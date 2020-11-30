كيف تحسب زمن الدورة؟ (دليل 2025)

تريد أن تتعلم كيفية حساب زمن الدورة؟

وقت الدورة هو الوقت المستغرق لإنشاء منتج نهائي وهو مقياس مفيد يساعدك على ضبط إيقاع مشروعك والحفاظ عليه.

وعلى عكس سباقات دورة فرنسا_، لن تحتاج إلى خوذة مع هذا النوع من زمن الدورة.

ومما لا يثير الدهشة أن تعلم كيفية حساب زمن الدورة هو أيضًا أسهل بكثير من ركوب الدراجات لأكثر من 2000 ميل في 23 يومًا.

كل ما تحتاجه هو صيغة زمن الدورة !

في هذه المقالة، سنوضح لك كيفية حساب زمن الدورة، ولماذا يجب عليك القيام بذلك، وسنسلط الضوء أيضًا على أداة مفيدة التي ستسهل العملية برمتها.

_هل ساعة الإيقاف جاهزة؟ لنبدأ!

ما هو زمن الدورة؟

الدورة الوقت هو مقياس للمدة التي يستغرقها صنع منتج نهائي أو تقديم خدمة. إنه أحد أهم مقاييس التدفق التي تساعدك على إدارة المشروع بسلاسة وكفاءة.

_كيف؟

دعنا نفهم ذلك بمثال من رجل الكهف المفضل لدينا: فريد فلينتستون.

الآن، لنفترض أن فريد قرر العمل في مطعم للأضلاع والبرغر.

هنا، وقت دورته هو مقدار الوقت الذي يستغرقه في طهي وجبة واحدة. وبما أنه اكتشف النار للتو، فسوف يسرع من زمن الدورة. وبهذه الطريقة، يقل زمن دورته لكل وجبة ويمكنه إطعام المزيد من الزبائن.

كما ترى، تستخدم الشركات (الخيالية وغيرها) منذ العصر الحجري زمن الدورة لقياس إنتاجيتها!

ما هي معادلة زمن الدورة؟

يمكنك حساب زمن الدورة باستخدام هذه المعادلة البسيطة:

زمن الدورة (CT) = صافي زمن الإنتاج (NPT) / عدد الوحدات المصنوعة (U)

هنا، صافي وقت الإنتاج هو المدة الإجمالية لعملية الإنتاج (أو عملية تقديم الخدمة) بالثواني أو الدقائق أو الساعات أو الأيام. على سبيل المثال، وقت طهي وجبة، إلخ.

_ولكن كيف يعمل هذا حقًا؟

مثال فريد فلينتستون للإنقاذ!

لنفترض أنه نجح في إعداد 100 وجبة في اليوم. هذا هو عدد الوحدات (U).

إذا طرحنا استراحة غداء لمدة ساعة واستراحة قهوة لمدة نصف ساعة من يوم عمله المعتاد الذي يستغرق ثماني ساعات، فإن إجمالي وقت تشغيله أو صافي وقت الإنتاج (NPT) هو (8 - 1.5 = 6.5 ساعة).

وهذا يعني أن زمن دورته هو,

CT \ = 6.5/100 = 0.065 ساعة لكل وجبة

أو ما يقرب من 4 دقائق لإعداد كل وجبة.

_كل ذلك بفضل طهاة الديناصورات المجتهدين!

ما هي فوائد حساب زمن الدورة؟

سواءً كنت طباخًا في العصر الحجري أو مطور تطبيقات في القرن الحادي والعشرين، فأنت بحاجة إلى قياس زمن الدورة لتبسيط عملية الإنتاج.

فيما يلي أربع فوائد رئيسية لحساب زمن الدورة:

1. يساعد في تقدير تاريخ التسليم

هل تعرف ما الذي نحبه جميعًا؟ آلة _ زمنية

يمكنك استخدامها للسفر إلى المستقبل والاستعداد لجميع العقبات التي تعترض طريق تسليمك في الوقت المناسب.

ولكن إلى أن يخترع العلماء واحدًا، لا يزال لدينا مقياس زمن الدورة لمساعدتنا.

يمكن للفرق استخدامه لحساب معدل إنتاجهم في الوقت الفعلي واستخدامه لإعطاء تقديرات تسليم واقعية لعملائهم أو عملائهم.

2. يساعد على تبسيط العمليات لتحقيق الأهداف

يساعدك حساب أزمنة الدورات على تحديد المدة التي تستغرقها لتقديم القيمة لعميلك. وبهذه الطريقة، يمكنك بسهولة تحديد ما إذا كانت كافية لتلبية طلب عميلك.

يمنحك حساب أزمنة الدورات البيانات اللازمة لإصلاح الدورات البطيئة ومعدل إنتاجك من خلال:

توسيع سلسلة توريد المواد الخام

زيادة أو تخفيض الإنتاجية أو حجم الدُفعات في خط الإنتاج

التحكم في حد العمل الجاري أو WIP

مقياس زمن الدورة يشبه نوعًا ما صديق فريد الموثوق به، بارني. بغض النظر عن أي شيء، سيوجهك دائمًا في اتجاه تحسين العملية ورضا العملاء.

3. يساعد في القضاء على الإفراط في الإنتاج

ما هو أسوأ من عدم إنتاج وحدات كافية لتلبية طلب عملائك_؟

إنتاج الكثير!

الإفراط في الإنتاج هو إهدار هائل لوقت الشركة ومواردها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب في حدوث اختناقات خطيرة في نظام تقديم الخدمات لديك.

في الواقع، وفقًا لـ التصنيع المرن المنهجية، يمكن أن يكون الإفراط في الإنتاج عاملاً مهمًا في إبطاء مجمل سير المشروع.

ومع ذلك، إذا قمت بتعيين عتبات لأزمنة الدورات (والتحكم في أحجام الدفعات وفقًا لذلك)، يمكنك التحكم في معدل الإنتاج من تجاوز الحد الأقصى.

4. يساعد على تحسين كفاءة دورة العملية

يمكن رشيق , سكرم , كانبان أو العجاف تعتمد عملية التصنيع على التحسين المستمر. هنا، يتم توجيه كل خطوة من خطوات العملية لجمع المعلومات التي يمكن أن تحسن الأداء العام لفريقك.

في الواقع، تتيح لك عمليات كانبان وعمليات التصنيع اللين تحديد العمل قيد التنفيذ أو حد WIP .

سيضع حد WIP حدًا أقصى لعدد المهام التي يمكن أن يتولاها الفريق. وهذا يضمن مرور كل قصة مستخدم عبر مسار القيمة دون خلق عنق زجاجة.

_النتيجة؟

بينما يمكنك فهم متوسط قدرة فريقك على العمل، يمكنك تحسين أدائك مع كل دورة.

_لكن كفى نظرية. أنت هنا من أجل بعض المعرفة العملية التطبيقية العملية حول وقت الدورة، أليس كذلك؟

لذا دعنا ندخل في صلب الموضوع

أسهل طريقة لحساب زمن الدورة: انقر فوق

ينتمي فريد فلينتستون ومصنعه إلى العصور الحجرية، حرفيًا.

مما يعني أنه لا يمكنهم الحساب إلا باستخدام العصي والحجارة.

ولكن يمكنك أنت حساب وقت الدورة بالطريقة الذكية، باستخدام ClickUp!

ما هو ClickUp؟

ClickUp هو أداة إدارة المشاريع الأعلى تقييمًا في العالم.

إنها الأداة الوحيدة التي ستحتاج إليها لإدارة جميع مشاريعك وتتبع إنتاجية فريقك .

إنه أيضًا الخيار الأفضل للحفاظ على الفريق البعيد متصل وسريع الاستجابة و رشيق وجاهز !

إليك كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في حساب زمن الدورة و _استخدامه لصالحك.

أ. تتبع مقاييس تدفق المشروع مع أدوات سبرينت على

لوحة التحكم لست من محبي يوم الاثنين _اجتماعات تحديث الحالة الصباحية؟

إن ClickUp لوحة المعلومات هي طريقك للخروج!

تمنحك لوحة التحكم نظرة عامة كاملة على مشروعك مع أدوات بصمة قابلة للتخصيص مثل الرسم البياني لوقت الدورة.

لحساب أزمنة الدورات باستخدام هذه الأداة، يمكنك استخدام أحد الطرق التالية:

بدء حساب الوقت من اللحظة التي تدخل فيها المهمة أي حالة في مجموعة الحالات نشط

تفترض ClickUp الحالة الأولى في نشط على أنها "لم تبدأ" وأي عنصر عمل آخر في مجموعة الحالة نشط كبداية زمن الدورة

يمكنك تخصيص الرسم البياني لوقت الدورة باستخدام:

النطاق الزمني : اختر نطاقًا زمنيًا وحدد تكرار الرسم البياني لزمن الدورة

: اختر نطاقًا زمنيًا وحدد تكرار الرسم البياني لزمن الدورة وقت العينة : حدد عدد الأيام التي يجب أن تظهر كمتوسط لكل نقطة بيانات على الرسم البياني

: حدد عدد الأيام التي يجب أن تظهر كمتوسط لكل نقطة بيانات على الرسم البياني مجموعة الحالة التي يتم احتسابها كإكمال: اختر مجموعة الحالة التي يتم احتسابها كإكمال. على سبيل المثال، "تم"، أو "مراجعة العميل"، أو _"مغلق"

وهذا ليس كل شيء. أضف المزيد من الأدوات المصغّرة المفيدة مثل المخططات البيانية , مخططات الاحتراق , مخططات السرعة و الرسوم البيانية لمخطط التدفق التراكمي إلى لوحة التحكم

ب. تعيين تقديرات الوقت للبقاء على رأس مهمتك

ما الفائدة من حساب أوقات الدورات_ إذا لم تتمكن من استخدام الأرقام لتبسيط مشروعك؟

لهذا السبب يساعدك ClickUp في التحسين المستمر لفريقك من خلال ميزة تقديرات الوقت. أضف عدد الساعات لكل مهمة و مهمة فرعية بتتبع الوقت الذي تقضيه في المهام بنقرة واحدة وإنشاء تقارير مفصلة عن استخدام الوقت. وبهذه الطريقة، يمكنك تتبع الوقت الذي تقضيه باستمرار للتأكد من أنك لا تتجاوز متوسط وقت الدورة الزمنية.

وإذا كنت تستخدم بالفعل متعقب وقت تابع لجهة خارجية مثل تايم دكتور و توجل يمكنك دمجها مع ClickUp أيضًا!

_هل هذا كل شيء؟ بالتأكيد لا

ClickUp هو برنامج شامل لإدارة المشاريع مخصص لفريق العمل الطموح عالي الأداء.

وإليك المزيد من الميزات التي تجعل عملياتك أكثر سلاسة:

الأهداف :: تحديد الأهداف المهنية وتتبعها في الوقت الفعلي

أتمتة سير العمل : الوصول إلى أكثر من 50 طريقة لأتمتة أي عملية متكررة

: الوصول إلى أكثر من 50 طريقة لأتمتة أي عملية متكررة الملفات الشخصية :: الحصول على صورة كاملة لما أنجزه أعضاء الفريق وما يعملون عليه حالياً ومهامهم المستقبلية

مشاهدات متعددة : تتبع كل عنصر عمل في طرق عرض متعددة مثل عرض القائمة , لوحة كانبان , عرض الصندوق إلخ.

: تتبع كل عنصر عمل في طرق عرض متعددة مثل عرض القائمة , لوحة كانبان , عرض الصندوق إلخ. المستندات :: تطوير ويكي داخلي للوثائق مثل طلب الشراء وخريطة تدفق القيمة وقائمة المواد الخام

النبض : ابق على اتصال بنشاط فريقك طوال فترة العمل

عرض عبء العمل :: تصور وتتبع قدرة فريقك على العمل

حدود العمل الجاري حماية سعة فريقك من خلال معرفة متى يكون هناك الكثير من العمل في حالة معينة

الأسئلة الشائعة حول حساب وقت الدورة الزمنية

لا يمكنك مناقشة وقت الدورة دون إدخال أصدقائها، وقت الدورة ووقت الإنجاز، في الصورة. لكن هذه المصطلحات يمكن أن تؤدي إلى بعض الالتباس أيضاً.

لذا دعنا نوضح ما يعنيه وقت الإهلاك ووقت التسليم في سياق زمن الدورة.

1. ما هو الفرق بين زمن الدورة، وزمن التسليم، وزمن الإنجاز، وزمن المهلة؟

في حين أن زمن الدورة، وزمن الإنجاز، ووقت التسليم، ووقت التسليم، ووقت الإنجاز كلها مقاييس تدفق لقياس الإنتاجية، إلا أنها تختلف قليلاً عن بعضها البعض.

ولكن لقراءة موجزة، دعنا نستخدم مثال السيد فلينتستون مرة أخرى لمساعدتنا على فهم هذه المفاهيم.

أ. ما هو زمن الإنجاز؟

وقت التكت هو المعدل المطلوب من العمل لتلبية طلب العميل. إنه الوقت الذي _يجب أن يستغرقه التجهيز لتسليم سلعة واحدة منتهية، أو وحدة واحدة، لتلبية طلب العميل الإجمالي والحفاظ على التدفق النقدي.

مثال: :

يكلفه رئيس فريد بهدف: إعداد وجبات الطعام لـ 100 زبون كل يوم. يعمل فريد 8 ساعات في اليوم.

هذا يعني أن على فريد إعداد 100 وجبة في 8 ساعات.

هنا، الوقت المستغرق = عدد الوجبات التي يتعين عليه إعدادها كل ساعة.

أو، الوقت المستغرق = 8/100 = 0.08 ساعة لكل وجبة.

ما يقرب من 5 دقائق لإعداد الوجبة.

ب. ما هو الوقت المستغرق؟ المهلة الزمنية هو الوقت المستغرق من استلام طلب العميل (تاريخ البدء) إلى التسليم النهائي (تاريخ الانتهاء).

من من وجهة نظر العميل، تبدأ المهلة الزمنية بمجرد أن يقوم العميل بتقديم طلب الشراء يستمر خلال عملية التصنيع، وينتهي بالتسليم النهائي للمنتج النهائي.

مثال : :_

في حالة فريد، تبدأ المهلة الزمنية عندما يتلقى رئيسه في العمل طلب وجبة طعام وتنتهي بعد انتهاء فريد من إعداد الطبق.

وقت المهلة الزمنية = تاريخ الانتهاء من طلب الزبون (تاريخ الانتهاء ) - تاريخ استلام طلب الزبون ( تاريخ البدء ).

في النهاية، تساعد هذه المقاييس الثلاثة في قياس نجاح المشروع و رضا العملاء بسهولة.

2. كيف يعمل زمن الدورة وزمن الإنجاز معًا؟

لفهم ذلك، دعونا نقارن وقت دورة فريد مع طلب العميل من خلال إحضار وقت الذروة.

يتعرض مدير فريد لضغوط لزيادة الإنتاجية ويتوقع الآن أن يقوم الجميع بالطهي لما لا يقل عن 200 عميل في اليوم.

بناءً على حساباتنا السابقة فإن معدل عمل فريد الحالي البالغ 15 زبونًا في الساعة (بزمن دورة 4 دقائق لكل وجبة) لا يكفي لتلبية طلب الزبائن هذا.

يجب أن يكون معدل عمله الجديد المطلوب من العمل أو وقت الاستهلاك = 6.5/200 = 0.032 ساعة لكل وجبة.

_أو دقيقتين تقريبًا لكل وجبة

سيحتاج فريد الآن إلى تقليل زمن الدورة من 4 دقائق إلى دقيقتين. ويمكنه القيام بذلك عن طريق:

توظيف مساعدين عمليين (طهاة ديناصورات؟ ولكن بدون ديناصور تي ريكس.)

العمل لساعات أطول لتحقيق الأهداف اليومية (لا مزيد من البولينج مع بارني.)

تقليل وقت التوقف عن العمل (غداء أقصر؟ يابا دابا لا!)

من ناحية أخرى، إذا كان الطلب (والوقت المستغرق) أقل، يمكن لفريد توفير المزيد من الوقت أو تحقيق المزيد من النتائج.

والآن بعد أن أصبح بإمكانه حساب وقت الدورة، يمكنه تعديل أدائه لمواكبة مستويات رضا العملاء.

الخلاصة

إن زمن الدورة هو أكثر من مجرد مقياس لحساب كمية ما تنتجه. على المدى الطويل، سيساعدك أيضًا على ضمان تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة في كل مرة.

والآن بعد أن عرفت معادلته، يمكنك تتبعه أيضًا.

نأمل فقط ألا تستخدم ورقة وقلم للحساب. _حتى فريد فلينتستون لن يوافق على ذلك!

_بدلاً من ذلك، لمَ لا تجرب تطبيق ClickUp؟

فهو يحتوي على أداة سهلة الاستخدام لوقت الدورة الزمنية إلى جانب مجموعة من الميزات الأخرى لدعم إدارة المشروع من البداية إلى النهاية. لن تحتاج أبدًا إلى أداة أخرى للبقاء على رأس مشاريعك! احصل على ClickUp مجاناً وامنح عملاءك فرصة للذهاب