ملخص كتاب "سيكولوجية المال": أهم الوجبات الرئيسية والمراجعات

هل تساءلت يومًا ما لماذا تبدو محفظتك أحيانًا وكأنها تملك عقلًا خاصًا بها؟

هذا بالضبط ما يستكشفه مورغان هاسل في كتابه سيكولوجية المال. فهو يثبت أن طريقة تعاملك مع أموالك مرتبطة بمراوغاتك وتجاربك النفسية.

كتاب هوسل ليس مجرد كتاب مالي آخر؛ فهو يساعدك على فهم سبب اتخاذك لقرارات مالية معينة.

فهو يقدم رؤى قيمة حول سيكولوجية الاستثمارات طويلة الأجل والعوامل البشرية الحقيقية التي تؤثر على قرارات الاستثمار وأساليب إدارة الأموال.

يكشف الكتاب عن العلاقة بين المال والعواطف والتحيزات والاستراتيجيات غير المؤكدة طويلة الأجل.

دعونا نلقي نظرة عن كثب على كتاب هاوسيل ونستكشف كيف إدارة الشؤون المالية لا يتعلق فقط بالأرقام

ولكن قبل ذلك، إذا كنت مهتمًا بقراءة المزيد من ملخصات الكتب، يمكنك الاطلاع على مجموعتنا المنسقة من 25 ملخصاً لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها (بما في ذلك "سيكولوجية المال") في مكان واحد. يمكنك حفظها وتعديلها ووضع إشارة مرجعية عليها وحتى تصديرها لاستخدامها لاحقًا.

25 ملخصًا لكتب الإنتاجية التي يجب قراءتها

ملخص كتاب سيكولوجية المال في لمحة سريعة

عبر أمازون سيكولوجية المال يبرز من بين كتب التمويل الشخصي. فعلى عكس الكتب التي تدعي أنها تقدم مسارًا عالميًا لتحقيق الثروة، يتخذ هذا الكتاب نهجًا مختلفًا.

مورغان هاوسل، خبير التمويل السلوكي وتاريخ الاستثمار، هو كاتب ومحلل مالي مشهور. في هذا الكتاب، يكشف النقاب عن حقيقة بسيطة: النجاح المالي لا يتعلق بالذكاء الخام بل بالمهارات السلوكية.

ويؤكد على أن علاقتك بالمال ليست متجذرة في العلم أو الرياضيات ولكن في المشاعر مثل الخوف والجشع، والفخر والحسد، والمقارنات الاجتماعية التي تشكل علاقتك النفسية بالمال. إن الانجراف وراء هذه المشاعر قد يجعلك أقل ثراءً ويبقيك غير راضٍ مدى الحياة.

يستكشف الكتاب كيف أن خلفياتنا وتجاربنا تُحدث فرقاً كبيراً في قدرتنا على تحمل المخاطر. على سبيل المثال، أولئك الذين شهدوا ارتفاع سوق الأسهم في سنوات تكوينهم هم أكثر ميلاً لاستثمار الأموال في الأسهم من أولئك الذين شهدوا انهيار السوق.

في عالم المال، يعترف مفهوم "متوسط الضرب" بأن الخسائر العرضية مقبولة إذا كانت المكاسب الإجمالية تفوقها. عند تحليل مؤشر راسل 3000، وجد المؤلف أن 40% من الشركات المدرجة في المؤشر قد فشلت.

ومع ذلك، كان أداء 7% منها جيدًا بما يكفي لتعويض ذلك. وساهمت هذه الشركات القليلة إلى حد كبير في الزيادة التي شهدها مؤشر راسل منذ عام 1980\1980 والتي بلغت 73 ضعفًا. وهذا يسلط الضوء على أهمية القيم المتطرفة.

في هذا الكتاب، يؤكد هاوسيل على دور الحظ والمخاطرة في النتائج، وقوة المضاعفة، وكيف تدفع الثمن لتحقيق مكاسب مالية، والتأثير الهائل للتفاؤل والتشاؤم على عملية صنع القرار.

يتحدى الكتاب السرد التقليدي، مسلطًا الضوء على أهمية القناعة في بناء الثروة والحصول على حياة سعيدة ومرضية. كما يقدم رؤية قيمة مفادها أن الثروة الحقيقية تكمن في الأصول المالية غير المرئية.

يقدم كتاب سيكولوجية المال منظورًا فريدًا من نوعه في مجال التمويل الشخصي المزدحم. إن حكمة هاوسيل غير التقليدية تجعل من هذه القراءة كتابًا متميزًا، مما يؤكد شعبيته الواسعة الانتشار.

الوجبات الرئيسية من كتاب "سيكولوجية المال" للكاتب

مورغان هوسل

يتألف كتاب هاوسيل من 20 فصلاً قصيراً من 20 فصلاً ويمنحك حكمة كافية لتبنيها عقلية مالية منتجة . تتضمن بعض من أهم ما جاء فيه ما يلي:

1. أنت لست مجنونًا عندما يتعلق الأمر بالمال - لا أحد كذلك

يعتقد هاوسيل أنه مهما بدت قراراتك المالية غير عقلانية، فأنت لست مجنوناً. فعاداتك المالية تأتي من تجاربك الحياتية الفريدة.

تؤثر خلفيتك وتجاربك الحياتية على كيفية إدارتك للمال - عاداتك في الادخار والاستثمار والإنفاق.

في الاقتصادات الغربية، تغيرت خلفيات الناس في الاقتصادات الغربية مع تحولهم من الوظائف العملية إلى المزيد من العمل المعرفي. وقد أدى ذلك إلى تغيير الطريقة التي يتعامل بها الناس مع الشؤون المالية، مما جعل قواعد الاستثمار القديمة قديمة. يؤدي اختلاف الخلفيات إلى اختلاف النظرة إلى المال وتفضيلات المخاطرة.

لذلك، حتى لو بدت اختياراتك المالية غريبة بالنسبة للآخرين، فإنها تبدو منطقية تماماً بالنسبة لك. يعتمد اتخاذ قراراتك، بما في ذلك قرارات الاستثمار، على ما تعرفه (وتعتقده) عن العالم.

2. الأمر لا يتعلق بمن يكسب أكثر؛ بل بمن يدخر أكثر

يمكنك بناء ثروة حتى مع وجود دخل متواضع، مع اتخاذ القرارات المالية الصحيحة. ولكن بدون معدل ادخار مرتفع، فإن ذلك يكاد يكون مستحيلاً.

يشدد هوسل في كتابه على الصلة بين الاستثمار الجيد، وادخار جزء كبير من الدخل، واعتماد أسلوب حياة متواضع ومقتصد. يمكنك زيادة مدخراتك من خلال مقاومة الرغبة في مجاراة الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أفضل ما في توفير المال هو أنه يوفر لك الخيارات والمرونة وفرصة انتظار الفرص. فهو يمنحك وقتاً للتفكير وحرية تغيير مسارك وفقاً لشروطك.

3. المضاعفة هي سلاحك السري

الفائدة المركبة، أو الفائدة المركبة، هي القوة القوية وراء بناء مدخراتك. إنها في الأساس الفائدة التي تكسبها على الفائدة مع مرور الوقت.

في الاستثمار الجيد، المفتاح في الاستثمار الجيد ليس مطاردة أعلى العوائد ولكن كسب عوائد استثمارية جيدة باستمرار على مدى أطول وقت - وهي الصيغة التي يعمل فيها التركيب بسحره.

على سبيل المثال، يشتهر وارن بافيت، رجل الأعمال والمستثمر ورجل الأعمال الأمريكي ورجل الأعمال الخيرية الأمريكي، ببراعته الاستثمارية ومعرفته المالية وثروته الهائلة. وأكثر ما يلفت النظر في رحلته ليس أن صافي ثروته بلغ مليون دولار في سن الثلاثين، بل أنه جمع 81.5 مليار دولار بعد سن الستين.

لقد أتاح له نهج بافيت المنضبط في الاستثمار المتسق وطويل الأجل إطلاق العنان لقوة المضاعفة.

الرسالة: اختر العوائد المستدامة والمعقولة على المخاطر المستقبلية الكبيرة.

4. الحظ والمخاطر أكثر أهمية من عملك الجاد ومهاراتك

إن النجاح والفقر ليسا فقط نتيجة العمل الجاد أو الكسل؛ فالحظ والمخاطرة يلعبان دورًا كبيرًا.

عندما يتعلق الأمر بالتخطيط المالي طويل الأجل، فإن بعض العوامل خارجة عن سيطرتك.

وباستخدام بيل غيتس كمثال، يوضح هوسل تأثير الحظ. فقد تأثّر نجاح غيتس بالحظ، مثل التحاقه بمدرسة ثانوية بها جهاز كمبيوتر (نعم، كان ذلك نادرًا في ذلك الوقت)، والمخاطرة، مثل وفاة صديقه إيفانز في حادث تسلق الجبال.

إن إدراك دور الحظ في النجاح والمخاطرة في الفشل يزرع التواضع والتعاطف.

5. أنت تحصل على المال، ولكن هل تحتفظ به؟

لتحقيق النجاح المالي، من المهم تحقيق التوازن بين المخاطرة والتفاؤل والتواضع والخوف والاقتصاد في الإنفاق. اعلم أن أموالك التي كسبتها بشق الأنفس يمكن أن تختفي بسرعة، وعزِ بعض نجاحك إلى الحظ.

إن البقاء على قيد الحياة، أي القدرة على التحمل، هو حجر الزاوية في الاستراتيجية المالية . يصبح الهدف هو أن تكون غير قابل للكسر مالياً، مما يسمح للمركب أن يصنع العجائب مع مرور الوقت.

إن وجود خطة واضحة المعالم أمر ضروري، ولكن من المهم بنفس القدر التخطيط للأشياء التي لا تسير كما هو مخطط لها. يجب أن توازن بين التفاؤل والحذر لتحقيق التفاؤل الواقعي والسعي لتحقيق أهداف طويلة الأجل.

6. الفشل والأخطاء أمر لا مفر منه

المخاطر المجهولة أمر لا مفر منه، والاستعداد للأمور غير المتوقعة أمر لا مفر منه، كما أن الاستعداد للأمور غير المتوقعة أمر صعب. يقترح هاسل تجنب نقاط الفشل الوحيدة، مثل الاعتماد على الراتب فقط.

أكبر المخاطر المالية هي إهمال المدخرات، مما يخلق فجوة بين النفقات الحالية والمستقبلية. تقدير العوائد المستقبلية يتطلب هامش أمان؛ على سبيل المثال، يفترض المؤلف عائدًا أقل بمقدار الثلث من المتوسطات التاريخية.

الاستعداد لطبيعة الاقتصاد التي لا يمكن التنبؤ بها. ضمان الأمن المالي من خلال بناء مدخرات كافية للاعتماد عليها.

7. خطط لأموالك وفقاً لهويتك

قبل أن تخطط لأموالك، اعرف ما إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل أو قصير الأجل. حيث أن أفقك الزمني وأهدافك يشكلان وجهة نظرك، ويؤثران على الأسعار التي تبدو معقولة.

المشورة المالية ليست نصيحة واحدة تناسب الجميع؛ فالمعلقون على التلفاز لا يعرفون أولوياتك. اعتمد خطة مالية تتماشى مع قيمك وتتحمل التقلبات قصيرة الأجل. استهدف تحقيق عوائد إيجابية.

قم ببناء محفظة تضمن لك عوائد استثمارية جيدة وجودة الحياة والمرونة أثناء التحديات الاقتصادية من خلال الاعتراف بالجوانب الإنسانية التي تغفلها المُثُل الأكاديمية.

8. تذكر أن الأهداف والرغبات تتطور

يمثل التخطيط طويل الأجل للموارد المالية للاحتياجات الشخصية والتجارية على حد سواء تحدياً لأن أهدافك المالية الشخصية تتطور مع مرور الوقت. فرغباتك تتغير، وما يهمك اليوم قد لا يهمك بعد عقد من الزمن.

إن قبول التطور الشخصي أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية استثمارية. يوصي هاوسيل بالحفاظ على مرونة خطتك المالية للتكيف مع احتياجاتك وأولوياتك المتغيرة في الحياة. استهدف الاعتدال واستثمر بحكمة.

9. الهدف النهائي هو الحرية

يذكرنا هوسل بأن الهدف النهائي للتخطيط المالي والاستثمار هو تحرير وقتنا ومنحنا الحرية لفعل ما نريد. فمن خلال اتخاذ القرارات المالية الحكيمة التي تبني الثروة، نكتسب السيطرة على وقتنا وحياتنا. ففي النهاية، النجاح هو مجرد القدرة على اختيار الحياة التي نريدها.

شعبية سيكولوجية المال

مما لا شك فيه أن كتاب سيكولوجية المال مليء بالأفكار المؤثرة حول إدارة الأموال، لكن بعض الاقتباسات تبرز:

"الأشياء التي لم تحدث من قبل تحدث طوال الوقت

يسلط هذا الاقتباس الضوء على عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل. في عالم المال والاستثمارات، تتطور ديناميكيات السوق باستمرار، مما يؤدي إلى أحداث مؤثرة. هل تتذكر الأزمة المالية لعام 2008؟ في مثل هذه المواقف، تساعد القدرة على التكيف والمنظور طويل الأجل.

"التخطيط مهم، ولكن أهم جزء في كل خطة هو التخطيط على ألا تسير الخطة وفقًا لما هو مخطط لها"

على الرغم من أهمية التخطيط في اتخاذ القرارات المالية، إلا أنه من المهم أيضًا إدراك الأحداث غير المتوقعة والاستعداد لها. يتطلب الاستثمار الناجح أن تستعد لتعديل المسار عند الضرورة. أهم جزء من التخطيط هو توقع الانحرافات لإدارة التوقعات وتخفيف المخاطر.

"إن إنفاق المال لتظهر للناس مقدار المال الذي تملكه هو أسرع طريقة للحصول على مال أقل."

إن إنفاق المال فقط لإظهار الثروة من أجل الحصول على تصديق الآخرين هو مضيعة للمال. وبدلاً من ذلك، يمكنك استثمار الأموال التي تنفقها على مثل هذه العروض للحصول على ثروة حقيقية.

"الحظ والمخاطرة كلاهما حقيقة أن كل نتيجة في الحياة توجهها قوى أخرى غير الجهد الفردي."

قد لا تكون تجارب حياتك ناتجة دائمًا عن أفعالك وحدك. كما يلعب الحظ والمخاطر غير المتوقعة دورًا كبيرًا في تشكيل النتائج. لذا، من الضروري أن نبقى متواضعين، وأن نكون قادرين على التكيف، وأن نتخذ القرارات مع إدراكنا أن ليس كل شيء تحت سيطرتنا. فالحياة مزيج من الجهد والحظ وعدم اليقين.

"ربما تشكل تجاربك الشخصية مع المال ربما 0.00000001% مما يحدث في العالم، ولكن ربما تشكل 80% من الطريقة التي تعتقد أن العالم يسير بها."

إن تجاربنا الشخصية مع المال، والتي لا تمثل سوى جزء ضئيل للغاية من الأحداث المالية العالمية، تشكل بشكل كبير الطريقة التي نرى بها العالم. فهي تؤثر بشكل كبير على كيفية اتخاذنا للقرارات المالية وتفكيرنا في العالم.

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إذا كنت لا تستمتع بحساب الأرقام، استخدم انقر فوق الذكاء الاصطناعي الذي يعمل بمعالجة اللغة الطبيعية. ويمكنه تحويل البيانات الرقمية إلى رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات أكثر عمقًا.

وفي الوقت نفسه، يسهل التعامل مع المواعيد النهائية مع مهام النقر فوق المهام . إنه يشبه وضع تذكيرات مالية شخصية؛ استثمرها وحددها منجزة. فهو يساعدك على بناء دورة بدون مجهود تعكس فكرة هاوزل عن الإجراءات الصغيرة والمتسقة لتحقيق النجاح المالي.

ولكن هل هذا كل شيء؟ لا.

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