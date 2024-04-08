آها! مقابل أسانا: أي أداة تختار في عام 2025؟

يعرف مديرو المشاريع هذا الشعور - التعامل مع مشاريع متعددة على التوالي، والكفاح من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية، والشعور بالإرهاق. 📅

حان الوقت لحل هذه المشكلة للأبد. مرحبًا بكم في مقارنتنا جنبًا إلى جنب بين Aha! مقابل Asana، المتنافسان القويان اللذان يتنافسان على المركز الأول في مجموعة أدوات مدير المشروع.

كمديري مشاريع يهدفون إلى تبسيط سير العمل وتحقيق أعلى إنتاجية، فإن اختيار الأداة المناسبة للمهمة أمر مهم... لا بل ضروري! لذا، دعونا نفهم من الفائز معركة آها ضد أسانا بناءً على ميزات وإيجابيات وسلبيات هذه المنصات.

بحلول نهاية منشور المدونة هذا، سيكون لديك جميع التفاصيل التي تحتاجها لاختيار برنامج إدارة المشاريع الذي يناسب فريقك بشكل أفضل.

لنبدأ العمل!

ما هو Aha!

عبر آها Aha! هو برنامج قوي قائم على السحابة أداة إدارة المنتجات . تُستخدم على نطاق واسع في تطوير المنتجات والبرمجيات .

تلبي أداة Aha! احتياجات الشركات التي تعطي الأولوية للتخطيط التفصيلي للمشروع وتنفيذه، وذلك بفضل مجموعة الميزات الواسعة التي تتمتع بها. تتميز الأداة بقدرات قوية في رسم خرائط الطريق، والتخطيط الاستراتيجي، وتعزيز تعاون الفريق.

تُمكِّن Aha! فرق تطوير المنتجات من ربط استراتيجيتها بالتنفيذ بسلاسة، مما يضمن توافق كل منتج أو سير عمل إدارة المشروع مع أهداف العمل الشاملة.

يشتهر البرنامج بأدوات التخطيط الاستراتيجي، وقدرات التعاون، والواجهة سهلة الاستخدام.

دعنا نلقي نظرة على بعض أهم الميزات التي تحصل عليها مع Aha!

ميزات Aha!

تتضمن أهم ثلاث ميزات يقدرها مديرو المشاريع أكثر من غيرها في Aha!

رسم خرائط الطريق الاستراتيجية المتقدمة

مما لا شك فيه أن Aha! هي إحدى الميزات البارزة، حيث يتميز Aha! قدرات خريطة الطريق الاستراتيجية للسماح لك بإنشاء خرائط طريق مرئية.

تتيح لك الأداة رسم خريطة مرئية لأهدافك الاستراتيجية وجداولك الزمنية وإجراءاتك لحل المشاكل. وأفضل ما في الأمر أنها تقوم بذلك من خلال واجهة مستخدم واضحة ونظيفة.

تخيل فريق تطوير برمجيات يخطط لتحديثات منتجاته للعام القادم. تمكّنهم خرائط الطريق الاستراتيجية في Aha! من تصور أهدافهم في جدول زمني، مع تسليط الضوء على المعالم الرئيسية وعرض كيف تساهم كل خطوة في تحقيق الهدف النهائي.

التعهيد الجماعي الشامل للأفكار

تتميز Aha! عن غيرها بعرضها الفريد، وهو التعهيد الجماعي للأفكار. تتيح لك هذه الأداة إرسال أفكارك، ثم يناقشها مجتمع Aha! ثم يصوت عليها. من خلال السماح للمجتمع باختيار الأفكار الأكثر جاذبية، يمكن لمديري المنتجات الحصول على رؤى حول احتياجات ورغبات قاعدة مستخدميهم، على سبيل المثال.

فكر في شركة تقنية تريد إطلاق ميزات جديدة لتطبيقها. من خلال التعهيد الجماعي للأفكار، يمكنهم الاستفادة من الذكاء الجماعي لمستخدميهم الحاليين والمحتملين، والحصول على رؤى مباشرة حول ما يرغب عملاؤهم في رؤيته في التطبيق.

قدرات التكامل الفعال

يأتي Aha! مزوداً بقدرات تكامل واسعة النطاق. يتيح لك ذلك استخدام أدوات الطرف الثالث المفضلة لديك مع Aha! ودمجها بسلاسة في سير العمل لديك.

على سبيل المثال، يمكن لفريق إدارة المنتج أو المشروع دمج Aha! مع Jira لتتبع المشروع و Slack للاتصال في الوقت الفعلي، و Salesforce لإدارة علاقات العملاء، مما يؤدي إلى إنشاء سير عمل شامل ومبسط.

Aha!

Aha! Roadmap Premium: 74 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

74 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Aha! Roadmap Enterprise: 124 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

124 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا Aha! Roadmap Enterprise+: 149 دولارًا/مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

ما هو أسانا؟

عبر أسانا أسانا هي أداة شائعة لإدارة المشاريع معروفة بسهولة استخدامها ومرونتها. وهي تساعد مديري المشاريع في تنظيم وهيكلة العمل بطريقة شفافة وسهلة المتابعة.

توفر Asana تحديثات في الوقت الفعلي، وتتيح لك إدارة مساحات عمل متعددة، وتمكنك من تتبع المهام والمشاريع بعروض قابلة للتخصيص.

وباعتباره أداة إدارة مشروع الكل في واحد ، أسانا تجعل من السهل على فرق تطوير المنتجات وتطوير البرمجيات تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمالهم مع تعزيز الشفافية والتعاون والكفاءة.

ميزات أسانا

يحتوي Asana على العديد من الميزات التي تدعم سير عمل إدارة المشاريع:

إدارة المهام

يتيح لك Asana إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بسهولة على واجهة مستخدم سهلة التنقل. يوفر طرق عرض مختلفة مثل القوائم واللوحات والتقويمات لإدارة المهام وتصورها.

إضافات قوالب استراتيجية المنتج داخل الأداة يمكن أن توفر هيكلاً وتوجيهًا قيّمًا للفرق التي تتطلع إلى تحسين سير عملها.

عرض الجدول الزمني

يمثل Asana الجداول الزمنية للمشروع، مما يسمح لك بفهم التبعيات بشكل أفضل، وتعديل الجداول الزمنية بشكل استباقي، والحفاظ على توافق الجميع بشأن التقدم المحرز.

تخيل منظمة غير ربحية تخطط لفعالية لجمع التبرعات: يمكن أن تساعدهم طريقة عرض الجدول الزمني على رسم خريطة مرئية لكل خطوة، بدءًا من التخطيط الأولي وحتى يوم الفعالية، مما يضمن التخلص من الاختناقات وإتمام كل مهمة في الوقت المحدد.

المحافظ

تُعد ميزة المحفظة في Asana أداة قوية من أجل مديري تطوير المنتجات وقادة الفرق لمراقبة تحسين المشاريع المتعددة في لمحة سريعة. فهو يجمع بيانات المشروع الرئيسية في نظرة عامة واحدة. يساعد ذلك في تحديد الاختناقات بسهولة أكبر ويتيح لك إعادة ترتيب أولويات العمل حسب الحاجة.

على سبيل المثال، يمكن لشركة معمارية تعمل في عدة مشاريع إنشائية استخدام Portfolios لتتبع حالة كل مشروع والمواعيد النهائية والموارد المخصصة له.

قوالب مخصصة

يتيح لك Asana إنشاء قوالب المشاريع أو المهام وحفظها وإعادة استخدامها، مما يوفر الوقت ويضمن الاتساق بين المشاريع المتشابهة.

على سبيل المثال، قد تقوم شركة تجارة إلكترونية، على سبيل المثال، بإنشاء قالب تطوير برمجيات مخصصة لإطلاق المنتجات، والتي تشمل أبحاث السوق، وتطوير المنتجات، والتسويق، ومهام التسويق وملاحظات العملاء.

يمكن استخدام هذا القالب لكل عملية إطلاق منتج جديد أو ميزة جديدة، مما يضمن اتباع نهج متسق ويقلل من الحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة.

تسعير أسانا

شخصي: مجاناً

مجاناً مبتدئ : 13.49 دولار/مستخدم شهريًا

: 13.49 دولار/مستخدم شهريًا متقدم : 30.49 دولار/مستخدم شهرياً

: 30.49 دولار/مستخدم شهرياً مؤسسة : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة المؤسسة+: تسعير مخصص

آها! مقابل أسانا: مقارنة الميزات

فيما يلي مقارنة شاملة بين Aha! مقابل Asana، مع تسليط الضوء على أهم خمس ميزات لكل منهما إلى جانب خمس إيجابيات وسلبيات:

أداة Aha! Asana أهم خمس ميزات خرائط الطريق تحديثات في الوقت الحقيقي تخطيط المنتجات مساحات عمل متعددة تخطيط الاستراتيجية تتبع المهام والمشاريع التصور طرق عرض الأشخاص التعاون طرق عرض قابلة للتخصيص الإيجابيات التركيز على إدارة المنتجات والاستراتيجية سهولة الاستخدام أدوات التصوّر والتعاون تحديثات في الوقت الفعلي واجهة سهلة الاستخدام مساحات عمل متعددة العيوب إمكانيات محدودة /href//blog?p=3892إدارة المهام/%%href/ ليس عبر المنصة لا يوجد تطبيق جوال خيارات تخصيص محدودة لا توجد تحديثات في الوقت الفعلي تكاملات محدودة

ميزات التعاون

تستفيد ميزة التعهيد الجماعي للأفكار الفريدة من Aha! من الذكاء الجماعي لجمع أفكار جديدة. من ناحية أخرى، تكمن قوة Asana في تتبع المهام, تقسيم المشاريع إلى مهام يمكن إدارتها، وتعيين المهام، ومراقبة التقدم المحرز.

ولذلك، فإن Aha! هو الخيار الأفضل للشركات التي تسعى إلى الابتكار في خارطة الطريق الحالية الخاصة بها، في حين أن Asana مثالي للفرق التي تركز على تفويض المهام اليومية وتتبعها.

التخصيص والأتمتة

تقدم كلتا المنصتين ميزات الأتمتة، لكنهما تطبقانها بشكل مختلف.

تستخدمها Aha! لأتمتة خرائط طريق المنتج، بينما تستخدم Asana الأتمتة لتبسيط المهام المتكررة. واعتمادًا على العمليات التي يحتاج الفريق إلى أتمتتها، قد تكون إحدى المنصتين أكثر ملاءمة من الأخرى.

تفتخر منصة Aha! بواجهتها القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح للمستخدمين بتخصيصها حسب احتياجاتهم. تقدم Asana أيضًا خيارات تخصيص ولكنها قد لا تكون مرنة مثل Aha!

رؤية البيانات وقدرات التكامل

فيما يتعلق بالتكامل، يتفوق Aha! بقدرته على الاتصال بالعديد من تطبيقات الطرف الثالث بسلاسة.

ومع ذلك، يتألق Asana في تنظيم العمل من خلال خرائط المشاريع وقوائم المهام، والتي توفر تخطيطات عمل واضحة ومنظمة. إذا كان التكامل مع الأدوات الأخرى يمثل أولوية قصوى، فإن Aha! سيكون الأنسب. وعلى العكس من ذلك، فإن Asana هي الأداة المفضلة للفرق التي تركز بشدة على تنظيم العمل.

بينما توفر كل من Aha! و Asana رؤى البيانات، تقدم Aha! نهجًا أكثر شمولاً. من خلال ميزات إعداد التقارير المفصلة ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، يمكنك الحصول على رؤى قيمة حول عمليات عملك واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

يقدم Asana أيضًا تقارير ولكن قد لا يكون لديه نفس التخصيص والعمق مثل Aha!

إدارة الفريق

بينما يوفر Aha! أدوات للتخطيط الاستراتيجي، يركز Asana على إدارة الفريق، مما يتيح إدارة فعالة التواصل والتعاون الفعال داخل الفرق.

يعد Aha! مثاليًا للمؤسسات التي تحتاج إلى رؤية استراتيجية لمشاريعها، بينما تلبي Asana احتياجات الفرق التي تعطي الأولوية للتواصل والتعاون الداخلي.

يقدم كل من Aha! و Asana ميزات فريدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات إدارة المشاريع المحددة.

يعد Aha! أكثر ملاءمة للتخطيط الاستراتيجي وتصور خارطة الطريق عالية المستوى، في حين تتفوق Asana في إدارة المهام المرنة والتعاون في الوقت الفعلي.

سيعتمد الاختيار بين الاثنين على أسلوب إدارة المشروع الخاص بك، وحجم مشاريعك، واحتياجات فريقك.

التسعير

Aha! التسعير

تقدم Aha! أربعة مستويات تسعير:

بدء التشغيل: هذه الخطة الفعالة من حيث التكلفة مخصصة حصريًا للشركات في مراحلها الأولى. يبلغ سعرها 59 دولارًا لكل مستخدم شهريًا وتتضمن أساسيات إدارة المنتج

هذه الخطة الفعالة من حيث التكلفة مخصصة حصريًا للشركات في مراحلها الأولى. يبلغ سعرها 59 دولارًا لكل مستخدم شهريًا وتتضمن أساسيات إدارة المنتج القسط : بسعر 74 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تقدم هذه الخطة ميزات أكثر تقدمًا ومثالية للفرق المتنامية

: بسعر 74 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تقدم هذه الخطة ميزات أكثر تقدمًا ومثالية للفرق المتنامية المؤسسات : بسعر 124 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تلبي هذه الباقة احتياجات المؤسسات الكبيرة والمعقدة التي تحتاج إلى أمان وتخصيص متقدمين

: بسعر 124 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تلبي هذه الباقة احتياجات المؤسسات الكبيرة والمعقدة التي تحتاج إلى أمان وتخصيص متقدمين Enterprise+: مقابل 149 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تقدم هذه الباقة من الدرجة الأولى مجموعة الميزات الأكثر شمولاً، بما في ذلك الأمان المتقدم وإدارة الحساب والتدريب

تسعير #### أسانا

تقدم أسانا أيضًا أربعة مستويات تسعير:

أساسي : خطة أسانا مجانية وتستهدف المبتدئين أو الفرق الصغيرة. تقدم أساسيات إدارة المهام، مما يسمح للمستخدمين بتجربة Asana دون أي تكلفة

: خطة أسانا مجانية وتستهدف المبتدئين أو الفرق الصغيرة. تقدم أساسيات إدارة المهام، مما يسمح للمستخدمين بتجربة Asana دون أي تكلفة بريميوم : مقابل 10.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، توفر الباقة المميزة ميزات أكثر تقدمًا مثل الجدول الزمني والبحث المتقدم وإعداد التقارير والحقول المخصصة

: مقابل 10.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، توفر الباقة المميزة ميزات أكثر تقدمًا مثل الجدول الزمني والبحث المتقدم وإعداد التقارير والحقول المخصصة العمل : مقابل 24.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تقدم هذه الباقة مجموعة أكثر شمولاً من الميزات، بما في ذلك المحافظ وأعباء العمل. وهي مصممة للفرق التي تحتاج إلى إدارة مشاريع متعددة.

: مقابل 24.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تقدم هذه الباقة مجموعة أكثر شمولاً من الميزات، بما في ذلك المحافظ وأعباء العمل. وهي مصممة للفرق التي تحتاج إلى إدارة مشاريع متعددة. المؤسسة: تختلف تكلفة هذه الخطة بناءً على احتياجات المؤسسة. وهي توفر أكثر الميزات وعناصر التحكم تقدماً، بما في ذلك الأمان والدعم القوي.

عند المقارنة بين أسعار Asana و Aha!: تقدم كلتا الأداتين مجموعة من خيارات التسعير لتناسب الاحتياجات والميزانيات المختلفة. يبدأ تسعير Aha! بسعر أعلى ولكنه يقدم ميزات أكثر تقدمًا في خطته الأساسية.

عندما يتعلق الأمر بالحصول على القيمة مقابل المال، فإن الاختيار بين Asana و Aha! يعتمد على احتياجاتك وميزانيتك الخاصة.

يقدم Asana قيمة أكبر للشركات الناشئة والفرق الصغيرة بسبب خطته الأساسية المجانية ونقطة سعر بداية أقل للميزات المتميزة. فهو يوفر أساسيات إدارة المشاريع بسعر مناسب من حيث التكلفة، مما يجعله خياراً مناسباً للشركات الصغيرة ذات الميزانية المحدودة.

ومع ذلك، إذا كانت الميزات المتقدمة مثل التعهيد الجماعي للأفكار، والتخطيط الاستراتيجي، والتكاملات الشاملة هي أولوية، فإن Aha!

آها! مقابل Asana: رؤى من مناقشات Reddit

أثناء استكشاف Reddit لآراء المستخدمين حول Aha! مقابل Asana، هناك وجهات نظر متنوعة تعكس الاستخدامات والتفضيلات المتنوعة لكل أداة.

غالبًا ما يثني مستخدمو Reddit على Aha! لقدراتها القوية في إنشاء خرائط طريق شاملة وتخطيط استراتيجي. يلاحظ أحد المستخدمين,

"تتفوق Aha! في التخطيط عالي المستوى، حيث تقدم خرائط طريق مرئية مفصلة لتتبع المشروع على المدى الطويل."

من ناحية أخرى، كثيرًا ما يتم الإشادة بـ Asana لواجهته سهلة الاستخدام وإدارة المهام بكفاءة. يذكر أحد مستخدمي Reddit

"يتفوق Aha!" في التخطيط عالي المستوى، حيث يقدم خرائط طريق مرئية مفصلة لتتبع المشروع على المدى الطويل."

في المناقشات التي تقارن بين الاثنين بشكل مباشر، يقوم مستخدمو Reddit بإبداء آرائهم بناءً على احتياجات مشاريعهم الخاصة. على سبيل المثال، يشير أحد المستخدمين إلى

"بالنسبة للمشاريع المعقدة التي تتطلب خرائط طريق مفصّلة، فإن Aha! ولكن بالنسبة لإدارة المهام العامة وتعاون الفريق، فإن Asana أكثر سهولة في الاستخدام وقابلية للتكيف."

تُظهر رؤى Reddit هذه كيفية أداء Aha! و Asana في سيناريوهات العالم الحقيقي. وهي تسلط الضوء على مدى ملاءمة Aha! للتخطيط الاستراتيجي طويل الأجل للمشاريع، وقوة Asana في إدارة المهام اليومية المرنة وتعاون الفريق.

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Aha! مقابل أسانا

قم بتبسيط خطة إطلاق برنامجك مع ClickUp إدارة المشاريع يتمتع Aha! و Asana بنقاط قوة كأدوات لإدارة المشاريع. ومع ذلك، من المهم استكشاف بدائل أخرى أكثر قدرة أيضًا.

ClickUp هو أحد المنافسين الذي اكتسب قاعدة مستخدمين كبيرة بسبب ميزاته المتنوعة وأسعاره التنافسية. إليك بعض ميزات ClickUp التي لا يمكنك تفويتها كمدير مشروع:

ميزة ### ميزة ClickUp #1: أدوات شاملة لتطوير المنتجات

صياغة التميز في المنتج: من المواصفات إلى المعالم مع إدارة المنتجات في ClickUp تحتاج فرق المنتجات إلى أداة متعددة الاستخدامات يمكنها التعامل مع كل شيء بدءًا من جلسات العصف الذهني إلى تخطيط خارطة الطريق، و ClickUp للمهمة. توفر هذه المنصة المتكاملة عددًا كبيرًا من الميزات لفرق المنتجات في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام:

ClickUp حالات مخصصة : إنشاء حالات مخصصة للمهام وفقًا لسير عملك - هذه الميزة مثالية لتتبع مراحل تطوير المنتج

إنشاء حالات مخصصة للمهام وفقًا لسير عملك - هذه الميزة مثالية لتتبع مراحل تطوير المنتج مكلفون متعددون: تعيين المهام إلى أعضاء متعددين، وهي مثالية للمهام التعاونية في تطوير المنتج

تعيين المهام إلى أعضاء متعددين، وهي مثالية للمهام التعاونية في تطوير المنتج انقر فوق الخرائط الذهنية : طرح أفكار المنتج بفعالية باستخدام الخرائط الذهنية البديهية

طرح أفكار المنتج بفعالية باستخدام الخرائط الذهنية البديهية مخططات جانت: تصور الجداول الزمنية للمشروع والتبعيات لإدارة خارطة طريق منتجك بكفاءة

ميزة ### ميزة ClickUp #2: ميزات التعاون المتقدمة

تنظيم المشاريع الهندسية المعقدة باستخدام ClickUp

بالنسبة لفرق عمل البرمجيات، تعمل ميزات ClickUp الموجهة نحو التطوير على تبسيط دورة حياة تطوير البرمجيات . لنلقِ نظرة على الإمكانيات التي تجعل من ClickUp خياراً مثالياً لفرق البرمجيات:

تتبع الأخطاء : استخدم الحالات المخصصة لتتبع الأخطاء بشكل فعال والحفاظ على منتجك خاليًا من الأخطاء

: استخدم الحالات المخصصة لتتبع الأخطاء بشكل فعال والحفاظ على منتجك خاليًا من الأخطاء سباقات السرعة في ClickUp : خطة و إدارة سباقات السرعة مع ميزات ClickUp الملائمة للرشاقة

تكامل Git: التكامل مع GitHub وBitbucket وGitLab لتتبع الالتزامات وطلبات السحب مباشرةً من ClickUp

تعرف على المزيد حول إدارة مشاريع فريق البرمجيات في ClickUp !

ميزة ClickUp ### ميزة ClickUp ### ميزة رقم 3: إدارة فعالة للسباق السريع

قم بمواءمة أدواتك وفرقك لتحقيق النجاح السريع مع ClickUp Sprints

تعد إدارة سبرينت سبرينت مجالاً آخر تتفوق فيه ClickUp حقًا: فهي تقدم مجموعة ديناميكية من الأدوات لإدارة و تتبع سباقات السرعة بكل سهولة

نقاط البصمة : تعيين نقاط للمهام لقياس الجهد المطلوب وإدارة عبء العمل بكفاءة

: تعيين نقاط للمهام لقياس الجهد المطلوب وإدارة عبء العمل بكفاءة أدوات البصمة : استخدم الأدوات للحصول على عرض عالي المستوى للتقدم المحرز في سباقك السريع

: استخدم الأدوات للحصول على عرض عالي المستوى للتقدم المحرز في سباقك السريع مخططات انحدارية: تصور تقدمك في السباق السريع ومعرفة ما إذا كان بإمكانك تحقيق أهدافك

تبسيط مشاريعك: Aha! أو Asana أو ClickUp؟

اختيار المناسب أدوات إدارة المشاريع هي مفتاح نجاح فريقك. وسواء كان عمق Aha! العمق الاستراتيجي لـ Aha! أو مرونة المهام في Asana، أو المزيج الشامل لكليهما في ClickUp، فإن القرار سيؤثر بعمق على إنتاجية فريقك.

ضع في اعتبارك الميزات الفريدة لكل أداة مقابل احتياجات فريقك.

أداة إدارة مشروعك المثالية موجودة هناك. اختر بحكمة 😀وإذا لم تستطع الاختيار، فامنح ClickUp فرصة! استكشف إمكانيات ClickUp اليوم