كيف تساعد القيادة الناشئة الفرق على النمو

لأطول فترة من الزمن، عملت الشركات في كل مكان في التسلسل الهرمي، حيث يتم تحديد سلطتك من خلال موقعك في المؤسسة. يتم تعيين القادة للفرق من قبل الإدارة ولا يتم اختيارهم من قبل الفرق نفسها.

إلا أن هذا المفهوم التقليدي للقائد يتم استبداله شيئًا فشيئًا بتفاعل ديناميكي للأفكار، حيث يتم الاستماع إلى صوت الجميع والسعي بنشاط إلى تحقيقه.

هذا هو جوهر القيادة الناشئة. إنها أسلوب الإدارة تعتمده بعض الشركات الأكثر نجاحًا في جميع أنحاء العالم. فهو يشجع أعضاء الفريق على المساهمة بنقاط قوتهم وأفكارهم بناءً على خبراتهم واحتياجات الموقف بدلاً من الاعتماد فقط على هياكل السلطة المحددة مسبقًا.

إذا كنت حريصًا على استكشاف كيف يمكن لنموذج القيادة الناشئة أن يغيّر مكان عملك، فتابع القراءة.

ما هي القيادة الناشئة؟

القيادة الناشئة هي عندما يتولى شخص ما المسؤولية بشكل طبيعي في مجموعة ما دون أن يتم تعيينه رسميًا. في نهج القيادة الناشئة، يُظهر الأفراد صفات القيادة و تحفيز فريقهم الأعضاء من خلال أفعالهم ومهاراتهم ومساهماتهم دون أن يحملوا لقبًا أو منصبًا رسميًا.

تأمل هذا المثال لفهم ذلك أسلوب العمل أفضل

لنفترض أن أصدقاءك يخططون لمشروع تطوعي لتنظيف حديقة محلية. وفي حين لم يتم تعيين أي شخص رسميًا كقائد للمشروع، إلا أن شخصًا واحدًا، دعنا نسميها سارة، يبدأ بشكل طبيعي في تولي المسؤولية. تقترح سارة الأفكار وتحشد الموارد وتحفز الآخرين من خلال حماسها.

على الرغم من عدم وجود لقب رسمي، فإن نهج سارة الاستباقي, عقلية النمو ومهارات التواصل الفعالة تجعلها قائدة ناشئة. يتطلع إليها الآخرون بطبيعة الحال للحصول على التوجيه، ليس لأنها عُينت ولكن لأنها أظهرت صفات قيادية من خلال أفعالها.

وبالمثل، يتم تجسيد القيادة الناشئة في مكان العمل من قبل الأفراد الذين يقودون بالقدوة ويبثون الثقة ويساهمون بشكل هادف في نجاح الفريق، بغض النظر عن وضعهم الرسمي ضمن التسلسل الهرمي التنظيمي.

لماذا يجب على الشركات تشجيع القيادة الناشئة؟

يمكن أن تكون القيادة الناشئة ذات قيمة خاصة في البيئات الديناميكية حيث تكون القدرة على التكيف والتعاون والقيادة بالقدوة ضرورية للنجاح.

يمكن أن تحقق العديد من الفوائد التي تساهم في النجاح التنظيمي وتجعل تخطيط التعاقب الوظيفي أسهل. إليك بعضاً منها:

القدرة على التكيف مع التغيير: غالبًا ما يتكيف القادة الناشئون بسرعة مع التغيير ويمكنهم توجيه فرقهم خلال المواقف الديناميكية. كما أن قدرتهم على الظهور استجابةً للتحديات تمكن المنظمة من أن تكون أكثر مرونة واستجابة لظروف السوق المتغيرة

غالبًا ما يتكيف القادة الناشئون بسرعة مع التغيير ويمكنهم توجيه فرقهم خلال المواقف الديناميكية. كما أن قدرتهم على الظهور استجابةً للتحديات تمكن المنظمة من أن تكون أكثر مرونة واستجابة لظروف السوق المتغيرة الابتكار والإبداع: عادة ما يكون القادة الناشئون منفتحين على الأفكار الجديدة ووجهات النظر الجديدة. ومن ثم يمكنهم بناء ثقافة الابتكار من خلال تشجيع أعضاء الفريق على مشاركة أفكارهم، مما يساهم في زيادةبيئة عمل أكثر إبداعًا. أيضًا، من خلال تعزيز القيادة الناشئة، تشجع المؤسسات كل موظف على التفكير كقائد، مما قد يؤدي إلى ظهور طرق جديدة ومبتكرة لحل المشاكل.

عادة ما يكون القادة الناشئون منفتحين على الأفكار الجديدة ووجهات النظر الجديدة. ومن ثم يمكنهم بناء ثقافة الابتكار من خلال تشجيع أعضاء الفريق على مشاركة أفكارهم، مما يساهم في زيادةبيئة عمل أكثر إبداعًا. أيضًا، من خلال تعزيز القيادة الناشئة، تشجع المؤسسات كل موظف على التفكير كقائد، مما قد يؤدي إلى ظهور طرق جديدة ومبتكرة لحل المشاكل. مشاركة الموظفين: إن تشجيع وتعزيز القيادة الناشئة يجعل الموظفين يشعرون بالتمكين والتقدير. عندما يُسمح للأفراد بتولي أدوار قيادية بناءً على مهاراتهم وخبراتهم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة المشاركة والرضا الوظيفي

إن تشجيع وتعزيز القيادة الناشئة يجعل الموظفين يشعرون بالتمكين والتقدير. عندما يُسمح للأفراد بتولي أدوار قيادية بناءً على مهاراتهم وخبراتهم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة المشاركة والرضا الوظيفي القيادة الموزعة: تعزز القيادة الناشئة مفهوم القيادة الموزعة، حيث يتم توزيع مسؤوليات القيادة في جميع أنحاء المؤسسة بدلاً من تركيزها في القمة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التعاون والشمولية في مكان العمل

تعزز القيادة الناشئة مفهوم القيادة الموزعة، حيث يتم توزيع مسؤوليات القيادة في جميع أنحاء المؤسسة بدلاً من تركيزها في القمة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التعاون والشمولية في مكان العمل تنمية المواهب: يمكن للشركات تحديد المواهب من الداخل ورعايتها من خلال التعرف على القادة الناشئين وتشجيعهم. ولا يسهم ذلك في التطوير المهني للأفراد فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إنشاء خط أنابيب للمناصب القيادية المستقبلية

يمكن للشركات تحديد المواهب من الداخل ورعايتها من خلال التعرف على القادة الناشئين وتشجيعهم. ولا يسهم ذلك في التطوير المهني للأفراد فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إنشاء خط أنابيب للمناصب القيادية المستقبلية تمكين الموظفين: غالبًا ما ينشأ القادة الناشئون من خلال قدرتهم على إلهام الفريق وتمكينه. لذلك من خلال تشجيع هذا النوع من القيادة، يمكن للشركات أن تخلق ثقافة يشعر فيها الموظفون بالقدرة على أخذ زمام المبادرة والمساهمة في نجاح المؤسسة.

غالبًا ما ينشأ القادة الناشئون من خلال قدرتهم على إلهام الفريق وتمكينه. لذلك من خلال تشجيع هذا النوع من القيادة، يمكن للشركات أن تخلق ثقافة يشعر فيها الموظفون بالقدرة على أخذ زمام المبادرة والمساهمة في نجاح المؤسسة. الفعالية في حل المشكلات: غالبًا ما يكون القادة الناشئون ماهرين في حل المشكلات. ويمكنهم معالجة المشكلات على أرض الواقع، وجعل المؤسسة أكثر مهارة في حل المشكلات في الوقت الفعلي

غالبًا ما يكون القادة الناشئون ماهرين في حل المشكلات. ويمكنهم معالجة المشكلات على أرض الواقع، وجعل المؤسسة أكثر مهارة في حل المشكلات في الوقت الفعلي اتخاذ القرارات بشكل أفضل: مع القادة الناشئين يساهم القادة في صنع القرار يمكن للشركات الاستفادة من وجهات النظر المتنوعة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات أكثر شمولاً واستنارة

مع القادة الناشئين يساهم القادة في صنع القرار يمكن للشركات الاستفادة من وجهات النظر المتنوعة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات أكثر شمولاً واستنارة ديناميكيات الفريق المحسنة: يمكن للقادة الناشئين تعزيز ديناميكيات الفريق الإيجابية ديناميكيات الفريق الإيجابية من خلال تعزيز التعاون وبناء الثقة. وهذا يساهم في نهاية المطاف في خلق بيئة عمل صحية ومتماسكة

الخصائص الرئيسية للقادة الناشئين

يكتسب القادة الناشئون التقدير في الحياة المهنية بناءً على قدرتهم على التأثير والإلهام والمساهمة بفعالية. وهذا يكسبهم احترام وثقة أقرانهم. فيما يلي سمات القيادة الناشئة التي تميز هؤلاء القادة غير الرسميين في مختلف البيئات الاجتماعية والمهنية:

التأثير من خلال الأفعال

يؤثر القادة الناشئون على زملائهم من خلال أفعالهم وخبراتهم وقدرتهم على المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف المجموعة. ولهذا السبب، ينجذب الآخرون في المجموعة بشكل طبيعي إلى الثقة بهم واتباعهم.

القدرة على التكيف

غالبًا ما يُظهر القادة الناشئون القدرة على التكيف والمرونة، ويستجيبون بفعالية للظروف المتغيرة. ويمكنهم الانتقال بسرعة من كونهم جزءًا من الفريق إلى قيادة الفريق. بالإضافة إلى ذلك، تساهم قدرتهم على تجاوز التحديات وإيجاد حلول مبتكرة في بروزهم كقادة داخل المجموعة.

بناء العلاقات

يعد بناء العلاقات الإيجابية مع أعضاء المجموعة الآخرين سمة مشتركة للقادة الناشئين. وغالبًا ما يمتلكون مهارات شخصية قوية ويمكنهم التواصل مع أقرانهم، وبالتالي بناء شعور بالوحدة والتعاون.

مهارات التواصل

التواصل الفعال أمر بالغ الأهمية في القائد الناشئ. حيث يمكنهم التعبير عن الأفكار بوضوح، والاستماع بفعالية للآخرين، وكذلك تسهيل الحوار المفتوح والبناء داخل المجموعة.

نهج حل المشكلات

غالبًا ما يكون القادة الناشئون بارعين في حل المشكلات والتفاعلات الجماعية. ولأنهم قادرون على تحليل المواقف، واقتراح الحلول، وتوجيه المجموعة خلال التحديات، فإنهم يكتسبون ثقة واحترام أقرانهم.

السلوك الاستباقي

يأخذ القادة الناشئون أيضًا زمام المبادرة للمساهمة في نجاح المجموعة. فهم يحددون بشكل استباقي فرص التحسين ويكونون على استعداد لتحمل المسؤوليات دون انتظار التوجيه الرسمي أو دور قيادي محدد.

التقدير من قبل الأقران

تتمثل إحدى السمات المميزة للقادة الناشئين في أن قادتهم وأقرانهم يعترفون بقيادتهم الناشئة ويقبلونها. وغالبًا ما يستند هذا الاعتراف إلى سلوكيات يمكن ملاحظتها وتأثيرها الإيجابي على الفريق.

الفروقات بين القيادة المعينة والقيادة الناشئة

القيادة المعينة والناشئة هما أسلوبان متميزان للقيادة يسلطان الضوء على كيفية تولي الأفراد أدوارًا قيادية داخل المجموعة أو المنظمة.

إليك ما يميزهما:

السلطة والشكليات

في القيادة المعينة، تقوم السلطات العليا مثل المديرين أو المشرفين أو القادة التنظيميين بتعيين القادة الرسميين في أدوارهم القيادية. وغالبًا ما يرتبط هذا الشكل من القيادة بالسلطة الموضعية.

ومن ناحية أخرى، لا يتم تعيين القائد الناشئ بشكل رسمي، ولكنه ينشأ بشكل عضوي داخل المجموعة بناءً على قدراته أو مهاراته أو نفوذه المتصور. وتختار المجموعة مثل هذا القائد من الداخل.

مصدر التأثير

تُستمد سلطة القادة المعينين من موقعهم الرسمي في التسلسل الهرمي التقليدي للمنظمة. فهم يتمتعون بالسلطة والسيطرة على المرؤوسين بناءً على المسمى الوظيفي أو الدور الذي يقومون به.

ويكتسب القائد الناشئ نفوذه من خلال اعتراف أقرانه وقبولهم لمهاراتهم أو خبراتهم أو قدراتهم الشخصية. وتنشأ قيادتهم من ديناميكيات المجموعة والعلاقات غير الرسمية داخل الفريق.

الاعتراف والقبول

يتم الاعتراف بالقادة المعينين وقبولهم بسبب لقبهم أو منصبهم. ومع ذلك، قد يتفاوت القبول من قبل الفريق، وقد يعتمد تأثيرهم وفعاليتهم على قدرة القائد المعين على كسب احترام وثقة مرؤوسيهم.

يتم اختيار القائد الناشئ من قبل أعضاء المجموعة الآخرين بناءً على تصرفاته ومساهماته ومهاراته الشخصية. ومن المرجح أيضًا أن يكون أسلوبه القيادي مقبولاً من قبل أعضاء الفريق الآخرين لأنه ينشأ بشكل طبيعي من ديناميكيات المجموعة.

المرونة والقدرة على التكيف

قد يواجه القادة المعينون تحديات في التكيف مع المواقف المتغيرة، حيث أن سلطتهم غالباً ما تكون مرتبطة بدور أو منصب معين. وقد يحتاجون إلى الاعتماد على السلطة الموضعية بدلاً من التأثير الشخصي.

في المقابل، القادة الناشئون هم قادة غير رسميين يميلون إلى أن يكونوا أكثر مرونة في الاستجابة للمواقف الديناميكية. ويستند تأثيرهم على الثقة والدعم الذي اكتسبوه من المجموعة، وبالتالي يمكنهم التعامل مع الظروف المتغيرة بشكل أكثر فعالية.

الرسمي مقابل غير الرسمي

يعمل القادة المعينون ضمن الهيكل الرسمي للمؤسسة وعادة ما يكونون جزءًا من القيادة العليا.

أما القادة الناشئون فيعملون في المجال غير الرسمي للهوية الاجتماعية، وينشأون من التفاعلات والعلاقات الاجتماعية داخل المجموعة.

كيف يمكن للمدراء تعزيز القيادة الناشئة في فرقهم؟

يتمحور تعزيز القيادة الناشئة حول بناء مكان عمل يتعاون فيه الجميع بحرية ويمكنهم أخذ زمام المبادرة عندما تسنح الفرص.

يمكن للمدراء تعزيز القيادة الناشئة من خلال تشجيع أعضاء الفريق على تولي زمام الأمور، والتعبير عن أفكارهم وآرائهم، والعمل بشكل تعاوني لتحقيق الهدف الأكبر.

والآن، تخيل أداة تساعدك في كل ذلك. وهنا يأتي دور ClickUp كمنصة تعاون بينك وبين فريقك. إدارة المشاريع في ClickUp يبسط المهام ويوفر مساحة للجميع للتألق.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للمديرين من خلالها استخدام ClickUp بنجاح لتشجيع القيادة الناشئة داخل فرقهم:

ضع أهدافًا لفريقك

الأهداف الواضحة تمنح الفرق إحساسًا بالهدف من خلال تشجيع أعضاء الفريق على تولي ملكية أدوارهم.

استخدم أهداف النقر لتمكين الأفراد من اتخاذ القرارات، وإظهار مهارات حل المشاكل، والبحث بنشاط عن فرص النمو. تسمح الأهداف المحددة جيدًا والنتائج الرئيسية القابلة للقياس لكل عضو من أعضاء الفريق بالتخطيط والتنفيذ بشكل خلاق.

والأفضل من ذلك، يضمن التتبع المرئي للتقدم المحرز في طرق عرض متعددة داخل ClickUp الشفافية، ويبني بيئة تعاونية حيث يقوم القادة الناشئون بتوجيه أعضاء فريقهم بشكل طبيعي حسب الحاجة.

مواءمة أهداف الفريق، وتعزيز التعاون، وضمان رؤية التقدم المحرز باستخدام ClickUp Goals

بناء المساءلة والملكية

يمكن للمديرين بناء ثقافة المساءلة من خلال تفويض المسؤوليات وتعزيز التواصل المفتوح داخل الفريق، وتشجيع القادة الناشئين على التقدم للأمام.

إن تمكين أعضاء الفريق من ملكية الأهداف والمهام يعزز التخطيط التكيفي والمرونة، مما يسمح للقادة الناشئين بما يلي التنقل بين متطلبات المشروع المتغيرة وتحديد الأولويات حسب الحاجة.

مع إدارة المهام في ClickUp للمهام مالكين واضحين ومواعيد نهائية واضحة لإبقاء الفرق مسؤولة. وعلاوة على ذلك، يمكن للمالكين والفرق تتبع تقدم المهام، وتحديد الأولويات وتغييرها، وإنشاء مهام سير العمل وأتمتة المهام المتكررة، وتعيين المهام والمهام الفرعية لمختلف المالكين.

كما أن تتبع التقدم المحرز سهل للغاية مع لوحات معلومات ClickUp التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي.

تخطيط المشاريع وتنظيمها وتنفيذها في ClickUp لتحقيق الأهداف المشتركة

تشجيع التواصل الواضح

يحفز التواصل الفعال القيادة الناشئة من خلال خلق بيئة شفافة وشاملة. عندما يتمكن أعضاء الفريق من التعبير عن أفكارهم ومخاوفهم وآرائهم بصراحة، فإن ذلك يخلق فرصًا للأفراد لإظهار الصفات القيادية.

كسر حواجز التواصل وتحفيز الحوار التعاوني مع خاصية التعليق في الوقت الفعلي في ClickUp . شجِّع فريقك على مشاركة الأفكار وتقديم تعليقات بنّاءة والتفكير بشكل جماعي.

وإدراكًا بأن الأمور يمكن أن تضيع في التعليقات، يتيح ClickUp للقادة الناشئين تولي المسؤولية وإنشاء عناصر العمل مباشرةً داخل المحادثة. وبهذه الطريقة، يمكنهم تحويل المناقشات إلى خطوات قابلة للتنفيذ، وحل التعليقات أو إعادة تعيينها دون عناء البحث.

تعيين عنصر إجراء مباشرةً داخل تعليق، مما يضمن الوضوح والمساءلة عبر ClickUp

مكافأة الإبداع

يغذي الإبداع القيادة الناشئة من خلال إلهام الأفراد للتفكير بشكل مبتكر والمخاطرة والمساهمة بحلول فريدة للتحديات. وغالبًا ما يظهر القادة الناشئون عندما تشجع المؤسسات الأفراد على التفكير خارج الصندوق وإلهام الآخرين بنهجهم الإبداعي.

مع مستندات ClickUp ، تحصل الفرق على منصة سهلة الاستخدام حيث يمكنهم التفكير والإبداع والتعاون مع بعضهم البعض. هذا النوع من مساحة العمل التعاونية يعزز ظهور القيادة من داخل الفريق.

مستندات ClickUp Docs لتوثيق المعلومات المهمة ومشاركتها مع الفريق

ميزات توفير الوقت مثل وضع التركيز و تعمل القوالب على تحسين سير العمل ومساعدة الفرق على العمل بكفاءة أكبر.

تساعد قدرات ClickUp على التكامل مع مختلف الأدوات القادة الناشئين على الاستفادة من تطبيقاتهم المفضلة بسهولة لتحقيق الأهداف بشكل أسرع.

بناء القادة الناشئين باستخدام ClickUp

يمكن للمؤسسات الحديثة بناء ثقافة الأداء والشمولية من خلال رعاية القادة الناشئين. فالقادة الناشئون يحفزون الفرق، ويحققون الابتكار، ويقودون رؤية استراتيجية، ويساهمون في بناء ثقافة إيجابية وعالية الأداء في مكان العمل.

استفد من منصة مثل ClickUp لبناء ثقافة الملكية والتعاون والابتكار داخل فريقك. تعمل المنصة على تسهيل التواصل الشفاف وتوحيد الفرق خلف أهداف مشتركة.

وهذا يخلق بيئة مثالية للقيادة الناشئة حيث يُسمع صوت كل عضو في الفريق ويُقدَّر.

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الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ما هي القيادة الناشئة، ولماذا هي مهمة في عام 2024؟

تشير القيادة الناشئة إلى الصعود العضوي للأفراد كقادة داخل المجموعة، مدفوعين بنفوذهم وقدراتهم بدلاً من التعيين الرسمي. في عام 2024، تعتبر القيادة الناشئة مهمة للغاية بسبب الطبيعة الديناميكية لأماكن العمل المعاصرة، حيث تعد القدرة على التكيف والتعاون والابتكار من الأمور الحاسمة لنجاح الأعمال.

2. كيف يمكن للمدراء تشجيع القيادة الناشئة لدى قادتهم وفريقهم؟

يمكن للمدراء تعزيز القيادة الناشئة من خلال تعزيز ثقافة التواصل المفتوح، والاعتراف بالمبادرة ومكافأتها، وتوفير فرص لتطوير المهارات، وتشجيع التعاون بين أعضاء الفريق.

3. هل يمكن للأدوات التكنولوجية مثل "كليك أب" أن تساعد في تعزيز القيادة الناشئة في الفريق؟

نعم، يمكن لأدوات مثل ClickUp أن تسهّل القيادة الناشئة من خلال توفير منصات للتواصل السلس والتعاون وإدارة المشاريع، وتمكين أعضاء الفريق من أخذ زمام المبادرة والمساهمة بالأفكار وإظهار إمكاناتهم القيادية.