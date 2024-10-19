أفضل مؤتمرات هندسة البرمجيات للنمو في عام 2025

بصفتك مهندس برمجيات، فأنت تعرف ما هو متعارف عليه: مواكبة آخر تحديثات الصناعة أو التخلف عن الركب. 👀

إحدى الطرق للقيام بذلك هي حضور مؤتمرات هندسة البرمجيات.

مؤتمرات هندسة البرمجيات هي تجمعات يناقش فيها قادة الفكر والخبراء والمتحمسون في هذا المجال أحدث اتجاهات البرمجيات والتقنيات وأفضل الممارسات. تُعقد هذه المناقشات من خلال أشكال مختلفة بما في ذلك الكلمات الرئيسية وحلقات النقاش وورش العمل ومعارض الشركات وجلسات التواصل.

لذا، سواء كنت تتطلع للمضي قدمًا في منصبك الحالي، أو تتطلع إلى منصب جديد، أو كنت شغوفًا بالتكنولوجيا فحسب، فإن هذه الفعاليات هي المكان الذي يمكنك فيه تعزيز نموك والحفاظ على شغفك بهندسة البرمجيات. 🤩

هل أنت مستعد لاستكشاف هذه الفرص؟ لقد اخترنا لك أفضل مؤتمرات هندسة البرمجيات التي لن تبقيك في الطليعة فحسب، بل ستضمن لك أيضاً الاستمتاع بوقتك أثناء وجودك فيها.

لتبدأ المغامرة التقنية!

قائمة بالمؤتمرات القادمة هندسة البرمجيات المؤتمرات حول العالم

هذه القائمة المنسقة للمؤتمرات العالمية القادمة لعام 2024 هي تذكرتك للوصول إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وبناء شبكة قوية من الأفراد ذوي التفكير المماثل، بل والمساهمة في النمو المهني لفريقك من خلال تعلم رؤى تقنية عميقة.

لدينا مزيج من الفعاليات الشخصية والافتراضية لمطوّري البرمجيات ومهندسي البرمجيات، سواء كانت فردية أو متعددة الأيام، مجانية أو مدفوعة. 💸

بهذه الطريقة، يمكنك تحديد أولوياتك وحضور المؤتمرات التي تناسب جدولك الزمني وتفضيلاتك وميزانيتك.

1. NDC لندن NDC لندن هو

تطوير البرمجيات يغطي المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات من قواعد البيانات وجافا سكريبت إلى تطوير الويب و DevOps. يضم أول يومين ورش عمل تفاعلية، تليها ثلاثة أيام من المحادثات التي تستمر 60 دقيقة لأكثر من 110 خبير تقني.

ترقبوا بعض المحادثات الرائعة مثل محاضرة ليلى بوغريا، "صحح تفكيرك"، والتي تبحث في كيفية تأثير تفكيرك على عملك. إذا كنت تقود فريقاً أو تطمح إلى ذلك، فإن نيللي ساتاري من Atlassian لديها ورشة عمل لمدة يومين حول تعزيز إنتاجية فرق المطورين لديك . ⚡

لا يمكنك الوصول إلى لندن؟ لا تقلق. قد تكون فعاليات NDC الأخرى هذه أقرب إلى المنزل:

NDC سيدني (12-16 فبراير)

NDC أوسلو (10-14 يونيو)

NDC TechTown (9-12 سبتمبر)

NDC بورتو (14-18 أكتوبر)

الموقع والتاريخ

مركز الملكة إليزابيث الثانية، لندن، المملكة المتحدة (29 يناير - 2 فبراير)

التكلفة

تذكرة دخول الجميع : 2,290 جنيه إسترليني

: 2,290 جنيه إسترليني تذكرة دخول لمدة 3 أيام: 1,590 جنيه إسترليني

1,590 جنيه إسترليني تذكرة لمدة يومين: 1,490 جنيه إسترليني

1,490 جنيه إسترليني تذكرة يوم واحد: 1,390 جنيه إسترليني

2. هذا المؤتمر ذلك المؤتمر هو مخيم صيفي للتكنولوجيا يستمر لمدة ثلاثة أيام في منتجع ومنتزه كالاهاري المائي المذهل. ستغطي الكلمات الرئيسية والمحادثات التي سيجريها المتحدثون في المؤتمر تقنيات الويب والجوال والسحابة.

ستستمع إلى متحدثين مثل شونداي بيرسون من نتفليكس، وداني طومسون من شركة AutoZone، وكيلي فون من Spot AI، وستشارك في ورش العمل والمساحات المفتوحة.

إذا لم يكن تاريخ تكساس مناسبًا لك، فسيكون هناك حدث ثانٍ في ويسكونسن في الفترة من 29 يوليو إلى 1 أغسطس قد يناسب جدولك الزمني. 🗓️

الموقع والتاريخ

راوند روك، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية (29-31 يناير)

عبر الإنترنت (29-31 يناير)

التكلفة

عربة بدون طعام: 599 دولارًا أمريكيًا

599 دولارًا أمريكيًا الكامبر: $999

$999 المخيمون العائليون: 99 دولارًا

99 دولارًا عبر الإنترنت: مجاناً

3. BASTA! BASTA! هو حدث لا بد من حضوره لمطوري .NET وأي شخص مهتم بتقنية مايكروسوفت. إنه مليء بأكثر من 70 ورشة عمل وجلسات وكلمات رئيسية تغطي كل شيء من Agile و DevOps إلى إطار عمل .NET إلى Azure.

وسواء قررت التواجد شخصيًا أو الاستمتاع بالمؤتمر من المنزل، فإن BASTA! تتيح لك المنصة عبر الإنترنت الانضمام ومشاهدة الجلسات المباشرة والتواصل مع الآخرين. وإذا كنت هناك شخصيًا، يمكنك الحصول على بعض العروض الفندقية الرائعة والوجبات وشهادة مشاركة. 👨‍🎓

الموقع والتاريخ

فندق ماريوت فرانكفورت، فرانكفورت، ألمانيا (12-16 فبراير)

عبر الإنترنت (12-16 فبراير)

التكلفة

تصريح دخول لمدة 5 أيام (في الموقع): 2,449 يورو

2,449 يورو تصريح دخول لمدة 5 أيام (عن بُعد): 1,583 يورو

### 4. أسبوع المطور أسبوع المطور يقدم مزيجًا فريدًا من الفعاليات الشخصية والافتراضية مع الكلمات الرئيسية وجلسات المؤتمر والمحادثات المفتوحة وورش العمل والمعارض. ستتمكن من استكشاف مجموعة من الموضوعات بما في ذلك الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي (AI) والبلوك تشين وإنترنت الأشياء وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات المصغرة بدون خادم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك المشاركة في فعاليات الهاكاثون مع مئات المشاركين، حيث يمكنك استعراض مهاراتك وربما الفوز ببعض الجوائز. إذا اخترت بطاقة Premium، ستحصل على إمكانية الوصول إلى فعالية ProductWorld في نفس الموقع.

هذه هي الفرصة المثالية لمقابلة أفضل مديري المنتجات من شركات وادي السيليكون، التقط إدارة المنتجات نصائح وتعلم أفضل الممارسات لجمع ملاحظات المنتج والحصول على توصيات لـ أفضل كتب تسويق المنتجات . 📚

الموقع والتاريخ

مركز أوكلاند للمؤتمرات، منطقة خليج سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (21-23 فبراير)

عبر الإنترنت (27-29 فبراير)

التكلفة

التصريح المفتوح (دخول محدود عبر الإنترنت): 100 دولار أمريكي

100 دولار أمريكي التصريح الاحترافي (دخول كامل عبر الإنترنت): 990 دولارًا أمريكيًا

990 دولارًا أمريكيًا التصريح المميز (دخول كامل شخصيًا ودخول محدود عبر الإنترنت): 1,590 دولارًا أمريكيًا

5. كونفو كونفو هو مؤتمرك المفضل للتعمق في هندسة البرمجيات وجودة البرمجيات وأمنها والذكاء الاصطناعي و DevOps. كما أنه يغطي أحدث لغات البرمجة مثل PHP وJava و .Net وJava وJava وJava Net وJava JavaScript وPython.

هل لديك مشروع تكنولوجي مثير للاهتمام أو رؤى مثيرة للاهتمام لمشاركتها؟ اطلع على محادثات ConFoo الخاطفة. وهي عبارة عن فتحات مدتها خمس دقائق حيث يمكنك التحدث عن أي شيء يتعلق بتطوير الويب. إنها طريقة ممتعة لإيصال أفكارك إلى الجمهور وربما حتى بدء مسيرتك المهنية في التحدث أمام الجمهور. 👨‍🏫

المكان والتاريخ

فندق بونافنتور، مونتريال، كندا (21-23 فبراير)

التكلفة

تذكرة المؤتمر : 1,200 دولار كندي

: 1,200 دولار كندي ورش العمل (اختيارية): 700 دولار كندي إلى 1,200 دولار كندي

6. مؤتمر عالم JSWorld مؤتمر JSWorld هو المكان المناسب لمحبي جافا سكريبت! ينطلق هذا الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مسرح أمستردام ويختتم في راي أمستردام، ويجمع أكثر من 2000 مطور جافا سكريبت من أكثر من 50 دولة. 🌍

تضم قائمة المتحدثين إيفان يو (مبتكر Vue وVite)، وريان دال (مبتكر Node.js)، وسكوت شاكون (المؤسس المشارك لـ GitHub). إلى جانب استيعاب المعرفة من هؤلاء الرواد التقنيين، ستتاح لك الفرصة للمشاركة في ورش عمل عملية مثل إنشاء تطبيقات لامركزية باستخدام Web5.js.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تذكرتك لحضور JSWorld لمدة ثلاثة أيام ستتيح لك أيضاً حضور Vuejs Amsterdam، حيث يمكنك معرفة المزيد عن Vue وVite.

الموقع والتاريخ

أمستردام، هولندا (28 فبراير - 1 مارس)

التكلفة

تذكرة لمدة 3 أيام: 999 يورو

999 يورو تذكرة يوم واحد (1 مارس): 399 يورو

7. فيجوال ستوديو لايف!

إذا كنت تتطلع إلى رفع مستوى لعبتك باستخدام أدوات ومنصات مايكروسوفت للمطورين, VS Live! هو المكان المناسب. يمكنك استكشاف كل شيء عن إطار عمل .NET وأحدث ما في Visual Studio و OpenAI و ChatGPT و GitHub Copilot و Azure.

لكن الأمر لا يقتصر على التكنولوجيا دون لعب. يقوم منظمو VS Live! بإضفاء الإثارة على الأشياء من خلال فعاليات التواصل الممتعة مثل حفل الاستقبال الترحيبي والتوافه والاختلاط والاختلاط وغداء موضوع الطاولة والخروج في المدينة في لاس فيجاس القديمة.

وإذا لم تتمكن من حضور هذه الفعالية، تحقق من فعالياتهم الأخرى التي ستُعقد في شيكاغو (29 أبريل - 3 مايو)، وفي مقر مايكروسوفت الرئيسي في واشنطن (5-9 أغسطس)، وفي أورلاندو (17-22 نوفمبر).

الموقع والتاريخ

فندق وكازينو باريس لاس فيجاس، لاس فيجاس، الولايات المتحدة الأمريكية (3-8 مارس)

التكلفة

تذكرة مرور لمدة 3 أيام: 1,775 دولارًا أمريكيًا

1,775 دولارًا أمريكيًا تذكرة مرور لمدة 4 أيام: 2,275 دولارًا أمريكيًا

2,275 دولارًا أمريكيًا تذكرة مرور لمدة 5 أيام: 2,775 دولارًا أمريكيًا

2,775 دولارًا أمريكيًا تذكرة مرور لمدة 6 أيام: 3,275 دولارًا أمريكيًا

8. أوراكل ديفلايف أوراكل ديف لايف هو تذكرتك لزيادة مهاراتك في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. إنه مليء بالكلمات الرئيسية والمختبرات التي يقدمها كبار مطوري Oracle، ويستكشفون Java وMySQL وقاعدة البيانات والبنية التحتية السحابية من Oracle.

يعني الاشتراك في DevLive أيضًا أنك ستحصل على حق الوصول إلى جولة CloudWorld في 14 مارس. هذه الفعالية المجانية فرصة جيدة للحصول على رؤى عملية حول حل تحديات الأعمال والتواصل مع الشركاء المحتملين. 🤝

أفضل جزء؟ لن يكلفك كل من DevLive وجولة CloudWorld Tour سنتًا واحدًا - فقط قم بالتسجيل باستخدام حساب Oracle المجاني الخاص بك.

إلى جانب لندن، ستتم استضافة Oracle DevLive في ثلاثة مواقع أخرى: ساو باولو، البرازيل (3 أبريل)، وبنجالورو، الهند (3-4 أبريل)، ومدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (9 مايو).

الموقع والتاريخ

إكسل لندن، لندن، المملكة المتحدة (12-13 مارس)

التكلفة

مجاناً

9. مؤتمر Nvidia GTC GTC للذكاء الاصطناعي

مؤتمر مؤتمر Nvidia GTC للذكاء الاصطناعي هو نقطة ساخنة لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ويغطي هذا الحدث كل شيء، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم العميق، ورسومات الحاسوب، والروبوتات، والحوسبة المتسارعة. سيلقي الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانج، كلمة رئيسية.

سيكون هناك أيضًا أكثر من 40 متحدثًا، بما في ذلك جويل بينو من Meta، وبريان جودمان من فورد، وبراد لايتكاب من OpenAI الذي سيشارك رؤيته حول أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي. 🦾

بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من الانضمام إلى جلسة "تواصل مع الخبراء" لمقابلة الأشخاص الذين يقفون وراء منتجات NVIDIA، والتعرف على أحدث تقنياتهم، وطرح أي أسئلة لديك.

المكان والتاريخ

مركز سان خوسيه ماكنيري للمؤتمرات، سان خوسيه، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية (18-21 مارس)

عبر الإنترنت (18-21 مارس)

التكلفة

تذكرة مرور لمدة 4 أيام (المؤتمر): 2,495 دولارًا أمريكيًا

2,495 دولارًا أمريكيًا تذكرة دخول لمدة 4 أيام (المؤتمر والتدريب): 2,695 دولارًا أمريكيًا

2,695 دولارًا أمريكيًا عبر الإنترنت: مجانًا

### 10. كيوكون لندن كيوكون لندن هو بوابتك للتعرف على اتجاهات البرمجيات الجديدة والتقنيات وأفضل الممارسات، وكيفية تطبيقها في العالم الحقيقي، وكيفية تبنيها في عملك. سيكون هناك أكثر من 60 محادثة تقنية بما في ذلك:

"الاتجاهات الناشئة في تطوير الواجهة الأمامية والجوّال" لويليام مارتينز (مهندس ويب/تلفزيون في نتفليكس)

"القيادة الهندسية للجميع" تقدمها تانيا ليشتنشتايجر (مديرة هندسة المنتجات في بي بي سي)

"ChatGPT، وBard، وLlama، وLaude: ما التالي في الذكاء الاصطناعي الجيني ونماذج اللغات الكبيرة (LLMs)" لهين لوو (مدير هندسة أول في DoorDash)

إذا لم تكن لندن على رادارك، فهناك دائماً مؤتمر QCon سان فرانسيسكو المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر.

الموقع والتاريخ

مركز الملكة إليزابيث الثانية، لندن، المملكة المتحدة (8-10 أبريل)

التكلفة

£2,365

### 11. icse 2024

ال مؤتمر IEEE/ACM الدولي حول هندسة البرمجيات (ICSE) يستقطب المؤتمر الدولي لهندسة البرمجيات أساتذة البرمجيات والباحثين لمناقشة الاتجاهات وتبادل الخبرات في مجال هندسة البرمجيات.

بالنسبة لعام 2024، سيكون هناك 18 مسارًا يغطي الأبحاث وورش العمل والملصقات وهندسة البرمجيات في الممارسة العملية وورش عمل توجيه الطلاب ومسابقات أبحاث الطلاب.

سيكون هناك الكثير من المرح أيضًا - مع أنشطة وفعاليات مثل حفل الاستقبال الترحيبي، وعشاء المؤتمر، واليوغا، وكرة القدم، والبادل، وركوب الأمواج. 🏄

المكان والتاريخ

مركز بيليم الثقافي، لشبونة، البرتغال (14-20 أبريل)

التكلفة

الطلاب: تبدأ من 625 يورو

تبدأ من 625 يورو الحاضرون العاديون: تبدأ من 1,000 يورو

### 12. مصدر مفتوح قمة الشمال أمريكا قمة المصادر المفتوحة أمريكا الشمالية التي تنظمها مؤسسة لينكس، هي حدث شامل ل 16 مؤتمرًا مصغرًا. ومن بين هذه المؤتمرات مؤتمر CD Con، و CloudOpen، و ContainerCon، و Open AI + Data Forum، و LinuxCon.

لحسن الحظ، هناك مجموعة من الأشياء الممتعة والاجتماعية أيضًا - غداء النساء وغير الثنائيات في المصادر المفتوحة، وغداء التنوع الأفضل معًا، والتوجيه السريع والتواصل، وإفطار الحضور لأول مرة، والمزيد. 🎈

وإذا لم تتمكن من الوصول إلى أمريكا الشمالية، فهناك أيضًا قمة المصادر المفتوحة في أوروبا في فيينا، النمسا، في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر.

المكان والتاريخ

مركز سياتل للمؤتمرات، سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية (16-18 أبريل)

التكلفة

يحدد فيما بعد

13. Lambda تكلفة

في لامبداكونف ستتمكن من المشاركة في المحادثات وورش العمل وحلقات النقاش حول مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك البرمجة الوظيفية والتعلم الآلي و WebAssembly والذكاء الاصطناعي - وكلها بقيادة خبراء في هذا المجال.

إلى جانب المؤتمر الرئيسي، يمكنك المشاركة في الأنشطة التالية قبل المؤتمر وبعده:

تذوق البيرة الحرفية والمشي لمسافات طويلة (4-5 مايو)

هاكاثون (8 مايو)

ورشة عمل الصدأ للمبتدئين (9-10 مايو)

المكان والتاريخ

فندق ريدجلين إستيس بارك، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية (6-7 مايو)

التكلفة

من 500 دولار إلى 1,250 دولار

### 14. الرد القمة قمة رد الفعل هو الملتقى السنوي لكل ما يتعلق ب React. وهي تقدم مزيجًا من ورش العمل ولقاءات المتحدثين وجلسات الأسئلة والأجوبة وعرضًا فنيًا لجافا سكريبت. إذا كنت قد أكملت مشروعًا مفتوح المصدر، يمكنك تقديمه لجوائز React مفتوحة المصدر. 🏅

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار حضور مؤتمر JS Nation 2024 (الذي يركز على تطوير جافا سكريبت) مقابل رسوم إضافية. يقام ذلك قبل يوم واحد من القمة، حيث يقام الحدث الشخصي في 13 يونيو والحدث عن بُعد في 17 يونيو.

الموقع والتاريخ

دي كرومهوثال، أمستردام، هولندا (14 يونيو)

عبر الإنترنت (18 يونيو)

التكلفة

React القمة المختلطة (العادية): 560 يورو

560 يورو React القمة + JSNation (عادي): 790 يورو

790 يورو React القمة + JSNation (كبار الشخصيات): 990 يورو

990 يورو React القمة + JSNation (الضيافة): 1,600 يورو

1,600 يورو عن بُعد Remote React القمة: 220 يورو

220 يورو عن بُعد Remote React القمة + JS Nation: 180 يورو

15. جيثب يونيفرس جيثب يونيفرس هو المكان الذي يجتمع فيه المطورون ومهندسو البرمجيات والمديرون التنفيذيون. في هذا الحدث، ستحصل في هذا الحدث على أحدث منتجات وميزات GitHub.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على إجابات لأسئلتك التقنية من قبل فريق GitHub. لذا إذا كنت ترغب في البقاء على اطلاع دائم على أحدث منتجات GitHub، ترقب موعد فتح باب التسجيل في مؤتمر Universe 2024. 🕵️‍♂️

الموقع والتاريخ

فورت ماسون، سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (29-30 أكتوبر)

عبر الإنترنت (29-30 أكتوبر)

التكلفة

حضوريًا : سيتم تحديدها لاحقًا

سيتم تحديدها لاحقًا عبر الإنترنت: مجانًا

## فوائد الحضور هندسة البرمجيات المؤتمرات

من المؤكد أن مؤتمرات هندسة البرمجيات قد تكون باهظة الثمن في بعض الأحيان، لكنها تستحق كل قرش من أجل حياتك المهنية. إليك السبب:

فرص التواصل: المؤتمرات رائعة للعثور على مرشدين ومتعاونين وفرص عمل. إذا كنت خجولاً أو غير متأكد من أين تبدأ، فلا داعي للقلق - فالعديد من المؤتمرات تنظم أنشطة اجتماعية لمساعدتك في بدء العمل. يمكن للاتصالات التي تجريها أن تفتح لك أبواباً وفرصاً جديدة لحياتك المهنية

المؤتمرات رائعة للعثور على مرشدين ومتعاونين وفرص عمل. إذا كنت خجولاً أو غير متأكد من أين تبدأ، فلا داعي للقلق - فالعديد من المؤتمرات تنظم أنشطة اجتماعية لمساعدتك في بدء العمل. يمكن للاتصالات التي تجريها أن تفتح لك أبواباً وفرصاً جديدة لحياتك المهنية البقاء على اطلاع على أحدث الاتجاهات والممارسات في المجال: يتطور مجال التكنولوجيا بسرعة. وإذا كنت ترغب في الحصول على أحدث التحديثات التقنية ومعايير الصناعة قبل أن تصل إلى الاتجاه السائد، فإن المؤتمرات هي المكان المناسب لك. تمنحك هذه الرؤية المبكرة السبق في الاستعداد لأي تحولات، مما يضمن بقاء مهاراتك وأساليبك ملائمة 💪

يتطور مجال التكنولوجيا بسرعة. وإذا كنت ترغب في الحصول على أحدث التحديثات التقنية ومعايير الصناعة قبل أن تصل إلى الاتجاه السائد، فإن المؤتمرات هي المكان المناسب لك. تمنحك هذه الرؤية المبكرة السبق في الاستعداد لأي تحولات، مما يضمن بقاء مهاراتك وأساليبك ملائمة 💪 تعلّم مهارات وتقنيات جديدة: من خلال ورش العمل العملية وجلسات الهاكاثون، ستكتسب مهارات جديدة من الصفر أو تستكشف طرقًا جديدة لتطبيق ما تعرفه بالفعل. تعمل هذه الجلسات العملية على تعميق خبراتك وتتركك مع وجهات نظر جديدة للمشاريع الحالية والمستقبلية

من خلال ورش العمل العملية وجلسات الهاكاثون، ستكتسب مهارات جديدة من الصفر أو تستكشف طرقًا جديدة لتطبيق ما تعرفه بالفعل. تعمل هذه الجلسات العملية على تعميق خبراتك وتتركك مع وجهات نظر جديدة للمشاريع الحالية والمستقبلية فرص التطوير الوظيفي: تقديم نفسك للحاضرين في المؤتمر، أو تقديم ورقة بحثية، أو المشاركة في هاكاثون، أو المشاركة في المناقشات هي طرق رائعة لإظهار مهاراتك وجذب انتباه أصحاب العمل المحتملين. ومن يدري، قد تكون الوظيفة التي تحلم بها على بعد تبادل بطاقات العمل فقط

نصائح لتحقيق أقصى استفادة من المؤتمر

لتحقيق أقصى استفادة من تجربة المؤتمر وجني أقصى قدر من الفوائد، يجب أن يكون لديك خطة عمل لك ولمنظمي المؤتمر فريق البرمجيات . لذا، إليك بعض النصائح لتحتفظ بها في جيبك الخلفي.

أن يكون لديك أهداف تعليمية واضحة

حدد ما تريد تعلمه أو تحقيقه في المؤتمر. سواء كان ذلك اكتساب المعرفة حول تقنية معينة، أو تحسين مهارة معينة، فإن هذه الأهداف ستوجه اختياراتك للجلسات والتفاعلات.

وضع أهداف قابلة للقياس للمهام والمشروعات مع التقدم التلقائي لتحقيق الأهداف بشكل أكثر فعالية مع جداول زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس الكمي

يمكنك استخدام انقر فوق لتعيين أهدافك والأهداف، وتتبع تقدمك خلال المؤتمر.

خطط لجدولك الزمني

قبل المؤتمر، راجع جدول الأعمال وحدد الجلسات وورش العمل التي تتوافق مع اهتماماتك ومسارك المهني. يمكنك جدولة ذلك داخل تقويم ClickUp وتعيين تذكيرات حتى لا يفوتك أي موعد نهائي. ⏰

إدارة المشاريع وتنظيمها، وجدولة المهام عبر طريقة عرض التقويم المرنة للحفاظ على مزامنة الفرق

تتبع جهات اتصال الشبكات

أثناء تواصلك مع الأشخاص في المؤتمر، من المحتمل أن تنشئ مجموعة كبيرة من بطاقات العمل. لكن بطاقات العمل تضيع بسهولة ولا يمكن البحث عنها.

وبدلاً من ذلك، انقل المعلومات من كل بطاقة عمل إلى ClickUp، حيث سيساعدك ذلك على تتبع كل شخص تقابله والوصول إلى تفاصيل الاتصال به من أي مكان. يمكنك حتى تسجيل ملاحظات من محادثاتك أو إنشاء مهام لتذكيرك بالمتابعة معهم بعد انتهاء المؤتمر.

تتبع جميع جهات الاتصال الخاصة بك مع قالب قائمة جهات الاتصال ClickUp متعدد الاستخدامات والمناسب للمبتدئين

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-200695506 تنزيل هذا القالب /%ctaBtnTn/

القالب قالب قائمة جهات الاتصال ClickUp يمكن أن يمنحك نقطة بداية سريعة وسهلة.

تدوين الملاحظات

استخدام أداة رقمية لتدوين الملاحظات مثل انقر فوق المفكرة تجعل من السهل تدوين قائمة مرجعية بالأشياء التي يجب القيام بها في المؤتمر، والوجبات الرئيسية التي يجب أخذها ومتابعة ما بعد الحدث. وبما أن ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع ، يمكنك حتى تحويل هذه النتائج إلى مهام، مما يضمن لك اتخاذ إجراءات بشأن الأفكار والمهارات الجديدة التي جمعتها. 🛠️

تسجيل الملاحظات وتحريرها بتنسيق غني وتحويلها إلى مهام قابلة للتتبع يمكن الوصول إليها من أي مكان في ClickUp Notepad

قم بإدارة مهام ما بعد المؤتمر

الآن بعد أن قمت بتحويل ملاحظاتك إلى مهام، ما الخطوة التالية؟ استخدم خاصية ClickUp لتحديد المواعيد النهائية تتبع الوقت وتفويض بعض المهام لفريق المنتج الخاص بك، ومتابعة التقدم المحرز.

يمكن للمكلفين تتبع الوقت الذي يقضونه في مهمة ما بسهولة، والذي يظهر بشكل جماعي في قائمة منسدلة بسيطة

وهذا لا يجب أن يكون فقط للمهام المتعلقة بالمؤتمر. يمكنك استخدام ClickUp لجميع برامجك و مشاريع فرق تطوير المنتجات والمهام.

ClickUp قابل للتخصيص بالكامل، ولكن إذا كنت لا ترغب في البدء من الصفر، فهناك المئات من قوالب هندسية مثل القالب المتقدم لإدارة المشاريع البرمجية ClickUp الذي سيمنحك السبق.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي بعض الإجابات على الأسئلة الشائعة حول مؤتمرات هندسة البرمجيات.

ما هي مؤتمرات هندسة البرمجيات؟

مؤتمرات هندسة البرمجيات هي المكان الذي يلتقي فيه المتخصصون في مجال التكنولوجيا لمناقشة أحدث التقنيات والاتجاهات والرؤى. كما أنها مثالية للشركات التي تتطلع إلى توظيف أفضل المواهب ولك أنت أيضاً للحصول على وظيفة جديدة.

ما هي مؤتمرات هندسة البرمجيات القادمة في عام 2024؟

هناك العديد من مؤتمرات البرمجيات لعام 2024 المقرر عقدها كل شهر، من يناير إلى ديسمبر. يمكنك أن تتطلع إلى مؤتمرات شخصية وافتراضية ومختلطة مثل NDC London (المملكة المتحدة)، وD DeveloperWeek (الولايات المتحدة الأمريكية)، وConFoo (كندا)، وICSE 2024 (البرتغال)، وReact Summit (هولندا).

ما هي أفضل المؤتمرات التي يمكن حضورها في عام 2024؟

تتضمن أفضل المؤتمرات التي يجب حضورها في عام 2024 مؤتمر BASTA! للاطلاع على أحدث اتجاهات .NET، ومؤتمر Oracle DevLive لإلقاء نظرة متعمقة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ومؤتمر GitHub Universe للتعرف على آخر تحديثات GitHub.

اجعل كل مؤتمر مهمًا مع ClickUp

إن حضور مؤتمرات هندسة البرمجيات يعرضك لرؤى ووجهات نظر وفرص جديدة تساهم في تطورك المهني.

كليك أب إدارة البرنامج تأتي ميزات مفيدة للحفاظ على تنظيم خطط مؤتمرك - بدءاً من وضع الجداول الزمنية وقوائم المراجعة قبل الحدث إلى تخزين جهات الاتصال أو الملاحظات أثناء المؤتمر وتنفيذ النقاط الرئيسية بعد ذلك.

هل أنت مستعد لجعل زياراتك للمؤتمرات أكثر إنتاجية وزيادة فرص النمو إلى أقصى حد؟ اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً اليوم!