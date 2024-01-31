الأدوار الإدارية: التعريف والأنواع والتطبيق

الإدارة نشاط معقد يشمل الأشخاص والعمليات وحل المشاكل. في يوم واحد، قد تجد نفسك في يوم واحد تخطط للربع التالي، وتخصص المهام أو المواد، وتتفاوض للحصول على المزيد من الميزانية، وتتعامل مع عميل أو موظف مستاء. 🤹

لذلك يحتاج المدير الفعال إلى تطوير مجموعة واسعة من المهارات. ويمكن تقسيم هذه المهارات إلى فئات تُعرف بالأدوار الإدارية.

في هذا الدليل، ستتعرف في هذا الدليل على ماهية الدور الإداري وكيف يتم تصنيف أنواع الأدوار المختلفة. ستستكشف أيضًا كيفية استخدام تعريفات الأدوار الإدارية هذه لتطوير مهاراتك الإدارية وتعزيز فرصك في الترقية. 🙌

ما هي الأدوار الإدارية ؟

الأدوار الإدارية هي طريقة لتصنيف الوظائف المختلفة للإدارة. تم تطوير هذه الأدوار من قبل الأكاديمي والمؤلف الكندي البروفيسور هنري مينتزبيرغ ونشرها في عام 1989 في كتابه "مينتزبيرغ في الإدارة: داخل عالمنا الغريب للمنظمات."

تساعد أدوار مينتزبيرغ الإدارية في تحديد المهارات المطلوبة من قبل المدراء على مختلف مستويات الهيكل التنظيمي.

سواء كنت تشغل منصباً إدارياً بالفعل أو تتقدم لشغل منصب إداري، استخدم تعريفات الأدوار الإدارية هذه لتوضيح وصفك الوظيفي وتحديد مجالات التحسين لتعزيز مجموعة أدواتك المهنية. 🛠️

الأدوار الإدارية الشائعة الأدوار الإدارية والمسؤوليات

تصف نظرية مينتزبيرغ للإدارة ثلاثة أنواع مختلفة من الأدوار الإدارية: الأدوار الشخصية والأدوار المعلوماتية والأدوار التقريرية. وتنقسم كل فئة إلى عدة أدوار إدارية محددة.

نظرًا لطبيعة العمل الإداري، ستحتاج على الأرجح إلى استدعاء العديد من هذه المهارات إن لم يكن جميعها في أوقات مختلفة من يوم عملك. 🕜

الأدوار الشخصية

في الأدوار الشخصية يكون المدير مسؤولاً عن تقديم الأفكار والمعلومات. فهم يتفاعلون مع أشخاص آخرين للتأكد من إنجاز الأمور بما يتماشى مع الأهداف التنظيمية. ويشمل ذلك التواصل داخل المؤسسة وخارجها - على سبيل المثال، مع العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين.

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الأدوار الشخصية الأدوار الإدارية : الرئيس، والقائد، والاتصال

أدوار إعلامية

في هذه الفئة، يكون المدير مسؤولاً عن توليد البيانات أو جمعها، ثم معالجة المعلومات ومشاركتها مع الآخرين. يمكن جمع البيانات من داخل الشركة أو من خارجها، وتقع على عاتق المدير مهمة تحليلها والتأكد من توصيلها إلى من يحتاجها.

إعلامي أدوار المدير : مراقب، ناشر، متحدث رسمي

الأدوار التقريرية

في هذه الأدوار الإدارية، يستخدم المدير في هذه الأدوار الإدارية المعرفة التي تم جمعها، إلى جانب اتخاذ القرارات والتواصل، لتحريك المنظمة نحو أهدافها. 🌈

أدوار المديرين أدوار المديرين : رائد أعمال، ومعالج الاضطرابات، ومخصص الموارد، والمفاوض

الأدوار الإدارية وفقًا ل هنري مينتزبيرغ

والآن بعد أن فهمت فئات الأدوار الإدارية التي ذكرها مينتزبيرغ في كتاب مينتزبيرغ، دعنا نلقي نظرة على كل دور من الأدوار الإدارية العشرة بمزيد من التفصيل.

1. رئيس الشكل

يرتبط دور الرئيس الصوري بالإدارة العليا وعادة ما يتم استثماره بقدر لا بأس به من السلطة والنفوذ، وغالبًا ما يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع المسؤوليات القانونية.

في هذا المستوى، يمثل المديرون الشركة ويروجون لها خارجيًا في اجتماعات العملاء أو الإجراءات القانونية أو المناسبات الاجتماعية. كما أن لهم دورًا داخليًا أيضًا، حيث يقومون بدور القدوة وإلهام أعضاء الفريق لمواصلة المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف العمل. ✨

2. القائد

في الدور القيادي، يشرف المديرون على أداء المؤسسة أو القسم أو الفريق ويضمنون ديناميكيات الفريق يظلون إيجابيين. يضعون أهدافًا - مثل هدف المبيعات أو هدف المشروع - ويوصلونها إلى جميع أعضاء الفريق. 🎯

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يفوض القادة المهام، ويتحققون من التقدم المحرز، ويقدمون الملاحظات والدعم والتحفيز عند الحاجة. قد يشمل دور القائد أيضًا بعض وظائف الموارد البشرية، مثل التوظيف والتدريب وتقييم الموظفين.

3. مسؤول الاتصال

دور ضابط الاتصال مسؤول عن تطوير العلاقات الداخلية والخارجية والحفاظ عليها. ويعملون كجسر بين أعضاء الفريق في فرق مختلفة أو على مستويات مختلفة من التسلسل القيادي، حيث يتواصلون ويربطون بين الأشخاص لإنجاز العمل. 🤝

قد يقوم مسؤولو الاتصال أيضًا بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الخارجيين، مثل الاجتماع مع العملاء لفهم احتياجاتهم أو التواصل مع الشركاء والموردين لتعزيز أهداف الشركة.

4. المراقبة

في دور المراقب، يبحث المديرون بنشاط عن المعلومات لتقييم فعالية الشركة وتحديد المشاكل والفرص. على سبيل المثال، قد يجمعون ملاحظات العملاء ويكتشفون مشكلة متكررة تتطلب إجراءً تصحيحيًا - أو يستلهمون منتجات جديدة. 💡

يتتبع المراقبون أيضًا اتجاهات الصناعة للتأكد من أن الأعمال التجارية لا تزال قادرة على المنافسة وتبقى متوافقة مع التغييرات التنظيمية.

5. الناشر

تتمثل وظيفة هذا الدور الإداري في جمع المعلومات الاستراتيجية والتقنية من مصادر مختلفة ونقلها إلى الأشخاص المناسبين. يمكن أن تشمل المعلومات القضايا التي تثار خلال الاجتماعات الفردية أو اجتماعات الفريق أو الأفكار الخاصة بالمنتجات أو الخدمات الجديدة.

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يمكن أن تكون المعلومات أيضًا مقترحات لـ تحسين العمليات من خلال تنفيذ برنامج إدارة العمليات . قد تحتاج المبادرات إلى موافقة الإدارة العليا أو نشرها على الموظفين. ويمكن أن يتم ذلك شفهيًا أو كتابيًا، وإما مباشرة مع الشخص المعني أو لأعلى أو لأسفل من خلال التسلسل القيادي.

6. المتحدث الرسمي

في دور المتحدث الرسمي، يكون المدير في دور المتحدث الرسمي هو واجهة فريقهم أو مؤسستهم بأكملها. على سبيل المثال، قد يقدم نتائج الفريق وأهداف العمل للعام المقبل إلى فريق الإدارة العليا.

وقد يشارك المتحدث الرسمي أيضًا نتائج الشركة في اجتماع المساهمين أو يتحدث في مؤتمر لتعزيز سمعة الشركة مع العملاء الحاليين أو المحتملين والمستثمرين. 💰

7. رائد أعمال

دور رائد الأعمال هو إحداث التغيير والابتكار داخل الشركة أثناء إدارة العمليات التجارية وحل المشاكل. فهو يبتكر أفكارًا جديدة للحفاظ على تنافسية الشركة - على سبيل المثال، قد يقوم بتجربة منتجات جديدة رائجة. 📈

يقرر المديرون الرياديون المبادرات الاستراتيجية، مثل استخدام قناة تسويق جديدة أو تشكيل شراكة تجارية. كما أنهم يقومون أيضاً بتنفيذ أي تعديلات تنظيمية قد تكون ضرورية، مثل إعادة هيكلة أحد الأقسام، أو الاستحواذ على شركة أخرى، أو توحيد العمليات .

8. معالج الاضطرابات

في هذا الدور الإداري، يتعامل المدير مع التحديات التي تنشأ. يتعامل مع معالجي الإزعاج مع المشكلات ويحلها للحفاظ على الإنتاجية والحفاظ على سير العمليات بسلاسة.

قد تشمل الاضطرابات مشاكل داخلية، مثل فقدان موظف ذي قيمة أو الحاجة إلى حل النزاعات بين أعضاء الفريق. وقد تكون المشكلة أيضاً خارجية، مثل التعامل مع عميل غير سعيد أو إخلال أحد البائعين بعقد. 🪄

9. مخصص الموارد

في دور مخصص الموارد، يقرر المدير كيفية تخصيص الموارد المؤسسية على أفضل وجه لتحقيق أقصى استفادة من الوقت والميزانية المتاحة. أمثلة على الموارد تشمل الموظفين والمرافق والمواد والمعدات.

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قد يتطلب التخصيص جدولة الموارد وفقًا لعبء العمل في المشروع، أو تقسيم التمويل بين الأقسام بناءً على الميزانيات، أو تخصيص المعدات حسب الحاجة إليها.

10. مفاوض

ينطوي دور المفاوض على التفاوض نيابةً عن القسم أو الشركة بأكملها لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لجميع الأطراف المعنية. على سبيل المثال، قد يحتاج المدير إلى التفاوض مع أحد الموظفين حول راتبه، أو مع الإدارة حول ميزانية القسم، أو مع قسم آخر للوصول إلى أعضاء الفريق ذوي مهارات محددة. أو قد يحتاجون إلى التفاوض مع العملاء أو البائعين حول التسليمات وتواريخ الاستحقاق والتكاليف. 💸

الآن بعد أن فهمت الأدوار المختلفة للمدير وبعض مبادئ الإدارة، دعنا نستكشف كيف يمكنك استخدام هذه المعرفة لتعزيز مهاراتك الخاصة.

تطبيق نموذج الأدوار الإدارية في مكان العمل

لكي تكون مديرًا بارعًا وناجحًا حقًا، يجب أن تكون قادرًا على القيام بأي من الأدوار الإدارية حسب الحاجة. فكر في مدى استخدامك لكل دور في منصبك الحالي - أو قم ببعض الأبحاث لمعرفة أي منها ينطبق على الوظيفة التي تطمح إليها.

هذا لا يعني أنك بحاجة إلى أن تكون بارعًا في جميع هذه الأدوار على حد سواء - فقليل جدًا من الناس هم كذلك. ولكن من المنطقي أن تطور المجالات التي يمكنك تحسينها. 💪

إحدى الطرق للقيام بذلك هي الاستفادة من الأدوات التي يمكن أن تساعدك على تعزيز عملياتك الإدارية.

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ClickUp هو برنامج شامل للإنتاجية و إدارة المشاريع أداة مثالية لإدارة فريقك وتعزيز مهاراتك القيادية وتبسيط أعباء العمل. استخدمها لتحديد أهدافك وتخطيط طريقك للمضي قدمًا وتتبع تقدمك - كل ذلك مع توفير الوقت والجهد في كل مرة. 🏆

الخطوة 1. قم بتقييم مهاراتك الحالية

بالنسبة لكل تعريف من تعريفات الأدوار الإدارية، قيّم مستوى مهاراتك الحالية على مقياس من 1 إلى 10، حيث يشير الرقم 1 إلى "غير ماهر" والرقم 10 إلى "ماهر للغاية" يمكنك القيام بذلك بسهولة في انقر فوق المستند حتى تتمكن دائمًا من العودة إليه لاحقًا لترى إلى أي مدى وصلت.

حقق أهدافك بجداول زمنية واضحة باستخدام ClickUp Goals

استخدم هذا التقييم لتحديد الأدوار التي ترغب في التركيز على تحسينها. كن واضحًا بشأن ما تحاول تحقيقه بالضبط وقم بإعداد أهداف ClickUp للعمل على تحقيقها 📌

الخطوة 2. خطط لتطورك

استخدم أحد تطبيقات ClickUp أدوات تخطيط العمليات -مثل ClickUp Whiteboards أو انقر فوق الخرائط الذهنية -لتخطيط طريقك في المستقبل. لكل دور تريد العمل فيه، حدد المهارات المحددة التي تحتاج إلى تطويرها.

استخدام اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية لتصور المشاريع ووظائف الفريق

على سبيل المثال، إذا كنت قد قررت أنك تريد أن تتحسن كقائد ومنسق، فإن العمل على ذكائك العاطفي ومهارات التواصل سيكون مكاناً رائعاً للبدء.

أو إذا كنت تركز على دور المتحدث الرسمي، فقد تحتاج إلى تعلم مهارات العرض التقديمي. من ناحية أخرى، من المحتمل أن تستفيد مهاراتك في التعامل مع الاضطرابات من التدريب على حل المشاكل وحل النزاعات. 🌻

الخطوة 3. تحديد فرص التعلم

للعثور على الطريقة الأكثر فاعلية لتحسين مهاراتك، ابدأ بالسؤال عما إذا كان مكان عملك يقدم دورات تدريبية داخلية حول أي من المهارات التي ترغب في تعلمها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تحتاج إلى التسجيل في برنامج خارجي. اسأل الزملاء الذين يجيدون تلك المهارات بالفعل عن الكتب والبودكاست والمدونات التي يوصونك بها.

نظم ملاحظاتك وقوائم المراجعة والمهام في مكان واحد باستخدام مفكرة ClickUp المجانية عبر الإنترنت

أثناء تعلمك، دوِّن ملاحظاتك في انقر فوق المفكرة . ثم استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي لتلخيص ملاحظاتك وتنسيقها حتى تتمكن من الرجوع إليها بسرعة عندما تحتاج إلى ذلك - دون الحاجة إلى الخوض في خربشاتك الأصلية. 📝

الخطوة 4. جدولة مهام التطوير

عندما تخصص وقتًا لشيء ما، فمن المرجح أن تقوم به. استخرج مهام محددة من الخطة التي وضعتها في الخطوة السابقة وقم بجدولتها في تقويمك.

إنشاء مهام قابلة للتتبع مهام النقر فوق المهام مباشرةً من أي مستند ClickUp آخر وإضافة جدول زمني وتاريخ استحقاق. يمكنك حتى ربط هذه المهام بأهداف ClickUp محددة.

إدارة جميع المشاريع والمهام من مكان واحد مع برنامج ClickUp لإدارة المشاريع من ClickUp

قم بإدراج الدورات التي تخطط لحضورها في تقويمك وحجز وقت التعلم للقراءة أو الاستماع إلى البودكاست. استخدم عرض تقويم ClickUp لمشاهدة تمثيل مرئي مفيد لخطتك. 🗓️

الخطوة 5. الاستفادة من الأدوات عبر الإنترنت

جزء من إتقان الأدوار الإدارية هو تنفيذ مهامك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. تُحدث الأدوات عبر الإنترنت كل الفرق هنا، حيث توفر الوقت في المهام الدنيوية حتى يكون لديك المزيد من الوقت للأمور المهمة حقًا. ⏱️

أدوات عبر الإنترنت مثل برنامج إدارة الموظفين و قوالب إدارة المشاريع تبسيط سير عمل الفريق، وتعزيز الإنتاجية والفعالية في كل مكان.

بالاقتران مع قوالب مثل سجل مدير ClickUp Manager ، فهي تمنحك كل المعلومات التي تحتاجها لتصبح قائدًا ومراقبًا ومخصصًا للموارد ومعالجًا أفضل للاضطرابات.

الخطوة 6. ابق على اتصال مع موظفيك

إحدى المهام الرئيسية في جميع تعريفات الأدوار الإدارية هي التواصل. قد يكون هذا التواصل مع فريقك الخاص، أو الأقسام الأخرى، أو الإدارة العليا، أو أصحاب المصلحة الخارجيين مثل العملاء ومقدمي الخدمات. 💬

يجعل ClickUp الأمر سهلاً مع أدوات التواصل المتعددة. اترك التعليقات في مستندات ClickUp Docs عن طريق الإشارة إلى الأفراد أو الفرق باستخدام @mentions. أو راسل أي شخص في فريقك في الوقت الفعلي باستخدام عرض دردشة ClickUp .

تعزيز الإنتاجية مع التعاونية إدارة المهام من خلال تعيين المهام، ووضع علامات على التعليقات، ومشاركة تسجيلات الشاشة في منصة واحدة

يتكامل ClickUp أيضًا مع تطبيقات التواصل الشائعة مثل تكبير و فرق مايكروسوفت حتى تتمكن من بدء مكالمة جماعية بنقرة زر واحدة.

## إتقان الأدوار الإدارية وتعزيز حياتك المهنية

تتطلب إدارة فريق أو شركة مجموعة واسعة من المهارات. وقد صنف هنري مينتزبورغ تلك المهارات إلى ثلاث فئات: الأدوار الشخصية والمعلوماتية والقرارات. وتنقسم هذه الأدوار إلى ما مجموعه 10 أدوار إدارية يستخدمها المديرون على نطاق واسع خلال يوم عملهم.

يساعدك فهم الأدوار التي تؤديها على تحديد وظيفتك ويجعل من السهل تحديد المجالات التي يمكنك تطوير مهاراتك فيها. توفر لك مجموعة أدوات ClickUp عبر الإنترنت كل ما تحتاجه لعملية التطوير هذه - ولكل جانب آخر من جوانب عملك. 🤩 اشترك مجاناً مع ClickUp اليوم - واستعد للارتقاء بحياتك المهنية (وفريقك) إلى المستوى التالي.