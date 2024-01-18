كيفية إنشاء إدارة علاقات العملاء في إكسل (مع القوالب والبدائل)

بصفتك صاحب شركة صغيرة، ربما تعتمد على دفاتر الملاحظات والملاحظات اللاصقة وجداول البيانات البسيطة لإدارة أعمالك وتتبع من يشتري ماذا، وكم ومتى.

تساعدك هذه الأدوات في جمع معلومات العملاء الحيوية والحفاظ على مخزونك وغير ذلك. ومع ذلك، مع نمو عملك، لن تكون الملاحظات اللاصقة ودفاتر الملاحظات كافية لتخزين البيانات المهمة. أدخل، برنامج إدارة علاقات العملاء .

ستعمل أداة إدارة علاقات العملاء على تحويل عملياتك التجارية واتصالاتك مع العملاء الحاليين والعملاء المحتملين الجدد. ويمكنها تعزيز العلاقات القوية مع العملاء وتعزيز الكفاءة العامة.

ومع ذلك، إذا لم تكن مستعدًا بعد لاستخدام برنامج مخصص لإدارة علاقات العملاء، فجرب نموذج إدارة علاقات العملاء في Excel. تختار العديد من الشركات في مرحلتها المبكرة إدارة علاقات العملاء على أساس برنامج Excel لأنه مألوف وقابل للتخصيص ومجاني تقريبًا.

سيوضح لك هذا الدليل الشامل كيفية عمل إدارة علاقات العملاء في Excel، وكيف يمكنك إنشاء واحدٍ منها، ويجعلك تبدأ باستخدام بعض قوالب إدارة علاقات العملاء المجانية.

ما هو نظام إدارة علاقات العملاء في Excel؟

إدارة علاقات العملاء في Excel هو نظام إدارة علاقات العملاء الذي يستفيد من وظائف Microsoft Excel لتنظيم وإدارة بيانات العملاء والتفاعلات وعمليات المبيعات.

يعد Excel CRM نظامًا أساسيًا مرنًا وقابلًا للتخصيص يمكن للشركات الصغيرة استخدامه للحفاظ على علاقات العملاء وتبسيط خطوط أنابيب المبيعات.

يتيح لك استخدام برنامج Excel CRM تنظيم رحلة المبيعات بكفاءة وإدارة بيانات العملاء المحتملين بسهولة.

يمكنك أنت أو فريق المبيعات الخاص بك تحديث بيانات CRM بانتظام، وإضافة مراحل مخصصة ومصادر العملاء المحتملين، وتصدير البيانات. كما يمكن لأصحاب المصلحة لديك الوصول إلى جميع هذه المعلومات الحيوية بسهولة.

فوائد استخدام Excel كإدارة علاقات العملاء المحتملين

الألفة وسهولة الوصول

من الطلاب إلى المحترفين، يعرف الجميع كيفية استخدام Excel، مما يجعل الانتقال إلى إدارة علاقات العملاء باستخدام Excel CRM سلسًا.

يمكن الوصول إلى Excel على نطاق واسع، ولا يحتاج إلى تدريب خاص. مايكروسوفت Excel و بدائله سهلة التعلم ولديها العديد من البرامج التعليمية المجانية على الإنترنت.

فعالية التكلفة

غالباً ما تكون الشركات الصغيرة غير قادرة على الاستثمار في الحلول البرمجية بسبب ارتفاع أسعارها. السعر ليس مشكلة مع Microsoft Excel، حيث أن تطبيق الويب مجاني للاستخدام. وحتى إذا كنت بحاجة إلى الإصدار المدفوع لسطح المكتب، فهو أرخص من إدارة علاقات العملاء العادية.

يتوفر تطبيق مايكروسوفت Excel لسطح المكتب كاشتراك مجمّع مع مجموعة مايكروسوفت أوفيس. وهذا يلغي الحاجة إلى برامج إضافية ويساعدك على خفض التكاليف.

التخصيص

يُعرف Microsoft Excel بوظائفه العملية ويسمح لك بتخصيص نظام إدارة علاقات العملاء حسب احتياجاتك. هل تريد تحديد حقول مخصصة لعملاء محددين؟ تفضل وأنشئها. هل ترغب في إعادة تسمية الخطوات داخل خط أنابيب المبيعات وفقًا لطريقة عملك؟ قم بإجراء التغيير وتابع.

يمكنك أيضًا استخدام العديد من

قوالب إدارة علاقات العملاء

لتصميم جدول بيانات CRM يتوافق تمامًا مع عملياتك ومتطلباتك.

التكامل مع تطبيقات Microsoft Office الأخرى

يتكامل MS Excel بسلاسة مع تطبيقات Microsoft Office الأخرى مثل MS Word و Outlook. وهذا يوفر لك نهجًا شاملاً لإدارة علاقات العملاء.

سواء كنت مندوب مبيعات أو صاحب عمل، فإن تكامل Excel يساعدك على إنشاء واجهة مذهلة ومخصصة لبياناتك، دون أي تكلفة إضافية.

قوالب معدة مسبقاً

نظرًا لشعبية Excel كإدارة علاقات العملاء، يتوفر لك العديد من قوالب Excel لإدارة علاقات العملاء المبنية مسبقًا لتستخدمها، مثل قالب مسك الدفاتر قالب الفرص، وغيرها.

ما عليك سوى استنساخ القوالب المتاحة، وإدخال البيانات ذات الصلة في الحقول المخصصة، وستكون جاهزًا للانطلاق. من قوالب تخطيط الموارد إلى قوالب إدارة العملاء اختر منها ما يناسب متطلبات عملك.

كيفية إنشاء CRM في Excel: الخطوات والنصائح

يتطلب إنشاء إدارة علاقات العملاء في Excel تخطيطًا وتنظيمًا دقيقًا. إليك الخطوات والنصائح الأساسية لإرشادك خلال العملية.

الخطوة 1: حدد أهدافك

حدد بوضوح أهداف إدارة علاقات العملاء وما تهدف إلى تحقيقه من خلال هذه الأداة. قد يكون هدفك تعزيز إدارة العملاء المحتملين أو الحفاظ على علاقاتك مع العملاء أو تبسيط عمليات المبيعات.

الخطوة 2: إنشاء أوراق إكسل

بمجرد أن تتفق أنت وفريقك على أهدافك المستقبلية، استخدم أوراق Excel المختلفة لتصنيف المعلومات. لبناء قوالب إدارة علاقات العملاء تحتاج إلى الأوراق التالية:

إنشاء ورقة قائمة جهات الاتصال لتخزين وعرض معلومات الاتصال بسهولة

أنشئ ورقة شركة مخصصة لإدارة بيانات العملاء المحتملين والعملاء المحتملين لمبيعات B2B

قم بتطوير جدول بيانات Pipeline لتتبع اتصالات العملاء والمتابعة مع العملاء وتحديث حالة العملاء المحتملين لمراقبة المبيعات بفعالية

استخدم ورقة الإعدادات لدمج تفاصيل مثل أنواع جهات الاتصال ومراحل خط الاتصال وحالة الصفقة ومصدر العميل المحتمل

الخطوة 3: تحديد نقاط البيانات

يمكن أن يكون تخزين تفاصيل جهات الاتصال الخاصة بك والاحتفاظ بها في مكان واحد موفرًا فعالاً للوقت عند التواصل مع العملاء المحتملين. سيساعدك هذا أيضًا على تجنب وضع البيانات في غير مكانها الصحيح، مما يوفر عليك عملية استعادة البيانات التي تستغرق وقتًا طويلاً.

انتقل إلى ورقة جهات الاتصال الخاصة بك في قالب CRM. تأكد من أنك تراقب باستمرار التفاصيل الأساسية لجميع عملائك، مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان والبريد الإلكتروني وتفاصيل الشراء وسجل الشراء وسجلات التواصل وأي بيانات أخرى ذات صلة إدارة علاقات العملاء بين الشركات البيانات. هذا أيضًا عندما يجب عليك تحديد أي حقول أو بيانات مخصصة ترغب في جمعها وتتبعها.

أدخل جميع البيانات المتاحة لكل عميل في مصنف Excel لتسهيل التواصل السلس في المستقبل.

الخطوة 4: إدخال البيانات

بمجرد أن تصبح قاعدة بيانات عميلك جاهزة، أدخل المعلومات الخاصة بفرص الصفقات والبيانات الأخرى ذات الصلة في خط أنابيب المبيعات المعد مسبقًا. يمكنك ربط ذلك بعمليات المبيعات الخاصة بك لتحقيق أقصى قدر من الدقة والاتساق والحفاظ على سلامة نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك.

يستخدم مندوبو المبيعات الحقول المخصصة في نظام CRM للمبيعات لتصنيف الفرص وتتبعها، وإضافة نوع البيع أو الخدمة التي يطلبها العملاء المحتملون.

حدد التقدم الذي تحرزه من خلال تحديثات لوحة المعلومات التي تنبهك بشأن تحركات خط الأنابيب. إذا كانت عملية المبيعات الخاصة بك محددة مسبقًا أو كان نموذج خط أنابيب المبيعات لا يناسب احتياجاتك، فيمكنك تخصيصه بسهولة.

الخطوة 5: تنفيذ الصيغ والوظائف

استفد من صيغ ودوال Excel لأتمتة العمليات الحسابية وتحليل البيانات وتبسيط العمليات. على سبيل المثال، يمكنك استخدام SUMIFS لتتبع إجماليات المبيعات و COUNTIFS لتحليل تفاعلات العملاء. اجعل قالب CRM الخاص بك عملية مبيعات قابلة للتخصيص يمكن أن تتطور مع توسع أعمالك.

يمكنك أيضًا إنشاء جداول محورية للفرز والتصفية بسرعة من خلال خط الأنابيب الخاص بك لإدارة بياناتك وتحليلها.

قم بفرز جدول خط أنابيب المبيعات الخاص بك بناءً على القيمة المقدرة للفرصة، أو حدد القائمة المنسدلة وفرز البيانات من الألف إلى الياء.

الخطوة 6: تصميم لوحات معلومات جذابة بصريًا

داخل إدارة علاقات العملاء المستندة إلى Excel، قم بإنشاء لوحات معلومات جذابة بصريًا توفر نظرة عامة سريعة على المقاييس الرئيسية. استخدم المخططات والرسوم البيانية لتمثيل اتجاهات البيانات بفعالية.

فيما يلي بعض النصائح السريعة التي يجب تذكرها أثناء استخدام قالب إدارة علاقات العملاء في Excel:

تحديث إدارة علاقات العملاء بانتظام لضمان الدقة والملاءمة

تدريب فريقك على استخدام نموذج Excel لإدارة علاقات العملاء بكفاءة

قم بعمل نسخة احتياطية من ملفات Excel بشكل متكرر لمنع فقدان البيانات

5 قوالب CRM في Excel: الميزات واستخداماتها

1. قالب Excel CRM لسجلات جهات الاتصال

احتفظ بسجل لجهات الاتصال الخاصة بك مع قالب إدارة علاقات العملاء هذا من Vertex42 سجّل التفاصيل حول كل جهة اتصال تجريها مع عميل أو عميل محتمل، وطريقة الاتصال، والغرض، وإجراءات المتابعة في قالب Excel لإدارة علاقات العملاء في نموذج Excel لجهات الاتصال.

يساعدك قالب CRM المجاني هذا على إدارة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك والوصول إلى العميل المناسب في الوقت المناسب. وهذا يساعدك على تجنب إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى العميل الحالي باتصالات غير مرغوب فيها.

2. قالب Excel CRM لقمع المبيعات

قم بتسجيل وتتبع فرص المبيعات الخاصة بك باستخدام قالب CRM Excel لإدارة علاقات العملاء هذا من خلال *[_Salesflare]( https://salesflare.com/templates/free-excel-crm/)* تعد إدارة مسار المبيعات أمرًا بالغ الأهمية لأي عمل تجاري. يكون قالب إكسل لقمع المبيعات CRM Excel مفيدًا عندما يرغب المحترفون وأصحاب الأعمال الصغيرة في إدخال التفاصيل الأساسية ببساطة لتتبع الصفقات القادمة وتواريخ الإغلاق المتوقعة والتقدم المحرز في نقاط الاتصال مع العميل المحتمل.

يساعدك هذا القالب أيضًا على تتبع التقدم المحرز من خلال خط الأنابيب وحجم الصفقة وما إلى ذلك.

3. قالب Excel CRM لسجل المبيعات

ابقَ على اطلاع على التكاليف والخصومات المقدمة لعملائك ومبيعاتك باستخدام قالب إدارة علاقات العملاء هذا من *[_Vertex42]( https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html)* يساعدك قالب سجل المبيعات المجاني على تسجيل كل عملية بيع تقوم بها مع تفاصيل إضافية مثل التكلفة والخصومات المقدمة وأرقام الفواتير. يجعل هذا القالب من السهل البقاء على رأس مبيعاتك اليومية والأسبوعية والشهرية.

تشغيل تقارير المبيعات عن متوسط أحجام التذاكر، وإجمالي المبيعات، والمزيد مع هذا القالب المجاني وسهل الاستخدام لإدارة علاقات العملاء (CRM Excel).

4. قالب Excel CRM لتقرير الفرص

قم بمراجعة العملاء المحتملين الذين لديهم القدرة على تحويلهم إلى عملاء باستخدام قالب إدارة علاقات العملاء من خلال *[_Close.com]( https://www.close.com/resources/crm-excel-template)* بصفتك مدير مبيعات، يجب عليك مراجعة الفرص بشكل متكرر لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء متعاقدين. يساعدك تقرير نموذج CRM البسيط للفرص على البقاء على اطلاع دائم على أداء كل مندوب مبيعات، وتتبع الصفقات المفقودة، والتدخل في الصفقات في المراحل المتأخرة، وتحديد أولويات فرص المبيعات الأعلى.

5. قالب Excel CRM لتوقعات المبيعات

احصل على تنبؤات لمبيعاتك لتخطيط قرارات الشراء والمخزون بشكل أفضل باستخدام قالب CRM بواسطة Spreadsheet بصفتك صاحب عمل، فإن القدرة على التنبؤ بالمبيعات هي المفتاح لتخطيط أفضل وتوقعات مبيعات أكثر دقة.

استخدم قالب Excel لتوقعات المبيعات CRM لتوقع المبيعات الواردة. يمكنك التنبؤ بإيرادات الأعمال وتصفيتها حسب نوع الشركة ومندوب المبيعات ومرحلة الصفقة.

حدود نموذج Excel CRM CRM

على الرغم من أن برامج Excel CRM تقدم العديد من المزايا، إلا أن لها أيضًا بعض القيود التي تستحق الدراسة:

قابلية التوسع المحدودة

لم يتم تصميم برنامج Excel للتعامل مع قواعد بيانات واسعة النطاق، ومع نمو أعمالك، قد تجد صعوبة في إدارة حجم كبير من بيانات العملاء باستخدام جدول بيانات إدارة علاقات العملاء.

تحديات التعاون

مع نمو فريقك، يمكن أن يصبح التعاون في ملفات Excel مرهقًا، مما يؤدي إلى مشاكل في التحكم في الإصدار وتناقضات محتملة في البيانات. إن حقوق الوصول المحدودة إلى Excel للمستخدمين تجعل تتبع التغييرات وتحديدها يستغرق وقتًا طويلاً للغاية.

نقص الأتمتة

يتطلب جدول بيانات CRM Excel لإدارة علاقات العملاء إدخالًا يدويًا أكثر من برنامج CRM المخصص. عند إنشاء قواعد بيانات العملاء، يجب عليك إدخال البيانات يدويًا لضمان تخزين جميع معلومات العملاء وتسجيلها بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء العمليات التجارية، كما أنك تواجه خطر حدوث خطأ بشري يؤدي إلى فقدان البيانات.

مخاوف أمنية

قد لا توفر ملفات Excel نفس مستوى الأمان الذي توفره منصات إدارة علاقات العملاء المخصصة، مما يجعل البيانات الأساسية عرضة للوصول غير المصرح به أو الفقدان. يمكن أن تتعطل ملفات Excel في أي وقت وقد لا تكون النسخ الاحتياطية حلاً فعالاً. يمكن لأي شخص يصل إلى مصنف Excel أن ينسخ البيانات بسهولة، أو الأسوأ من ذلك، حذفها.

لا يوجد سجل تدقيق

من الصعب تتبع التغييرات التي تم إجراؤها على ملف Excel. في معظم الحالات، يكون الوصول إلى ملفات Excel متاحًا للعديد من أعضاء الفريق الذين لديهم حق الوصول والأذونات المطلوبة لإجراء التغييرات. وهذا يجعل عملية التتبع والتدقيق عملية صعبة.

أفضل بديل لبرنامج Excel CRM

ClickUp هو أداة قوية ذات إمكانيات قوية لإدارة علاقات العملاء تتكامل بسلاسة مع مهام سير العمل الحالية. نموذج إدارة علاقات العملاء الخاص ب ClickUp يساعدك على تنمية علاقاتك مع عملائك من خلال أدوات جاهزة لتتبع جميع العملاء المحتملين والفرص المتاحة لديك. وهو يوفر تمثيلاً مرئياً لخط سير عملائك ويساعدك في اتخاذ القرارات بكفاءة.

استخدم قالب إدارة علاقات العملاء (CRM) من ClickUp لزيادة علاقاتك مع العملاء وتتبع العملاء المحتملين والفرص من خلال خطوط الأنابيب

إن ميزات إدارة علاقات العملاء داخل ClickUp تساعدك على جعل معلومات الاتصال المهمة مركزية في قاعدة بيانات مخصصة لبيانات المبيعات. يمكّنك ذلك من تحديد أولويات المهام الخاصة بمبيعاتك الفريق وفقًا لمرحلة المبيعات، وبالتالي زيادة سرعة المبيعات.

يمكن للشركات التي تستخدم برنامج Excel لعمليات إدارة علاقات العملاء الخاصة بها الانتقال بسهولة إلى ClickUp من خلال استيراد بياناتها الحالية

يتيح لك ClickUp تخصيص طرق عرض المهام للمساعدة في إدارة عمليات المبيعات والتسويق. بصرف النظر عن طريقة عرض القائمة الافتراضية، يمكنك أيضًا رؤية بياناتك في عرض اللوحة مجمعة حسب الحالة، أو عرض التقويم بالاجتماعات والأحداث الأخرى المجدولة.

يمكنك أيضًا اختيار طريقة عرض الجدول التي ستعرض جميع بياناتك في شبكة بسيطة.

اسحب أي مهمة وأفلتها في العمود التالي لتحديث حالتها تلقائيًا باستخدام طريقة عرض لوحة تشبه لوحة كانبان في ClickUp

باستخدام ClickUp، يمكنك تعيين المهام لأعضاء الفريق وتتبع تقدمها. يمكنك أيضًا تعيين أذونات المستخدم بناءً على الأدوار.

من خلال الإشارات والتعليقات وميزات التواصل المدمجة، يوفر ClickUp بيئة تعاونية لـ الفرق للعمل معًا علاوة على ذلك الأتمتة في ClickUp تساعدك على تبسيط المهام المتكررة وتوفير الوقت والجهد.....

سواء كنت شركة صغيرة أو تكتلاً كبيراً، فإن ClickUp يوفر لك حلاً شاملاً لاحتياجات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك.

من إدارة جهات الاتصال إلى تتبع الصفقات وعروض المهام، فإن ميزات ClickUp البديهية تجعله برنامجًا قويًا لإدارة علاقات العملاء لتعزيز أعمالك.

عزز إدارة علاقات العملاء الخاصة بك مع ClickUp

أثناء التخطيط لاستراتيجية إدارة علاقات العملاء الخاصة بك، ضع في اعتبارك متطلبات عملك وقم بتقييم قابلية التوسع في حل إدارة علاقات العملاء الذي اخترته. سيساعدك هذا على تحديد ما إذا كنت تريد إنشاء إدارة علاقات العملاء في Excel أو اختيار حل مخصص مثل ClickUp.

بينما توفر حلول إدارة علاقات العملاء في Excel لأصحاب الأعمال حلاً فعالاً من حيث التكلفة وقابلاً للتخصيص، إلا أن عيوبها يمكن أن تعيق النمو.

من ناحية أخرى، يبرز ClickUp كبديل فعال يتناسب مع أعمالك التجارية.

قوالب قوية لإدارة علاقات العملاء، وميزات متقدمة مثل ClickUp AI ، تكامل سلس مع أدوات متعددة, ClickUp Dashboards وإمكانات التعاون تجعله حلاً أفضل لإدارة علاقات العملاء مقارنةً ببرنامج Excel أو جداول بيانات Google.

باستخدام إدارة علاقات العملاء من ClickUp، يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة علاقات العملاء، وتبسيط العمليات، والعمل بشكل تعاوني لتعزيز رضا العملاء.

قم بتنفيذ برنامج CRM مخصص لإدارة علاقات العملاء لشركتك من خلال الاشتراك في ClickUp مجانًا .