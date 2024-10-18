أفضل 10 أدوات برمجيات لإدارة PLM لإدارة دورة حياة المنتج في عام 2025

يبدأ كل منتج بفكرة، ويمر بدورات تكرارية من التصميم والتطوير والتغذية الراجعة والتحديثات، وفي النهاية يتم استبداله بشيء أفضل.

ويعرف مديرو المنتجات ومطورو البرمجيات هذا الأمر بدورة حياة المنتج

مع تزايد تعقيد وتعقيد المنتجات، تتزايد البيانات والوثائق التي تولدها بشكل متناسب. إدارة دورة حياة المنتج (PLM) هو حل يدير المنتج من المهد إلى اللحد مع تقديم (وحفظ) المعلومات الأساسية والرؤى الهامة في الوقت الفعلي.

في هذه المقالة، سوف نستكشف 10 من أفضل 10 من أفضل برامج PLM حلول لفريقك.

ما هي برمجيات إدارة PLM؟

إدارة PLM أو المنتج برنامج إدارة دورة الحياة هي أدوات قائمة على السحابة تساعد تطوير المنتجات تقوم فرق العمل بتوثيق وإدارة معلومات المنتج البرمجي في كل مرحلة من مراحل تطويره.

يدير برنامج PLM عمليات التوثيق والتطوير لدورة حياة المنتج بحيث يبقى المصممون والمهندسون والشركاء غير التقنيين وغيرهم من أصحاب المصلحة المهمين على نفس الصفحة.

مع نظام إدارة PLM فرق المنتجات إنشاء سير عمل موحد وتعزيز التعاون من خلال دمج وإدارة البيانات المهمة لدورة حياة المنتج. 💻

باستخدام برنامج PLM المناسب، يمكن لفرق المنتجات التعاون بشكل آمن وغير متزامن مع بعضها البعض، وهو أمر مفيد بشكل خاص للفرق في مناطق جغرافية مختلفة. علاوة على ذلك، مع حوكمة البيانات وقدرات التتبع، يمكن لفرق المنتجات تقليل التكاليف على المدى الطويل وشحن منتجات عالية الجودة.

تلتقط نظم إدارة PLM بيانات التصميم وسجلات التغيير والمستندات وسجلات التعاون ومعلومات ضمان الجودة، بحيث يمكن لفرق المنتج تبسيط سير العمل وتقليل الأخطاء والتعاون بكفاءة.

إذا كنت تقوم ببناء برنامج، يجب عليك الحصول على برنامج إدارة PLM في وقت مبكر من مرحلة التخطيط. سيساعد ذلك فريقك على التخفيف من المخاطر، وتسجيل التقدم المحرز خلال دورة حياة البرمجيات المستدامة، وإجراء التغييرات عند الضرورة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برمجيات إدارة PLM؟

تتوافر العديد من أدوات إدارة PLM بأسعار مختلفة، فكيف تختار أفضلها؟

قبل اختيار أحدها، يجب عليك التفكير في احتياجاتك الحالية وتلك التي قد تظهر في المستقبل. حاول الحصول على حل مرن يحتوي على الأدوات اللازمة لتلبية احتياجات فريقك المحددة

إليك بعض الأشياء التي يجب البحث عنها عند اختيار برنامج إدارة دورة حياة المنتج:

خيارات التكامل: اختيار منصة شاملة تتكامل مع النماذج الأولية وأدوات التصميم بمساعدة الحاسوب أفضل لتحقيق أقصى استفادة من سير عمل تطوير المنتج . التكامل مع برامج التسويق، وتخطيط موارد المؤسسات، و أدوات إدارة المشاريع هي أيضًا ميزات رائعة

اختيار منصة شاملة تتكامل مع النماذج الأولية وأدوات التصميم بمساعدة الحاسوب أفضل لتحقيق أقصى استفادة من سير عمل تطوير المنتج . التكامل مع برامج التسويق، وتخطيط موارد المؤسسات، و أدوات إدارة المشاريع هي أيضًا ميزات رائعة قدرات التعاون: يجب أن يساعد برنامج PLM الفرق المختلفة على العمل معًا وعرض أحدث المعلومات. لذا ابحث عن ميزات مثل التحرير في الوقت الفعلي والتعليق وتعيين المهام

يجب أن يساعد برنامج PLM الفرق المختلفة على العمل معًا وعرض أحدث المعلومات. لذا ابحث عن ميزات مثل التحرير في الوقت الفعلي والتعليق وتعيين المهام واجهة سهلة الاستخدام: سيتم استخدام برنامج PLM من قبل جميع فريق تطوير المنتج بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين. لذا تأكد من أن الواجهة بديهية وسهلة الاستخدام

سيتم استخدام برنامج PLM من قبل جميع فريق تطوير المنتج بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين. لذا تأكد من أن الواجهة بديهية وسهلة الاستخدام مرنة وقابلة للتطوير : يجب أن يستوعب البرنامج الاحتياجات المتطورة لمجموعة منتجاتك. فالقدرات مثل الميزات المخصصة، والتكامل، والأتمتة ستقطع شوطاً طويلاً

: يجب أن يستوعب البرنامج الاحتياجات المتطورة لمجموعة منتجاتك. فالقدرات مثل الميزات المخصصة، والتكامل، والأتمتة ستقطع شوطاً طويلاً قدرات قوية لإدارة البيانات : هذا أمر أساسي لأداة إدارة PLM. يجب أن يحتوي البرنامج الذي تختاره على مستودع مركزي لجميع المعلومات المتعلقة بالمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يوفر التحكم في الإصدار، وتتبع المراجعة، وسجلات الأخطاء، وما إلى ذلك.

: هذا أمر أساسي لأداة إدارة PLM. يجب أن يحتوي البرنامج الذي تختاره على مستودع مركزي لجميع المعلومات المتعلقة بالمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يوفر التحكم في الإصدار، وتتبع المراجعة، وسجلات الأخطاء، وما إلى ذلك. مهام سير العمل والإشعارات الآلية: ابحث عن ميزات الأتمتة التي تعمل على تبسيط المهام المتكررة وسير العمل، وإبقاء الفرق على اطلاع دائم بآخر المستجدات، وضمان سرعة اتخاذ القرارات.

ابحث عن ميزات الأتمتة التي تعمل على تبسيط المهام المتكررة وسير العمل، وإبقاء الفرق على اطلاع دائم بآخر المستجدات، وضمان سرعة اتخاذ القرارات. التحليلات وإعداد التقارير: ستتيح لك ميزات التحليلات وإعداد التقارير داخل إدارة التخطيط والإدارة تقييم التقدم المحرز وإزالة الاختناقات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

ستتيح لك ميزات التحليلات وإعداد التقارير داخل إدارة التخطيط والإدارة تقييم التقدم المحرز وإزالة الاختناقات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات التحديثات والدعم: من المرجح أن تستخدم إدارة PLM المختارة طالما كان منتجك موجوداً. لذا، يجب أن تكون تحديثات البرامج المنتظمة وفريق الدعم سريع الاستجابة على قائمة أمنياتك

أفضل 10 برامج لإدارة PLM لاستخدامها في عام 2024

لست بحاجة إلى البحث في المئات من أدوات إدارة PLM للعثور على واحدة تناسبك بشكل أفضل. اختر واحدة من بين الـ 10 التي قمنا بإدراجها. 😃

1. كليك أب

إعداد مهام سير عمل إدارة PLM الخاصة بك على منصة ClickUp

تزوّد ClickUp فرق المنتجات بخاصية أدوات إدارة المنتجات. باستخدامها، يمكنك إنشاء خرائط طريق للمنتجات، وأتمتة سير العمل، والتعاون مع الفرق البعيدة في الوقت الفعلي، وتوصيل الملاحظات، وتلقي التحديثات من خلال الإشعارات التلقائية. يمكنك أيضًا مشاركة التحديثات مع القيادة ونشر ملاحظات الإصدار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع تقدم العمل باستخدام مهام ClickUp بناء وثائق العملية مع مستندات ClickUp ومشاركتها مع عدة مستخدمين، وإدارة دورة حياة المنتج بالكامل بكفاءة.

والأكثر من ذلك، يمكنك تبادل الأفكار حول المنتج مع فريقك باستخدام اللوحات البيضاء في ClickUp قم ببناء أهداف الفريق وتتبعها باستخدام أهداف ClickUp وتحليل جميع بياناتك باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية من ClickUp .

فبدلاً من التنقل بين ملايين التطبيقات، يمكنك الحصول على منصة واحدة يمكنها أن تتولى جزءًا كبيرًا من مهام دورة حياة منتجك. 🕺

خرائط طريق المنتج في ClickUp تعمل على تحسين العمل الجماعي

يمكنك أيضًا تخصيص ClickUp وفقًا لاحتياجات إدارة المنتج الخاص بك باستخدام ClickApps والتي تساعدك في النهاية على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المنتجات.

ClickUp أفضل الميزات

توفير الوقت باستخدام قوالب إدارة المنتجات المجانية من ClickUp لتطوير خرائط طريق المنتج

التعاون في الوقت الفعلي مع الزملاء باستخدام المستندات واللوحات البيضاء وغيرها من أدوات إدارة المشاريع الفعالة الأخرى

إنشاء عملية موحدة لتشغيل سباقات تطوير المنتجات واختبارها

ابق على اطلاع على المنجزات مع التذكيرات وقابل للتخصيص الإخطار الإعدادات

أنجز المزيد بشكل أسرع باستخدام أدوات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي الجيني مثل ClickUp AI قيود ClickUp

قال عدد قليل من المستخدمين إن ClickUp لديه منحنى تعليمي حاد

قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التنقل بين واجهة المستخدم

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp تقييم العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. أرينا PLM & QMS

عبر الساحة Arena هي أداة PLM قائمة على السحابة مفيدة لمجموعة متنوعة من الوظائف، على سبيل المثال، تطوير المنتجات، ومراقبة سجلات المنتجات، وإدارة الجودة، والتدريب، والامتثال التنظيمي.

تجمع Arena معلومات المنتج والأشخاص والعمليات في منصة سحابية واحدة أصلية، وبالتالي تسرّع عملية تطوير المنتج.

أفضل ميزات #### أرينا

تأمين بياناتك باستخدام برنامج إدارة PLM قائم على السحابة وسهل النشر

حماية مواردك وعناوين IP الخاصة بك من خلال الوصول القائم على الأدوار

توفير النفقات بمرور الوقت مع انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية

قيود #### قيود الساحة

أبلغ المستخدمون عن مواجهة صعوبة أثناء التنقل وتغيير المشاريع

وجد بعض العملاء أن الدعم غير كافٍ

تسعير #### Arena

اتصل لمعرفة الأسعار

أرينا #### تقييمات العملاء ومراجعاتهم

G2: 4.2/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 70 تقييم)

3. بروبيل

عبر الدفع تقدم Propel نظام إدارة PLM للأعمال قائم على السحابة، ونظام إدارة الجودة (نظام إدارة الجودة)، ونظام إدارة معلومات المنتجات، ونظام إدارة الموردين على منصة واحدة.

يربط Propel فرق المنتجات مع فرق تطوير الأعمال أو نظرائهم التجاريين في المؤسسات العالمية.

من خلال هذا النهج التعاوني، تساعد جميع الفرق ذات الصلة في تشكيل المنتج، وبالتالي خلق تجربة ممتازة للعملاء.

أفضل ميزات برنامج Propel

سهولة التعاون مع إدارة قائمة المواد (BOM) وإدارة الموردين والتحليلات في الوقت الفعلي

دمج برامج مايكروسوفت والتصميم بمساعدة الحاسوب للحصول على نظام إدارة فعال

قيود الدفع

تتطلب معظم الأدوات تدريبًا مكثفًا

صعوبة التهيئة في البداية

تسعير #### تسعير Propel

اتصل لمعرفة الأسعار

Propel تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. أودو

عبر أودو أودو هي أداة مفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع العديد من برامج إدارة الأعمال الحلول

يساعدك برنامج Odoo PLM على اختبار المنتج وتكراره بشكل منهجي طوال دورة حياته بالكامل.

كما أنه يتتبع التغييرات عبر مختلف مستويات تطوير المنتج من خلال مناقشات مركزية في الوقت الحقيقي للمستندات. ويقلل ذلك من التأثير المحتمل لهذه التغييرات على عملية تصنيع المنتج أو قائمة المنتجات الخاصة به.

ميزة أخرى مثيرة هي أوامر التغييرات الهندسية، والتي تعمل كمستودع مركزي للمعلومات لكل من له علاقة بالمنتج.

أفضل ميزات أودو

مواءمة كل قسم على نفس المستند وتتبع التغييرات بكفاءة عبر إصدارات متعددة

منع الأخطاء في الإنتاج الجاري باستخدام أوامر التغيير الهندسي (ECOs)

قيود أودو

يجد بعض المستخدمين أن عملية إعداد أودو معقدة بعض الشيء

أودو لديه منحنى تعليمي حاد

تسعير أودو

مجاني للأبد

الخطة القياسية: 9.14 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.14 دولار شهريًا لكل مستخدم الخطة المخصصة: 13.71 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 780 تقييم)

5. سيمنز تيم سنتر

عبر مركز سيمنز تيم سنتر يوفر برنامج إدارة PLM القائم على الحوسبة السحابية من سيمنز Teamcenter منصة آمنة لتخطيط المنتج وتطويره وتسليمه.

يمكن لأعضاء الفريق في جميع أنحاء العالم أن يكونوا جزءًا من عملية تصميم المنتج وتطويره وإنتاجه بالكامل وتتبع دورة حياة المنتج من خلال واجهة المستخدم الخاصة به

يأتي نظام إدارة PLM القوي هذا مزوداً ببعض الميزات الممتازة مثل التوائم الرقمية، والتي يمكن أن تحسِّن وظائف المنتج وتصميمه بشكل كبير إذا تم استخدامه بشكل صحيح.

سيمنز تيم سنتر أفضل الميزات

استخدام التوائم الرقمية لربط عمليات التصميم والتصور وتحسينها من أجل حل سريع للمشاكل

إجراء توثيق التصميم مع تكامل التصميم بمساعدة الحاسوب

قيود برنامج Teamcenter من Siemens Teamcenter

غالبًا ما تكون التحديثات باهظة الثمن

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في سهولة الاستخدام

تسعير مركز فريق سيمنز Teamcenter

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات عملاء سيمنز #### تقييمات ومراجعات عملاء سيمنز

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

6. جيرا المحاذاة

عبر محاذاة جيرا Jira هي أداة رشيقة وقوية برنامج إدارة المشاريع يساعدك على تصور وإدارة ومعالجة مشكلات تطوير المنتج بشكل استباقي.

يحتوي على ميزات متنوعة للمساعدة في التخطيط وتتبع تفاصيل المنتج وإدارة كفاءة المنتج.

نظرًا لأن التواصل الفعال أمر بالغ الأهمية لنجاح إطلاق المنتج، تضمن Jira إنشاء جميع قنوات الاتصال بشكل صحيح.

أفضل ميزات Jira

دمج مجموعة من تطبيقات الجهات الخارجية المفيدة عبر Jira

بدء مشروع أو تطوير المشروع عملية مع قوالب جاهزة

تشغيل كل من منهجيات Scrum و Kanban في وقت واحد طوال دورة حياة منتجك

قيود Jira

يمكن أن تشكل ميزات جيرا الواسعة النطاق والتخصيص تحديًا في الإعداد

نظرًا لأنها مصممة خصيصًا لفرق تطوير البرمجيات، فقد لا تكون فعالة في المجالات الأخرى

تسعير جيرا

مجاني

المعيار: 8.15 دولار/مستخدم شهريًا

8.15 دولار/مستخدم شهريًا القسط: 16 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

16 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Jira تقييمات ومراجعات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,600 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5,600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

7. لوحة المنتجات

عبر لوحة المنتجات لوحة المنتجات هي برنامج إدارة المنتجات الذي يساعد مؤسستك على تقديم منتجات كفؤة من خلال تعزيز التعاون بشكل أفضل وحل العوائق.

يتم دمج ملاحظات العملاء في Productboard، بحيث يمكنك المشاركة في إنشاء المنتجات جنباً إلى جنب مع عملائك. بهذه الطريقة، ستطورون معاً منتجات مبتكرة تتوافق مع رؤيتك ورؤية عملائك.

تساعد لوحة المنتجات فريق منتجك على تلبية احتياجات العميل. يمكنك أيضًا استخدام هذا البرنامج لتحسين سير عمل تطوير الميزات وتحديد أولوياتها.

أفضل ميزة في Productboard

الوصول إلى ملاحظات العملاء وإنشاء منتجات تلبي احتياجات المستخدمين

تحديد أولويات الميزات وفقًا لأهميتها الملحة بمساعدة لوحة تحكم بديهية

قيود لوحة المنتجات

لا يحتوي على تطبيق جوال لمستخدمي الإصدار التجريبي والمستخدمين النهائيين

صعوبة التكامل مع الأنظمة الأخرى

تسعير لوحة المنتجات

الأساسية: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات عملاء #### لوحة المنتجات

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 140 تقييم)

8. أوبن بوم

عبر OpenBOM OpenBOM عبارة عن منصة SaaS تعاونية SaaS تربط بين المصنعين وشبكات سلسلة التوريد الخاصة بهم وتدير بيانات المنتجات.

يمنحك OpenBOM طريقة مرنة وقابلة للتطوير لتنظيم بيانات المنتج. استخدمه لإدارة التصميم بمساعدة الحاسوب، والأجزاء، والمستندات، وفواتير المواد، والبائعين، والمخزون، والمشتريات.

أفضل ميزات Open BOM

تحديث التصميمات من أي نظام CAD

استخدمه مجانًا للمشاريع الشخصية غير التجارية

قيود OpenBOM

كثيرًا ما اشتكى المستخدمون من التأخير

نظرًا لأنه حل SaaS قائم على السحابة، فهو غير متاح دون اتصال بالإنترنت

تسعير OpenBOM

خطة مجانية

الفريق: 78 دولارًا/مستخدم شهريًا

78 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركة: 108 دولار/مستخدم شهريًا

108 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات عملاء OpenBOM

G2: 4.3/5 (أكثر من 450 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. أراس إنوفيتور

عبر أراس Aras Innovator هو برنامج قائم على الويب لإدارة عمليات تطوير المنتجات وعمليات التصنيع متعددة المواقع وعمليات سلسلة التوريد.

يوفر العديد من الحلول الهندسية مثل PLM، PDM، PDM، BOM، إدارة التكوين، إدارة التكوين، إدارة التغيير، AVL/AML، إلخ.

يحتوي Aras أيضًا على أدوات إدارة التغيير لإخطار العملاء عند إجراء التعديلات، مما يضمن الاتساق طوال دورة حياة المنتج بأكملها.

يمكن للمؤسسات تنزيل الحل الموزع بشكل مفتوح وتعديله واستخدامه مجاناً.

أفضل ميزات #### Aras

إنشاء فواتير مواد متعددة المستويات بسهولة باستخدام Aras Innovator

دمج بيئات ALM الحالية بخطوات بسيطة

قيود Aras

يجد المستخدمون التسميات والمصطلحات مربكة

إجراء التخصيص غير مبسط حتى الآن

تسعير أراس

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات العملاء #### أراس

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. SAP PLM

عبر SAP أمر بالغ الأهمية. يمكن أن يكون الأساس للتحول الرقمي الخاص بك وجعل دورة حياة منتجك فعالة قدر الإمكان.

ClickUp هي إحدى أدوات إدارة PLM التي تجمع بين أفضل ما في العالمين - مجموعة فعّالة من أدوات إدارة PLM بالإضافة إلى منصة تدعم التعاون الوثيق وتحسين التواصل وإدارة المشاريع بكفاءة. تقديم جرب ClickUp اليوم