‘ستة قبعات للتفكير&8217; ملخص الكتاب من أجل تعاون أفضل

كيف تتخذ قراراتك عادةً؟ هل أنت متفائل أم حذر؟

يؤثر أسلوبك في اتخاذ القرار على كيفية تقييمك للخيارات، لكن النظرة الأحادية الجانب قد تغفل في كثير من الأحيان جوانب رئيسية مثل المخاطر أو الفرص المحتملة.

في حين أنه من المهم أن تثق بحدسك، إلا أن أفضل القرارات تأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب المشكلة.

إن التوفيق بين وجهات النظر وحدها أمر صعب بما فيه الكفاية. ولكن أضف فريقًا إلى هذا المزيج، ويمكن أن تصبح عملية اتخاذ القرار عملية شد وجذب.

أدخل طريقة "قبعات التفكير الست"! 🎩

يتيح لك هذا النهج التحويلي استكشاف المشاكل من زوايا مختلفة بطريقة منظمة وخالية من النزاعات.

يتيح لك كتاب إدوارد دي بونو تبني وجهات نظر مختلفة، والتعاون من أجل إيجاد الحلول. في هذا الملخص القبعات الست للتفكير، سنشاركك العملية التي أوصى بها دي بونو ونرى كيف تحدث ثورة في عملية صنع القرار، وتعزز نهجًا متوازنًا لك ولفريقك.

ولكن قبل ذلك، إذا كنت مهتمًا بقراءة المزيد من ملخصات الكتب، يمكنك الاطلاع على (ووضع إشارة مرجعية) على مجموعتنا المنسقة من 25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها في مكان واحد. يمكنك حفظها، وتعديلها، ووضع إشارة مرجعية عليها، بل وتصديرها لاستخدامها لاحقاً.

25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

ملخص كتاب قبعات التفكير الست في لمحة سريعة

إن قبعات التفكير الست، وهو مفهوم طوره الدكتور إدوارد دي بونو المرشح لجائزة نوبل، هو أداة قوية لتعزيز الإبداع واتخاذ القرارات وحل المشكلات في التعاون الجماعي الإعداد

ربما تكون هذه التقنية قد قدمت أكثر تغيير تحويلي في التفكير البشري في العقود القليلة الماضية. ويُعزى اعتمادها على نطاق واسع إلى بساطتها وقوتها وفعاليتها.

عبر أمازون من اللافت للنظر أن هذه الطريقة متعددة الاستعمالات بما يكفي لتعليمها لأشخاص يتراوحون من المديرين التنفيذيين من الدرجة الأولى إلى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة. وهي تعالج التحدي الأساسي في التفكير - التشويش - من خلال تجزئة التركيز على الجوانب الفردية بالتتابع.

تؤكد طريقة القبعات الست على الإمكانات الفريدة لـ "ما يمكن أن يكون" بدلاً من التركيز على "ما هو كائن"، مما يشجع على اتباع نهج بنّاء تجاه حل المشكلات والتخطيط المستقبلي.

يتم تمثيل كل واحدة من القبعات الست بلون: الأبيض والأحمر والأسود والأصفر والأخضر والأزرق، وهو بمثابة إشارة بصرية لتبني أسلوب تفكير محدد.

يمكن أن يكون تطبيق هذه القبعات فرديًا (كرموز) أو متسلسلًا، مما يسهل الاستكشاف الواسع والمركّز للموضوعات أو المشاكل.

تكمن أعظم نقاط قوة طريقة التفكير المتوازي للقبعات الست في مرونتها. فليس مطلوبًا من ممارسيها استخدام جميع القبعات الست في موقف معين. وبدلاً من ذلك، يمكنهم تكييف استخدامها بما يتناسب مع سياقهم الخاص.

ولتنفيذ هذه الطريقة بفعالية - خاصةً في التسلسل - يعد الانضباط والتوقيت والالتزام بالمبادئ التوجيهية أمرًا بالغ الأهمية.

في حين أن فوائد طريقة قبعات التفكير الست واضحة بشكل خاص في إعدادات المجموعات، إلا أنها يمكن أن تكون فعالة بنفس القدر للاستخدام الفردي أو في التقارير المكتوبة. يقلل أسلوب اتخاذ القرار هذا من الارتباك، ويشحذ مهارات التفكير، ويؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا.

الوجبات الرئيسية من كتاب "قبعات التفكير الست" لإدوارد دي بونو

أسلوب قبعات التفكير الست هو أسلوب ثوري لحل المشكلات واتخاذ القرارات، وهو أسلوب ثوري يرشدك أنت وفريقك لحل مشكلة ما من ستة وجهات نظر مختلفة. تنقلك هذه الطريقة إلى ما وراء غرائزك وتحيزاتك لاستكشاف مجموعة من وجهات النظر.

من خلال اعتماد هذا النهج متعدد الأوجه، يمكنك أنت وزملاؤك في الفريق تقييم كل منظور دون ضغط الحكم الفوري أو الحاجة إلى الدفاع عن موقف معين بشأن الصواب أو الخطأ.

يساعدك هذا الكتاب على اتخاذ قرارات مستنيرة والتخطيط لخطواتك التالية بوضوح وثقة.

فيما يلي نظرة عامة على ما تمثله كل واحدة من قبعات التفكير الست، بالإضافة إلى أهم ما يميزها:

عبر ديبونو

1. القبعة البيضاء

فكّر في القبعة البيضاء على أنها قبعتك المفضلة للحصول على معلومات واضحة وغير متحيزة، مثل ورقة بيضاء. تدور هذه القبعة حول الموضوعية وتركز على الحقائق والبيانات بدلاً من الأفكار.

عندما ترتدي قبعة التفكير البيضاء، فإنك تركز على المعلومات التي بين يديك، سواء في بداية الجلسة لتهيئة الأجواء أو في نهايتها لمعرفة ما إذا كانت مقترحاتك تتماشى مع الحقائق.

لا يدور التفكير بالقبعة البيضاء حول النقاش بل حول وضع جميع المعلومات للنظر فيها، وطلب الحقائق الموضوعية.

2. القبعة الحمراء

القبعة الحمراء هي المكان الذي تلعب فيه المشاعر دورًا. تخيل دفء النار. هذا ما تمثله القبعة الحمراء. إنها المساحة التي يتم فيها التعبير عن المشاعر والعواطف وردود الفعل الغريزية بحرية دون مبرر.

يجلب تفكير القبعة الحمراء العواطف إلى الواجهة، ويخرجها من ظلال المنطق المقنع الذي غالبًا ما يحدث في إعدادات العمل.

سواء كان شعورًا بالإثارة أو التشكيك، فإن القبعة الحمراء تسمح بالتعبير عن هذه المشاعر في البداية وإعادة تقييمها في نهاية الاجتماع. فهي تشجع على التعبير عن المشاعر الحقيقية دون الضغط لتبريرها.

3. القبعة السوداء

نعتبر القبعة السوداء بمثابة حارس الحذر، وهي ضرورية للبقاء على قيد الحياة والتفكير النقدي. حيث تمنعنا القبعة من اتخاذ قرارات غير حكيمة أو محفوفة بالمخاطر أو ضارة.

ويتمثل دور القبعة السوداء في الإشارة إلى كل ما هو غير مناسب أو يمكن أن يكون خاطئًا، وبالتالي ينقذنا من إضاعة الوقت والموارد. فهي تساعدنا على تقييم ما إذا كانت أفكارنا تتوافق مع خبراتنا ومواردنا وسياساتنا وقيمنا، وتعمل كمرشح طبيعي لمعرفة ما إذا كانت التوقعات تتوافق مع الواقع.

إن تفكير القبعة السوداء لا يتعلق فقط بتوخي الحذر، بل يتعلق بضمان البقاء على قيد الحياة من خلال اتخاذ قرارات ذكية.

4. القبعة الصفراء

القبعة الصفراء هي تجسيد للإيجابية. تحت هذه القبعة، أنت مكلف بإيجاد الفوائد والطرق الممكنة لتنفيذ اقتراح ما. التفكير بالقبعة الصفراء هو نهج بنّاء وإيجابي، يدفعك للبحث عن القيمة والإمكانات الكامنة في الأفكار.

في حين تبحث القبعة السوداء عن المشاكل، تبحث القبعة الصفراء عن الفرص، مما يشجع العقلية التي تقدر الفعالية وتسمح بالتفكير الطموح وحتى التخميني.

5. القبعة الخضراء

القبعة الخضراء مرادف للنمو، والأفكار الجديدة، والإبداع. فكر في الأوراق الخضراء الطازجة والبدايات الجديدة.

هذه هي القبعة الإبداعية للابتكار والحلول البديلة. إنها المكان الذي تتحدى فيه الوضع الراهن، وتفكر بشكل جانبي، وتستكشف إمكانيات جديدة.

يتمحور تفكير القبعة الخضراء حول الحركة بدلاً من إصدار الأحكام، مما يشجع على السعي وراء أفكار "القبعة الخضراء" الجديدة وتحسين الأفكار الحالية. إنها طريقة ديناميكية للتفكير تبحث باستمرار عن بدائل وحلول جديدة.

6. القبعة الزرقاء

هذه هي القبعة الفوقية: التفكير في التفكير.

تمثل القبعة الزرقاء التفكير بالقبعة الزرقاء الصورة الكبيرة، مثلها مثل السماء الزرقاء الواسعة.

تتعلق هذه القبعة بتنظيم عملية التفكير وإدارتها والتحكم فيها. فهي تحدد جدول الأعمال، وتحافظ على الانضباط، وتضمن اتباع نهج مركز ومنظم لحل المشكلات.

عادةً ما يرتدي الميسر القبعة الزرقاء ولكن يمكن لعضو أو أكثر من أعضاء الفريق تبني دور القبعة الزرقاء. وهو مسؤول عن تلخيص واختتام الجلسة، وضمان خروج نتائج وحلول ملموسة من المناقشة.

قبعات التفكير الست لاتخاذ القرارات

تقدم كل واحدة من هذه القبعات، بتركيزها ونهجها الفريد، إطار عمل شامل لمعالجة المشاكل واتخاذ القرارات. من خلال التنقل بين وجهات النظر المختلفة هذه، يمكنك أنت وفريقك ضمان إجراء فحص شامل ومتكامل للمشكلة، مما يؤدي إلى نتائج أكثر توازناً وفعالية.

يكمن جمال طريقة قبعات التفكير الست في قدرتها على تسخير أساليب التفكير المتنوعة، مما يضمن استكشاف كل زاوية من زوايا المشكلة وسماع كل صوت في بيئة منظمة وخالية من النزاعات. إنه التفكير المنظم في أفضل حالاته.

فوائد منهج القبعات الست للتفكير في اتخاذ القرارات

يمكن للفرق أن تستفيد بطرق عديدة من طريقة قبعات التفكير الست:

تعزيز الإبداع: من خلال دفعك للابتعاد عن نهجك الافتراضي في اتخاذ القرارات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التفكير الإبداعي. كما أن الجمع بين وجهات النظر المختلفة يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى أفكار أكثر ابتكارًا.

شمولية أكبر: نظرًا لأن طريقة القبعات الست لا تكون منطقية إلا عندما يركز كل فرد في الفريق على المشكلة من زاوية واحدة في كل مرة، يمكن أن تخلق فهمًا مشتركًا وتجعل الفرق أكثر شمولية.

تفكير أفضل: يحسّن هذا النهج قدرة الفريق على التفكير النقدي. كما أن التأكد من تغطية كل زاوية من زوايا المشكلة يضمن ثقة أكبر في القرار النهائي. كما أنه يساعد الفرق على استخدام جميع المعلومات المتاحة حول الموقف وممارسة التفكير الجانبي.

تحسين مهارات التعامل مع الآخرين: إن نهج دي بونو يجعل أعضاء الفريق يطرحون الأسئلة ويمارسون الاستماع النشط. يعلمهم أن يكونوا مقنعين ويساعدهم على حل الاختلافات في التفكير والآراء.

استكشاف أمثلة على إدارة المشاريع يمكن أن تقدم رؤى قيمة حول كيفية تطبيق الفرق المختلفة لهذه المبادئ في سيناريوهات العالم الحقيقي.

قراءة إضافية: تطبيقات الدماغ الثانية لتوسيع قدرتك الإدراكية

اقتباسات قبعات التفكير الست الشائعة

عندما يتعلق الأمر بالتفكير النقدي وحل المشكلات، توفر القبعات الست للتفكير نهجاً منظماً لاستكشاف الأفكار واتخاذ القرارات.

تتمحور الفلسفة الكامنة وراء القبعات الست للتفكير حول تقسيم التفكير إلى وجهات نظر متميزة، يتم تمثيل كل منها بقبعة مجازية ذات ألوان مختلفة.

إليك اقتباساتنا الثاقبة المفضلة من الكتاب:

المشكلة الرئيسية في التفكير هي الارتباك، حيث نحاول القيام بالكثير من الأمور في آن واحد. فالعواطف والمعلومات والمنطق والأمل والإبداع تتزاحم علينا جميعًا. إنه مثل التلاعب بالكثير من الكرات. _

يركّز هذا الاقتباس من كتاب "قبعات التفكير الست" على تحدي التفكير، ويسلط الضوء على كيفية نشوء التعقيد من التعامل مع عناصر مختلفة في آن واحد - العواطف والمعلومات والمنطق والأمل والإبداع.

ويرسم تشبيهًا بالتلاعب بالعديد من الكرات، مع التأكيد على صعوبة الحفاظ على الوضوح عندما تطغى العوامل المعرفية المتنوعة.

الحياة الواقعية، مع ذلك، تختلف كثيرًا عن المجاميع المدرسية. عادة ما يكون هناك أكثر من إجابة واحدة. بعض الإجابات أفضل بكثير من غيرها: فهي أقل تكلفة، أو أكثر موثوقية، أو أكثر سهولة في التنفيذ. لا يوجد أي سبب على الإطلاق لافتراض أن الإجابة الأولى يجب أن تكون أفضل الإجابات._

يذكّرنا هذا الاقتباس بأن مواقف الحياة الواقعية متعددة الأوجه، على عكس المشاكل المنظمة التي نحلها في المدرسة حيث توجد إجابة واحدة صحيحة لكل منها. وبما أنه يمكن أن توجد حلول متعددة في سيناريوهات العالم الواقعي، يجب علينا تقييم الإجابات بناءً على التكلفة والموثوقية وسهولة التنفيذ.

قد تكون لدينا طريقة مناسبة تمامًا لفعل شيء ما، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك طريقة أفضل. لذا، نشرع في إيجاد طريقة بديلة. وهذا هو أساس أي تحسين ليس تصحيحًا للأخطاء أو حلًا للمشاكل.

يتطرق هذا الاقتباس إلى مفهوم التحسين المستمر. فهو يقر بأنه حتى لو كانت هناك طريقة موجودة ومرضية لإنجاز مهمة ما، فقد يكون هناك مجال للتحسين.

ويصبح اتباع نُهج بديلة أساسًا للتقدم والابتكار بما يتجاوز مجرد معالجة الأخطاء أو حل المشاكل.

ينطوي الإبداع على الاستفزاز والاستكشاف والمخاطرة. ينطوي الإبداع على "تجارب فكرية" لا يمكنك أن تعرف مسبقًا كيف ستسير التجربة. لكنك تريد أن تكون قادرًا على التجربة._

يذكرنا دي بونو هنا أن الإبداع ينطوي على الاستكشاف والمخاطرة. ويقدم فكرة "تجارب التفكير" حيث تكون النتيجة غير مؤكدة، مؤكداً أن الإبداع الحقيقي يتطلب المغامرة في المجهول.

وينقل لنا أن الإبداع لا يتعلق بالتنبؤ بالنتائج، بل بتبني عدم القدرة على التنبؤ بالتجارب.

💡📚 هل استمتعت بقراءة هذا؟ ستحب أيضًا مجموعتنا المختارة من 25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها . يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها. /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Book-Summary-CTA-v4-1400x284.png /%img/

دمج تقنية قبعات التفكير الست مع ClickUp

ميزات ClickUp مثل اللوحات البيضاء و إدارة مهام ClickUp تعزيز تقنية قبعات التفكير الست، وتسهيل التعاون وتصور الأفكار والعمل الجماعي.

على سبيل المثال ميزة اكتشاف التعاون في ClickUp تعكس دور Blue Hat في توجيه عملية التفكير، مما يضمن بقاء الفريق مركزاً وفعالاً. اللوحات البيضاء في ClickUp يمكن أن تكون بمثابة مساحة تعاونية لتصور الأفكار تحت كل قبعة. يمكن للفرق إجراء مناقشات غنية بالأفكار و جلسات العصف الذهني من خلال إنشاء مهام أو لوحات داخل ClickUp مخصصة لكل قبعة.

بالإضافة إلى ذلك، يصبح تتبع وجهات النظر المختلفة أكثر بساطة مع خاصية ClickUp الحقول المخصصة لضمان تغطية كل جانب من جوانب عملية اتخاذ القرار بشكل كامل.

احصل على طريقة عرض شاملة لتوقع وتنظيم أعمالك اليومية والتذكيرات وأحداث التقويم بشكل أفضل مع ClickUp Home

علاوة على ذلك، يوفر ClickUp أكثر من 15 طريقة لتصور مهامك. على سبيل المثال، يمكن لطريقة عرض الدردشة أن تجعل جميع المناقشات ذات الصلة مركزية في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

جمع اتصالات الفريق معًا في مساحة واحدة مع ClickUp Chat ومشاركة التحديثات وربط الموارد والتعاون دون عناء

حوِّل أفكارك إلى واقع باستخدام سبورة ClickUp البيضاء

التعاون بصريًا مع أعضاء الفريق داخل ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار وتحويلها إلى عناصر قابلة للتنفيذ

ClickUp's اللوحات البيضاء تتماشى تمامًا مع القبعة الخضراء، حيث توفر مساحة ديناميكية للعصف الذهني و التفكير البصري . يسمح للفرق باستكشاف الحلول الإبداعية دون قيود، مما يشجع على الابتكار.

سواء أكنت أنت من يقوم بالعصف الذهني أو المخطط أو الكاتب أو المنفذ في فريقك، استخدم أداة السبورة الرقمية من ClickUp لإعطاء الحياة لأفكارك. يشجع البدء بلوحة نظيفة على الإبداع أثناء جلسات العصف الذهني، والابتعاد عن الأساليب التقليدية التي تركز على النصوص أو الأساليب التقليدية التي تعتمد على المستندات.

تُعد الأداة بديلاً ممتازاً لمنصات مثل مورال أو ميرو ، مع التركيز على فكرة بصرية مدفوعة بالفكرة طريقة العصف الذهني .

اقرأ أيضًا: قوالب العصف الذهني لتبدأ

قم بتبسيط مهامك باستخدام إدارة المهام في ClickUp

تفويض العمل بسهولة من خلال تعيين المهام مباشرةً إلى الفريق أو الإشارة إليها في تعليق لتحويل أفكارك إلى عناصر عمل إدارة المهام تصبح أكثر انسيابية مع مهام ClickUp حيث يمكن إسناد المهام إلى مالكين مختلفين لكل قبعة. وهذا يضمن تغطية جميع جوانب اتخاذ القرار وحل المشكلات، مما يعكس النهج الشامل الذي تدعو إليه تقنية قبعات التفكير الست.

كن مبدعًا مع قوالب العصف الذهني من ClickUp

استخدم الحقول المخصصة لستة أنواع عرض في قالب العصف الذهني هذا من ClickUp

قالب العصف الذهني القابل للتخصيص من ClickUp أداة مفيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى تنظيم جلسات العصف الذهني الخاصة بهم. ويمكنك تخصيصه ليتناسب مع إطار عمل قبعات التفكير الست، مما يوفر بنية واضحة للتفكير الإبداعي.

شجّع التآزر الإبداعي في فريقك باستخدام قبعات التفكير الست و ClickUp

تقنية القبعات الست للتفكير هي أكثر من مجرد أداة لصنع القرار - إنها طريق لإطلاق الإمكانات الإبداعية الكاملة للفريق.

وسواء كنت جزءًا من فريق صغير أو فريق كبير، فإن فهم وتطبيق مبادئ قبعات التفكير الست، مدعومًا بالقوة التنظيمية لتقنية ClickUp، يمكن أن يرفع من قدرة فريقك على التفكير النقدي والإبداعي بشكل كبير.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقنية قبعات التفكير الست يقوي ديناميكيات الفريق مما يضمن تقدير المنظور الفريد لكل عضو ودمجه في عملية صنع القرار الجماعي.

إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية مساعدة ClickUp لك, اتصل بفريقنا اليوم!