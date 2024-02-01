ServiceNow مقابل SalesForce: أيهما أفضل CRM في عام 2025؟

هل تعتقد أن نجاح الأعمال يعتمد فقط على مدى روعة منتجك أو خدمتك؟ حسنًا، سيؤدي المنتج الممتاز إلى زيادة الإيرادات والأرباح والكلمات الشفهية ولكن نادرًا ما يكون ذلك كافيًا للارتقاء بشركتك إلى المجد.

تحتاج أيضًا إلى استثمار الوقت والاهتمام في بناء العلاقات مع عملائك والحفاظ عليها. ففي نهاية المطاف، هم الذين يشترون ما تبيعه، ويصطفون لتكرار الشراء وإقناع الآخرين بالقيام بالمثل.

لكن الحفاظ على هذه العلاقات عندما يكون لديك المئات والآلاف من العملاء ليس بالأمر السهل. لا يمكنك القيام بذلك يدوياً ولا يمكنك القيام بذلك بفتور.

وهنا يأتي دور منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل ServiceNow وSalesforce. فهي تساعد الشركات الكبيرة والصغيرة على بناء اتصالات حقيقية، وفهم احتياجات العملاء، وتقديم تجربة جذابة للعملاء. إنها مليئة بالميزات المفيدة والأتمتة التي تجعل إدارة علاقات العملاء أبسط وأكثر كفاءة.

كل من Salesforce وServiceNow من الأسماء المشهورة في سوق إدارة علاقات العملاء. وإذا كنت غير متأكد من أيهما منصة CRM سيكون مناسبًا بشكل أفضل لعملك، راجع تحليل Salesforce مقابل ServiceNow هذا - لتقييم ميزاتهما الرئيسية وقدراتهما وملاءمتهما بشكل عام للشركات التي تتطلع إلى تحسين استراتيجيات إدارة علاقات العملاء .

ما هي ServiceNow؟

عبر سيرفيس ناو ServiceNow عبارة عن منصة إدارة علاقات العملاء على مستوى المؤسسات تركز على إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) وإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOM). وهي تساعد المؤسسات على أتمتة وتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، مما يسهل إدارة الحوادث والمشاكل والتغييرات و طلبات الخدمة .

قامت ServiceNow بتوسيع قدراتها لتوفير نهج آلي ومتكامل لإدارة خدمات المؤسسة. وتشمل منتجاتها الأساسية الآن إدارة خدمة العملاء والموارد البشرية وغيرها بالإضافة إلى إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات وإدارة أعمال تكنولوجيا المعلومات.

تهدف المنصة إلى دمج و أتمتة سير العمل عبر مؤسسة ذات بنية موحدة.

وهو يمكّن الشركات من تبسيط إدارة علاقات العملاء والعملاء من خلال تحسين عملياتهم التجارية الداخلية لزيادة الكفاءة والنمو على المدى الطويل.

ميزات ServiceNow

تقدم ServiceNow العديد من الميزات التي تساعد الشركات على دمج العمليات الداخلية والخارجية التي تواجهها وفهم عملائها بشكل أفضل وإدارة سير العمل على مستوى المؤسسة بسهولة في مكان واحد.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لإمكانيات إدارة علاقات العملاء في ServiceNow:

منصة موحدة لإدارة علاقات العملاء الشاملة

عبر سيرفيس ناو تخيل وجود كل شيء - من أدوات إدارة خدمة العملاء إلى إدارة العمليات التشغيلية - في مكان واحد.

تقوم ServiceNow بذلك من خلال منصتها الموحدة التي تستخدم نموذج بيانات واحد عبر المنتجات بحيث تتم مشاركة البيانات بسلاسة.

فهي تقضي على صوامع البيانات، مما يضمن تدفق المعلومات بشكل متماسك عبر الأقسام.

وهذا يعزز التعاون ويسهل اتباع نهج شامل لإدارة علاقات العملاء، مما يسمح للشركات باكتساب رؤى من العمليات المترابطة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة.

عرض العملاء بزاوية 360 درجة

توفر ServiceNow رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لتفاعلات العملاء وتفضيلاتهم والبيانات التاريخية. ولتحقيق هذا المنظور، تقوم بتجميع البيانات من نقاط اتصال مختلفة عبر دورة حياة العميل، بما في ذلك تفاعلات خدمة العملاء وسجل الشراء وحلقات التغذية الراجعة.

من خلال هذه الميزة، يمكنك فهم سلوك العميل بشكل أفضل وتخصيص المنتجات والخدمات واستراتيجيات التواصل بدقة وملاءمة أعلى.

الأتمتة وسير العمل لتحسين الكفاءة

عبر سيرفيس ناو تتخطى قدرات الأتمتة في ServiceNow حدود تسريع المهام؛ فهي مصممة بعناية لتحسين عمليات إدارة علاقات العملاء.

الأتمتة في ServiceNow ليست حلاً واحدًا يناسب الجميع، بل هي مجموعة أدوات قابلة للتخصيص. يمكنك تصميم مهام سير عمل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك، وأتمتة المهام الروتينية مثل حل الحالات والمتابعة.

يؤدي ذلك إلى تسريع أوقات الاستجابة وتقليل الأخطاء البشرية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية في إطار عمل إدارة علاقات العملاء.

بوابات الخدمة الذاتية لتمكين العملاء

عبر سيرفيس ناو تعمل ServiceNow على تمكين العملاء من خلال تقديم بوابات الخدمة الذاتية لهم، وهي واجهات منظمة وبديهية لحل المشكلات بشكل مستقل.

هذه البوابات ليست مجرد مستودعات للمعلومات فحسب، بل هي منصات تفاعلية توجه المستخدمين خلال استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتوفر إمكانية الوصول إلى موارد الدعم ذات الصلة.

يمكن للشركات تقليل حجم تذاكر الدعم وتعزيز رضا العملاء بشكل عام من خلال تمكين العملاء من حل المشكلات بشكل مستقل.

تم تصميم بوابات الخدمة الذاتية من ServiceNow مع مراعاة تجربة المستخدم، مما يضمن إمكانية الوصول وسهولة التصفح لمختلف فئات المستخدمين.

تسعير سيرفس ناو

التسعير المخصص

ما هو Salesforce؟

عبر فريق المبيعات Salesforce هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات كخدمة للمؤسسات التي تركز على إدارة علاقات العملاء عبر المبيعات والخدمات والتسويق وسير العمل التجاري. وهي رائدة في نموذج التسليم السحابي لإدارة علاقات العملاء وتطبيقات الأعمال.

وهي توفر قوالب إدارة علاقات العملاء والأدوات والخدمات لمساعدتك في إدارة تفاعلات العملاء وعمليات المبيعات وجهود التسويق. يمكنك الوصول إلى المنصة من خلال متصفح الويب دون الحاجة إلى تثبيت أجهزة أو برامج في مكان العمل.

المنصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، وغالباً ما تقوم الشركات بتخصيصها وفقاً لاحتياجاتها الخاصة وسير عملها. تركز حلولها على المبيعات وخدمة العملاء وأتمتة التسويق, تقسيم العملاء والمزيد.

ميزات Salesforce

Salesforce هي إحدى المنصات الرائدة عالمياً في مجال إدارة علاقات العملاء، حيث توفر للمؤسسات العديد من الميزات لتبسيط عملياتها. فيما يلي بعض من عروض Salesforce الرئيسية لإدارة علاقات العملاء:

العملاء 360

عبر فريق المبيعات ميزة Salesforce Salesforce للعملاء 360 هي جوهر قدرات إدارة علاقات العملاء.

فهي تتيح لك دمج بيانات العملاء من نقاط اتصال مختلفة، مما يوفر رؤية شاملة لكل عميل.

تتضمن هذه الرؤية الموحدة معلومات عن العملاء المحتملين وجهات الاتصال والفرص والتفاعلات. يمكن أن يؤدي توحيد هذه البيانات إلى تعزيز فهمك لتفضيلات العملاء وتاريخهم واحتياجاتهم، مما يتيح لك المزيد من التفاعلات المخصصة والموجهة.

سحابة المبيعات

عبر فريق المبيعات توفر سحابة المبيعات إدارة العملاء المحتملين وتتبع الفرص وميزات التنبؤ بالمبيعات.

وتتيح هذه الأداة لفرق المبيعات إدارة خطوط المبيعات بكفاءة، وتحديد أولويات العملاء المحتملين والتعاون بسلاسة.

كما يضمن تكامل سحابة المبيعات السحابية مع مكونات Salesforce الأخرى تدفقًا سلسًا للمعلومات عبر المؤسسة، مما يمكّن فرق المبيعات من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وإتمام الصفقات بشكل أكثر فعالية.

خدمة السحابة السحابية

عبر فريق المبيعات Service Cloud هو حل Salesforce لخدمة العملاء ودعمهم.

يتضمن ميزات مثل إدارة الحالات وقاعدة المعرفة وبوابات الخدمة الذاتية للعملاء.

تُمكِّن Service Cloud الشركات من تقديم دعم فعال ومخصص للعملاء، مما يحسن من أوقات حل الحالات ورضا العملاء.

من خلال منصة موحدة لجميع أدوات خدمة العملاء وطلبات الخدمة والتفاعلات، يمكنك تقديم دعم متسق عبر مختلف القنوات، مما يؤدي إلى تعزيز العلاقات مع العملاء.

تسعير ### Salesforce CRM

مبتدئ: 25 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (يتم دفعها شهريًا أو سنويًا)

25 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (يتم دفعها شهريًا أو سنويًا) احترافي: 80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 165 دولاراً/مستخدماً شهرياً (تُدفع سنوياً)

165 دولاراً/مستخدماً شهرياً (تُدفع سنوياً) غير محدود: 330 دولاراً/مستخدماً شهرياً (تُدفع سنوياً)

330 دولاراً/مستخدماً شهرياً (تُدفع سنوياً) غير محدود +: 500 دولار/مستخدم شهرياً (تُدفع سنوياً)

ServiceNow مقابل Salesforce: مقارنة الميزات

يعتمد الاختيار بين ServiceNow و Salesforce على احتياجات مؤسستك.

يعد ServiceNow خيارًا قويًا للشركات التي تستثمر بكثافة في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وسير العمل على مستوى المؤسسة. من ناحية أخرى، يعد Salesforce حلاً مفضلاً للشركات التي تركز بشكل أساسي على المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.

ضع في اعتبارك المتطلبات المحددة لمؤسستك لتحديد النظام الأساسي لإدارة علاقات العملاء والحوادث الذي يتوافق بشكل أفضل مع أهدافك.

فيما يلي مقارنة من حيث المزايا بين إمكانيات إدارة علاقات العملاء وإدارة الحوادث في ServiceNow وSalesforce لمساعدتك على اتخاذ القرار:

دعم إدارة علاقات العملاء وإدارة الحوادث

تتمتع ServiceNow بقدرات أصلية أقوى لسير عمل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل إدارة الحوادث، وإدارة المشاكل، وإدارة التغيير، وإدارة المعرفة، وما إلى ذلك. ويتضمن ذلك أفضل الممارسات والقوالب الجاهزة.

قد تكون ServiceNow مفضلة إذا كانت مؤسستك تعتمد بشكل كبير على إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وترغب في منصة موحدة لتكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء. على الرغم من قوتها في إدارة علاقات العملاء، إلا أن Salesforce قد تتطلب جهود تكامل إضافية لتحقيق مستوى مماثل من التماسك مع عمليات تكنولوجيا المعلومات.

النظام البيئي الرقمي

يوفر سوق AppExchange الخاص بـ Salesforce نظامًا بيئيًا واسعًا من تطبيقات الطرف الثالث وعمليات التكامل التي يمكن أن توسع وظائف المنصة. يسمح لك هذا السوق الواسع بتخصيص وتحسين تطبيق إدارة علاقات العملاء وفقًا لمتطلباتك الفريدة. كما أن سهولة التكامل والتخصيص التوضيحي يعززان نمو النظام الإيكولوجي.

تمتلك ServiceNow نظامًا بيئيًا أصغر حجمًا ولكنه ينمو بسرعة مدعومًا بقدرات منصة Now Platform. لكن لا تزال Salesforce تتفوق بشكل عام في التطبيقات المتاحة وشركاء التكامل.

التخصيص والمرونة

تسمح كلتا المنصتين بالتخصيص والتكوين بشكل كبير. غالبًا ما تُفضل ServiceNow لمرونتها وسهولة تخصيصها. قد تكون منصة ServiceNow أكثر ملاءمة إذا كنت تحتاج إلى حلول مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات العمل المحددة.

ومع ذلك، يتيح نموذج التخصيص التوضيحي بدون تعليمات برمجية/منخفضة من Salesforce لمستخدمي الأعمال وغير المطورين مرونة أكبر في تخصيص التطبيقات وفقًا لاحتياجاتهم دون الحاجة إلى ترميز صعب. كما تعمل منصة Lightning وسير العمل المرئي على تمكين التخصيصات التي تتم بنقرة واحدة.

منصة موحدة لعمليات متعددة

تم تصميم ServiceNow كمنصة لإدارة خدمات المؤسسة، تشمل العديد من العمليات التجارية التي تتجاوز إدارة علاقات العملاء وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. فهي توفر بيئة موحدة لإدارة سير العمل وأتمتة العمليات والتعامل مع احتياجات الخدمة المختلفة. وهذا يسمح بتدفقات عمل أكثر سلاسة بين الإدارات وعرض "جزء واحد من الزجاج".

تتطلب Salesforce المزيد من التكامل والبرامج الوسيطة لتوحيد البيانات وسير العمل عبر منتجاتها السحابية المختلفة.

ميزات المبيعات والتسويق

تشتهر Salesforce بميزات المبيعات والتسويق، بما في ذلك الأتمتة القوية، وإدارة الفرص، والتنبؤ بالمبيعات، وأتمتة التسويق، وإدارة الحملات، وتسجيل العملاء المحتملين، وتقسيم العملاء، وقدرات التحليلات.

إذا كانت مؤسستك تركز بشدة على تحسين عمليات المبيعات والتسويق، فقد يُعتبر نظام إدارة علاقات العملاء من Salesforce أكثر ثراءً بالميزات ومناسبًا تمامًا لهذه الوظائف المحددة. يمكن لمجموعة أدوات Salesforce الشاملة أن تدعم المؤسسات في إدارة خطوط أنابيب المبيعات و الحملات التسويقية بفعالية

قدرات التكامل

يتفوق كل من ServiceNow وSalesforce في قدرات التكامل. تقدم ServiceNow ميزات تكامل قوية، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بينما توفر Salesforce خيارات تكامل واسعة النطاق من خلال سوق AppExchange الخاص بها، مما يدعم الاتصال السلس مع تطبيقات الطرف الثالث.

يوفر عمر شركة Salesforce في السوق مزايا التكامل، ولكن ServiceNow تلحق بالركب.

واجهة المستخدم

تتميز كلتا المنصتين بواجهات حديثة وسهلة الاستخدام. تم تصميم واجهة ServiceNow بشكل أساسي لسهولة التصفح، بينما تقدم Salesforce واجهة نظيفة وبديهية، خاصة في تجربة Lightning Experience، مما يعزز اعتماد المستخدم وإنتاجيته.

التفاني في التميز في إدارة علاقات العملاء

تشتهر Salesforce بكونها رائدة ورائدة في السوق في مجال إدارة علاقات العملاء (CRM). وقد صُممت المنصة خصيصًا وخصصت لوظائف إدارة علاقات العملاء، مع التركيز بقوة على المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.

قد تجد المؤسسات التي تعطي الأولوية لحل شامل لإدارة علاقات العملاء مع نظام بيئي غني بالتطبيقات والتكاملات أن Salesforce أكثر توافقاً مع احتياجاتها.

ميزة ServiceNow CRM Salesforce CRM دعم إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشهور بقدرات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكامل السلس مع عمليات تكنولوجيا المعلومات قوي في إدارة علاقات العملاء؛ قد يتطلب تكاملاً إضافيًا لعمليات تكنولوجيا المعلومات نظام بيئي رقمي نظام بيئي صغير ولكنه سريع النمو مدعوم بقدرات منصة Now Platform سوق تطبيقات واسعة النطاق؛ نظام بيئي واسع خاص بإدارة علاقات العملاء التخصيص والمرونة منصة مرنة للغاية وقابلة للتخصيص التخصيص والمرونة منصة موحدة منصة لإدارة خدمات المؤسسات؛ تتجاوز إدارة علاقات العملاء وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تركز في المقام الأول على إدارة علاقات العملاء؛ أما ServiceNow فهي أكثر تنوعًا ميزات المبيعات والتسويق تتمتع بقدرات أساسية في إدارة علاقات العملاء ولكنها تفتقر إلى العمق لأغراض المبيعات والتسويق التي تقدمها Salesforce مشهورة بقدرات المبيعات والتسويق؛ المعيار الذهبي لإدارة علاقات العملاء الغنية بالميزات إمكانيات التكامل نموذج التخصيص التوضيحي بدون تعليمات برمجية/منخفضة يسمح بمرونة أكبر لغير المطورين خيارات تكامل واسعة النطاق عبر AppExchange؛ اتصال سلس واجهة المستخدم واجهة حديثة وسهلة الاستخدام؛ مصممة لسهولة التصفح واجهة نظيفة وبديهية؛ تجربة البرق تعزز سهولة الاستخدام التفاني في التفوق في إدارة علاقات العملاء منصة متعددة الاستخدامات؛ لا تركز حصريًا على إدارة علاقات العملاء رائدة ورائدة في السوق في منصة إدارة علاقات العملاء القائمة على السحابة؛ مكرسة لوظائف إدارة علاقات العملاء

مقارنة بين قدرات إدارة علاقات العملاء من حيث المزايا: ServiceNow مقابل Salesforce

ServiceNow مقابل Salesforce على موقع Reddit

لفهم أفضل لكيفية تكدس ServiceNow و Salesforce ضد بعضهما البعض، راجعنا المناقشات على Reddit. أدركنا بسرعة أن غالبًا ما تظهر Salesforce كخيار مفضل بين المستخدمين بسبب ميزات إدارة علاقات العملاء الشاملة، ونظامها البيئي القوي، وواجهتها سهلة الاستخدام.

إليك أحد مستخدمي Reddit يشارك تجربته بعد استخدام ServiceNow وSalesforce:

"عملت على ServiceNow لبعض الوقت ولا أعتقد أنه يقترب حتى من Salesforce. سوف ينجز عملك ولكن هذا كل ما في الأمر. الواجهة الأمامية كأنك تستخدم شيئًا من تصميم مايكروسوفت. واجهة المستخدم UX شيء لن ترغب في التحدث عن التعامل مع ServiceNow."

أشاد مستخدمو Redditors بـ Salesforce لما يتمتع به من قدرات متقدمة في إدارة العملاء المحتملين وتتبع الفرص وأتمتة التسويق، مما يوفر حلاً شاملاً لإدارة علاقات العملاء.

كما أعرب العديد من المستخدمين عن تقديرهم لواجهة Salesforce النظيفة والبديهية، خاصةً في تجربة Lightning Experience، مما يساهم في تجربة مستخدم إيجابية بشكل عام.

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ ServiceNow مقابل Salesforce

نحن نعلم أن Salesforce و ServiceNow من بين أكثر برامج CRM شيوعًا. ولكن هل فكرت يومًا في استخدام ClickUp بأدوات أخرى؟

بادئ ذي بدء، ClickUp هو الوجهة المتكاملة لاستبدال معظم البرامج التي كنت تستخدمها في عملك. فهو يضع خدمة العملاء في المقام الأول، ويقدم ميزات فريدة مثل سهولة التفويض، وسير العمل المخصص، وتحديد أولويات المهام ببساطة.

بفضل الأتمتة الأنيقة والتكاملات السلسة، يجعل ClickUp أيضًا التعامل مع علاقات العملاء أمرًا في غاية السهولة، مما يجعله منصة مفضلة لتعاون الفريق.

الميزات التالية تميز ClickUp عن منافسيه:

منصة CRM ClickUp CRM مصمم لمساعدة الشركات على إدارة علاقات العملاء وتعزيزها. يعمل على تسريع

نمو العملاء ورضا العملاء، مما يسمح للمستخدمين بتصور خط أنابيبهم، وتبسيط سير عمل العملاء، والتعاون بسلاسة مع فرقهم.

من خلال مجموعة متنوعة من أكثر من 10 طرق عرض مرنة للغاية، يمكن للمستخدمين الإشراف بسهولة على خطوط أنابيب المبيعات، وإدارة مشاركة العملاء، ومراقبة الطلبات.

يستخدمه أكثر من 800,000 فريق عمل عالي الإنتاجية، ويمكن تجربته بسهولة باستخدام خطة مجانية للأبد. لا يلزم وجود تفاصيل بطاقة ائتمان.

تفاعل مع طرق عرض إدارة علاقات العملاء في ClickUp، وتصفح الميزات التفاعلية لإدارة علاقات العملاء بفعالية لوحات معلومات ClickUp تتميز بأكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم لتحليل البيانات للحصول على رؤى قيّمة للعملاء، مما يتيح إنشاء طرق عرض عالية المستوى لمراقبة مقاييس مثل القيمة الدائمة للعميل ومتوسط أحجام الصفقات.

استكشف لوحات معلومات الأداء الخاصة ب ClickUp، التي تحلل المقاييس بصريًا لتعزيز وتحسين أداء الأعمال بشكل عام

استخدام إدارة البريد الإلكتروني في ClickUp يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني من داخل ClickUp. يتيح لك ذلك التعاون في الصفقات وإرسال تحديثات المشروع وإعداد العملاء من خلال مركز بريد إلكتروني موحد.

استفد من أدوات إدارة البريد الإلكتروني في ClickUp، وقم بتنظيم الاتصالات وترتيب أولوياتها من أجل معالجة البريد الإلكتروني بشكل مبسط وفعال

تقوم ClickUp Relationships بإنشاء قاعدة بيانات مثالية للعملاء، مما يسمح للمستخدمين بتخزين وتحليل جهات الاتصال والعملاء والصفقات. يمكنك القيام بكل ذلك مع إنشاء روابط بين المهام والمستندات لسهولة التتبع.

عزز الاتصالات مع ميزات إدارة العلاقات في ClickUp، مما يضمن علاقات قوية ودائمة مع العملاء وجهات الاتصال

تعمل إمكانات الأتمتة والنماذج الخاصة بالمنصة على أتمتة تعيينات المهام، وتحديثات الحالة التي يتم تشغيلها، وتحديد أولويات الأنشطة بناءً على شروط مخصصة، مما يؤدي إلى تبسيط إدارة خط الأنابيب.

قم بتبسيط المهام باستخدام الأتمتة والنماذج من ClickUp، وأتمتة العمليات وإنشاء نماذج قابلة للتخصيص لسير العمل بكفاءة

أصبحت إدارة الحساب سهلة مع التسلسل الهرمي القابل للتطوير للمجلدات والقوائم في ClickUp. استخدم الهياكل المنظمة لمشاركة المشاريع مع العملاء وتعيين أذونات الوصول بسلاسة.

تنقل عبر أدوات إدارة الحسابات في ClickUp، مما يضمن إدارة الأعمال بشكل منظم وفعال

هل أنت قلق بشأن مواءمة نظام إدارة علاقات العملاء الحالي لديك مع ClickUp؟

لا داعي للقلق! يتكامل ClickUp بسهولة مع أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى، ليصبح مركزًا لجميع تطبيقاتك الأساسية.

راقب تذاكر دعم العملاء الواردة وقم بإدارة حلها من البداية إلى النهاية باستخدام قالب خدمة العملاء ClickUp

يمكن للمستخدمين بدء رحلتهم في إدارة علاقات العملاء من خلال قالب خدمة العملاء الجاهز قالب خدمة عملاء ClickUp يوفر أساسًا متينًا لعمليات إدارة علاقات العملاء الفعالة والمصممة خصيصًا.

وهذا ليس كل شيء. تقدم ClickUp أيضًا تدريبًا مجانيًا ودعمًا مجانيًا على مدار 24 ساعة مع إعطاء الأولوية للأمان والخصوصية والحفاظ على أعلى مستويات وقت التشغيل.

يبدو مثيراً للاهتمام؟ دعنا نلقي نظرة عن كثب على قدرات ClickUp لإدارة علاقات العملاء الآن!

خدمة العملاء حل خدمة العملاء الخاص ب ClickUp يدعم نجاح العميل من خلال سير العمل المنظم والفعال. تفويض فعال مع

ميزة تعيينات متعددة في ClickUp ومناقشة التذاكر بشكل تعاوني.

إنه يبسط تخصيص سير العمل مع الحقول المخصصة في ClickUp بناءً على المشكلات المتعلقة بالمشروع أو العملاء أو أنواع التذاكر.

تخصيص مهام سير العمل بسلاسة باستخدام ميزات التخصيص في ClickUp أولويات ClickUp تضمن لك ميزة "الأولويات" عدم فقدانك أبداً لمسار ما هو مهم وتحديد ما يجب العمل عليه بعد ذلك بسهولة.

ركز على ما هو أكثر أهمية من خلال تحديد الأولويات باستخدام أدوات ClickUp البديهية

تسهل المنصة أيضاً حل المشكلات باستخدام العلامات لتحديد المشكلات المشتركة وربط المهام عبر المشاريع.

تبسيط عملية التصنيف باستخدام علامات ClickUp لإدارة المشكلات بشكل منظم

لجمع كل أساسيات إدارة علاقات العملاء معًا، تتكامل ClickUp مع أدوات مختلفة مثل تقويم جوجل , سلاك , جوجل درايف , دروب بوكس والمزيد

والأفضل من ذلك، يقدم ClickUp قوالب وميزات خاصة لتعزيز الإنتاجية بشكل أكبر.

قوالب CRM

عزز الكفاءة مع قالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp لإدارة علاقات العملاء بشكل مبسط

قالب إدارة علاقات العملاء في ClickUp يوفر أدوات فعالة لتتبع العملاء المحتملين، وتنظيم بيانات جهات الاتصال المركزية، وتحديد أولويات المهام بناءً على مراحل المبيعات. إنه يبسط إدارة علاقات العملاء للشركات من جميع الأحجام.

يوفر القالب مزايا مثل التواصل المبسط وأتمتة المهام والرؤى القابلة للتنفيذ من بيانات العملاء.

مع حالات مخصصة لـ ClickUp يمكنك وضع علامة على تقدم المهمة. يوفر ClickUp 8 حقول مخصصة، بما في ذلك نوع عنصر CRM واسم جهة الاتصال والبريد الإلكتروني والمجال والمسمى الوظيفي.

تخصيص تتبع المشروع من خلال تخصيص حالات المهام باستخدام الحالات المخصصة في ClickUp.

هل أنت قلق بشأن الحصول على رؤية مناسبة لبيانات CRM الخاصة بك؟ يتيح لك ClickUp الوصول إلى جميع المعلومات بأربع طرق عرض مختلفة. يمكنك أيضًا تحسين سير عمل CRM الخاص بك من خلال التذكيرات والأتمتة وتبعيات المهام والمزيد.

كما أن استخدام قالب CRM الخاص بـ ClickUp بسيط للغاية.

أولاً، تحتاج إلى جمع بيانات العملاء باستخدام ClickUp Dashboards . بعد ذلك، تحتاج إلى إعداد المهام والأهداف لكل عميل بناءً على احتياجاته باستخدام ميزات إدارة المهام في ClickUp.

يمكنك بعد ذلك مراقبة التقدم المحرز في خط الأنابيب الخاص بك باستخدام عرض مخطط جانت البياني في ClickUp .

قم بتخطيط وتتبع المهام بكفاءة باستخدام طريقة عرض مخطط جانت البياني في ClickUp للحصول على جداول زمنية واضحة للمشروع

يمكنك القيام بذلك بسرعة دون المساس بالكفاءة من خلال أتمتة العمليات والإشعارات من خلال أتمتة ClickUp .

وأخيرًا، باستخدام عرض الجدول في ClickUp يمكنك الحصول على رؤى حول سلوك العملاء وإبلاغ استراتيجيات التسويق والمبيعات الخاصة بك.

حلل بيانات العملاء دون عناء باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp لإدارة المعلومات المنظمة

تسعير ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp ليس مجرد نظام أساسي آخر لإدارة علاقات العملاء، بل هو حل يغيّر طريقة عملك وإدارة علاقاتك مع العملاء. وسواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، فإن ClickUp يتكيف مع احتياجاتك، ويوفر لك منصة سهلة الاستخدام تبسط إدارة علاقات العملاء وترفع كفاءة عملك بشكل عام. اتصل بنا الآن لأنه لماذا ترضى بالجيد بينما يمكنك الحصول على الاستثنائي؟