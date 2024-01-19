5 قيم لسكروم للارتقاء بممارساتك الرشيقة

الالتزام. التركيز. الانفتاح. الاحترام. الشجاعة. هذه ليست مجرد كلمات طنانة - فهي معًا تمكن الفرق من العمل بشكل جيد لإنجاح المشاريع. وهي أيضًا القيم الأساسية في Scrum.

Scrum، الذي أصبح الآن شائعًا للغاية إدارة المشاريع الرشيقة نشأت هذه المنهجية في ورقة بحثية صاغها هيروتاكا تاكيوتشي وإيكوجيرو نوناكا عام 1986 لمجلة هارفارد بيزنس ريفيو. غيّرت هذه الورقة البحثية الأساسية لعبة تطوير المنتجات الجديدة إلى الأبد الطريقة التي تقدم بها فرق العمل الرشيقة نتائج مشاريع ناجحة.

تشكل قيم سكروم الخمس جوهر العمل الجماعي المحسّن وتثبت إطار عمل سكروم في مكانه. دعونا نفصلها.

ما هي قيم سكروم؟ قيم سكروم هي المبادئ الأساسية التي توجه سلوكيات وتفاعلات فرق Scrum. إنها تمكن الفرق من بناء الثقة والتعاون بفعالية والتركيز على تقديم القيمة والتحسين المستمر. الالتزام، والتركيز، والانفتاح، والاحترام، والشجاعة هي القيم الأساسية التي تحدد قيم سكروم.

هذه القيم قيم رشيقة التأكيد على المرونة والتكيف السريع والتعاون الوثيق.

هناك الكثير من مصطلحات سكروم لكن هذه القيم الأساسية الخمس تساعد على الحفاظ على الإنتاجية، مما يجعل تطوير البرمجيات جهدًا جماعيًا فعالًا ومنتجًا!

تحديد قيم سكروم الخمسة ## تعريف قيم سكروم الخمسة

إنشاء شامل سير عمل Scrum داخل ClickUp لكي ينجح المشروع، يجب أن يشرح مسؤولو سكروم بوضوح أهمية القيم الخمس لفريقهم. يجب أن توافق الفرق أيضًا على اتباع هذه القيم الخمس.

الالتزام

الالتزام يعني تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاريعك الحالية. وهو يتضمن امتلاك أعضاء الفريق لعملهم وشعورهم بالمسؤولية الشخصية عن تحقيق النتائج. ويشمل ذلك أيضًا متابعة الالتزامات السابقة.

بعبارات بسيطة، الالتزام هو تحديد نتيجة والالتزام بها حتى اكتمال المشروع. ومن الأمثلة على الالتزام أن يقرر الفريق إطلاق ميزة منتج معين خلال سباق السرعة.

التركيز

التركيز هو امتلاك رؤية واضحة والتركيز فقط على ما هو مهم حقًا. وهو يعني العمل فقط على العناصر الأساسية وتجنب تشتيت الانتباه عن المهام التي ليست حاسمة لأهدافك.

على سبيل المثال، فكر في فريق Scrum يتعاون في مشروع لتصميم تطبيق iOS جديد لشركة ما. ينصب تركيزهم على إنشاء تطبيق iOS بسرعة مع الحد الأدنى من الأخطاء والمراجعات (وليس على إنشاء تطبيق أندرويد أو ويندوز أو ماك بالإضافة إلى إصدار iOS).

الانفتاح

ينطوي الانفتاح على الاستعداد لمشاركة معرفتك وجهودك، والاستماع إلى أفكار الآخرين، وقبول الملاحظات. ويعني أيضًا مشاركة الخطط الشاملة لمؤسستك مع فرقك على الفور.

يتعلق الانفتاح بتبادل المعلومات بحرية بين الموظفين، مما يسهل على الجميع العمل والتواصل. في إعداد Scrum، تشارك الفرق معارفها وخبراتها مع الآخرين في المؤسسة، مما يعزز الأداء الوظيفي بشكل عام.

الاحترام

يتضمن الاحترام تقدير وجهات النظر المتنوعة، والاستماع إلى أفكار الآخرين، وتقديم الدعم عند الحاجة. ويعني معاملة أعضاء الفريق بلطف وأمانة والاعتراف بالوقت الذي يكرسونه لنجاح المؤسسة.

على سبيل المثال، أثناء مناقشة مشروع ما، يُظهر مالك المنتج الاحترام من خلال الاستماع بعناية لأفكار فريقه وتقدير مدخلاتهم قبل اتخاذ القرارات.

الشجاعة

تُترجم الشجاعة إلى امتلاك الثقة لتحمل المخاطر وتشجيع بيئة يكون فيها الموظفون منفتحون على التعلم من الأخطاء وتطوير مهارات جديدة. في المؤسسات، تتحسن فرق Scrum من خلال التعلم الجماعي من أخطائهم بمرور الوقت.

على سبيل المثال، إذا قام فريق ما بالمخاطرة من خلال تجربة تقنية جديدة لتصميم موقع إلكتروني، فيمكنه مشاركة تلك المعرفة مع الفرق الأخرى. بهذه الطريقة، يمكن للفرق تعزيز معرفة ومهارات بعضها البعض.

الفرق بين قيم ومبادئ سكروم ## الفرق بين قيم ومبادئ سكروم

قيم Scrum هي المعتقدات الأساسية التي تشكل عقلية وسلوك فرق سكروم في إدارة المشاريع الرشيقة.

من ناحية أخرى، فإن مبادئ سكروم هي المبادئ التوجيهية والقواعد العملية الموضحة في وثائق مثل دليل سكروم، والتي تساعد كل عضو في الفريق على تطبيق هذه القيم بطريقة منظمة.

بينما تمثل القيم المعتقدات الأساسية، توفر المبادئ إطارًا هيكليًا.

ضمن Scrum، لديك التخطيط للسباق السريع (دورات العمل القصيرة) والاحتفالات (اجتماعات لإبقاء الجميع على نفس الصفحة). تترجم هذه السباقات والاحتفالات هذه المعتقدات إلى إجراءات ملموسة ضمن إطار عمل Scrum.

تشكل قيم ومبادئ Scrum الأساس الأساسي للعمل الجماعي الفعال والنجاح في العمل الجماعي إدارة مشروع سكروم .

دعنا نفصل الاختلافات بين الاثنين بشكل أكبر.

الجانب قيم العجلة مبادئ العجلة التعريف المعتقدات الأساسية التي توجه فريق سكروم بأكمله إرشادات عملية لإدارة المشاريع المنظمة العناصر الأساسية الالتزام، التركيز، الانفتاح، الاحترام، الشجاعة تخطيط السبرينت والاحتفالات والأدوار الموضحة في دليل سكروم الدور تشكيل السلوك والتعاون تقديم نهج منظم لإدارة المشاريع التطبيق التأثير على تفاعلات الفريق وعقليته توجيه تنفيذ سكرم في المهام اليومية النتائج بناء الثقة والملكية والقدرة على التكيف تمكين نهج منظم ورشيق لإدارة المشروع

جدول مقارن يسلط الضوء على الفروق بين قيم سكروم ومبادئ سكروم

## دور قيم سكروم في الحياة العملية اليومية

يشبه دور قيم سكروم في الحياة العملية اليومية دور البوصلة التي توجه الأفراد والفرق خلال تعقيدات مهامهم اليومية وتحافظ على سلامة الفريق.

تعمل القيم - الالتزام والتركيز والانفتاح والاحترام والشجاعة - كحواجز حماية أساسية تشكل كيفية تعاون الأفراد وتعاملهم مع التحديات.

دعونا نلقي نظرة على كيفية استخدام كل منها في الحياة العملية اليومية.

دور "الالتزام" في البيئة المهنية

تتضمن مشاريع سكروم تأسيس نهج متفانٍ وثابت لتحقيق الأهداف.

ابدأ بتحديد واضح أهداف المشروع ووضع جداول زمنية واقعية. حدد أولويات المهام لتتماشى مع هدفك السريع وتأكد من تركيز الجهد على كل جانب.

التواصل وتعزيز الالتزام داخل فريق Scrum، وتشجيع التفاني المشترك لنجاح المشروع. تقييم التقدم المحرز بانتظام، وإجراء التعديلات اللازمة، ودعم المساءلة عن الوفاء بالالتزامات.

من خلال غرس الالتزام كمبدأ إرشادي، يمكن لفرق سكرم تجاوز التحديات بمرونة وتحقيق نتائج ناجحة للمشروع.

دور "التركيز" في البيئة المهنية

لتطبيق "التركيز" في الحياة العملية اليومية، حدد أولويات المهام، وحدد أهدافًا واضحة للسباق السريع، وخصص فترات زمنية محددة للعمل المركز. إنشاء مساحة عمل منظمة، واستخدام أدوات الإنتاجية بحكمة، وإدارة التواصل بفعالية.

تجنب تعدد المهام، وخذ فترات راحة منتظمة، وتجنب الاجتماعات غير الضرورية. يعمل هذا النهج المدروس على تهيئة بيئة مواتية للتركيز المستمر وتعزيز الإنتاجية وضمان تنفيذ المشروع بنجاح.

دور "الاحترام" في البيئة المهنية

يتضمن تطبيق "الاحترام" كقيمة من قيم "سكروم" في حياتك المهنية في أي مشروع تعزيز ثقافة العمل التعاوني والإيجابي.

عامل زملاءك باحترام، وقدر وجهات نظر الآخرين، وشجع التواصل المفتوح لمشاركة الأفكار والملاحظات باحترام.

تبنَّ نهجًا موجهًا نحو الفريق يعترف بمهارات الآخرين ويقدر خبرات كل عضو.

من خلال الحفاظ على نبرة الاحترام في جميع التفاعلات، يساهم المحترفون في خلق بيئة إيجابية تقدر نقاط القوة الفردية. يؤدي هذا التكامل في الاحترام كقيمة من قيم Scrum إلى تنمية مكان عمل يزدهر فيه التفاهم والتعاون المتبادل، مما يؤثر إيجابًا على النجاح العام للمشروع.

دور "الانفتاح" في البيئة المهنية

ينطوي تيسير الانفتاح كقيمة من قيم "سكروم" على تعزيز ثقافة السلامة النفسية داخل مؤسستك. يمكنك تبني الشفافية والتواصل المفتوح من خلال تشجيع أعضاء فريق Scrum الخاص بك على التعبير عن أفكارهم وملاحظاتهم بحرية، دون الخوف من رد الفعل العنيف.

قم بإنشاء قنوات للحوار المفتوح للتعبير عن المخاوف والتحديات بشفافية. قم بتطوير عقلية تقدّر الصراحة والتواصل المباشر، وخلق جو يشعر فيه الجميع بالراحة في مشاركة وجهات نظرهم.

إن غرس الانفتاح يعزز التعاون ويبني الثقة بين أعضاء فريق سكروم. كما أنه يساعد سكرم ماسترز في توجيه المشاريع بوضوح، مما يؤدي إلى ديناميكية فريق ناجح.

دور "الشجاعة" في البيئة المهنية

الشجاعة هي قيمة أساسية أخرى من قيم Scrum التي يمكن أن تساعد مشاريعك على تحقيق قمة الجودة. تتعلق الشجاعة في البيئة المهنية بتمكين الأفراد من مواجهة التحديات بجرأة ومعالجة المشكلات بشفافية.

تحفيز أعضاء الفريق على التحدث ومشاركة آرائهم والتعبير عن مخاوفهم دون خوف من الانتقام. سيساعد ذلك على خلق ثقافة تقدر الأفكار المبتكرة وترحب بالنقد البناء.

في بيئة تتحلى بالشجاعة، من المرجح أن يقبل الأفراد على المخاطرة والتكيف مع التغيير والمساهمة في التحسين المستمر. من خلال غرس الشجاعة كمبدأ توجيهي، يمكنك تعزيز الجودة والإبداع والالتزام الجماعي بنجاح الفريق.

كيفية تطبيق قيم سكروم الخمسة الأساسية ## كيفية تطبيق قيم سكروم الخمسة الأساسية

قد يبدو تطبيق قيم سكروم الخمس الأساسية في الممارسة العملية أمرًا صعبًا، ولكن يمكنك تحقيق ذلك باستخدام أدوات سكروم والاستراتيجية. يمكن لأدوات مثل ClickUp تسهيل تنفيذ قيم سكروم الخمس هذه في مشاريعك بسرعة. فيما يلي أهم ميزات ClickUp التي يمكنك استخدامها لتوجيه فريق رشيق نحو النجاح

لوحة سكروم

تعمل لوحة Scrum كأداة حاسمة لأساتذة Scrum ومالكي المنتجات في تنفيذ قيم Scrum الأساسية في تطوير المنتج أو إدارة المشروع . عرض لوحة ClickUp نظرة عامة شاملة عن سير العمل السريع للفريق بأكمله، مما يضمن الشفافية الكاملة في تقدم المشروع. يمكنك استخدامه لتحليل أحداث Scrum المتعددة في لوحة تحكم واحدة.

يسمح هذا الانفتاح للفريق بأكمله برؤية حالة المهمة والتبعيات والعوائق والمزيد في الوقت الفعلي، مما يخلق مصدرًا واحدًا للحقيقة. كما أنه يعزز التزام الفريق بتحقيق أهداف العدو السريع. بالإضافة إلى ذلك، تتيح القدرة على تحديث حالة المهمة بسهولة أثناء التنقل لأعضاء الفريق الحفاظ على تركيز واضح على نقل المهام إلى مرحلة الإنجاز. تعد لوحة Scrum ضرورية للحفاظ على تركيز الفريق على أهداف العدو السريع والالتزام بإنجاز العمل كما هو مخطط له.

استخدم لوحة سكرم القابلة للتخصيص من ClickUp للحصول على نظرة عامة على تقدم المشروع في لمحة سريعة

حالات مخصصة حالات ClickUp المخصصة لـ ClickUp توفر نهجًا مخصصًا لإدارة المهام، مما يسمح للفرق بتحديد وتتبع مراحل مهمة محددة. وهذا يجعل إدارة Scrum أسهل.

تساعد الحالات في الحفاظ على التركيز من خلال توفير رؤية واضحة لمكان كل مهمة في سير العمل. على سبيل المثال، يشير تحويل مهمة ما إلى "قيد التقدم" إلى التزام الفريق بالعمل عليها بنشاط.

احصل على وضوح في مراحل المهام وعزز تركيز فرق Scrum مع الحالات المخصصة على ClickUp

الأولويات أولويات ClickUp و

لوحات كانبان توفر نظامًا مرنًا لتحديد أولويات المهام، بما يتماشى مع قيم الالتزام والتركيز في Scrum.

يمكن لمسؤولي سكرم ومالكي المنتج تحديد المهام على أنها عاجلة أو عالية أو عادية أو منخفضة، مما يسهل الالتزام بمعالجة العناصر ذات الأولوية العالية أولاً مع خلق شعور بالملكية داخل الفريق.

إن جعل الأولويات مرئية على لوحة كانبان يعزز هذا التركيز كل يوم. الانفتاح والشجاعة مطلوبان للفريق لوضع معايير الأولويات بفعالية وإجراء محادثات حول سعة عبء العمل.

تعزيز التزام الفريق مع تحديد أولويات المهام بمرونة في ClickUp

تقديرات الوقت تقديرات وقت ClickApp تسمح للفرق بالالتزام بشجاعة بأهداف قابلة للتحقيق مع احترام ديناميكيات الفريق.

يشجع الفرق على مواجهة حقائق ضيق الوقت بشفافية وتبقي تخطيط مشروع Scrum على المسار الصحيح.

استخدم تقديرات الوقت في ClickUp لتمكين الفرق من خلال جداول زمنية واقعية للمهام واتخاذ قرارات شجاعة

يُمكِّن ClickUp مدراء ومالكي المنتجات من ترسيخ الالتزام والتركيز والانفتاح داخل كل عضو من أعضاء فريق Scrum. وهذا في نهاية المطاف يوجه مشاريعك نحو الإنجاز الناجح.

تعظيم نتائج سكروم مع ClickUp

قيم سكروم هي القوة الدافعة وراء الإدارة الناجحة للمشروع، حيث تعزز الالتزام والتركيز والانفتاح والاحترام والشجاعة داخل الفرق.

ClickUp، كبرنامج متعدد الاستخدامات منصة إدارة المشاريع الجماعية ، توفر للفرق القدرات اللازمة لتحقيق تلك القيم بشكل كامل في عملهم.

من خلال الاستفادة من ميزات ClickUp يمكنك تفعيل قيم Scrum بدلاً من تركها مجرد أفكار نظرية. بمجرد حدوث ذلك، ستستقر الأمور في مكانها الصحيح، وسيبدأ فريقك في العمل على النحو الأمثل. يمكنك إطلاق العنان لتعاون رائع ومحادثات مثمرة وميل طبيعي نحو التحسين المستمر.

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الأسئلة الشائعة الشائعة

1. كيف ترتبط قيم سكروم بمبادئ سكروم؟

مبادئ سكروم هي المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات التي توجه تطبيق إطار عمل سكروم في أي مشروع، مثل أثناء تطوير البرمجيات أو إطلاق تطبيق.

تساعد هذه المبادئ الفرق على تطبيق منهجية سكروم بفعالية، مما يسهل التعاون والقدرة على التكيف والتقدم التكراري.

فيما يلي شرح لمبادئ سكرم الستة، إلى جانب أمثلة على كيفية توافقها مع قيم سكرم:

1. مراقبة العملية التجريبية

المعنى: تستند القرارات على التقدم في العالم الحقيقي والأدلة، وليس فقط على النظرية أو الافتراضات. الشفافية والتفتيش والتكيف هي المفتاح هنا

تستند القرارات على التقدم في العالم الحقيقي والأدلة، وليس فقط على النظرية أو الافتراضات. الشفافية والتفتيش والتكيف هي المفتاح هنا المحاذاة مع الانفتاح: تشارك الفرق البيانات والتقدم المحرز بشكل مفتوح، مما يشجع على التغذية الراجعة والتكيف

تشارك الفرق البيانات والتقدم المحرز بشكل مفتوح، مما يشجع على التغذية الراجعة والتكيف التوافق مع الشجاعة: تتبنى الفرق عدم اليقين في العمليات التجريبية وتتكيف بجرأة بناءً على الملاحظات

2. التنظيم الذاتي

التنظيم الذاتي: تدير الفرق عملها، وتتخذ قراراتها باستقلالية ضمن إطار عمل سكروم

تدير الفرق عملها، وتتخذ قراراتها باستقلالية ضمن إطار عمل سكروم المحاذاة مع الالتزام: تتولى الفرق الممكّنة زمام الأمور وتلتزم بشكل أعمق بأهدافها

تتولى الفرق الممكّنة زمام الأمور وتلتزم بشكل أعمق بأهدافها المحاذاة مع الاحترام: الثقة والاحترام للخبرة الفردية تدفع التنظيم الذاتي

3. التعاون

المعنى: يعمل أصحاب المصلحة والمطورون والعملاء معًا بشكل وثيق طوال العملية

يعمل أصحاب المصلحة والمطورون والعملاء معًا بشكل وثيق طوال العملية المواءمة مع الاحترام: يتم تقدير وجهات النظر المتنوعة، مما يتيح التعاون البناء

يتم تقدير وجهات النظر المتنوعة، مما يتيح التعاون البناء المواءمة مع الانفتاح: الشفافية والتواصل المفتوح يتيح التنسيق الفعال

4. تحديد الأولويات على أساس القيمة

المعنى: يتم تحديد أولويات الميزات والمهام بناءً على قيمتها للعميل

يتم تحديد أولويات الميزات والمهام بناءً على قيمتها للعميل المواءمة مع التركيز: تركز الفرق على تقديم العمل الأكثر قيمة أولاً

تركز الفرق على تقديم العمل الأكثر قيمة أولاً المواءمة مع الالتزام: المواءمة مع قيمة العميل تعزز التزام الفريق

5. المواءمة مع الوقت

المعنى: لأحداث سكروم وسباقات السرعة حدود زمنية ثابتة لتعزيز التركيز والإلحاح

لأحداث سكروم وسباقات السرعة حدود زمنية ثابتة لتعزيز التركيز والإلحاح المحاذاة مع التركيز: تساعد الحدود الزمنية الفرق على تجنب التشتت والبقاء على المسار الصحيح

تساعد الحدود الزمنية الفرق على تجنب التشتت والبقاء على المسار الصحيح المواءمة مع الاحترام: الحدود الزمنية تحمي وقت الأفراد وطاقتهم

6. التطوير التكراري:

المعنى: يتم تقسيم العمل إلى دورات صغيرة وتدريجية (سباقات سريعة) للتغذية الراجعة والتحسين المستمر

يتم تقسيم العمل إلى دورات صغيرة وتدريجية (سباقات سريعة) للتغذية الراجعة والتحسين المستمر المواءمة مع الشجاعة: تتبنى الفرق التغيير بشجاعة وتتكيف بناءً على التغذية الراجعة

تتبنى الفرق التغيير بشجاعة وتتكيف بناءً على التغذية الراجعة المواءمة مع الانفتاح: الشفافية فيما يتعلق بالتقدم والتحديات تسمح بتصحيح المسار

2. كيف تعمل قيم سكروم على تحسين سير العمل؟

يؤدي تبني قيم سكروم إلى بيئة عمل تعزز الكفاءة والشفافية والقدرة على التكيف. من خلال الاهتمام المركّز بالمهام، والتراكمات المتراكمة ذات الأولوية، والأهداف الواضحة للسباق السريع، تصبح الفرق أكثر إنتاجية.

الانفتاح يتحقق من خلال التواصل الشفاف والمناقشات الصريحة وثقافة التغذية الراجعة

يتحقق من خلال التواصل الشفاف والمناقشات الصريحة وثقافة التغذية الراجعة التشجيع يمكّن الفرق من المخاطرة وتحدي الافتراضات والتحدث، مما يشجع على الابتكار

يمكّن الفرق من المخاطرة وتحدي الافتراضات والتحدث، مما يشجع على الابتكار الالتزام يستلزم الملكية المشتركة وتحقيق الأهداف والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة

يستلزم الملكية المشتركة وتحقيق الأهداف والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة الاحترام يشكل ثقافة تقدر المساهمات الفردية والاستماع الفعال والترحيب بالأفكار المتنوعة

كل هذا يؤدي إلى تعزيز التعاون، وتحسين التواصل، وزيادة القدرة على التكيف، ورفع مستوى الجودة، وتسريع الإنجاز. من خلال تبني هذه القيم بكل إخلاص، تقوم فرق سكروم بتطوير بيئة عمل تحفز الابتكار والكفاءة والإحساس العميق بالملكية، مما يؤدي في النهاية إلى منتجات متفوقة وعملاء راضين وفرق عمل متفاعلة للغاية.

3. كيف يمكن لأدوات مثل ClickUp أن تعزز التزام فريقي بقيم Scrum؟

يعزز ClickUp الالتزام بقيم Scrum من خلال توفير منصة متعددة الاستخدامات تتماشى مع المبادئ الرئيسية للالتزام والتركيز والانفتاح والاحترام والشجاعة.

من خلال استخدام لوحة سكرم الخاصة بـ ClickUp وميزات مثل الحالات المخصصة، والأولويات، والتقديرات الزمنية، يمكن لأساتذة Scrum ومالكي المنتجات غرس هذه القيم في فرق مشاريعهم.

تدعم وظائف لوحة Scrum Board الالتزام من خلال تقديم رؤية واضحة لتقدم المهام، بينما تضمن الحالات المخصصة العمل المركّز والمخصص. تتوافق الأولويات مع قيمة الالتزام، مما يعزز الشعور بالملكية بين أعضاء الفريق. تشجع التقديرات الزمنية في ClickUp على اتخاذ قرارات شجاعة من خلال الاعتراف بشفافية بالقيود الزمنية الواقعية، بما يتماشى مع قيمة الشجاعة.