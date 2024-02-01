إتقان العملية التكرارية لتعزيز التحسين المستمر

إدارة المشروع مهمة صعبة ومعقدة تنطوي على العديد من أصحاب المصلحة وجداول زمنية مختلفة. وعلى الرغم من بذل قصارى جهدك، قد لا تسير الأمور دائماً كما هو مخطط لها.

وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على المشاريع المعقدة أو الإبداعية أو التي تتطلب ملاحظات ومقترحات لكي تنجح. وهنا تأتي فائدة العملية التكرارية أو التحسين المستمر.

عند اتباع العملية التكرارية، تخضع المشاريع لمراجعات متكررة لضمان تحسين المنتج أو الخدمة باستمرار. من خلال القيام بذلك، يمكننا التأكد من أن المنتج يتوافق دائمًا مع متطلبات المستخدم النهائي.

ما هي العملية التكرارية؟

تنطوي العملية التكرارية على إنشاء منتج أو مبادرة ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري بناءً على الملاحظات والتعليقات. ويمكنك تكرار عملية التطوير التكرارية هذه إلى أن تصبح أنت (وعميلك النهائي) راضيًا عن النتيجة النهائية.

العملية التكرارية مناسبة بشكل خاص لمجالات مثل البحث, تطوير المنتجات والتصميم، حيث أن هذه المشاريع طويلة الأجل ومعقدة وتتطلب تغذية راجعة ومرونة. تستخدم فرق Agile هذه الطريقة لإكمال المشروع.

هذا هو السبب في أن معظم الفرق الهندسية تتبع إطار المنهجية الرشيقة التعاون مع العملاء منذ البداية وبناء التحديثات المستقبلية على ملاحظات العملاء.

العملية التكرارية مقابل العملية غير التكرارية

في العملية التكرارية، تتم مراجعة النسخة السابقة من المشروع بشكل دوري لتتناسب مع المتطلبات المتغيرة والتعليقات. في العملية غير التكرارية (أو منهجية الشلال), يتم تنفيذ المشاريع بشكل خطي بدلاً من ذلك، من النقطة A إلى النقطة Z في مراحل متميزة.

هناك فرق رئيسي آخر هو أنه في العملية التكرارية، يتم إجراء المراجعات بعد كل دورة، مما يسهل تعديل المنتج أثناء تطويره. ومع ذلك، في العملية غير التكرارية، لا يمكن مراجعة المنتج النهائي إلا بعد اكتمال المشروع.

تعمل العملية غير التكرارية بشكل أفضل عندما يكون لديك متطلبات مستقرة ونتائج محددة بشكل جيد وتكون على جدول زمني. على سبيل المثال، إذا كنت تكتب رواية، فسوف تتقدم خطيًا من المخطط التفصيلي إلى التوصيف إلى المسودة النهائية. فقط النسخة النهائية المحررة من الرواية سيتم إصدارها للجمهور وقياس مدى نجاحها.

على النقيض من ذلك، فإن العملية التكرارية مناسبة للمشاريع التي تستفيد من المرونة والتكرار المستمر. على سبيل المثال، يمكنك إطلاق نسخة ألفا من تطبيقك، وجعل المستخدمين الأوائل يختبرونه، واستخدام ملاحظاتهم لمراجعة الميزات أو إضافة تحديثات جديدة.

هذه عملية مستمرة حيث يكون كل تكرار جديد لتطبيقك بمثابة تحسين على الإصدار السابق. ليس هناك نهاية محددة؛ يمكنك تكرار الدورة كلما أردت.

العملية التكرارية مقابل العملية التزايدية

العمليتان التكرارية والتصاعدية مترابطتان ولكنهما مختلفتان أساليب إدارة المشاريع . في حين أن كلاهما يتميزان بالتحسين المستمر، إلا أن أوجه التشابه بينهما تنتهي عند هذا الحد أيضًا.

في نموذج العملية التكرارية، تتم مراجعة المشروع بالكامل، حيث يمر الحل الكامل بمراجعات دورية. ومن الأمثلة على ذلك قيام ClickUp بإصدار الإصدار 3.0 من تطبيقها، حيث يخضع التطبيق بأكمله لعملية تجديد.

في العملية التدريجية، يتم تقسيم المشروع إلى عدة أجزاء، يتم إصدار كل جزء منها واحدًا تلو الآخر. ومن الأمثلة على ذلك قيام ClickUp بإصدار تحديثات جديدة للذكاء الاصطناعي كل بضعة أشهر، حيث يضيف كل تحديث إلى الحل النهائي.

كيف تعمل العملية التكرارية؟

دعونا نتعمق أكثر في كيفية استخدام الفرق في مختلف المجالات والصناعات للعملية التكرارية من أجل نقل المشروع عبر مراحل مختلفة .

الهندسة

يبدأ معظم المهندسين مشاريعهم بمخطط، يليه نموذج أولي، ثم نموذج أولي، ثم منتج اختباري، ثم تكرارات متعددة قبل الوصول إلى المنتج النهائي.

تطوير الويب

سواء أكان تطبيقًا أو موقعًا إلكترونيًا أو لعبة، فإنه سيمر بدورات تطوير متعددة (أحيانًا طوال دورة حياته) لتقديم أحدث المنتجات للعميل.

تصميم مواقع الويب

كثيرًا ما يستخدم مصممو تجربة المستخدم العملية التكرارية لتحسين واجهة المستخدم وتجربته. فهم ينشئون نماذج أولية للتصميم، ويجرون اختبارات قابلية الاستخدام لجمع الملاحظات وتنقيح التصاميم في التكرارات المتتالية.

البحث

يتبع العلماء عملية التصميم التكراري أيضًا. يتطلب البحث في كثير من الأحيان إجراء تجارب متكررة ودورات متعددة من التجريب والتحليل لتحقيق التقدم.

التسويق

في حين أن الحملات التسويقية قد لا تكون المثال الأول الذي يتبادر إلى الذهن للعملية التكرارية، إلا أنها يمكن أن تستفيد من استخدام النهج التكراري. يمكن للمسوّقين اختبار قنوات واستراتيجيات مختلفة، وتحليل النتائج، وتعديل نهجهم بناءً على الملاحظات وبيانات الأداء.

تضيف العملية التكرارية قيمة للعديد من الصناعات، بما في ذلك المبيعات والفعاليات والتعليم وحتى الرعاية الصحية، من خلال مساعدتهم على تقييم و توحيد عملياتهم وسير العمل لتحسين الكفاءة.

مزايا العملية التكرارية في إدارة المشاريع

لقد رأينا حتى الآن كيف تفيد العملية التكرارية فرق العمل من خلال تزويدهم بـ حلقة تغذية راجعة مستمرة في جميع أنحاء دورة حياة المشروع . ومع ذلك، هذه ليست الميزة الوحيدة.

فيما يلي بعض الطرق الأخرى التي تفيد النماذج التكرارية لإدارة المشاريع، مثل الرشيقة أو المرنة، مديري المشاريع:

القدرة على التكيف : باستخدام طريقة التجربة والخطأ، يسمح التطوير التكراري للمشاريع بالتكيف بسهولة مع المتطلبات الجديدة أو التحديات غير المتوقعة في كل دورة

: باستخدام طريقة التجربة والخطأ، يسمح التطوير التكراري للمشاريع بالتكيف بسهولة مع المتطلبات الجديدة أو التحديات غير المتوقعة في كل دورة حلقة تغذية راجعة متسقة : تنشئ العملية التكرارية حلقة تغذية راجعة منتظمة مع العميل. وهذا يضمن توافق المنتج المتطور مع توقعات المستخدم

: تنشئ العملية التكرارية حلقة تغذية راجعة منتظمة مع العميل. وهذا يضمن توافق المنتج المتطور مع توقعات المستخدم فعالة من حيث التكلفة : نظرًا لأن العملية التكرارية تعالج المشكلات في وقت مبكر من دورة التطوير، فمن السهل تصحيح المسار وتقليل تأثير الأخطاء المحتملة. كما أنه من الأسهل أيضًا التحرك في اتجاه مختلف إذا تغير نطاق المشروع

: نظرًا لأن العملية التكرارية تعالج المشكلات في وقت مبكر من دورة التطوير، فمن السهل تصحيح المسار وتقليل تأثير الأخطاء المحتملة. كما أنه من الأسهل أيضًا التحرك في اتجاه مختلف إذا تغير نطاق المشروع السرعة : يساعد التطوير التكراري الفرق على تقديم مراجعات المنتج في دورات أقصر. يعمل هيكل الإصدار السريع هذا على تحسين فترات الوصول إلى السوق، مما يسمح بتسريع مراحل المشروع وتحقيق الفوائد

: يساعد التطوير التكراري الفرق على تقديم مراجعات المنتج في دورات أقصر. يعمل هيكل الإصدار السريع هذا على تحسين فترات الوصول إلى السوق، مما يسمح بتسريع مراحل المشروع وتحقيق الفوائد تعاون أفضل : العمليات التكرارية مثل أجايل سكروم تشجيع التعاون في كل خطوة على الطريق من خلال إعطاء أعضاء المشروع أدوارًا محددة وتشجيع التواصل في كل دورة مراجعة

: العمليات التكرارية مثل أجايل سكروم تشجيع التعاون في كل خطوة على الطريق من خلال إعطاء أعضاء المشروع أدوارًا محددة وتشجيع التواصل في كل دورة مراجعة زيادة الكفاءة: نظرًا لأن العمليات التكرارية ليست خطية، يمكنك العمل على أشياء متعددة في وقت واحد. على سبيل المثال، أثناء إصدار ميزة ما، يمكنك تصميم واجهة المستخدم، والعمل على الترميز، ووضع اللمسات الأخيرة على وضع المنتج بشكل متوازٍ، حيث إنها جميعًا مهام مرتبطة لا تعتمد على بعضها البعض

هذه المزايا تجعل النهج التكراري مناسبًا بشكل خاص للمشاريع التي تكون فيها المتطلبات عرضة للتغيير وتتطلب درجة عالية من المرونة والاستجابة.

التحديات المرتبطة بالعملية التكرارية

في حين أن العملية التكرارية تقدم العديد من الفوائد، إلا أنها تنطوي أيضًا على تحديات. تتضمن بعض العوائق المحتملة لاستخدام النهج التكراري في إدارة مشروعك ما يلي:

زحف النطاق : مع تطور التطوير التكراري باستمرار، يمكن أن تتغير المشاريع خارج نطاقها الأصلي، مما يؤدي إلى منتج نهائي يبدو مختلفًا تمامًا عن الصورة الأولية

التعقيد : يمكن أن تؤدي إدارة التكرارات المتعددة إلى زيادة التعقيدات وتجعل من الصعب تتبع التعليقات والتحديثات

: يمكن أن تؤدي إدارة التكرارات المتعددة إلى زيادة التعقيدات وتجعل من الصعب تتبع التعليقات والتحديثات مخاوف تتعلق بالجودة : قد يؤدي التركيز على التكرارات السريعة إلى الإضرار بالجودة الإجمالية للمنتج. يجب أن تكون هناك عمليات تحقق مناسبة لكل دورة إطلاق لضمان الجودة

: قد يؤدي التركيز على التكرارات السريعة إلى الإضرار بالجودة الإجمالية للمنتج. يجب أن تكون هناك عمليات تحقق مناسبة لكل دورة إطلاق لضمان الجودة جداول زمنية غامضة : قد تستغرق العمليات في إطار النموذج التكراري وقتًا أطول لإكمالها مقارنةً بالعملية الخطية، حيث قد تضطر إلى تكرار دورة التطوير حتى تصل إلى نتيجة مرضية

: قد تستغرق العمليات في إطار النموذج التكراري وقتًا أطول لإكمالها مقارنةً بالعملية الخطية، حيث قد تضطر إلى تكرار دورة التطوير حتى تصل إلى نتيجة مرضية صعوبة القياس: نظرًا لأن المشاريع تتم مراجعتها باستمرار بناءً على الملاحظات الجديدة، يمكن أن تتغير الأولويات، ويصبح وضع مقاييس ثابتة لتتبع المعالم الرئيسية تحديًا

ومع ذلك، يمكن للمرء معالجة معظم هذه التحديات من خلال وجود هدف واضح لمشروعك، باستخدام أدوات إدارة المشروع مثل سباقات السرعة والكانبان وإنشاء قنوات اتصال واضحة مع جميع أصحاب المصلحة.

خطوات عملية التطوير التكراري ## خطوات عملية التطوير التكراري

تتبع معظم عمليات التطوير التكراري إطار عمل من خمس خطوات - التخطيط والتصميم والتنفيذ والاختبار والمراجعة.

في هذا القسم، سنوضح في هذا القسم كيف يمكنك دمج هذه الخطوات في مشاريعك وكيف يمكن لأدوات برمجيات إدارة العمل مثل ClickUp Agile Project Management جعل هذا الانتقال إلى العملية الرشيقة أسهل.

1. الخطة

مثل أي عملية تجارية، يبدأ المشروع التكراري أيضًا بخطة. ويشمل ذلك إنشاء رؤية للمشروع، وتقسيم المشروع الأكبر إلى مهام قابلة للتنفيذ، وتعيين DRIs (الأفراد المسؤولين مباشرة)، وتخصيص ميزانية، وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا استخدام هذه المرحلة لإنشاء خطة "مراجعة" - نموذج لتقييم الحل النهائي.

كيف يساعدك ClickUp

يمكن للفرق استخدام خاصية ClickUp إدارة المشاريع الرشيقة ميزات مثل لوحات سكروم, انقر فوق مخططات جانت وكانبان وغيرها لتخطيط مشاريعهم وتتبعها.

قم بتشغيل كليك أب سبرينتس .

استخدم تقارير مثل التدفقات التراكمية أو مخططات الإنهاك لفهم تقدمك في سباقات السرعة

استخدم ClickUp لإنشاء دورات سبرنت أسبوعية، وتخصيص نقاط لكل مهمة، وحتى نقل المهام غير المكتملة تلقائياً إلى سبرنت جديد. استخدم تقارير مثل مخططات الإرهاق والتدفقات التراكمية ومقاييس السرعة لتحديد التبعيات وقياس عبء العمل في فريقك.

قم بإعداد أهداف النقر .

تتبع التقدم المحرز في مشروعك من خلال أهداف رئيسية وأهداف واضحة

قم بإعداد أهداف قابلة للقياس لكل دورة أو تكرار لمنع زحف النطاق وضمان بقاء مشروعك على المسار الصحيح. تتبع تقدمك باستخدام ClickUp عبر أهداف متعددة باستخدام أهداف رقمية ونقدية وحتى أهداف صحيحة أو خاطئة.

2. التصميم

الآن بعد أن انتهيت من وضع خطتك، فإن الخطوة التالية هي وضع أفكارك على الورق. وهذا يعني تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم أو النماذج الأولية لفرق المنتج والهندسة. بالنسبة لفرق التسويق، قد يعني ذلك تحديد تفاصيل الحملة، وتحديد الميزانية، وما إلى ذلك.

كيف يساعدك ClickUp

من إدارة مستنداتك إلى العصف الذهني للأفكار والتعاون في الوقت الفعلي, إدارة منتجات ClickUp تتيح لك الحلول القيام بكل ذلك من مكان واحد.

إدارة مستنداتك

إنشاء المستندات ومواقع الويكي والصفحات المتداخلة مع الجداول والصور وخيارات التنسيق الأخرى

قم بصياغة مستنداتك في مستندات ClickUp بحيث يسهل على بقية أعضاء فريقك الوصول إليها. يمكنك تنظيمها كصفحات متداخلة، وتعيين مستويات الأذونات، وحتى ربطها بمهام أو مهام فرعية محددة في مشروعك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أدوات التعاون في الوقت الفعلي في ClickUp Docs تجعل من السهل عليك وعلى فريقك تحرير المستندات وتبادل الملاحظات

عصف ذهني بالألواح البيضاء

استخدم السبورات البيضاء لتصور المفاهيم وتسهيل العصف الذهني على زملائك في الفريق

استخدم ClickUp Whiteboards لتصور تصميماتك والتعاون مع فريقك. يمكنك الرسم اليدوي وإضافة الأشكال والصور والربط بالمستندات والمهام والمشاريع الأخرى في مساحة العمل الخاصة بك لربط كل شيء.

3. التنفيذ

هنا حيث تقوم بالعمل الفعلي - بناء منتجك أو ترميز تطبيقك أو إنشاء حملتك التسويقية. هذا أيضًا هو الوقت المناسب للحصول على تعليقات من أصحاب المصلحة الداخليين.

كيف يساعدك ClickUp

نظرًا لأن العملية التكرارية غير خطية، سيعمل العديد من الأعضاء على مهام مختلفة في وقت واحد. وبالتالي، يمكن أن يصبح تتبع كل شيء معقدًا. استخدم حلول إدارة المشاريع من ClickUp لتتبع جميع القطع المتحركة.

صوّر تقدم المهام باستخدام انقر فوق لوحات كانبان .

تصور التقدم المحرز في مهامك باستخدام لوحات كانبان

استخدم عرض كانبان في ClickUp لرؤية مهامك كبطاقات صغيرة. يجعل محرر السحب والإفلات من السهل نقل بطاقات المهام إلى حالات أخرى. كما أنه يجعل من السهل أيضًا تصفية المهام للحصول على نظرة شاملة لتقدمها وتحديد عناصر العمل.

4. اختبار

لقد حان وقت مراقبة الجودة - اختبر الحل الخاص بك بحثًا عن المشكلات ونقاط الضعف، وتأكد من عدم وجود أي خلل. هذه أيضًا المرحلة هي المرحلة التي يمكنك فيها الحصول على تعليقات أولية من عدد صغير من المستخدمين الخارجيين. استنادًا إلى نوع المشروع، يمكن أن يكون ذلك من استطلاعات الرأي أو مجموعات التركيز أو مختبري الإصدار التجريبي.

كيف يساعدك ClickUp

هذه هي مرحلة "التغذية الراجعة" غير الرسمية، حيث يقدم مختلف أعضاء الفريق اقتراحاتهم. استخدم ClickUp وأدوات التكامل الخاصة به لتتبع هذه الملاحظات ومشاركتها مع أصحاب المصلحة ونقلها إلى أدوات الطرف الثالث.

إخطار الأشخاص المعنيين بالعلامات ورسائل البريد الإلكتروني

إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها من داخل مهمة في ClickUp

عندما تحصل على ملاحظات حيوية من المستخدمين، يمكنك إضافتها كتعليق إلى مهمة ما ووضع علامة على الأشخاص المعنيين لإخطارهم. إذا لم يكونوا جزءًا من مساحة عمل ClickUp، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إليهم مباشرةً من عرض المهمة مع جميع التفاصيل ذات الصلة.

مزامنة الأخطاء مع أدوات التطوير

مزامنة تقارير الأخطاء مع أدوات التطوير الخاصة بك لتتبع المشكلات بسهولة

عندما تعثر على مشكلة أو خطأ، أنشئ تقريرًا عن الأخطاء وقم بمزامنته مع أدوات مثل Gitlab وGithub وBitBucket حتى يكون جزءًا من خط سير النشر الخاص بك.

5. المراجعة والتقييم

حان الوقت لمراجعة جميع الملاحظات وتقييم ما إذا كان هذا التكرار مرضيًا أم لا. إذا كانت الإجابة بنعم، فأغلق مشروعك. إذا لم يكن كذلك، فاستمر في العمل على المشروع بناءً على ما تعلمته حاليًا.

كيف يساعدك ClickUp

في هذه المرحلة، يساعد ClickUp الفرق على تلخيص الدروس المستفادة والتخطيط لخطوات أخرى.

إنشاء ملخصات باستخدام ClickUp AI

لخص مهامك ومستنداتك في ثوانٍ باستخدام ClickUp AI ClickUp AI يساعد المستخدمين على تلخيص المحتوى بسرعة - المهام أو المستندات أو المشاريع بأكملها. هذا يجعل من السهل إنشاء ملخص للملاحظات المشتركة (إذا كان الهدف هو التخطيط لتكرار جديد) أو تلخيص أهداف المشروع والتقدم (إذا كنت تريد إغلاق المشروع).

خطة التقدم المحرز مع الخرائط الذهنية

استخدم الخرائط الذهنية لتقييم نتائج مشروعك وإنشاء تدفقات عمل لخطواتك التالية.

استخدم الخرائط الذهنية لتخطيط خطواتك التالية - سواءً كان ذلك تحليلاً نهائياً لتحليل استجابة المستخدم أو سير عمل للدورة التكرارية التالية. ميزة الخريطة الذهنية في ClickUp تجعل من السهل تصميم سير العمل وإجراء الاتصالات وحتى تحويل العقد إلى مهام من داخل الخريطة الذهنية.

نفّذ عملياتك التكرارية باستخدام ClickUp

تعد العملية التكرارية طريقة ممتازة لإنتاج مخرجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستخدم النهائي. التحسين المستمر مع الملاحظات والتكرارات الدورية سيجعل منتجك أو حملتك أفضل وأكثر تأثيرًا.

وعلى الرغم من أن العملية التكرارية تنطوي أيضًا على تحديات، إلا أن أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp ستساعدك على إنشاء عمليات أسرع وأكثر كفاءة لبناء عمليات أكبر وأفضل.

تحتوي ClickUp على أدوات مدمجة رشيقة و أدوات سكروم لمساعدة الشركات على تنفيذ عملية تكرارية ممتازة وتخصيصها لتتناسب مع متطلباتها الفريدة. الاشتراك للحصول على نسخة تجريبية مجانية من ClickUp اليوم واختبر عمليات تكرارية سلسة.