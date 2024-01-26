غريب الأطوار مقابل فيجما: اختيار أداة التصميم المثالية

بالنسبة للمصممين والمبدعين الذين يعملون على التصميمات الرقمية، ليس هناك ما هو أهم من اختيار أدوات التصميم المناسبة.

من بين العديد من الخيارات، يبرز كل من Whimsical وFigma على أنهما أدوات تصميم قادرة على الرغم من أنها مخصصة لعمليات تصميم مختلفة. أداة Whimsical هي المفضلة لصياغة المفاهيم المبكرة، بينما أداة Figma ممتازة لصياغة واجهات المستخدم التفصيلية.

الأداة المثالية تبسط عملية التصميم ويعزز تعاون الفريق ويعزز نتائج المشروع.

إذا كنت تحاول الاختيار بين Whimsical و Figma، فقد قمنا بتجميع ميزاتهما وأسعارهما وحالات استخدامهما لإرشادك إلى قرار مستنير. دعنا نستكشف Whimsical مقابل Figma لاكتشاف أيهما قد يكون الأفضل لتلبية احتياجاتك الإبداعية.

ما هو Whimsical؟

عبر غريب الأطوار غريب الأطوار هو مساحة عمل مرئية مصممة لتبسيط الأفكار المعقدة. إنها أداة تبعث الحياة في المخططات الانسيابية والإطارات السلكية والخرائط الذهنية.

يجلب Whimsical في جوهره الوضوح لأفكارك. وهو مثالي لجلسات العصف الذهني وتخطيط المشاريع ورسم الخرائط الاستراتيجية. تكمن قوته في أسلوبه البسيط، الذي يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحتوى الخاص بهم دون تشتيت الانتباه.

يحب المستخدمون Whimsical لتصميمه البديهي وبساطته. وعلاوة على ذلك، فإن التعاون في الوقت الحقيقي يسمح للفرق بالعمل معًا في الوقت الفعلي وبشكل غير متزامن.

باختصار، Whimsical أكثر من مجرد أداة تخطيطية:

إنها مساحة تعاونية يتم فيها تنظيم الأفكار ومشاركتها وتطويرها

واجهته سهلة الاستخدام تجعله مناسبًا للمحترفين في مختلف المجالات

إنه حل فعال لأولئك الذين يقدرون التخطيط المرئي المنظم والتعاون السريع

ميزات غريبة الأطوار

يتميز Whimsical بمجموعة ميزاته المركزة والمصممة خصيصًا لعمليات التصميم الفعالة:

1. مخططات التدفق

يجعل Whimsical من السهل على أي شخص إنشاء مخططات انسيابية لتخطيط العمليات التجارية وسير العمل. مع مجموعة من خيارات التخصيص، يمكن للمستخدمين إنشاء مخططات انسيابية مفصلة وعملية يسهل فهمها وتعديلها. توفر المنصة أيضاً قوالب مخططات انسيابية لتبدأ بها.

2. الإطارات السلكية

تُعد أداة التأطير السلكي في Whimsical نعمة لـ مصممي واجهة المستخدم/تجربة المستخدم . يقدم مجموعة كبيرة من القوالب والعناصر التي تسهل إنشاء تخطيطات المواقع الإلكترونية والتطبيقات. سهولة استخدامه ومجموعة واسعة من العناصر تجعله المفضل لأعمال التصميم في المراحل الأولى.

3. خرائط ذهنية

غريب الأطوار الخرائط الذهنية لا تقدر بثمن في العصف الذهني وتنظيم الأفكار. فهي توفر طريقة مرنة وديناميكية لالتقاط الأفكار وتنظيمها. وهذا يعزز الإبداع والتفكير التعاوني.

علاوة على ذلك، يمكن لعدة مستخدمين التعاون في مشروع ما في الوقت الفعلي باستخدام Whimsical. وتساعد خيارات المشاركة السهلة والواجهة الواضحة فرق التصميم على تبسيط عملهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Whimsical بسلاسة مع الأدوات الأخرى، مما يعزز فائدته في سير العمل متعدد الأدوات.

تعطي مجموعة ميزات Whimsical الأولوية للوضوح والتعاون وسهولة الاستخدام. هذه الميزات تجعله مثاليًا ليس فقط لإنشاء المخططات ولكن أيضًا منصة شاملة للتفكير البصري و التعاون الجماعي .

### تسعير غريب الأطوار

البداية: مجانًا

مجانًا محترف 12 دولارًا أمريكيًا/محرر شهريًا

12 دولارًا أمريكيًا/محرر شهريًا منظمة: 20 دولارًا أمريكيًا/محررًا شهريًا، تُدفع سنويًا

ما هو فيجما؟

عبر فيجما فيجما هي أداة شائعة ومفيدة بشكل خاص في تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم و النماذج الأولية . تسهّل هذه المنصة المستندة إلى السحابة سير العمل من التصميم إلى التطوير بسلاسة، مما جعلها مفضلة لدى المصممين المحترفين.

تكمن جاذبية فيجما الأساسية في كيفية مساعدتها على تعاون فرق التصميم . يسمح للعديد من المصممين بالعمل على لوحة في وقت واحد وتقديم تحديثات وملاحظات في الوقت الفعلي. وهذا يجعلها لا تقدر بثمن في بيئات التصميم سريعة الوتيرة، حيث يكون العمل الجماعي وأوقات التسليم السريعة أمرًا مهمًا.

فيجما عبارة عن مجموعة متكاملة للتصميم المرئي، حيث يتم تطوير الأفكار واختبارها وتنقيحها بشكل تعاوني. وهذا يناسب كلاً من الشركات الناشئة والمؤسسات، حيث يقدم مجموعة من الأدوات التي تلبي احتياجات مشاريع التصميم الرقمي الحديثة.

تتميز فيجما بقدرات التصميم القوية، والنماذج الأولية التفاعلية، والقوالب عالية الجودة، والتعاون في الوقت الحقيقي. تعمل على سد الفجوة بين المصممين والمطورين من خلال تبسيط وتعزيز سير العمل.

ميزات فيجما

مجموعة ميزات فيجما الشاملة تجعله خيارًا متميزًا لتصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم والتعاون:

1. تصميم الواجهة

تتفوق Figma في تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم من خلال أدوات التحرير المتجهة المتقدمة، وشبكات التخطيط المتجاوبة، ومكتبات المكونات الشاملة. تتيح لك هذه الميزات إنشاء تصميمات مفصلة وديناميكية.

2. النماذج الأولية

أحد أقوى جوانب فيجما هي قدرات النماذج الأولية. يمكن للمصممين إنشاء نماذج أولية تفاعلية ونماذج أولية جاهزة للاستخدام تحاكي النموذج النهائي شكل المنتج النهائي ووظائفه. هذه الميزة ضرورية لاختبار قوالب النماذج الأولية للبرامج وضمان تلبية التصميم لتوقعات المستخدم.

3. التعاون

تتيح ميزة التحرير في الوقت الفعلي في فيجما للعديد من المصممين العمل على نفس المشروع في نفس الوقت. ميزات مثل التعليق، والتحكم في الإصدار، والمشاركة السهلة تجعلها منصة فعالة للغاية.

إلى جانب سهولة استخدامه وسهولة الوصول إليه، هذه الميزات تجعله خياراً مثالياً. فهو يمكّن المصممين من إنشاء تصميمات ونماذج أولية عالية الجودة للواجهات.

أدوات فيجما تجعله مناسباً للمصممين المستقلين، وفرق التصميم متوسطة الحجم، وكذلك الشركات الكبيرة.

أسعار فيجما

مبتدئ : مجاني للأبد

: مجاني للأبد احترافي : 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسة : 45 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

: 45 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا مؤسسة: 75 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا، تُدفع سنويًا

## مقارنة بين فيجما: مقارنة الميزات

لا يمكن أن تكون المقارنة بين Whimsical و Figma دقيقة لأن كلتا الأداتين تتميزان بميزات فريدة مصممة خصيصًا لمهام تصميم محددة. فهم ميزاتهما وقدراتهما المميزة هو مفتاح اختيار الأداة المناسبة لمشاريعك الإبداعية.

1. الوظائف الأساسية

غريب الأطوار

Whimsical مثالي لرواية القصص المرئية. بفضل المخططات الانسيابية الممتازة والإطارات السلكية والخرائط الذهنية، يتيح البرنامج سهولة التخطيط في المراحل المبكرة. إنه أداة رائعة لجلسات العصف الذهني.

يحول Whimstical المفاهيم المعقدة إلى سرد مرئي واضح وضوح الشمس ويبسط الأفكار المجردة إلى هياكل مرئية منظمة.

في العمل: تخيل فريق تسويق يقوم بعصف ذهني لاستراتيجية حملة. فباستخدام Whimsical، يرسمون بسرعة مخططًا انسيابيًا لجميع عناصر تدفق العملية، وينظمون الأفكار والاستراتيجيات بشكل مرئي. يساعد هذا الوضوح في مواءمة الفريق وتنفيذ الخطة بكفاءة.

فيجما

بالنسبة للملايين في جميع أنحاء العالم، تُعد فيجما الأداة المفضلة لتصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم والنماذج الأولية لمواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. وهي مجهزة بأدوات لإنشاء واجهة مفصلة ونماذج أولية تفاعلية، وهي أداة قوية لوضع اللمسات الأخيرة على مشاريع التصميم المعقدة.

أثناء العمل: تخيّل مصمم واجهة مستخدم/تجربة مستخدم في شركة تقنية ناشئة يستخدم فيجما لوضع نموذج أولي لواجهة تطبيقه. ومن خلال التعاون مع المطورين وأصحاب المصلحة في الوقت الفعلي، يقومون بتكرار التصميمات بسرعة، مما يضمن توافق المنتج النهائي مع احتياجات المستخدم بشكل مثالي.

2. واجهة المستخدم وإمكانية الوصول

غريب الأطوار

يتميز Whimsical بواجهة نظيفة وبديهية. إنها سهلة الاستخدام للمبتدئين لكنها قوية بما يكفي للمحترفين، مما يجعلها رائعة للتصميمات السريعة والأعمال المفاهيمية.

فيجما

يتمتع فيجما بمشهد أكثر تعقيدًا وغني بالميزات. وهو مصمم خصيصًا للمصممين ذوي الخبرة ويدعم مهام التصميم المعقدة وتطوير المشاريع المتعمقة.

3. التعاون والتفاعل الجماعي

مثير للاهتمام

يعزز Whimsical تعاون الفريق الفعال في مراحل التصميم المبكرة. أدوات التحرير والتعليقات في الوقت الحقيقي مثالية للعصف الذهني الجماعي وتخطيط التخطيط.

فيجما

يوفر فيجما ميزات تعاونية متقدمة لأعمال التصميم المعقدة. فهو يخلق نظامًا بيئيًا تعاونيًا حيث يمكن للعديد من المصممين العمل معًا في الوقت الفعلي.

4. إمكانيات وأدوات التصميم

غريب الأطوار

تعمل هذه الأداة على تبسيط إنشاء عناصر التصميم الأساسية لتحويل الأفكار المتقنة إلى تنسيقات مرئية مباشرة مثل المخططات والإطارات السلكية الأساسية.

فيجما

تتميز فيجما بشبكات متجهة وشبكات متقدمة وتراكبات ديناميكية، وهي مناسبة لإنشاء تصميمات مفصلة وسريعة الاستجابة.

5. التكامل مع المنصات الأخرى

غريب الأطوار

يتكامل Whimsical بسلاسة مع مختلف أدوات إدارة المشاريع مثل Asana و Jira و Trello. وهذا يتيح سير عمل متماسك.

فيجما

تشتهر فيجما بتوسيع نطاق خيارات التكامل التي تصمم مع أدوات التطوير والأدوات الأخرى، مما يسهل تدفق التصميم إلى التطوير بسلاسة. تتصل الأداة بمنصات مثل Slack وGitHub وZeplin.

6. التسعير

غريب الأطوار

تتمتع هذه الأداة بتسعير أكثر سهولة، وهو مناسب بشكل خاص للأفراد والفرق الصغيرة. إجمالاً، توفر Whimsical ميزات تصميم أساسية في المراحل المبكرة بسعر مناسب من حيث التكلفة.

فيجما

تتميز فيجما بسعر أعلى ولكنها تعكس أيضًا مجموعة ميزاتها الشاملة. توفر الأداة القائمة على السحابة قيمة للفرق الأكبر والمشاريع المعقدة التي تتطلب أعمال تصميم مفصلة.

عند المقارنة بين Whimsical وFigma من حيث الميزات والاستخدامات، يمكنك أن ترى أن Whimsical مثالي للتخطيط الأولي ومهام التصميم البسيطة، بينما Figma هو الأنسب لأعمال التصميم التفصيلية والتعاونية.

في حين أن المتطلبات المحددة لمشروعك يجب أن توجه اختيارك لـ Whimsical مقابل Figma، إلا أن الاعتبار الأهم يجب أن يكون مدى تعقيد المهارات التقنية أو التصميمية المطلوبة والعمل المطلوب.

تحقق من هذه

/ href/ https://clickup.com/blog/figma-alternatives// بدائل فيجما //%href/

!

## بدائل فيجما على موقع ريديت

رديت هو منجم ذهب للأفكار غير المفلترة وتجارب المستخدمين الصادقة لمختلف المنتجات. وقد أثار Whimsical و Figma الكثير من المناقشات في مجموعات فرعية للتصميم والإنتاجية.

ومع ذلك، لم يتوصل مجتمع ريديت إلى حكم بالإجماع في المناقشات التي تقارن بين الاثنين. غالبًا ما يعود اختيار Whimsical مقابل Figma إلى طبيعة المشروع وحجم الفريق.

بالنسبة للعصف الذهني السريع والتعاوني والتصميم في المراحل المبكرة من المشروع، فإن Whimsical يحتل الصدارة. ولكن عندما تتحول المحادثة إلى تصميم واجهة مفصلة ونماذج أولية، فإن فيجما هي المتنافس المفضل.

يؤكد أحد المواضيع في r/useerexperience على نقاط قوة Whimsical في التأطير السلكي وتدفقات المستخدم مع الاعتراف بقدرات Figma، خاصة مع FigJam لجوانب التصميم التفصيلية.

يلتقط أحد مستخدمي Reddit، u/tebyteby، هذا بشكل صحيح:

لدى Whimsical مجموعة أدوات قوية جدًا لكل من التأطير الشبكي وتدفقات المستخدم. مع ذلك، إذا كنت تستخدم فيجما بالفعل، فسأختار فيججام. ستستمر الأداة في التحسن وهي تقوم بالفعل بما تقوم به معظم الأدوات الأخرى.

u/tebyteby

يوضح منظور المستخدم متانة أداة Whimsical لمراحل التصميم الأولية والتطور الواعد لأداة FigJam في Figma لمهام تصميم أكثر شمولاً.

تعزيز سير عمل التصميم باستخدام ClickUp - البديل الأفضل

استخدام ClickUp للتعاون وإنشاء تصميمات مقنعة ومشاركة النماذج الأولية

على الرغم من أن Whimsical وFigma أداتان قويتان في مجال كل منهما، إلا أن ClickUp تبرز كبديل شامل، حيث تسد الفجوة بين التخطيط البصري وتنفيذ التصميم التفصيلي والتعاون مع فرق التصميم.

تعمل هذه المنصة متعددة الاستخدامات على تعزيز إنتاجية الفريق. من خلال دمج بعض الميزات من كلتا الأداتين، تقدم ClickUp حلاً موحداً لإدارة المشروع والتعاون في التصميم والتوثيق.

دعنا نرى كيف تقارن ميزات ClickUp المحددة مع ميزات Whimsical و Figma وتكملها.

1. ألواح كليك أب البيضاء

_العصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية ClickUp Whiteboards مثالية للعصف الذهني المرئي وتخطيط الأفكار المعقدة بشكل تعاوني ر. يمكنك الرسم اليدوي وإضافة الأشكال والصور وكتابة الملاحظات وحتى ربط المهام. قم بتوصيل عناصر متعددة لإنشاء مهام سير العمل وخرائط الطريق والمزيد.

يوفر ClickUp أيضًا مئات القوالب التي يمكنك استخدامها للبدء بسرعة.

2. تصميم ClickUp

أنشئ إطارات سلكية، وشاشات تطبيقات، ونماذج، والمزيد باستخدام أدوات تصميم ClickUp

مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات فرق التصميم, تصميم ClickUp يوفر مساحات تصميم تعاونية، مما يسهل عملية التصميم بشكل أكثر سلاسة تتبع المشروع وتكامل التغذية الراجعة، وتعزيز عملية التصميم الشاملة.

يمكنك جمع ملخصات التصميم ومشاركتها، وإثبات النماذج بالحجم الطبيعي والتعليق عليها، وإدارة مهام التصميم والمهام الفرعية، وتتبع أعباء العمل والجداول الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك ClickUp AI في تطوير ملخصات إبداعية وشخصيات تصميمية وغيرها.

يتكامل ClickUp أيضًا مع أدواتك المفضلة مثل Miro وSlack وFigma وG Suite وDropbox وغيرها حتى تتمكن من إدارة جميع مهام سير عمل التصميم في مكان واحد.

3. مستندات ClickUp

تعاون مع أعضاء الفريق في مستندات ClickUp Docs لتخصيص الخطوط أو إضافة علاقات المهام أو الارتباط بالمهام مباشرة في المستند

يمكن مقارنته بجوانب التوثيق في Figma وعناصر التخطيط في Whimsical, مستندات ClickUp يسمح بالتوثيق التفصيلي للمشروع، مما يضمن حفظ السجلات بشكل شامل بدءاً من مفاهيم التصميم وحتى اكتمال المشروع.

إنشاء و تحرير المستندات بشكل تعاوني، وربطها بسير عملك، ومشاركتها بأمان، وتحويل المستندات الأكثر استخدامًا إلى قوالب.

إن دمج ClickUp في سير عمل التصميم الخاص بك يكمل نقاط القوة في كل من Whimsical و Figma، مما يضمن اتباع نهج شامل لإدارة مشروع التصميم والتعاون الجماعي.

التسعير

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/عضو شهريًا

7 دولارات/عضو شهريًا الشركات: 12 دولار/عضو شهريًا

12 دولار/عضو شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح في الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

الاختيار الصحيح لاحتياجات التصميم الخاصة بك: ClickUp

بقدر ما يتعلق الأمر بأدوات التصميم الرقمي، فإن لكل من Whimsical و Figma نقاط قوة محددة في التعاون المرئي وتصميم الواجهة.

تتفوق Whimsical في تنظيم وتصور الأفكار، مما يجعلها مثالية لمراحل التخطيط الأولية. من ناحية أخرى، تقدم فيجما ميزات متقدمة للتصميم المتعمق لواجهة المستخدم/تجربة المستخدم والنماذج الأولية، وهي مناسبة لأعمال التصميم التفصيلية.

يعتمد اختيارك بين Whimsical و Figma على احتياجات مشروعك وسير عمل فريقك.

ClickUp هو بديل شامل للحلول المستقلة مثل Figma و Whimsical. إنها منصة ممتازة لتبسيط سير عمل التصميم من خلال أدواتها التعاونية وميزات تخطيط المشروع وأتمتة سير العمل وقدرات التتبع.

يجمع ClickUp بين جوانب Whimsical و Figma مع ميزات إضافية لإدارة المشروع. فهو يوفر عصفاً ذهنياً وتعاوناً في الوقت الفعلي مشابه ل Whimsical ونهجاً منظماً لإدارة مشاريع التصميم، مثل سير عمل Figma المفصل.

اختر ClickUp إذا كنت تبحث عن حل شامل يلبي جميع احتياجات التصميم والإدارة في منصة واحدة. هل أنت مستعد للارتقاء بإدارة مشروع التصميم الخاص بك إلى المستوى التالي؟ ابدأ مع ClickUp اليوم