أفضل 10 أدوات للكتابة التعاونية لعام 2025

هل تكتب أو تحرير المستندات مع أعضاء فريقك؟

نادرًا ما تكون الكتابة اليوم جهدًا منفردًا-سواء كان ذلك في اجتماع مشروع، أو مراجعة أستاذ واجبات الطالب أو فريق يتعاون على مقترح عمل، أو وثائق تقنية . حتى الكتّاب والمحررين يتعاونون بشكل وثيق على المسودات لإنتاج المحتوى الرائع في خلاصتك.

من المحتمل أنك تستخدم أحد تطبيقات الكتابة العديدة الشائعة في عملية إدارة مستنداتك. ولكن إذا كان عملك ينطوي على الكثير من التعاون، فيجب عليك استخدام أداة مصممة لذلك.

هل تتساءل عن أداة الكتابة التعاونية المناسبة لك؟ لقد قمنا بتغطيتك.

في هذه المقالة، قمنا بتجميع أفضل 10 أدوات للكتابة التعاونية لعام 2024 والتي ستساعدك على العمل بفعالية مع فرقك. لذا دعنا نكتشف ما الذي يجعلها رائعة وأي أداة تناسبك بشكل أفضل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الكتابة التعاونية؟

عند الاختيار بين أدوات الكتابة التعاونية، أعط الأولوية للميزات التي تعزز العمل الجماعي والإنتاجية. على سبيل المثال، بصرف النظر عن خيارات الكتابة والتنسيق والتخطيط المعتادة، ابحث عن ميزات مثل:

التعاون في الوقت الحقيقي: اختر أداة تسمح لعدة مستخدمين بتحرير مستند بشكل متزامن. هذا يزيل التأخير وسوء التواصل ويعزز العمل الجماعي السلس، مما يجعلها مثالية للفرق الموزعة

اختر أداة تسمح لعدة مستخدمين بتحرير مستند بشكل متزامن. هذا يزيل التأخير وسوء التواصل ويعزز العمل الجماعي السلس، مما يجعلها مثالية للفرق الموزعة التحكم في الإصدارات: تأكد من أن الأداة تحتفظ بسجل الإصدارات، بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى الإصدارات السابقة ومقارنة التغييرات وتتبع التعديلات. بهذه الطريقة، يمكنك منع الأخطاء وتعزيز المساءلة

تأكد من أن الأداة تحتفظ بسجل الإصدارات، بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى الإصدارات السابقة ومقارنة التغييرات وتتبع التعديلات. بهذه الطريقة، يمكنك منع الأخطاء وتعزيز المساءلة التعليق: التعليق في السطر هي ميزة لا غنى عنها للتعاون الفعال، لأنها تتيح التعليقات السياقية دون الحاجة إلى التبديل بين قنوات الاتصال

التعليق في السطر هي ميزة لا غنى عنها للتعاون الفعال، لأنها تتيح التعليقات السياقية دون الحاجة إلى التبديل بين قنوات الاتصال تعيينات المهام والإشعارات: إذا كنت تتعاون مع عدة أشخاص على نفس المستند، فهذه ميزة لا تقدر بثمن. فمن خلال تعيين المهام وتشغيل الإشعارات حتى يتم إبلاغ المتعاونين المحددين، يمكنك إكمال مشاريعك بسرعة

إذا كنت تتعاون مع عدة أشخاص على نفس المستند، فهذه ميزة لا تقدر بثمن. فمن خلال تعيين المهام وتشغيل الإشعارات حتى يتم إبلاغ المتعاونين المحددين، يمكنك إكمال مشاريعك بسرعة التحكم في الأذونات: قد تحتاج إلى تقييد الوصول إلى الأفراد المصرح لهم لمستندات معينة مع إبقاء الملفات الأخرى مفتوحة للجميع. لذا، اختر أداة تتيح لك إدارة من يمكنه عرض المستند أو تحريره أو تنزيله

قد تحتاج إلى تقييد الوصول إلى الأفراد المصرح لهم لمستندات معينة مع إبقاء الملفات الأخرى مفتوحة للجميع. لذا، اختر أداة تتيح لك إدارة من يمكنه عرض المستند أو تحريره أو تنزيله توافق متعدد المنصات: اختر أداة متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الماك والأجهزة اللوحية والهواتف لأن هذا الأمر أصبح الآن من أساسيات أنماط حياتنا متعددة الأجهزة.

اختر أداة متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الماك والأجهزة اللوحية والهواتف لأن هذا الأمر أصبح الآن من أساسيات أنماط حياتنا متعددة الأجهزة. التكاملات والأدوات : اختر أداة يمكن أن تصبح جزءًا سلسًا من سير عملك، خاصةً إذا كنت تعمل مع عدد كبير من الأدوات. على سبيل المثال، تساعدك عمليات التكامل مع البريد الإلكتروني ومدوني الملاحظات ولوحات كانبان على توفير الوقت وتزيد من إنتاجيتك

: اختر أداة يمكن أن تصبح جزءًا سلسًا من سير عملك، خاصةً إذا كنت تعمل مع عدد كبير من الأدوات. على سبيل المثال، تساعدك عمليات التكامل مع البريد الإلكتروني ومدوني الملاحظات ولوحات كانبان على توفير الوقت وتزيد من إنتاجيتك إمكانات الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي: لم يعد بإمكانك تجاهل الذكاء الاصطناعي بعد الآن - مع نموذج ذكاء اصطناعي قوي وقادر، يمكنك الكتابة بشكل أسرع وتقليل الأخطاء وجعل كتابتك مؤثرة

والآن بعد أن تعرفت على الميزات التي يجب أن تبحث عنها، استعرض قائمتنا لأدوات الكتابة التعاونية لتجد ما يلفت انتباهك.

أفضل 10 أدوات للكتابة التعاونية لاستخدامها في عام 2024

دعنا نلقي نظرة على 10 أدوات كتابة رائعة لإنشاء المحتوى والتعاون السهل.

1. كليك أب

أنشئ مستندات مقنعة وتعاون مع زملاء العمل باستخدام التعليقات والعلامات والتحرير المتزامن والدردشة المدمجة

ClickUp أكثر من مجرد أداة كتابة معتادة. باختصار، إنها أداة قوية أداة إنتاجية مع أداة قوية برنامج إدارة المشاريع الميزات. مستندات ClickUp هي أداة إدارة مستندات قائمة على السحابة تتيح للمستخدمين إنشاء مستندات وصفحات متداخلة ومواقع ويكي مفصلة. لذلك، يمكن لفريقك التعاون والعمل على المستندات معًا، من البداية إلى النهاية.

بالإضافة إلى ذلك، مع قدرات التعاون في الوقت الفعلي مثل التعليقات، والعلامات، والتحرير في الوقت الحقيقي، وحتى وحدة تحكم الدردشة المدمجة، يتيح ClickUp سهولة التعاون والعمل الجماعي الوثيق.

ما هو أكثر من ذلك, يحتوي ClickUp على مجموعة من عمليات التكامل لتحسين إنتاجيتك. لذا يمكنك ربط مجموعة من الأدوات بالمستندات، بدءاً من أدوات البريد الإلكتروني إلى CRMs إلى أنظمة إدارة قواعد البيانات.

باستخدام ClickUp AI، يمكنك صياغة المحتوى وتحريره وتلخيصه في غضون ثوانٍ

ثم هناك الذكاء الاصطناعي. مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp هو الشريك المثالي للعصف الذهني وتحريره وتلخيص المحتوى معه. يمكنك أيضًا ترجمة المسودات إلى لغات أخرى.

علاوة على ذلك، مع ميزات متقدمة مثل التعاونية السبورات البيضاء والخرائط الذهنية فأنت لا تقوم فقط بتحويل النص إلى صيغ مرئية - بل تقوم بتحويل الأفكار إلى خطط قابلة للتنفيذ.

ClickUp أفضل الميزات

تقديم ملاحظات داخل مستند من خلال التعليقات والعلامات، ثم إدارة الإصدارات ببضع نقرات سهلة

تعاون بشكل وثيق مع أعضاء الفريق أثناء العمل على مستند. تعمل المؤشرات الملونة على تسهيل رؤية مكان كل متعاون وما يقوم به

ابقَ على اتصال مع فريقك من خلال سلاسل محادثات فردية داخل كل مستند، ووفر إمكانية الوصول إلى جميع المتعاونين لإجراء مناقشات متعمقة

استخدم ميزات الذكاء الاصطناعي الجيني في ClickUp لجعل إنشاء المحتوى وتحريره أسرع وأكثر دقة. يمكنك أيضًا التحقق من المحتوى الخاص بك مقابل إرشادات النمط الخاص بك

إدارة أذونات العرض والتحرير للأفراد والفرق والضيوف، حتى تتمكن من الحفاظ على أمان بياناتك

قيود ClickUp

قد يكون استخدام الأداة بكامل إمكاناتها تحدياً للمستخدمين الجدد

لم تصل جميع الميزات إلى تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

2. مستندات جوجل

عبر مستندات جوجل محرّر مستندات Google هو تطبيق لمعالجة النصوص يستند إلى السحابة طوّرته Google. وهو جزء من مجموعة مستندات Google Workspace من أدوات الإنتاجية وهي مخصصة للمستخدمين لإنشاء المستندات وتحريرها وتخزينها عبر الإنترنت.

يدعم مُحرّر مستندات Google التعاون في الوقت الفعلي، بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى مستنداتهم من أي جهاز متصل بالإنترنت. ولهذا السبب، فهي أداة شائعة بين الأفراد والفرق وحتى الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر سجل الإصدارات والتعليقات وخيارات المشاركة و ميزات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي .

أفضل ميزات مستندات Google Docs

تعاون في الوقت الفعلي واستخدم التعليقات والعلامات ومؤشرات الكتابة لمشاركة الملاحظات والعمل مع فريقك

اكتب بشكل أسرع وتجنب أيضًا الأخطاء النحوية باستخدام ميزات Google المساعدة مثل التأليف الذكي

العمل بكفاءة من خلال الرد على التعليقات من Gmail، وتضمين المخططات من الشرائح والمزيد

استيراد ملفات من بعض تنسيقات الملفات الشائعة وتصدير المستندات إلى ملفات PDF

قيود مستندات Google Docs

لدى المستخدمين مخاوف بشأن المخاطر الأمنية المحتملة

عدم وجود دعم للأعمدة المعقدة والمستندات ذات التصميم الثقيل

مجموعة محدودة من القوالب

تسعير مستندات Google Docs

مجاني

مبتدئ الأعمال: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم مستند الأعمال القياسي: 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة الإضافية: 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات مستندات Google Docs

G2 (مساحة عمل جوجل): 4.6/5 (أكثر من 42,200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 42,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 28,000 تقييم)

3. دروب بوكس بيبر

عبر دروب بوكس يُطلق Dropbox على Paper اسم "أداة تحرير مشتركة للفرق" - وهي أداة لسد الفجوة بين الإنشاء والتنسيق. وهي مصممة لتسهيل التعاون في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق الذين يعملون على مستند ما، مما يسمح لهم بإنشاء المحتوى وتحريره ومشاركته دون عناء.

كما يدعم Dropbox Paper أيضاً ميزات التعاون النصي الشائعة مثل التعليق المضمّن وتتبع التغييرات ووضع علامات على المستخدمين. أما بالنسبة للصور وملفات الوسائط الأخرى، فيمكنك ترك تعليقات عبر التعليقات التوضيحية.

أفضل ميزات Dropbox Paper

استخدام التعليقات والعلامات والمهام للتعاون وتقديم الملاحظات للفريق على مستند ما

تمييز المستخدمين عن طريق تعيين لون لكل مستخدم، والذي سينعكس في كل من التعليقات والتعديلات

تتبع نشاط المستخدم لمراقبة التغييرات

قيود دروب بوكس الورقية

لا يوجد مدقق إملائي مدمج أو ميزات الكتابة المساعدة

يوفر وصولاً محدوداً دون اتصال بالإنترنت

خيارات محدودة للقالب والتنسيق والتخطيط

تسعير ورق دروب بوكس

بالإضافة: 11.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

11.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الأساسي: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال بلس: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات دروب بوكس الورقي

G2: 4.1/5 (أكثر من 4400 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 4400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4. مايكروسوفت وورد

عبر مايكروسوفت واحدة من أقدم معالجات الكلمات ومن بين أكثر أدوات الكتابة التعاونية شيوعًا، يكاد يكون Microsoft Word مرادفًا لتحرير المستندات. وعلى عكس معظم برامج تحرير النصوص المعاصرة، فقد تطور برنامج Word بشكل متكرر لمواكبة العصر ولا يزال ملائمًا كمحرر نصوص قوي وقادر.

يقدم Microsoft Word تطبيقًا عبر الإنترنت (مجانًا) وتطبيقًا لسطح المكتب (مقابل رسوم). كما أنه يوفر جميع الميزات الأساسية للكتابة والتعاون التي تجدها في معظم أدوات الكتابة المماثلة بما في ذلك التعليقات وتتبع التغييرات للتحرير المتزامن.

ومع ذلك، فإن ما يجعل Microsoft Word متميزًا حقًا هو Copilot، وهي ميزة الذكاء الاصطناعي الجيني التي تتيح للمستخدمين صياغة محتوى جديد، وإعادة صياغة الجداول كنص، وحتى العصف الذهني للأفكار.

ومع ذلك، قد تكون هذه الميزة باهظة الثمن بالنسبة للأفراد، لأن Word متاح فقط كحزمة للمستخدمين. إذا كنت تبحث فقط عن أدوات الكتابة التعاونية ولا تحتاج إلى مجموعة Office بأكملها، فقد لا يكون الخيار الأفضل لك.

أفضل ميزات Microsoft Word

إنشاء مستندات مخصصة على نطاق واسع باستخدام وظيفة دمج البريد. وهذا مفيد بشكل خاص لرسائل البريد الإلكتروني أو الدعوات

ميزات ملائمة للتعاون مثل تتبع التغييرات والتعليقات والتأليف المشترك في الوقت الفعلي

قم بتأمين مستنداتك باستخدام الحماية بكلمة مرور، حتى لا تقلق بشأن الوصول غير المصرح به

قيود Microsoft Word

قد تكون الأداة مكلفة للغاية بالنسبة للأفراد

يعاني المستخدمون أيضاً من صعوبة التعامل مع واجهة المستخدم المعقدة وغير البديهية

عدم وجود دعم في الوقت الفعلي

تسعير Microsoft Word

إصدار مجاني لفترة محدودة

تراخيص مخصصة للأفراد والشركات

تقييمات ومراجعات Microsoft Word

G2: 4.7/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

5. إيثرباد

عبر إيثرباد Etherpad هي أداة قائمة على الويب تتيح لعدة مستخدمين العمل معًا على مستند في وقت واحد. وهي أداة مفتوحة المصدر أداة تحرير تعاونية للتعاون السريع في الوقت الحقيقي.

ما عليك سوى إعداد لوحة ومشاركة عنوان URL مع المؤلفين أو المحررين المشاركين حتى يتمكنوا من تحرير المحتوى. هذه الميزة رائعة للأنشطة الجماعية مثل العصف الذهني, اجتماعات مراجعة المشروع أو التعاون في الوثائق

سيكون لكل محرر لون فريد مخصص له، ويمكنهم تحرير المستند معًا.

يوفر Etherpad أيضًا أكثر من 290 مكونًا إضافيًا يمكنك استخدامها لإضافة المزيد من الميزات التعاونية إلى الأداة.

أفضل ميزات Etherpad

إنشاء المحتوى بشكل تعاوني حيث يمكن لعدة مستخدمين كتابة وتحرير المحتوى معًا، باستخدام ألوانهم الفريدة لتتبع المحتوى الفردي

إضافة المزيد من الميزات التعاونية (على سبيل المثال، التعليقات والدردشة) مع المكونات الإضافية لجهات خارجية

قيود Etherpad

لا يوفر تخزينًا سحابيًا أو خيارات تصدير متقدمة

يجد بعض المستخدمين أن خيارات التنسيق محدودة

تسعير إيثرباد

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات Etherpad #### تقييمات ومراجعات Etherpad

G2: 4.3/5 (تقييمات غير كافية)

4.3/5 (تقييمات غير كافية) Capterra:4/5 (مراجعات غير كافية)

6. زوتيرو

عبر زوتيرو Zotero هي أداة مجانية مفتوحة المصدر لجمع الأبحاث والاستشهاد بها ومشاركتها. وهي متاحة على سطح المكتب وأيضًا على شكل امتداد المتصفح للمتصفحات الشائعة، بما في ذلك كروم وسفاري وفايرفوكس.

ومع ذلك، لا يوفر Zotero ميزات الكتابة أو التعاون في الوقت الحقيقي، على الرغم من أن مجموعات Zotero تسمح للمستخدمين بإنشاء مكتبات مشتركة لإدارة الأوراق البحثية والموارد الأخرى.

ومع ذلك يتفوق Zotero في قدرات الاقتباس. فهو يدعم أكثر من 10000 نمط اقتباس، كما أنه يحفظ جميع أبحاثك تلقائيًا حتى تتمكن من استخدامها كمرجع في أي وقت.

أيضًا، بفضل طبيعته المفتوحة المصدر، يمكنك التحكم الكامل في بياناتك.

Zotero أفضل الميزات

إنشاء مكتبات مشتركة للأبحاث والببليوغرافيا لفريقك

قم بإنشاء مجموعة خاصة مع المؤلفين المشاركين معك، حتى تتمكنوا جميعًا من التعاون وتنظيم أبحاثكم واستشهاداتكم

قيود Zotero

ميزات تعاون محدودة للكتابة والتحرير

الأنسب للبحث بدلاً من الكتابة والتحرير

تسعير #### تسعير Zotero

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات زوتيرو

G2: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: غير متوفر

7. بيروسال

عبر بيروسال Perusall عبارة عن منصة مخصصة للمعلمين وبناها المعلمون. وهو مخصص في المقام الأول للمعلمين، ويجعل التعليم تجربة تعاونية أكثر لطلابهم.

على الرغم من أنها ليست أداة كتابة نموذجية، إلا أنها تحظى بشعبية بين الطلاب لأنها تساعد في الدراسة التعاونية وإنشاء مجتمعات المتعلمين.

لقد جعل بيروسال الدراسة والكتابة أكثر جاذبية للطلاب من خلال ميزات مثل التعليقات التوضيحية التعاونية والدردشة الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك أيضًا تدوين الملاحظات من الكتب المدرسية ومشاركتها.

ومع ذلك، تقتصر هذه الأنشطة على Perusall ولا يمكن مشاركتها خارجيًا.

بيروسال أفضل الميزات

التعليق على الأقسام في الكتب المدرسية والرد أيضًا على التعليقات التوضيحية التي أنشأها الآخرون

إنشاء منتدى شبكة اجتماعية حيث يمكن للطلاب طرح الأسئلة والمشاركة في المناقشات

تدوين الملاحظات من المقررات الدراسية ودمج الملاحظات ومشاركتها مع الأقران

قيود بيروسال

لا يمكن استخدامه إلا في بيئة أكاديمية

لا يمكن تنزيل مواد المقرر الدراسي أو طباعتها

أسعار بيروسال

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات بيروسال

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

8. إيفرنوت

عبر إيفرنوت Evernote هو تطبيق شائع لتدوين الملاحظات، ولكنه يمكن أن يعمل أيضًا كأداة لكتابة المستندات البسيطة. كان التطبيق شائعًا في عام 2010 ولا يزال يحتل مرتبة عالية في العديد من قوائم أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات والكتابة.

ومع ذلك، فإن ميزاته قديمة بعض الشيء بالنسبة لمساحة العمل الحالية.

على سبيل المثال، لا يدعم Evernote سوى التحرير في الوقت الفعلي ومشاركة الملاحظات. كما أنه لا يوفر ميزات أخرى مثل التعليقات أو الدردشات، وعلى هذا النحو، يمكن أن يبدو محدودًا لمعظم حالات الاستخدام.

أفضل ميزات Evernote

ابق على رأس قائمة مهامك باستخدام أداة المهام

الوصول إلى Evernote في أي مكان باستخدام وظيفته غير المتصلة بالإنترنت

دمجها مع التقويم الخاص بك

قيود Evernote

صعوبة مشاركة الملاحظات مع غير مستخدمي Evernote

يجد المستخدمون أن الإصدار المجاني أساسي للغاية والخطط المدفوعة لا تستحق النفقات

تسعير Evernote

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8100 تقييم)

9. أوثوريا

عبر أوثوريا تم تصميم Authorea للباحثين والأكاديميين للعمل بشكل تعاوني على الأوراق العلمية. يُطلق عليه مستندات جوجل للعلماء لأنه يسمح للباحثين بكتابة وتحرير المحتوى، والاستشهاد بالمراجع، واستضافة الأوراق البحثية، وغير ذلك.

أما Authorea، وهو جزء من حركة المصادر المفتوحة، فهو مجاني للمستخدمين الأفراد ويتضمن ميزات مثل النشر المفتوح الوصول، ومستندات عامة غير محدودة، وعدد غير محدود من المتعاونين لكل مستند. بالإضافة إلى ذلك، تشمل ميزات التعاون الخاصة به التحرير في الوقت الفعلي، وإضافة مؤلفين مشاركين، والتعليق، والدردشة المباشرة.

أوثوريا أفضل الميزات

التحرير مع المؤلفين المشاركين في وقت واحد وتلقي التعليقات من خلال التعليقات أثناء عملية المراجعة

إرسال أوراقك مباشرةً إلى المجلات من منصة Authorea، وبالتالي توفير الوقت والجهد

العودة إلى إصدارات المستندات السابقة بسهولة، حيث أن مستندات أوثوريا مبنية على Git

استخدم ميزة الدردشة المباشرة في أوثوريا لمراسلة المؤلفين المشاركين في الوقت الفعلي

العمل على بيئة LaTeX المستندة إلى الويب مع دعم النص المنسق والتخفيضات

قيود أوثوريا

يفضل استخدامه من قبل الأكاديميين

لديها منحنى تعليمي حاد

ليس قابلاً للتخصيص بالكامل

تسعير Authorea

مجاني

المجموعة: 1,200 دولار في السنة (5 مجموعات فرعية)

1,200 دولار في السنة (5 مجموعات فرعية) المجموعة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أوثوريا

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: غير متوفر

10. سكريفينر

عبر سكريفنر تم تطوير Scrivener من قبل شركة Literature and Latte، وهو أداة لمعالجة النصوص تستهدف المؤلفين وكتاب السيناريوهات وغيرهم من المهنيين الذين يعملون على مشاريع الكتابة الطويلة مثل الأوراق البحثية والكتب وغيرها.

يأتي Scrivener أيضًا مع ميزات متخصصة مثل Corkboard لتنظيم الخطوط العريضة، وSkrivener لحفظ نسخ مختلفة من مقطع ما، وSketches لإضافة ملاحظات حول الشخصية أو الإعدادات.

في حين أن معظم هذه الميزات تجعل من Scrivener خيارًا رائعًا للكتاب، إلا أنه يأتي مع خيارات التعاون الأساسية فقط مثل التعليق ووضع المراجعة لتتبع التعديلات بالألوان (على غرار تتبع التغييرات في أدوات الكتابة الأخرى).

أيضًا، لا يمكنك مشاركة مشروع Scrivener مباشرةً مع أحد المتعاونين. يجب أن تضيفه إلى منصة تخزين سحابية مثل Google Drive أو Dropbox ثم تمنحه حق الوصول.

أفضل ميزات برنامج Scrivener

تمكين وضع المراجعة لتتبع المسودات المختلفة

استخدم الملاحظات والتعليقات المضمنة لإضافة ملاحظات على المستندات

استيراد وعرض ورقة الأنماط الخاصة بك إلى جانب مسودتك في مجلد البحث في Scrivener لإنشاء محتوى طويل.

قيود Scrivener

لا يوفر تطبيقًا على الإنترنت أو الويب

لا يمكنك الرد على التعليقات

لا يوفر أدوات تعاون في الوقت الفعلي

صعوبة تنسيق الجداول

تسعير برنامج Scrivener

البرنامج القياسي (ماك/ويندوز): 49 دولارًا أمريكيًا

49 دولارًا أمريكيًا iOS: $23.99

$23.99 حزمة (MacOS وWindows): 80 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات برنامج Scrivener

G2: 4.6/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 190 تقييم)

## تبسيط العمل باستخدام أداة الكتابة التعاونية المثالية

سواء أكنت تكتب أطروحة أو أطروحة وثيقة تقنية أو رواية، أو مقترح عمل، لا يمكنك الاستغناء عن الأداة المناسبة. يمكن لأدوات الكتابة التعاونية الجيدة أن تحسن عملية إنشاء المستند وتحريره بشكل كبير.

لماذا لا تجرب ClickUp؟ إنها أداة رائعة شاملة ومتكاملة لأصحاب المشاريع الفردية والأكاديميين والطلاب وكذلك الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، مع ميزاته المتقدمة مثل مساحة الفريق وأتمتة سير العمل و ClickUp AI هو بمثابة أداة الكتابة المثالية لجميع احتياجاتك في الكتابة والتعاون.

علاوة على ذلك، يوفر ClickUp أيضًا منصة مركزية لإنشاء وتخزين وتنظيم جميع أعمالك الإبداعية ومستنداتك في مكان واحد. أيضًا، سيكون لديك إمكانية الوصول المجاني إلى مكتبة من قوالب ClickUp لإنشاء مستندات لاستخدامات مختلفة. ابدأ باستخدام ClickUp اليوم!