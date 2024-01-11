إتقان تقنيات تقدير المشاريع: الدليل الكامل

مع بداية العام الجديد، يبدأ موسم التخطيط السنوي - فهناك اجتماعات يجب تحديدها، وأهداف يجب تحديدها، ومهام يجب تعيينها.

كل ذلك تخطيط المشروع يبدأ بمدخلات من الأبحاث والمشاريع السابقة والخبراء المتخصصين. ومع ذلك، على الرغم من كل الموارد وتخطيط الجدول الزمني، غالبًا ما نواجه تحديات غير متوقعة، مما يتسبب في حدوث انتكاسات ويعرقل التقدم. توقعات المشروع تتطلب أكثر من مجرد حسابات بسيطة. فهي تنطوي على مزيج من التحليل والتقدير والحدس.

كيف نقوم بالأمور بشكل مختلف هذا العام؟ سيساعدك نشر أفضل ممارسات العمل المتعلقة بتقنيات تقدير المشاريع أنت وفريقك على وضع جداول زمنية أكثر دقة وتحقيق الأهداف بكفاءة أكبر.

ما هي تقنيات تقدير المشاريع؟

تقنيات تقدير المشروع هي طرق للتنبؤ بالمتغيرات مثل الجدول الزمني للإنجاز والتكاليف والموارد والمخاطر التي ينطوي عليها المشروع خلال مرحلة التخطيط.

حيث يقوم مديرو المشاريع بتقييم وتحديد نطاق المشروع والوقت والتكلفة والموارد والجودة والمخاطر. وهم متخصصون في تقديم تقديرات دقيقة لمخاطر المشروع والتنبؤ بالنتائج المحتملة لهذه العوامل الرئيسية الستة.

يستخدم مديرو المشاريع تقنيات وأدوات تقدير المشروع للجدولة وتقدير التكلفة وتحليلات البيانات والتنبؤ بالميزانية للمشاريع الرشيقة.

يساعد ذلك على ضمان بقاء أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل القيادة ومجلس الإدارة والإدارة والعملاء على اطلاع دائم وتوافقهم مع توقعات المشروع.

أهمية وجود تقديرات للمشروع

يراعي مديرو المشاريع بدقة جميع المتغيرات عند التخطيط لمشروع ما. ومع ذلك، وكما اختبر الكثير منا هذا العام بعد عام، فإن الوصول إلى تقديرات دقيقة أمر صعب.

استعد للحصول على دليل شامل حول تقنيات تقدير المشاريع. سيزودك هذا الدليل بالأدوات والتكتيكات اللازمة للقيام بتقديرات أكثر ذكاءً ودقة فيما يتعلق بمشاريعك.

دعنا نتعمق في الأمر ونقضي على حالة عدم اليقين التي تحيط بـ أهداف العمل .

أنواع مختلفة من التقديرات أثناء المشروع ## أنواع مختلفة من التقديرات أثناء المشروع

لإدارة المشاريع بفعالية، تركز فرق المشروع على ستة مجالات رئيسية. وتحدد هذه المجالات نتائج دورة حياة إدارة المشروع . قبل الغوص في تقنيات التقدير، دعونا نفهم العوامل الرئيسية في إدارة دورة حياة المشروع.

1. النطاق

يعد نطاق المشروع أحد "القيود الثلاثية" الأساسية في إدارة المشروع. فهو يضع حدودًا وأهدافًا واضحة، مما يمنع المشاريع من أن تصبح غير مركزة أو طموحة بشكل مفرط. يشير النطاق ببساطة إلى ما يجب القيام به للمشروع الحالي للوصول إلى حالة "الإنجاز".

في بعض الأحيان، يقوم مديرو المشاريع بتقسيم المشروع الواحد إلى مراحل أو سباقات سرعة مختلفة لمعالجة زاوية النطاق، بدءًا من مرحلة التخطيط أو مرحلة الحد الأدنى القابل للتطبيق تليها مراحل النطاق الأكثر تقدمًا.

وهذا يضمن تركيز الفرق على تقديم ما تم تحديده مسبقًا كمقياس لنجاح المشروع.

2. الوقت

من الأهمية بمكان تعيين تاريخ انتهاء لكل مشروع محدود المدة. نظرًا لأن العديد من أعضاء الفريق سيقومون بأداء المهام المرتبطة بأي مشروع، يصبح من الضروري الحصول على فكرة جيدة عن عبء العمل وقدرته للوصول إلى تقديرات دقيقة للجدول الزمني. تقنيات جدولة المشروع ضرورية لوضع جدول زمني واقعي الجداول الزمنية للمشروع وتحقيق أهداف المشروع. يعد التواصل ومواءمة هذه الجداول الزمنية مع راعي (رعاة) المشروع أمرًا بالغ الأهمية.

3. التكلفة

التكلفة، والنطاق، والوقت هي العوامل الثلاثة التي تصنع مشروعك أو تحبطه.

ومن بين هذه العوامل الثلاثة، فإن "التكلفة" هي دائمًا ما تكون في مقدمة اهتمامات كل صاحب مصلحة في المشروع. ومن الأهمية بمكان صياغة طرق دقيقة لتقدير التكلفة.

ويستخدم مديرو المشاريع تقنيات وضع ميزانية المشروع للتوصل إلى تقديرات نقدية للنتائج التي تم تحديد نطاقها. وبعد الحصول على موافقة الإدارة على الميزانية، من الضروري تتبع النفقات والالتزام بالحدود القصوى للتكلفة.

4. الموارد

تحتاج إلى موارد لتغذية المشروع؛ ويعد التخطيط لهذه الموارد أحد أكثر جوانب إدارة المشروع تحديًا. وتشمل هذه الموارد فريق المشروع، والموردين الخارجيين، والمواد، والبنية التحتية اللازمة، والأدوات، وما إلى ذلك.

الكفاءة أمر بالغ الأهمية في تخصيص الموارد والاستخدام. كما أن توقيت وصول الموارد وتوافرها أمر بالغ الأهمية لتوفير الوقت والمال.

5. الجودة

يقوم المشروع الناجح في بدايته بالإبلاغ عن معايير الجودة الممكنة التي يمكن تحقيقها ضمن قيود المشروع والوقت المعتمد ومخصصات الميزانية.

وبمجرد أن يقوم مديرو المشروع بمواءمة متطلبات الجودة مع أصحاب المصلحة في المشروع، فإنهم يضمنون التزام جميع أصحاب المشروع بتلك المتطلبات.

لا قيمة لإنجاز المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية إلا إذا كان المشروع يفي بمعايير الجودة التي حددها العملاء.

6. المخاطر

يأتي كل مشروع جديد مع مجموعة من المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة. ويتمثل دور مدير المشروع في تحديد هذه المخاطر وتوضيحها للقيادة والإدارة في بداية المبادرة الحاسمة.

يساعد إدراك المخاطر المحتملة في وضع خطط الطوارئ. من الأفضل أن تكون مستعدًا بممارسات التخفيف من المخاطر بدلاً من البقاء في الظلام والوقوع في غفلة. لا يمكن للمرء أن يؤكد على أهمية التخطيط الدقيق للمخاطر في إدارة المشروع.

تقنيات تقدير المشروع الشائعة

في إدارة المشاريع، يعتمد المحترفون في إدارة المشاريع على ممارسات العمل المجربة والمختبرة من أجل تقديرات المشروع .

فيما يلي بعض الممارسات الهامة التي يجب مراعاتها

1. التقدير من الأسفل إلى الأعلى

عند العمل على مشروع ما، يتضمن خيار التقدير التصاعدي من أسفل إلى أعلى إدراج كل شيء كقائمة مهام. يعد التقدير التصاعدي من أسفل إلى أعلى أسلوب جدولة شائع.

في هذا النهج، يمكنك تعيين جداول زمنية واقعية لقائمة شاملة من عناصر العمل للوصول إلى تاريخ التسليم النهائي للمشروع.

ينطوي النهج التصاعدي على مواءمة التقديرات الزمنية مع أصحاب المهام لإنشاء قائمة مهام دقيقة وقابلة للتحقيق خارطة طريق المشروع .

2. تقدير ثلاثي النقاط

تعتبر تقنية التقدير الثلاثي النقاط مفيدة عند اتباع النهج التصاعدي. فهي تسمح لمديري المشاريع بتوصيل تقديرات الوقت مقابل كل مهمة بدقة.

بدلاً من توصيل تقدير الوقت مقدمًا، تتطلب تقنية النقاط الثلاث من مديري المشروع السعي للحصول على ثلاثة تقديرات زمنية مختلفة من أصحاب المهام- التقدير الأكثر تفاؤلاً والتوقعات المتشائمة والتقدير الواقعي.

ويساعد المتوسط المرجّح لهذه الثلاثة في الوصول إلى تاريخ إنجاز متوقع مستنير لكل مهمة، مما يؤدي إلى النتيجة النهائية للمشروع.

3. التقدير من أعلى إلى أسفل

أسلوب التقدير من أعلى إلى أسفل هو عكس أسلوب التقدير من أسفل إلى أعلى. ويتم تطبيقها على أفضل وجه عند مواجهة موعد نهائي صعب. وتتضمن العملية العمل بشكل عكسي من التاريخ المستهدف لإنجاز المشروع، وتقسيمه إلى مراحل ومهام ومهام فرعية.

قد تكون على دراية بالتكتيك الكلاسيكي لإدارة المشروع المتمثل في تبسيط عناصر العمل الأكبر والأكثر تعقيدًا إلى مهام قابلة للتحقيق. يُطلق عليه اسم هيكل تقسيم العمل (WBS) . يسير التقدير من أعلى إلى أسفل جنبًا إلى جنب مع WBS.

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4. التقدير البارامترية

يمكنك الجمع بين التقدير البارامتري مع التقدير من أعلى إلى أسفل لضمان دقة أفضل. كلاهما يستخدم بيانات سابقة من مشاريع مماثلة.

تشكل الإحصائيات أساس النهج البارامتري. ويقوم بتعديل البيانات بناءً على الاختلافات بين المشاريع السابقة والحالية لوضع تقديرات مستنيرة بشكل أفضل.

5. التقدير القائم على الخبرة

يعتمد التقدير المستند إلى الخبرة لعناصر المشروع على الخبرة العملية والحكم الخبير للأفراد الذين سبق لهم العمل في مشاريع مماثلة. التحدث مع المتخصصين الذين نجحوا في تحديد نطاق المشروع والجداول الزمنية المتبعة والتكاليف المدارة يمكن أن توفر رؤى قيمة لتخطيط المشاريع الجديدة.

هذا النهج يوفر الوقت والجهد لأنك ستستفيد من خبرات الخبراء بدلاً من البدء من الصفر.

كل مشروع فريد من نوعه بسبب عوامل مختلفة تؤثر على النتائج النهائية. لذلك، من الأفضل تكييف الدروس المستفادة من الخبراء مع السياق الحالي لمؤسستك وفريقك.

إتقان تقنيات تقدير المشاريع مع ClickUp منصة برنامج ClickUp لإدارة المشاريع أداة قيّمة لتخطيط المشاريع من أجل إجراء تقديرات دقيقة.

تقدم ClickUp العديد من الطرق الفعالة لتخطيط خطط المشاريع من خلال تقدير الوقت والتكلفة والموارد. كما أنه يوفر عليك سحب البيانات يدويًا بشكل دوري لأغراض إعداد التقارير.

تتيح الاستفادة من عرض إدارة المشاريع من Clickup لفرقك العمل معًا بشكل أوثق. تتيح عمليات سير العمل المتصلة، والمستندات المشتركة، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، وما إلى ذلك، للجميع التحرك بشكل أسرع والعمل بذكاء أكبر وتوفير الوقت.

سرّع خطط مشروعك وتنفيذها باستخدام ClickUp AI ClickUp AI يساعدك في تسريع تنفيذ المشروع من خلال صياغة المهام والمهام الفرعية بشكل مستقل مقابل الأهداف وتلخيص سلاسل التعليقات.

هل ما زلت تبحث عن بعض الإلهام؟ ابدأ مع هذه التوصيل والتشغيل قوالب إدارة المشاريع .

قالب إدارة المشاريع من ClickUp

بمجرد أن يتم ترتيب خطط المشروع انقر فوق المهام ستكون طريقتك القابلة للتخصيص لإدارة وتنفيذ جميع المهام بشكل تعاوني.

يعمل ClickUp على تبسيط سير عملك من خلال منصته المتكاملة. يمكنك وضع العلامات، والتعليق، وتعيين الإجراءات، ومشاركة تسجيلات الشاشة للحفاظ على تركيزك على تحقيق أهدافك.

استمتع بتنفيذ المهام والتعاون مع مهام ClickUp Tasks بكل سهولة ويسر

استخدم تقديرات وقت النقر ميزة لكل مهمة لمقارنة الوقت الفعلي مع تقديراتك للرجوع إليها في المستقبل. سيساعدك هذا على التنبؤ بالعوائق وتصفية الأعمال المتراكمة في المشروع بشكل عام.

تتبع عبء عمل فريقك وحدد أولوياته وخطط له باستخدام تقديرات وقت ClickUp Time Estimates مشاهدات ClickUp تمكنك من تبسيط عملية تقدير المشروع بالكامل من خلال طرق عرض مختلفة. استخدم طرق العرض لتصور خطط مشروعك بشكل أفضل وتقييمها من وجهات نظر متعددة.

إن عرض عبء العمل يساعد في مراقبة سعة فريقك، ويساعدك عرض التقويم ممتاز للتقديرات المتعلقة بالجدول الزمني.

تتبع بسهولة والإبلاغ عن مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع عبر أوراق وعلامات تبويب مختلفة. يقوم ClickUp بأتمتة العملية نيابةً عنك.

استفد من إعداد التقارير في الوقت الفعلي عن مقاييس المشروع باستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتخصيص

ClickUp أداة مفيدة لتسريع تقديرات مشروعك وتتبعها.

لقد قمنا بتجميع أداة جاهزة للاستخدام قالب مقاييس مشروع ClickUp لمنحك السبق في تخطيط مشروعك.

استخدم قالب مقاييس المشروع الخاص ب ClickUp لتقييم جودة مخرجات المشروع

متى ومن يجب عليه تنفيذ تقديرات المشروع؟

تعتبر تقنيات التقدير في إدارة المشاريع ذات قيمة لكل مؤسسة، بغض النظر عن دورها. نحن جميعًا نتعامل مع المشاريع الصغيرة في بعض الصفات، سواء بشكل فردي أو مع فرقنا.

في حين أن فريق المشروع والخبراء المتخصصين هم عادةً المسؤولون عن تقدير المشروع، فإن مدير المشروع يحتفظ بقاعدة البيانات أو الوثائق التي يتم فيها تسجيل التقديرات.

ومع ذلك، حدد الشخص الأكثر فعالية لتنفيذ تقنيات تقدير المشروع للمشاريع التجارية الكبيرة التي تشمل وظائف ومستويات متعددة.

قم بقيادة فرقك إلى النجاح باستخدام تقنيات دقيقة لتقدير المشاريع

ادمج تقنيات تقدير المشاريع الأساسية في عمليات إدارة المشاريع الخاصة بك واجلب الوضوح والثقة لفرق عملك. من خلال تقنيات التقدير الموثوقة، تأكد من إكمال مشاريعك في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، مما يزيد من الكفاءة والإنتاجية.

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باستخدام ClickUp، يمكنك الوصول إلى إمكانات تخطيط المشروع ووضع الميزانية والجدولة وإعداد التقارير في الوقت الفعلي وإمكانيات التتبع. ركز على تقديم مخرجات عالية الجودة ضمن الجداول الزمنية المحددة مع ClickUp. اشترك في ClickUp اليوم لتجربة ذلك بنفسك.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي التقنيات الشائعة لتقدير المشروع؟

هناك خمس طرق شائعة الاستخدام لتقدير المشاريع: 1) التقدير من الأسفل إلى الأعلى، 2) التقدير من ثلاث نقاط، 3) التقدير من أعلى إلى أسفل، 4) التقدير البارامترية، و 5) التقدير القائم على الخبرة.

ويستخدم مديرو المشاريع هذه الطرق للتنبؤ بنطاق مشروع العمل الجديد وزمنه وتكلفته، والمعروفة أيضًا باسم "القيود الثلاثية"

2. ما أهمية تقديرات المشروع؟

يعد تقدير المشروع خطوة أولى حاسمة في التخطيط الفعال للمشروع. فهو يساعد مديري المشاريع على تحديد نطاق المشروع والجدول الزمني والتكلفة الواقعية للمشروع.

تعد التكاليف والتقديرات الدقيقة للمشروع ضرورية لمواءمة أصحاب المصلحة والرعاة الذين يستثمرون في المشروع مع توقع تحقيق عوائد.

3. كيف يساعد ClickUp في عملية تقدير المشروع؟

ClickUp هي منصة شاملة لإدارة المشاريع تعمل على تبسيط عملية تقدير المشروع. فهي توفر إمكانية تقدير الوقت والتنبؤ بتكاليف المشروع وتصور التقدم المحرز. مع مهام ClickUp Tasks, فرق متعددة الوظائف التخطيط والتعاون بسهولة في تسليمات المشروع.

تسمح تقديرات الوقت وعرض عبء العمل في ClickUp لمديري المشاريع بتوقع أداء الفريق في كل إنجاز قابل للتسليم. ستمكنهم لوحات المعلومات في الوقت الفعلي من مقارنة التقدم الفعلي مع الأهداف المقدرة. يعمل ClickUp على تبسيط وتحسين تقدير المشروع، مما يجعله أكثر دقة وكفاءة.