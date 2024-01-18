ملخص الكتاب: من الجيد إلى العظيم للكاتب جيم كولينز

_لماذا تحقق بعض الشركات هذه القفزة والبعض الآخر لا يفعل ذلك؟

يعالج كتاب جيم كولينز من الجيد إلى العظيم سؤالاً هامًا واحدًا: كيف تنتقل الشركات من مجرد كونها جيدة بما فيه الكفاية إلى تحقيق العظمة؟

نُشر هذا الكتاب في الأصل في عام 1994، ولا يزال يعتبر أحد أكثر كتب إدارة الأعمال رواجاً حتى الآن.

وفي سعيهم للعثور على الإجابات، قام كولين وفريقه البحثي بدراسة دقيقة للشركات لمدة خمس سنوات ووضعوا مفاهيم فريدة لمساعدة الشركات على الازدهار والنمو.

واختاروا 28 شركة معروفة بنتائجها الممتازة وقارنوها بمنافسيها.

ثم وضعوا دليلاً مفصلاً خطوة بخطوة يجسد طريقة منهجية لمساعدة أصحاب الأعمال على تحسين طرق تفكيرهم.

لن يرشدك هذا الملخص من جيد إلى عظيم إلى تلك الخطوات فحسب، بل سيقدم لك أيضًا النقاط الرئيسية من الكتاب ويمكّنك من جعل عملك قوة يحسب لها حساب.

ولكن قبل ذلك، إذا كنت مهتمًا بقراءة المزيد من ملخصات الكتب، يمكنك الاطلاع على (ووضع إشارة مرجعية) على مجموعتنا المنسقة من 25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها (بما في ذلك "من الجيد إلى العظيم") في مكان واحد. يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها لاستخدامها لاحقاً.

25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

لمحة سريعة عن ملخص الكتاب ## من الجيد إلى العظيم

عبر أمازون على الرغم من أن من الجيد إلى الرائع كُتب في الأصل للشركات، إلا أنه يمكن تطبيق المبادئ على أي هدف مهني أو حتى السعي الشخصي نحو التميز.

يتبنى الكتاب القيم الشخصية المتمثلة في التقييم الذاتي، والبحث عن الهدف، وإرساء أساس متين، وكلها قيم شخصية يمكن الاعتماد عليها في جميع مناحي الحياة. وبالنسبة للأعمال التجارية على وجه الخصوص، أكد المؤلف على استخدام نهج مرحلي للانتقال من النجاح إلى النجاح الباهر.

يتألف إطار من الجيد إلى العظيم من ثلاثة مكونات رئيسية: العملية، والمراحل، ودولاب الموازنة.

العملية

تُعد عملية من الجيد إلى العظيم مسارًا واضحًا نحو العظمة ينطوي على التقدم بثبات نحو الأعلى، وتحقيق مراحل بارزة على طول الطريق. تشير هذه الرحلة إلى الجهود المتواصلة لبناء أساس قوي وتهدف إلى التميز في مختلف الجوانب.

وتمثل نقطة الانعطاف - لحظة الابتكار - منعطفًا حاسمًا حيث تؤدي التحركات الاستراتيجية إلى قفزة كبيرة إلى الأمام. إنها تتويج للعمل الجاد والالتزام الذي يدفعك إلى مستوى أعلى من الإنجاز والنجاح.

مراحل

هناك ثلاث مراحل رئيسية تمر بها الشركات في رحلة من جيد إلى عظيم.

الأشخاص المنضبطون: هذه هي المرحلة الأولى من الرحلة وتتمحور في المقام الأول حول وجود قيادة عظيمة وفريق من الموظفين المتحمسين للغاية الذين مركزين ومنضبطين في العمل . الأمر يتعلق بإشراك الأشخاص المناسبين في العمل.

هذه هي المرحلة الأولى من الرحلة وتتمحور في المقام الأول حول وجود قيادة عظيمة وفريق من الموظفين المتحمسين للغاية الذين مركزين ومنضبطين في العمل . الأمر يتعلق بإشراك الأشخاص المناسبين في العمل. عملية التفكير المنضبط: المرحلة الثانية هي مزيج من الفهم العميق للحقائق الوحشية وإرساء أساس القيم الأساسية التي تعزز إطارًا من الابتكار والنمو والمرونة

المرحلة الثانية هي مزيج من الفهم العميق للحقائق الوحشية وإرساء أساس القيم الأساسية التي تعزز إطارًا من الابتكار والنمو والمرونة العمل المنضبط: تتضمن المرحلة الأخيرة إنشاء مساحة آمنة يتعاون فيها الناس ويعملون من أجل تحقيق هدف واحد بحرية واستقلالية

دولاب الموازنة

تمثل دولاب الموازنة النموذج العام الذي يبدأ بإشراك الأشخاص المناسبين في الحافلة ثم بناء الزخم من خلال المراحل الثلاث، مما يسمح للشركات الجيدة بتحقيق نتائج رائعة.

تتضمن العملية تحليلاً دقيقًا للإجراءات التي ستؤدي إلى أفضل النتائج في المستقبل. ثم، خطوة بخطوة، تتخذ تلك الإجراءات، وتدفع باستمرار دولاب الموازنة المجازي، وهو تمثيل للجهود المستمرة.

يؤدي هذا الزخم المستمر والمدروس في النهاية إلى لحظة النجاح.

الوجبات الرئيسية من كتاب من الجيد إلى العظيم للكاتب جيم كولينز

يشرح كتاب من الجيد إلى الرائع المفاهيم الأساسية المدعومة بأبحاث مستفيضة. يمكن أن تساعدك هذه المبادئ على الازدهار ووضع الاستراتيجيات اللازمة لجعل رؤيتك حقيقة واقعة.

هذه بعض المفاهيم الأساسية التي تركت انطباعاً عميقاً لدى القراء:

1. القيادة من المستوى 5

يحدد كولينز القيادة من المستوى الخامس على أنها صفة فريدة من نوعها توجد في الرؤساء التنفيذيين للشركات الاستثنائية حقًا. وهو يشير إلى أعلى مستوى في التسلسل الهرمي للقدرات القيادية التي لاحظها كولينز في المديرين التنفيذيين في الشركات التي قفزت من الأداء الجيد إلى النتائج الرائعة.

وغالبًا ما يشترك رواد الأعمال الناجحون في سمة رئيسية هي التواضع. فهم يعترفون بأنهم لا يعرفون كل شيء ويلتزمون بالقيام بما هو صحيح تجاه أصحاب المصلحة.

لا ينظر قادة المستوى الخامس إلى أعمالهم على أنها نجاح مالي فحسب، بل ينظرون إلى أعمالهم على أنها وسيلة للتأثير الإيجابي على حياة الناس. تمزج القيادة من المستوى الخامس بين الإرادة المهنية والطموح والتواضع - مما يخلق رحلة شخصية من الخير إلى العظمة لجميع المعنيين.

2. من أولاً، ثم ماذا

إن الدرس الأكثر أهمية من من الجيد إلى العظيم هو إدخال الأشخاص المناسبين إلى الحافلة، وفقًا لجيم كولينز. فالأمر لا يتعلق فقط بملء المقاعد، بل يتعلق بتجميع فريق يدفع المنظمة إلى الأمام.

قبل رسم الاتجاه أو الاستراتيجية، ركز على بناء فريق يجسد روح الشركة ورؤيتها. رأس المال البشري هو حجر الأساس للنجاح التحويلي.

قد تكون عملية الانتقال صعبة، لكن الاستبدال أو إعادة التعيين أمر ضروري لتجنب الأشخاص والثقافة الخاطئة. ويخلص كولينز إلى أن اللاعبين المتميزين هم من يحددون النغمة، ويضمنون المعايير السلوكية التي تتماشى مع بناء شركة ناجحة.

3. مواجهة الحقائق القاسية

يقدم كولينز "مفارقة ستوكديل"، التي سميت على اسم الأدميرال ستوكديل الذي نجا من ثماني سنوات كأسير حرب في فيتنام.

يقول إن التمسك بالأمل مع الحفاظ على رؤية واضحة للواقع (القاسي) لموقفك هو المفتاح في رحلة الوصول إلى العظمة. إن القدرة على التعامل مع هاتين الفكرتين المتعارضتين في وقت واحد هو جوهر مفارقة ستوكديل.

أما الجهل فهو نقيض ذلك.

تظل العديد من المؤسسات في حالة إنكار للتغيرات التي تطرأ على الصناعة، والتي تؤدي في النهاية إلى تحديات غير مسبوقة.

على الرغم من التحديات، فإن التمسك بـ BHAG (الهدف الكبير الجريء) الواضح يسمح للشركات الجيدة بالمثابرة.

4. مفهوم القنفذ

عبر موقع جيم كولينز الإلكتروني يتضمن اكتشاف مفهوم القنفذ الخاص بشركتك الإجابة عن ثلاثة أسئلة مهمة: ما الذي يشعل شغفك؟ ما الذي يمكن أن تتفوق فيه شركتك؟ أين يتقاطع الربح مع كفاءتك؟

هذه الدوائر الثلاث، حسب كولينز، تكشف لك عن BHAG أو مهمتك. تجبرك هذه العملية على فهم عميلك والتحديات التي تواجهه، وتحديد تركيزك التنظيمي.

ويدعو مفهوم القنفذ في كولينز إلى المواءمة بين الشغف والكفاءة والربحية، مستوحى من مثل الثعلب والقنفذ. فالثعلب يسعى وراء العديد من الغايات، بينما يركز القنفذ على فكرة واحدة كبيرة موحدة. وتصبح الشركات العظيمة قنفذًا من خلال تبسيط تركيزها حول مفهوم أساسي يمكنها أن تكون الأفضل فيه. وبدلاً من تشتيت الجهود، يكمن النجاح في تنمية فهم عميق لمكان التقاء الشغف والتميز والجدوى الاقتصادية.

ويتطلب هذا المفهوم إتقان مفهوم أساسي لتحقيق النجاح المستدام، مما يحث المؤسسات على تنمية العمق والتركيز والوضوح الثابت.

5. مسرعات التكنولوجيا

يشير كولينز إلى أن الشركات العظيمة الدائمة تتعامل مع التكنولوجيا بشكل مختلف. فهم يبتعدون عن الاتجاهات ولا يطاردون التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا. وبدلاً من ذلك، فإنهم يتبنون تقنيات مصممة خصيصًا لمفهوم القنفذ الخاص بهم لتسريع نتائجهم.

يؤكد كولينز على أن التكنولوجيا لا تخلق في حد ذاتها نتائج خارقة. ولكن عند تطبيقها بشكل انتقائي، يمكنها تسريع دولاب الموازنة بمجرد وجود عوامل العظمة بالفعل. فهي مضخمة للزخم وليست منشئة له.

إذا كانت شركتك تعاني في مجال تكنولوجيا المعلومات، فغيّر الأشخاص أو الموردين أو الأدوات، ولا توقف الاستثمارات.

منافسيك يستفيدون من التكنولوجيا و الأدوات التنظيمية لاكتساب ميزة. يتطلب البقاء في المنافسة استخدامًا استراتيجيًا للتكنولوجيا.

6. تأثير دولاب الموازنة وحلقة الهلاك

إن التحول من شركة جيدة إلى شركة عظيمة ليس حدثًا مفاجئًا بل هو عملية تدريجية، تشبه إلى حد كبير دوران دولاب الموازنة العملاق.

يوضح مفهوم دولاب الموازنة في الكتاب النجاح المستدام من خلال التنفيذ المتسق للمبادئ السليمة. فكل دفعة وخيار واستراتيجية تساهم بشكل تراكمي في تحقيق عظمة الأعمال.

وعلى العكس من ذلك، تمثل حلقة الهلاك حلقة مفرغة من الترنح ذهابًا وإيابًا دون اتجاه موحد. حيث يؤدي السعي وراء النتائج الفورية بفارغ الصبر إلى تبديد الطاقة عبر أولويات مجزأة، مما يمنع الزخم الثابت لعجلة الحوامة ويتسبب في توقف التقدم.

7. المجلس

تُنشئ الشركات العظيمة محرابًا داخليًا من أعضاء الفريق - المجلس - الذين يتسمون بالموثوقية والعمل الجاد والفعالية في تقديم مجموعة متنوعة من المدخلات والتغذية الراجعة لقادة الشركة. كما أنهم يستخدمون مهاراتهم وخبراتهم الواسعة للتأثير على قرارات العمل المهمة.

وخلاصة القول، تأتي العظمة من مزيج من التفكير الرؤيوي وفرض الانضباط. احصل على الأشخاص المناسبين، وواجه البيانات، واستفد من التكنولوجيا، وقم ببناء ثقافة الانضباط، ونفذ باتساق.

💡📚 هل استمتعت بقراءة هذا؟ ستحب أيضًا مجموعتنا المختارة من 25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها . يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها. /%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Book-Summary-CTA-v4-1400x284.png /%img/

## اقتباسات شائعة من جيد إلى عظيم

إليك بعض الاقتباسات الأكثر اقتباساً من كتاب الإدارة الكلاسيكي.

"قليل من الناس من يحققون حياة عظيمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه من السهل جداً أن ترضى بحياة جيدة."

يشير كولينز إلى أنه من الأسهل الرضا بالوضع المتوسط لأنه يوفر الراحة والرضا عن النفس. ولتحقيق العظمة، تحتاج إلى الشجاعة والجهد للقيام بشيء خارج الصندوق.

"يمكن للتكنولوجيا أن تسرّع عملية التحول، ولكن لا يمكن للتكنولوجيا أن تحدث تحولاً."

يجب أن تكون التكنولوجيا الرائدة وسيلة وليست استراتيجيتك النهائية. يختار القادة من الجيد إلى العظيم_ بعناية التقنيات التي تتماشى مع أهداف أعمالهم بدلاً من أن تكون محور التركيز الوحيد.

"العظمة ليست دالة على الظروف. فقد اتضح أن العظمة هي إلى حد كبير مسألة اختيار واعٍ."

إذا كنت تعتقد أن العظمة هي دالة على الحظ، فكر مرة أخرى. فالعوامل الخارجية وحدها لا تحدد العظمة - فهي تعتمد بشكل كبير على قراراتك وأفعالك.

"الأشخاص ليسوا أهم أصولك. بل الأشخاص المناسبون هم الأهم.."

عندما يتعلق الأمر بتوظيف الأشخاص، اختر دائمًا النوعية على الكمية. فالموهبة في اختيار النوعية المناسبة من الأشخاص مهمة جدًا في التحول من شركة جيدة إلى شركة عظيمة على المدى الطويل.

"نعم، العالم يتغير وسيستمر في ذلك. ولكن هذا لا يعني أن نتوقف عن البحث عن المبادئ الخالدة."

من الضروري ألا نتأثر بالظروف المتغيرة ونفقد الإيمان. بدلاً من ذلك، قم ببناء القيم الأساسية التي ستساعدك على البقاء على اطلاع دائم على المستجدات وتساعدك على تجاوز أي تغيير مهما كان.

إذا كانت هذه الاقتباسات من الجيد إلى العظيم قد ألهمتك واستعديت لاتخاذ إجراءات، فلدينا الأداة المناسبة لك للبدء.

تطبيق مبادئ من الجيد إلى العظيم مع ClickUp

يوفر كتاب كولينز دليلاً موثوقاً لتحقيق التميز.

والآن، دعنا نفصل هذه الأساليب باستخدام الميزات المتقدمة لـ انقر فوق أحد أكثر منصات الإنتاجية شمولاً للأفراد والفرق على حد سواء.

من التعامل مع المستندات إلى تقديم أفضل المنتجات، يمكن أن تساعدك ClickUp على تبسيط جميع عمليات عملك لتحقيق أعلى إنتاجية.

إذا كنت تتساءل عن كيفية إنشاء مساحة يقدم فيها كل موظف أفضل ما لديه وكيفية تحقيق أقصى استفادة من عمله، فإن ClickUp يمكنه مساعدتك.

الإدارة التنظيمية باستخدام ClickUp

يرتبط جوهر من الجيد إلى الرائع ارتباطًا وثيقًا بمبادئ الأفراد المنضبطين والاستراتيجيات والمخرجات. تقدم ClickUp للفرق مجموعة من الميزات لتحقيق كل ذلك.

تخصيص إدارة مشروع ClickUp's ClickUp قدرات لمفهوم القنفذ الخاص بك. صمم مهام سير عمل مخصصة وتخلص من الانشغال بتتبع المشروع مع أتمتة ClickUp . الوصول في الوقت الفعلي لوحات معلومات ClickUp التي تبقي أعضاء الفريق على اطلاع دائم بتقدم المشروع وتعزز ثقافة المساءلة والمسؤولية.

قم بتخصيص الأدوات في ClickUp للحصول على عرض أكمل للمراحل المهمة ومراحل السباق والمشروعات والمزيد

إدارة المهام - حجر الزاوية للأشخاص المنضبطين

يساعد الأشخاص المنضبطون مؤسستك على أن تصبح مؤسستك عظيمة وواضحة إدارة المهام يمكن أن تكون الوسيلة لتحقيق هذه الغاية النبيلة. مع مهام النقر فوق المهام ، يمكن للفرق أن تتمتع بإمكانية الوصول الكامل والحرية الكاملة لإدارة مهامها بشكل جيد والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق العظمة.

من الميزات الرائعة في ClickUp أنه يمكن للمستخدمين تقطير المشاكل والمشاريع المعقدة إلى مهام أصغر، ثم تعيين الأدوار والمسؤوليات، وأخيراً تحديد جداول زمنية لإنجازها.

ويساعد ذلك على تعزيز الإنتاجية والمساءلة داخل الفرق، حيث يقوم كل عضو بأداء عمل محدد، مما يؤدي إلى النجاح الشامل للمؤسسة بأكملها.

توفر مهام ClickUp Tasks طرق عرض قابلة للتخصيص، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات مع أدوات ومنصات أخرى، وتتبع الوقت، وإمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول، وأدوات التعاون، والتحكم في الوصول

تحديد الأولويات - أساس التفكير المنضبط

يشدد كولينز على أهمية تحديد الأولويات في شركة جيدة إلى عظيمة، ويصر على أن تركز المؤسسات على المهام الجوهرية. استخدام ClickUp لإدارة المشاريع يجهز المؤسسات لوضع أهداف وأولويات واضحة.

وهو يتيح آلية تدعم التخصيص والإدارة الاستراتيجية للموارد، مما يزيد من المخرجات التي تتدرج إلى الأهداف الشاملة.

فيما يلي بعض ميزات تحديد الأولويات الرئيسية في ClickUp التي يمكن أن تساعد الفرق في التركيز على ما هو أكثر أهمية:

أولويات مهام ClickUp : تعيين أولوية مثل عالية أو عادية أو منخفضة لأي مهمة أو قائمة للإشارة إلى أهميتها النسبية

تواريخ الاستحقاق: تعيين تواريخ الاستحقاق على المهام للإشارة إلى موعد إنجاز العمل. يتم وضع علامة على المهام المتأخرة بصريًا

التبعيات: ربط المهام التابعة ببعضها البعض حتى تعرف الفرق أي المهام يجب إنجازها أولاً

الحالة المخصصة: تصنيف المهام بصريًا كمهام قيد التقدم أو مكتملة أو عالقة لإظهار ما يتم العمل عليه حاليًا

تواريخ البدء: أضف تواريخ البدء إلى المهام حتى تتمكن الفرق من تسلسل العمل بالترتيب الصحيح

فرز المهام: فرز المهام حسب الأولوية، وتاريخ الاستحقاق، والمُعيّن، والحالة، وما إلى ذلك لإظهار ما يحتاج إلى الاهتمام بسرعة

عبء العمل: مراجعة عبء العمل على مهام أعضاء الفريق قبل التعيين لتجنب التحميل الزائد

ما هو أكثر من ذلك؟ يأتي ClickUp مع أكثر من 15 مخصصًا طرق عرض ClickUp لتحديد أولويات المهام والمسؤوليات بسهولة!

الأهداف - القوة الدافعة وراء العمل المنضبط

لمتابعة أنماط من الجيد إلى العظيم، أدرك كولينز أهمية الأهداف الملموسة القابلة للتحقيق. إدارة الأهداف هي الخلطة السرية هنا - تتوافق ميزاتها مع هذا المبدأ تمامًا.

استخدم أهداف النقر لتوضيح أهدافهم الكبيرة والجريئة (BHAGs) وقياس التقدم المحرز.

وهذا يضمن لك ولفريق مشروعك أن تكون أنت وفريقك منخرطين باستمرار في الصورة والأهداف الأكبر.

ابقَ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم التلقائي في ClickUp

باستخدام ClickUp، يمكنك تحديد أهداف واضحة لتتبع التقدم المحرز من خلال العروض المرئية باستخدام

لوائح التقدم

أهداف المهام

أهداف الأرقام

الأهداف النقدية

أهداف الصواب/الخطأ

الأوصاف أدوات مهام ClickUp إرسال المزيد من التذكيرات والمساعدة في إنشاء قوائم مهام مفصلة لإبقاء الأفراد والفرق على أهبة الاستعداد، مما يخلق عادات العمل الإيجابية . وهذا يضمن عدم تفويت المواعيد النهائية. كما أنه يطور الزخم ويسرع الإنتاجية.

تساعدك الأداة على تتبع تقديراتك وتعديلها:

اطلع على قدرة فريقك اليومية في طريقة عرض عبء العمل

إسقاط المهام في عرض التقويم لجدولة التقديرات

راقب وقت التقدم في مهام أي شخص في عرض الصندوق

تتبع الوقت لتحسين الإنتاجية

يعد تحسين الوقت سمة مميزة للمؤسسات المنضبطة. إمكانية تتبع الوقت في ClickUp تمكّن الفرق من تحسين إدارة الوقت عن طريق التخطيط الفعال. يمكنك تطوير ثقافة الانضباط والكفاءة وتعزيز مهاراتك في إدارة المشاريع.

عرض مدى توافر فريقك لتخطيط المشاريع

معرفة ما إذا كنت على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف مع الوقت المتبقي

تصدير بيانات تقدير الوقت لإنشاء تقارير خاصة بك

الانتقال من الجيد إلى الرائع باستخدام ClickUp

في هذا الملخص لكتاب من جيد إلى عظيم، رأينا كيف يمكن أن تتحول مفاهيم جيم كولينز الرئيسية إلى استراتيجيات لنجاح الشركات ونمو الأعمال والتميز في القيادة = =

مع انقر فوق ، يمكن للمؤسسات تسريع رحلتها نحو تحقيق هدفها النهائي - أهدافها الرئيسية - والحصول على نتائج متفوقة. ابدأ على الفور- اشترك في ClickUp !