أفضل 10 كتب للذكاء الاصطناعي يجب قراءتها في عام 2025

وفقًا ل تقرير سي إن إن أن بعض أكبر شركات التكنولوجيا تستخدم 200 ألف كتاب لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. تساعد هذه الكتب الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعلم كيفية توصيل المعلومات.

من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه بينما نقرأ كتبًا عن الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات التنبؤية، تقرأ هذه النماذج كتبًا كتبها البشر لاكتساب المزيد من السياق.

في غضون عام، انتقل الذكاء الاصطناعي من كونه تكنولوجيا المستقبل إلى اكتساب تطبيق واسع النطاق في حياتنا المهنية. وتستخدم شركات التكنولوجيا الناشئة أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدراتها التوليدية والتفكيرية لأتمتة المهام المتكررة في مختلف الأقسام.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي بالتفصيل، يمكنك الاطلاع على قائمة أفضل كتب الذكاء الاصطناعي التي يجب أن تقرأها في عام 2024.

أفضل 10 كتب عن الذكاء الاصطناعي يجب أن تقرأها هذا العام

1. متوافق مع الإنسان: الذكاء الاصطناعي ومشكلة التحكم

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف: ستيوارت راسل

ستيوارت راسل عدد الصفحات: 349 صفحة

349 صفحة الوقت المقدر للقراءة: 13 ساعة

13 ساعة سنة النشر: 2019

2019 المستوى الموصى به: القراء الأساسيون والمتوسطون

القراء الأساسيون والمتوسطون المراجعات والتقييمات: 4.1/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



كتاب ستيوارت راسل "الإنسان المتوافق: الذكاء الاصطناعي ومشكلة التحكم في الذكاء الاصطناعي اجتاح العالم في عام 2019. وصفته الجارديان بأنه "أهم كتاب عن الذكاء الاصطناعي في عام 2019."

يوفر الكتاب السياق الضروري قبل البدء في الدفاع عن الذكاء الاصطناعي.

يرى راسل أن الصراع بين البشر والآلات أمر حتمي يهدد الوظائف والقيم الإنسانية. ومع ذلك، يمكننا تجنب ذلك إذا أعدنا التفكير في الذكاء الاصطناعي من الألف إلى الياء. وفي الوقت الذي يشكك فيه الكاتب في مفاهيمنا عن الفهم البشري والتعلم الآلي، يناقش الكاتب إمكانيات الذكاء الاصطناعي الخارق.

ويجادل بأن التحدي الأكبر في تصميم الذكاء الاصطناعي يكمن في البرمجيات التي ستتطلب العديد من الاختراقات، والتي يجب أن يكون أحدها فهم اللغة.

"للأسف، الجنس البشري ليس كيانًا واحدًا عقلانيًا. إنه يتألف من كيانات بغيضة، مدفوعة بالحسد، وغير عقلانية، وغير متناسقة، وغير مستقرة، ومحدودة حاسوبيًا، ومعقدة، ومتطورة، وغير متجانسة." ستيوارت راسل

الوجبات الرئيسية

تشمل الأخطار المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة الأسلحة المستقلة الفتاكة، والمراقبة الآلية، والتلاعب بسلوكيات الأخبار الكاذبة، والابتزاز الآلي، وغيرها

بينما نعتمد الذكاء الاصطناعي في تطبيقات العالم الحقيقي، يجب أن نتجنب إضعاف البشر. يشير ذلك إلى الوقت الذي سيفوض فيه البشر كل شيء للذكاء الاصطناعي ويفقدون استقلاليتهم

ما يقوله القراء

"كتاب لا بد من قراءته: هذه الجولة الفكرية الرائعة لأحد الرواد الحقيقيين للذكاء الاصطناعي لا تشرح فقط مخاطر الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة بطريقة آسرة ومقنعة بل تقترح أيضًا حلًا ملموسًا وواعدًا."

2. التعلم الآلي للمبتدئين

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): كريس سيباستيان

كريس سيباستيان عدد الصفحات: 163 صفحة

163 صفحة الوقت المقدر للقراءة: 2 ساعة

2 ساعة سنة النشر: 2019

2019 المستوى الموصى به: للمبتدئين

للمبتدئين المراجعات والتقييمات: 3.9/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



يجادل كريس سيباستيان في كتابه "التعلم الآلي للمبتدئين" بأن التعلم الآلي نشأ من رغبة الإنسان في التعلم المعزز. على سبيل المثال، تعلمت الحواسيب في البداية كيفية لعب الداما، ثم تغلبت على أبطال العالم في الشطرنج.

ولتوفير السياق، يلتقط سيباستيان الاختراعات التاريخية مثل جهاز تشارلز باباج الميكانيكي الذي استطاع المهندسون برمجته باستخدام البطاقات المثقوبة في عام 1834 أو "اختبار تورينج" الذي أجراه آلان تورينج لذكاء الآلة في عام 1950.

هذا الكتاب مخصص للأشخاص المهتمين بالتعرف على الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب، وتعلم الآلة، والذكاء السربي. ستفهم أيضًا كيف أن مجموعات البيانات الكبيرة ضرورية لتعلم الآلة من خلال تزويد مهندسي الذكاء الاصطناعي بمعلومات لتطوير خوارزميات متقدمة.

"يتفاعل تعلّم الآلة والشبكات العصبية وذكاء السرب ويكمل بعضها بعضًا كجزء من السعي لتوليد آلات قادرة على التفكير والتفاعل مع العالم." - كريس سباستيان

الوجبات الرئيسية

على الرغم من أن علماء الرياضيات توصلوا إلى النظريات الأولية للتعلم الآلي منذ فترة طويلة، إلا أن الأمر استغرق عدة عقود لتحويل النظريات إلى أمثلة واقعية

ما يقوله القراء

"هذا كتاب جيد للحصول على لمحة رفيعة المستوى عن التعلم الآلي وإيجابيات وسلبيات كيفية تأثير التعلم الآلي على حياتنا."

3. الذكاء الاصطناعي للبشر

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): جيف هيتون

جيف هيتون عدد الصفحات: 222 صفحة

222 صفحة الوقت المقدر للقراءة: 8 ساعات

8 ساعات سنة النشر: 2013

2013 المستوى الموصى به: القراء المتوسطون والمتقدمون

القراء المتوسطون والمتقدمون المراجعات والتقييمات: 4/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



هناك عدد قليل من كتب الذكاء الاصطناعي الشائعة، ولكن معظمها يحتاج إلى فهم أساسي. الذكاء الاصطناعي للبشر: المجلد 1 من تأليف جيف هيتون يهدف إلى سد هذه الفجوة بأسلوب سهل نسبياً.

كقارئ، ستفهم كقارئ خوارزميات الذكاء الاصطناعي الأساسية تحت فئة التعلم الآلي. يشرح المجلد الأول التعلم في سياق شبكات الحاسوب وأنواع مختلفة من التعلم الآلي. يتطرق المؤلف إلى التعلم الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف، ويصف التقنيات الأساسية مثل الانحدار والتجميع لتطوير وتدريب نماذج التعلم الكبيرة.

"الشبكات العصبية القائمة على الحاسوب ليست مثل الدماغ البشري من حيث أنها ليست أجهزة حوسبة ذات أغراض عامة. فهي تقوم بمهام محددة صغيرة جدًا." جيف هيتون

الوجبات الرئيسية

تقبل معظم خوارزميات الذكاء الاصطناعي مصفوفة من الأرقام المدخلة وتنتج مصفوفة مخرجات. وغالبًا ما يصمم المهندسون المشاكل التي يمكن للذكاء الاصطناعي حلها بهذا الشكل

ما يقوله القراء

"لقد وجدت المعلومات الواردة في هذا الكتاب معروضة بوضوح وإيجاز شديدين. مفيدة جدًا في فهم طريقة العمل الأساسية للمواضيع المطروحة."

4. الثوار السيبرانيون: التكنولوجيا والسياسة في تشيلي في عهد أليندي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): إيدن مدينا

إيدن مدينا عدد الصفحات: 326 صفحة

326 صفحة مدة القراءة: 11 ساعة

11 ساعة سنة النشر: 2011

2011 المستوى الموصى به: القراء المتوسطون والمتقدمون

القراء المتوسطون والمتقدمون المراجعات والتقييمات: 4.3 (جودريدز)



ثوار السايبر: يعد كتاب التكنولوجيا والسياسة في تشيلي في عهد أليندي أحد كتابي الذكاء الاصطناعي الوحيدين في هذه القائمة الذي يقدم تقاطعًا سياسيًا وتكنولوجيًا للذكاء الاصطناعي. يغطي المؤلف مشروعين في الوقت الحقيقي يكشفان مخاطر الذكاء الاصطناعي.

الأول كان تجربة تشيلي الطموحة في التغيير الاشتراكي السلمي. والمثال الآخر هو محاولتها لبناء نظام حاسوبي يُعرف باسم مشروع سايبرسين لإدارة اقتصاد البلاد.

وكانت النتائج خطيرة.

فقد تورطت حكومة تشيلي، التي كان يرأسها سلفادور أليندي، في انقلاب عسكري ولم تنفذ المشروع الآخر.

ويتناول الكتاب بالتفصيل النظام السيبراني للحكومة التشيلية الذي كان من المفترض أن يجلب نظام تصميم شامل، والتفاعل بين الإنسان والحاسوب، والإدارة اللامركزية، وشبكة التلكس الوطنية، ونمذجة سلوك الأنظمة الديناميكية.

كما أن المقابلات والصور الفوتوغرافية والأوصاف الحية لغرفة عمليات الشبكة الشبيهة بـ"ستار تريك" تجعل هذا الكتاب مقنعاً.

_"إن السعي إلى إيجاد حل تكنولوجي لمشكلة الإدارة الاقتصادية يتوافق مع أفكار التقدم الاقتصادي الموجودة في نظرية التبعية، ولكن إلى حد ما فقط."

الوجبات الرئيسية

يرمز مشروع سايبرسين في تشيلي إلى مشروع سايبرنتك-سايبرنتك-سيبرنتك الذي كان محاولة لإدارة المصانع المؤممة باستخدام علم التحكم الآلي

وانطلاقًا من هذا السياق السياسي، يقدم المؤلف دروسًا حول علاقة التكنولوجيا بالسياسة والقيم الإنسانية

ما يقوله القراء

"القصة والأبحاث هنا رائعة ومثيرة للاهتمام - علم التحكم الآلي والإدارة والحواسيب المركزية!!! مخططات انسيابية!!! أنا سعيد لأنني قرأت هذا الكتاب."

5. القوى العظمى للذكاء الاصطناعي: الصين ووادي السيليكون والنظام العالمي الجديد

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلفون: كاي فو لي

كاي فو لي مدة الاستماع: 9 ساعات و17 دقيقة

9 ساعات و17 دقيقة سنة النشر: 2018

2018 المستوى الموصى به: القراء المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين

القراء المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين المراجعات والتقييمات: 4.4 (مسموع)



القوى العظمى للذكاء الاصطناعي: الصين ووادي السيليكون والنظام العالمي الجديد هو كتاب صوتي مثير للاهتمام يصدم المستمعين بالعواقب غير المتوقعة لتطور الذكاء الاصطناعي.

من خلال بعض أحداث الذكاء الاصطناعي الفعلية المثيرة للاهتمام، يتطرق الدكتور لي إلى المنافسة الشرسة بين الولايات المتحدة والصين على اختراعات الذكاء الاصطناعي. ويسهب الكتاب في الحديث عن نظرية المؤامرة الخاصة بالنظام العالمي الجديد وما إذا كانت بعض ابتكارات الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى حكومة عالمية فعلية.

يسلط المؤلف الضوء على الوظائف المتأثرة وتلك التي سيعززها الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أننا على حافة اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

"لن يسمح لنا الذكاء الاصطناعي أبدًا أن نفهم أنفسنا حقًا؛ لن يكون ذلك لأن هذه الخوارزميات استولت على الجوهر الميكانيكي للذكاء البشري. سيكون ذلك لأنها حررتنا لنسيان التحسينات والتركيز بدلاً من ذلك على ما يجعلنا بشرًا حقًا: أن نحب ونكون محبوبين." - كاي فو لي

الوجبات الرئيسية

تتمتع الصين بنظام بيئي فريد من نوعه للذكاء الاصطناعي يتميز بالمنافسة الشرسة، ومستوى عالٍ من روح المبادرة، ومجموعة كبيرة من المهندسين الموهوبين، وحكومة داعمة، واستعداد للمخاطرة

ماذا يقول القراء

"هذا واحد من أهم الكتب لعام 2018". يجب عليك قراءته إذا كنت منخرطًا في أي عمل يستخدم أو سيستخدم التعلم الآلي (التعلم المكثف)."

6. مجتمع العقل

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): مارفن مينسكي

مارفن مينسكي عدد الصفحات: 336 صفحة

336 صفحة الوقت المقدر للقراءة: 11 ساعة

11 ساعة سنة النشر: 1988

1988 المستوى الموصى به: القراء المتقدمون

القراء المتقدمون المراجعات والتقييمات: 4.7/5 210 تقييمات



يقدم كتاب "مجتمع العقل" بحثاً جذاباً في العقل البشري من خلال مقالات من صفحة واحدة، يقدم كل منها فكرة جديدة.

ويغطي الكتاب مفاهيم متعمقة عن الرؤية الحاسوبية، وشبكات التعلم الآلي، وآلات التنبؤ، والتلاعب الآلي، والتفكير المنطقي.

نغطي كتاب الذكاء الاصطناعي هذا لما له من آثار على مجال الذكاء الاصطناعي، ونشجع القراء على التفكير في بناء أنظمة ذات هياكل معيارية وتراتبية تحاكي الوظائف المتنوعة للعقل البشري في المجتمع الحديث.

"يجب أن تكون "أجزاء" التفكير واللغة والذاكرة و"الإدراك" أكثر شمولاً وأكثر تنظيماً، ويجب أن تكون محتوياتها الواقعية والإجرائية أكثر ترابطاً لتفسير القوة الظاهرة والسرعة في الأنشطة العقلية." مارفن مينسكي

الوجبات الرئيسية

ينشأ الذكاء من التفاعلات والتعاون بين عدد لا يحصى من العوامل في العقل. وهو لا ينحصر في نموذج مركزي واحد بل ينشأ من الجهود الموزعة لهذه العوامل

ما يقوله القراء

"يشرع المؤلف، وهو أحد آباء الذكاء الاصطناعي بلا منازع، في تقديم نموذج تجريدي لكيفية عمل العقل البشري. وتتلخص أطروحته في أن عقولنا تتكون من مجموعة ضخمة من العقول الصغيرة أو الوكلاء الذين تطوروا لأداء مهام معينة."

7. الخوارزمية الرئيسية: كيف سيعيد البحث عن آلة التعلُّم المطلقة تشكيل عالمنا

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلف (المؤلفون): بيدرو دومينغوس

بيدرو دومينغوس عدد الصفحات: 352 صفحة

352 صفحة الوقت المقدر للقراءة: 11 ساعة

11 ساعة سنة النشر: 2018

2018 المستوى الموصى به: القراء المتقدمون والمتوسطون

القراء المتقدمون والمتوسطون المراجعات والتقييمات: 4.3/5 (أمازون) 3.7/5 (جودريدز)



يشرح كتاب "الخوارزمية الرئيسية" أحد أفضل الكتب في مجال الذكاء الاصطناعي، كيف تعمل شبكات التعلم الآلي من خلال التعلم من مجموعات البيانات في التكنولوجيا الرقمية. تراقب هذه الخوارزميات أفعالنا على الإنترنت وتقلدنا وتختبر المعلومات المتاحة.

وتتمثل فرضية الكتاب في أن معظم مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي والجامعات تحاول ابتكار أساس جديد لخوارزمية تعلم لاكتشاف أي معرفة من البيانات والقيام بما نريد. ويجادل المؤلف بأنه لا توجد خوارزمية رئيسية واحدة يمكنها التنبؤ بأي مجال من مجالات المشاكل.

تتعلم المزيد عن آلات التعلم التي تشغل أمازون وجوجل وشركات التكنولوجيا الأخرى.

"إذا كنت عالم كمبيوتر كسولًا وغير بارع جدًا، فإن التعلم الآلي مثالي لأن خوارزميات التعلم تقوم بكل العمل ولكنها تتيح لك الحصول على كل الفضل." - بيدرو دومينغوس

الوجبات الرئيسية

يقدم الكتاب فكرة خوارزمية تعلم واحدة وشاملة تسمى الخوارزمية الرئيسية، وهي قادرة على دمج مناهج مختلفة للتعلم الآلي

يمكنك تصنيف مناهج التعلم الآلي إلى خمس قبائل، تمثل كل منها فلسفة مختلفة. وهي تشمل المنطق الرمزي، والشبكات العصبية الاتصالية، والخوارزميات التطورية، والاحتمالية الباييزية، والمنطق التناظري. يجب أن تغطي الخوارزمية الرئيسية قوة كل قبيلة

ما يقوله القراء

"يزيل بيدرو دومينغوس الغموض عن تعلّم الآلة ويوضح مدى روعة وإثارة المستقبل."

8. التعلم العميق

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلفون: إيان جودفيلو ويوشوا بنجيو وآرون كورفيل

إيان جودفيلو ويوشوا بنجيو وآرون كورفيل عدد الصفحات: 800 صفحة

800 صفحة الوقت المقدر للقراءة: 23 ساعة

23 ساعة سنة النشر: 2016

2016 المستوى الموصى به: القراء المتقدمون والمتوسطون

القراء المتقدمون والمتوسطون التقييمات: 4.3/5 (أمازون) 4.4/5 (جودريدز)



بالنسبة للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا الذين يخططون للعمل في مجال الحوسبة والتعلم الآلي، يعد كتاب التعلم العميق مورداً مشروعاً لتعلم المفاهيم المعقدة.

يقدم الكتاب خلفية رياضية ومفاهيمية تغطي مواضيع مختلفة، بما في ذلك الجبر الخطي، ونظرية الاحتمالات ونظرية المعلومات، والحساب العددي، والتعلم الآلي.

سوف تستمتع بالقراءة عن كيفية استخدام الممارسين لتعلم التعلم الآلي في هذا المجال، مثل التحسين والشبكات التلافيفية، ونمذجة التسلسل، والتنظيم، والمنهجية العملية، والتغذية العميقة.

"يمكن للشبكات العصبية أن تكون أكثر تعبيرًا من معظم النماذج الأخرى، ولكن هذا التعبير لا يؤدي تلقائيًا إلى القدرة على تعلم البنية الأساسية الحقيقية للبيانات." - إيان جودفيلو ويوشوا بنجيو وآرون كورفيل

الوجبات الرئيسية

تُعد شبكات التغذية العميقة الأمامية، التي تُسمى شبكات الإدراك الحسي متعددة الطبقات (MLPs)، نماذج التعلم العميق المثالية. تحدد هذه الشبكات تعيينًا وتتعلم قيمة المعلمات، مما ينتج عنه أفضل تقريب للدالة

ما يقوله القراء

"الكتاب المقدس للذكاء الاصطناعي ... يجب أن يكون النص إلزاميًا للقراءة من قبل جميع علماء البيانات وممارسي التعلم الآلي للحصول على موطئ قدم مناسب في هذا المجال المتنامي بسرعة في تكنولوجيا الجيل التالي."

9. الحياة 3.0: أن تكون إنسانًا في عصر الذكاء الاصطناعي

عبر أمازون

عن الكتاب

المؤلفون: ماكس تيجمارك

ماكس تيجمارك عدد الصفحات: 364 صفحة

364 صفحة الوقت المقدر للقراءة: 11 ساعة

11 ساعة سنة النشر: 2018

2018 المستوى الموصى به: القراء المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين

القراء المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين المراجعات والتقييمات: 4.4/5 (أمازون) 4/5 (جودريدز)



من بين كتب التايمز لهذا العام، الحياة 3.0: أن تكون إنساناً في عصر الذكاء الاصطناعي يتساءل عما إذا كان الذكاء الخارق سيكون أداتنا أم إلهنا. يأخذك المؤلف إلى قلب أحدث الأفكار حول الذكاء الاصطناعي ويساعدك على فصل الأساطير عن الحقائق واليوتوبيا عن الديستوبيا.

يشرح تيجمارك كيف يمكن للأتمتة أن تساعدنا الأتمتة على تنمية رخائنا دون أن تفقد البشرية هدفها أو دخلها. ويستكشف طرق ضمان أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية لمهامها دون أن تتعطل أو تتعرض للاختراق.

"إن مشكلة المواءمة هي التحدي الرئيسي في بناء ذكاء اصطناعي فائق الذكاء - كيفية جعل الآلة تفهم ما نريده وتساعدنا على تحقيقه، حتى لو لم نكن نعرف كيف نحدد هذا الهدف بأنفسنا." - ماكس تيجمارك

الوجبات الرئيسية

المرحلة الأولى من الحياة، الحياة 1.0، هي مرحلة بيولوجية؛ والمرحلة الثانية (الحياة 2.0) هي مرحلة ثقافية؛ والمرحلة الثالثة (الحياة 3.0) هي شكل من أشكال الحياة التكنولوجية مع القدرة على تصميم برمجياتها وأجهزتها

دور الوعي في الذكاء الاصطناعي والآثار الأخلاقية المترتبة على خلق آلات واعية

ما يقوله القراء

"تضع المقدمة الخيالية لهذا الكتاب غير الخيالي إطارًا لأهمية إدارة التقدم نحو الذكاء الاصطناعي العام."

10 الشبكات العصبية والتعلم العميق ### 10 الشبكات العصبية والتعلم العميق

عن الكتاب

المؤلفون: شارو سي. أغاروال

شارو سي. أغاروال عدد الصفحات: 553 صفحة

553 صفحة الوقت المقدر للقراءة: 14.8 ساعة

14.8 ساعة سنة النشر: 2023

2023 المستوى الموصى به: القراء المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين

القراء المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين المراجعات والتقييمات: 4.1/5 13 مراجعة



يتخذ كتاب الشبكات العصبية والتعلم العميق نهجًا حديثًا للتعلم العميق مع التطرق إلى النماذج الكلاسيكية. يجادل المؤلف بأن نظرية ومخطط الشبكات العصبية ضروريان لفهم الموضوعات المعقدة مثل التحليل التنبؤي والبنى العصبية في دراسات الحالة المختلفة.

ما الذي يحدث عندما يكون أداء نماذج الشبكات العصبية أفضل من نماذج التعلم الآلي الجاهزة، ولماذا يصعب تدريب هذه الشبكات؟

سوف تتعلم كيف ينشئ المهندسون البنى العصبية لحل المشاكل الأخرى. يركز المؤلف على أفكار التعلم الآلي الحديثة مثل المحولات، والآليات، والنماذج اللغوية المدربة مسبقاً.

"أحد الجوانب المهمة للشبكات العصبية هو تخزين البيانات والعمليات الحسابية المتكاملة بإحكام. على سبيل المثال، تعتبر الحالات في الشبكة العصبية نوعًا من الذاكرة العابرة، والتي تتصرف إلى حد كبير مثل السجلات المتغيرة باستمرار في وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر." - شارو سي. أغاروال

الوجبات الرئيسية

إن قوة نماذج الشبكات العصبية هي أيضًا أكبر نقاط ضعفها لأنها غالبًا ما تفرط في ملاءمة بيانات التدريب ما لم نصمم عملية التعلم بعناية

تستخدم أساليب التعلم الآلي التقليدية أساليب التحسين والنسب المتدرجة لتعلم النماذج ذات المعلمات. لا تختلف أنظمة الشبكات العصبية

ما يقوله القراء

"هذا الكتاب هو أحد الكتب القليلة ذات الأسلوب الأكاديمي عن التعلم العميق، ويركز على أساسيات الموضوع، بما في ذلك النظرية والتطبيقات التي تدعم التعلم العميق."

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يعمل ClickUp AI بمثابة أداة إنشاء المحتوى التي تجلب الخطوات التالية من جداول أعمال الاجتماعات والمواضيع المشتركة وتكلف أعضاء الفريق بالمهام التي يحتاجون إلى إكمالها تخلص من عقبة الكاتب: بدلًا من كتابة نسخك من الصفر، استخدم قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي المجانية لإنشاء نسخ مركزة بالليزر لمختلف السياقات والسيناريوهات. بدءًا من ردود العملاء ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتأهيل إلى منشورات المدونة وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي، اكتبها كلها باستخدام ClickUp

بدلًا من كتابة نسخك من الصفر، استخدم قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي المجانية لإنشاء نسخ مركزة بالليزر لمختلف السياقات والسيناريوهات. بدءًا من ردود العملاء ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتأهيل إلى منشورات المدونة وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي، اكتبها كلها باستخدام ClickUp تصوير البيانات بسهولة:تصوّر البيانات هو تطبيق لا يُستهان به للذكاء الاصطناعي لإطلاق العنان للشركاء المخفيين في تحليلات بياناتك. تساعدك لوحات معلومات ClickUp على تصور المعلومات وإنشاء سيناريوهات الأعمال وتخصيص تصوراتك

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أفضل المخرجات تجمع بين المعرفة النظرية والأدوات العملية

من ناحية، تساعدك كتب الذكاء الاصطناعي في هذه القائمة على فهم أساسيات التعلم الآلي وعلوم الحاسوب والتحليلات التنبؤية ونماذج التعلم بشكل أفضل.

ومن ناحية أخرى، تساعدك أدوات مثل ClickUp AI على زيادة إنتاجيتك بشكل كبير، سواء كان دورك مبتدئاً أو مديراً تنفيذياً.

الجمع بين كلا النهجين يمنحك السبق والاطلاع على تطبيقات أدوات الذكاء الاصطناعي عملياً. اشترك في ClickUp وابدأ في استكشاف كيف يتيح لك الذكاء الاصطناعي إنجاز المزيد في وقت أقل.