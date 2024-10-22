أفضل 10 بدائل للبلاطات والمنافسين في عام 2025

إذا سبق لك أن بحثت في العديد من المستندات المبعثرة للعثور على معلومة ما بشكل عاجل، فأنت تعرف أهمية الحفاظ على قاعدة معرفية. فهي تحافظ على تنظيم رؤى شركتك حول العملاء والمنتجات والعمليات التجارية وسهولة الوصول إليها.

لإنشاء هذه القاعدة المعرفية، يعتمد الكثيرون على Slab, برنامج قاعدة المعرفة يساعدك على إنشاء و تحرير المستندات بالتعاون مع عدة مستخدمين.

ومع ذلك، إذا سبق لك أن عانيت من تكامل Slab المحدود أو تمنيت الحصول على ميزات أكثر سهولة في الاستخدام، فأنت لست وحدك. قد لا يكون Slab قادرًا على التعامل مع تعقيدات عملك، لذا فأنت بحاجة إلى بدائل يمكنها أن تتقدم.

في هذه المقالة، قمنا بتصنيف أفضل 10 بدائل Slab من أجلك. سنقوم بتفكيك ميزاتها، وموازنة الإيجابيات والسلبيات، وفك شفرة الأسعار لمساعدة المديرين مثلك في البحث عن الحل المثالي لإدارة المعرفة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل سلاب؟

يجب أن تتماشى الأداة المثالية مع احتياجات عملك، لذا إليك بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها أثناء تقييمك لبدائل Slab المختلفة.

وظيفة بحث لا مثيل لها: أداة مثالية برنامج إدارة المعرفة يجب أن يوفر تجربة بحث سهلة الاستخدام، مما يسمح لك بالعثور بسرعة على ما تحتاج إليه مع اقتراحات فورية أثناء الكتابة. هذا أمر حيوي إذا كان لدى شركتك وكلاء دعم يحتاجون إلى الوصول السريع إلى المعلومات أثناء المكالمات؛ وظيفة بحث قوية توفر الوقت والجهد تعاون الفريق: بناء قاعدة معرفية هو جهد جماعي. لهذا السبب يجب أن يسمح نظام إدارة المعرفة الخاص بك بالتعاون الجماعي بأدوار محددة

أداة مثالية برنامج إدارة المعرفة يجب أن يوفر تجربة بحث سهلة الاستخدام، مما يسمح لك بالعثور بسرعة على ما تحتاج إليه مع اقتراحات فورية أثناء الكتابة. هذا أمر حيوي إذا كان لدى شركتك وكلاء دعم يحتاجون إلى الوصول السريع إلى المعلومات أثناء المكالمات؛ وظيفة بحث قوية توفر الوقت والجهد التكاملات الذكية: اختيار بدائل سلاب التي تعمل بشكل جيد مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل سيساعد في سرعة تبنيها.

اختيار بدائل سلاب التي تعمل بشكل جيد مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل سيساعد في سرعة تبنيها. النسخ الاحتياطي والاسترداد: تخيل فقدان أشهر من العمل بسبب خطأ أو فقدان البيانات. اختر أحد بدائل سلاب مع نسخة احتياطية واسترداد قوية لمزيد من الأمان

تخيل فقدان أشهر من العمل بسبب خطأ أو فقدان البيانات. اختر أحد بدائل سلاب مع نسخة احتياطية واسترداد قوية لمزيد من الأمان نظام ملاحظات قوي: يجب أن تسمح أداة إدارة المعرفة متعددة الاستخدامات بنماذج مخصصة أو تكامل أدوات الطرف الثالث لجمع ملاحظات المستخدمين المهمة.

أفضل 10 بدائل للبلاطة لاستخدامها في عام 2024

بمجرد أن تقرر الميزات الأساسية التي ستحتاجها لتشغيل عملك بشكل جيد، اختر من قائمة بدائل Slab للعثور على ما يناسبك تمامًا.

1. كليك أب

كتابة مستند واحد وتحريره والتعاون مع زملاء العمل على مستند واحد باستخدام ClickUp Docs

ClickUp هو خيارنا الأفضل، ولسنا نحن فقط من يقول ذلك - فالفرق في جميع أنحاء العالم تحبه أيضاً!

ClickUp هو خدمة شاملة أداة لإدارة المشاريع ومساحة عمل تعاونية حيث تقوم الفرق بالتخطيط والتنظيم والعمل معًا دون عناء، خاصةً عند بناء قاعدة معرفية متينة. وفي صميم ذلك يكمن ClickUp Docs .

إنشاء مواقع ويكي وقواعد معرفية قابلة للتخصيص بشكل كبير باستخدام مستندات ClickUp Docs

ClickUp Docs

Docs هو معالج إدارة المستندات والتعاون المطلق، وقد وجد مكانته بين الأدوات الأعلى تقييمًا في العالم والمخصصة للفرق الكبيرة والصغيرة.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك الحصول على عدد غير محدود من الصفحات، كما أن ميزة العلاقات تبسّط إدارة الملفات من خلال ربط المهام ذات الصلة بصفحاتها ثم وضع علامات للمستخدمين لسهولة البحث.

يمكنك أيضًا مشاركة الصفحات إما بشكل خاص أو عام. يضيف هذا الخيار طبقة إضافية من الأمان ضد التعديلات غير المرغوب فيها. لكن نجم العرض هو خاصية ClickUp AI في المستندات، والتي تجعل الكتابة أسهل وأسرع من خلال الاقتراحات في الوقت الفعلي.

يحتوي ClickUp في مستندات ClickUp على خيارات تنسيق نصية غنية، بما في ذلك أنماط متعددة ومحاذاة النص لتغطية الصور والعناوين الفرعية. أنشئ مستندات جذابة بصريًا باستخدام محرر WYSIWYG هذا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزات مثل الصفحات المتداخلة وخيارات التنسيق تبسط عملك.

أنشئ مستندات ومواقع ويكي متعددة الاستخدامات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك. سواء كان ذلك خرائط طريق أو قاعدة معرفية، لا يوجد شيء لا يمكنك القيام به باستخدام المستندات.

يمكنك أنت وفريقك العمل على نفس المستند في وقت واحد، وربط المستندات بسير العمل لسهولة التكامل. يعد ClickUp Docs -بإمكانيات الكتابة التعاونية وخيارات التخصيص- أداة لا غنى عنها لإدارة المشاريع والتعاون الفعالين، خاصةً عندما يكون التوثيق جانبًا أساسيًا من جوانب سير العمل الذكي.

إنشاء مستند مدته 30 دقيقة في 30 ثانية باستخدام ClickUp AI

ClickUp AI

ولكن هذا ليس كل شيء! تعاون مع ClickUp AI وإنشاء قواعد معرفية دون قضاء اليوم كله في ذلك.

مع وجود أكثر من مائة أداة تلبي مختلف الأدوار وحالات الاستخدام، فهي تلخص المناقشات وتُنشئ عناصر العمل وتعزز وضوح التواصل، كل ذلك دفعة واحدة.

استعن بقالب ويكي ClickUp Wiki Template إذا كنت تفضل نهجًا أكثر جاهزية لإنشاء مواقع الويكي

قوالب ClickUp

إذا كنت تفضل البدء باستخدام قالب، فإن ClickUp لا يخيب ظنك. إن قالب ClickUp Wiki هو رمز غش لإنشاء قاعدتك المعرفية والحفاظ عليها. استخدمه من أجل توفير الوقت عند الإعداد، حتى يتمكن فريقك من صياغة الويكي الحرفية وإجراءات التشغيل الموحدة والمزيد.

انقر فوق أفضل الميزات

أنشئ مستندات ومواقع ويكي جميلة مع تحرير نص غني في ClickUp Docs.

صياغة المحتوى، وإنشاء ملخصات، وتوفير الوقت باستخدام ClickUp AI

إدارة مستندات متعددة بسهولة مع العلاقات وحقوق الوصول المخصصة

تحرير المستندات مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي

تدوين الملاحظات وإنشاء قوائم مراجعة باستخدام ClickUp Notepad

استكشف مكتبة المشروعالقوالب لحالات مختلفة، بما في ذلك ويكي و قوالب قاعدة المعرفة فرز المستندات والعثور عليها بسهولة في غضون ثوانٍ

الاتصال بسلاسة بأدوات أخرى مثل مستندات Google وDropbox وYouTube وBox وEvernote وغيرها

استخدم تطبيقات الأجهزة المحمولة لكل من نظامي iOS وAndroid

قيود ClickUp

قد يحتاج المستخدمون إلى بعض المساعدة في البداية لاستخدام المنصة بشكل صحيح

تطبيق الجوال ليس بجودة إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح لجميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. نوكلينو

via

_/مرجع/ _https://help.nuclino.com/fb54021c-how-to-build-a-wiki-in-nuclino نوكلينو /%href/

Nuclino هو بديل سريع لـ Slab يركز على السرعة والأداء.

تضمن واجهة المستخدم البسيطة الخالية من التشتيت تفاعلات سريعة دون تأخير مزعج في التحميل.

التعاون سلس، مع تحديثات في الوقت الفعلي وسجل إصدارات فعال.

ومع ذلك، فإن Nuclino له حدوده. يفتقد بعض المستخدمين الميزات المتقدمة من منصات أقوى بينما يشتكي البعض من هيكلية التسعير الخاصة بهم.

Nuclino أفضل الميزات

اجعل التحرير والتتبع بسيطًا من خلال التعاون في الوقت الفعلي

تواصل مع أكثر من 40 أداة مثل Airtable وSlack وMicrosoft Teams

استخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لصياغة المحتوى، وتحسين قابلية القراءة، وإنشاء ملخصات

إنشاء روابط داخلية بكتابة "@"

قيود Nuclino

لا توجد عناصر تحكم في الوصول للمجلدات والصفحات الفردية

ميزات محدودة لتحرير النصوص

تسعير #### تسعير نوكلينو

مجاني

معتاد: 5 دولارات/مستخدم شهريًا

5 دولارات/مستخدم شهريًا القسط: 10 دولارات/مستخدم شهريًا

تأتي الباقة القياسية مع فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يوماً.

Nuclino التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

3. مستندات جوجل

via

_ / href/ _https://support.google.com/area120-tables/answer/10632692?hl=en مستندات جوجل /%href/

لم يتم إنشاء محرر مستندات Google لقاعدة معرفية مخصصة. ولكن يمكن أن يكون بمثابة بديل لـ Slab، وذلك بفضل تحديث ربط المستندات الجديد.

يتيح لك هذا التحديث ربط المستندات، وتشكيل ويكي مؤقت في Google Drive. إذا كان فريقك يعرف أدوات Google جيداً، فإن الانتقال من Slab سهل.

على الرغم من أن محرّر مستندات Google لا يحتوي على جميع ميزات Slab، إلا أنه قد يكون حلاً وسطاً جيداً للتعاون البسيط في المستندات.

أفضل ميزات محرر مستندات Google

السماح للعديد من الأشخاص بالعمل على نفس المستند في نفس الوقت من خلال التعاون في الوقت الفعليإنشاء الويكي إن ما يميز Zoho Learn (المعروف سابقًا باسم Zoho Wiki) هو بساطته وقدرته على تحمل التكاليف. تم تصميم أداة إدارة المعرفة هذه للفرق الإبداعية والتسويقية الصغيرة والمعلمين والفرق ذات الميزانية المحدودة.

ينشئ Zoho Learn مركزًا تشارك فيه الفرق معارفها من خلال تنظيم مهام مساحة العمل وتخصيص البوابات وإعطاء تحديثات في الوقت الفعلي. توجد تدابير أمنية للحفاظ على أمان البيانات مع إمكانية الوصول إلى الصفحات القابلة للتخصيص.

ومع ذلك، يفتقر Zoho Learn إلى التخزين ولا يدعم العديد من المستخدمين. لذا، إذا كانت شركتك تنمو وتخطط لإضافة المزيد من الأشخاص، فقد لا تكون هذه الأداة هي الأنسب ويجب عليك التفكير في بدائل أخرى من Slab.

زوهو تعلم أفضل الميزات

الاحتفاظ بإصدارات من نفس المستند لسهولة تتبع التغييرات

تخصيص شكل ومظهر الأداة حسب علامتك التجارية

استخدام الأدوات لإنشاء المحتوى بسرعة

حماية البيانات الخاصة والحساسة من الوصول غير المصرح به

قيود Zoho Learn

لا يمكن سحب المعلومات المهمة من المستندات التي تم تحميلها

مساحة تخزين محدودة

تسعير Zoho Learn

مجانًا

السريع: 1 دولار/شهرًا لكل مستخدم

1 دولار/شهرًا لكل مستخدم احترافي: 3 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

Zoho Learn التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. نوتون

via

_ / href/ _https://www.notion.so/help/guides/category/wiki Notion /%href/

يتميز Notion بالقيام بكل شيء - تدوين الملاحظات وإدارة المشاريع وإعداد قوائم المهام. الميزات المتقدمة مثل قواعد البيانات والجداول الزمنية تجعله أداة رائعة للمشاريع المعقدة مثل إنشاء الويكي.

على الرغم من أن Notion يبدو بسيطًا، إلا أنه قوي، مع العديد من خيارات القوالب القابلة للتخصيص وأشياء ممتعة مثل الميمات والرموز التعبيرية.

لكن مرونة Notion قد تكون عيبًا . إنه مخصص لإدارة المعرفة الشخصية أكثر من التعاون السلس للفريق.

أفضل ميزات #### Notion

خصص ملفاتك بسهولة مع خيارات مثل جدول المحتويات والعناوين والنص الأساسي والرموز النقطية والتبديل ومقتطفات التعليمات البرمجية

اعمل مع زملائك في الفريق لتحرير مستند في نفس الوقت ووضع علامات على بعضكم البعض بالأسئلة والتعليقات

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتلخيص المحتوى وتحديد النقاط الرئيسية والتحرير التلقائي

نظِّم مهام مشروعك بالطريقة التي تريدها باستخدام طرق عرض كانبان أو الجدول الزمني

اتصل بسلاسة مع Slack وJira وGitHub وGitLab وZapier

قيود مفهوم

قد يشعر المستخدمون الجدد بالإرهاق من كثرة خيارات التخصيص

قد يستغرق تحميل تطبيق الهاتف المحمول وقتًا أطول للتحميل، كما لاحظ بعض المستخدمين

تسعير تطبيق Notion

مجاني

بالإضافة: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص الذكاء الاصطناعي متاح مقابل 10 دولارات إضافية لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

6. كونفلوينس

via

أطلسيان_

Confluence هو جزء من عائلة Atlassian، إلى جانب Jira و Trello. وهي أداة شائعة لإدارة المعرفة معروفة بتعزيز التواصل الداخلي.

Confluence رائعة للعصف الذهني وتوثيق العمليات. إنه المفضل لدى المستخدمين الحاليين لأدوات Atlassian الأخرى.

على الرغم من ثرائها، إلا أن بعض المستخدمين يجدونها مربكة و يبحثون عن بدائل . لديها منحنى تعلم أكثر حدة، خاصة للمبتدئين. على الرغم من أن التخصيص مفيد، إلا أنه قد يشكل تحديًا في التنقل بالنسبة للبعض.

Confluence أفضل الميزات

استخدام جداول البيانات ومستودعات التعليمات البرمجية لتحرير المحتوى وتضمينه

استخدام أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وCopywriter وWordmith، لمهام المحتوى السريعة

أتمتة المهام المتكررة في مستندات متعددة

قيود Confluence

يجد بعض المستخدمين أن ميزة البحث تمثل مشكلة بالنسبة للشركات الكبيرة، حيث قد يكون من الصعب تحديد موقع مستندات معينة

عدم المرونة في تنسيقات المستندات وترتيب الجداول وإدارة قواعد المعرفة

تسعير كونفلوينس

مجاني

قياسي: 6.05 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.05 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 11.55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

11.55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كونفلوينس

G2: 4.1/5 (أكثر من 3700 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 3700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3270 تقييم)

7. جورو

via Guru Guru هي أداة لإدارة المعرفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بجلب المعلومات من جميع مصادر المعرفة الخاصة بك. إنها أداة بحث مؤسسي، وشبكة إنترانت، وويكي في منصة واحدة.

صُمم Guru للتبادل السريع للمعرفة، ويتميز بوظيفة بحث قوية واقتراحات سياقية وتحكم في الإصدار، وهو مثالي لقواعد المعرفة الداخلية للشركة. يعمل التكامل مع أدوات مثل Slack وSalesforce وMicrosoft Teams على تعزيز قدراته التعاونية.

ومع ذلك، على الرغم من قوته، إلا أن اقتراحات الذكاء الاصطناعي في Guru قد لا تفي بالغرض في بعض الأحيان.

Guru أفضل الميزات

إنشاء بطاقات المعرفة وإدارتها بسهولة والسماح للمستخدمين بإضافة التعليقات والأسئلة

الوصول إلى بطاقاتك المعرفية من خلال امتداد كروم

احصل على إجابات دقيقة للأسئلة المعقدة حيث تقوم الأداة بمسح قاعدة المعرفة وربط الأدوات الخارجية

قيود المعلم

أشار بعض المستخدمين إلى أنه يمكن تحسين تجربة المستخدم، خاصة بالنسبة للبطاقات

عدم وجود عمق في هياكل المجلدات

تسعير #### جورو

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

لمدة 30 يومًا المنشئ: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المعلم

G2: 4.7/5 (أكثر من 1590 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1590 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

8. Document360

via Document360 لا ينبغي أن يكون التوثيق مربكاً، وفريق العمل في Document360 يدرك ذلك جيداً.

حيث تعمل واجهته سهلة الاستخدام على تبسيط مركزية المعرفة والتعاون والتوثيق على أعلى مستوى، مما يساعدك على إنشاء قواعد معرفية ومستندات فنية وملاحظات الاجتماعات وغيرها.

وبفضل التكامل السلس مع طرف ثالث، تُعد لوحة معلومات Document360 مركزاً مرئياً متكاملاً. يعمل محرر الكتل الخاص بها على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، ويسمح التخصيص بالضبط الدقيق. ويمكنك إنشاء أي وثائق باستخدام هذه الميزات وتتبع كل شيء بدءاً من معلومات الشركة إلى إعداد الموظفين إلى الأسئلة الشائعة للعملاء.

الجانب السلبي الوحيد هو التكلفة؛ فباقات Document360 باهظة الثمن عند مقارنتها ببدائل Slab الأخرى.

Document360 أفضل الميزات

إنشاء محتوى باستخدام بوابة قاعدة المعرفة الداخلية، التي تحتوي على أدوات إدارة ومراجعة سهلة الاستخدام

عرض المستندات ذات الصلة بشكل عام لدعم العملاء أو مشاركتها بشكل خاص داخل الفريق عبر الموقع الإلكتروني لقاعدة المعرفة الخارجية

تضمين عنصر واجهة مستخدم على موقعك الإلكتروني أو منتجك لاستفسارات المستخدمين في أي وقت باستخدام مساعد قاعدة المعرفة

دمج قاعدة المعرفة الخاصة بك مع مفضلاتك مثل Zendesk وIntercom وGoogle Analytics

قيود Document360

الافتقار إلى الميزات الأساسية مثل المدقق الإملائي المدمج والترجمة الدقيقة للغة والتحرير الفوري

يحتاج إلى ترميز مخصص لضبط التصميم والتخطيطات

تسعير Document360

مجاني

قياسي: 149 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مشروع

149 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مشروع احترافي: 299 دولارًا شهريًا لكل مشروع

299 دولارًا شهريًا لكل مشروع الشركات: 399 دولارًا شهريًا لكل مشروع

399 دولارًا شهريًا لكل مشروع المؤسسات: 599 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مشروع

599 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مشروع استضافة خاصة: أسعار مخصصة

Document360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 370+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 370+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 190 تقييم)

9. جيتبوك

via Gitbook Gitbook هي أداة قائمة على المعرفة صُممت خصيصًا للفرق التقنية لمشاركة المعرفة وتبسيط التوثيق. يستخرج نهجها القائم على الذكاء الاصطناعي أولاً المعرفة القابلة للمشاركة بسهولة من رسائل Slack والمستندات الموجودة.

صُمم GitBook في البداية للمطورين ومصممي SaaS، ويدعم GitBook النصوص الغنية ولغات البرمجة والأصول المرئية، مما يسمح بإدارة المعرفة بسلاسة.

ومع ذلك، قد لا يكون الأداة المثالية إذا لم تكن مطوراً.

أفضل ميزات Gitbook

تتبع التغييرات ومقارنتها ودمجها وإرجاعها بسهولة على كل صفحة

استخدام التعليقات التفاعلية والدخول في مناقشات مع فريقك

احصل على وصول آمن من خلال منصات المصادقة المختلفة وتسجيل الدخول الأحادي للعملاء والشركاء

ابقَ على اطلاع مع الإشعارات بشأن المحتوى الجديد أو التغييرات المهمة أو تعديلات رؤية المستندات

ابقَ متزامناً مع قواعد التعليمات البرمجية مثل Git

قيود Gitbook

التخصيص المحدود

تحديات في تصدير تنسيقات الملفات المختلفة

تسعير #### تسعير Gitbook

شخصي: خطة مجانية للأبد

خطة مجانية للأبد بالإضافة: 6.70 دولار شهريًا لكل مستخدم

6.70 دولار شهريًا لكل مستخدم الإحترافية: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم + 82.50 دولارًا رسوم المنصة الشهرية

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم + 82.50 دولارًا رسوم المنصة الشهرية المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Gitbook

G2: 4.7/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. تاسك كيو

via

/مرجع/ _https://taskque.com/ TaskQue /%href/

TaskQue هي أداة لإدارة المهام والمعرفة الداخلية عبر الإنترنت تعزز الإنتاجية. على الرغم من أنها ليست أداة قاعدة معرفية مخصصة، إلا أنها تلعب دورًا حاسمًا في إدارة المعرفة من خلال تبسيط إدارة أعباء العمل في المشروع والفريق.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام TaskQue لتعيين المهام المتعلقة بإنشاء قاعدة المعرفة لأعضاء الفريق المناسبين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تاسك كيو أتمتة سير العمل تبسّط عملية تطوير القاعدة المعرفية، مما يضمن رحلة سلسة من المراجعة إلى النشر.

TaskQue أفضل الميزات

أتمتة مهام المهام المعرفية لتحسين الإنتاجية

الحصول على نظرة عامة كاملة على جميع المهام في لمحة سريعة

تسهيل التواصل والتعاون داخل واجهة المهام من أجل تحديث الويكي للمهام

إدارة وتعيين الموارد وتعيينها لتحسين سير العمل

قيود TaskQue

قد تؤدي بعض عمليات تكامل الجهات الخارجية إلى تعطيل سير العمل

محدودية ميزات قاعدة المعرفة

تسعير #### تسعير تاسك كيو

الأساسي: مجاناً

مجاناً الأعمال: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تاسك كيو

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

هل وجدت بديل البلاطة المثالي؟

إذا كانت تحديات التكامل والتخصيص في Slab ترهقك، فقد حان الوقت للترقية.

لقد عرضنا لك أفضل بدائل Slab المتاحة في السوق. ومع ذلك، إذا كان علينا أن نختار لك، فإننا نقترح عليك منصة التعاون ClickUp لجميع احتياجات إدارة قاعدة المعرفة الخاصة بك.

إلى جانب تبسيط عملية إدارة المعرفة الخاصة بك، تتفوق ClickUp في إدارة المشاريع أيضًا. يمكنك تخصيصها لتناسب تفضيلاتك، واستخدام القوالب الذكية، والسماح للذكاء الاصطناعي بالقيام بالأعباء الثقيلة. الجزء الأفضل؟ أنه يقدم خطة مجانية للأبد . اشترك اليوم!