيط لموسم مؤتمرات مليء بالقيمة لفريقك في عام 2024.

فكر في الموقع والتوقيت

هل من المنطقي إرسال جميع أعضاء فريق المنتج إلى المؤتمرات طوال عام 2024؟ ربما لا. ففي نهاية المطاف، سيكون فريقك على الطريق باستمرار، وهذه وصفة لانخفاض الروح المعنوية وصعوبة الأمر جدولة المشروع . إذا كان لديك نقص في الوقت أو الأموال، فقم بتعيين بعض الممثلين في فريقك للذهاب إلى المؤتمر وتقديم تقرير بالنتائج التي توصلوا إليها. 🕵️

من المهم أيضًا مراعاة القيود الجغرافية. إذا كنت في فلوريدا على سبيل المثال، فمن المنطقي حضور مؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مؤتمر في آسيا أو أوروبا بسبب لوجستيات السفر وحدها.

إعطاء الأولوية لفرص التواصل

المعرفة قوة، ولكن الفائدة الكبرى من حضور مؤتمرات إدارة المنتجات شخصياً هي التواصل مع محترفين آخرين. ابحث عن المؤتمرات التي تضم الكثير من الحضور من مختلف التخصصات، بما في ذلك مصممي تجربة المستخدم وقادة المنتجات وغيرهم.

احرص على حضور المؤتمرات مع ClickUp

استخدم مستندات ClickUp Docs لتدوين ملاحظات المؤتمر، والاطلاع على ما يتعلمه أعضاء الفريق الآخرون، وتبادل الأفكار حول كيفية تنفيذ ما تعلمته عند العودة إلى العمل

إن حضور مؤتمر مع فريقك يتطلب توازناً صعباً من الخدمات اللوجستية، ومن السهل أن تغفل عن شيء ما في خضم الفوضى التي تحدث أثناء رحلة الفريق. إذا كنت تخطط لحضور مؤتمر مع فريقك، استخدم أداة التخطيط مثل ClickUp لترتيب أمورك. 🦆 تعتمد فرق المنتجات على ClickUp من أجل:

إدارة المؤتمر: تتبع المهام والحضور وكل جانب من جوانب المؤتمر في مكان واحد تقريبًا باستخدامقالب ClickUp لإدارة المؤتمرات. يمنحك القالب عرضًا سريعًا لجميع الأجزاء المتحركة ويجعل جميع تفاصيل المؤتمر مركزية - لا مزيد من البحث عن المعلومات

تتبع المهام والحضور وكل جانب من جوانب المؤتمر في مكان واحد تقريبًا باستخدامقالب ClickUp لإدارة المؤتمرات. يمنحك القالب عرضًا سريعًا لجميع الأجزاء المتحركة ويجعل جميع تفاصيل المؤتمر مركزية - لا مزيد من البحث عن المعلومات تعيين المهام: استخدم ClickUp لـ تعيين مهام ما قبل المؤتمر لأعضاء الفريق. يمكن أن يشمل ذلك البحث عن المتحدثين الرئيسيين، أو التخطيط للقاءات مع المتخصصين في المنتجات، أو إعداد أسئلة لمناقشات المائدة المستديرة

استخدم ClickUp لـ تعيين مهام ما قبل المؤتمر لأعضاء الفريق. يمكن أن يشمل ذلك البحث عن المتحدثين الرئيسيين، أو التخطيط للقاءات مع المتخصصين في المنتجات، أو إعداد أسئلة لمناقشات المائدة المستديرة جدولة: عرض تقويم ClickUp يمنحك نظرة عامة على جدول المؤتمر في عرض واحد. أدخل الجلسات الرئيسية وورش العمل وفعاليات التواصل لضمان معرفة فريقك بمكان وموعد انعقادها

عرض تقويم ClickUp يمنحك نظرة عامة على جدول المؤتمر في عرض واحد. أدخل الجلسات الرئيسية وورش العمل وفعاليات التواصل لضمان معرفة فريقك بمكان وموعد انعقادها تدوين الملاحظات: مع مستندات ClickUp يمكن لأعضاء الفريق تدوين الملاحظات أثناء الجلسات ومشاركتها مع الفريق. وهذا مفيد بشكل خاص لالتقاط الرؤى من دراسات الحالة أو جلسات استراتيجية المنتج

مع مستندات ClickUp يمكن لأعضاء الفريق تدوين الملاحظات أثناء الجلسات ومشاركتها مع الفريق. وهذا مفيد بشكل خاص لالتقاط الرؤى من دراسات الحالة أو جلسات استراتيجية المنتج تتبع الوقت: بالنسبة للجلسات ذات المسارات المتزامنة، استخدم ميزة تتبع الوقت في ClickUp لإدارة المدة التي يقضيها كل عضو من أعضاء الفريق في الجلسات المختلفة. يمكن أن يساعد ذلك في تقييم الجوانب الأكثر فائدة في المؤتمر

ولكن هذا مجرد غيض من فيض. يدير ClickUp أيضًا حضور المؤتمر، والمهام اليومية، وجلسات العصف الذهني على السبورة البيضاء، وبيانات العملاء، وتتبع الأخطاء، وغير ذلك الكثير. لدينا قوالب إدارة المنتجات وحدها ستجعل رأسك يدور

اشترك في جلسات بناء المهارات وورش العمل

تقدم معظم المؤتمرات نوعًا من الترقية لورش العمل أو فرص التواصل. سواء كانت ندوة لمدة نصف يوم أو تجربة إرشادية عملية، ستحصل على قيمة أكبر من مؤتمر إدارة المنتجات إذا قمت بالتسجيل في مؤتمر يتضمن تعلمًا عميقًا.

بالتأكيد، يمكنك تسجيل فريقك في دورة تدريبية افتراضية، ولكن لا يوجد بديل عن التدريب الشخصي في المؤتمر. ستعزز ورشة العمل المناسبة فريقك مهارات إدارة المنتجات في بضع ساعات فقط، مما يمنحك عائد استثمار أكبر.

اختبر قيادة الأدوات المختلفة في قاعة المعرض

لا يعشق الجميع قاعة المعرض، ولكنها في الواقع فرصة رائعة لاختبار تجربة أحدث أدوات إدارة المنتجات . قد تضطر إلى سماع بعض الكلام المعسول عن المبيعات، ولكن إذا كانت المنتجات توفر عليك المتاعب والوقت، فإن رحلتك إلى قاعة المعرض تستحق العناء. كن على اطلاع على الابتكارات في برامج تسويق المنتجات وغيرها أدوات SaaS لجعل حياتك أسهل بكثير.

تتبع مقاييسك

احصل على عرض شامل لحالات المشروع والمهام المتبقية في فريقك أو قسمك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp 3.0

من المحتمل أن يرغب كبار المسؤولين في شركتك في رؤية عائد على الاستثمار، خاصةً بالنسبة لتذاكر المؤتمرات باهظة الثمن. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى معرفة ما إذا كان فريقك قد حصل بالفعل على أي شيء من المؤتمر.

تتبَّع مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات والمقاييس قبل وبعد حضور المؤتمرات. من المؤكد أن حضور مؤتمرات إدارة المنتجات ليس حلاً سحرياً، ولكنه يمكن أن يحرك الإبرة لتحسين مقاييس مهمة مثل

معدل الاستبقاء

معدلات التحويل

تكلفة اكتساب العملاء (CAC)

العيوب وفعالية الكشف عنها

تذاكر الدعم

الإيرادات المتكررة

لقد فهمت الفكرة. الفرضية الأساسية هي أن حضور هذه المؤتمرات بانتظام يجب أن يبقي فريقك في أفضل حالاته حتى يخدموا عملك وعملائك بشكل أفضل. إذا لم يحدث ذلك، فهذا لا يعني أنك بحاجة إلى إلغاء المؤتمرات المستقبلية. إنها ببساطة دعوة للنظر بشكل أعمق في البيانات لتحديد ما الذي يجب تغييره، إن وجد.

تقوية أشخاص المنتجات مع ClickUp

يعد حضور مؤتمر إدارة المنتجات تجربة تحويلية لأي محترف في مجال المنتجات. من تعزيز معرفتك باستراتيجية المنتج إلى التواصل مع محترفي الصناعة، تعد هذه المؤتمرات كنزاً دفيناً للنمو المهني.

الجانب السلبي الوحيد هو أن حضور المؤتمرات يتطلب الكثير من التخطيط. من الرحلات الجوية إلى تذاكر السفر إلى موازنة عبء العمل، هناك الكثير من الأمور التي تحدث خلف الكواليس لتنظيم المؤتمر. اجعل فريقك على نفس الصفحة مع ClickUp، فمنصتنا المتكاملة مثالية لإدارة حضور المؤتمرات، وعملك اليومي، وجميع أفكارك الكبيرة في مكان واحد.

ليس عليك أن تثق بكلامنا أيضاً. أنشئ مساحة عمل ClickUp المجانية الآن لتبسيط مؤتمر إدارة المنتج التالي.

## سؤال

**1. كم تستغرق مؤتمرات المنتجات؟

تستمر مؤتمرات المنتجات عادةً ما بين يوم واحد وثلاثة أيام. أما المؤتمرات الأكبر ذات المسارات أو ورش العمل المتعددة فقد تستغرق خمسة أو حتى سبعة أيام.

2. ما هو الغرض من المؤتمر؟

الهدف من المؤتمر هو جمع المهنيين معًا لتبادل المعرفة والدردشة حول الاتجاهات الجديدة والتواصل. وتُعد هذه الفعاليات منصات للتعلم والتطوير المهني، فضلاً عن كونها مصدر إلهام تشتد الحاجة إليه في مجال سريع الوتيرة مثل تطوير المنتجات.

**3. ما هو معنى المؤتمرات وأهميتها؟

من الصعب توفير الوقت الكافي لحضور مؤتمر، لكنها طريقة رائعة لتعزيز ثقافة النمو والتحسين المستمر. فالمؤتمرات هي بوتقة تنصهر فيها الأفكار حيث يمكن للمهنيين التعلم من الآخرين - بل وحتى صنع اسم لأنفسهم كمقدمين.

4. ما هو الغرض من مؤتمر المنتجات؟

مؤتمرات المنتجات موجهة خصيصًا للمحترفين في إدارة المنتجات وتطوير المنتجات. يختلف كل مؤتمر عن الآخر، ولكن معظم الفعاليات تركز على مواضيع مثل:

استراتيجية المنتج

دراسات حالة واقعية

رسم خرائط الطريق

تجربة المستخدم

الهدف النهائي من مؤتمر المنتجات هو منح فريقك نظرة ثاقبة على الاتجاهات والأدوات والتقنيات الجديدة لبناء منتجات أفضل لعملائك.

**5. هل تستحق مؤتمرات المنتجات كل هذا العناء؟

يعتبر معظم الناس أن مؤتمرات إدارة المنتجات تستحق الاستثمار. بالطبع، يعتمد الأمر على فريقك وأهدافك وميزانيتك والمؤتمر نفسه. فالمؤتمرات هي ما تصنعه أنت منها، ولهذا السبب من المهم جدًا أن تكون مستعدًا لها مع حل مثل ClickUp قبل بدء المؤتمر