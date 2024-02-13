فهم سلّم الاستدلال لاتخاذ قرارات أفضل

هل سبق لك أن ندمت على قرار ما؟ قد يكون ذلك بتوظيف شخص ما، أو شراء شيء ما، أو الانتقال إلى وظيفة مختلفة، أو حتى مجرد الحصول على قصة شعر سيئة! في عالم الواقع، ليس هناك ما يضمن أن قراراتك ستكون دائماً صائبة.

ومع ذلك، باستخدام المعلومات والأدوات الصحيحة، يمكنك اتخاذ قرارات أفضل مع احتمال أكبر للنجاح. هناك العشرات من نماذج لاتخاذ القرارات والأطر التي تتيح ذلك.

في هذه المدونة، نستكشف إحدى هذه الأدوات: سلّم الاستدلال.

ما هو سلم الاستدلال؟

سلّم الاستدلال هو عملية تدريجية تتبعها خطوة بخطوة بشكل طبيعي أثناء اتخاذ القرارات. الخطوات السبع لهذا السلم هي عملية اتخاذ القرار هي الملاحظة، واختيار البيانات، والتفسير، والافتراضات، والاستنتاج، والمعتقدات، والتصرف.

سلّم الاستدلال هو نموذج مجازي للإدراك والفعل صممه منظّر الأعمال الأمريكي كريس أرجيريس في سبعينيات القرن الماضي. وقد ابتكره لمساعدة الناس على فهم عملية اتخاذ القرار وتجنب القفز إلى استنتاجات خاطئة. وقد شاع هذا النموذج لاحقاً على يد بيتر سينج في كتابه "الانضباط الخامس".

سوف ندخل في التفاصيل قريباً، ولكن دعنا أولاً نفصل المصطلح عن مصطلح آخر مشابه.

سلم الاستدلال مقابل التحيز اللاواعي

يعد كل من سلم الاستدلال والتحيز اللاواعي نموذجين معرفيين في مجال اتخاذ القرار. كلاهما ضمني، مما يعني أنهما لا يُستخدمان بوعي من قبل صانع القرار. ومع ذلك، فهما فكرتان مختلفتان تماماً، وتؤديان وظيفتين مختلفتين.

سلم الاستدلال هو أداة تحدد عملية اتخاذ القرار النموذجية. أما التحيز اللاواعي، من ناحية أخرى، فهو عبارة عن ارتباطات وارتباطات نقوم بها دون أن نكون واعين بها، والتي تؤثر أيضًا على القرارات.

سلم الاستدلال التحيز اللاواعي عملية متعددة الخطوات مجموعة من العوامل يتأثر بالسمات السلوكية يتأثر بالسمات الاجتماعية والثقافية والسلوكية يدعم اتخاذ قرارات فعالة يعيق اتخاذ قرارات فعالة يساعد على المتابعة يساعد على التجنب

بكل بساطة، نحن بحاجة إلى القضاء على التحيز اللاواعي في كل خطوة من خطوات السلم لاتخاذ قرارات أفضل.

ما هي درجات سلم الاستدلال؟

يبدأ سلم الاستدلال الأكثر استخدامًا من مجموعة من البيانات القابلة للملاحظة ويحتوي على الدرجات التالية.

سلم الاستدلال |المصدر:

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1. الملاحظة

في الدرجة السفلى هي مرحلة الملاحظة. في هذه المرحلة، ترى الأشياء وتستوعب البيانات المتاحة دون إضافة معنى أو تحديد قيمة لها.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن تخصيص ميزانية لجميع أنشطة التسويق، فستقوم بجمع البيانات ومراجعتها، مثل

ميزانيات ونفقات السنوات السابقة

عوائد نفقات السنوات السابقة

خطط وأنشطة التسويق للسنة القادمة

إجمالي ميزانية التسويق المتاحة

تعويضات الموظفين

2. اختيار البيانات

ليست كل البيانات متساوية في الأهمية أو ذات صلة بالقرار الذي تتخذه حاليًا. لذا، قبل أن نقوم بتفسير البيانات، نميل إلى اختيار البيانات ذات الصلة. هذه هي الدرجة الثانية من سلم الاستدلال.

عند اتخاذ قرار تخصيص الميزانية، قد تختار جميع البيانات من القائمة أعلاه، باستثناء ربما تعويضات الموظفين، لأن ذلك قد يندرج تحت ميزانيات الأفراد/الموارد البشرية.

تتيح عملية الاستبعاد هذه وضوح القرار.

3. التفسير

الآن وقد حصلت على البيانات التي تحتاجها، حان الوقت لدراستها وتفسيرها. بغض النظر عن النوايا، يفسر كل شخص البيانات بناءً على خبرته الذاتية. ويشير سلم الاستدلال إلى أن هذا هو المسار الطبيعي للأمور ولا يمكن لصانع القرار أن يؤثر عليه بأي شكل من الأشكال.

على سبيل المثال، تشير حقيقة أنك كنت تنظر إلى البيانات السابقة لاتخاذ قرارات بشأن الميزانيات المستقبلية إلى الذاتية. وبدلاً من ذلك، إذا كنت تعتقد أن الشخص المسؤول عن الإعلانات المدفوعة أكثر كفاءة من المسؤول التنفيذي لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد تكون تفسر الأداء على مستوى القناة بشكل ذاتي.

4. الافتراضات

بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، فإن جميع القرارات تستند إلى افتراضات معينة. ولكي تكون موضوعيًا قدر الإمكان، يمكنك استخدام البيانات لدعمها، مما يجعلها ما يسمى بـ "الافتراضات المعقولة"

ثم تستخدم السياق من الخطوة السابقة مع الافتراضات في هذه الخطوة لاستخلاص النتائج.

في نفس المثال، إذا افترضت دائمًا أن وسائل التواصل الاجتماعي مجانية، فقد لا تفكر في تخصيص أي ميزانية لها، حتى لو كان العكس صحيحًا.

5. الاستنتاجات

الخطوة التالية في سلم الاستدلال هي الاستنتاج، حيث نقرر الإجراء الذي يتطلبه الموقف بناءً على البيانات والسياق والافتراضات.

على سبيل المثال، إذا كانت البيانات المختارة تشير إلى أنك لم تولد أي عملاء محتملين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا فسرتها من سياق رأيك في المدير التنفيذي لوسائل التواصل الاجتماعي، وافترضت أن القناة مجانية، فستستنتج عدم تخصيص أي ميزانيات لها هذا العام أيضًا.

6. المعتقدات

على مدار فترة من الزمن، تتحول الاستنتاجات إلى معتقداتنا. وتؤثر المعتقدات على الأفعال.

قد تعتقد أن أحد الاستنتاجات صحيح دائمًا لأنك اتخذت هذا القرار مرة واحدة ونجح. كما أنك تدخل في حلقة مفرغة حيث تطبق الاستنتاج على سيناريوهات مستقبلية مختلفة، الأمر الذي ينتهي بك إلى تأكيد معتقداتك.

في هذا المثال، قد تعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تناسبك. وعندما يصر شخص ما على تجربتها، فإنك ستوافق بفتور، مما يهيئ له الفشل، الأمر الذي يؤكد اعتقادك مرة أخرى.

7. العمل

الدرجة الأخيرة هي الإجراء، والتي نتخذها في نهاية رحلتنا. في النهاية، قد تخصص x٪ للإعلانات المدفوعة، و y٪ لوسائل التواصل الاجتماعي، و z٪ للبحث، وهكذا.

الاستخدامات العملية لسلم الاستدلال ## الاستخدامات العملية لسلم الاستدلال

في الأصل، لم يكن المقصود من سلم الاستدلال في الأصل أن يكون بمثابة إطار عمل لاتخاذ القرارات بقدر ما هو ملاحظة لكيفية اتخاذنا للقرارات عادةً. ومع ذلك، يمكن استخدامه لتوجيه عمليات التفكير والإجراءات المعرفية. وإليك الطريقة.

تحقق من التحيز المعرفي

تركز خطوات سلم الاستدلال على السياق الفردي والافتراضات القائمة التي تؤثر على القرارات. باستخدام سلم الاستدلال، يمكنك إجراء تحليل العملية لتحديد التحيزات وإعادة التفكير في القرارات.

على سبيل المثال، قد تنظر مثلاً إلى إنتاجية المتعاقدين وتفترض أن ضعف أدائهم يرجع إلى أنهم يعملون عن بُعد. يسمح لك اتباع سلم الاستدلال بالرجوع إلى مرحلة الملاحظة للتحقق من صحة هذه النظرية بدلاً من الاعتماد على اعتقادك بأن العاملين عن بُعد أقل إنتاجية.

تجنب القفز إلى الاستنتاجات

يساعد سلم الاستدلال على التركيز على الحقائق والواقع. يساعدك في عملية الاستدلال الخاصة بك. يساعدك في دعم استنتاجاتك أو تحدي استنتاجات الآخرين بناءً على معلومات دقيقة.

على سبيل المثال، قد تنظر مثلاً إلى عدد الأخطاء في التكرار الأخير وتقفز إلى استنتاج مفاده أن هذا التكرار عبارة عن قمامة بالكامل. ومع ذلك، باستخدام سلم الاستدلال، يمكنك استخلاص الاستنتاجات بناءً على البيانات واستخدام الذكاء السياقي للوصول إلى السبب الجذري بفعالية.

منع ردود الفعل العاطفية القاسية

البشر كائنات عاطفية. فنحن جميعًا نشعر بالحزن والغضب وخيبة الأمل والانزعاج من الأشياء التي تحدث في العمل. ومع ذلك، من المهم التأكد من أن هذه المشاعر لا تؤثر بشكل غير متناسب على القرارات.

يساعد سلم الاستدلال على تنظيم ردود الفعل العاطفية ومنع القرارات المتسرعة.

بناء عقلية تأملية

يمكّنك فهم سلّم الاستدلال واستخدامه من بناء عقلية تأملية مع الوعي بعملية التفكير الخاصة بك. وكلما زاد استخدامك لسلم الاستدلال كلما زادت احتمالية توسيع نطاق جمعك للبيانات وتقوية عملية اتخاذ القرارات.

يعزز القرارات المؤثرة

معظم الناس ينتقلون من الملاحظة إلى الفعل في لمح البصر، ويتخذون القرارات بشكل بديهي. قد يكون ذلك فعالاً في بعض المواقف ولكنه غير فعال بشكل رهيب في مواقف أخرى. باستخدام سلم الاستدلال، يمكنك تتبع خطواتك ببطء واتخاذ قرارات أفضل.

لنفترض أن شعورك الغريزي هو أنك بحاجة إلى ترحيل مزودي الخدمات السحابية، لنقل مثلاً من منصة جوجل السحابية (GCP) إلى خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، لكن رؤساءك غير مقتنعين. يمكنك استخدام سلم الاستدلال لتوسيع نطاق قرارك وإظهار العملية للتأثير على قيادتك.

العوامل التي تؤثر على سلم الاستدلال

بينما يعتبر سلم التأثير أداة قوية لاتخاذ القرارات، إلا أنه ليس مضموناً. يمكن للعوامل التالية أن تجعل الأداة أقل فعالية.

التحيز اللاواعي : يمكن أن تؤثر التحيزات مثل العرق والجنس والجنس وما إلى ذلك على البيانات التي نختارها أو الافتراضات التي نضعها

: يمكن أن تؤثر التحيزات مثل العرق والجنس والجنس وما إلى ذلك على البيانات التي نختارها أو الافتراضات التي نضعها معلومات محدودة : يمكننا إجراء ملاحظات محدودة واختيار عدد أقل من نقاط البيانات، مما يجعل قراراتنا ذات رؤية ضيقة

: يمكننا إجراء ملاحظات محدودة واختيار عدد أقل من نقاط البيانات، مما يجعل قراراتنا ذات رؤية ضيقة التسرع : يمكن أن يؤدي التسرع في عملية اتخاذ القرار إلى تخطي خطوات حاسمة على السلم

: يمكن أن يؤدي التسرع في عملية اتخاذ القرار إلى تخطي خطوات حاسمة على السلم الفشل في إعادة التقييم: يجب أن يخلق سلم الاستدلال عقلية تأملية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الافتراضات والمعتقدات ستبقى دون رادع، مما يؤدي إلى التحيز التأكيدي

لذلك، قبل أن تستخدم سلم التأثير كأسلوب لاتخاذ القرارات، ضع في اعتبارك ما سبق وقم ببناء نقاط تحقق منها. فيما يلي بعض المؤشرات لكيفية استخدام سلم التأثير بفعالية.

كيفية استخدام سلم الاستدلال في اتخاذ القرارات

سواءً كانت قراراتك كبيرة أو صغيرة، فإن سلم التأثير هو أحد أكثر النماذج الذهنية المفيدة لإرشادك. لتسلق السلم بسرعة وفعالية، يمكنك أيضاً الاستفادة من فوائد برنامج إدارة المشاريع . إليك الطريقة

1. اجمع بيانات شاملة

في حين أن مجموعة البيانات التي يمكن ملاحظتها ليست خطوة في حد ذاتها، إلا أن مسؤولية مدير المشروع هي مسؤولية مدير المشروع لإنشاء وتوسيع نطاق رؤيتها. أي من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات أو أدوات التقييم ستساعدك في ذلك.

يمكّنك برنامج ClickUp لإدارة المشاريع من الاحتفاظ بقائمة مهام، وتعيين المستخدمين، وقياس العمل الذي يتم إنجازه، وتتبع الوقت لكل مهمة، والتعاون في الوقت الفعلي، وتوثيق العمليات، وما إلى ذلك.

باستخدام ClickUp، يمكنك الحصول على مجموعة من البيانات التي يمكن ملاحظتها حول المشاريع والعمليات والأشخاص والأهداف والمزيد!

2. حدد البيانات

بمجرد حصولك على جميع البيانات الممكنة، حان الوقت لتحديد المجموعة الفرعية المناسبة للقرار الذي تحتاج إلى اتخاذه. تقارير ClickUp وطرق العرض تقدم الحل الذي تحتاجه. إليك بعض الأمثلة.

تقرير تتبع التقدم المحرز

لوحة معلومات المشروع: لوحة معلومات لوحة تحكم ClickUp تقدم بيانات في الوقت الفعلي عن التقدم المحرز في المشروع. يمكنك استخدامها لاتخاذ العديد من القرارات.

على سبيل المثال، إذا تأخر مشروعك بسبب زحف النطاق وتحتاج إلى تخصيص موارد إضافية، ستساعدك لوحة التحكم في قياس مدى الدعم الذي تحتاجه.

عرض عبء العمل: تُظهر طريقة عرض ClickUp هذه بيانات حول كل عضو من أعضاء الفريق وعبء العمل والتوافر والإنتاجية. أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد، هذه هي مجموعة البيانات المثالية.

طريقة عرض تتبع الوقت: تعرض طريقة عرض ClickUp هذه الوقت الذي تتبعه أعضاء الفريق في مختلف المهام. هذه البيانات مفيدة للغاية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالجهد/الوقت المتوقع.

3. إضافة السياق الصحيح

يشير سلم الاستدلال إلى أننا نفسر البيانات بناءً على تجاربنا الذاتية السابقة. وفي البيئة المهنية، يمكن أن يكون ذلك ضارًا بالنجاح. لذلك، بصفتك مدير مشروع، تحتاج كمدير مشروع إلى الاستثمار في اكتساب السياق الذي يجلب المزيد من الموضوعية.

لوحة معلومات النقر فوق لوحة التحكم مع مخططات الحرق لأعلى ولأسفل

تسمح لك لوحة معلومات ClickUp بإضافة أدوات متعددة في طريقة عرض واحدة، مما يمنحك معلومات داعمة لجميع نقاط البيانات. على سبيل المثال، بينما ترى حالة المشروع على شكل مخطط دائري، يمكنك أيضًا رؤية مخططات الاحتراق/الاحتراق التنازلي للتأكد من أنك على المسار الصحيح.

إذا كنت تواجه صعوبة في تحديد أولويات المهام التي أمامك، فجرّب قالب مصفوفة كليك أب أيزنهاور للمساعدة في اتخاذ القرارات

4. وضع افتراضات (معقولة)

لا يمكن تجنب الافتراضات أثناء اتخاذ أي قرار. على سبيل المثال، أثناء التخطيط لسباق السرعة التالي، ستفترض أن كل عضو من أعضاء الفريق سيكون متاحًا وفقًا للخطة. بالنظر إلى عدم وجود طلبات إجازات، فهذا افتراض معقول، أي أنه من المحتمل أن يكون صحيحًا.

إذا كانت بيانات تتبع الوقت في ClickUp تشير إلى أن إصلاح خطأ P2 استغرق 10 ساعات في المتوسط لإصلاحه في الماضي، فسيكون من المعقول القول بأن الأمر سيستغرق نفس المدة في المستقبل.

5. تصور الاحتمالات واستخلاص النتائج

السبورة البيضاء لتصور درجات سلم الاستدلال انقر فوق السبورة البيضاء تساعد فرق العمل عن بُعد على وضع الأفكار والنظر في الاحتمالات واستكشاف السيناريوهات. عندما يستخدمون تقنيات التصور لمناقشة البيانات كفريق واحد، فهم قادرون على التخلص من التحيزات في كل خطوة من خطوات السلم.

مع الذكاء الاصطناعي ل ClickUp يمكنك تلخيص البيانات في غضون ثوانٍ. وهذا يساعد توفير الوقت في العرض التقديمي وتسهيل معالجة المعلومات في المستقبل.

6. اتخاذ إجراء

تؤدي جميع القرارات إلى اتخاذ بعض الإجراءات في النهاية. شامل أداة إدارة المشروع ستمكنك من الانتقال من البيانات إلى القرار إلى العمل بسرعة. تقوم ClickUp بذلك بعدة طرق.

CickUp قالب إطار عمل صنع القرار

دعم اتخاذ القرار: نموذج وثيقة إطار عمل دعم اتخاذ القرار الخاص بـ ClickUp يساعدك خلال العملية. وبالتعاون مع سلم الاستدلال، يمكن لهذا القالب أن يساعدك في تعزيز الأساس المنطقي الخاص بك.

سحب وإسقاط التخطيط: يُظهر لك عرض تقويم ClickUp الجدول الزمني للمشروع. إذا قررت إعادة تعيين المهام التي من شأنها دفع الجدول الزمني، يمكنك سحب وإسقاط المهام من يوم إلى آخر لتحسين الإنتاجية.

التعليقات على عناصر العمل: سلاسل تعليقات ClickUp ليست فقط للمحادثات. فأثناء قيامك بوضع أفكار للاحتمالات، قم بتعيين التعليقات كعناصر إجراءات، وبذلك تدخل هذه المدخلات في سير العمل.

أتمتة العمل: يمكن أيضًا أتمتة بعض القرارات. مع أتمتة ClickUp ، يمكنك إعداد أتمتة بسيطة إذا كان هذا-هذا-ذلك، والتي تقوم تلقائيًا بإخطار جميع أصحاب المصلحة تلقائيًا لمجموعة متنوعة من السيناريوهات.

التخصيص: صمم مهام سير العمل الخاصة بك وقم بإعدادها على ClickUp باستخدام حقول مخصصة.

اتخذ قرارات أفضل باستخدام ClickUp

يتخذ الجميع عشرات القرارات كل يوم. كلما زادت مسؤولياتك، زادت القرارات التي تتخذها، وكلما زادت مسؤولياتك، زادت القرارات التي تتخذها، وكلما زادت تأثير تلك القرارات. لذا، يصبح كل قرار مهمًا.

لكي تكون فعالاً ومنتجاً، يجب أن يكون لدى مديري وقادة المشاريع عمليات قوية لاتخاذ القرارات. سلّم الاستدلال هو إحدى هذه العمليات. وهو يحدد ما يمر به صانع القرار، بدءاً من رؤية العالم إلى اتخاذ الإجراءات.

صُممت أداة إدارة المشاريع من ClickUp ليس فقط لإدارة المهام/الأنشطة، ولكن أيضًا لاتخاذ قرارات واضحة. بدءًا من جمع البيانات وتقديم التقارير إلى تحويل القرارات إلى بنود عمل، تدعم ClickUp مديري المشاريع في كل خطوة من خطواتها.

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