أفضل برامج الهندسة المعمارية المجانية والمدفوعة التي يجب مراعاتها في عام 2025

الهندسة المعمارية هي علم يمثل مزيجاً معقداً من الإبداع والتعقيد الذي قطع شوطاً طويلاً منذ أيام الورق وأقلام الرصاص وأدوات الصياغة. واليوم، أصبح التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) هو المعيار الفعلي في هذا المجال.

ومع ذلك، فإن برمجيات الهندسة المعمارية اليوم تقوم بأكثر من مجرد المساعدة في جانب التصميم من العمل. ويشمل أيضًا إدارة المشروع , مخطط انسيابي و برنامج الرسم البياني التي تلعب دورًا حاسمًا وتساعد المهندسين المعماريين على تبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية والتعاون بسلاسة مع جميع المعنيين.

تسرد هذه المدونة أفضل 10 برامج للهندسة المعمارية لاستخدامها في عام 2024 لمساعدتك كمهندسين معماريين على الارتقاء بتصميماتك وإنتاجيتك إلى مستوى أعلى.

### ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الهندسة المعمارية؟

ليست كل برامج الهندسة المعمارية متشابهة. يعتمد "الأفضل" بالنسبة لك على ما يناسب سير عملك واحتياجاتك الخاصة. فيما يلي النقاط الرئيسية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عند تحديد البرنامج الذي ستستثمر فيه.

مجموعة الميزات

يجب أن تكون الميزات والقدرات الوظيفية لكل برنامج هي محور التركيز الأساسي عند اختيار البرنامج. وتشمل العوامل التي يجب مراعاتها هنا ما يلي:

قدرات النمذجة

دعم التكامل مع نمذجة معلومات البناء (BIM)

قدرات العرض والتوثيق

اعتبارات تقنية

يجب أن يكون مجال التركيز التالي هو الجوانب التقنية لكل برنامج. النقاط الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار هي

متطلبات الأجهزة والنظام

أداء البرنامج وثباته

التوافق مع البرامج الأخرى في سير عملك الحالي

قابلية توسع النظام البيئي للبرامج

اعتبارات إضافية

علاوة على النقاط المذكورة، إليك المزيد من العوامل التي يجب مراعاتها قبل الالتزام ببرنامج هندسة معمارية معين.

منحنى التعلم وتوافر الوثائق الداعمة

التكاليف المترتبة على ذلك. هل يحتوي البرنامج على نماذج اشتراكات مختلفة تتناسب مع احتياجاتك بالضبط؟ هل يأتي البرنامج برخصة دائمة؟

قدرات الأمن وإدارة البيانات الخاصة بالبرنامج المعني.

مع وضع هذا في الاعتبار، دعنا نلقي نظرة على أفضل برامج الهندسة المعمارية التي يجب أن تفكر فيها في عام 2024.

## أفضل برامج الهندسة المعمارية التي يجب استخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الهندسة المعمارية، دعنا نلقي نظرة على أفضلها التي يجب أن تفكر فيها في عام 2024.

1. انقر فوق

عرض لوحة التحكم في ClickUp

عند مناقشة البرامج المعمارية، يتحول التركيز تلقائيًا إلى الحلول البرمجية المستخدمة في تصميم نماذج المباني. ومع ذلك، فإن الإدارة الفعالة للوقت والموارد ضرورية بنفس القدر، وهذا هو المكان الذي ClickUp يأتي في

ClickUp هي منصة شاملة تهدف إلى القضاء على فوضى التطبيقات وتمكين المهندسين المعماريين من إدارة جميع جوانب التصميم المعماري. واحدة من أكثر الميزات قيمة للمهندسين المعماريين هي قوالب ClickUp المعمارية والتي ستساعدك على تخطيط وتنظيم وتنسيق مشاريع التصميم المعماري بكفاءة.

ميزة أخرى سيقدرها المهندسون المعماريون وهي كليك أب السبورات البيضاء وهي أدوات تعاون مرئية تتيح لك إنشاء الأفكار وسير العمل وخرائط الطريق ومشاركتها على لوحة بيضاء افتراضية.

تأتي هذه الميزة أيضًا مع العديد من قوالب السبورة البيضاء التي تسمح للمهندسين المعماريين بتنظيم المهام وتحديد أولوياتها بناءً على احتياجات المشروع الفردية. باختصار، ClickUp هو أفضل برنامج للمهندسين المعماريين الذين يتطلعون إلى توفير الوقت في مشاريع التصميم الخاصة بهم.

عرض ClickUp Whiteboards

أفضل ميزات ClickUp:

متجر واحد لكل ما يتعلق بـ إدارة المشاريع والتعاون

واجهة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص

نسخة مجانية غنية بالميزات ورائعة للفرق الصغيرة

قيود ClickUp:

يشعر المستخدمون أن بعض الميزات لها منحنى تعليمي

تسعير ClickUp:

مجاناً: للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر في Workpace



تصنيف ومراجعات #### ClickUp التقييم والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (\ ~ 4000 تقييم)

2. SketchUp

واجهة التخطيط في SketchUp Pro عبر سكتشوبSketchUp نهجًا بديهيًا في النمذجة ثلاثية الأبعاد، مما يجعله خيارًا شائعًا للمهندسين المعماريين من جميع مستويات المهارة. تحاكي واجهة المستخدم الخاصة به الرسم على منديل افتراضي، مع أدوات دفع وسحب بسيطة للتحكم.

يقدم برنامج التصميم هذا أسعاراً متدرجة، مما يجعله مناسباً لجميع مستويات المهارة. يمكن الوصول إلى الإصدار المجاني عبر الويب، وكل فئة مدفوعة بعد ذلك تمنحك إمكانية الوصول إلى ميزات أفضل، مثل مُصمم النماذج ثلاثية الأبعاد لسطح المكتب، ومستودع Sketchup ثلاثي الأبعاد، وإمكانيات نمذجة معلومات المباني BIM، وإمكانيات العرض على المستوى الاحترافي عبر برنامج Chaos V-Ray.

أفضل ميزات SketchUp:

واجهة مستخدم بسيطة وبديهية تجعل هذا البرنامج سهل الاستخدام

يمتلك SketchUp مجتمعًا كبيرًا ونشطًا من المستخدمين الذين يطورون ويشاركون النماذج والمواد والإضافات التي تعزز قدرات التصميم لهذه الأداة

يدعم الإضافات التي تسمح لك بإضافة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية التصميم.

قيود برنامج SketchUp:

لا يحتوي على محرك عرض أو محرك رسوم متحركة مدمج ويحتاج إلى أدوات أو ملحقات خارجية لإنشاء عروض واقعية

دعم محدود للتصميم البارامترية، مما يجعل من الصعب إجراء تغييرات على التصميم في المستقبل

تسعير SketchUp:

SketchUp Go: 119 دولارًا سنويًا

SketchUp Pro: 349 دولارًا سنويًا

SketchUp Studio: 749 دولارًا سنويًا

تقييمات ومراجعات برنامج SketchUp:

G2: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

3. أوتوكاد

السلالم الحلزونية المصممة باستخدام مجموعة أدوات أوتوكاد المعمارية عبر أوتوكادأوتوكاد هو أحد أفضل برامج الهندسة المعمارية المتاحة اليوم وهو غني عن التعريف. تم إصداره لأول مرة في عام 1982 وأصبح دعامة أساسية لمحترفي إعادة التصميم والمهندسين المدنيين ومصممي الديكور الداخلي.

تجعل مجموعة أدوات الهندسة المعمارية المخصصة من AutoCAD برنامجاً معمارياً مفضلاً للمستخدمين المتقدمين، والذي يمكن أن يعزز الإنتاجية بنسبة مذهلة تبلغ 61% وفقاً لدراسة أجرتها شركة Autodesk.

تتميز مجموعة الأدوات هذه بأدوات محددة تنشئ تلقائيًا كائنات معمارية شائعة الاستخدام مثل مخططات الطوابق والارتفاعات والنماذج.

أفضل ميزات برنامج AutoCAD:

يتضمن أوتوكاد مجموعة أدوات معمارية مخصصة مع أكثر من 8800 عنصر

يدعم AutoCAD أيضًا النمذجة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد مع إمكانية التبديل بينهما في الوقت الفعلي، مما يسمح بتصورات التصميم من وجهات نظر مختلفة

قيود أوتوكاد:

يتطلب أجهزة قوية للعمل مع المشاريع الكبيرة أو التصاميم المعقدة

يحتاج إلى استثمار أولي مرتفع ورسوم اشتراك متكررة

تسعير أوتوكاد:

245$ شهرياً

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات أوتوكاد:

G2: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (\ ~ 3000 تقييم)

4. مراجعات

تعرض واجهة التصميم في Revit الإصدارين ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد للنموذج جنبًا إلى جنب عبر أوتوديسكريفيت هو برنامج هندسة معمارية آخر من شركة أوتوديسك. في حين أن أوتوكاد هو برنامج CAD، فإن Revit هو حل BIM الأنسب للتصميم المعماري.

على عكس أوتوكاد، الذي يتطلب إنشاء وتحديث طرق عرض متعددة يدويًا، يمكن لبرنامج Revit إنشاء مخططات الطوابق والارتفاعات والمقاطع وغيرها من طرق العرض تلقائيًا من نموذج واحد ثلاثي الأبعاد.

يحتوي Revit أيضًا على ميزات جديدة، مثل القدرة على تحليل وإنشاء عمليات محاكاة لجوانب مختلفة من المبنى، مثل الطاقة والإضاءة والهيكل والتهوية. كما أنه يدعم التعاون والتنسيق بين العديد من المستخدمين والتخصصات.

أفضل ميزات برنامج ريفيت:

دعم Revit لإنشاء وتعديل المكونات البارامترية

يعد التكامل السهل مع أوتوكاد ميزة إضافية كبيرة

كونك جزءًا من Autodesk، يمكنك الوصول إلى مجموعة من الوظائف الإضافية والمكونات الإضافية

قيود ريفيت:

مكتبات Rivet المدمجة ليست من أقوى ميزاته

الأسعار باهظة الثمن وقد لا تناسب المشاريع الصغيرة نسبيًا

تسعير ريفيت:

اشتراك Revit: 193 دولارًا شهريًا (عند إصدار الفاتورة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Revit التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

5. ليبر كاد

واجهة المستخدم الافتراضية لـ LibreCAD عبر ليبر كاد ويكيليبر كاد هو برنامج CAD بسيط وقوي في نفس الوقت يتفوق في النمذجة ثنائية الأبعاد. على الرغم من أنه لا يمكن وصفه بأنه برنامج ذكي مقارنة بالحلول الأخرى في هذه القائمة، إلا أنه أداة ممتازة يمكن الاعتماد عليها عندما تكون ميزانيتك محدودة.

إن واجهته النظيفة المستوحاة من AutoCAD تجعله مألوفًا على الفور، مما يسمح لك بالبدء مباشرةً في تصميم مخططات الطوابق والارتفاعات والمقاطع الدقيقة.

كما يدعم LibreCAD أيضًا ميزات إضافية تمكنك من تنظيم رسوماتك في طبقات وكتل وسمات، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا عندما تصبح التصميمات معقدة.

أفضل ميزات LibreCAD:

LibreCAD مجاني للاستخدام، بدون رسوم أو قيود خفية

متوفر بأكثر من 30 لغة

يعمل على أنظمة التشغيل MacOS وLindux وWindows

قيود برنامج LibreCAD:

يدعم التصميم ثنائي الأبعاد فقط

ميزات محدودة، خاصة للتصميم المعماري

تسعير LibreCAD:

مجاني (مفتوح المصدر)

تقييمات ومراجعات ليبر كاد:

G2: 3.8/5 (~~25 مراجعة)

Capterra: 4.1/5 (~~50 تقييم)

6. الخلاط

نظرة عامة على واجهة بلندر عبر يوتيوبالخلاط هو برنامج تصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) قوي لا يتطلب سعرًا باهظًا. إنه أداة بديهية تمزج بسلاسة بين النمذجة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد والعرض والرسوم المتحركة في حزمة واحدة، مما يتيح لفريق التصميم الانتقال من مرحلة التفكير إلى نموذج كامل دون الحاجة إلى تبديل البرنامج.

على الرغم من أن هذا البرنامج المجاني للهندسة المعمارية لديه منحنى تعليمي أكثر حدة عند مقارنته ببعض البرامج الأخرى في هذه القائمة، إلا أن مجتمعه المزدهر يوفر ثروة من المكونات الإضافية والبرامج التعليمية والموارد التي يمكن الاعتماد عليها.

أفضل ميزات برنامج بلندر:

يستخدم ثلاثة محركات للعرض، إيفي ووركبنش وسايكلز، والتي يمكنها معًا إنتاج نماذج ورسوم متحركة عالية الجودة وواقعية

يساهم المجتمع الكبير والنشط من المطورين والمستخدمين في تطوير البرنامج وتحسينه

قيود برنامج بلندر:

واجهة بلندر الفريدة من نوعها معقدة وذات منحنى تعليمي حاد

قد لا تدعم الدقة أو النمذجة الدقيقة، وهو أمر مطلوب للهندسة المعمارية

تسعير بلندر:

برنامج مجاني للاستخدام مع إضافات مدفوعة

تقييمات ومراجعات برنامج بلندر:

G2: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (~900 تقييم)

7. OpenSCAD

OpenSCAD _واجهة النمذجة المستندة إلى النصوص البرمجية OpenSCAD هو برنامج تصميم معماري قائم على البرامج النصية. منحنى التعلم فيه أكثر حدة من جميع برامج الهندسة المعمارية الأخرى في هذه القائمة. ولكن بمجرد إتقانه، يمكنك إنشاء نماذج دقيقة وواقعية للغاية.

OpenSCAD هو أداة مجانية، وقدراته في النمذجة البارامترية هي المجال الوحيد الذي يتفوق فيه على البرامج الشائعة الأخرى في هذا المجال. يدعم هذا البرنامج العديد من تنسيقات ملفات الاستيراد والتصدير، مثل STL و DXF و OFF و SVG.

أفضل ميزات برنامج OpenSCAD:

توفر النمذجة القائمة على البرامج النصية في OpenSCAD مستويات لا مثيل لها من التحكم في عملية التصميم كونه نموذجًا قائمًا على المعلمات يجعل هذا البرنامج مثاليًا لتلك التصاميم المعقدة التي يجب أن تفي بالتفاوتات الضيقة



قيود برنامج OpenSCAD:

الافتقار إلى النمذجة التفاعلية يجعله أقل بديهية وسهولة في الاستخدام عند مقارنته بالبرامج الأخرى

لا يمكنه التعامل مع الرسومات المعقدة، مثل القوام والمواد

يتطلب معرفة واسعة بالترميز

تسعير برنامج OpenSCAD:

مجاني (مفتوح المصدر)

تقييمات ومراجعات OpenSCAD:

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 مراجعة)

Capterra: 3.5/5 (2 مراجعات)

8. في التصميم

Adobe Indesign الصفحة الرئيسية عبر أدوبيأدوبي إنديزاين ليس برنامجًا للنمذجة، كما أنه لا يحتوي على إمكانيات BIM. إنه أداة قوية في ترسانة برامج الهندسة المعمارية الخاصة بك لأنه جيد في سرد القصص المرئية. وكما تعلم بالفعل، فإن الإعلان والتسويق يلعبان دورًا حاسمًا في الهندسة المعمارية مثل التصميم والنمذجة.

يمكن أن يساعد InDesign في تحسين الجاذبية البصرية لرسومات البناء من خلال مكتبته الواسعة من قوالب التصميم, قوالب الإطار السلكي وأصول التصميم المصممة خصيصاً للمشاريع المعمارية.

يتيح لك أيضًا كونك جزءًا من نظام Adobe البيئي إمكانية دمج إمكانيات Photoshop وIllustrator من Adobe وتسخيرها بسلاسة لتقديم مشاريع مبهرة بفعالية وكفاءة.

أفضل ميزات InDesign:

تساعد ميزات مثل الصفحة الرئيسية، والنمط التلقائي، وتركيب إطار النص في إنشاء وثائق مصقولة للغاية

يساعد التكامل مع مجموعة Adoble الإبداعية على تسخير إمكانات العرض الواقعي الفائق في Photoshop أو إمكانات إنشاء المتجهات وإمكانيات التحرير في Illustrator

قيود إنديزاين:

يمكن أن يكون نموذج Adobe القائم على الاشتراك مكلفًا لبعض المستخدمين

توافق محدود مع البرامج خارج نظام أدوبي البيئي

يعد InDesign أيضًا تطبيقًا ثقيل الموارد

تسعير InDesign:

تطبيق واحد: 29.99 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات تطبيق إنديزاين:

G2: 4.6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4.8/5 (~250 تقييم)

9. أرشيكاد

تعرض واجهة _ArchiCAD جميع المشاريع التي يتم العمل عليها عبر مجتمع Graphisoftأرتشيكاد كان حجر الزاوية في صناعة الهندسة المعمارية لأكثر من أربعة عقود. فقد كان أول برنامج CAD قادر على النمذجة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد وأول من أدخل إمكانيات نمذجة معلومات المباني في أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

ويمنح محرك العرض المدمج والواجهة سهلة الاستخدام المهندسين المعماريين المحترفين الحرية الإبداعية لتحقيق أي فكرة تصميم. تساعد إمكانيات BIM الخاصة به في إنشاء بيئة تعاونية عملية والحفاظ عليها مما يجعل تسليم المشاريع من جميع الأحجام أمراً سهلاً.

أفضل ميزات Archicad:

أركيكاد هو برنامج BIM مصمم خصيصاً لهذا الغرض مع جميع الميزات الضرورية.

يوفر درجة عالية من التخصيص من حيث الواجهة ومجموعات الأدوات لتتناسب مع سير العمل الفريد

يوفر المرونة ويعمل بشكل جيد مع برامج مثل SketchUp ومجموعة منتجات Adobe

قيود برنامج أركيكاد:

ميزات محدودة في الإصدار المجاني عند مقارنته بالمنافسين

ضعف دعم العملاء ومحدودية توافر مصادر التعلم

تسعير Archicad:

BIM Cloud: 40 دولاراً + الضريبة شهرياً

Archicad Collaborate: 160 دولارًا أمريكيًا + الضريبة شهريًا

تقييمات ومراجعات أركيكاد:

G2: 4.6/5 (~~250 تقييم)

كابيترا: 4.5/5 (\ ~ ~ 270 تقييم)

10. في راي

تصوير للديكورات الداخلية باستخدام V-ray عبر Chaos.comفي راي هو مكون إضافي للعرض ثلاثي الأبعاد يمكنه إنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد واقعية ورسوم متحركة لتصميماتك المعمارية. وهو أداة رائعة لمشاريع الهندسة المعمارية حيث أنه متوافق مع العديد من برامج الهندسة المعمارية CAD مثل Revit و SketchUp و 3ds Max، على سبيل المثال لا الحصر.

بصرف النظر عن معايير الصناعة فيما يتعلق بالميزات، تتمتع V-Ray بقدرات نمذجة معقدة مثل تتبع الأشعة التكيفية وذكاء المشهد الذي يسمح لها بإنشاء مشاريع معقدة فائقة الواقعية.

تدعم V-Ray أيضًا العديد من تنسيقات الملفات، مثل DWG و OBJ و FBX، مما يسمح للمستخدمين بالعمل بسلاسة عبر برامج الهندسة المعمارية المختلفة.

أفضل ميزات V-Ray:

عروض واقعية

الكثير من الخيارات لتخصيص المخرجات وضبطها بدقة

التوافق مع العديد من برامج العرض مثل SketchUp وRhino وRhino وD3D's Max وغيرها.

قيود V-Ray:

منحنى تعليمي حاد

أوقات عرض طويلة

تسعير V-Ray:

V-Ray Solo: 38.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا (إذا كانت الفواتير سنوية)

V-Ray Premium: 57.90 دولارًا أمريكيًا شهريًا (إذا كانت الفواتير يدويًا)

V-Ray Enterprise: 49.40 دولارًا أمريكيًا شهريًا (إذا كانت الفواتير سنوية)

تقييمات ومراجعات V-Ray:

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

كابيترا: 4.8/5 (~~25 تقييم)

التصميم للتسليم-تحسين سير عملك المعماري بالكامل

إذا كنت تبحث عن أفضل برامج الهندسة المعمارية لقدراتها التصميمية، فلديك الكثير منها. تغطي هذه القائمة الشاملة كل شيء بدءاً من الأدوات البرمجية المجانية إلى المدفوعة وأفضل ميزاتها وقيودها لمساعدتك في تحديد ما يناسب متطلباتك الفريدة.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث في السوق عن أداة واحدة يمكن أن تساعدك في تبسيط سير العمل المعماري بالكامل، بما في ذلك إدارة الإنشاءات -تحقق من ClickUp. ستساعدك حلولها الجاهزة على تحسين إنتاجيتك وتساعدك على الارتقاء بأعمالك إلى آفاق جديدة. اشترك للحصول على "خطة ClickUp المجانية للأبد" لمعرفة المزيد.