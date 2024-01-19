كيف تصبح قائد مشروع فعّالاً لفريقك

المشاريع تجعل عالم الأعمال يدور حولنا. عادةً ما يحصل المتخصصون في إدارة المشاريع على الكثير من الفضل في نجاح المشاريع، لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يحققون النتائج. قد يحصل مديرو المشاريع على كل الضجيج، لكن قادة المشاريع هم المحركون والمحركون الذين يشرفون على المشاريع ويطورون الأفكار الكبيرة ويديرون الموارد.

أن تكون قائد مشروع هو أكثر بكثير من مجرد الالتزام بالمواعيد النهائية والإشراف على المهام. فهو يتطلب تحفيز أعضاء الفريق وتحقيق أهداف المشروع . قد يبدو ذلك مشابهًا جدًا لدور مدير المشروع، لكن الوظيفتين ليستا متماثلتين تمامًا.

سنشرح في هذا الدليل ماهية قادة المشاريع وكيف يختلفون عن مديري المشاريع. سنطلعك أيضًا على أكثر الخصائص المطلوبة لقادة المشاريع الفعّالين بالإضافة إلى 10 استراتيجيات لمساعدتك على أن تصبح أفضل قائد مشروع في العالم. 🙌

## ما هو قائد المشروع؟

قائد المشروع هو الذي يدير خطة المشروع وتضمن التسليمات يتم إكمالها ضمن الجدول الزمني المحدد. على عكس مدير المشروع التقليدي، يركز قائد المشروع بشكل أكبر على توجيه وإلهام فريق المشروع. ويتضمن هذا الدور مستوى أعلى من المشاركة، مع التركيز أكثر على الجوانب الاستراتيجية والشخصية ل إدارة الفريق .

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عادةً ما يتعامل قادة المشروع مع مهام مثل:

تحديد نطاق المشروع

وضع خطة للمشروع مع المهام والجداول الزمنية والموارد والمعالم الرئيسية

تحديد الأهداف والغايات

تجميع فريق المشروع

إدارة الموارد والميزانيات

التنسيق مع جميع أصحاب المصلحة

تتبع تقدم المشروع

تحفيز وتوجيه أعضاء الفريق

الاحتفال بالنجاحات وتحليل الإخفاقات

يتمتع قادة إدارة المشاريع بمهارات قيادية قوية ويعرفون كيفية بناء بيئة عمل إيجابية ومنتجة يشعر فيها الجميع بأنهم جزء من الفريق. ويحتاجون إلى مهارات رائعة في التعامل مع الآخرين فهم إدارة المشاريع الأدوات والمنهجيات، مثل إرشادات Scrum وPMI، لا يضر أيضًا.

قائد المشروع مقابل مدير المشروع

إذا كنت تبحث عن أدوار قيادية في المشاريع، فقد تصادفك قوائم وظائف لكل من مديري المشاريع وقادة المشاريع. هناك بعض التداخل بين هذين الدورين، لكنهما في الواقع وظيفتان منفصلتان. تحقق من الاختلافات الرئيسية بين هذين الدورين لمعرفة ما هو الأفضل لخبرتك ومهاراتك.

التركيز الأساسي

مديرو المشاريع هم المنفذون. فهم ينفذون المشروع ويتحكمون في جميع الأجزاء المتحركة. فهم يهتمون بتحقيق أهداف المشروع، والحفاظ على جميع الأعمال ضمن نطاق المشروع، وضمان تحقيق أهداف المشروع مخرجات المشروع تكتمل في الوقت المحدد.

من ناحية أخرى، فإن قادة المشروع هم أصحاب الرؤية. ليس من غير المعتاد أن يأتي قائد المشروع بفكرة المشروع الأولية. يقوم هؤلاء المفوضون الرئيسيون بتسليم رؤيتهم إلى مديري المشاريع لتنفيذها بينما يركزون على نجاح المشروع على مستوى عالٍ. 💡

في حين أن قادة المشاريع لا يزالون متواضعين وعقلانيين، إلا أنهم عباقرة مجانين إدارة المشاريع . فهم أكثر استعدادًا للمخاطرة وقبول الأفكار الخارجة عن المألوف. يوازن مديرو المشاريع بين هذا الأمر وبين نهج أكثر اتزانًا وموجّه نحو العمل، مما يضمن أن تكون أفكار قائد المشروع قابلة للتحقيق بالفعل.

المؤهلات

محترف مديرو المشاريع معتمدون من معهد إدارة المشاريع كمحترفين في إدارة المشاريع (PMPs). وهذه شهادة محددة تثبت أن المدير يعرف كيفية اتباع منهجيات أو أطر عمل متعددة.

لا يمتلك قادة المشاريع أوراق اعتماد رسمية. هناك الكثير من القيمة في الحصول على شهادة PMP كقائد مشروع، ولكنها ليست شرطًا دائمًا. هذا دور أكثر عمومية، لذلك من المهم أكثر أن يتمتع قائد المشروع بالمعرفة المؤسسية ومهارات التعامل مع الآخرين والخيال السليم.

المهام

يشرف مديرو المشاريع على خطة المشروع والجدول الزمني للمشروع وسير عمل الفريق. وعادةً ما يديرون الموارد والميزانيات، على الرغم من أن بعض المؤسسات تعطي هذه المهمة لقائد المشروع. سيضمن مديرو المشاريع أيضًا اتباع المشاريع لأفضل ممارسات معهد إدارة المشاريع والامتثال للوائح الصناعة.

قارن بصريًا بين أعباء عمل الفريق وتتبع التقدم باستخدام طريقة عرض ClickUp Timeline

يدعم قائد المشروع رؤية الفريق ويوائم هذه الرؤية مع أهداف المشروع. يركزون على الابتكار وحل المشكلات بطريقة إبداعية. وبما أنهم عادةً ما يكونون مسؤولين عن الديناميكيات الشخصية، يتولى قادة المشروع حل النزاعات. وسواءً كانت هناك مشكلة داخل فريق المشروع أو مع العميل، فإنهم يقومون بدور الوسيط.

دورهم في ديناميكيات الفريق

مديرو المشاريع أكثر توجهاً نحو السياسات ويتبعون عمليات منظمة لصنع القرار. أما قادة المشاريع فهم أكثر مرونة وتكيفاً من مديري المشاريع. ولهذا الغرض، يعمل مدير المشروع بشكل أكبر كمشرف أو منسق للمشروع. قائد المشروع هو أيضًا قائد الفريق الذي يعمل كمرشد. فهم يعززون بيئة عمل تعاونية وتمكينية تدعم - إذا تم تنفيذها بشكل جيد - العمل الرائع وثقافة الفريق القوية.

## خصائص قائد المشروع الفعال قائد المشروع الفعال

يجب على قادة المشاريع أن يلهموا ويوجهوا الفريق ليس فقط لتحقيق أهدافهم، بل للنمو والتفوق في هذه العملية. وهذا الدور يتطلب مزيجًا من المهارات الناعمة، مثل حل النزاعات، والمهارات الصعبة مثل إدارة المشاريع. تحتاج كل شركة إلى شيء مختلف من قادة المشاريع، لكن المحترفين الذين يتمتعون بهذه الصفات هم من أصحاب المهارات الأساسية. ✨

التفكير الرؤيوي

يجب أن يكون قادة المشاريع قادرين على النظر إلى الصورة الكبيرة. فبينما يركز مديرو المشاريع على التفاصيل الدقيقة لتنفيذ خطة المشروع، يبقى قادة المشاريع متقدمين بخطوتين إلى الأمام، حيث يقومون بمواءمة أهداف المشروع مع رؤية أكبر. فهم يتوقعون التحديات والفرص المستقبلية ويساعدون فريقهم على المرونة حسب الحاجة لإنشاء منتج نهائي أفضل.

المعرفة التقنية أو الصناعية

على الرغم من فائدة الابتكار والإبداع لقائد المشروع، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى مهارات تقنية. قد تتطلب بعض المنظمات أن تكون حاصلاً على شهادة PMP لهذا الدور، بينما قد تتطلب منظمات أخرى خبرة أو شهادات أو مهارات خاصة بالصناعة. ما يهم هو أن تكون لديك المهارات الصعبة لإدارة فريق من ذوي الخبرة.

قوية مهارات التواصل

يحتاج قادة المشاريع إلى التفوق في كل من التواصل الشفهي والكتابي. فهم يحافظون على سير السفينة، لذا فإن التواصل الواضح والمباشر أمر لا بد منه. سوف يتدخل القادة الجيدون لتوضيح سوء الفهم والالتباس، لذا من المهم معرفة كيفية إدارة أعطال التواصل دون إحباط فريقك.

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الذكاء العاطفي

الناس معقدون، لذا من الضروري أن يتمتع مدير المشروع بدرجة عالية من الذكاء العاطفي. الاستماع النشط، وإدارة التوتر، والتعاطف، والتنظيم العاطفي هي صفات يريدها الجميع في قائد المشروع. ستساعدك هذه المهارات في التغلب على المشكلات الشائكة التي تظهر حتمًا أثناء سير المشروع، سواء كان ذلك نزاعًا بين الأشخاص أو موعدًا نهائيًا غير معقول للعميل.

الحسم

قائد المشروع هو من يتخذ القرارات، لذا يجب أن تكون قادراً على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب تحت الضغط. ولكن لن يكون أي قرار مناسبًا هنا؛ يجب أن تكون قادرًا على اتخاذ خيارات مبتكرة ومدروسة. وهذا لا يعني أن عليك العمل في فراغ أيضاً. يعرف قادة المشاريع المتمرسون كيفية جمع الملاحظات وتقييمها ودمجها في عمليات اتخاذ القرار.

المرونة

الحسم أمر مهم، ولكن من المهم بنفس القدر أن يدرك قائد المشروع متى يحين وقت تغيير الاتجاه. تحتاج إلى التكيف مع نطاقات المشروع المتغيرة، وديناميكيات الفريق، وجميع التحديات غير المتوقعة التي تظهر على مدار المشروع.

مهارات التفويض

لا يمكنك القيام بكل شيء بمفردك. يفهم قادة المشروع الناجحون نقاط قوة كل شخص في المشروع ويفوضون المهام وفقًا لذلك. هذا يزيل العمل من على عاتقك، ولكنه أيضًا يمكّن الفريق ويبني ثقافة الثقة.

10 استراتيجيات لتصبح قائد مشروع ناجح

يمكن لقائد المشروع القوي أن يصنع الفرق بين النجاح والفشل. اتبع هذه الاستراتيجيات الاحترافية لتعزيز مهاراتك وقيادة فريقك إلى النجاح.

1. استخدم الأدوات المناسبة

قسّم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

تحتوي المشاريع على الكثير من الأجزاء المتحركة. من السهل أن تنحرف عن مسارها إذا لم يكن لديك نظام تنظيمي أو منصة لدعمك. وهنا يأتي دور برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp.

ClickUp هو نظام عمل وفريق عمل و منصة إدارة المشاريع التي تعمل على تحسين سير العمل وتنظيم المهام. ركّز على الأفكار الكبيرة، وسنساعدك على تحقيقها.

ليست هناك حاجة لجدولة مكالمات الحالة اليومية. ما عليك سوى إعداد مشروعك في ClickUp وتخصيص لوحة التحكم بالطريقة التي تراها مناسبة. اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض مخصصة لدعم نهج قيادتك وسير العمل والتفضيلات الخاصة بك.

لكن إدارة المشروع ليست سوى غيض من فيض. مستندات الوقت الحقيقي ومساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، والعديد من القوالب، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص بنسبة 100%، مما يجعل قيادة المشروع أمرًا سهلاً في ClickUp.

2. نظّم يومك

ربما تحضر الكثير من الاجتماعات. وهذا لا يترك لك الكثير من الوقت للقيام بعملك الفعلي. بدلاً من الإفراط في جدولة يومك، قم بتنظيم يومك بعناية باستخدام أداة مثل المخطط اليومي . سواء قمت بتتبعه رقميًا أو ورقيًا، فإن التخطيط لجدولك الزمني قبل أسبوع من الموعد المحدد سيسهل عليك الموازنة بين مهامك واجتماعاتك. حتى أنه يمنحك الفرصة لتفويض العمل، لذا لا تخف من التخطيط المسبق!

3. اعثر على ما لا يعمل - وأصلحه

يسعد بعض الأشخاص بمسايرة الوضع الراهن. لكن قادة المشاريع يعرفون أن التغيير ضروري أحيانًا لتحقيق النجاح. إذا كنت تعرف أن هناك شيئًا ما معطلاً ولا يعمل مع الفريق، فقم بإصلاحه! تحسين العملية جزء من القيادة الفعالة للمشروع. اسأل فريقك عن أوجه القصور أو نقاط الضعف في عملياتك أو التكنولوجيا أو نهج القيادة. يمكنك دائمًا إنشاء نموذج ملاحظات لجمع الملاحظات الصريحة. المفتاح هو اتخاذ إجراء بشأن هذه الاقتراحات بدلاً من كنسها تحت البساط. إن اتخاذ الإجراءات اللازمة يبني الثقة مع فريقك ويحسن العمل - إنه مكسب للطرفين!

4. كن خبيرًا في تحديد الأولويات

استخدم عوامل التصفية في طريقة عرض قائمة ClickUp لفرز المهام حسب الحالة والأولوية والعديد من الحقول المخصصة الأخرى لإلقاء نظرة مخصصة على عملك

لديك فقط الكثير من الموارد لهذا المشروع. كقائد مشروع، تحتاج إلى تعيين مستويات الأولوية المناسبة وتقسيم الموارد وفقًا لذلك. بدلاً من اتخاذ القرارات بناءً على عواطفك، من المهم ترتيب الأولويات بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها. قد يتطلب ذلك استخدام أدوات مثل قالب مصفوفة أولويات ClickUp لاتخاذ قرارات غير متحيزة.

5. ضع أهدافًا لتطورك الشخصي

يبذل قادة المشاريع جهودًا كبيرة في فرقهم. ولكن متى كانت آخر مرة استثمرت فيها في تطويرك الشخصي؟ تحديد أهداف القيادة واستمر في تنمية مهاراتك كقائد مشروع. حدد الأهداف الذكية مثل "سآخذ دورة تدريبية في القيادة عبر الإنترنت بحلول نهاية الربع الأول" أو "سأزيد نسبة الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 5% بحلول ديسمبر 2024."

وضع أهداف قابلة للقياس للمهام والمشروعات مع التقدم التلقائي لتحقيق الأهداف بفعالية أكبر مع جداول زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس الكمي

6. توضيح كيفية عملك مع مديري المشاريع

آخر شيء تريد القيام به هو أن تتدخل في عمل شخص ما. يحتاج كل فرد في المشروع إلى أدوار واضحة تمامًا دون تداخل. تجنب إعادة العمل والاستياء من خلال توضيح من هو المسؤول عن ماذا. يمكنك دائمًا تعيين المهام تلقائيًا في أداة مثل ClickUp لتقليل الارتباك.

7. عزز مهاراتك في بناء الفريق مهاراتك

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ولا، نحن لا نتحدث هنا عن سقوط الثقة أو خلوات نهاية الأسبوع. فبناء الفريق لا يحدث فقط خلال الفعاليات التي تقام مرة واحدة في العام، بل يحدث كل يوم. إن التفاعلات اليومية لها تأثير أكبر على ثقافة فريقك أكثر من أي شيء آخر، لذلك إذا كنت ترغب في تعزيز مكان عمل أكثر إنتاجية، فكن خبيراً في بناء الفريق. قد يبدو ذلك

توفير فرص التدريب والتعلم لفريقك

منح الموظفين الاستقلالية وسلطة اتخاذ القرار

إدارة اجتماعات الفريق بفعالية

أخذ ملاحظات أعضاء الفريق على محمل الجد

الاعتراف بنجاحات الفريق

أن تكون لاعباً في الفريق بنفسك، سواء كان ذلك يتطلب ساعات عمل أطول أو القيام بالمهام التي لا يريد أحد آخر القيام بها

لا شيء من ذلك يبدو ممتعاً مثل تمرين سقوط الثقة، لكن هذه الاستراتيجيات ستحرك حقاً مسار العمل وتعزز تماسك فريق المشروع.

8. تحفيز فريقك وإلهامه

يمكن أن يؤدي الإرهاق وانعدام الحماس إلى تدمير تقدم المشروع والإضرار بمعنويات الفريق. وبصفتك قائد الفريق، فإن الأمر متروك لك للحفاظ على مشاركة الجميع. اعترف بالعمل الشاق الذي يقوم به فريقك بمكافآت ملموسة، وشارك المقاييس التي تثبت أن عملهم الشاق يؤتي ثماره، وتصرف بناءً على اقتراحات الموظفين أو ملاحظاتهم.

9. ابقَ على اطلاع على أحدث الاتجاهات

قادة المشاريع مبتكرون وحالمون. بصفتك قائد مشروع، يتطلع الناس إليك لتقديم منظور جديد وأفكار جديدة إلى طاولة العمل. اقرأ الأخبار، وجرّب أحدث التقنيات، وتعرّف على ما يحدث في مجال عملك. اقضِ ما لا يقل عن 10 دقائق يوميًا في تثقيف نفسك بشأن الاتجاهات السائدة حتى تتمكن من التفكير خارج الصندوق.

10. كوِّن شبكة علاقات متنوعة

إذا كنت تقضي كل وقتك مع أشخاص يعملون في مجال عملك أو صناعتك، فربما لن تسمع الكثير من الأفكار المثيرة للاهتمام أو الجديدة. للحصول على أفكار جديدة، عليك مغادرة منطقة راحتك والتواصل مع أشخاص جدد. استمع إلى البودكاست، واقرأ الكتب، واحضر فعاليات التواصل مع صناعات أو مجموعات اهتمامات أخرى. فأنت لا تعرف من أين ستأتي فكرتك العظيمة التالية!

النقر فوق يجعل إدارة المشاريع أمرًا سهلاً

يبقي قادة المشاريع المشاريع على المسار الصحيح، لكنهم أكثر من ذلك بكثير. فهم يتساوون في عبقريتهم ورؤيتهم وصانعوا السلام. قد لا يحظون بالوقت الذي يحظى به مديرو المشاريع، لكن الابتكار لا يمكن أن يحدث دون وجود قادة المشاريع في القيادة. 🏎️

عزز الإنتاجية عن طريق تبسيط المهام واستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتكيف لتنظيم جميع أنواع العمل ومراقبتها

سواءً كنت تفكر في العمل في مجال قيادة المشاريع أو كنت في طريقك لتصبح قائد مشروع، فأنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة في صفك. ClickUp يدعمك في كل خطوة على الطريق. نحن نحافظ على جميع اتصالات فريقك وأفكاره الكبيرة ووثائق العصف الذهني والبيانات والمحتوى في مكان واحد حتى تتمكن من التركيز على الابتكار الحقيقي.

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