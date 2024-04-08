سلاك مقابل البريد الإلكتروني: ما هي أداة التواصل الأفضل لفريقك؟

Slack والبريد الإلكتروني عبارة عن طرق سريعة تربط بين فرقك للتعاون وتبادل الأفكار.

لكن السؤال هو Slack مقابل البريد الإلكتروني - أيهما أفضل أداة لتواصل الفريق؟

اختيار واحدة على غيرها من أدوات التواصل الأخرى سيحد من خياراتك. كل من سلاك والبريد الإلكتروني ضروريان للتواصل في مكان العمل وتنفيذ المهام اليومية. وعند استخدامهما معًا بشكل صحيح، فإنهما أداتان ممتازتان لتحقيق التوازن بين عبء التواصل وتبسيط العملية برمتها.

الأسئلة الأفضل لطرحها هي

ما هي نقاط قوة سلاك والبريد الإلكتروني؟

متى يجب تفضيل سلاك على البريد الإلكتروني أو العكس؟

ما هي إيجابيات وسلبيات كل أداة تواصل؟

هذه أسئلة أكثر عملية؛ معرفة إجاباتها ستساعد في وضع استراتيجية تواصل داخلية وخارجية قوية.

لكلتا الأداتين نقاط قوة وحدود فريدة من نوعها. استفد من نقاط قوتها لتأسيس خط تواصل داخلي وخارجي متين واستراتيجية تواصل قوية عبر القنوات المختلفة.

كل ما تحتاجه هو معرفة كيف يمكنك أنت وفريقك التبديل بفعالية بين Slack والبريد الإلكتروني لزيادة التعاون والإنتاجية.

في هذه المدونة، نتناول في هذه المدونة الأسئلة المذكورة أعلاه لتوضيح Slack والبريد الإلكتروني بشكل أفضل.

## مقارنة بين سلاك والبريد الإلكتروني

لنبدأ بإلقاء نظرة على الاختلافات بين سلاك والبريد الإلكتروني. سلاك هو وسيلة تواصل قصيرة، بينما البريد الإلكتروني مخصص للمحادثات الأكثر تفصيلاً.

دعونا نستكشف القدرات الدقيقة لكل من منصتي التعاون.

الميزة سلاك البريد الإلكتروني التواصل في الوقت الفعلي Slack أشبه بتطبيق مراسلة فورية - فهو يتيح إجراء مناقشات في الوقت الفعلي البريد الإلكتروني غير متزامن أكثر. مثالي لمناقشة الأفكار التي تحتاج إلى مزيد من التعمق وليست عاجلة، خاصة أسلوب التواصل أكثر ملاءمة للتواصل غير الرسمي البريد الإلكتروني يصلح للتواصل الرسمي وغير الرسمي على حد سواء؛ ومع ذلك، فهو أكثر شهرة للتواصل الرسمي، مثل الإعلانات الرسمية التعاون باستخدام Slack، يمكنك التعاون مع فرق مختلفة عبر مناطق زمنية مختلفة، سواء كانت داخلية أو خارجية البريد الإلكتروني مثالي لأنواع التواصل من شخص إلى شخص أو من شخص إلى عدة أشخاص التنظيم تنظيم محادثاتك في قنوات تنظيم رسائل البريد الإلكتروني في مجلدات وفئات وقت الاستجابة نظرًا لطبيعة الوقت الحقيقي، عادةً ما يكون وقت الاستجابة أسرع يمكن أن يختلف وقت الاستجابة مع اختلاف رسائل البريد الإلكتروني حيث يقوم الأشخاص بفحصها بشكل أقل

سلاك مقابل البريد الإلكتروني: مقارنة سريعة

## متى تستخدم البريد الإلكتروني مقابل سلاك

متى يجب عليك أنت وفريقك استخدام البريد الإلكتروني بدلاً من سلاك؟ دعنا نلقي نظرة على السيناريوهات المختلفة حيث يمكن أن يكون Slack أفضل بديلاً للبريد الإلكتروني والعكس بالعكس.

متى تستخدم البريد الإلكتروني

أكثر من 4 مليار شخص يستخدمون البريد الإلكتروني. ما عليك سوى معرفة عنوان بريدهم الإلكتروني لبدء محادثة مع شخص جديد. البريد الإلكتروني مجاني في المقام الأول لإرسال الرسائل.

أهم ميزة للبريد الإلكتروني هي أنه يتيح لك التواصل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم. فكر فيه كمنصة تعاون مجانية.

يمكنك إجراء مناقشات عمل مهمة مع أشخاص مقيمين في أقصى أطراف العالم. لا تشكل عوامل مثل المناطق الزمنية، وحالة الاتصال أو عدم الاتصال بالإنترنت، وعدد الرسائل الجديدة، وحالة التسليم عوائق أمام إجراء الأعمال.

حملات البريد الإلكتروني

أهم ميزة للبريد الإلكتروني هي أنه يمكنك الوصول إلى الأشخاص في جميع أنحاء العالم عندما يكون لديك عناوين بريدهم الإلكتروني. ليس من الضروري أن يكونوا متصلين بالإنترنت لتلقي رسالتك؛ حيث يمكنهم التحقق من بريدهم الإلكتروني على أي جهاز.

بعد أن تضغط على زر الإرسال، ستعرف أنهم سيتلقون البريد الإلكتروني. علاوة على ذلك، يمكنك إرسال بريد إلكتروني للعديد من المحترفين في نفس الوقت دون الكشف عن هويتهم. دمج برنامج إدارة المشاريع مع البريد الإلكتروني لمشاركة الأفكار وتخطيط حملات البريد الإلكتروني وبدء المحادثات مع العملاء المحتملين.

تعتبر رسائل البريد الإلكتروني مثالية للتواصل مع مجموعات كبيرة من العملاء والجمهور المحتمل.

تحليلات التواصل

تحتاج إلى الوصول إلى التحليلات لمعرفة مدى جودة أداء حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك. يحتوي عميل البريد الإلكتروني مثل Gmail على وظائف تحليلات مدمجة واسعة النطاق توفر بيانات عن أداء حملة البريد الإلكتروني، مثل معدل فتح البريد الإلكتروني ووقت الاستجابة والمشاركة.

وعلاوة على ذلك، يمكنك دمج Gmail مع أدوات أخرى تابعة لجهات خارجية للتتبع المتقدم وإعداد تقارير متعمقة.

إعلانات رسمية

عند إصدار إعلانات رسمية، فإن الاهتمام الدقيق بالنبرة والنحو وعلامات الترقيم أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، في الاتصالات الداخلية على مستوى الشركة، يحمل كل سطر في بيان رسمي ثقل بيان رسمي.

يجب أن يؤكد البريد الإلكتروني للاتصالات الداخلية على أهمية الرسالة للموظفين. في هذه الحالة، يكون الهدف هو حث الموظفين على قراءة وفهم محتوى البريد الإلكتروني. ونظرًا لأن مثل هذه الاتصالات لا تركز على الردود أو حتى تتطلبها، بل تركز على نشر المعلومات، فإن البريد الإلكتروني هو الأداة المثالية لهذا النوع من الاتصالات.

متى تستخدم Slack

سلاك ليس بعيدًا عن الشعبية، حيث أن أكثر من 10 ملايين شخص يستخدمه يومياً. Slack هو المكان الذي تجري فيه جميع أنواع المحادثات المكتبية: تحديثات المشاريع، أو الاتصالات الداخلية، أو المحادثات التي تدور في برّاد المياه.

الواجهة النظيفة والنظرة العصرية والقدرة على التعبير عن نفسك باستخدام الرموز التعبيرية جعلته شائعاً، خاصة بين الأجيال الشابة.

تواصل شفاف ومنظم

يؤدي التنقل بين مشاريع متعددة أثناء إدارة اتصالاتهم عبر البريد الإلكتروني إلى الارتباك. إدارة مشروع سلاك الدعم من الدرجة الأولى هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل العديد من أماكن العمل تفضله على غيره من أدوات الاتصال الأخرى .

تجعل قنوات Slack من السهل مناقشة الفروق الدقيقة للمشروع، والإجابة على استفسارات العملاء وأصحاب المصلحة بسرعة، وإرسال الملفات، والحفاظ على تركيز المحادثات. هذه الميزة قوية جدًا لتتبع جميع الأنشطة والتواصل في مشروع ما في منصة واحدة.

سلاك هي الأداة المناسبة لفرق العمل عن بُعد التي تتعامل مع مشاريع متعددة في مواقع ومناطق زمنية مختلفة.

التعاون الفوري بين فرق العمل

على عكس البريد الإلكتروني، حيث تكون المحادثة غير متزامنة، فإن Slack هي منصة ممتازة لإنجاز المهام على الفور. مع التعاون في الوقت الفعلي ، يتم قياس الاستجابة الفورية لأعضاء الفريق على الدردشة لاتخاذ قرارات أسرع.

Slack هو الفائز الواضح في التواصل العاجل للفريق في منافسة Slack مقابل البريد الإلكتروني.

بناء الفريق

تتمحور أماكن العمل الحديثة حول أكثر من مجرد إنجاز المهام. يحرص القادة اليوم على بناء فرق عمل قوية.

إن المظهر غير الرسمي لتطبيق Slack يجعله أداة ممتازة لأنشطة بناء الفريق والاتصالات الداخلية. يمكن لموظفيك التعبير عن أنفسهم بصراحة من خلال الرموز التعبيرية المخصصة وصور GIF والصور.

عندما ينضم عضو جديد إلى فريق، فإن سلاك كـ تطبيق تواصل الفريق يساعد على كسر الجليد من خلال بناء علاقة ودية مع الموظفين الجدد وجعلهم يشعرون بالترحيب من خلال تفاعلات دافئة وغير رسمية.

## إيجابيات وسلبيات استخدام البريد الإلكتروني

دعونا نلخص القسم الأخير لفهم إيجابيات وسلبيات البريد الإلكتروني المهمة:

الإيجابيات

انتشار واسع الانتشار : الجميع يستخدمون البريد الإلكتروني، وهذا يمنحك وصولاً واسعاً وتوافقاً مع المستخدمين المستهدفين عبر الأجهزة

: الجميع يستخدمون البريد الإلكتروني، وهذا يمنحك وصولاً واسعاً وتوافقاً مع المستخدمين المستهدفين عبر الأجهزة العديد من الأشخاص : قم بإشراك العديد من الأشخاص، داخليًا وخارجيًا، برسالة بريد إلكتروني واحدة دون الكشف عن الهوية بالضرورة. ممتاز لإدارة الحملات التسويقية باستخدام برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الامتثال: رسائل البريد الإلكتروني رائعة لتوثيق السجلات المفيدة للأغراض القانونية والامتثال

: قم بإشراك العديد من الأشخاص، داخليًا وخارجيًا، برسالة بريد إلكتروني واحدة دون الكشف عن الهوية بالضرورة. ممتاز لإدارة الحملات التسويقية باستخدام برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني التنسيق المنظم: رسائل البريد الإلكتروني رائعة لإنشاء تنسيق منظم باستخدام النقاط والصور والعناوين

رسائل البريد الإلكتروني رائعة لإنشاء تنسيق منظم باستخدام النقاط والصور والعناوين المرفقات: مشاركة المستندات الداعمة والصور والملفات الأخرى كمرفقات بريد إلكتروني أمر بسيط. لستَ مضطرًا للتبديل إلى أداة مختلفة

العيوب

التحميل الزائد والفوضى: يؤدي العدد الكبير من رسائل البريد الإلكتروني إلى ازدحام البريد الوارد وتكدس المعلومات

يؤدي العدد الكبير من رسائل البريد الإلكتروني إلى ازدحام البريد الوارد وتكدس المعلومات محدودية التعاون: لا توفر رسائل البريد الإلكتروني ميزات للتعاون الفوري على فكرة أو مهمة أو إلهام جديد. بالإضافة إلى ذلك، يتم دفن الكثير من المعلومات المفيدة في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني

لا توفر رسائل البريد الإلكتروني ميزات للتعاون الفوري على فكرة أو مهمة أو إلهام جديد. بالإضافة إلى ذلك، يتم دفن الكثير من المعلومات المفيدة في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني إيصال القراءة: بشكل افتراضي، لا يتم تشغيل إيصال القراءة في رسائل البريد الإلكتروني. لذلك، لن تعرف على وجه اليقين أبدًا ما إذا كان القارئ قد قرأ رسائلك بعد وصولها إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص به

بشكل افتراضي، لا يتم تشغيل إيصال القراءة في رسائل البريد الإلكتروني. لذلك، لن تعرف على وجه اليقين أبدًا ما إذا كان القارئ قد قرأ رسائلك بعد وصولها إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص به الرسائل غير المرغوب فيها: بما أن الناس يتلقون رسائل غير مرغوب فيها، فقد ينتهي بهم الأمر إلى تجاهل رسائل البريد الإلكتروني المهمة ما لم يكونوا حريصين على تصفية رسائل البريد الإلكتروني

بما أن الناس يتلقون رسائل غير مرغوب فيها، فقد ينتهي بهم الأمر إلى تجاهل رسائل البريد الإلكتروني المهمة ما لم يكونوا حريصين على تصفية رسائل البريد الإلكتروني تخصيص الإشعارات: هناك خيارات محدودة لتخصيص الإشعارات

إيجابيات وسلبيات استخدام Slack

فيما يلي قائمة بإيجابيات وسلبيات Slack:

الإيجابيات

التاريخ: من السهل البحث في تاريخ المحادثات والعثور على المراجع والمناقشات السابقة

من السهل البحث في تاريخ المحادثات والعثور على المراجع والمناقشات السابقة إشعارات قابلة للتخصيص: تخصيص تفضيلات الإشعارات؛ تلقي الإشعارات على المهام الأكثر إلحاحًا وتأجيل المهام الأخرى

تخصيص تفضيلات الإشعارات؛ تلقي الإشعارات على المهام الأكثر إلحاحًا وتأجيل المهام الأخرى عمليات التكامل: يتكامل سلاك مع قائمة طويلة من الأدوات الخارجية، مما يجعل التعاون والتواصل أكثر سهولة

يتكامل سلاك مع قائمة طويلة من الأدوات الخارجية، مما يجعل التعاون والتواصل أكثر سهولة الرموز التعبيرية المخصصة: ينشئ المستخدمون الرموز التعبيرية الخاصة بهم للدردشة حول أفكار المواضيع

ينشئ المستخدمون الرموز التعبيرية الخاصة بهم للدردشة حول أفكار المواضيع السلاسل: تحتفظ السلاسل بجميع المحادثات في مكان واحد وتنظم رسائل سلاك بدقة، خاصة في العمل عن بُعد حيث يمكنك إنشاء سلاسل رسائل مسماة لأنواع مختلفة من المحادثات

السلبيات

منحنى التعلم: قد يستغرق المستخدمون الذين ليسوا على دراية بكيفية عمل أدوات التعاون في الوقت الحقيقي بعض الوقت للتعرف على سلاك

قد يستغرق المستخدمون الذين ليسوا على دراية بكيفية عمل أدوات التعاون في الوقت الحقيقي بعض الوقت للتعرف على سلاك الميزات المدفوعة: مع نمو فريقك، قد تضطر إلى ترقية اشتراكك للوصول إلى الوظائف المتقدمة

مع نمو فريقك، قد تضطر إلى ترقية اشتراكك للوصول إلى الوظائف المتقدمة الحمل الزائد للإشعارات: على الرغم من الإشعارات المخصصة، قد يكون هناك الكثير من الإشعارات التي تشتت انتباهك عن العمل

على الرغم من الإشعارات المخصصة، قد يكون هناك الكثير من الإشعارات التي تشتت انتباهك عن العمل قيود التخزين: في الإصدار المجاني، خيارات التخزين محدودة. لاستخدام المزيد من مساحة التخزين، ستحتاج إلى دفع المزيد

في الإصدار المجاني، خيارات التخزين محدودة. لاستخدام المزيد من مساحة التخزين، ستحتاج إلى دفع المزيد تحديات التهيئة: لتنسيق رسالة جديدة بطريقة معينة، يحتاج المستخدمون إلى تعلم استخدام أوامر محددة

سلاك مقابل البريد الإلكتروني: ما هو الخيار الأفضل بالنسبة لك؟

لديك الآن فكرة واضحة عن السيناريوهات المختلفة التي تكون فيها كل أداة مفيدة لتوصيل الأفكار. اختر أداة تواصل الفريق بناءً على متطلباتك.

يعتمد أي خيار من Slack مقابل البريد الإلكتروني الذي سيعمل بشكل أفضل لمؤسستك على عوامل مختلفة مثل:

حجم الفريق وهيكله

سيكون Slack خيارًا رائعًا إذا كان موظفوك يعملون في فرق صغيرة تركز على وظائف عمل محددة. يحافظ تطبيق Slack على مرونة الأمور، ويساعد على اتخاذ القرارات بشكل أسرع، وإنجاز الأمور بسرعة.

يُعد البريد الإلكتروني خياراً أفضل للفرق الأكبر حجماً حيث يجب على الموظفين اتباع العديد من البروتوكولات ويتطلب الأمر الحصول على موافقات المديرين أو أصحاب المصلحة لتنفيذ الأمور. الالتزام بالتسلسل القيادي أكثر أهمية.

إمكانية الوصول

في بيئة العمل عن بُعد، حيث لا تلتقي الفرق ببعضها البعض شخصيًا، يحتل التواصل مركز الصدارة في كل ما يتعلق بالعمل. يعد Slack مثاليًا للتعاون في الوقت الفعلي، كما أن ميزات مثل Huddle تجعل الجميع على اتصال فوري دون تأخير.

تلعب رسائل البريد الإلكتروني أيضاً دوراً حاسماً هنا، حيث تتم مشاركة الإعلانات والتحديثات الرسمية من خلال هذه الوسيلة. ونظراً لأن رسائل البريد الإلكتروني لا تحتاج إلى اهتمام فوري، تقوم فرق العمل عن بُعد بتقسيم اتصالاتها بين هذه الأدوات لأغراض محددة.

ثقافة المنظمة

ما نوع الثقافة التي تدعمها مؤسستك؟ على سبيل المثال، إذا كانت الثقافة تدعم المناقشات غير الرسمية والإجراءات السريعة، فإن Slack هو الخيار الصحيح.

ولكن إذا كان التركيز أكثر على اتباع هيكل رسمي وتوثيق رسمي، فإن البريد الإلكتروني هو الاختيار الأفضل.

مشاركة الوثائق

تشارك المؤسسات المستندات من أجل التعاون وإعداد التقارير والتواصل. إذا كانت فرقك الداخلية تتعاون على جميع أنواع المستندات تقريبًا، فإن Slack يجعل الأمر سهلاً حيث يمكنهم إنشاء قنوات محددة ومناقشة الأفكار.

من ناحية أخرى، يمكن حجز البريد الإلكتروني لمشاركة التحديثات والبيانات الصحفية والتقارير.

التكاملات

باستخدام عمليات التكامل، يمكنك ربط Slack والبريد الإلكتروني بأدواتك الحالية لتبسيط سير العمل. ينتصر Slack هنا لأنه يدعم أدوات متعددة للتكامل.

على سبيل المثال، برنامج إدارة المشروع الخاص بك مع Slack وسيحصل فريقك على إشعارات في الوقت الفعلي (والتي يمكنهم تخصيصها وفقًا لأولوياتهم).

يمكنك القيام بذلك عبر البريد الإلكتروني - ومع ذلك، فإن الخيارات محدودة، وستكون الإشعارات غير متزامنة.

تعرف على ClickUp: الحل الخاص بك للنقاش بين سلاك والبريد الإلكتروني

استخدام تكامل ClickUp-Slack لإنشاء مهام ClickUp بسهولة داخل Slack

ماذا لو قلنا لك أن هناك منصة واحدة تجمع كل الرسائل من Slack والبريد الإلكتروني؟ أدخل ClickUp-أ بديل سلاك .

إعداد تكامل Slack و ClickUp لاستخدام Slack مع ClickUp. قم بإدارة جميع محادثاتك فيما يتعلق بإدارة المشروع وإنشاء مهام جديدة وإدارة تواريخ استحقاقها وحالاتها.

اسحب الرسائل المهمة على Slack وحوّلها إلى مهام. وعلاوة على ذلك، شارك تحديثات المهام على قنوات Slack داخل ClickUp لإبقاء الجميع على اطلاع دائم.

إضفاء الطابع المركزي على إدارة مشروع البريد الإلكتروني مع ClickUp. قم بدمج حساب بريدك الإلكتروني لإرسال رسائل البريد الإلكتروني من ClickUp، وإنشاء المهام، وتعيين الأتمتة. أثناء إرسال رسائل البريد الإلكتروني، قم بوضع علامة على أعضاء فريقك لإبقائهم على اطلاع دائم.

بمجرد تلقي رسالة بريد إلكتروني عاجلة من أحد العملاء، قم بتعيين المهمة إلى فريق العمل على الفور، لضمان عدم وجود فجوة زمنية في تنفيذ طلب العميل.

إن عرض دردشة ClickUp يرتقي بالأمور إلى مستوى أعلى من خلال السماح لك بإنشاء قنوات، وذكر أعضاء الفريق، وتعيين عناصر العمل.

يمكنك مشاركة التحديثات والروابط وردود الأفعال بسهولة، ودمج المحادثات المهمة مع طريقة عرض الدردشة في ClickUp

هذه القناة مفيدة أيضًا في تضمين جداول البيانات ومقاطع الفيديو حتى لا يضطر فريقك إلى فتح تطبيق آخر.

تقوم طريقة عرض الدردشة بتخزين جميع تعليقاتك في ClickUp للعثور بسرعة على أي محادثة

استخدم أوامر الشرطة المائلة لتنسيق النص الخاص بك كقائمة نقطية أو شعار تحكم بشكل كامل في من يمكنه الوصول إلى هذه القنوات والرسائل لتضمين الأشخاص المعنيين فقط لغرض معين.

## ابدأ مع ClickUp اليوم

ClickUp هو الخيار الأفضل لتبسيط الاتصالات من Slack والبريد الإلكتروني وجعلها مركزية من أجل إدارة وتتبع أفضل.

حسِّن تواصل فريقك مباشرةً من ClickUp باستخدام ميزة مشاركة الشاشة. قم بدعوة أعضاء الفريق إلى محادثات محددة، وقم بالإشارة إلى الزملاء في المواضيع ذات الصلة، وتأكد من أن جميع الاتصالات تتم على أساس الحاجة إلى المعرفة.

ضمِّن جميع أنواع المحتوى داخل مستندات ClickUp من جداول البيانات وملفات PDF إلى صفحات الويب والتقارير وجداول البيانات ومقاطع الفيديو.

استخدم ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار مع فريقك عن بُعد. حوّل الأفكار إلى إجراءات متماسكة باستخدام اللوحة الإبداعية.

ClickUp قوالب خطة التواصل تساعدك على تطوير إطار عمل فعال للاتصالات الداخلية والخارجية. استخدم ClickUp AI كمساعدك في الكتابة لملء التفاصيل بحيث تكون رسالتك واضحة وموجزة وتنقل رسالتك المقصودة.

قلل من عملية التبديل بين الأدوات التي تستغرق وقتاً طويلاً لإدارة اتصالات الفريق باستخدام ClickUp. اشترك في باقة ClickUp المجانية للأبد للبدء.