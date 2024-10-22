أفضل 10 بدائل ل PandaDoc لإدارة المستندات في عام 2025

إذا كنت تتصارع مع العقود المرهقة، والمقترحات الفوضوية، وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي، فمن المحتمل أنك واجهت PandaDoc - وهي منصة لإدارة المستندات تهدف إلى تبسيط سير عملك.

في حين أن PandaDoc يتألق كبرنامج توقيع إلكتروني بواجهة سهلة الاستخدام، إلا أن خطته الأساسية قد تفتقر إلى الميزات المتقدمة وخيارات التخصيص التي تحتاجها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيز PandaDoc على إنشاء المستندات والتوقيعات الرقمية قد يتطلب ميزات إضافية أدوات إنتاجية لإدارة المهام الأخرى

لمساعدتك في الاختيار، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل PandaDoc لإدارة المستندات مع مقترحات التوقيع الإلكتروني المبسطة و أتمتة سير العمل . قمنا بفحص ميزاتها الرئيسية وأسعارها بعناية لمساعدتك في العثور على ما يناسب احتياجاتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل PandaDoc؟

من المقترحات والعقود إلى الفواتير وأوامر الشراء، تدعم الوثائق كل تفاعل وقرار تجاري. ومع ذلك، يمكن أن تكون إدارة هذا الأثر الورقي مصدر إزعاج كبير، مما يؤدي إلى إبطاء سير العمل وإعاقة الإنتاجية.

وهنا يأتي دور أنظمة إدارة المستندات (DMS) مثل PandaDoc. فهي تصبح المحور الرقمي لإنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها وتوقيعها.

على الرغم من أن PandaDoc خيار شائع، إلا أنه قد لا يكون الخيار الأمثل لكل شركة.

عند اختيار بدائل PandaDoc، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

ميزات التوقيع الإلكتروني: ابحث عن تدفقات عمل سهلة الاستخدام، وإمكانيات التوقيع المتعدد، وخيارات أمان قوية

ابحث عن تدفقات عمل سهلة الاستخدام، وإمكانيات التوقيع المتعدد، وخيارات أمان قوية تحرير المستندات وإنشاء المستندات: يجب أن تأتي الأداة مع قوالب وأدوات تعاون مبنية مسبقًا حتى تتمكن من إنشاء المستندات وتحريرها بسهولة

يجب أن تأتي الأداة مع قوالب وأدوات تعاون مبنية مسبقًا حتى تتمكن من إنشاء المستندات وتحريرها بسهولة عمليات التكامل: قم بتقييم مدى تكامل الأداة مع سير العمل والأدوات الموجودة لديك، مثل إدارة علاقات العملاء أو أتمتة التسويق أو منصات إدارة المشاريع

قم بتقييم مدى تكامل الأداة مع سير العمل والأدوات الموجودة لديك، مثل إدارة علاقات العملاء أو أتمتة التسويق أو منصات إدارة المشاريع الأسعار: اختر هيكل تسعير يتوافق مع احتياجاتك وميزانيتك

اختر هيكل تسعير يتوافق مع احتياجاتك وميزانيتك سهولة الاستخدام: اختر واجهة سهلة الاستخدام وبديهية لضمان سهولة الاستخدام

أفضل 10 بدائل ل PandaDoc لاستخدامها في عام 2024

مع وضع هذه العوامل في الاعتبار، دعنا نستكشف أفضل 10 بدائل PandaDoc يمكنك استخدامها في عام 2024:

1. Signaturely

via التوقيع Signaturely عبارة عن منصة توقيع إلكتروني سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة توفر إمكانية تحميل المستندات بالسحب والإفلات وتخصيص العلامة التجارية وتتبع المستندات في الوقت الفعلي.

قم بتحميل مستنداتك بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك ملفات PDF ومستندات Word والصور. ثم أضف حقول التوقيع وحقول النصوص وعناصر أخرى إلى مستندك.

يمكنك أيضاً طلب معلومات إضافية من الموقعين، مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد.

يخزن Signaturely مستنداتك الموقعة بشكل آمن في السحابة. يمكنك الوصول إليها في أي وقت من أي جهاز. يمكنك أيضًا إرسال تذكيرات إلى الموقعين إذا لم يوقعوا على مستند ما.

أفضل ميزات #### Signaturely

التوقيع عن طريق كتابة اسمك أو رسم توقيع أو تحميل صورة له دون مغادرة التطبيق

تمكين فريقك من التعاون في مستند والموافقة على نسخته النهائية قبل إرساله

حفظ توقيعك للوصول السريع

ملء النماذج بسرعة باستخدام الحقول والأدلة التلقائية

إنشاء المستندات والعقود القانونية باستخدام قوالب معدة مسبقًا ومراجعة من الخبراء

قيود التوقيع

يفتقر إلى دعم متعدد اللغات

حفظ القوالب قد يكون صعباً

خيارات تحرير القوالب محدودة

تسعير #### توقيعي

شخصي: 20 دولارًا/شهريًا

20 دولارًا/شهريًا الشركات: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات #### تقييمات ومراجعات Signaturely

G2: 4.8/5 (أكثر من 290 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 290 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 350 تقييم)

2. DocuSign

via

%/مرجع/ https://www.docusign.com/en-in/products/electronic-signature DocuSign /%href/

DocuSign هي شركة رائدة في مجال التوقيع الإلكتروني وتوفر منصة شاملة مع ميزات قوية، بما في ذلك توجيه المستندات المتقدمة، وأتمتة سير العمل، والتكامل مع تطبيقات الأعمال الرائدة. وهو أحد بدائل PandaDoc الشائعة اليوم.

يمكنك مشاركة المستندات وتوقيعها إلكترونيًا من أي جهاز بمجرد النقر على الشاشة. ثم تلتقط DocuSign التوقيع وتدمجه في الملف.

قم بإدارة دورة حياة العقد بأكملها باستخدام ميزة CLM (إدارة دورة حياة العقد) الخاصة بالمنصة واختر خيارًا مثاليًا للتحقق من الهوية لضمان المصداقية.

أفضل ميزات DocuSign

تكامل اتفاقياتك مع التطبيقات التي تختارها: Salesforce وMicrosoft وGoogle وZoom وغيرها

توفير تجربة مستخدم أفضل مع العلامة التجارية المخصصة والتوقيع سريع الاستجابة تمكين فرقك لإعداد الاتفاقيات وتوجيهها والموافقة عليها بسرعة باستخدام القوالب المشتركة والتعليق التعاوني

معالجة أصعب تحديات الاتفاقيات الخاصة بك باستخدام مهام سير العمل القابلة للتكوين

حماية اتفاقياتك باستخدام عناصر التحكم في الأمان والامتثال على مستوى المؤسسة

قيود DocuSign

التخصيص المحدود

تجربة مستخدم الهاتف المحمول الضعيفة

تسعير DocuSign

شخصي: 15 دولارًا أمريكيًا في الشهر

15 دولارًا أمريكيًا في الشهر قياسي: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات المحترفة: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطط المحسّنة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات DocuSign #### تقييمات ومراجعات DocuSign

G2: 4.5/5 (أكثر من 2200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 2200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 8500 تقييم)

3. هالو ساين (Dropbox Sign)

via

_/مرجع/ _https://sign.dropbox.com/ توقيع صندوق الإسقاط /%href/

HelloSign، المعروفة الآن باسم Dropbox Sign، هي منصة توقيع إلكتروني مباشرة مثالية للمستخدمين الأفراد والشركات الصغيرة التي تبحث عن بدائل PandaDoc.

قم بسحب وإسقاط حقول التوقيع إلى المستند حيث تريدها أن تظهر. يمكنك أيضًا إضافة حقول أخرى، مثل الحقول النصية ومربعات الاختيار.

وقّع على المستندات باستخدام إصبعك أو الماوس أو صورة التوقيع التي تم تحميلها. يحتوي كل مستند موقّع على سجل تدقيق مقاوم للعبث يُظهر من وقّع المستند، ومتى وقّعه، وعنوان IP الذي استخدمه.

HelloSign (Dropbox Sign) أفضل الميزات

إرسال الاتفاقيات وتوقيعها بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 80%

احصل على دليل على الوصول إلى المستند ومراجعته وتوقيعه باستخدام مسارات التدقيق

إغلاق الصفقات بشكل أسرع وتحسين معدلات الإنجاز مع تكامل Salesforce والتوقيع عبر الهاتف المحمول

تسريع الوقت اللازم للتعيين من خلال النماذج المعبأة مسبقاً والتوقيع الرقمي السهل والتتبع

طلب توقيعات رقمية مُلزِمة قانونياً على نطاق واسع باستخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام وميزات الإرسال الجماعي

قيود HelloSign (Dropbox Sign)

مواطن الخلل العرضية في وضع مربعات التوقيع عند إنشاء مستند

صعوبات في محاذاة المربعات المختلفة أثناء إعداد المستند

تقصير في مطابقة العلامة التجارية المميزة ومظهر بعض التطبيقات عبر الإنترنت

تسعير HelloSign (Dropbox Sign)

الأساسية: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا المعيار: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: اتصل لمعرفة الأسعار

HelloSign (Dropbox Sign) التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4. احصل على قبول

عبر

/مرجع/ https://www.getaccept.com/product/electronic-signatures GetAccept /%href/

GetAccept هو منصة تمكين المبيعات التي تتميز بالتوقيعات الإلكترونية كجزء من مجموعة ميزاتها الأوسع نطاقًا. وهي توفر تكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات المبيعات الأخرى أيضاً.

قم بتحميل العروض والعقود وضمانات المبيعات الأخرى في غرف الصفقات في GetAccept. يمكن لفرق المبيعات وأصحاب المصلحة لديك بعد ذلك الوصول إلى المواد ومراجعتها بالسرعة التي تناسبهم وترك التعليقات وطرح الأسئلة.

بمجرد أن يصبح أصحاب المصلحة لديك جاهزين، انقل مستنداتك إلى غرفة العقود الافتراضية. يمكنك بعد ذلك توقيع العقود إلكترونياً، ويمكن لكلا الطرفين تتبع التقدم المحرز.

GetAccept أفضل الميزات

الحصول على توقيع المستندات في الوقت الفعلي وتقصير دورات المبيعات بشكل كبير

السماح للمستخدمين بإنشاء مستندات أو استخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام أو تحميل ملفات PDF

إدارة الأدوار لجميع أصحاب المصلحة وإنشاء مهام سير عمل أوامر التوقيع المحددة

ضمان عدم خسارة الصفقات من خلال التذكيرات التلقائية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة

الحصول على إشعار بمجرد توقيع المستند، والوصول إلى المستندات الموقعة بسهولة

قيود GetAccept

قوالب عقود محدودة

أبلغ المستخدمون عن أخطاء وتقلبات في واجهة المستخدم

وقت التحميل أطول من الوقت الأمثل

GetAccept التسعير

تجربة مجانية

المحترفين: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

GetAccept التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

5. SignEasy

via

_/مرجع/ _https://signeasy.com/ SignEasy /%href/

SignEasy عبارة عن منصة توقيع إلكتروني على الهاتف المحمول يسهل استخدامها على أي جهاز. وهي تقدم خطة مجانية بميزات محدودة. يمكنك تحميل مستند وإضافة حقول التوقيع وإرساله للتوقيع ببضع نقرات فقط.

يستخدم Signeasy بروتوكولات أمان متوافقة مع معايير الصناعة لحماية مستنداتك وبياناتك. ويشمل ذلك التشفير في حالة السكون وأثناء النقل والمصادقة الثنائية.

إن توقيعات Signeasy الإلكترونية مُلزِمة قانوناً في معظم البلدان حول العالم. وهذا يعني أن المستند الموقّع باستخدام Signeasy صالح تماماً مثل المستند الموقّع بالقلم والورقة. 🙌🏼

أفضل ميزات #### SignEasy

رقمنة وتبسيط عمليات سير عمل المستندات الموجهة للعملاء والموظفين

جمع التوقيعات الرقمية الصالحة قانونًا بنسبة 100% والتي تلتزم بتشريعات التوقيع الإلكتروني العالمية المختلفة مثل قانون ESIGN و eIDAS وغيرها

تحميل تنسيقات ملفات متعددة مثل PDF وWord وExcel وOpen Office وPNG وJPG وHTML

استيراد المستندات مباشرةً من موفري التخزين السحابي مثل Dropbox وGoogle Drive وOneDrive وBox

توقيع المستندات بلغتك المحلية

قيود تطبيق SignEasy

أبلغ المستخدمون عن أخطاء متكررة في تسجيل الدخول

محدودية ميزات التحرير

قد يكون إرسال المستندات للتوقيع إلكترونيًا من الآيباد أو تطبيق الهاتف المحمول مربكًا

تسعير تطبيق SignEasy

الفريق: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الشركات: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات تطبيق SignEasy

G2: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. أدوبي سيجن

Adobe Sign هو نظام أساسي قوي للتوقيع الإلكتروني من Adobe يتكامل بسلاسة مع منتجات Adobe الأخرى مثل Acrobat Pro.

يمكنك إنشاء توقيعاتك الإلكترونية وتخزينها وإدارة إعدادات التوقيع وتفضيلاتك على واجهته سهلة الاستخدام. ويمكنك تحميل أي نوع من المستندات، مثل ملفات PDF ومستندات Word وحتى الصور، ثم إرسالها إلى الآخرين للحصول على توقيعاتهم.

يعمل AdobeSign بسلاسة مع التطبيقات الشائعة مثل Microsoft Office وSalesforce وGoogle Drive وDropbox.

via

_/مرجع/ _https://www.adobe.com/in/sign/free-trial-global.html?gclid=Cj0KCCQiAnfmsBhDfARDFARIsAM7MKIK3dG3dG1DCWVNGXXiBi\_PSV2vqNwjyirPe0yzck9G5SIM7IT7IT2bNP58z0AkV5EALW\wcB&sdid=JQVGW2NN&mv= بحث&mv2=paidsearch&ef_id=Cj0KQiAnfmsBhDfARIsAM7MKi3dG1dG1DCWVNGXIBiBi-PSV2v2vqNwjyirPe0yzck9G5SIM7SIM7IT2bNP58z0aAkV5EALW_wcB:G:s&s\s_kwcid=AL!3085!3!600935114341!e!!g!!adobe%20sign&gad_source=1 Adobe /%%href/

أفضل ميزات Adobe Sign

إرسال المستندات للتوقيع عليها وتتبع حالتها وجمعها دون تنزيلها أو تسجيلها

تحرير النصوص والصور وإضافتها بسهولة، وتعديل التنسيق في ملف PDF باستخدام Acrobat Pro

تحويل عمليات المسح الضوئي والصور وصفحات الويب وملفات Microsoft إلى ملفات PDF يمكنك الوصول إليها ومشاركتها والعمل عليها من أي مكان

قيود Adobe Sign

يفتقر إلى إعداد "تاريخ" مناسب

يمكن أن يحدث خلل في البرنامج أثناء الحصول على توقيع جديد على الجهاز

مرونة محدودة في استخدام القوالب للتوقيعات الإلكترونية

تسعير أدوبي سيجن

Acrobat Standard: 22.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

22.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Acrobat Pro: 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Acrobat Standard for Teams: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (التزام سنوي)

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (التزام سنوي) Acrobat Pro للفرق: 23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (التزام سنوي)

23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (التزام سنوي) Acrobat Sign Solutions: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أدوبي سيجن

G2: 4.4/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1100 تقييم)

7. ديجي سيجنر

DigiSigner عبارة عن منصة توقيع إلكتروني فعالة من حيث التكلفة تقدم مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك العلامات التجارية المخصصة، والتوقيع الجماعي، والتكامل مع الأدوات الشائعة.

تتوافق DigiSigner مع جميع قوانين التوقيع الإلكتروني الرئيسية، بما في ذلك ESIGN وUETA وEIDAS. تستخدم الأداة تشفير 256 بت لحماية مستنداتك وتوقيعاتك. كما يتم تخزين بياناتك بشكل آمن في السحابة.

via

_/ href/ _https://www.digisigner.com/free-digital-signature/ DigiSigner /%href/

DigiSigner أفضل الميزات

إنشاء توقيعات مكتوبة بخط اليد وملزمة قانونيًا باستخدام الماوس أو تحميل صورة توقيعك أو كتابة اسمك فقط

تضمين التوقيعات في تطبيقك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات DigiSigner

دعوة أشخاص آخرين للتوقيع وتلقي إشعار عند قيامهم بذلك

قم بتخزين مستنداتك بشكل آمن خلف جدار حماية ومصادقة كل طلب

قيود DigiSigner

يفتقر إلى ميزات قوية لتنظيم المستندات

تتميز الأدوات بواجهة مستخدم ويب قديمة

عدد محدود من التوقيعات المسموح بها شهرياً

تسعير DigiSigner

مجاني

المحترف: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا الفريق: 50 دولارًا

50 دولارًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات DigiSigner #### تقييمات ومراجعات DigiSigner

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 900 تقييم)

8. طلب التوقيع

SignRequest عبارة عن منصة توقيع إلكتروني مفتوحة المصدر توفر درجة عالية من التخصيص والتحكم. وهي مثالية للمطورين والمستخدمين البارعين في مجال التكنولوجيا الذين يرغبون في إنشاء مهام سير عمل التوقيع الإلكتروني ويبحثون عن بدائل PandaDoc.

يعمل بسلاسة مع الأدوات الشائعة مثل Gmail وGoogle Drive وSlack وDropbox وZapier. كما أنه يحمي مستنداتك بتشفير SSL والتخزين الآمن ومسارات التدقيق.

مع ميزة قوالب SignRequest، يمكنك توفير المزيد من الوقت. قم بإعداد مستندات متكررة مرة واحدة مع ترتيب توقيع مخصص وإعدادات الإشعارات والرسائل الافتراضية وأعد استخدامها كلما لزم الأمر.

via

/مرجع/ https://signrequest.com/en?utm\_source=google&utm\_medium=cpc&utm\_campaign=ww\_sea\_brand_en

\2020&utm\medium=signrequest&gclid=Cj0KCQiAnfmsBhDfARDFARIsAM7MKi3A41A41ATZZjx1Ix1IWPgxIwPgxybIaRUmYaRUmYaJRUmJqtJqtJPruft0Ze7ZeSmompVUVVVlytslwaAg2JEALw\_wcB SignRequest /%href/

أفضل ميزات #### SignRequest

تحديد طريقة التفويض وتحديد المستخدمين الفرديين المطلوب منهم التوقيع

إدارة جميع طلبات التوقيع وتتبعها وتخزينها في مستنداتي من Microsoft

العمل مع زملائك في Teams والتأكد من حصول الجميع دائماً على حق الوصول الضروري إلى المستندات ذات الصلة

قيود SignRequest

صعوبات في التنقل في عرض الهاتف المحمول

تخصيصات محدودة

تغيير حجم الحقول النصية أمر صعب، وفي بعض الأحيان غير قابل للاستخدام

تحتاج توقيعات Excel وتصدير المستندات العادية إلى تعديلات

تسعير #### تسعير SignRequest

المحترفين: 9.85 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.85 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 16.42 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات SignRequest

G2: 4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

9. زوهو سيجن

يعد Zoho Sign حلاً شاملاً للتوقيع الإلكتروني من Zoho، وهو مزود شهير لبرامج الأعمال. وهو يوفر التوقيع الإلكتروني، وقوالب المستندات، وأتمتة سير العمل، وهو أحد بدائل PandaDoc الأقل تكلفة.

يمكنك تحميل المستندات من جهاز الكمبيوتر أو التخزين السحابي أو التطبيقات الأخرى. يمكنك إضافة حقول للمستلمين للتوقيع أو التوقيع بالأحرف الأولى أو ملء المعلومات.

يمكنك دمج Zoho Sign مع تطبيقات الأعمال مثل CRMs وأدوات المحاسبة وبرامج إدارة المشاريع. يمكنك إنشاء مهام سير عمل تلقائية لإرسال المستندات إلى المستلم التالي للتوقيع بمجرد توقيع المستلم السابق.

via

زوهو سيجن_

أفضل ميزات زوهو سيجن

أتمتة مهامك إلى توفير الوقت وزيادة الإنتاجية

التوقيع رقميًا على المستندات أو إرسال المستندات وجمع التوقيعات من الآخرين

توقيع مستندات العمل رقميًا باستخدام رموز USB الشخصية والتوقيع المستند إلى الشهادة الرقمية

قم بإدارة مستندات عملك أينما ذهبت باستخدام تطبيقات Zoho Sign للأجهزة المحمولة

قيود Zoho Sign

تخصيصات وقوالب محدودة

قيود على الإعدادات والهيكل على مستوى الحساب

تسعير Zoho Sign

مجاني

قياسي: 9.60 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.60 دولار شهريًا لكل مستخدم احترافي 14.46 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.46 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 19.28 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Zoho Sign التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

10. كتاب العسل

هاني بوك هو إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع منصة مصممة خصيصًا للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة. وهو يتضمن التوقيعات الإلكترونية كجزء من مجموعة ميزاته.

يمكنك استخدام المنصة للتعامل مع كل مرحلة من مراحل التفاعل مع العملاء، بدءاً من إنشاء العملاء المحتملين والحجز إلى إدارة المشروع والفواتير ومعالجة المدفوعات.

أنشئ نماذج التقاط العملاء المحتملين والصفحات المقصودة والاستبيانات لجذب عملاء جدد. إدارة المواعيد وإرسال المقترحات وجمع توقيعات العملاء عبر الإنترنت. إرسال فواتير احترافية، وقبول المدفوعات عبر الإنترنت، وأتمتة تذكيرات الدفع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعداد مهام سير عمل تلقائية لتبسيط المهام الشائعة وتوفير الوقت.

via كتاب العسل

أفضل ميزات #### كتاب العسل

إنشاء وإرسال الفواتير والعقود المُحكمة للتوقيع عليها

تشغيل الردود والمتابعة والمهام تلقائيًا

التوقيع الإلكتروني على العقود وإرسال المدفوعات

استخدام قابل للتخصيص مقترحات تفاعلية لتقديم علامتك التجارية

قيود كتاب العسل

تبدو ميزة الجدولة ثقيلة بعض الشيء

خطوات غير ضرورية في تدفق المستخدم

تخصيصات محدودة

تسعير Honeybook

المبتدئين: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأساسيات: 39 دولارًا في الشهر

39 دولارًا في الشهر القسط: 79 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات كتاب العسل

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 580 تقييم)

أدوات إدارة المستندات الأخرى

بينما تركز Pandadoc والمنصات المشابهة على التوقيع الإلكتروني وتبادل المستندات، فإن منصات إدارة المشاريع مثل ClickUp توفر حلاً أكثر شمولاً لتعزيز الإنتاجية.

تعمل مجموعة ميزات ClickUp المتنوعة على تبسيط سير عملك بالكامل عبر العمليات. يمكنك القيام بكل شيء بدءاً من تأهيل العميل إلى إكمال المشروع وجدولة المواعيد إلى تنظيم رسائل البريد الإلكتروني على منصة واحدة.

وهذا مفيد بشكل خاص للشركات ومقدمي الخدمات المحترفين الذين لديهم احتياجات متنوعة من الوثائق تتجاوز جمع التوقيعات الرقمية وتحليلات المستندات. يتيح لك ClickUp التحكم في جميع وثائقك، مما يسمح لك بالتركيز على ما يهمك حقاً: خبرتك وعلاقاتك مع العملاء.

احصل على ClickUp

ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع تتضمن ميزة المستندات القوية مع قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل التنسيق التلقائي، والاقتراحات النحوية، و التعاون في الوقت الحقيقي الأدوات

على الرغم من أن المنصة لا توفر حالياً وظيفة التوقيع الإلكتروني الأصلية، إلا أنها تتكامل بسلاسة مع تطبيقاتك المفضلة. إنه خيار متعدد الاستخدامات للفرق التي تحتاج إلى وظائف إدارة المستندات والمشاريع في منصة واحدة.

توفر الأداة أيضاً ميزات لإعداد العملاء وإدارتهم بكفاءة .

سياسات المتجر، والإجراءات، وتقييمات المخاطر في ClickUp's Docs عرض_

ClickUp أداة ممتازة لإدارة المستندات لعدة أسباب:

سير العمل المتكامل : ربط المستندات بالمهام والمحفزات والأتمتة، مما يؤدي إلى تبسيط مهام سير العمل المتعلقة بالمستندات وضمان عمل الجميع بأحدث الإصدارات

إنشاء مهام سير عمل مخصصة في ClickUp لإدارة المستندات بكفاءة

مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي : العصف الذهني وإنشاء مستنداتك وصقلها من خلال المطالبات والاقتراحات بناءً على نيتك ودورك

أطلق العنان لإبداعك في ClickUp مع شريكك الافتراضي للعصف الذهني

واجهة سهلة الاستخدام: استخدم الميزات المختلفة للمنصة بسلاسة بغض النظر عن خبرتك التقنية

استخدم الميزات المختلفة للمنصة بسلاسة بغض النظر عن خبرتك التقنية التخصيص والمرونة: قم بإنشاء مستندات جميلة وغنية بالمعلومات مع خيارات تنسيق غنية وصفحات متداخلة وعناصر واجهة مستخدم مدمجة. نظّم المستندات في مجلدات ومساحات لتصنيفها والتحكم في الوصول إليها على النحو الأمثل

أنشئ المستند أو الويكي المثالي مع الصفحات المتداخلة وخيارات التصميم في ClickUp

قوالب عقود ClickUp : قم بإعداد العقود باستخدام قوالب ClickUp المعدة مسبقًا في ثوانٍ. ستجد أيضًا قوالب ل اتفاقيات الأعمال و اتفاقيات الخدمات

قم بإنشاء عقد في بضع خطوات فقط مع ClickUp لحماية مصالحك كمتعاقد

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تطوير الأفكار بشكل حقيقي باستخدام التعاونية السبورات البيضاء احصل على نظرة عامة فورية عالية المستوى على عملك باستخدام التقارير و لوحات معلومات ClickUp من كل زاوية باستخدام 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص تخصيص حالات المهام لاحتياجات مشروعك

إنشاء مستندات من الصفر، وتعديل المستندات الموجودة أو تخصيصها، وربطها بسير العمل، وإرسال المستندات - كل ذلك في عملية واحدة

قيود ClickUp

يلاحظ بعض المستخدمين الجدد وجود منحنى تعليمي حاد

تسعير #### ClickUp

مجانًا

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

اختيار الحل المناسب لإدارة المستندات ## اختيار الحل المناسب لإدارة المستندات

عندما يتعلق الأمر بالتوقيعات الإلكترونية، هناك العديد من بدائل PandaDoc المتاحة، ولكل منها ميزاته المميزة. ومع ذلك، قد تستفيد الشركات التي تسعى إلى النمو على المدى الطويل من الحلول الشاملة ذات القدرات الأوسع نطاقاً.

مع وضع ذلك في الاعتبار، يبرز ClickUp كبديل متميز لـ PandaDoc. فهو يوفر نطاقًا أوسع من الوظائف مقارنةً ببدائل PandaDoc الأخرى، بدءًا من طرق عرض المهام المخصصة ولوحات المعلومات إلى أدوات التعاون القوية.

تعمل إمكانات الذكاء الاصطناعي الرائعة في ClickUp على تسريع مختلف المهام المتعلقة بالمستندات، مثل تلخيص المستندات، وإنشاء المحتوى، والتحقق من الأخطاء النحوية.

قم بتقييم المزايا والعيوب بعناية لاتخاذ خيارات مستنيرة والعثور على الحل الأمثل.

بشكل عام، ClickUp هو أداة متعددة الاستخدامات وقابلة للتطوير يمكن استخدامها في العديد من مهام إدارة المستندات. إنه خيار جيد للفرق من جميع الأحجام التي تحتاج إلى موقع مركزي لتخزين مستنداتها والتعاون فيها وإدارتها. جرّب ClickUp اليوم