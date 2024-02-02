أفضل 10 كتب لإدارة الوقت للأفراد المشغولين في عام 2025

هل شعرتَ يوماً بأنك تسابق الزمن أو تتمنى زر الإيقاف المؤقت، محاولاً ضغط 48 ساعة من الأنشطة في يوم مدته 24 ساعة؟

يمكن لضغط الموعد النهائي والخوف من التأخر عن الموعد النهائي أن يجعلك تشعر وكأنك عالق في إعصار زمني مجنون. ثق بي، لقد مررنا جميعاً بهذا الموقف. من يريد أن يتعامل مع المواعيد النهائية الفائتة وقوائم المهام التي لا تنتهي في عالم سريع الإيقاع؟

لقد أصبح التوفيق بين العمل والحياة الشخصية والسيل المستمر من المسؤوليات أمرًا شاقًا، مما يجعل الكثيرين يشعرون بالإرهاق. يؤثر سوء إدارة الوقت عليك ويؤثر في حياتك المهنية ويؤثر على كل من حولك.

يكمن مفتاح الحياة العملية الأكثر إرضاءً وإنتاجية في تحسين مهارات إدارة الوقت، وخمن ماذا؟ لدينا الخطة المثالية لمعالجة أزمة الوقت هذه.

ستتناول هذه المقالة أفضل 10 كتب لإدارة الوقت للأفراد المشغولين مثلك. من إتقان فن تحديد الأولويات إلى التغلب على المماطلة، هذه الكتب هي رفيقك في رحلتك نحو إدارة الوقت بكفاءة.

دعنا نتعمق في الأمر.

أفضل 10 كتب لإدارة الوقت

1. تنظيم الغد اليوم: 8 طرق لإعادة تدريب عقلك لتحسين الأداء في العمل والحياة من تأليف جيسون سيلك وتوم بارتو وماثيو رودي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلفون: جيسون سيلك، توم بارتو، ماثيو رودي

جيسون سيلك، توم بارتو، ماثيو رودي سنة النشر: 2015

2015 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات

6 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 240 صفحة

240 صفحة التقييمات: 4.7/5 (أمازون) 4/5 (جودريدز)



تنظيم الغد اليوم هو دليل تحويلي لإدارة الوقت بفعالية. يركز الكتاب الذي ألفه عالم نفس رياضي ومدرب كرة سلة سابق تحول إلى مستشار أعمال، على الدور الحاسم الذي تلعبه عقليتك في إدارة الوقت.

يسرد الكتاب الطرق الثمانية الأكثر فعالية لتحسين مهاراتك التنظيمية. إنه يحوّل تركيزك من مجرد إدارة الوقت إلى صقل الصلابة الذهنية اللازمة للنجاح.

يساعد مفهوم ساعة القوة_ على تعزيز الإنتاجية وزيادة الوقت إلى أقصى حد، إلى جانب نصائح عملية أخرى مثل تحديد ثلاث مهام حاسمة لليوم التالي والتركيز على الأنشطة ذات التأثير الكبير.

_"تعتمد العظمة على القيام بأشياء لا يستطيع الآخرون القيام بها أو لا يريدون القيام بها باستمرار. ببساطة، النجاح لا يتعلق بالعبقرية. بل أن تكون متسقًا."

جيسون سيلك

تنظيم الغد اليوم الوجبات الرئيسية الرئيسية

ركز على هدف واحد في كل مرة، وهو مفتاح النتائج الإيجابية. كن منظماً وحدد أولويات المهام مع أهداف إدارة الوقت وفِّر الوقت من خلال تنظيم الأهداف وإجراء تغييرات في نمط الحياة التي تعزز العادات الجديدة وتجنب التسويف

فكر في عملية عملك، وليس فقط في النتائج. حافظ على عقلية إيجابية مع احتضان تفردك في الوقت نفسه

ما يقوله القراء

""لقد ساعدني بالفعل على تحقيق اختراقات كبيرة. أعلم أن الأمر يبدو مبتذلًا، لكن اقرأه فقط. بعد أن عانيت من مشكلة الاتساق في العمل والحياة الشخصية، كان لبعض الدروس الرئيسية صدى حقيقي وأدت إلى تحول في العقلية دفعني إلى العمل بشكل متسق خلال الثلاثين يومًا الماضية."

2. العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية: دروس قوية في التغيير الشخصي من تأليف ستيفن كوفي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: ستيفن كوفي

ستيفن كوفي سنة النشر: 1989

1989 الوقت المقدر للقراءة: 10 ساعات

10 ساعات المستوى الموصى به: متوسط

متوسط عدد الصفحات: 381 صفحة

381 صفحة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



هل تساءلت يومًا لماذا يستطيع بعض الأشخاص إنجاز المزيد من الأعمال في نفس الوقت الذي ينجزه الآخرون؟ حسنًا، هذا الكتاب يشرح لك هذا السر.

نُشر كتاب العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية للكاتب ستيفن ر. كوفي في عام 1989، وهو دليل خالد لتعزيز الإنتاجية في المجالين الشخصي والمهني.

تدور الرسالة الأساسية للكتاب حول تغيير إدراكك لتحقيق التغيير الذاتي الفعال. وتتضمن العادات السبع أن تكون استباقياً، وتبدأ مع وضع الغاية في الاعتبار، وتوفر نهجاً شاملاً لتطوير عادات جيدة تؤدي إلى النجاح.

ويعلمك الكتاب كيفية التحكم في كل لحظة والتخلص من تلك العادات المضيعة للوقت.

_"إن الطريقة التي تقضي بها وقتك هي نتيجة للطريقة التي ترى بها وقتك والطريقة التي ترى بها أولوياتك حقًا."

ستيفن ر. كوفي.

أهم الوجبات الرئيسية للعادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية

تحكم في حياتك من خلال تطبيق سبع عادات_ مثل تولي المسؤولية، وتحديد أهداف الحياة، والتركيز على الأولويات الحقيقية

تحقيق الانتصارات العامة من خلال ممارسات مثل خلق مواقف مربحة للجانبين، وفهم الآخرين أولاً، والتعاون مع الأشخاص الناجحين لتحقيق إنجازات أكبر

إعادة شحن جسمك وعقلك وروحك وعلاقاتك للحفاظ على الزخم هذا هو سر النجاح طويل الأمد

ما يقوله القراء

"" ليتني كنت أعرف هذا قبل 40 عامًا! لقد تغير نموذجي تمامًا وأصبحت بالفعل أكثر هدوءًا وتركيزًا في يومي وفي حياتي."

3.3 مبدأ 80/20: سر تحقيق المزيد بموارد أقل بقلم ريتشارد كوخ

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: ريتشارد كوخ

ريتشارد كوخ سنة النشر: 1999

1999 الوقت المقدر للقراءة: 10 ساعات

10 ساعات المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 336 صفحة

336 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



إن كتاب ريتشارد كوخ مبدأ 80/20 هو دليلك لتحقيق نتائج مهمة بأقل جهد ممكن.

الفكرة الأساسية هي أن 80% من النتائج تأتي من 20% من جهودك. دعك من الانشغال الدائم - فالنجاح هو توجيه الـ20% الحاسمة نحو الأشياء الأساسية.

من السياق التاريخي إلى الاستراتيجيات العملية للشركات، يركز الكتاب على مبادئ 80/20 مع رسوم توضيحية وأمثلة، ويعلمك كيف تعمل هذه المبادئ.

ويتحدث الجزء الأخير من الكتاب عن كيفية التوقف عن إهدار الوقت، واستعادة بعض وقت الفراغ، والقيام بالأمور بكفاءة أكبر في مجالات حياتك المختلفة.

_"ليس نقص الوقت هو الذي يجب أن يقلقنا، بل الميل إلى قضاء معظم الوقت بطرق منخفضة الجودة."

ريتشارد كوخ

أهم النقاط الأساسية لمبدأ 80/20

أدرك أن جزءًا صغيرًا من جهودك غالبًا ما يولد معظم نتائجك. لذا، حدد مهامك الأكثر تأثيرًا وحدد أولوياتها

تطبيق مبدأ 80/20 على استراتيجيات العمل لزيادة أرباحك وتبسيط العمليات

وسّع نطاق تطبيق هذا المبدأ خارج نطاق العمل ليشمل حياتك اليومية. غيِّر طريقة تفكيرك وركِّز على تحقيق جودة حياة أفضل

ماذا يقول القراء

"أكثر ما أثار إعجابي في الكتاب هو الجانب التطبيقي الشخصي لمبدأ 80/20 في حياة المرء والقدرة على تحقيق التوازن بين الكفاءة وتجارب تحسين الحياة. كانت تجربة قراءة رائعة بشكل عام."

4- ### 4.Eat That Frog!: 21 طريقة رائعة للتوقف عن المماطلة وإنجاز المزيد من الأعمال في وقت أقل من تأليف براين تريسي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: براين تريسي

براين تريسي سنة النشر: 2016

2016 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات

3 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 144 صفحة

144 صفحة التقييمات: 4.7/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



هل سبق لك أن وجدت نفسك تماطل في أداء المهام الحرجة؟ ماذا لو كانت هناك استراتيجية فكاهية وفعالة في نفس الوقت للتغلب على المماطلة وتحسين الإنتاجية؟

يدعو الكتاب المستوحى من نصيحة مارك توين الطريفة، إلى معالجة المهام الأكثر تحديًا بشكل مباشر، مع التركيز على فلسفة معالجة أكبر ضفدع أول شيء في الصباح. ببساطة، كل هذا الضفدع

تقدم تريسي 21 نصيحة عملية وفعالة تقنيات إدارة الوقت مع مبادئ تركز على اتخاذ القرار، والانضباط، وتحديد الأهداف، والتصميم. ويشاركنا حقائق بسيطة مدهشة مثل التخطيط، وحجز الوقت، واستخدام التكنولوجيا بذكاء.

جرب هذا الكتاب للحصول على خطة لإدارة الوقت بشكل أفضل مع أقصى قدر من التأثير.

"إن أصعب جزء في أي مهمة مهمة هو البدء بها في المقام الأول. فبمجرد أن تبدأ فعليًا في العمل على مهمة قيّمة، يبدو أنك متحمس بشكل طبيعي للمتابعة." براين تريسي_

أكل هذا الضفدع الوجبات الرئيسية

ابدأ رحلة نجاحك من خلال وضع خطة محكمة. إنها الخطوة الأولى لتحويل أهدافك إلى انتصارات

حدد أهدافك وحدد أولوياتك، مع تركيز طاقتك على ما يهم حقًا لتحقيق التقدم والنجاح

تعرّف على نقاط قوتك ونقاط ضعفك ومناطق نموك. البقاء متفائلاً ومنضبطاً ذاتياً سيساعدك على التحكم في وقتك

ما يقوله القراء

""الكتاب قصير ولطيف. فهو يصف أهم مبادئ إدارة الوقت التي تجعلك شخصاً ناجحاً وراضياً "

هذا الكتاب جيد للجميع. إذا كنت تشعر بأنك غارق في أعباء عملك أو تتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات بالوقت القليل المتاح لك، فهذا هو الكتاب المناسب لك بالتأكيد."

5. إنجاز الأمور: فن الإنتاجية الخالية من الإجهاد من تأليف ديفيد ألين

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: ديفيد ألين

ديفيد ألين سنة النشر: 2001

2001 الوقت المقدر للقراءة: 6 ساعات

6 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 267 صفحة

267 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4/5 (جودريدز)



إذا كنت غارقًا في المهام، أو تتعرق على أمور تافهة، أو تبدأ مشاريعك ولكنك تكافح من أجل إنهائها، فقد يكون هذا الكتاب نقطة تحولك.

إنجاز الأمور هو كتاب كلاسيكي في مجال الإنتاجية و كتب التركيز يقدم نهجاً شاملاً وعملياً لإدارة الوقت الشخصي والمهني.

فكرة هذا الكتاب واضحة ومباشرة جداً - الكثير من المعلومات في رأسك تجعل من الصعب عليك معرفة ما هو مهم. فأنت تفكر في المهام أكثر من _إنجازها، مما يؤدي إلى التوتر والارتباك.

إن منهجية ألين، المعروفة باسم نظام GTD (إنجاز المهام)، تعلم القراء بشكل منهجي تنظيم المهام لتحرير المساحة الذهنية، مما يؤدي إلى إنتاجية خالية من الإجهاد.

_"إن قدرتك على توليد الطاقة تتناسب طرديًا مع قدرتك على الاسترخاء."

ديفيد ألين

إنجاز الأمور الرئيسية #### إنجاز الأمور الرئيسية

قم بتسجيل جميع مهامك في نظام موثوق به وحدد ما إذا كنت ترغب في تجاهلها أو تفويضها أو تأجيلها. اتبع ذلك للحفاظ على عملك منظماً ومرتباً

ركز على النتائج بدلاً من مجرد التفكير في القيام بالمهام لإنجاز أهدافك

اسعَ إلى التحسين المستمر لتحقيق أفضل النتائج إدارة المهام والصفاء الذهني

ما يقوله القراء

""إنه سهل الفهم للغاية، مع أمثلة واضحة ودليل خطوة بخطوة في كيفية تنظيم رؤيتك اليومية والمستقبلية بطريقة يمكن لعقلك أن يتدفق ويبدع بحرية"

6- مشروع الإنتاجية: إنجاز المزيد من خلال إدارة وقتك وانتباهك وطاقتك بقلم كريس بيلي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: كريس بيلي

كريس بيلي سنة النشر: 2017

2017 الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات

8 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 304 صفحة

304 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 3.9 (جودريدز)



مشروع الإنتاجية من تأليف كريس بيلي ليس كتاباً نموذجياً للمساعدة الذاتية، بل هو أشبه بتجربة إنتاجية تحولت إلى دليل إرشادي.

فقد أمضى كريس عاماً كاملاً في القيام بكل أنواع الأشياء المجنونة - من البقاء على قيد الحياة بأقل قدر من النوم إلى العيش في عزلة لمدة عشرة أيام. ويفصح الكتاب عما تعلمه خلال هذه الرحلة الجامحة.

ستحصل على بعض الحيل المفيدة للإنتاجية، مثل الإبطاء من أجل عمل أفضل، والاستغناء عن الأشياء غير المهمة، ومجموعة من الحيل الأخرى - بما في ذلك قاعدة العشرين ثانية للتعامل مع المشتتات. بالإضافة إلى ذلك، احصل على أكثر من 25 ممارسة عملية لتعزيز إنتاجيتك.

إذا كنت تستمتع بتجربة طرق جديدة للتعامل مع المهام أو لديك فضول لمعرفة سبب كون تعدد المهام خرافة، فجرّبها! لأنه، دعنا نواجه الأمر، أن تكون مشغولاً لا يعني دائماً أن تكون منتجاً.

"إن توجيه انتباهك نحو الشيء الأكثر أهمية الذي تختاره - ومن ثم الحفاظ على هذا الانتباه - هو القرار الأكثر أهمية الذي سنتخذه طوال اليوم. نحن ما نوجه انتباهنا إليه."

كريس بيلي

النقاط الرئيسية لمشروع الإنتاجية

ارفع مستوى إنتاجيتك من خلال العمل بذكاء - الأمر كله يتعلق بالتوفيق بين وقتك وانتباهك وطاقتك مثل المحترفين

قم بزيادة الإنتاجية من خلال مواءمة المهام مع ما يهمك حقًا - اعثر على تلك النقطة الرائعة التي تتوافق فيها القيم والدوافع الشخصية معًا

قم بتطبيق قاعدة 3 لتنظيم حياتك وتحسينها مع محاربة التسويف من خلال جعل المهام أكثر جاذبية ومكافأة

ما يقوله القراء

"كان هناك الكثير من المعلومات في هذا الكتاب، لكنه كان منظماً بشكل جيد لدرجة أنني لم أشعر بالإرهاق. أحببت بشكل خاص ملخص الفصل في بداية كل فصل + تحدي نهاية الفصل. فقد أجبرني على التمهل في قراءة الكتاب وتطبيق ما تعلمته للتو."

7. خصص وقتًا: كيف تركز على ما يهم كل يوم بقلم جيك ناب وجون زيراتسكي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلفان: جيك ناب وجون زيراتسكي

جيك ناب وجون زيراتسكي سنة النشر: 2018

2018 الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات

8 ساعات المستوى الموصى به: متوسط

متوسط عدد الصفحات: 304 صفحة

304 صفحة التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4/5 (جودريدز)



حسّن أساليب إدارة وقتك مع كتاب جعل الوقت، الذي كتبه موظفون سابقون في جوجل يفهمون تحديات الموازنة بين العمل والمهام الشخصية.

يوفر كتاب إدارة الوقت هذا إطار عمل من أربع خطوات وأكثر من 80 تكتيكاً عملياً من شأنه أن يمكّنك، خاصةً أولئك الذين يعملون في مجال التكنولوجيا، من تحديد أولويات ما هو مهم حقاً. بدءاً من تحديد المهام الأساسية في اليوم إلى الحفاظ على التركيز وتبني عادات صحية، ستجد في هذا الكتاب ما يساندك.

يتشارك المؤلفان قصصاً من واقع الحياة، مما يجعل الكتاب جذاباً للغاية، وذلك من خلال نبرة متواضعة وفكاهية.

تعلّمك قراءة كتاب حافظ على وقتك ما يلي كيفية التركيز ويمنح مهاراتك في إدارة الوقت والإنتاجية الدفعة التي لطالما احتجت إليها.

_"إن تحويل تركيزك إلى شيء يدركه عقلك على أنه مهمة قابلة للتنفيذ والإنجاز سيخلق زيادة حقيقية في الطاقة الإيجابية والتوجيه والتحفيز."

جايك كناب

اجعل الوقت من أهم الوجبات الرئيسية

ضع في اعتبارك أن الوقت الضائع غالبًا ما يأتي من الانشغال والمشتتات. للتغلب على هذا الأمر، ستحتاج إلى أكثر من مجرد قوة الإرادة - فكر في تغيير إعدادات سلوكك الافتراضي

لا تنشغل بالانشغال. ركز على ما هو أمامك، وأكمل مهمة اليوم قبل الانتقال إلى المهمة التالية

اعتمد تكتيكات واستراتيجيات لخلق حواجز ضد إهدار الوقت والحفاظ على نشاط عقلك من خلال العناية الجيدة بجسمك من أجل التنمية الشخصية الشاملة

ما يقوله القراء

""كلنا بحاجة إلى قراءة هذا. هؤلاء الرجال متواضعون ويشرحون كيف قفزنا دون علمنا على عجلة الهامستر ولا يمكننا الخروج منها. إنهم لا يتنازلون ولا يلقون المحاضرات، بل يلقون حبل النجاة وقد أمسكته بكلتا يدي. إنه ذكي ومضحك وحقيقي. إذا كنت تشعر أن حياتك ليست ملكك، وتريد التوقف عن الشعور بأنك خارج نطاق السيطرة، فهذا هو الحل."

8- العمل العميق: قواعد للنجاح المركّز في عالم مشتت الذهن بقلم كال نيوبورت

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: كال نيوبورت

كال نيوبورت سنة النشر: 2016

2016 الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات

8 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 304 صفحة

304 صفحة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



هل سئمت من الضجيج المستمر لرسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتريد أن تجد الإشباع الحقيقي في عملك؟ هذا هو ما تبحث عنه.

كتاب العمل العميق لنيوبورت هو بمثابة أداة الإنتاجية لم تكن تعلم أنك بحاجة إليها. تخيل أن يكون لديك مجموعة أدوات تتيح لك التركيز بشكل مكثف وإنجاز المزيد من المهام في وقت أقل. هذا هو العمل العميق .

لدى نيوبورت خطة مثيرة للاهتمام من جزأين: أولاً، إقناعك لماذا تغير قواعد اللعبة، وثانياً، تسليمك أربع قواعد متينة:

_اعمل بعمق: تعلم كيفية التركيز بشكل مكثف دون تشتيت الانتباه

تقبل الملل: نعم، الملل سلاح سري. يكشف لك نيوبورت عن السبب

_الإقلاع عن وسائل التواصل الاجتماعي: صادمة، أليس كذلك؟ لكنه يقدم حجة قوية

استنزاف المياه الضحلة: تخلص من تلك المهام السطحية

هذا الكتاب لا يدور فقط حول تجنب المشتتات والاحتفاء بالعمل العميق المعاكس - العمل العميق. فهو يلقي بقصص حقيقية، مثل قصة برج كارل يونغ، والعديد من النصائح العملية التي تساعدك على تعزيز الإنتاجية وإدارة الوقت. وبحلول النهاية، سيكون لديك الحافز للتركيز الشديد، والتخلص من الضوضاء، وتوجيه طاقتك إلى ما هو ضروري.

اقرأ هذا الكتاب إذا كنت ترغب في أي وقت مضى في أن تفقد الإحساس بالوقت لأنك مستغرق في مهمة ما.

_"إذا لم تنتج، فلن تزدهر - مهما كنت ماهرًا أو موهوبًا."

كال نيوبورت

العمل العميق #### العمل العميق الوجبات الرئيسية

إتقان المهام المعقدة، وزيادة الإنتاج، والعثور على الإنجاز في هذه العملية

لوّح بوداع العمل السطحي والمشتتات مع تحديد أولويات واضحة تمامًا ورسم حدود لاستعادة تركيزك

اجعل العمل العميق طقوسك اليومية. ضع جدولاً زمنياً لجلسات الطاقة وضاعف تركيزك ودرب عقلك على المهام التي تتطلب جهداً كبيراً

ماذا يقول القراء

"كانت هذه قراءة رائعة مع العديد من الأمثلة الملموسة التي يمكنني تطبيقها. لقد قرأته كجزء من نادي الكتاب الاختياري في العمل، وأنا متحمس لقراءته مرة أخرى لأستفيد من الحكايات الإضافية التي فاتتني في المرة الأولى "إذا كنت تتطلع إلى تغيير الأمور ومعالجة الوقت الضائع لتصبح أكثر إنتاجية، فهذا هو الكتاب المناسب لك!

9. كيف تتوقف عن المماطلة: دليل بسيط لإتقان المهام الصعبة وكسر عادة المماطلة بقلم س. ج. سكوت

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: س. ج. سكوت

س. ج. سكوت سنة النشر: 2017

2017 الوقت المقدر للقراءة: 4 ساعات

4 ساعات المستوى الموصى به: مبتدئ

مبتدئ عدد الصفحات: 158 صفحة

158 صفحة التقييمات: 4.2/5 (أمازون) 3.2/5 (جودريدز)



هل سبق لك أن وجدت نفسك مشغولاً بمهام اللحظة الأخيرة وتشعر بثقل الأهداف التي لم تتحقق؟

هذا الكتاب هو دليلك المفضل لإتقان تلك الأهداف الصعبة والتحرر من المماطلة. فهو يسلط الضوء على كيفية تأثير التسويف سلباً على مختلف جوانب الحياة، بدءاً من الأكاديميين والأداء الوظيفي إلى الصحة والشؤون المالية.

كتاب توقف عن المماطلة من تأليف س. ج. سكوت مليء بالنصائح العملية ويعرفك بقاعدة 80/20 في خطة خطوة بخطوة، وقاعدة 25-5، وفن قول لا بأمان

وهو يجهزك للتغلب على المماطلة وتحسين إدارة وقتك من خلال تخصيص المزيد من الوقت للمهام المهمة وتحويل قائمة مهامك إلى جدول زمني مضبوط جيدًا لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية.

_"كلما زاد الوقت والجهد الذي يستغرقه القيام بمهمة ما، كلما كان من الصعب البدء بها."

S. ج. سكوت

كيف تتوقف عن المماطلة #### كيف تتوقف عن المماطلة الوجبات الرئيسية

اكتشف أسباب المماطلة، فقد يكون السبب هو الرغبة في الكمال أو الخوف من المجهول الذي يعيق إنتاجيتك

كن واقعيًا وحدد التزاماتك من خلال اختيار خمسة مشاريع أساسية مهمة حقًا

قم بتحسين الأمور من خلال أهداف S.M.A.R.T. الأهداف، وأتقن فن قول لا، وخطط لأسبوعك كالمحترفين، واعتمد عادات يومية من هذا الكتاب للتخلص من المماطلة

ماذا يقول القراء

"""يضع المؤلف كل شيء: كيف تبدأ، ومن أين تبدأ، والخطوات التي يجب اتباعها، وكيفية إنجاح كل ذلك. بعد أن انتهيت من الكتاب مؤخرًا، لم أحرز أي تقدم، وآمل أن أغير ذلك قريبًا جدًا هذا كتاب سهل القراءة، ومناسب لأي شخص يحتاج إلى التخلص من التسويف في حياته. لقد أوصيت بالكتاب لجميع أصدقائي." _

10. أربعة آلاف أسبوع: إدارة الوقت للفانين من تأليف أوليفر بوركمان

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: أوليفر بوركمان

أوليفر بوركمان سنة النشر: 2021

2021 الوقت المقدر للقراءة: 7 ساعات

7 ساعات المستوى الموصى به: من المبتدئ إلى المتوسط

من المبتدئ إلى المتوسط عدد الصفحات: 288 صفحة

288 صفحة التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



هل تعلم أنك إذا عشت حتى الثمانين من عمرك، سيكون لديك حوالي أربعة آلاف أسبوع فقط لتلعب بها - هذا جنون، أليس كذلك؟

لكن انتظر، لا داعي للذعر بعد. خذ نفسًا عميقًا واغوص في صفحات كتاب أوليفر بوركمان أربعة آلاف أسبوع، وهو كتاب ممتع ومثير للتفكير في إدارة الوقت يوضح كيف يمكنك أن تعيش حياة مُرضية أكثر من مجرد مشاهدة عقارب الساعة وهي تدق.

ويشير إلى أن الوقت محدود وثمين، مستفيدًا من أفكار الفلاسفة القدماء وعلماء النفس والمعلمين الروحيين والمفكرين المعاصرين وغيرهم من الأشخاص الناجحين.

يتحدى الكتاب العقلية الحديثة المتمثلة في الصخب المستمر والسعي لإنجاز كل شيء. يجادل بوركمان بأن الرغبة في التركيز على إتقان الوقت غالبًا ما تؤدي إلى مزيد من التوتر وقلة الإنجاز.

جرب هذا لتغيير نظرتك للوقت وعيش حياة أكثر إشباعًا.

_"لقد مُنحنا القدرات الذهنية لوضع خطط طموحة بلا حدود تقريبًا، ومع ذلك لا يوجد وقت عمليًا على الإطلاق لوضعها موضع التنفيذ."

أوليفر بوركمان

أربعة آلاف أسبوع أهم النقاط الرئيسية

اكتشف كيف قام البشر بتحليل الوقت وفهمه وإدراك أهميته المتزايدة

قم بزيادة إنتاجيتك من خلال دمج المماطلة بشكل استراتيجي وتحديد أولويات المهام

خصص وقت فراغك لأنشطة عائلية هادفة وانخرط في هوايات مُرضية

ما يقوله القراء

""هذا الكتاب ليس حبة سحرية تجعلك تدير وقتك فجأة. إنه مجموعة من الفلسفات ووجهات النظر التي ترشدك إلى الحقيقة المطلقة حول إدارة الوقت. لن أفسد ذلك لك، عليك أن تقرأه لتكتشف ذلك!"

تنفيذ استراتيجيات إدارة الوقت مع ClickUp

يعتمد المحترفون المعاصرون على أكثر من مجرد كتب إدارة الوقت والتعمق في أدوات مبتكرة لإدارة الوقت لاستكمال استراتيجياتهم وتعزيزها.

تحديث النطاقات الزمنية وتعديلها تلقائيًا على الطلبات أو التذاكر الواردة باستخدام الفترة الزمنية المتجددة في لوحات معلومات ClickUp

إحدى الأدوات التي اكتسبت شهرة كبيرة في المشروع و تطبيقات إدارة الوقت هو انقر فوق .

ClickUp ليس مجرد منصة أخرى لإدارة المهام، بل هو تطبيق متعدد الاستخدامات ومتكامل مصمم لتبسيط سير العمل وتعزيز التعاون وتحسين مهارات إدارة الوقت.

أنجز المزيد من المهام في وقت أقل:

خطط، ونظم، وتعاون بسهولة مع مهام ClickUp Tasks

قم بإدارة وقتك بسهولة وعزز الإنتاجية باستخدام إدارة الوقت في ClickUp الميزات. من خلال طرق عرض التقويم وجانتت والجدول الزمني، يمكنك تخطيط مهامك على طريقتك.

ما يجعلها أكثر روعة هي الأدوات الموفرة للوقت مثل تواريخ البدء والاستحقاق، وإعادة تعيين تاريخ الاستحقاق، وجدولة السحب والإفلات، وإعداد التقارير الزمنية، وغيرها الكثير التي تساعدك على تحقيق أهدافك بشكل أسرع.

تتبع وقتك:

قم بتنظيم وإضافة ملاحظات لبدء مهمة باستخدام ClickUp تتبع وقت المشروع

حافظ على تركيزك على عملك مع تتبع الوقت بسهولة باستخدام تتبع وقت مشروع ClickUp Project TrackUp .

سواءً على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو متصفح Chrome، يمكنك التحكم في جدولك الزمني من خلال تتبع الوقت العام واليدوي. فهو يساعدك على توضيح تخصيص المهام وتتبع التقدم المحرز وضمان بقاء الجميع على المسار الصحيح.

تذكيرات بدون مجهود:

ابقَ على المسار الصحيح مع تذكيرات ClickUp السريعة والسهلة.

لا تفوّت أي شيء مع تذكيرات ClickUp التي تتيح لك البقاء منظمًا وتبسيط سير عملك. تسمح لك هذه الميزة بإضافتها أو إدارتها أو تخصيصها بالمرفقات والتواريخ والجداول الزمنية المتكررة لتناسب احتياجاتك.

يمكنك بسهولة التحقق من المهام المكتملة، أو التأجيل، أو إعادة الجدولة، أو تفويض المهام بسلاسة إلى فريقك، مما يحافظ على تنظيمك وكفاءتك.

تكامل سلس:

قم بإدارة عملك في ClickUp مع فرز المهام بسلاسة حسب الحالة والأولوية والمُعيَّن والمزيد

قم بمزامنة ClickUp مع التقويمات والبريد الإلكتروني والأدوات الأساسية الأخرى، مما يسمح لك بتبسيط سير عملك وتقليل إدخال البيانات يدويًا.

قوالب موفرة للوقت:

تم تصميم قالب تحليل الوقت في ClickUp لمساعدتك على تتبع وتحليل الوقت المستغرق في المهام

استخدم قوالب سجل الوقت للحصول على رؤية واضحة تمامًا لتخصيص ساعات عملك وجدولة مهامك لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية.

حافظ على الشفافية في فريقك، وقم بتقييم أدائك من خلال تتبع التقدم المحرز، وحوّل رحلة إدارة وقتك باستخدام هذه القوالب.

تحمّل مسؤولية وقتك

ها أنت ذا! أفضل 10 كتب لإدارة الوقت لتتحكم في وقتك، وتتحكم في جداولك المزدحمة وتدير مهامك بكفاءة، مما يوفر وقتك الثمين في نهاية المطاف.

إن دمج أدوات متقدمة مثل ClickUp يزيد من قدرات الفرد على إدارة الوقت.

وبفضل ميزات مثل تتبع المهام، والتعاون، وسير العمل القابل للتخصيص، يبرز ClickUp كحل متعدد الاستخدامات، مكملاً للحكمة الخالدة لكتب إدارة الوقت المؤثرة هذه.

لا تنسَ الاطلاع على مصفوفة إدارة الوقت و قوالب حظر الوقت التي يمكن أن تحول جدولك المزدحم إلى أيام منتجة.

سجّل مجاناً لإطلاق العنان لإمكانيات إدارة الوقت الكاملة.

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