بناء القدرات: أمثلة وإستراتيجيات لزيادة إمكانات فريقك&8217;’- بناء القدرات: أمثلة واستراتيجيات لزيادة إمكانات فريقك

هل تساءلت يومًا لماذا تقوم بعض الفرق بإعادة ابتكار نفسها باستمرار وتزدهر بينما تكافح فرق أخرى لمواكبة ذلك؟ لست وحدك! لقد مرّ الكثير منا بهذا الموقف، متسائلين عن كيفية إطلاق العنان للمستوى التالي من الابتكار والإنتاجية في العمل.

والخلطة السرية هنا هي "بناء القدرات"

يتعلق الأمر كله بتمكين كل عضو في الفريق من التعرف على نقاط قوته الفريدة واستخدامها.

في مجال الأعمال التجارية، حيث التغيير هو الثابت الوحيد، فإن القدرة على بناء القدرات ورعايتها هي الفرق "الحقيقي" بين الازدهار والبقاء على قيد الحياة.

فكّر في بناء القدرات كاستثمار في ترقية مجموعة أدوات فريقك - بمهارات أكثر حدة وروح القدرة على العمل.

تناقش هذه المدونة بناء القدرات وفوائدها بالتفصيل. نشارك أمثلة واستراتيجيات لتطوير القدرات التنظيمية في فرقك أو على المستوى الفردي.

ما هو بناء القدرات؟

مصطلح بناء القدرات هو عملية تمكّن الفرق من تطوير وتعزيز المهارات والقدرات. وهذا بدوره يساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وإدارة التحديات في مكان العمل، وإرساء الحوكمة الرشيدة، والمساهمة في النمو التنظيمي بشكل أكثر فعالية.

ويمتد هذا المفهوم ليشمل أنشطة مختلفة، بدءًا من تعلم المهارات الصلبة مثل الحوسبة السحابية أو جمع البيانات وتحليلها إلى تنمية المهارات الناعمة مثل العرض والتفكير الاستراتيجي وإدارة الوقت وتقييم القدرات على المستوى المؤسسي.

تسهّل استراتيجية بناء القدرات على الأفراد تولي الأفراد مسؤولية تعلمهم, تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم ووضع خطة استراتيجية لمعالجتها، مما يؤدي إلى الاستقرار التنظيمي.

بناء القدرات مقابل. تخطيط القدرات

على الرغم من أن بناء القدرات والتخطيط لها قد يبدوان متشابهين، إلا أنهما مفهومان مختلفان وحيويان لنجاح الفريق. تخطيط القدرات يركز على قدرة فريقك على إنجاز المزيد من العمل من خلال توسيع موارده.

ومع ذلك، فإن بناء القدرات يتعلق بتحسين قدرة الفريق على إنجاز هذا العمل من خلال تزويد نفسه بالمعرفة والمهارات اللازمة.

لماذا يعتبر بناء القدرات مهمًا؟

عند بناء القدرات لفريقك أو على المستوى التنظيمي، تظهر الفوائد التالية

1. زيادة التعاون والإنتاجية

يؤدي امتلاك أعضاء فريقك لفهم مشترك للعقبات وفرص النمو إلى مشاركة أفضل الممارسات وتجميع الموارد والتعلم من تجارب الآخرين.

من المرجح أن يعملوا على النحو الأمثل لتحقيق الأهداف المشتركة، مما يعزز مستويات الرضا ويقلل من الإرهاق. يقوي بناء القدرات التنظيمية المجتمع ويوفر الدعم المتبادل للأعضاء لمعالجة المشاكل المعقدة في العمل.

2. مساحة أكبر للابتكار والإبداع

يشجع بناء القدرات الأفراد على التفكير الإبداعي وتطوير أفكار وحلول جديدة للتحديات المختلفة.

ويساعدهم على توسيع نطاق عملهم لخدمة المزيد من الأشخاص أو لخدمة الأشخاص الذين يعملون معهم بالفعل بكفاءة.

تؤدي هذه الحرية الإبداعية إلى تحسين العمليات التجارية وارتفاع معنويات الموظفين، مما يؤثر بدوره بشكل إيجابي على المؤسسة.

3. التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار على نطاق واسع*

يساعد بناء القدرات أعضاء فريقك على رؤية الصورة الكبيرة وتوقع المشاكل في العمل - على سبيل المثال, ميزانيات المشاريع المتصاعدة والشحنات المتأخرة، وسوء الإدارة تسوية الموارد .

إنه يبعدهم عن كونهم في وضع رد الفعل باستمرار ويجعلهم استراتيجيين متفوقين. فمع وجود قائمة واضحة من المتطلبات وخطة استراتيجية، يمكن لفريقك اتخاذ قرارات مستنيرة، حتى عند حدوث اضطرابات، مما يعزز قدرة المؤسسة بشكل فعال.

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4. قدرة أكبر على التكيف والمرونة

يخلق بناء القدرات بيئة من التعلم المستمر والتطوير المستدام للأفراد للتقدم بكفاءة في حياتهم المهنية، وهو أمر بالغ الأهمية للتكيف بشكل أسرع وبناء المرونة بين الفرق.

هذه الصفات تجعلهم مجهزين بشكل أفضل للاستجابة لحالات الطوارئ أو الأزمات وتعزيز التعافي السريع وإعادة البناء.

5. تحقيق توقعات أصحاب المصلحة

تعمل أفضل الفرق كآلة تعمل بشكل جيد. فهي الالتزام بالمواعيد النهائية وتحقيق الأهداف، وإبقاء أصحاب المصلحة راضين عن التقدم المحرز.

يعمل بناء القدرات على مواءمة الموارد مع متطلبات المشروع من أجل إدارة استباقية وواعية.

6. تحقيق أقصى قدر من النمو الفردي

إن وجود مساحة للتعرف على نقاط القوة والضعف وتنفيذ تكتيكات مختلفة لمعالجتها يزيد من الثقة في أعضاء فريقك.

فهم يتوقون إلى تحمل المزيد من المسؤوليات واستخدام برنامج إدارة الموارد للقيام بعملهم بكفاءة. كما يعمل دعم بناء القدرات على تطوير قدرتهم على إلهام الآخرين وتوجيههم.

أمثلة على مبادرات بناء القدرات المؤسسية

على الرغم من أن المفهوم واسع النطاق، إلا أنه يمكن لأي شخص تنفيذه على مختلف المستويات. دعونا ندرس بعض أنشطة بناء القدرات:

1. برامج تنمية القدرات القيادية

"القائد يعرف الطريق، ويسير في الطريق، ويدل على الطريق"

يكاد يكون من المستحيل إنجاز أي شيء بدون قيادة قوية. ولكن هذا لا يعني أن الأشخاص في القمة يتخذون القرارات الأكثر أهمية للمؤسسة. فالمدراء وقادة الفرق على مستويات مختلفة يساهمون في المهمة والأهداف العامة.

يعمل برنامج تطوير القيادة على تعزيز التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات و مهارات إدارة الفريق -على سبيل المثال، مبادرات بناء القدرات لتدريب الموظفين ذوي الإمكانات العالية لإعدادهم لشغل مناصب على المستوى التنفيذي.

2. ورش عمل لرفع المهارات

تتمثل إحدى أبسط الطرق لبناء القدرات في الارتقاء بمهارات أعضاء فريقك من خلال أساليب التعلم المنظم.

على سبيل المثال، يمكن لشركة تكنولوجية أن توفر معسكرات تدريب على البرمجة للمبرمجين الشباب المنضمين حديثًا حتى يتمكنوا من تحقيق قفزة إلى الأمام والعمل على مشاريع معقدة في وقت أقرب. أو شركة تصنيع تقدم تدريباً على تقنيات الإنتاج الجديدة.

3. شراكات التوجيه

تزداد فعالية مبادرات بناء القدرات من خلال الشراكات الإرشادية حيث يقوم المهنيون ذوو الخبرة بتوجيه الموظفين المبتدئين. على سبيل المثال، يمكن تطوير المهارات القيادية للموظفين المبتدئين من خلال إقرانهم بموظفين أقدم منهم. ويمكن أن يكون هذا التوجيه في شكل تنمية القدرات أو النمو الشخصي أو المشورة المهنية.

مثال آخر هو قيام اثنين من الموظفين الذين يتمتعون بنفس الخبرة ولكن في أقسام مختلفة بتوجيه بعضهم البعض لصقل مهاراتهم في إدارة الوقت لإنجاز المزيد في أدوارهم الحالية.

4. فرق العمل

في بعض الأحيان، تحتاج العمليات التنظيمية أيضًا إلى الإصلاح. تشرع فرق العمل التي تركز على إزالة أوجه القصور في بناء القدرات من خلال تقييم الأنظمة وتحديد التناقضات وإصلاحها.

على سبيل المثال، إذا كان فريقك المالي لا يزال ينشئ الفواتير والإيصالات يدويًا في برنامج Excel، فقم بإنشاء قوالب لهذه المستندات المستخدمة بشكل متكرر. أو، إذا لم تكن هناك عملية مناسبة لإعداد المنضمين الجدد، فقم بإنشاء سير عمل يسهل اتباعه.

من خلال إزالة أوجه القصور هذه، يمكن للموظفين توفير الوقت والمزيد من الوضوح حول كيفية أداء وظائفهم. تركيزك على تحديد إنتاجية الموظف سيؤدي إلى تحسين مخرجات وجودة العمل.

5. التدريب على السياسات والمناصرة

هناك طريقة أخرى لبناء القدرات تتمثل في تشجيع أعضاء الفريق على المشاركة في الأنشطة التي تعزز الوعي العام بمهمة المسؤولية الاجتماعية لمؤسستك.

ويمكن أن يشمل ذلك تدريبهم على إدارة حملات لمناصرة قضايا محددة، أو التطوع في المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية، أو تقديم الاستشارات بشأن تطوير تقنيات واستراتيجيات جمع التبرعات للمنظمة.

هذا النوع من التدريب سيزيد من تخصيص الموارد والطاقة التطوعية التي تصب في المنظمة.

## مكونات أنشطة بناء القدرات

عند بناء القدرات، تساهم هذه العناصر الثلاثة في بناء القدرات في تحقيق تجربة عملية، بغض النظر عن مجال التركيز أو الإدارة.

1. تعزيز النظام البيئي

في بناء القدرات، من أفضل ما يمكن القيام به هو إنشاء شبكة أو منظومة من البائعين والاستشاريين ومقدمي التكنولوجيا الذين يلبون احتياجاتك المختلفة بشكل جماعي.

يضمن نهج الشبكة على المستوى المنهجي ألا تكون المبادرات معزولة بل تتلقى الدعم من إطار عمل شامل من الخبرات والموارد والبنية التحتية.

2. إشراك أصحاب المصلحة

من خلال إشراك أصحاب المصلحة في تحديد الأهداف وتنفيذها، من المرجح أن تكون أنشطة بناء القدرات ذات صلة باحتياجات وسياقات الجمهور المستهدف. تضمن هذه الملاءمة أن تكون جهود بناء القدرات مقبولة وموجهة بشكل جيد.

3. النظر في الآثار المستقبلية المترتبة على الجهود المبذولة

إنشاء مبادرات بناء القدرات التي يمكن توسيع نطاقها وتكييفها بمرور الوقت، مما يحقق فوائد على المدى الطويل. توقع الحاجة إلى الموارد حتى لا يضطر أعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى أكبر قدر من الدعم إلى الانتظار طويلاً.

وفي الوقت نفسه، تمكين الأفراد من مواصلة المبادرات بشكل مستقل. يتضمن ذلك تطوير المهارات في المجالات التقنية ومجالات مثل الإرشاد والتدريب و نقل المعرفة .

إن إبقاء هذه المكونات في المقدمة عند الانخراط في أنشطة بناء القدرات سيعزز الشراكات ويحقق النتائج التي تسعى إليها لفريقك.

## خمس خطوات لبناء القدرات في مكان العمل

مع اتباع النهج الصحيح، يمكن لبناء القدرات أن يغير قواعد اللعبة لفريقك (ومؤسستك). إليك خمس خطوات لمساعدتك على البدء:

1. صنف القدرات على أنها أساسية وداعمة واستراتيجية

قم بتقييم الاحتياجات المحددة لفريقك. قم بإجراء استطلاعات الرأي والمقابلات وإجراء مناقشات جماعية لفهم العوائق المختلفة التي يواجهها مختلف أعضاء الفريق.

استناداً إلى المعلومات التي تم جمعها، قم بإدراج كل ما يندرج تحت المهارات الأساسية (الأساسية)، والمهارات المفيدة (الداعمة)، والمهارات التي يمكن أن توفر ميزة تنافسية (الاستراتيجية).

على سبيل المثال، تشمل القدرات الأساسية المهارات الوظيفية الأساسية والداعمة, تعاون الفريق ومهارات التواصل، ويمكن أن تتضمن الاستراتيجية خبرة تقنية متقدمة (مثل الترميز).

بناءً على التصنيف، قم بتعيين الأهداف الذكية لبناء القدرات. على سبيل المثال

محدد: تحسين كفاءة فريق تطوير البرمجيات لديك في أطر عمل JavaScript مثل Node.js و React.

القياس: يجب على كل عضو من أعضاء الفريق إكمال دورة متقدمة في التطوير المتكامل وتنفيذ مشروع باستخدام التقنيات، مما يدل على زيادة كفاءة التطوير بنسبة 20% على الأقل. تصور وإدارة أي مشروع باستخدام ClickUp Whiteboard .

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إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت والدورات التدريبية الداخلية وتفويض ساعات منتظمة للتعلم.

ذات صلة: تعزيز مجموعة المهارات أمر ضروري لتعزيز جودة منتجاتك البرمجية.

محددة زمنياً: استهدف إنهاء التدريب في غضون تسعة أشهر.

يمكنك القيام ببناء القدرات و تخطيط القدرات في Excel للحصول على رؤى قيمة حول أعباء عمل فريقك للمشاريع الحالية والمستقبلية. ومع ذلك، قد لا يكون Excel أفضل أداة لبناء القدرات نظرًا لمحدودية ميزات التعاون والافتقار إلى طرق العرض التفاعلية لإدارة المشاريع مثل القائمة والتقويم وعرض المجلس.

وبدلاً من ذلك، يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لعملية بناء قدرات مبسطة وقوالب جاهزة لتبدأ العمل.

حقق النجاح بشكل أسرع باستخدام أهداف النقر فوق الأهداف . حدد جداول زمنية واضحة، وأهدافاً قابلة للقياس، وتتبع التقدم التلقائي على المنصة، بحيث يكون فريقك دائماً على رأس الأمور.

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2. تخصيص البرامج التدريبية بتنسيقات متنوعة

بمجرد تحديد الهدف، أدرك أن الأفراد قد يكون لديهم نقاط انطلاق مختلفة. قم بتخصيص برامج بناء القدرات التي يمكن لأعضاء فريقك تكييفها بناءً على الأهداف والغايات .

التأكد من أن المواد وطرق التوصيل تلبي أنماط وقدرات التعلم المختلفة.

قم بتضمين ورش العمل والتدريب أثناء العمل والدورات التدريبية عبر الإنترنت للحفاظ على عملية تنمية المهارات جذابة وفعالة.

على سبيل المثال، لتعزيز الكفاءة في أطر عمل جافا سكريبت، يمكن للفريق القيام بتمارين ترميز تفاعلية وحضور ورش عمل حيث يمكنهم البرمجة في الوقت الفعلي وتلقي ملاحظات فورية، والاقتران مع مطورين ذوي خبرة لمشاركة أفضل الممارسات والنصائح.

بالإضافة إلى ذلك، شجّع فريقك على العمل على مشاريع أو مهام صغيرة باستخدام أطر العمل قبل أن يصبحوا مستعدين لتولي مشروع كبير الحجم.

3. توثيق العمليات الهامة باستخدام الأدوات التعاونية

لتحقيق الهدف، يجب أن يكون لدى فريقك خارطة طريق واضحة لكيفية تحقيقه. لن يؤدي ذلك إلى إزالة الغموض حول الخطوات التالية وتحسين الكفاءة فحسب، بل سيدعم أيضًا الاستدامة على المدى الطويل مع انتقال الموظفين.

قم بتطوير أدلة مفصلة مع تعليمات مفصلة خطوة بخطوة وجداول زمنية وأدوار ومسؤوليات وأي نماذج أو استخدام الموارد البروتوكولات.

إشراك جميع أعضاء الفريق في عملية التوثيق. الحصول على الرؤى المباشرة والخبرة الحاسمة لالتقاط واقع كيفية عمل العمليات وأين يمكن إجراء تحسينات.

إدارة عمليات التوثيق المتعددة الجداول الزمنية للمشروع وتتبع التقدم المحرز، والتأكد من أن جميع جوانب المشروع تتماشى مع أهداف الفريق والمؤسسة باستخدام ClickUp Gantt Charts .

جرب ClickUp Gantt Charts

بدءًا من إدارة الأولويات إلى تخطيط الجداول الزمنية وعرض التقدم المحرز، يمكنك القيام بكل ذلك باستخدام مخططات جانت في ClickUp

قم بتعيين التبعيات لمهامك من خلال الربط بالمهام والملفات والمستندات والمزيد. تصوَّر أي عملية مع فريقك وسهِّل متابعتها. هذه الميزة مهمة لسرد الخطوات اللازمة لبناء القدرات وضمان سير جميع الأنشطة على المسار الصحيح.

ضع روتينًا لمراجعة وثائق العملية وتحديثها - مع تطور الإجراءات واكتساب رؤى جديدة بمرور الوقت.

4. تحديد مقاييس القياس والتقييم

تتبع التقدم الذي يحرزه جميع أعضاء الفريق وقم بتقييم الأثر العام لاستراتيجية بناء القدرات باستخدام المقاييس التالية:

اكتساب المهارات: قم بقياس التحسن في كفاءات أو مهارات محددة قبل وبعد إكمال التدريب. استخدم تقييمات القدرات أو إجراء الاختبارات أو المحاكاة لهذا الغرض.

مستويات المشاركة: مراقبة مستوى المشاركة والمشاركة في البرنامج. ضع استبيانات حول الرضا الوظيفي وملاءمة التدريب وقابليته للتطبيق لتحديد أفكار فريقك.

معدلات الإكمال: تتبع النسبة المئوية لأعضاء الفريق الذين أكملوا التدريب. قد تشير معدلات الإكمال المنخفضة إلى وجود مشاكل في تصميم البرنامج أو ملاءمته.

الاستفادة من المهارات: حدد التحسينات في أداء العمل بعد التدريب. ابحث عن التغييرات في مستويات الإنتاجية (على سبيل المثال، إنجاز المهام بشكل أسرع) وجودة المخرجات (على سبيل المثال، تحسين ملاحظات أصحاب المصلحة).

تتبع قدرات فريقك من خلال قالب مصفوفة إمكانيات ClickUp !

سلّط الضوء على مجموعة مهارات كل عضو من أعضاء الفريق باستخدام نموذج مصفوفة قدرات ClickUp هذا

5. تواصل مع المنظمات الأخرى

أثناء وجود أدوات تخطيط وبناء القدرات من أجل مشاركة المعرفة الداخلية والتطوير ضروري، يجب عليك أيضًا الالتزام بالتواصل مع الأقران من المؤسسات الأخرى والتعلم منهم.

ضع قائمة بالمشكلات والتحديات التي ترغب في الحصول على المساعدة من الآخرين وابدأ في البحث عنهم لفهم ما قاموا به وتريد تكراره.

غالبًا ما تؤدي مثل هذه الاتصالات إلى شبكات داعمة تقدم التوجيه والإرشاد وفرص التطوير المهني. وهذا لا يعزز قدرات المؤسسات الفردية فحسب، بل يعزز أيضًا الصناعة والمجتمعات.

بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك استخدام قوالب تخطيط القدرات لإدارة مواردك ومعرفة ما إذا كانت أقل أو أكثر أو أكثر من السعة.

على سبيل المثال، فإن قالب تخطيط الموارد من ClickUp طريقة ملائمة لتخصيص الموارد داخل الفريق وتصور سعة الموارد في مكان واحد. استخدم هذه الرؤى لتحسين أعباء العمل وتوقع المشكلات المحتملة ومواءمة الفرق على ما هو أكثر أهمية للمؤسسة.

تنزيل هذا القالب

قم بتنزيل هذا النموذج

استفد من إمكانات فريقك غير المستغلة مع بناء القدرات

غالبًا ما تجد العديد من الفرق في المؤسسة نفسها مرهقة للغاية، وتكافح من أجل مواكبة المتطلبات المتغيرة فقط لأنها لا تملك الكفاءات المناسبة أو البصيرة للمضي قدمًا.

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