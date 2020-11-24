كيفية تطبيق سكروم على المشاريع الشخصية

_المؤلف، توني هندرسون، هو صاحب عمل في شيكاغو. وقد استخدم سكروم على مر السنين لتحقيق أهدافه الشخصية والتجارية

سكروم هو ممارسة تجارية تم تصميمها وتصميمها وتطبيقها وتسويقها لجعل عمليات الشركات تسير بسلاسة أكبر. وفقًا ل Scrum.org ، Scrum هو "إطار عمل يمكن للأشخاص من خلاله معالجة المشاكل التكيفية المعقدة، مع تقديم منتجات ذات قيمة عالية وإبداعية بشكل منتج ومبتكر."

يبدو لنا الأمر وكأنه كلمة طنانة بالنسبة لنا أيضًا، لكن الأفكار سليمة.

أكثر من 12 مليون شركة تستخدم سكروم بانتظام. وعلى الرغم من أن Scrum يساعد الفرق على إيصال المنتج إلى السوق، إلا أنه من السهل تكييفه للأفراد والعائلات من أجل التخطيط وتحقيق أهدافهم الخاصة.

ما هو سكروم بالضبط؟ سكروم هي عملية يمكن للشركات تطبيقها على عمليات التطوير الخاصة بها لجعل إنجاز المشاريع أسرع.

في عالم الأعمال، يتضمن فريق Scrum:

مالك المنتج المسؤول عن النتائج النهائية، والذي قد يتفوق أو لا يتفوق على أعضاء الفريق الآخرين

فريق سكروم، بما في ذلك كل من يشارك بشكل مباشر في إنتاج النتائج النهائية ولكن لا أحد يشارك بشكل غير مباشر

سيد سكروم لإبقاء العملية على المسار الصحيح بسبب خبرته بنظام سكروم

تعلم المزيد عن

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/agile/scrum-roles/ أدوارسكروم_ %/%href/_

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يتجمع هؤلاء العمال مع وضع هدف واضح في الاعتبار، ثم يعملون على تحقيق هذا الهدف من خلال الخطوات التالية:

يقوم مالك المنتج بتحديد المهمة بأكبر قدر ممكن من الوضوح والدقة، بما في ذلك ما يجب أن يكون عليه المنتج النهائي

يقوم مالك المنتج وسكروم الرئيسي باختيار أعضاء الفريق

يجتمع الفريق لتحديد "سبرينت"، وهي فترة من أسبوع إلى أربعة أسابيع من العمل المحسوب. بالنسبة لأية مهام تتطلب أكثر من أربعة أسابيع، يقوم الفريق بتقسيم جزء من المهمة التي يمكن إنجازها بشكل معقول

لكل مهمة، يقوم الفريق بتحديد الخطوة التالية ومن المسؤول عن إنجازها

يباشر الجميع العمل

يجتمع الفريق مرة واحدة في اليوم لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا لمدة 10 إلى 15 دقيقة اجتماع سكروم حيث يتم فيه تقديم تقرير سريع عن التقدم المحرز، وتحديد العوائق، وتحديد الخطوات التالية عند اكتمال مهمة معينة

تستمر هذه العملية حتى نهاية سبرينت عندما تتم مراجعة سبرينت و مراجعة سبرينت بأثر رجعي مراجعة ما حدث، وما الذي حدث بشكل جيد، وما الذي سار بشكل جيد، وما الخطأ الذي حدث، وكيفية القيام بعمل أفضل في السبرينت القادم.

هذا هو سكرم باختصار

هل تريد التعمق أكثر في سكرم؟ اقرأ كليك أب الدليل النهائي لسكروم !

يعمل Scrum مع الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم، وببعض التعديلات الصغيرة، يمكن أن يعمل في منزلك وحياتك الشخصية أيضًا.

تنفيذ سكروم

في حياتك الخاصة، يبدأ تنفيذ Scrum بتحديد مالك المنتج وسكروم الرئيسي. في جميع الحالات تقريبًا، سيكون كلا هذين الدورين أنت. إنها أسرتك ومجموعة أهدافك، لذلك لن يتحمل أي شخص آخر المسؤولية عنها.

ستجمع أيضًا فريقك. في بعض الأحيان، ستكون أنت وفريقك. وفي أحيان أخرى، ستكون أنت وزوجتك أو أنت وشريكك وأطفالك. وقد تستعين أيضاً بمساعدة خارجية. ومهما كان تكوين فريقك، اجعله صغيراً واجعل الجميع على متنه منذ البداية.

بمجرد تحديد هؤلاء الأشخاص الرئيسيين، فقد حان الوقت للانتقال إلى خطوات سكرم لأهدافك المنزلية والشخصية.

الخطوة 1: تحديد المهمة

هنا تقوم بتحديد ما تريد إنجازه، بدءًا من شكله عند الانتهاء منه. كن مفصلاً ومحددًا قدر الإمكان. على سبيل المثال، "الحصول على اللياقة البدنية" ليس تعريفًا جيدًا للمهمة. جرب بدلاً من ذلك: "اخسر 30 رطلاً من وزنك وخفض وتيرة المشي من 20 دقيقة لكل ميل إلى 15 دقيقة لكل ميل."

اجعلها مركزة على النتائج ووصفيّة، بحيث يمكن التحقق من كل خطوة تخطوها نحو تحقيقها إذا ما كانت تخدم الهدف الذي تفكر فيه حقًا أم لا. على سبيل المثال:

مهمة العمل : تطوير واجهة مستخدم لمنصة برمجية جديدة

: تطوير واجهة مستخدم لمنصة برمجية جديدة مهمة منزلية : تنظيف المرآب وتنظيمه

: تنظيف المرآب وتنظيمه مهمة شخصية: مهمة شخصية: سداد 2,500 دولار من ديون بطاقات الائتمان

الخطوة 2: إنشاء قائمة بالأعمال المتراكمة

تتضمن جميع عمليات إدارة المشاريع خطوة تقوم فيها بتقسيم النتيجة النهائية إلى مهام ومشاريع أصغر يمكن إدارتها. في Scrum، يُعرف هذا باسم قائمة الأعمال المتراكمة.

قم بتسمية جميع الأشياء التي يحتاج فريقك إلى إنجازها لإنشاء النتيجة التي تريدها. كن كاملاً قدر الإمكان، حتى لو أدى ذلك إلى قائمة مخيفة. ستساعدك بقية عملية Scrum على معالجة تلك القائمة في خطوات يمكن التحكم فيها.

مهمة العمل : قد يتضمن تطوير واجهة المستخدم عشرات العناصر المتراكمة الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك مشاريع الاستعانة بمصادر خارجية والتحقق من الأقسام الأخرى

: قد يتضمن تطوير واجهة المستخدم عشرات العناصر المتراكمة الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك مشاريع الاستعانة بمصادر خارجية والتحقق من الأقسام الأخرى مهمة منزلية : يمكنك تقسيم تنظيف المرآب وتنظيمه إلى مهام أصغر. قد تشمل تقسيم المرآب إلى أقسام، والتخلص من القمامة ووضع الأغراض جانباً للتبرع بها، وبناء أرفف تخزين جديدة، وشراء حاويات تخزين جديدة، ووضع كل شيء في مكانه، وتنظيف وتلميع مفصل

: يمكنك تقسيم تنظيف المرآب وتنظيمه إلى مهام أصغر. قد تشمل تقسيم المرآب إلى أقسام، والتخلص من القمامة ووضع الأغراض جانباً للتبرع بها، وبناء أرفف تخزين جديدة، وشراء حاويات تخزين جديدة، ووضع كل شيء في مكانه، وتنظيف وتلميع مفصل مهمة شخصية: يتطلب سداد الديون وضع ميزانية أسبوعية وتتبع التقدم المحرز وتسديد المدفوعات الفعلية. قد يتطلب أيضًا تسجيل عدة ساعات في عمل جانبي لكسب بعض الدخل الإضافي

الخطوة 3: التخطيط للسباق السريع يتكون التخطيط السريع، كما ذكرنا سابقًا، من خطوتين. في الخطوة الأولى، تحدد المهام التي ستعمل عليها في الأسبوع إلى الأسابيع الأربعة القادمة. بالنسبة للمهام التي لا يمكنك الانتهاء منها خلال هذا الإطار الزمني، قم بتقسيم جزء من المهمة لإنهائها خلال هذا السباق.

الخطوة الثانية هي تحديد المسؤول عن إكمال كل مهمة. غالبًا ما تكون أنت أو شريكك، ولكن قد يصبح الأطفال والبائعون، مثل شركة التوصيل أو جليسة الأطفال، جزءًا من الفريق في هذه المرحلة.

مهمة العمل : تتمثل إحدى مهام سبرنت لتطوير واجهة المستخدم في تحديد مراحل محددة ومناسبة للوقت لكل خطوة من خطوات التطوير، وإسناد كل منها إلى العضو الأكثر تأهيلاً في فريق سكروم

: تتمثل إحدى مهام سبرنت لتطوير واجهة المستخدم في تحديد مراحل محددة ومناسبة للوقت لكل خطوة من خطوات التطوير، وإسناد كل منها إلى العضو الأكثر تأهيلاً في فريق سكروم المهمة الرئيسية : قد تقرر إجراء سبرينت لمدة أسبوع واحد لتقسيم المرآب إلى سبعة أقسام وفرز كل قسم (تقسيم جميع الأشياء إلى الاحتفاظ بها أو تخزينها أو التخلص منها أو التخلص منها أو التبرع بها) كل يوم. قد تقوم مجموعة من رفقاء السكن أو العائلة بتخصيص أقسام مختلفة لأشخاص مختلفين أو إعطاء كل شخص قسم فرعي من كل قسم

: قد تقرر إجراء سبرينت لمدة أسبوع واحد لتقسيم المرآب إلى سبعة أقسام وفرز كل قسم (تقسيم جميع الأشياء إلى الاحتفاظ بها أو تخزينها أو التخلص منها أو التخلص منها أو التبرع بها) كل يوم. قد تقوم مجموعة من رفقاء السكن أو العائلة بتخصيص أقسام مختلفة لأشخاص مختلفين أو إعطاء كل شخص قسم فرعي من كل قسم مهمة شخصية: يمكنك تحديد مدة شهر واحد للسباق السريع وتحديد جهودك لإتمامها. يمكن أن يشمل ذلك خمس ساعات أسبوعياً من القيادة في أوبر إيتس، وتخفيض الإنفاق على التسوق والترفيه بمقدار 100 دولار كل أسبوع، وجلسة كل يوم أربعاء حيث تقوم بجمع مدخراتك وأرباحك الإضافية، ثم تسدد دفعة عبر بوابة بطاقة الائتمان الخاصة بك على الإنترنت. ولأنك لن تسدد كل مبلغ الـ 2500 دولار في شهر واحد، فإنك تضع هدفاً يتمثل في تخفيض الرصيد بمقدار 800 دولار

### الخطوة 4: سكروم اليومي

إن سكروم اليومي هو اجتماع موجز وغير رسمي ومنظم حيث يقدم كل عضو من أعضاء الفريق تقريرًا عن التقدم الذي أحرزوه. إذا كانوا على المسار الصحيح، يكون هذا الجزء قد اكتمل. أما إذا لم يكونوا على المسار الصحيح، فإنهم يحددون ما الذي يعيق التقدم، ويتوصل الفريق إلى أفكار حول كيفية إزالة العوائق.

مهمة العمل : اجتماع متابعة حيث ينظر الجميع إلى السبورة البيضاء، وينخرطون بسرعة وبشكل منهجي في العملية لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم يعودون إلى العمل

: اجتماع متابعة حيث ينظر الجميع إلى السبورة البيضاء، وينخرطون بسرعة وبشكل منهجي في العملية لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم يعودون إلى العمل مهمة منزلية : قد تدعو المجموعة إلى اجتماع يومي لسكروم في وقت مبكر من المساء. يقوم كل شخص مشارك بتوضيح ما انتهى منه أو يشرح ما منعه من النجاح. بالنسبة لأولئك الذين لم ينتهوا من العمل، يمكن للفريق أن يشاركوا في إنهاء العمل على الفور

: قد تدعو المجموعة إلى اجتماع يومي لسكروم في وقت مبكر من المساء. يقوم كل شخص مشارك بتوضيح ما انتهى منه أو يشرح ما منعه من النجاح. بالنسبة لأولئك الذين لم ينتهوا من العمل، يمكن للفريق أن يشاركوا في إنهاء العمل على الفور مهمة شخصية: يمكنك عقد اجتماع يومي لسكروم مع نفسك، ومراجعة أهدافك لهذا اليوم والتحقق منها أو ملاحظة سبب مواجهتك لمشكلة في إكمال مهمة ما. بالنسبة للمهام غير المكتملة، ضع خطة للمساعدة في ضمان النجاح في اليوم التالي

الخطوة 5: مراجعة المهام السريعة

في نهاية السباق السريع، راجع النتائج. قارنها بالمهام التي تم تعيينها أثناء التخطيط للسباق السريع خطوة والاحتفال بما تم إنجازه بشكل صحيح.

بعد ذلك، انظر إلى الأخطاء التي حدثت وحدد الأسباب التي أدت إلى حدوثها، وقم بعصف ذهني للحلول في السبرينت التالي.

مهمة العمل : من المحتمل أن يتضمن بناء واجهة مستخدم جديدة بعض الاجتماعات الطويلة على مرحلتين منفصلتين. لن تحتاج إلى الخوض في هذا القدر من التفاصيل أو الشكليات لمشاريعك المنزلية والشخصية.

: من المحتمل أن يتضمن بناء واجهة مستخدم جديدة بعض الاجتماعات الطويلة على مرحلتين منفصلتين. لن تحتاج إلى الخوض في هذا القدر من التفاصيل أو الشكليات لمشاريعك المنزلية والشخصية. مهمة المنزل : يمكن أن ينتهي هذا الأمر باجتماع أعضاء الفريق في نهاية الأسبوع للتأكد من فرز جميع الأقسام السبعة. إذا كانت الإجابة بنعم، فسيحتفلون. أما إذا كانت الإجابة بلا، فسيقومون بتحديد الأقسام التي لم يتم فرزها، ومن المسؤول عن أوجه القصور، وما الذي يمكنهم تغييره حتى يتم إنجاز العمل في المستقبل.

: يمكن أن ينتهي هذا الأمر باجتماع أعضاء الفريق في نهاية الأسبوع للتأكد من فرز جميع الأقسام السبعة. إذا كانت الإجابة بنعم، فسيحتفلون. أما إذا كانت الإجابة بلا، فسيقومون بتحديد الأقسام التي لم يتم فرزها، ومن المسؤول عن أوجه القصور، وما الذي يمكنهم تغييره حتى يتم إنجاز العمل في المستقبل. مهمة شخصية: قم بتسجيل الدخول ومعرفة ما إذا كنت قد خفضت رصيدك بمقدار 800 دولار. إذا كان الأمر كذلك، فاحتفل وقم بمعايرة سباقك التالي بناءً على مدى سهولة هذا النجاح. إذا لم يكن الأمر كذلك، انظر إلى النتائج من عمليات سكروم اليومية لترى أي جزء من الخطة لا يعمل.

الخطوة 6: كرر

بعد مراجعة سبرينت الخاص بك، سيحدث أحد أمرين.

إذا انتهى سبرينت الخاص بك مع اكتمال المهمة، فحدد مهمة جديدة من البداية وطبق طريقة Scrum لإنجازها. إذا انتهى سبرينت الخاص بك مع عدم اكتمال المهمة، فابدأ من جديد في مرحلة التخطيط لتعيين التفاصيل لمحاولة ثانية أكثر نجاحًا.

أفكار أخيرة: قيم سكروم

تعمل Scrum بشكل أفضل عندما لا تستخدم العملية فحسب، بل تلتزم بخمس قيم أساسية. إن التفكير في هذه القيم ومحاولة الالتزام بها يمكن أن يساعدك (وأي أعضاء آخرين في الفريق) على التأكد من أنك (وأي أعضاء آخرين في الفريق) قادرون على تنفيذ الجزء الخاص بهم من المهام التي تقوم بتعيينها خلال كل سباق. هذه القيم هي

التشجيع لتحديد نقاط الضعف، وتقييم الأداء بصدق، وإنجاز العمل دائمًا

لتحديد نقاط الضعف، وتقييم الأداء بصدق، وإنجاز العمل دائمًا التركيز لتجنب المشتتات وإبقاء عينك على الجائزة المتمثلة في ما سيؤدي إليه تحقيق هدفك لتحسين حياتك

لتجنب المشتتات وإبقاء عينك على الجائزة المتمثلة في ما سيؤدي إليه تحقيق هدفك لتحسين حياتك الالتزام بأنك ستحقق أهدافك النهائية وتجني فوائدها

بأنك ستحقق أهدافك النهائية وتجني فوائدها الاحترام لنفسك ولزملائك في الفريق، خاصةً من خلال عدم تعريض نفسك للحديث السلبي عن الذات أو إقناع نفسك بأنك لا تستطيع النجاح

لنفسك ولزملائك في الفريق، خاصةً من خلال عدم تعريض نفسك للحديث السلبي عن الذات أو إقناع نفسك بأنك لا تستطيع النجاح الانفتاح على الأفكار الجديدة والفرص الجديدة والطرق الجديدة للقيام بالأمور

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_مراجع/ https://clickup.com/blog/scrum-values//#values قيمالروم_ *%مراجع/_

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