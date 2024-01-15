ما هو تحليل PEST؟ النماذج والتعريفات والأمثلة

يستخدم استراتيجيو الأعمال المتمرسون "التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي" (PEST) لتحديد ما إذا كان البلد أو السوق أو المدينة الجديدة مناسبة لتوسيع الأعمال التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، كجزء من التخطيط الاستراتيجي المستمر، يتضمن تحليل PEST تحديد واكتشاف القوى الخارجية التي تنطوي على مخاطر كبيرة على عملك التجاري ووضع استراتيجيات للتعامل مع تلك التغييرات.

يساعد تحليل الأسباب والآثار المحتملة للتغييرات غير المتوقعة التي من المحتمل أن تؤثر على عملك على فهم ما يحدث وبناء خطة عمل تناسب المشهد التكنولوجي.

تقليدياً، كان تحليل PEST ينطوي على كتابة تحليل كل عامل اقتصادي واجتماعي وتكنولوجي ووضع افتراضات حول أنماطها المتغيرة.

ومع ذلك، سواءً كان التخطيط لإطلاق منتج جديد أو تقييم السوق بحثًا عن التهديدات المحتملة، فإن أدوات مخطط التقارب ونموذج تحليل PEST يساعد في تسهيل العملية.

تساعدك هذه الأدوات على المراقبة المستمرة للخسائر والاستعداد لها، وتحديد التهديدات، وفهم قدراتك في بيئة الأعمال الأوسع نطاقاً.

تشارك هذه المقالة كيفية إجراء تحليل PEST والأدوات اللازمة لإجراء تحليلك وتنظيمه بفعالية.

ما هو تحليل PEST؟

تحليل بيست هو التنبؤ بالمشروع منهجية لمحترفي الأعمال والاستراتيجيين. تبحث PEST في العوامل الخارجية مثل التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية التي من المحتمل أن تؤثر على أداء عملك وإيراداتك.

طور البروفيسور فرانسيس أغيلار من جامعة هارفارد هذا الإطار في عام 1967 لتقييم كيفية تأثير هذه العوامل على بيئة الأعمال. ويساعدك تحليل عوامل PEST على تحديد التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية الحالية والاستفادة من النتائج كميزة تنافسية.

تشمل عوامل PEST المختلفة ما يلي:

العوامل السياسية

الاقتصاد الحالي والمناخ السياسي للبلد

نظرة فاحصة على السياسات الضريبية ولوائح العمل وحماية الملكية الفكرية واللوائح البيئية

سيناريو الاستثمار، وفرص الشراكة الأجنبية، وسياسة التجارة الخارجية

اللوائح الحكومية بشأن المواد الخام، واللوائح التجارية، ونهج السياسة الضريبية

العوامل الاقتصادية

الاتجاهات السنوية للعوامل الاقتصادية مثل أسعار الفائدة ومعدلات التضخم

تكلفة المعيشة والقوة الشرائية واتجاهات نمط الحياة

النمو الاقتصادي، والناتج المحلي الإجمالي، والدخل المتاح، واتجاهات التوظيف

القيود التجارية والسياسة الحكومية للأعمال التجارية الدولية

الصحة الاقتصادية العامة والاستقرار السياسي للبلد بشكل عام

العوامل الاجتماعية

مجموعة المواهب، وتكاليف العمالة، والتوزيع العمري، والمتطلبات التعليمية

معدل النمو السكاني، وأنماط التوظيف، واتجاهات سوق العمل

العلامات التجارية الشائعة الحالية، واتجاهات المستهلكين، والوعي الصحي، والمواقف الثقافية

العوامل التكنولوجية

توافر البنية التحتية الحديثة لدعم أنشطة الإنتاج والتسويق

القدرة على التكيف مع أحدث التقنيات مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي

مستوى الاضطراب والتحول في حوافز التكنولوجيا الجديدة

بنهاية تحليل PEST الناجح، ستكون قادراً على الإجابة عن الأسئلة التالية:

هل البيئة السياسية للبلد مستقرة؟

هل تشهد الدولة نموًا اقتصاديًا، وهل يمكن للأسواق المستهدفة تحمل تكلفة منتجك؟

إذا أنشأت شركة فرعية، هل سأحصل على عمالة ماهرة تتناسب قيمها الاجتماعية مع قيمة علامتي التجارية؟

هل يمكن للبلد أن يزودني بالعوامل التكنولوجية والبنية التحتية اللازمة، أم أحتاج إلى الاستعانة بمصادر خارجية؟

ما هو تحليل PESTLE؟

تحليل PESTLE هو امتداد لتحليل PEST. يأخذ PESTLE في الاعتبار جميع عوامل تحليل PEST إلى جانب عاملين إضافيين - الظروف القانونية والبيئية، التي قد تؤثر على عمليات عملك.

العوامل القانونية التي قد تؤثر على عملك

قوانين حماية البيانات

قوانين التمييز

قوانين حماية المستهلك

قوانين التوظيف

العوامل البيئية التي يجب التركيز عليها

أحوال الطقس والمناخ

مبادرات إدارة النفايات

التوعية بالتلوث البيئي

أهمية تحليل PEST

ما هو ذلك الهدف المشترك لجميع الشركات، بغض النظر عن الصناعة التي تنتمي إليها أو المنتج الذي تبيعه؟ عادةً ما يكون هذا الهدف هو تحقيق الأرباح، أو الريادة في المنافسة، أو أهداف على نفس المنوال.

الآن، تختلف هذه الأهداف من شركة إلى أخرى. ومع ذلك، تحتاج الشركات إلى فكرة محددة عن السوق المستهدف وتفضيلاته قبل تحديد الأهداف الصحيحة. يساعد تحليل PEST على التركيز على تطوير خطة تسويق شاملة من خلال تحليل العناصر الخارجية المهمة.

يحتاج استراتيجيو التسويق ومحترفو الأعمال إلى تحليل PEST لأربعة أسباب رئيسية:

الحصول على ميزة المحرك الأول من خلال اكتشاف الفرص التجارية الممتازة التي لم يواجهها المنافسون بعد

تحديد التهديدات الحرجة واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل بدء العمليات بشكل رسمي

اتخاذ القرارات على جوانب قابلة للقياس الكمي وعدم الاعتماد على الافتراضات فقط

إجراء تقييم مستقبلي لتحديد مدى احتمال أو تواتر تغير هذه العوامل في المستقبل لتقييم استدامة استراتيجية عملك

دعنا نتعمق أكثر في السيناريوهات المختلفة التي يجب عليك فيها استخدام تحليل PEST كأداة عمل استراتيجية.

متى يجب عليك استخدام تحليل PEST؟

يُستخدم تحليل PEST لفهم التغييرات غير المتوقعة وتقييم استباقي لما إذا كان قرار العمل مناسبًا لمؤسستك أم لا. فيما يلي بعض حالات الاستخدام المحددة التي يكون فيها تحليل PEST مفيدًا:

التغير الجذري في العوامل الخارجية

يعد تقييم التغيير أمرًا مربكًا عندما يتغير مشهد الأعمال بشكل جذري دون سابق إنذار وبدون الأدوات المناسبة.

يقوم تحليل PEST بتحليل العوامل الاقتصادية والسياسية الخارجية والتغيرات التكنولوجية والقانونية والبيئية لفهم كيفية تأثيرها على مؤسستك والتركيز وفقًا لذلك.

لنأخذ مثالاً على تحليل PEST. خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين، أثرت تأخيرات الشحن على معظم الشركات العالمية. باستخدام تحليل PEST، يمكنك استقراء وتوقع تأثير تأخير الشحن على استراتيجيتك المستقبلية.

التوسع في سوق جديدة

نظرًا لأن تحليل PEST يركز على العوامل الثقافية والاقتصادية عند التوسع إلى مناطق جغرافية جديدة، استخدم هذا الإطار لقياس الاختلافات الثقافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود شخص على دراية بالسوق الجديدة يساعد على تطوير استراتيجية الذهاب إلى السوق مع مراعاة العوامل الثقافية.

على سبيل المثال، لاقت حملة بيبسي "تعال إلى الحياة مع جيل بيبسي" استحساناً كبيراً من قبل الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، وعدت النسخة الصينية بأن "بيبسي تعيد أقاربك من الموت"، لكنها لم تحقق نجاحاً كبيراً. هذا مثال جيد على كيف كان من الممكن أن يساعد تحليل PEST في منع هذا الخطأ الثقافي.

تطوير منتج جديد

ينطوي تطوير منتج جديد على إجراء بحوث كثيرة تتراوح بين اتجاهات المستهلكين وأنماط الإنفاق وتحديد الملف الشخصي المثالي للعميل (ICP).

ويساعدك تحليل PEST على النظر في العوامل الخارجية التي قد يأخذها برنامج المقارنات الدولية في الاعتبار أثناء عملية اتخاذ القرار.

تحليل الرؤية طويلة الأجل

يعد تحليل PEST مفيدًا عندما تريد تحليل الصورة طويلة الأجل لعملك من منظور التفكير الاستراتيجي:

عندما تبدأ عملاً جديداً أو تفتح شركة تابعة لعملك الحالي في موقع جديد. أو عند رغبتك في إعادة تقييم السوق الحالية

ما إذا كانت أسعار الفائدة في السوق المستهدفة مجدية أو أن العمل التجاري سيواجه خسارة كبيرة

عندما تواجه مشكلة حرجة (مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا) تتعلق بالبلد المضيف، فأنت تريد تقييم مدى تأثيرها على عملياتك

كنت تبدأ خط إنتاج جديد أو تنتقل من عمل تجاري قائم على الخدمات إلى عمل تجاري قائم على المنتجات

ما هو تحليل SWOT وكيف يختلف عن تحليل PEST؟

غالباً ما يُستخدم تحليل SWOT، وهو أسلوب آخر شهير لأبحاث السوق، مع تحليل PEST لتقييم بيئة الأعمال والعوامل التكنولوجية الأخرى التي تؤثر على التغيير. يرمز تحليل SWOT إلى - نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

على عكس تحليل PEST، حيث ينصب تركيزك فقط على تحليل البيئة الخارجية للأعمال التجارية، يقوم تحليل SWOT بتقييم البيئتين الداخلية والخارجية.

يستخدم الإستراتيجيون تحليل PEST كـ أداة لرسم الخرائط الذهنية لتحليل بيئة الأعمال وتحديد التهديدات والفرص المحتملة. تحتاج إلى هذا الإطار في مرحلة وضع الأفكار للأعمال التجارية.

من ناحية أخرى برنامج تحليل SWOT هو أداة خاصة بالمشروع تظهر في الصورة بعد نجاحك في وضع خطة العمل. في هذه المرحلة، تريد تحديد نقاط قوتك الداخلية لمواجهة التهديدات الخارجية ونقاط الضعف حتى لا تفوتك الفرص الخارجية.

يعمل تحليل SWOT وتحليل PEST بشكل أفضل عند تنفيذهما معاً.

كيفية إجراء تحليل PEST

يستغرق إجراء تحليل PEST أو PESTLE من البداية وقتاً طويلاً ويستهلك الكثير من الموارد. بدلاً من ذلك, قالب تحليل PESTLE من ClickUp يوفر أطر عمل لفهم وتحليل العوامل الخارجية التي تؤثر على بيئة عملك.

يعد قالب ClickUp PESTLE Analysis أداة قيمة لتوقع الخسائر، ومنع المخاطر، وفهم قدرات الأعمال

وفي الوقت نفسه، باستخدام هذا القالب، تكون قد حددت فرصًا كبيرة لنمو الإيرادات.

فوائد استخدام قالب تحليل بيستلي لتلبية أهداف المشروع هي

نهج منظّم لجمع البيانات وتنظيمها وتفسيرها

يساعد في وضع استراتيجيات مصممة خصيصًا لعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وبيئية محددة

استخدم حالات المهام المخصصة مثل "WIP" و"معلّق" و"إعادة فتح" لتتبع التقدم المحرز في عامل خارجي معين حتى تكمل البحث

اختر سمات مختلفة (نوعية وكمية) لتسجيل كل عامل. على سبيل المثال، الملاحظات وجوانب المخاطر والدرجات لكل دولة

يسمح لك هذا القالب بإضافة ما يصل إلى ست سمات لتبسيط تحليل البيانات

مثل أي برنامج إدارة المشاكل ، يقدم ClickUp ثلاث طرق عرض لقالب تحليل PEST هذا. طرق العرض المتاحة هي طريقة عرض اللوحة، وطريقة عرض القائمة، ودليل البدء البسيط

يوفر قالب تحليل PESTLE ميزات إدارة المشروع العادية مثل إضافة الجداول الزمنية والحقول المخصصة وإرسال التذكيرات والعلامات والتسميات لضمان رؤية الجميع.

والآن، دعنا نناقش كيفية استخدام هذا القالب لإجراء أول تحليل PESTLE (PESTLE).

حدد جوانب العوامل المحتملة التي يجب أخذها في الاعتبار

يرتبط كل عامل بيئي بعناصر متعددة. إذا قمت بتحليل جميع هذه الجوانب بشكل فردي، فقد يستغرق تحليل PEST شهورًا، بل وسنوات، لإكماله. لذا، فإن الاستراتيجية الأكثر ذكاءً هي تحديد الجوانب الرئيسية ذات الصلة الوثيقة بعملك لكل عامل.

لنفترض أنك قمت بإجراء تحليل PEST لعوامل الاقتصاد الكلي لفهم ما إذا كان يجب عليك التوسع إلى بلد جديد. إنشاء مشروع وثيقة لسرد جميع المجالات الحرجة لكل عامل تريد استهدافه والعوامل التي قد تؤثر على عملك.

عند إنشاء منتج جديد، استخدم مستندات ClickUp لتحليل PEST الخاص بك

تشمل العوامل السياسية احتمال وجود صراع مع دول أخرى، أو انتخابات قادمة، أو تشريعات سياسية خاصة للشركات الدولية التي يجب أن تعرفها قبل البدء في المشروع.

العوامل الاقتصادية التالية التي يجب أخذها في الاعتبار هي نمو أو انخفاض أسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي، وإذا كان هناك اختلاف كبير في سعر الصرف، والسياسة الحكومية المتعلقة بالقيود التجارية الدولية.

العوامل الاجتماعية والثقافية الشائعة هي أنماط شراء المستهلكين أو تفضيلاتهم واختلافات القيم بين الأجيال التي قد تؤثر على السوق المستهدفة.

قم بتصنيف المستندات بناءً على علامات مثل العوامل الخارجية PEST لسهولة الوصول إليها وإمكانية البحث فيها. أضف الموارد والإرشادات ومواقع الويكي الخاصة بالشركة إلى مساحة العمل الخاصة بك.

اكتب الفرص والتهديدات المرتبطة بكل عامل من العوامل

بمجرد جمع البيانات، قم بالعصف الذهني وحدد الفرص والتهديدات ذات الصلة. سيساعدك إقران تحليل PEST مع تحليل SWOT في هذه المرحلة.

على سبيل المثال، خلال جائحة كوفيد-19، لاحظت علامات تجارية مثل Slack الفرص والتهديدات التالية:

الفرص التهديدات التحول الكامل إلى إعدادات أماكن العمل عن بُعد بسبب عمليات الإغلاق المتكررة، وشيوع التقنيات التي لا تعمل باللمس. بمجرد زوال الجائحة، ستبدأ العمليات في الموقع مرة أخرى، مما يؤدي إلى تقليل استخدام التقنيات عن بُعد.

في هذه المرحلة، استخدام ClickUp Whiteboard للعصف الذهني التعاوني. إليك كيف تكون السبورة البيضاء لوحة إبداعية لفريقك:

تعاون مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي لإضافة الملاحظات والعصف الذهني بالتفصيل وتقديم أفكار جديدة

تحويل المفاهيم إلى أفعال بشكل أسرع من خلال إنشاء مهام محددة في ClickUp وتعيين أعضاء الفريق لكل مهمة

تساعد إضافة الصور والروابط في الأماكن ذات الصلة على إضافة سياق لكل مهمة

الابتعاد عن العمليات المستندة إلى المستندات والتفكير بطريقة إبداعية من خلال المشاركة المرئية تقنيات وضع الأفكار مثل الخرائط الذهنية

تسمح لك إمكانيات التضمين في ClickUp بإضافة الويب والمستندات وبطاقات المهام إلى السبورة البيضاء

قم بالعصف الذهني أو وضع الاستراتيجيات أو تخطيط سير العمل باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards التعاونية المرئية

في هذه المرحلة، يعمل ClickUp AI على تبسيط سير عملك، سواء كنت تدير إصدار منتج أو تنشئ مستند تحليل PEST لأصحاب المصلحة. باستخدام ClickUp AI، اسحب عناصر العمل من ملاحظات الاجتماع ومشاركتها مع الفريق، وتلخيص سلاسل التعليقات، وإنشاء تحديثات المشروع للمتعاونين الداخليين والخارجيين.

وقت التخطيط واتخاذ الإجراءات

استنادًا إلى جميع البيانات المجمعة المتعلقة بجميع عوامل الاقتصاد الكلي، قم بتعيين أهداف عملك والإجراءات المحددة لكل هدف.

على سبيل المثال، في حالة استخدام Slack المذكورة أعلاه، يمكن أن تكون بعض أهداف العمل ذات الصلة:

زيادة قاعدة مستخدمي سلاك بنسبة 80% خلال فترة الجائحة

الانتقال من أداة تعمل عن بُعد أولاً إلى أداة مختلطة للبقاء على صلة بالجائحة

لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، ستكون الإجراءات ذات الصلة:

إضافة المزيد من ميزات العمل عن بُعد إلى Slack، مثل مكالمات الفيديو، وإدارة المشاريع المدمجة، وتسجيل الشاشة.

إضافة ميزات مبتكرة وعمليات تكامل جديدة بحيث تستخدم أماكن العمل التي تعمل في الوضع الهجين هذه الأداة أيضاً.

أيضًا، حافظ على قوالب تقرير ما بعد العمل مفيد لتتبع الإجراءات من حين لآخر واتخاذ قرارات العمل ذات الصلة.

استخدام قوالب تقرير ما بعد الإجراء للتحليل بأثر رجعي

قم بتوثيق تحليل PEST التالي باستخدام ClickUp

هناك طريقة رائعة لتحقيق أقصى استفادة من تحليل PEST وهي استخدام أداة إدارة المشروع ق لجعل المعلومات مرئية لجميع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، والتعاون مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي، وتنظيم هذا التحليل للرجوع إليه في المستقبل.

يستخدم مديرو المشاريع ومحللو الأعمال أداة إدارة المشاريع من ClickUp لمساعدة الجميع على البقاء على نفس الصفحة فيما يتعلق بالعوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على عملك.

يساعد قالب تحليل PESTLE الخاص بـ ClickUp محترفي الأعمال على فهم البيئة الحالية والخارجية للأعمال وتجنب زحف النطاق .

ابدأ بإدراج جميع العوامل الخارجية في مستندات ClickUp Docs، بما في ذلك العوامل الاجتماعية، وقم بتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع لتبقى على رأس أفكارك.

بعد ذلك، استخدم خاصية ClickUp قوالب عرض القيمة لتوصيل عروضك، وإجراء تحليل تنافسي، وتطوير عروض القيمة الفريدة التي تركز على العملاء (UVP).

قم بإنشاء مهام لكل عامل واستخدم أهداف النقر فوق الأهداف للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك بمواعيد نهائية واضحة.

حدد مقاييس نجم الشمال الخاصة بك وحققها باستخدام ClickUp

قم بتحويل هذه الخطط إلى إجراءات، وقم بتقسيم كل عنصر من عناصر الإجراءات إلى مهام متعددة، وقم بتنظيم جميع مهامك في لوحة معلومات ClickUp لرؤية الجميع. احصل على رؤى ثرية حول التقدم المحرز في تحليل PEST الخاص بك من خلال الرسوم البيانية الخطية والدائرية والشريطية. بالإضافة إلى تقييم قدرة الفريق على إدارة أعباء العمل. اشترك في ClickUp مجانًا .

قم بإنشاء أول تحليل PEST الخاص بك وأتقن فن جمع البيانات دون عناء.