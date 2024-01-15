تقنيات التقدير الرشيق لتحسين نتائج مشروعك

التقدير هو أحد أصعب أجزاء تطوير البرمجيات الرشيقة. فالطبيعة المرنة لأجايل قد تجعل من الصعب التنبؤ بمقدار الجهد المطلوب للمهمة. وغالباً ما تكافح فرق العمل للتوصل إلى تقديرات دقيقة، مما يؤدي إلى عدم الالتزام بالمواعيد النهائية وزحف النطاق وإحباط أصحاب المصلحة.

والخبر السار هو أن هناك تقنيات يمكنك استخدامها لتحسين التقدير الرشيق. من خلال الاستفادة من البيانات التاريخية، وتبني عملية تعاونية، وإعادة النظر في التقديرات بشكل متكرر، يمكن للفرق وضع توقعات واقعية حتى مع تغير المتطلبات.

في هذه المدونة، سنشرح في هذه المدونة الأسباب الشائعة التي تجعل الفرق تعاني من صعوبات في التقدير ونقدم نصائح عملية للتغلب على هذه التحديات. ستتعلم تقنيات مثل تخطيط لعبة البوكر، وتحديد حجم القميص، والتصويت النقطي، وما إلى ذلك لجعل تقديراتك الرشيقة أكثر دقة. من خلال النهج الصحيح، سيتمكن فريقك من الالتزام بثقة بتسليم برمجيات تعمل في كل سباق سريع.

ما هي تقنيات تقدير المشاريع الرشيقة؟

تقنيات تقدير المشاريع الرشيقة هي الأساليب التي تستخدمها فرق العمل الرشيقة لتقدير حجم وجهد ومدة المهام أو قصص المستخدمين داخل المشروع. وهي تستفيد من البيانات التاريخية والتحليل وبناء الإجماع للوصول إلى التقديرات والتنبؤات.

نظرًا لأن الهدف هو التخطيط الدقيق على الرغم من المتطلبات المتغيرة، يجب تصميم تقنيات التقدير هذه لجعلها تكرارية وقابلة للتكيف مع الطبيعة المتغيرة للمشاريع الرشيقة.

لماذا إجراء تقديرات رشيقة؟

الهدف الأساسي من التقديرات الرشيقة هو توفير تقييم دقيق وسريع للعمل الذي ينطوي عليه المشروع، مما يسمح للفريق بالتخطيط وتحديد أولويات المهام بفعالية.

التقديرات الرشيقة هي مكونات أساسية لتخطيط وتنفيذ المشاريع الرشيقة. فهي توفر رؤى قيمة لتعاون الفريق بشكل فعال.

فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل الفرق الرشيقة تجري تقديرات:

تحديد الأولويات والتخطيط: تخطط الفرق لسباقات السرعة والإصدارات بناءً على الحجم المقدر لقصص المستخدمين، مما يضمن معالجة العمل الأكثر قيمة وجدوى أولاً

تخطط الفرق لسباقات السرعة والإصدارات بناءً على الحجم المقدر لقصص المستخدمين، مما يضمن معالجة العمل الأكثر قيمة وجدوى أولاً تخصيص الموارد: تخصيص الموارد: الفرق تخصيص الموارد وتحديد السعة اللازمة للسباقات أو الإصدارات القادمة بناءً على التقديرات

تخصيص الموارد: الفرق تخصيص الموارد وتحديد السعة اللازمة للسباقات أو الإصدارات القادمة بناءً على التقديرات تحديد التوقعات: تساعد التقديرات على وضع توقعات واقعية لأصحاب المصلحة، بما في ذلك مالكي المنتجات ومديري المشاريع والعملاء

تساعد التقديرات على وضع توقعات واقعية لأصحاب المصلحة، بما في ذلك مالكي المنتجات ومديري المشاريع والعملاء تعاون الفريق: تسمح تقنيات التقدير الرشيقة، مثل تخطيط بوكر، للفريق بأكمله بالعمل معاً والمساهمة في عملية التقدير

تسمح تقنيات التقدير الرشيقة، مثل تخطيط بوكر، للفريق بأكمله بالعمل معاً والمساهمة في عملية التقدير التحسين المستمر: تستخدم الفرق البيانات التاريخية حول دقة وسرعة التقدير لتحسين قدرتها على التقدير والتخطيط بفعالية باستمرار

تستخدم الفرق البيانات التاريخية حول دقة وسرعة التقدير لتحسين قدرتها على التقدير والتخطيط بفعالية باستمرار إدارة المخاطر: تأخذ فرق العمل الرشيقة المخاطر في الحسبان أثناء التقدير وتضع استراتيجيات لتحسين مرونة المشروع بشكل عام

تأخذ فرق العمل الرشيقة المخاطر في الحسبان أثناء التقدير وتضع استراتيجيات لتحسين مرونة المشروع بشكل عام تخطيط الطباعة والإصدار: يعتمد تخطيط الإصدار على التقديرات لتحديد متى يمكن للفريق تقديم مجموعة من الميزات أو قصص المستخدمين

يعتمد تخطيط الإصدار على التقديرات لتحديد متى يمكن للفريق تقديم مجموعة من الميزات أو قصص المستخدمين تيسير التغذية الراجعة: تستخدم الفرق جلسات التقدير لتوضيح المتطلبات وتحديد التبعيات وجمع الملاحظات لتحسين الفهم العام ل العمل والأداء مطلوب

تستخدم الفرق جلسات التقدير لتوضيح المتطلبات وتحديد التبعيات وجمع الملاحظات لتحسين الفهم العام ل العمل والأداء مطلوب قياس السرعة: تساهم التقديرات في حساب السرعة، مما يساعد الفرق على تخطيط سباقات السرعة والإصدارات المستقبلية

تساهم التقديرات في حساب السرعة، مما يساعد الفرق على تخطيط سباقات السرعة والإصدارات المستقبلية القدرة على التكيف: تقوم الفرق بتكييف خططها بناءً على المعلومات والرؤى الجديدة المكتسبة من خلال التقديرات، مما يضمن المرونة في الاستجابة لاحتياجات المشروع المتطورة

تحديات ومزايا تقدير المشاريع الرشيقة ## تحديات ومزايا تقدير المشاريع الرشيقة

التقدير المشاريع الرشيقة تأتي مع كل من التحديات والمزايا. يجب أن تفهم الفرق الرشيقة هذه الجوانب من أجل التنقل بين التخطيط والتنفيذ بفعالية

تحديات تقدير المشاريع الرشيقة ### تحديات تقدير المشاريع الرشيقة

عدم اليقين والتغيير: غالبًا ما تؤثر التغييرات المتكررة في الأولويات أو النطاق على موثوقية التقديرات الأولية

غالبًا ما تؤثر التغييرات المتكررة في الأولويات أو النطاق على موثوقية التقديرات الأولية الإفراط في التركيز على السرعة: قد يؤدي الاعتماد فقط على السرعة التاريخية دون مراعاة التغييرات في تكوين الفريق أو التكنولوجيا أو ديناميكيات المشروع إلى توقعات غير دقيقة

قد يؤدي الاعتماد فقط على السرعة التاريخية دون مراعاة التغييرات في تكوين الفريق أو التكنولوجيا أو ديناميكيات المشروع إلى توقعات غير دقيقة التحيز المعرفي: يمكن أن تؤثر التحيزات المعرفية، مثل التحيز للتفاؤل أو الارتكاز، على عمليات التقدير، مما يؤثر على دقة التقديرات

مزايا تقدير المشاريع الرشيقة ### مزايا تقدير المشاريع الرشيقة

الوضوح والشفافية: تتيح التقديرات الشفافية، مما يساعد في إدارة التوقعات وتعزيز الثقة، مما يسمح لأصحاب المصلحة بفهم الجهد المطلوب لإنجاز المشروع

تتيح التقديرات الشفافية، مما يساعد في إدارة التوقعات وتعزيز الثقة، مما يسمح لأصحاب المصلحة بفهم الجهد المطلوب لإنجاز المشروع مواءمة أصحاب المصلحة: يمكن لأصحاب المصلحة اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الجهد المقدر ومواعيد التسليم المتوقعة

يمكن لأصحاب المصلحة اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الجهد المقدر ومواعيد التسليم المتوقعة زيادة القدرة على التنبؤ: يمكن للفرق الاستفادة من بيانات التقدير لإنشاء توقعات أكثر موثوقية، مما يساعد أصحاب المصلحة على وضع الخطط والالتزامات بدرجة أعلى من الثقة

تقنيات التقدير الرشيق لتحسين نتائج مشروعك

إليك 10 تقنيات قوية للتقدير الرشيق لتجهيز فريقك للنجاح:

1. التخطيط بوكر التخطيط

هذه تقنية تعتمد على اللعب، حيث يقوم أعضاء الفريق بتقدير الجهد بشكل مجهول باستخدام بطاقات ذات قيم نسبية. ومن خلال المناقشة وكشف البطاقات، يتوصلون إلى توافق في الآراء.

تعزز لعبة بوكر التخطيط المشاركة التعاونية والتواصل المفتوح بين أعضاء الفريق لأنها تجمع خبراتهم الجماعية. وهذا يؤدي إلى تقديرات أكثر دقة.

باستخدام هذه العملية الفعالة لبناء توافق في الآراء، يمكنك منع المناقشات المطولة ومساعدة فريقك على فهم تعقيدات المشروع، مما يساهم في نهاية المطاف في تحسين التخطيط والتنفيذ في التطوير الرشيق.

كيف يعمل بوكر التخطيط

الخطوة 1: قم بتوزيع مجموعة من بطاقات بوكر التخطيط على كل عضو من أعضاء الفريق. وهي تتضمن عادةً بطاقات بقيم مثل 0، 1، 2، 3، 3، 5، 8، 13، 20، 40، 100، وبطاقة "؟ هذه القيم نسبية وتمثل مدى تعقيد المهمة

قم بتوزيع مجموعة من بطاقات بوكر التخطيط على كل عضو من أعضاء الفريق. وهي تتضمن عادةً بطاقات بقيم مثل 0، 1، 2، 3، 3، 5، 8، 13، 20، 40، 100، وبطاقة "؟ هذه القيم نسبية وتمثل مدى تعقيد المهمة الخطوة 2: اطلب من أعضاء الفريق أن يختاروا بطاقة من مجموعة الأوراق التي تعكس تقديرهم للجهد المطلوب للمهمة

اطلب من أعضاء الفريق أن يختاروا بطاقة من مجموعة الأوراق التي تعكس تقديرهم للجهد المطلوب للمهمة الخطوة 3: الكشف في نفس الوقت عن البطاقات المختارة وتشجيع أعضاء الفريق على مناقشة الأساس المنطقي وراء تقديراتهم بشكل علني. تساعد هذه المناقشة في الكشف عن وجهات النظر المختلفة والافتراضات والمخاطر المحتملة المرتبطة بالمهمة.

مثال: إذا اختار أحد أعضاء الفريق "5" واختار عضو آخر "13" لنفس المهمة، فيمكنهم التحدث عن الاختلافات في التقديرات

الكشف في نفس الوقت عن البطاقات المختارة وتشجيع أعضاء الفريق على مناقشة الأساس المنطقي وراء تقديراتهم بشكل علني. تساعد هذه المناقشة في الكشف عن وجهات النظر المختلفة والافتراضات والمخاطر المحتملة المرتبطة بالمهمة. مثال: إذا اختار أحد أعضاء الفريق "5" واختار عضو آخر "13" لنفس المهمة، فيمكنهم التحدث عن الاختلافات في التقديرات الخطوة 4: تسهيل مناقشة تعاونية لمعالجة أي اختلافات كبيرة في التقديرات. شجع الفريق على مشاركة الأفكار وتوضيح أوجه عدم اليقين والنظر في المعلومات الإضافية. بعد المناقشة، اطلب من أعضاء الفريق التصويت مرة أخرى من خلال اختيار بطاقة جديدة بناءً على فهمهم المنقح للمهمة.

مثال: إذا كانت التقديرات الأولية هي 5 و13، فقد يناقش الفريق ويقرر أن المهمة أقرب إلى المستوى "8" بعد النظر في جميع وجهات النظر. ثم يصوت أعضاء الفريق مرة أخرى حتى تتقارب التقديرات نحو توافق في الآراء

تخطيط حالات استخدام بوكر التخطيط

مثالية للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقدر قصص المستخدمين أو المهام أو الميزات

نصائح وأفضل الممارسات لاستخدام التخطيط بوكر التخطيط

استخدم مؤقتًا لكل جولة

حافظ على تركيز المناقشات على فهم المهمة

تشجيع المشاركة الفعالة

إقران بوكر التخطيط مع تقنيات أخرى لتحليل أعمق

تجنب الانغماس في التقديرات الدقيقة

2. تحديد حجم القميص

يتضمن تحجيم القمصان في التقدير الرشيق تعيين أحجام نسبية (XS، S، M، L، XL) للمهام بناءً على الجهد المتصور، مما يبسط التقييمات المعقدة. يمثل XS الحد الأدنى من الجهد، بينما يشير XL إلى المهام ذات الجهد العالي للغاية.

يعزز أسلوب التقدير الرشيق هذا مناقشات التقدير السريع والتعاوني أثناء إعداد الأعمال المتراكمة أو تخطيط سباقات السرعة. يوفر البساطة والسرعة والمرونة، مما يسمح للفرق بتحديد أولويات المهام بكفاءة.

ويشمل تحديد حجم القميص أعضاء الفريق بمستويات خبرة متفاوتة.

كيف يعمل تحجيم القمصان

الخطوة 1: حدد معنى كل مقاس (على سبيل المثال، XS = يوم واحد، S = 3 أيام، M = 5 أيام، إلخ)

حدد معنى كل مقاس (على سبيل المثال، XS = يوم واحد، S = 3 أيام، M = 5 أيام، إلخ) الخطوة 2: اطلب من كل عضو من أعضاء الفريق اختيار المقاس الذي يمثل الجهد المبذول بصمت

اطلب من كل عضو من أعضاء الفريق اختيار المقاس الذي يمثل الجهد المبذول بصمت الخطوة 3: مناقشة الأحجام المختارة وتعديل الأحجام الفردية، إذا لزم الأمر، للتوصل إلى توافق في الآراء

حالات استخدام مقاسات القمصان

تقدير سريع وسهل للمهام المألوفة، وتعزيز التحجيم النسبي على الأرقام الدقيقة

النصائح وأفضل الممارسات لاستخدام تحجيم القمصان

تحديد معايير التحجيم مسبقاً (مثل الوقت والتعقيد)

تأكد من فهم الجميع لمقياس الحجم

3. تقدير ثلاثي النقاط

الطريقة الثلاثية النقاط هي تقنية تقدير رشيقة تأخذ في الاعتبار السيناريوهات الأكثر احتمالاً (M) والمتفائلة (O) والمتشائمة (P) للوصول إلى تقديرات المهام.

وتنطوي عملية التقدير على تعيين قيم لكل سيناريو، حيث يكون الجهد الأكثر احتمالاً (M) هو أفضل تقدير يستند إلى توقعات واقعية، والجهد المتفائل (O) هو أفضل سيناريو، والجهد المتشائم (P) هو أسوأ سيناريو.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتقدير الوقت اللازم لتطوير ميزة ما، يمكن أن يستند الجهد الأكثر احتمالاً إلى البيانات التاريخية وخبرة الفريق. قد يأخذ الجهد المتفائل في الحسبان التنفيذ السلس بشكل استثنائي، في حين أن الجهد المتشائم قد يأخذ في الحسبان التحديات المحتملة أو المشكلات غير المتوقعة.

توفر طريقة النقاط الثلاث نهجًا أكثر دقة واحتمالية لتقدير المهام. وهي تسمح للفرق بمراعاة أوجه عدم اليقين والمخاطر الكامنة في المشاريع المعقدة.

كيف يعمل التقدير ثلاثي النقاط

الخطوة 1: شرح مفهوم التقدير: M (الأكثر احتمالاً) و O (متفائل) و P (متشائم)

شرح مفهوم التقدير: M (الأكثر احتمالاً) و O (متفائل) و P (متشائم) الخطوة 2: اطلب من كل عضو من أعضاء الفريق تقدير الجهد M و O و P للمهمة

اطلب من كل عضو من أعضاء الفريق تقدير الجهد M و O و P للمهمة الخطوة 3: احسب متوسط الجهد باستخدام المعادلة (M+O+O+P)/3\.

حالات استخدام التقدير ثلاثي النقاط

يسمح تتبع البيانات التاريخية لتقديرات M و O و P بالتحسين المستمر وتنقيح التقديرات المستقبلية

نصائح وأفضل الممارسات لاستخدام التقدير ثلاثي النقاط

تشجيع التقديرات الصادقة

تجنب التحيز نحو سيناريوهات مفرطة في التفاؤل أو التشاؤم

تتبع البيانات التاريخية لضبط فترات الثقة

الاستخدام للمهام المعقدة ذات درجة عالية من عدم اليقين

4. رسم خرائط التقارب

في هذا النهج، يقوم أعضاء الفريق بشكل جماعي بتنظيم قصص المستخدمين أو المهام وتصنيفها في مجموعات ذات خصائص مشتركة.

على سبيل المثال، لنفترض أن فريقك يقوم بتقدير الجهد المطلوب لميزات مختلفة لمشروع برمجي. في هذه الحالة، قد يقومون بتجميع الميزات المتعلقة بمصادقة المستخدم في مجموعة واحدة وتخزين البيانات في مجموعة أخرى.

يساعد التمثيل المرئي للمجموعات على اكتساب فهم مشترك للنطاق الكلي للمكونات وأحجامها النسبية. ويساعد في تحديد الأنماط والتبعيات، مما يسمح لفريقك بتحديد الأولويات والتخطيط بشكل أكثر فعالية.

كيف يعمل تخطيط التقارب

الخطوة 1: ضع قائمة بجميع المهام التي سيتم تقديرها

ضع قائمة بجميع المهام التي سيتم تقديرها الخطوة 2: تنظيم المهام في مجموعات بناءً على أوجه التشابه أو المواضيع. ثم قم بمناقشة وتنقيح المجموعات

تنظيم المهام في مجموعات بناءً على أوجه التشابه أو المواضيع. ثم قم بمناقشة وتنقيح المجموعات الخطوة 3: تحديد أولويات المواضيع أو المجموعات المحددة بناءً على الجهد المقدر لها وأهميتها

حالات استخدام خرائط التقارب

رائع لتحديد الأولويات وتصنيف عدد كبير من قصص المستخدمين

نصائح وأفضل الممارسات لاستخدام رسم خرائط التقارب

استخدم الوسائل البصرية، مثل الملاحظات اللاصقة على الحائط أو السبورة الافتراضية

5. التصويت النقطي

في أسلوب التقدير الرشيق هذا، يستخدم أعضاء الفريق الملصقات النقطية للتصويت على عناصر محددة، مما يكشف عن تفضيلاتهم أو أولوياتهم. يُمنح كل عضو من أعضاء الفريق عددًا محددًا من الملصقات النقطية لتوزيعها على العناصر قيد النظر.

على سبيل المثال، إذا كان الفريق يحدد أولويات قصص المستخدمين، فقد يكون لكل عضو ثلاثة أصوات نقطية لتوزيعها بين القصص بناءً على أهميتها المتصورة. ثم يتم تصنيف العناصر التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات النقطية في مرتبة أعلى من حيث الأولوية أو التفضيل.

يكون التصويت النقطي مفيدًا عندما تحتاج إلى التقارب على فهم مشترك للأولويات بسرعة.

كيف يعمل التصويت النقطي

الخطوة 1: وصف كل مهمة باستخدام البطاقات أو الملاحظات اللاصقة

وصف كل مهمة باستخدام البطاقات أو الملاحظات اللاصقة الخطوة 2 : : امنح كل عضو في الفريق مجموعة من الملصقات النقطية لتخصيصها بناءً على تفضيلات التصويت للمهام

: امنح كل عضو في الفريق مجموعة من الملصقات النقطية لتخصيصها بناءً على تفضيلات التصويت للمهام الخطوة 3: عد الملصقات النقطية على كل بطاقة لتحديد الأولوية النسبية للمهام

حالات استخدام التصويت بالنقاط

إعطاء الأولوية للمهام بناءً على الجهد المتصور واهتمام الفريق، مما يشجع على اتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي

النصائح وأفضل الممارسات لاستخدام التصويت النقطي

تحديد معايير التصويت بوضوح (على سبيل المثال، الجهد والتعقيد والأهمية)

الجمع مع تقنيات أخرى لتقدير أعمق

6. تقدير نظام الدلو

في تقدير نظام الدلو، تقوم بتجميع العناصر في دلاء بناءً على حجمها أو تعقيدها النسبي. وهو يوفر طريقة منظمة لتقييم المهام وتصنيفها.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتقدير قصص المستخدمين، فقد تتراوح الدلاء من "منخفضة التعقيد" إلى "عالية التعقيد"، ويضع أعضاء فريقك كل قصة في الدلو المقابل بناءً على تقييمهم لحجمها.

إحدى المزايا الرئيسية لنظام الدلو هي بساطته وسهولة استخدامه. فهو يوفر إطارًا واضحًا لتصنيف العناصر، مما يجعله في متناول أعضاء الفريق ذوي الخبرة والجدد.

كيف يعمل نظام الدلو

الخطوة 1: ضع معايير واضحة ونطاقات جهد واضحة لكل دلو (على سبيل المثال، صغير = 1-3 أيام، متوسط = 4-7 أيام، إلخ)

ضع معايير واضحة ونطاقات جهد واضحة لكل دلو (على سبيل المثال، صغير = 1-3 أيام، متوسط = 4-7 أيام، إلخ) الخطوة 2 : اطلب من كل عضو من أعضاء الفريق وضع كل مهمة في الدلو المناسب بناءً على الجهد المتصور

: اطلب من كل عضو من أعضاء الفريق وضع كل مهمة في الدلو المناسب بناءً على الجهد المتصور الخطوة 3: مناقشة وتعديل وضع الدلو لضمان تمثيل دقيق لنطاق المشروع

حالات استخدام نظام الدلو

التقدير السريع والفعال للمهام المحددة جيدًا، مما يسهل التمثيل المرئي لنطاق المشروع

نصائح وأفضل الممارسات لاستخدام نظام الجرافة

استخدمه للمشاريع الأصغر حجماً أو المكونات المحددة جيداً

تتبع البيانات التاريخية لتحسين أحجام الدلو

7. تسلسل فيبوناتشي

تستخدم هذه التقنية متوالية فيبوناتشي للأرقام (1، 2، 3، 5، 8، 13، إلخ) لتمثيل التعقيد المتزايد. يقوم أعضاء الفريق بتعيين أرقام فيبوناتشي هذه لتمثيل الحجم النسبي أو الجهد المطلوب للمهام مثل قصص المستخدمين أو الميزات.

على سبيل المثال، إذا كان فريقك يقدّر مدى تعقيد مهام الترميز، فقد يخصصون رقم 3 لمهمة بسيطة نسبيًا، و8 لمهمة معقدة نسبيًا، و13 لمهمة ذات تعقيد أعلى.

تقر متسلسلة فيبوناتشي بأن تقدير المهام الأكبر يأتي مع زيادة عدم اليقين، مما يشجع الفرق على التركيز على تقسيم العمل إلى وحدات أصغر وأكثر وضوحًا.

كيف يعمل تسلسل فيبوناتشي

الخطوة 1: اشرح متوالية فيبوناتشي واستخدامها للتقدير

اشرح متوالية فيبوناتشي واستخدامها للتقدير الخطوة 2 : تقديم أمثلة أو وصف واضح لما يمثله كل مستوى من مستويات فيبوناتشي من حيث الجهد المبذول

: تقديم أمثلة أو وصف واضح لما يمثله كل مستوى من مستويات فيبوناتشي من حيث الجهد المبذول الخطوة 3: اطلب من كل عضو من أعضاء الفريق تقدير الجهد المبذول في المهمة باستخدام متوالية فيبوناتشي

اطلب من كل عضو من أعضاء الفريق تقدير الجهد المبذول في المهمة باستخدام متوالية فيبوناتشي الخطوة 4: تشجيع المناقشة وتنقيح التقدير، إذا لزم الأمر، لضمان تحديد الحجم النسبي

حالات استخدام متسلسلة فيبوناتشي

فعالة في تحديد الحجم النسبي للمهام أو قصص المستخدمين

النصائح وأفضل الممارسات لاستخدام متوالية فيبوناتشي

حافظ على الاتساق في استخدام التسلسل لضمان إجراء مقارنات دقيقة

تجنب تعيين القيم بشكل دقيق؛ استخدم قيمًا واسعة للعناصر الكبيرة

8. تقدير القياس

يعتمد تقدير القياس على رسم أوجه التشابه بين المهمة الحالية والمهام المكتملة المماثلة لتقدير الجهد.

حيث يقوم أعضاء الفريق بمقارنة المهمة الجديدة بالمهام السابقة المماثلة وقياس الجهد المطلوب بناءً على أوجه التشابه أو الاختلاف.

على سبيل المثال، لتقدير جهد التطوير لميزة جديدة، قد يشير الفريق إلى ميزة مماثلة تم تنفيذها في سباق سابق.

تشجع هذه التقنية على التحسين المستمر لدقة التقدير بمرور الوقت حيث يكتسب الفريق المزيد من الأفكار حول العلاقات بين المهام المختلفة.

من خلال تحديد العلاقة بين العمل الحالي والسابق، يعزز التقدير التناظري قدرة فريقك على التخطيط وتقديم النتائج بدقة أكبر.

كيف يعمل تقدير القياس

الخطوة 1: مناقشة وتحديد المشاريع أو المهام السابقة المشابهة للمشروع الذي يجري تقديره

مناقشة وتحديد المشاريع أو المهام السابقة المشابهة للمشروع الذي يجري تقديره الخطوة 2 : تذكّر الجهد المبذول في المشروع أو المهمة المماثلة

: تذكّر الجهد المبذول في المشروع أو المهمة المماثلة الخطوة 3: النظر في الجهد المبذول وتعديله بناءً على أي اختلافات في السياق أو التعقيد بين المشروع أو المهمة الحالية

النظر في الجهد المبذول وتعديله بناءً على أي اختلافات في السياق أو التعقيد بين المشروع أو المهمة الحالية الخطوة 4: استخدام الجهد المعدل من القياس كتقدير أولي للمهمة الحالية وتوثيق الأسباب الكامنة وراء ذلك

حالات استخدام تقدير القياس

مفيد عند التعامل مع المهام التي تشترك في أوجه التشابه مع العمل السابق

نصائح وأفضل الممارسات لاستخدام تقدير التشابهات

التأكد من أن أعضاء الفريق لديهم فهم جيد للمشاريع السابقة من أجل إجراء مقارنات دقيقة

9. تقنية من أعلى إلى أسفل

في هذه الطريقة، يقوم الفريق في البداية بتقييم النطاق الكلي للمشروع أو مدى تعقيده ويضع تقديراً واسعاً لتمثيل الجهد الجماعي.

ثم يقوم الفريق بعد ذلك بتحليل المشروع إلى مهام أصغر أو قصص مستخدمين أصغر وينقح التقديرات لكل مكون بناءً على فهم أكثر تفصيلاً.

على سبيل المثال، لتقدير مشروع تطوير البرمجيات، قد يقوم الفريق أولاً بتعيين تقديرات عالية المستوى للمشروع بأكمله ثم تقسيمه إلى وحدات محددة، وتعيين تقديرات مفصلة لكل وحدة أثناء التعمق في المتطلبات.

ومن خلال تقسيم المشروع إلى مكونات أصغر بعد التقدير الأولي عالي المستوى، يتكيف الفريق مع المتطلبات المتغيرة ويعزز دقة توقعاته.

كيف يعمل الأسلوب التنازلي من أعلى إلى أسفل

الخطوة 1: تقسيم المشروع إلى مكونات أصغر يمكن إدارتها

تقسيم المشروع إلى مكونات أصغر يمكن إدارتها الخطوة 2 : إشراك الخبراء المعنيين لتقدير الجهد لكل مكون على حدة

: إشراك الخبراء المعنيين لتقدير الجهد لكل مكون على حدة الخطوة 3: جمع تقديرات المكونات الفردية للوصول إلى التقدير الكلي للمشروع

حالات استخدام التقنية من أعلى إلى أسفل

مناسبة لمديري المشروع أو أصحاب المصلحة في المراحل الأولى من تخطيط المشروع

نصائح وأفضل الممارسات لاستخدام الأسلوب التنازلي من أعلى إلى أسفل

ضع في اعتبارك إضافة مخزون احتياطي لحساب المخاطر المحتملة والتعقيدات غير المتوقعة

10. تقنية من أسفل إلى أعلى

النهج التصاعدي هو أسلوب تقدير رشيق مناسب لإجراء تقييم مفصل وشامل لمدى تعقيد المشروع.

في هذه الطريقة، يقوم الفريق في البداية بتقسيم المشروع إلى مهام مفصلة أو قصص مستخدمين، مع تقديم تقديرات مفصلة لكل مكون.

على سبيل المثال، لتقدير مشروع تطوير البرمجيات، يقوم الفريق بتحديد ميزات أو وظائف محددة وتعيين تقديرات الجهد لكل منها. ثم يجمعون التقديرات الفردية للوصول إلى التقدير الإجمالي للمشروع.

يمكنك استخدام التقنية التصاعدية لتعزيز قدرة فريقك على التكيف مع تغييرات المشروع من خلال فهم شامل للتعقيدات الأساسية.

من خلال التركيز على التقديرات التفصيلية للمكونات الفردية، يمكنك أن تأخذ في الحسبان بشكل أفضل المتطلبات المحددة والتحديات المحتملة، مما يؤدي إلى تقدير أكثر واقعية واستنارة للمشروع.

كيف تعمل التقنية التصاعدية

الخطوة 1: قم بتقسيم المهمة إلى أصغر وحدات عمل محددة بشكل جيد

قم بتقسيم المهمة إلى أصغر وحدات عمل محددة بشكل جيد الخطوة 2 : اطلب من كل عضو من أعضاء الفريق تقدير الجهد المبذول لوحدة العمل الموكلة إليه

: اطلب من كل عضو من أعضاء الفريق تقدير الجهد المبذول لوحدة العمل الموكلة إليه الخطوة 3: اجمع تقديرات الوحدات الفردية للوصول إلى تقدير الجهد الكلي المطلوب للمهمة

اجمع تقديرات الوحدات الفردية للوصول إلى تقدير الجهد الكلي المطلوب للمهمة الخطوة 4: قارن التقدير التصاعدي مع أي تقديرات متاحة من أعلى إلى أسفل، وقم بتعديلها، إذا لزم الأمر، لضمان الدقة

حالات استخدام التقنية التصاعدية من أسفل إلى أعلى

الأنسب للتخطيط التفصيلي للمشروع بنطاق محدد جيدًا

نصائح وأفضل الممارسات لاستخدام الأسلوب التصاعدي من الأسفل إلى الأعلى

استخدام البيانات التاريخية للتحقق من صحة التقديرات وتعديلها

ClickUp: حليفك في التقدير الرشيق

هل تبحث عن أداة لتطبيق أجايل بشكل أفضل في مؤسستك؟

تتكامل ClickUp مع تقنيات التقدير الرشيق, تعزيز كفاءة فريقك و إدارة المشاريع القدرات. إدارة المشاريع الرشيقة في ClickUp يرتقي بالتقدير الرشيق من مجرد تخمين إلى عملية تعاونية قائمة على البيانات.

إليك الطريقة:

تقديرات وقت النقر : تحديد جداول زمنية واضحة من خلال تحديد ساعات تقديرية لكل مهمة داخل قصة المستخدم، مما يضمن إدارة سير العمل بشكل واقعي

يجعل ClickUp تقدير الجداول الزمنية أكثر بساطة

ClickUp تتبع الوقت: تسمح وظيفة تتبع الوقت المضمنة في ClickUp لأعضاء الفريق بتسجيل الوقت الفعلي الذي يقضونه في المهام. قارن هذه البيانات بالساعات المقدرة لفهم الفروق وتنقيح التقديرات المستقبلية للمهام المماثلة

استخدم ClickUp لمراقبة التأخير والتبعيات

عرض جانت ClickUp Gantt : تصور الجدول الزمني للمشروع وتبعياته، وحدد بسرعة الاختناقات المحتملة واضبط التقديرات لضمان سلاسة سير المشروع

استخدم طريقة عرض مخطط جانت في ClickUp لتتبع الجداول الزمنية للمشروع

التقارير ولوحات المعلومات: إنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة لتصور الجهد المقدر مقابل الجهد الفعلي لقصص المستخدمين ومسابقات السرعة. تحديد مجالات التحسين وتعديل التقديرات المستقبلية بناءً على الرؤى المستندة إلى البيانات

قم بتقييم كفاءتك الرشيقة من خلال لوحة معلومات تحليلات ClickUp البديهية

إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، فدع هذه الأدوات المفيدة قوالب تقدير المشروع أرشدك الطريق!

أمثلة على كيفية تعزيز ClickUp لتقنيات تقدير رشيقة محددة

إليك كيف يمكن لميزات ClickUp أن تسهل عملية استخدام التقنيات التي ذكرناها:

تخطيط بوكر التخطيط وتسلسل فيبوناتشي: دمج القيم النسبية لتقديرات المهام في الحقول المخصصة واستخدامقالب مقترح مشروع نظام التصويت عبر الإنترنت الخاص بـ ClickUp لإجراء جلسات البوكر الافتراضية

قم بتبسيط عملية التصويت بأكملها لتقنيات التقدير الرشيق باستخدام قوالب ClickUp الجاهزة

مقاس القميص: إنشاء حالات مخصصة في ClickUp للمهام "الصغيرة" و"المتوسطة" و"الكبيرة" وتعيينها بسهولة إلى قصص المستخدمين بناءً على المناقشات

تعيين حالات مخصصة وأتمتة المهام المتكررة داخل ClickUp

تقدير ثلاثي النقاط: استخدم حقول الصيغ في ClickUp لحساب متوسط الجهد المبذول لكل قصة بناءً على قيم M و O و P

استخدم حقول الصيغ في ClickUp لحساب متوسط الجهد المبذول لكل قصة بناءً على قيم M و O و P تخطيط التقارب: تنظيم قصص المستخدمين في انقر فوق القوائم وتجميعها بشكل مرئي بناءً على أوجه التشابه، مما يسهل تقدير الجهد لكل مجموعة

تحسين كفاءة المشروع باستخدام طرق العرض الدقيقة لتتبع المشروع من ClickUp

إتقان تقنيات التقدير الرشيق

تقدير المدة التي تستغرقها المهام أمر بالغ الأهمية في تطوير البرمجيات. توفر تقنيات التقدير الرشيق، مثل تخطيط البوكر وحجم القميص وتسلسل فيبوناتشي، أساليب تعاونية وقابلة للتكيف لتجاوز التحديات والاستفادة من المزايا.

التقدير هو عملية تعلّم مستمر، ولكن يمكن للفرق الرشيقة التي تستخدم ClickUp معايرة أحكامها والتحسن في تقديم نتائج يمكن التنبؤ بها.

تعمل ClickUp على تعزيز تقنيات التقدير الرشيق بميزات مثل تقديرات الوقت وتتبع الوقت وعرض جانت والتقارير الشاملة ولوحات المعلومات. اشترك في ClickUp للمزايدة على تتبع المشروع ووداعًا لمشاكل إدارة المشاريع.